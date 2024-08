Come promuovere una leadership orientata al raggiungimento degli obiettivi sul posto di lavoro

Il cantautore americano Dennis DeYoung ha scritto: "I vincitori sono perdenti che si sono rialzati e hanno fatto un altro tentativo" In sostanza, vincere o raggiungere un obiettivo non è un'attività che si fa una volta sola. È un modo di lavorare, una mentalità e una pratica continua.

Il compito di un leader è quello di guidare il team verso gli obiettivi, certo. Ma è molto di più. La responsabilità di un leader è quella di creare una cultura di concentrazione, di spinta e di alte prestazioni. Questo è esattamente ciò che consente la leadership orientata al raggiungimento degli obiettivi.

In questo post esploriamo cosa significa essere un leader orientato ai risultati, perché e come diventarlo.

Che cos'è la leadership orientata ai risultati?

Come suggerisce il nome, la leadership orientata ai risultati è la pratica di motivare un team a impostare, perseguire e raggiungere obiettivi ambiziosi.

Origini della leadership orientata ai risultati

Concetto sviluppato negli anni '70 dai ricercatori Martin Evans e Robert House, la leadership orientata al raggiungimento degli obiettivi è uno dei quattro comportamenti dei leader secondo la teoria del percorso-obiettivo.

Facciamo un passaggio indietro.

La teoria degli obiettivi di percorso è un concetto filosofia di leadership che esplora il modo in cui i leader motivano i loro follower/membri del team a raggiungere gli obiettivi. In questo processo, i ricercatori identificano quattro tipi di comportamento di leadership.

Direttiva : La leadership direttiva guida i membri del team su cosa fare, come farlo e quando completarlo

: La leadership direttiva guida i membri del team su cosa fare, come farlo e quando completarlo Assistenza : Un leader solidale tratta i membri del suo team come pari, prestando attenzione alle loro esigenze e fornendo supporto

: Un leader solidale tratta i membri del suo team come pari, prestando attenzione alle loro esigenze e fornendo supporto Partecipativa : La leadership partecipativa è collaborativa e coinvolge ogni membro del team nel percorso verso gli obiettivi

: La leadership partecipativa è collaborativa e coinvolge ogni membro del team nel percorso verso gli obiettivi Orientamento al raggiungimento degli obiettivi: Un leader orientato ai risultati spinge per l'eccellenza, cerca il miglioramento continuo e guida il team verso i propri obiettivi

A dire il vero, esistono decine di stili e teorie di leadership. Laissez-faire stile di gestione , cambiamento di leadership , Leadership ENTP , la teoria del servant-leader, ecc. sono tutti popolari nei luoghi di lavoro moderni. Che cosa offre la leadership orientata al raggiungimento degli obiettivi che tutti i precedenti schemi non offrono?

Come la leadership orientata ai risultati aiuta a ottenere alte prestazioni

Il maggior contributo dello stile di leadership orientato al raggiungimento degli obiettivi all'esito positivo dell'azienda è la chiarezza della direzione. La leadership orientata ai risultati consente:

Carità: La definizione di "risultato" è chiarissima. Ciò significa che ogni membro del team sa quali sono gli obiettivi per sé, per il proprio team e per l'organizzazione, aiutandoli a raggiungerli in modo efficace.

Direzione: A differenza della leadership servile, un approccio orientato ai risultati consente ai leader di dare direttive, insegnare ai membri del team e concentrarsi sugli obiettivi. Il risultato è che i membri del team possono lavorare senza ostacoli.

Motivazione: Un fattore critico in questo approccio di leadership è la motivazione del team e la fornitura di strumenti e risorse per raggiungere gli obiettivi. I Teams si assumono la responsabilità di tenere i loro team sempre all'erta.

Struttura: La leadership orientata al raggiungimento degli obiettivi fornisce una struttura che parte dalla situazione attuale, dalle competenze e dai piani per raggiungere gli obiettivi. Questo elimina che i membri del team debbano fare i salti mortali per Da fare.

Sfida: I Teams credono nel miglioramento continuo e spingono i membri del team a fare sempre meglio. Continuano ad impostare obiettivi sfidanti per tutta la durata del progetto.

Sappiamo che la leadership orientata ai risultati lavora in molti scenari competitivi. Ad istanza, se siete nel settore commerciale, il vostro lavoro è finalizzato alla riunione di traguardi specifici e ricorrenti. Un leader orientato ai risultati lavora benissimo in questo scenario.

