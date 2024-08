Come praticare la leadership collaborativa (con esempi)

Collaborare con team distribuiti non è la stessa cosa che collaborare con il proprio team in sede. Le organizzazioni devono progettare e applicare diversi sistemi e processi per riunire i team distribuiti e migliorare la collaborazione.

Sebbene gli strumenti di collaborazione siano di aiuto in molti modi, la leadership collaborativa costruisce le basi di un ambiente inclusivo in cui voci diverse contribuiscono attraverso un processo decisionale condiviso e una comunicazione aperta.

Lo stile di leadership collaborativa può aiutare a sfruttare l'intelligenza collettiva dell'intero team, dando priorità alla condivisione delle decisioni, alla comunicazione aperta e al lavoro di squadra.

Tuttavia, dare priorità collaborazione sul posto di lavoro è solo un pezzo del puzzle. È necessario creare processi e una cultura di collaborazione gestione collaborativa del lavoro in cui non solo il team di leadership, ma l'intera organizzazione è autorizzata a lavorare insieme e a guidare con empatia.

In questo blog esamineremo la leadership collaborativa ed esploreremo i modi per implementarla all'interno della vostra organizzazione.

**Che cos'è la leadership collaborativa?

modello di leadership collaborativa via_ LinkedIn L'approccio di leadership collaborativa è una metodologia che coinvolge tutti i membri del team di un dipartimento o di un'organizzazione nella titolarità delle loro attività. Si tratta di un cambiamento rispetto al tradizionale approccio gerarchico, in cui il leader detta la direzione e gli altri membri del team sono tenuti a rispettarla.

I leader collaborativi, invece, coinvolgono i loro team nella gestione delle attività processo decisionale assicurando che ogni voce sia ascoltata. Crea un ambiente in cui tutti si sentono valorizzati e autorizzati a contribuire con idee e a lavorare insieme per raggiungere obiettivi condivisi.

Questo comporta diversi vantaggi chiave per le organizzazioni, quali:

Migliora il processo decisionale, in quanto ogni membro del team può visualizzare i propri punti di vista, consentendo ai team di ottenere prospettive diverse e di prendere decisioni a tutto tondo

in quanto ogni membro del team può visualizzare i propri punti di vista, consentendo ai team di ottenere prospettive diverse e di prendere decisioni a tutto tondo Incoraggia i membri del team a pensare in modo innovativo e a condividere idee creative , portando a una cultura dell'innovazione e del pensiero fuori dagli schemi

, portando a una cultura dell'innovazione e del pensiero fuori dagli schemi Promuove l'apertura e l'apertura comunicazione collaborativa n garantendo la condivisione di idee, preoccupazioni e opinioni

n garantendo la condivisione di idee, preoccupazioni e opinioni Teams aiuta a cervellare e risolvere problemi complessi con l'intelligenza collettiva del team, rendendo più facile ed efficiente affrontare questi problemi complessi

Ma da cosa è composta la leadership collaborativa? Ecco alcuni esempi di come può apparire la leadership collaborativa:

Un amministratore delegato che incoraggia la comunicazione aperta e il feedback da parte di tutti i dipendenti attraverso riunioni e sondaggi periodici

I responsabili del marketing che organizzano sessioni di brainstorming con l'intero team di marketing per sviluppare una nuova campagna e accolgono le loro idee creative per una campagna completa

Un project manager che riunisce i dipendenti in un gruppo di lavoroteam interfunzionali per rapide sessioni di brainstorming o standup e comunica i piani giornalieri o settimanali con una panoramica chiara delle aspettative e delle responsabilità per ciascun membro del team

Promuovendo una cultura della collaborazione e sfruttando la strumenti di collaborazione a distanza i leader possono usufruire del pieno potenziale dei loro team e ottenere risultati notevoli.

Caratteristiche di un leader collaborativo

le 5 principali competenze di un leader collaborativo via *[_Stratx-exl](https://www.stratx-exl.com/industry-insights/what-is-collaborative-leadership-style-how-to-apply-it-in-business)* Ora sappiamo esattamente cosa significa leadership collaborativa. Ma Da fare per diventare un leader collaborativo?

