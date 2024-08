Come i manager millennial stanno cambiando il modo in cui lavoriamo

A Video TikTok dal titolo "POV: You have a Millennial manager" è diventato virale qualche mese fa.

La scenetta mostra un manager freddo che chiede a un dipendente di non lavorare mentre è malato e sostiene l'uso del tempo personale per le commissioni. Inoltre, sottolinea l'importanza di concentrarsi sulla salute fisica e mentale per prevenire il burnout.

Il video ha suscitato una notevole discussione online (per quasi una settimana!), in quanto gli spettatori hanno lodato i manager millennial per il loro interesse nel creare un ambiente di lavoro migliore.

Anche se, ovviamente, si tratta di un'esagerazione comica, la scenetta mette in evidenza alcuni tratti dei manager millenari.

Cosa comanda il rispetto e l'ammirazione dei millennial in posizione di leadership? Quali nuovi elementi stanno introducendo nel lavoro che le generazioni più anziane potrebbero non aver imparato?

Questo articolo esplora come i manager millennial stanno cambiando la cultura del lavoro. Entriamo nel vivo!

Caratteristiche dei manager millennial

i Millennial non vogliono che si dica loro Da fare"

i Millennial sono troppo occupati con le loro attività collaterali per preoccuparsi del lavoro da 9 a 5"

{\an8}"I Millennial hanno un senso del diritto"

Ogni settimana una nuova interpretazione della generazione che si prevede costituirà la 75% della forza lavoro entro il 2025 .

Nonostante ciò, sempre più millennial (nati tra il 1981 e il 1996) stanno assumendo ruoli dirigenziali nelle organizzazioni. E non si limitano a gestire la forza lavoro della loro generazione e della fascia d'età Gen-Z; stanno anche guidando i lavoratori della Gen-X e i professionisti del baby boom.

La voce dei Millennial nel mondo della gestione ha reso il posto di lavoro più interessante. Portano i loro valori unici e il loro apprendimento nella gestione, forse più di qualsiasi altra generazione.

Ecco come un manager millenario descrive il proprio stile di gestione.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image4-2.png

/$$$img/ Fonte Vediamo alcune delle caratteristiche comuni dei manager millennial:

1. Impostazione della barra in alto

I millennial sono noti per le loro aspettative ambiziose. Se un progetto o un'attività non soddisfa i loro standard elevati, spingono per migliorare o fissare obiettivi più impegnativi.

Il libro Giovani, lavoro e futuro: Problemi e prospettive menzioni - I millennial sono unici; tendono a credere che lavorare sodo sia più importante di quanto non facciano i baby boomer.

2. Esperti di tecnologia

I Millennial sono stati criticati per la loro ossessione per lo schermo per troppo tempo, ma crescere con la tecnologia in realtà lavora a loro vantaggio. Sono una categoria a sé stante, sempre alla ricerca della prossima grande novità per snellire i processi e ottenere risultati più rapidi. Il 14° sondaggio annuale sui CEO di PwC afferma: "Una delle caratteristiche che definiscono la generazione dei millennial è la loro affinità con il mondo digitale. Sono cresciuti con la banda larga, gli smartphone, i computer portatili e i social media come norma e si aspettano un accesso immediato alle informazioni. Questa è la prima generazione che entra nel mondo del lavoro con una migliore padronanza di uno strumento aziendale chiave rispetto ai lavoratori più anziani"

3. Onestà e trasparenza Manager millenari valorizzano anche l'onestà, offrendo un feedback diretto e mirato al miglioramento piuttosto che alla critica. La loro esperienza con il feedback istantaneo li aiuta a incorporare consigli costruttivi, diretti e di supporto.

4. Il lavoro di squadra fa funzionare i loro sogni

I Millennial valorizzano la collaborazione e il lavoro di squadra, anche se lavorano bene in modo indipendente. Cresciuti con "medaglie di partecipazione", portano questa mentalità sul posto di lavoro, creando sistemi che incoraggiano produttività del lavoro di squadra . Essi sminuiscono le gerarchie tradizionali per impiegare le diverse impostazioni di competenze dei colleghi e allocare le risorse di conseguenza.

5. Ottimisti con una causa

Nonostante siano sottoposti a controlli, **i millennial rimangono altamente motivati e ottimisti nei confronti del loro lavoro. La loro grinta li aiuta ad affrontare le sfide e a raggiungere l'esito positivo. L'entusiasmo dei Millennial si traduce in una forte etica del lavoro e nel desiderio di avere un impatto positivo. È tipico per loro affrontare progetti ambiziosi o guidare nuove iniziative con un atteggiamento "da fare".

