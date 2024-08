Agile Velocity e Capacity Planning: Qual è la differenza?

La velocità si riferisce alla rapidità del movimento, cioè alla velocità. La capacità è la capacità e la disponibilità di risorse. Naturalmente, la capacità ha un profondo impatto sulla velocità e viceversa.

In

gestione agile del progetto

questi due concetti svolgono un ruolo fondamentale. Vengono utilizzati come metriche che determinano la produttività e l'efficienza del progetto

agile scrum

team. Di conseguenza, la velocità agile e la pianificazione della capacità sono informazioni essenziali per qualsiasi project manager che si trovi ad affrontare l'evoluzione delle esigenze di sviluppo del software.

In questo articolo esploriamo come.

Capire la velocità agile

La velocità agile si riferisce alla quantità di lavoro che un team può svolgere in uno sprint, che in genere è di due settimane. Un altro modo per misurarla è il tempo impiegato dal team per completare una user story in un determinato sprint.

Come si misura la velocità?

La velocità in agile si calcola sommando i punti storia di tutte le storie utente completate in uno sprint. Per esempio, se in uno sprint si completano 10 storie utente da 10 punti ciascuna, la velocità del team è di 100 punti per quello sprint.

Si può anche calcolare il numero medio di punti storia completati in diverse iterazioni, per avere una misura quantitativa della velocità media del team.

Perché i team calcolano la velocità agile?

I project manager in

team scrum

utilizzano la velocità agile per:

Pianificare efficacemente il prossimo sprint

Prevedere le tempistiche del progetto e il ciclo di vita del prodotto

Assegnare le giuste risorse a ciascun progetto

Gestire le aspettative degli stakeholder

Tracciare i progressi individuali e del team su ogni attività

Misurare il miglioramento delle competenze e delle capacità

Quando si usa la velocità agile?

All'inizio, l'agile velocity viene utilizzata nella pianificazione degli sprint. In sostanza, utilizzando la velocità del lavoro e la quantità di lavoro, i project manager calcolano il tempo che ci vorrà.

Quando l'agile velocity non è applicabile?

La velocità agile è la somma di tutti gli story point di uno sprint o una media della velocità di più sprint. Questo presuppone alcune ipotesi, come la coerenza degli sforzi, l'accuratezza della stima dei punti sport, ecc. Questo comporta alcune limitazioni.

Inconsistente

tecniche di stima agile

: La velocità agile dipende dall'accuratezza e dalla coerenza delle stime dei punti storia. Se i membri del team stimano lo sforzo in modo diverso, i calcoli della velocità possono essere falsati, con implicazioni a valle.

Cambiamenti nella composizione del team: La velocità media può essere influenzata in modo significativo dai cambiamenti nella composizione del team. I nuovi membri del team potrebbero impiegare più tempo per raggiungere la velocità, rendendo la velocità media meno affidabile nel tempo.

Trascurare la qualità: Quando

i team agili

se si concentrano troppo sul mantenimento o sull'aumento della velocità, c'è il rischio che la qualità del lavoro diminuisca. Questo può portare a un aumento del debito tecnico, poiché la spinta alla velocità può indurre i team a tagliare gli angoli o a trascurare le best practice.

Esplorare la pianificazione della capacità agile

La pianificazione della capacità agile si riferisce alla stima e all'acquisizione delle risorse necessarie per completare determinati compiti.

Come calcolare la capacità agile?

La capacità agile si misura totalizzando il numero di ore che ogni membro del team può contribuire alle attività dello sprint, ossia sommando le ore di lavoro disponibili per lo sprint di due settimane e sottraendo eventuali permessi, formazione o riunioni programmate.

Perché i team eseguono la pianificazione della capacità?

I project manager eseguono la pianificazione della capacità per:

Garantire che gli impegni del progetto siano realistici e realizzabili

Allocare le risorse in modo efficiente

Evitare un impegno eccessivo

Gestire la distribuzione del carico di lavoro

Comprendendo e

costruendo la capacità

, un

team agile

può stabilire obiettivi di sprint più precisi e migliorare la produttività e la qualità del progetto.