La risposta sta nelle caratteristiche comuni dei leader collaborativi, che comprendono:

Eccellenti capacità di comunicazione: I leader collaborativi sono maestri della comunicazione. Sono chiari, concisi e ascoltano attivamente i membri del team

I leader collaborativi sono maestri della comunicazione. Sono chiari, concisi e ascoltano attivamente i membri del team **Comprensione e intelligenza emotiva: la comprensione e la considerazione delle emozioni e dei punti di vista degli altri sono fondamentali in un ambiente collaborativo, per questo è indispensabile un elevato QE

Fiducia e delega: I leader collaborativi si fidano dei membri del loro team e delegano le attività in modo efficace, consentendo loro di assumere la titolarità del proprio lavoro piuttosto che fare da micromanager o assumersi i compiti in prima persona

I leader collaborativi si fidano dei membri del loro team e delegano le attività in modo efficace, consentendo loro di assumere la titolarità del proprio lavoro piuttosto che fare da micromanager o assumersi i compiti in prima persona Forte capacità di facilitazione: Guidare le discussioni, assicurarsi che tutti abbiano voce e promuovere un sano dibattito sono abilità essenziali per i leader collaborativi

Guidare le discussioni, assicurarsi che tutti abbiano voce e promuovere un sano dibattito sono abilità essenziali per i leader collaborativi **Capacità di risoluzione dei conflitti: i leader collaborativi devono essere in grado di gestire i conflitti in modo costruttivo e di trovare soluzioni che vadano a beneficio di tutti senza creare sfiducia o disaccordi nei team

Apertura al feedback: I leader collaborativi accolgono i contributi del team cercando attivamente il feedback. Non esitano a criticare per identificare le aree di crescita e rendere il team più forte

Suggerimento: Usare il Modulo di feedback per i dipendenti di ClickUp per raccogliere informazioni preziose dal vostro team in modo organizzato, risparmiando tempo e lavoro richiesto.

La leadership collaborativa può davvero migliorare la collaborazione del team. I leader attingono a un tesoro nascosto di creatività e capacità di risolvere i problemi valorizzando le diverse prospettive e dando ai membri del team la possibilità di condividere le idee. Questo porta a soluzioni più innovative, a un migliore processo decisionale e a un miglioramento della qualità del lavoro dinamiche del team .

La leadership collaborativa nei lavori da remoto e nei team virtuali Collaborazione interfunzionale è spesso una sfida per la maggior parte delle organizzazioni. Ma in un ambiente remoto e distribuito, la collaborazione richiede un passo in più da parte della leadership per far sentire tutti in connessione.

Questo perché i team lavorano da remoto secondo le loro preferenze, il che comporta:

Una sensazione di isolamento, dato che la separazione fisica e la mancanza dicollaborazione in tempo reale fanno sì che i membri del team si sentano disconnessi l'uno dall'altro

Problemi nello svolgimento di sessioni di gruppo o riunioni di team, in quanto è difficile coordinare gli orari e garantire che tutti possano partecipare a riunioni con fusi orari diversi

Fraintendimenti dovuti alla mancanza di segnali non verbali e al limite dell'interazione faccia a faccia

La leadership collaborativa può colmare queste lacune, favorendo una struttura e una cultura organizzativa fiorente nei team remoti. Adottando pratiche di leadership collaborativa, le organizzazioni possono migliorare la collaborazione sui progetti e il lavoro di squadra, godendo di diversi vantaggi, quali:

Pensiero di titolarità : L'abbattimento di conversazioni e team isolati favorisce un senso di titolarità collettiva attraverso la collaborazione

: L'abbattimento di conversazioni e team isolati favorisce un senso di titolarità collettiva attraverso la collaborazione Promuove il lavoro di squadra : Promuove la fiducia e la costruzione del team, in cui i membri si sentono a proprio agio nell'assumere rischi, condividere idee e ammettere errori senza paura di essere puniti. Questo favorisce l'innovazione e la risoluzione dei problemi, poiché le diverse prospettive possono essere esplorate apertamente