6. Visionari orientati ai valori

I Millennial attribuiscono grande importanza allo sviluppo dei propri valori personali e visualizzano il mondo in modo diverso dalle generazioni precedenti. Hanno una mentalità più aperta e si impegnano ad accettare, il che contribuisce a creare un ambiente di lavoro inclusivo e positivo.

Secondo Il rapporto Workmonitor 2022 di Randstad il 43% dei millennial non si unirebbe a un datore di lavoro i cui valori sociali e ambientali non sono in linea con i loro. Inoltre, il 56% dei giovani dipendenti è disposto a lasciare il proprio lavoro se questo interferisce con il modo in cui vogliono condurre la propria vita.

**7. Il professionista di tutti i mestieri

I manager millennial sono professionisti del multitasking, in grado di bilanciare più progetti con la finezza di un giocoliere. Sono favoriti in ambienti dinamici, in grado di cambiare abilmente marcia tra un'attività e l'altra. Ma siamo realisti: questo talento a volte li porta nella tana del coniglio delle distrazioni, soprattutto con il fascino sempre presente dei social media e delle notifiche.

Le ricerche suggeriscono che i manager millennial sono visualizzati come generalisti piuttosto che specialisti in quanto hanno una formazione diversificata e un'ampia base di conoscenze.

8. La curiosità fa parte del loro DNA

Infine, ma non meno importante, i manager millennial sono guidati dalla curiosità. Lo stato non è sufficiente; cercano costantemente di saperne di più e di migliorare. Questa insaziabile curiosità porta all'innovazione e a un migliore processo decisionale, rendendoli preziosi sul posto di lavoro. Sono i tipi che esplorano nuove competenze, accettano nuove sfide e incoraggiano i loro team a fare lo stesso.

Come diventare manager di un Millennial?

I Millennial sono stati i la generazione più numerosa sul posto di lavoro dal 2016. Presentano una posizione fresca e un atteggiamento positivo che rivitalizza l'ambiente di lavoro. La loro energia giovanile è perfetta per aumentare la produttività e risollevare l'umore quando le cose iniziano ad essere stantie.

Sebbene ogni nuova generazione di manager debba affrontare la sfida di capire cosa significhi avere un esito positivo nel ruolo, i manager millennial hanno alcuni ostacoli unici.

Sì, il divario generazionale è molto reale! I dipendenti dei baby boomer hanno difficoltà a prendere sul serio i manager più giovani e la mancanza di esperienza tradizionale può essere un problema per i ruoli solitamente ricoperti da chi ha più anni di lavoro.

Costruire e gestire un team può essere impegnativo anche per i manager millennial, quando ci sono gruppi di età e stili di lavoro diversi. Tuttavia, le strategie e i consigli che seguono possono aiutare i manager millennial ad avere successo:

1. Fiducia nel team per i risultati ottenuti

Fidatevi della produttività dei dipendenti, indipendentemente dall'ambiente di lavoro, concentrandovi sui risultati piuttosto che sulle ore lavorate. Gli ultimi anni hanno dimostrato che i dipendenti possono essere efficienti anche al di fuori dell'impostazione tradizionale dell'ufficio. Consentire il lavoro da remoto offre maggiore equilibrio e flessibilità e crea fiducia.

Gli strumenti di produttività e collaborazione dei team, come ClickUp, possono aiutare a gestire del team ibrido e remoto. ClickUp è uno strumento completo di software per il project management progettato per semplificare le operazioni.

Con il ClickUp Project Management, la soluzione per la gestione dei progetti i manager possono visualizzare il flusso di lavoro e assegnare le attività ai membri del team, organizzare i progetti e collaborare in modo efficace. Inoltre, aiuta a pianificare i progetti, automatizzare le attività, identificare i colli di bottiglia e altro ancora.

assegnate le attività al vostro team e accelerate i vostri progetti con ClickUp Project Management Solution

Utilizzare Attività di ClickUp per creare facilmente elementi d'azione e ottenere una visibilità chiara sullo stato del progetto. Questo aiuta a gestire i carichi di lavoro, rendendo più facile per il team concentrarsi sul raggiungimento dei risultati, indipendentemente da dove si lavora.

migliorare l'efficienza del lavoro pianificando gli elementi d'azione con ClickUp Tasks

Inoltre, ClickUp Dashboard forniscono informazioni in tempo reale sullo stato dei progetti e sulle prestazioni dei dipendenti, facilitando il monitoraggio della produttività.