Questo stile di leadership funziona anche quando avete poco tempo o poco budget, dovete risolvere una crisi o completare progetti a breve termine, come la costruzione di una casa o l'assunzione di un ingegnere.

Ma da cosa dipende l'essere un leader orientato ai risultati? Scopriamolo.

Caratteristiche chiave dei leader orientati al raggiungimento degli obiettivi

Un leader orientato alla realizzazione non è un alieno proveniente da un altro mondo, ma una persona normale con caratteristiche, tratti e comportamenti specifici. Vediamone alcuni.

Focalizzazione sugli obiettivi

I leader orientati ai risultati si concentrano sui risultati. Definiscono chiaramente gli obiettivi, li rendono visibili e viaggiano con costanza in quella direzione. Offrono tutto il supporto, la direzione e la motivazione di cui il team ha bisogno per raggiungere gli obiettivi.

Standard elevati

I leader orientati al raggiungimento degli obiettivi hanno standard rigorosi per se stessi e per gli altri. Sono persone di alto livello e si aspettano prestazioni simili dal loro team. Danno priorità a lavori di alta qualità e cercano continuamente di migliorare.

Comunicazione

Un leader orientato ai risultati deve eliminare le distrazioni. Pertanto, comunica in modo aperto e trasparente. Vanno al sodo e discutono i problemi in modo pratico. Si sentono a proprio agio nell'offrire feedback e nell'allenare regolarmente le persone.

Responsabilità

I leader orientati ai risultati hanno un alto senso di responsabilità. Si assumono la responsabilità del proprio lavoro, si ritengono responsabili di aver cancellato la strada ai membri del loro team e riconoscono apertamente i contributi del loro team.

Visione

Per essere orientato alla realizzazione, un leader deve avere una visione del futuro. Un buon leader orientato al raggiungimento degli obiettivi tende a essere un visionario, con piani di emergenza per le sfide che potrebbero sorgere sulla strada verso gli obiettivi.

Bonus: Come sviluppare le capacità di leadership Mentre cercate di sviluppare e mettere in pratica queste caratteristiche, vediamo come potete implementarle nella vostra organizzazione.

Come promuovere una leadership orientata al raggiungimento degli obiettivi

Sebbene la leadership sia spesso comportamentale, può essere organizzata con un piano e un solido strumento di project management come ClickUp. Vediamo come.

Diventare orientati al raggiungimento degli obiettivi impostando le cose come stanno

L'impostazione degli obiettivi giusti è il primo passaggio per l'implementazione di stili di leadership orientati ai risultati. È la stella polare verso cui orientare il team. Per impostare gli obiettivi giusti:

Riunireleadership di team interfunzionali per identificare le aree di risultato e gli indicatori di performance chiave

Impostazione obiettivi per i manager e per i membri del team

Assicuratevi che gli obiettivi siano SMART, cioè specifici, misurabili, raggiungibili, pertinenti e limitati nel tempo

Rendere visibili gli obiettivi e lo stato di avanzamento degli stessi

imposta gli obiettivi, organizzali e condividili con il tuo team su ClickUp_ Obiettivi di ClickUp è un ottimo modo per impostare e monitorare i traguardi per una leadership orientata ai risultati. Utilizzate ClickUp Obiettivi per suddividere i vostri traguardi in attività basate su urgenza, priorità e impatto. Organizzateli in cartelle e rendeteli visibili a tutte le parti interessate.

Se siete alle prime armi con l'impostazione degli obiettivi, provate alcuni dei seguenti metodi modelli di impostazione degli obiettivi come punto di partenza.

Comunicare in modo chiaro ed efficace

Il passaggio successivo è la comunicazione. Create strategie e opportunità per informare il vostro team di tutto ciò che deve sapere.

Organizzare: Create una struttura chiara e comprensibile per il lavoro dei team. Ad esempio, utilizzare una software di gestione delle attività come Attività di ClickUp per suddividere progetti complessi in attività realizzabili e assegnarle alle persone giuste.

Delegato: Imparare come delegare lavoro. Scrivete descrizioni dettagliate e criteri di accettazione per ogni attività. In questo passaggio, definite il concetto di "realizzazione".

Utilizzate liste di controllo per garantire un facile accesso. Per le aspettative a livello di progetto o per le procedure operative standard (SOP), utilizzare documenti più lunghi su uno strumento come Documenti ClickUp .

Collaborare: La leadership orientata ai risultati deve supportare e motivare i membri del team in ogni passaggio del loro percorso verso gli obiettivi. A tal fine, il team leader deve incoraggiare la collaborazione per il potenziamento del team .