: Promuove la fiducia e la costruzione del team, in cui i membri si sentono a proprio agio nell'assumere rischi, condividere idee e ammettere errori senza paura di essere puniti. Questo favorisce l'innovazione e la risoluzione dei problemi, poiché le diverse prospettive possono essere esplorate apertamente **Migliora la trasparenza sul posto di lavoro, in quanto tutti sono informati su progetti, obiettivi e sfide. Riunioni regolari del team (virtuali o di persona) e informazioni facilmente accessibili attraverso soluzioni centralizzate di project management e produttività aiutano tutti a essere sincronizzati

Migliora il QE : I leader collaborativi con un elevato Quoziente Emotivo (QE) creano un ambiente di supporto che affronta queste problematiche e favorisce il benessere. Questo riduce le possibilità di burnout e il senso di isolamento

: I leader collaborativi con un elevato Quoziente Emotivo (QE) creano un ambiente di supporto che affronta queste problematiche e favorisce il benessere. Questo riduce le possibilità di burnout e il senso di isolamento Valore al feedback del team: Crea spazi di ascolto attivo, in quanto i leader collaborativi non si limitano ad ascoltare le opinioni del team, ma ne accolgono anche le preoccupazioni, le idee e le frustrazioni. Questo dimostra che ogni membro del team ha valore e crea uno spazio sicuro per una comunicazione aperta, anche virtualmente

Come implementare la leadership collaborativa

Volete implementare un approccio di leadership collaborativa nella vostra organizzazione? Sebbene questo approccio dipenda molto dalla cultura organizzativa, ci sono modi per introdurre in modo sottile questa metodologia e aiutare i membri del team a prendere più iniziative. Ecco un approccio pratico:

1. Definire la visione della vostra azienda

Leadership collaborativa significa coinvolgere ogni membro del team nel processo decisionale. Affinché ciò avvenga, le organizzazioni devono iniziare a costruire una visione chiara dei loro obiettivi collettivi.

Iniziate con una sessione di brainstorming per comprendere il vostro scopo di condivisione. Concentratevi su ciò per cui la vostra azienda vuole essere conosciuta e su come risolve i problemi dei clienti, e acquisite diverse prospettive per capire il vostro "perché"

2. Potenziare i team

Una volta preparati gli obiettivi, date ai membri del team la possibilità di assumere la titolarità dei rispettivi ruoli e responsabilità. Delegate le attività, aiutateli a passare di ruolo e create programmi di formazione per aiutare ogni membro ad acquisire la fiducia necessaria per prendere decisioni. Questo aiuta a costruire i futuri leader e a creare maggiori opportunità di crescita per la vostra azienda.

Guarda " Guidare, non seguire una sessione di condivisione delle conoscenze degli esperti di ClickUp per capire come potenziare i project management.

3. Favorire una comunicazione aperta

Incoraggiate una comunicazione aperta e trasparente: solo così ogni membro del team potrà proporre le proprie idee e condividere il proprio feedback. Per raccogliere questi pensieri, potete organizzare riunioni periodiche del team per condividere gli aggiornamenti sul tempo, discutere le potenziali sfide, fare brainstorming di idee e affrontare le sfide che frenano il vostro team.

Il modello per le comunicazioni interne di ClickUp consente un approccio trasparente alla condivisione delle idee. Questo modello vi permette di condividere in modo efficace gli aggiornamenti a livello aziendale, in modo che i vostri dipendenti possano accedere alle informazioni giuste al momento giusto. Vi aiuta a:

Organizzare le conversazioni, le note e altri documenti in un unico luogo

Facilitando un approccio strutturato per la trasmissione degli aggiornamenti chiave ai dipendenti

Fornendo trasparenza, grazie alla visibilità delle iniziative e dei processi chiave dell'azienda

Questo modello può essere utilizzato per rendere più produttive le riunioni o le sessioni di gruppo, consentendo ai dipendenti di comprendere meglio gli obiettivi e di impegnarsi in essi.