visualizzate lo stato di avanzamento giornaliero delle attività e il tempo dedicato a ciascuna di esse con ClickUp Dashboard

La pratica dell'autonomia sul lavoro è in grado di soddisfare le ambizioni dei dipendenti di oggi. Il ruolo di un manager in questo scenario è quello di cancellare gli ostacoli e fornire indicazioni e incoraggiamenti, non di fare da micromanager. Consentire ai team di prendere in mano i loro progetti accende la loro spinta a raggiungere i risultati. **Responsabilizzare il team di trovare le proprie soluzioni spesso porta a un maggiore orgoglio e a un senso di titolarità del lavoro. Piuttosto che fornire risposte dirette, la condivisione delle esperienze incoraggerà i provider ad applicare le lezioni in modo indipendente. Questo approccio può dare risultati sorprendenti e innovativi.

3. Apprezzare e premiare il team

Mantenere alto il morale significa riconoscere e celebrare i lavori richiesti dal team. Un modo per farlo è l'impostazione di obiettivi chiari e di monitorando lo stato di avanzamento .

Per fortuna, modelli di impostazione degli obiettivi possono fornire un modo per definire gli oggetti, rendendo chiaro l'esito positivo per ciascun membro del team. Essi consentono ai manager di fissare obiettivi specifici e misurabili e di monitorare lo stato di avanzamento degli stessi

Per istanza, i Modello di misure degli obiettivi di ClickUp il modello di obiettivi e misure di ClickUp può aiutare a delineare gli indicatori chiave di prestazione (KPI) e le attività cardine, consentendo ai manager di vedere chi sta raggiungendo i propri traguardi e dove sono necessari miglioramenti. Questa chiarezza aiuta a monitorare le prestazioni, rendendo più facile riconoscere e premiare il lavoro richiesto e i risultati del team.

ClickUp Obiettivi

4. Cancellare i percorsi di sviluppo della carriera

Aiutate i membri del team a crescere professionalmente attraverso l'impostazione di obiettivi di carriera chiari e raggiungibili. Discutete le loro ambizioni di carriera e stabilite come allinearle agli oggetti del team.

Una volta stabiliti gli obiettivi di sviluppo, fate controlli regolari con i membri del team per vedere come vanno le cose e offrire supporto. In questo modo si assicura che il team si muova verso gli stessi obiettivi generali.

Utilizzare Obiettivi di ClickUp per creare traguardi misurabili con Sequenze chiare e monitorare automaticamente lo stato. Funzionalità/funzione come i traguardi numerici, monetari e vero/falso permettono di misurare l'esito positivo in modi specifici.

usate ClickUp Obiettivi per fissare i traguardi del team e monitorare i progressi_

💡Pro tip: Provare modelli di mappa della carriera per aiutare il team a identificare e monitorare gli obiettivi di apprendimento personale e di crescita professionale.

5. Condivisione del quadro generale

In qualità di manager millennial, è fondamentale che comunichiate al team o al reparto una visione più ampia. Evidenziate l'impatto significativo che l'azienda sta cercando di creare, sia attraverso contributi sociali, prodotti innovativi o la creazione di opportunità preziose all'interno dell'azienda.

Queste azioni contribuiranno ad allineare gli obiettivi dell'organizzazione con i valori delle nuove generazioni che danno priorità allo scopo nella loro carriera. Tutto ciò inizia con un brainstorming collaborativo.

Sfruttare ClickUp Lavagne online per fare un brainstorming di idee, collaborare con il team in tempo reale , connettere i flussi di lavoro e favorire un'innovazione più rapida. Allegate file, attività e documenti alle lavagne online per convertire le idee in azioni. In questo modo il team si sente incluso, incoraggiandolo a concentrarsi sulla visione più ampia.

collabora con il tuo team e fai un brainstorming di idee creative utilizzando le lavagne ClickUp_

6. Coltivare una forte cultura del team

Per costruire una cultura della comunicazione aperta, create un ambiente in cui ogni membro possa esprimere le proprie preoccupazioni senza timore di essere giudicato. Condurre sessioni regolari per discutere lo stato di avanzamento, le sfide e le nuove idee. Assicuratevi che queste riunioni siano strutturate ma sufficientemente aperte da consentire discussioni di gruppo a flusso libero.

Anche le azioni più piccole e immediate possono fare una grande differenza.

Imponetevi di staccare la spina a un'ora ragionevole e incoraggiate il vostro team a fare lo stesso, perché tutti meritano una vita al di fuori del lavoro! Promuovete pratiche come il "Free Monday delle riunioni" e incoraggiate il vostro team a prendersi dei giorni di salute mentale quando necessario, senza fare domande. Modello di cultura aziendale di ClickUp può aiutare a delineare una cultura aziendale efficace. Aiuta i manager a visualizzare e allineare le attività, le aspettative e i valori del team.