Discutere il lavoro utilizzando commenti annidati nelle attività. Usare il metodo Visualizzazione della chat ClickUp per vedere tutti i messaggi in un unico posto e rispondere nel contesto.

Gestisci il tuo percorso verso il raggiungimento degli obiettivi

Nel corso del progetto, siete anche un manager. Quindi, gestite del team verso il raggiungimento degli obiettivi.

Gestire il carico di lavoro: Fate in modo che i membri del team utilizzino uno strumento di gestione del carico di lavoro come ClickUp e incoraggiateli a impostare la loro disponibilità. Utilizzate il Vista Carico di lavoro di ClickUp per garantire che nessuno sia sovraccarico o sottoccarico di lavoro.

Gestire del team: Con ClickUp, tutti i membri di un team interfunzionale sono sulla stessa pagina. Utilizzate la funzione Modello di piano di gestione del team ClickUp per creare un'area di lavoro virtuale, assegnare attività, collaborare e raggiungere obiettivi.

Scarica questo modello

Gestire i rischi: Monitorare da vicino le prestazioni per identificare rischi e sfide. Cercare software per il monitoraggio delle attività cardine per ottenere informazioni chiave.

Utilizzare ClickUp Dashboard per misurare lo stato delle metriche importanti. Se non c'è stato alcuno stato di avanzamento, è bene convocare delle retrospettive e ricalibrare i piani del progetto.

Creare traguardi e monitorare lo stato di avanzamento sulla ClickUp Dashboard

Gestire il tempo: Una leadership orientata al raggiungimento dei risultati significa anche riunire i traguardi in tempo. Utilizzate La vista Gantt di ClickUp o la visualizzazione Calendario per gestire il vostro programma. Segnate le dipendenze e pianificate le sovrapposizioni.

consegnate i progetti in tempo e fate in modo che il vostro team sia sulla stessa pagina con ClickUp_

Bonus: Pianificate i vostri progetti in modo rapido ed efficace con questi modelli di attività cardine .

Nell'implementazione di una leadership orientata ai risultati, ricordate che potreste affrontare anche delle sfide. Prima di chiudere, analizziamo i vantaggi e le sfide di questa leadership strategia di leadership .

Benefici e sfide della leadership orientata ai risultati

La leadership orientata ai risultati si concentra sull'eccellenza. Questo approccio alle prestazioni del team consente ai leader di usufruire del pieno potenziale di esito positivo dei loro team, con benefici straordinari.

Prestazioni: La chiarezza, la direzione e le aspettative elevate incoraggiano i team a ottenere prestazioni migliori. Aumentano la produttività e i risultati.

Soddisfazione dei dipendenti: Lavorare con un leader orientato al raggiungimento dei risultati dà ai team una direzione chiara e un'attenzione particolare. La mancanza di ambiguità semplifica la vita dei team, aumentandone la soddisfazione.

Crescita: I leader orientati ai risultati incoraggiano i loro team a migliorare continuamente. È quasi inevitabile che ogni membro del team veda una crescita personale nella propria carriera.

Questo comporta anche delle sfide, come ad esempio:

Rischio di burnout: Riunire aspettative elevate e obiettivi ambiziosi può sembrare di correre su una ruota per criceti, il che può portare al burnout.

Mancanza di apprezzamento: L'attenzione al miglioramento continuo può talvolta significare che i leader non apprezzano i piccoli successi, il che può essere controproducente e demotivante.

Inflessibilità: Quando si è orientati ai risultati, la leadership del team è incline a impostare strutture rigorose e rigidi parapetti per il modo in cui viene terminato il lavoro. Questo può ostacolare l'innovazione e la sperimentazione, anche quando si raggiunge l'esito positivo dell'organizzazione.

L'obiettivo principale di ogni azienda è fare soldi. Per raggiungere questo obiettivo è necessario riunire diversi traguardi nello sviluppo del prodotto, nella produttività, nelle vendite, nel servizio clienti, ecc. Per funzionare come un orologio e superare le aspettative, le aziende hanno bisogno di leader orientati al raggiungimento degli obiettivi.

A volte è necessario fissare obiettivi, creare sistemi, dare consigli, risolvere problemi, monitorare le prestazioni, ottimizzare il posto di lavoro e altro ancora. Da fare, avete bisogno di uno strumento robusto e multifunzionale come ClickUp.

Usate ClickUp per rendere tangibili le cose intangibili. Rendere visibili gli obiettivi. Automatizzare i processi. Creare sistemi. Raccogliere informazioni. Tutto in un unico posto con ClickUp. Provate gratis ClickUp oggi stesso .