4. Investire in strumenti di collaborazione

Il modo migliore per far collaborare più parti interessate e dipartimenti è utilizzare un'unica fonte di verità che ospiti più requisiti. Questi strumenti consentono ai team di lavorare insieme senza problemi, indipendentemente dalla posizione o dai reparti, e di inserire tutte le idee, i documenti e la base di conoscenze in una piattaforma condivisa.

Per tutti i vostri lavori richiesti, potete affidarvi a una piattaforma all-in-one come ClickUp che è stato progettato per far emergere il leader all'interno di ogni membro del team. La piattaforma, infatti, va oltre la semplice gestione delle attività e il monitoraggio dei progetti: è un potente strumento di collaborazione in cui ogni membro del team può condividere idee, aggiornare informazioni e lavorare in modo efficace.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/03/Assign-Comments\_Task\_2021.gif Convertire i commenti in attività di ClickUp o assegnarli al team /$$$img/

condividere idee, comunicare con i team e assegnare attività di ClickUp utilizzando la vista Chattare di ClickUp

Con ClickUp, implementare la leadership collaborativa è un gioco da ragazzi. Le sue potenti funzionalità/funzione sono state progettate tenendo conto della facilità di utilizzo da parte dell'utente, in modo da facilitarne la gestione. Queste funzionalità/funzione includono:

Comunicazione centralizzata : Portate tutte le vostre conversazioni e chattare in una piattaforma centralizzata utilizzando il fileClickUp Chat Visualizza. Questa potente funzionalità/funzione consente di visualizzare tutte le comunicazioni nell'ambito di attività, progetti e persino documenti su una piattaforma centralizzata, assicurando la possibilità di ottenere risposte, discutere idee e collaborare senza perdere alcuna conversazione

: Portate tutte le vostre conversazioni e chattare in una piattaforma centralizzata utilizzando il fileClickUp Chat Visualizza. Questa potente funzionalità/funzione consente di visualizzare tutte le comunicazioni nell'ambito di attività, progetti e persino documenti su una piattaforma centralizzata, assicurando la possibilità di ottenere risposte, discutere idee e collaborare senza perdere alcuna conversazione Lavoro collaborativo : UtilizzareClickUp Documenti, l'app per la creazione di documenti, per aiutarvi a collaborare alla creazione e alla modifica dei documenti. I team possono aggiungere commenti, aggiornare o modificare i documenti in tempo reale e assicurarsi che tutti siano sulla stessa pagina. ConRilevamento della collaborazione ClickUpè possibile ricevere notifiche automatiche per sapere quando altre persone stanno scrivendo, modificando documenti o apportando aggiornamenti ai vostri documenti

: UtilizzareClickUp Documenti, l'app per la creazione di documenti, per aiutarvi a collaborare alla creazione e alla modifica dei documenti. I team possono aggiungere commenti, aggiornare o modificare i documenti in tempo reale e assicurarsi che tutti siano sulla stessa pagina. ConRilevamento della collaborazione ClickUpè possibile ricevere notifiche automatiche per sapere quando altre persone stanno scrivendo, modificando documenti o apportando aggiornamenti ai vostri documenti Brainstorming virtuale : Ottenete una tela digitale dove i membri del vostro team possono fare brainstorming sui progetti, aggiungere note e organizzare i pensieri. ConLavagne online ClickUpè possibile creare mappe mentali, diagrammi di flusso e note adesive per catturare idee e collaborare visivamente

: Ottenete una tela digitale dove i membri del vostro team possono fare brainstorming sui progetti, aggiungere note e organizzare i pensieri. ConLavagne online ClickUpè possibile creare mappe mentali, diagrammi di flusso e note adesive per catturare idee e collaborare visivamente Migliore comunicazione: Se i membri del team sono alle prese con un progetto o un flusso di lavoro particolare, è possibile usareClickUp Clip per registrare un video e condividere le vostre idee in dettaglio. Grazie ai movimenti del mouse, ai commenti e alle opzioni di condivisione con un solo clic, è possibile creare facilmente clip dettagliate per catturare i propri pensieri e garantire che tutti i membri del team siano sulla stessa pagina