Modello di cultura aziendale di ClickUp

Iniziate con un brainstorming dei valori aziendali ed elencate le caratteristiche chiave. Quindi, identificate obiettivi e iniziative per coltivare questi valori e metteteli in pratica. Questo aiuta a promuovere una cultura della fiducia e della motivazione sul posto di lavoro.

💡Pro tip: Potete anche usare Documenti ClickUp per scrivere le politiche aziendali.

Come i Millennials stanno cambiando in meglio la cultura del lavoro?

I manager dei Millennial sanno che le macchine per il caffè e le tabelle per il ping pong non aumentano la soddisfazione sul lavoro o la motivazione dei dipendenti. Questa generazione punta a uno scopo e a uno stato di avanzamento, non a semplici vantaggi.

I giovani dipendenti vogliono che le politiche aziendali, i valori e i programmi di sviluppo siano in linea con la loro visione, i loro ideali e il brillante futuro che stanno pianificando. Quindi, anche se una macchina per il cappuccino è bella, è la crescita professionale che stimola davvero i millennial!

Alcuni modi significativi in cui i millennial stanno introducendo un cambiamento generazionale sul posto di lavoro sono:

1. Leadership orientata ai valori rispetto alla gestione della vecchia scuola

I leader tradizionali hanno posto l'accento sui margini di profitto e sui risultati di bilancio, a volte a scapito del benessere dei dipendenti o dell'impatto sulla società. I Millennial stanno ridefinendo la cultura del lavoro con una leadership orientata ai valori stile di leadership del team che si concentra sullo scopo, sull'autenticazione e sulla trasparenza.

Stanno facendo una differenza significativa nei seguenti aspetti:

Scopo più che profitto

Le aziende guidate dai millennial sono più propense ad attuare iniziative ecologiche o a supportare cause sociali. I millennial si pongono obiettivi aziendali che vanno oltre i margini di profitto, con l'obiettivo di avere un impatto positivo sulla società. Ciò è evidente nel suo supporto agli investimenti ESG (Environmental, Social, and Governance), che promuovono pratiche aziendali sostenibili ed etiche.

Autenticità e trasparenza

Essendo aperti sulle sfide e sugli esiti positivi, i manager millennial creano una cultura di responsabilità e supporto, incoraggiando i loro team a essere altrettanto onesti e impegnati.

Secondo Il sondaggio 2024 Gen Z e Millennial di Deloitte , la sostenibilità ambientale è una priorità per i millennial.

2. Collaborazione più che competizione

In passato, i luoghi di lavoro promuovevano involontariamente la competizione evidenziando le metriche e le classifiche delle prestazioni individuali. Questo ha portato a una mentalità a silos e a politiche d'ufficio, in cui i reparti o i dipendenti erano più intenti a superarsi l'un l'altro piuttosto che a lavorare per obiettivi condivisi.

I Millennial stanno cambiando il la gestione del team mettendo la collaborazione e l'inclusione davanti alla competizione sul posto di lavoro.

Il vero valore della diversità

Per i millennial, la diversità non è solo una parola d'ordine: è un vantaggio reale. Un manager millennial sa che mettere insieme persone con background e opinioni diverse può portare a soluzioni più creative ed efficaci. Invece di essere autoritari, i manager millennial sono più propensi a fungere da facilitatori, aiutando i loro team diversi a collaborare e a a gestire il carico di lavoro senza problemi.

Leadership inclusiva

I leader millennial sono considerati inclusivi per natura. Valorizzano i contributi di tutti e si sforzano di creare un ambiente in cui tutte le voci siano ascoltate. Questa inclusività aiuta a costruire team più forti e coesi. Coinvolgendo tutti nelle discussioni e nei processi decisionali, assicurano che il team tragga vantaggio da un ampio intervallo di intuizioni ed esperienze.

3. Feedback continuo rispetto alle valutazioni annuali

In passato, il feedback del capo o di altri membri veniva solitamente fornito durante le valutazioni annuali, il che poteva intimidire e spesso era troppo tardi per apportare cambiamenti. Oggi, con il passaggio a strutture più piatte e orientate al team, i millennial danno priorità alla comunicazione costante sul posto di lavoro.

**L'importanza di un feedback regolare

Poiché i millennial sono cresciuti con la messaggistica istantanea e i social media, apprezzano il valore di un feedback tempestivo. Vogliono infatti continuare a migliorare e assicurarsi che il loro lavoro sia in linea con gli obiettivi dell'azienda.