Non sapete da dove cominciare? Utilizzate uno di questi

modelli di pianificazione della capacità

per guidarvi.

Quando si usa la pianificazione della capacità?

La pianificazione della capacità è un processo seguito prima dell'inizio di un progetto. Viene utilizzata dai project manager per costruire la capacità di consegnare i progetti che i team di vendita acquisiscono. È un modo per bilanciare la domanda e l'offerta.

Quando la pianificazione della capacità è limitata?

Sebbene la pianificazione della capacità sia un'ottima struttura per fare calcoli per la consegna dei progetti, non è priva di limiti. Alcune limitazioni comuni sono:

Misure statiche in un ambiente dinamico: La pianificazione della capacità viene tipicamente effettuata all'inizio degli sprint e tende a presupporre un ambiente di lavoro statico. Tuttavia, i progetti agili sono dinamici, con frequenti modifiche dell'ambito e cambiamenti di priorità. Questo può rendere obsoleti i piani di capacità iniziali.

Negare le capacità individuali e la complessità dei compiti: Pianificazione agile della capacità di solito misura la capacità in termini di tempo disponibile, ma questo non sempre tiene conto delle diverse capacità dei singoli membri del team o della complessità di compiti specifici.

Questa svista può portare a un'errata allocazione dei compiti, in cui alcuni membri del team possono essere sopraffatti mentre altri sono sotto sfida, con un impatto sia sul morale che sulla produttività.

Sebbene strettamente correlate, la velocità e la capacità agile sono due concetti distinti. Imparare le principali differenze tra i due concetti può essere di grande aiuto per una gestione efficace dei progetti.

Agile Velocity vs. Capacity: Differenze chiave

Fondamentalmente, la velocità si riferisce alla velocità con cui il lavoro può essere consegnato, data la capacità esistente, ovvero il numero di ore-persona disponibili. Di seguito sono riportate altre differenze chiave.

Differenze tra agile velocity e Capacity planning

Sebbene abbiano scopi diversi, la velocità agile e la pianificazione della capacità sono entrambe fondamentali per un buon progetto agile

gestione del progetto scrum

. Esploriamo gli strumenti e le strategie necessarie per tracciare queste metriche in modo efficace.

bonus: Capire

DevOps vs. agile

per una comprensione più approfondita delle metriche di sviluppo software correlate.

Strumenti e strategie per misurare la velocità e stimare la capacità in Agile

Per misurare con precisione la velocità e la capacità del team sono necessari dati completi, aggiornamenti in tempo reale e un solido strumento di gestione del progetto come ClickUp. Vediamo come utilizzare tutti e tre gli strumenti per migliorare le stime di velocità e capacità.

1. Stabilire chiaramente i fattori che contribuiscono a velocità e capacità

Diversi fattori contribuiscono alla velocità e alla capacità del team. Incorporare tutti questi fattori nel calcolo è essenziale.

Metriche di velocità

Definire chiaramente il valore di "punto storia"

Creare una scala comune che copra la complessità del compito, la tecnologia utilizzata, ecc. e che sia comprensibile a tutto il team

Cristallizzare la "definizione di fatto"

Uno strumento di gestione agile dei progetti come ClickUp può semplificare e automatizzare tutto questo. Ad esempio, è possibile pubblicare la definizione e la scala dei punti storia su ClickUp Docs, rendendola accessibile a tutti.

È possibile salvare e pubblicare la definizione di done come lista di controllo su ClickUp, che può essere applicata automaticamente a ogni attività/funzione/storia utente.