**Colmare il divario di comunicazione

I Millennial hanno un valore per i check-in regolari e per i traguardi di performance cancellati, utilizzando metodi manageriali come i Key Performance Indicators (KPI) e gli Objectives and Key Results (OKR). Credono inoltre nelle sessioni di dialogo aperto, che creano un ambiente di lavoro trasparente.

4. Produttività rispetto all'orario di lavoro

I Millennial promuovono nuovi concetti di equilibrio tra vita privata e lavoro e una maggiore flessibilità del luogo di lavoro. La pandemia ha accelerato la transizione dalla tradizionale giornata lavorativa 9-5 alla flessibilità dell'orario di lavoro, un cambiamento per il quale i millennial facevano il tifo già da prima.

Per loro, la produttività non consiste nel timbrare lunghe ore in ufficio, ma nel creare un ambiente di lavoro flessibile che possa effettivamente aumentare le prestazioni.

Navigare nel nuovo normale

I millennial sono in prima linea nella promozione di modelli di lavoro da remoto e ibridi. Sostengono che queste modalità non solo alleviano lo stress, ma contribuiscono anche a uno stile di vita più equilibrato. Questo approccio consente ai dipendenti, in particolare ai principali lavoratori, di avere una maggiore flessibilità nella gestione della propria vita personale e professionale.

il 23% dei millennial afferma che i modelli di lavoro remoto e ibrido il lavoro ibrido favorisce una migliore produttività perché possono concentrarsi sul lavoro senza le distrazioni dell'ambiente d'ufficio. Inoltre, il 69% dei genitori millennial ritiene che il lavoro ibrido abbia migliorato la loro salute mentale.

Ottimizzazione della produttività e del benessere

I manager millennial sono forti sostenitori dell'equilibrio tra produttività e benessere dei dipendenti. Danno priorità alla salute mentale e supportano le iniziative che favoriscono un ambiente di lavoro positivo. I programmi incentrati sul benessere e sul coinvolgimento stanno diventando sempre più popolari.

**Sfruttare la tecnologia

L'adozione della tecnologia è una componente chiave dell'approccio dei millennial alla gestione. I millennial sono veloci nell'adottare e integrare nuovi strumenti tecnologici, tra cui l'IA generativa, per migliorare l'efficienza e la produttività. La loro disponibilità a utilizzare tecnologie all'avanguardia snellisce i flussi di lavoro e aiuta a ottenere risultati migliori.

5. Competenze più che rigide regole d'ufficio

chi si preoccupa dei codici di abbigliamento quando il vero obiettivo dovrebbe essere il talento e il contributo?

I manager millennial si stanno allontanando dai codici di abbigliamento rigidi, enfatizzando le competenze e la qualità del lavoro. Non si preoccupano se una persona indossa un abito o i jeans; ciò che conta è il valore che apporta al team.

**Incoraggiare l'espressione personale

I leader dei Millennial credono nel consentire ai dipendenti di esprimersi attraverso le loro scelte. Che qualcuno preferisca un blazer, un maglione casual o anche qualcosa di più anticonvenzionale, questi manager capiscono che l'espressione personale può aumentare la fiducia e la soddisfazione sul lavoro.

**Sfidare le norme di genere

Questi manager lungimiranti stanno anche abbattendo le tradizionali aspettative di genere sul posto di lavoro promuovendo la trasparenza e politiche migliori, come i congedi mestruali e i congedi di paternità.

Eleva le tue capacità manageriali con ClickUp

I Millennials non sono soliti attenersi agli stili di gestione tradizionali; preferiscono fare le cose a modo loro e puntano a superare le differenze generazionali, a introdurre cambiamenti positivi e a garantire che tutto il team ne tragga beneficio.

Se anche voi siete sulla strada per diventare un manager millenario, probabilmente avete acquisito alcune solide probabilità grazie ai tempi economicamente incerti e al mondo socialmente dinamico. Queste competenze possono aiutarvi a guidare il vostro team e ad avere un impatto positivo.

Un modo per passare senza problemi a ruoli manageriali è quello di utilizzare strumenti di gestione nuovi e innovativi come ClickUp, che aiuta a snellire i progetti, a migliorare la comunicazione e a monitorare lo stato di avanzamento, rendendo più facile la gestione efficace del team e mantenendo tutti allineati con gli obiettivi. Registratevi gratis su ClickUp oggi stesso e fai il prossimo passaggio nel tuo percorso di leadership!