ClickUp Liste di controllo e modelli di attività

Metriche di capacità

Stima basata sulle ore effettive disponibili per il lavoro

Dedurre il tempo non legato al progetto, come riunioni, pause e attività amministrative

Invitare i dipendenti e gli appaltatori ad aggiornare la loro disponibilità in tempo reale

La visualizzazione del carico di lavoro di ClickUp consente di vedere la capacità disponibile del vostro team. Questo è particolarmente utile se qualcuno sta lavorando su più progetti, con lavori già assegnati che occupano la sua capacità.

la vista del carico di lavoro di ClickUp per una migliore_

gestione della capacità

Per la stima della capacità,

Modello di pianificazione delle risorse di ClickUp

è prezioso. Consente ai team di scrum di visualizzare la disponibilità, aiutando i project manager a distribuire il carico di lavoro in modo uniforme e in base alle capacità di ciascun membro del team di scrum.

Scaricate questo modello

2. Impostazione di report e cruscotti

Sulla base dei dati delle prestazioni passate, è possibile impostare fogli di calcolo o presentazioni per effettuare i calcoli necessari. È inoltre possibile utilizzare ClickUp Dashboards per automatizzare la generazione di report basati su dati in tempo reale.

rapporto automatizzato sulla velocità degli sprint su ClickUp Dashboard

Utilizzate questi dati per pianificare efficacemente le iterazioni future. Se siete alle prime armi con la gestione di progetti agili, provate a

Modello di pianificazione dello sprint agile di ClickUp

che organizza le attività, tiene traccia degli obiettivi di sprint e monitora i progressi in un unico posto.

Scaricate questo modello

3. Aggiornare dinamicamente i calcoli e consentire la prevedibilità

Trattate la velocità e la capacità come metriche cruciali che devono essere rivalutate regolarmente. Includetele nelle vostre retrospettive.

Discutere il piano, i dati effettivi e la varianza

Discutete le ragioni delle variazioni e le misure per ridurle al minimo in futuro

Monitorare l'accuratezza delle proiezioni nel tempo

Documentate queste discussioni e rivedete anche le note per una pianificazione più contestuale.

4. Cercare attivamente e integrare il feedback

Mentre l'accuratezza dei calcoli della velocità e della capacità agile può essere controllata internamente, la sua efficacia dipende da una serie di fattori esterni. Per esempio, potreste consegnare il prodotto minimo vitale in tre sprint, ma il cliente/lo sponsor del progetto potrebbe volerlo prima.

Quindi, cercate attivamente i feedback e integrateli nel processo. ClickUp Forms è un modo semplice e facile per automatizzare la raccolta dei feedback. A seconda del rapporto tra voi e il cliente, potete anche dargli accesso al vostro ClickUp Workspace per permettergli di lasciare commenti all'interno dei task.

sondaggi di ritorno con ClickUp Forms

5. Misurare l'accuratezza dell'impatto di secondo e terzo grado

La pianificazione della velocità e della capacità agile non riguarda solo l'accuratezza dei calcoli in sé, ma anche l'impatto complessivo sulla consegna del progetto. Ad esempio, se si stima che la velocità agile sia superiore a quella reale, si finirà per assegnare un lavoro che supera la capacità massima del team, causando burnout o una consegna insufficiente.

Durante le retrospettive, discutete anche le conseguenze di secondo e terzo grado dei vostri calcoli.

Consegnare i progetti più velocemente e meglio con ClickUp

Velocità e capacità sono due concetti fortemente interconnessi in qualsiasi progetto di sviluppo software. Mentre la capacità determina la quantità di tempo e di competenze di cui disponete, la velocità stima ciò che potete fare con essa.

In un certo senso, entrambi sono fondamentali per una pianificazione efficace del progetto. Sono indispensabili per mettere a punto le strategie di consegna del progetto, per garantire la produttività del team, per eliminare il burnout e per il successo generale.

La piattaforma di gestione dei progetti di ClickUp è stata progettata proprio con questo obiettivo. Acquisisce tutti i dati necessari per calcolare la velocità agile e stimare la capacità del team in tempo reale. E li presenta nel modo in cui voi volete vederli su dashboard personalizzabili.

Questa visibilità consente al project manager e allo scrum master di ottimizzare la consegna del progetto senza gravare sui membri del team. Scoprite come ClickUp può trasformare i vostri progetti di sviluppo software.