La cosa migliore di ClickUp è che potete iniziare immediatamente a utilizzare modelli di piani di collaborazione e comunicazione pronti all'uso. Il modello di piano di gestione del team di ClickUp può aiutarvi a gestire i vostri team interfunzionali e a dare loro la possibilità di prendere decisioni.

Questo modello, pronto all'uso e completamente personalizzabile, è stato progettato per aiutarvi a tenere sotto controllo le attività, assicurando che i progressi, le attività cardine e le consegne di ogni membro del team siano chiaramente visibili. In questo modo, ogni membro del team sarà sulla stessa pagina. Questo vi aiuta a implementare una leadership collaborativa, assicurando che ogni membro del team:

Sia chiaro il proprio ruolo e le proprie responsabilità

Comunichi e condivida facilmente i propri pensieri con gli altri

Sia tenuto a rendere conto delle proprie attività

Valutazione dell'impatto della leadership collaborativa

Implementare un approccio di leadership collaborativa è una cosa. Per valutare l'efficacia della leadership collaborativa, è possibile misurare KPI specifici per:

Prestazioni del team : Cercate metriche come il tasso di completamento delle attività, la Sequenza dei progetti e il tasso di innovazione per valutare le prestazioni

: Cercate metriche come il tasso di completamento delle attività, la Sequenza dei progetti e il tasso di innovazione per valutare le prestazioni Senso di titolarità : Utilizzate sondaggi o raccogliete feedback anonimi per capire se il vostro approccio di leadership collaborativa sta dando risultati. Formulate domande per valutare la titolarità, lo scopo e la soddisfazione dei dipendenti

: Utilizzate sondaggi o raccogliete feedback anonimi per capire se il vostro approccio di leadership collaborativa sta dando risultati. Formulate domande per valutare la titolarità, lo scopo e la soddisfazione dei dipendenti Produttività : Tracciate le metriche e le sequenze dei progetti per capire quanti progetti sono stati consegnati in tempo, quanto sono stati produttivi i vostri team e dove l'approccio collaborativo sta aiutando i vostri team a diventare più produttivi

: Tracciate le metriche e le sequenze dei progetti per capire quanti progetti sono stati consegnati in tempo, quanto sono stati produttivi i vostri team e dove l'approccio collaborativo sta aiutando i vostri team a diventare più produttivi Soddisfazione del cliente: Monitorare i feedback e i punteggi di soddisfazione dei client per valutare l'impatto e capire se la strategia di leadership collaborativa sta dando i risultati attesi. Quando i team lavorano in modo collaborativo ed efficace, spesso si traducono in un servizio clienti migliore e in una maggiore soddisfazione dei clienti

Poiché la leadership collaborativa prende in considerazione tutti gli input, può portare a uno sviluppo più lento, soprattutto se sono coinvolti troppi team. Quindi, sebbene il comportamento collaborativo sia ideale per un ambiente di lavoro fiorente, deve essere utilizzato tenendo presente il quadro generale.

Ad esempio, quando si prendono decisioni difficili, i gestori del team o il team di leadership possono lavorare con un piccolo gruppo interfunzionale e comunicare la decisione, come in un approccio tradizionale. In questo modo, è possibile implementare la leadership collaborativa senza essere troppo dipendenti.

Esaminiamo rapidamente le differenze tra leadership tradizionale e collaborativa, in modo da poter decidere quale stile soddisfa meglio le vostre esigenze.

Metriche Ladership collaborativa Ladership tradizionale Decision-Making Prospettive più informate e diversificate Decisioni più rapide, che coinvolgono solo i vertici della leadership o del management team Innovazione Incoraggiata da una comunicazione aperta e da idee diverse Può essere soffocata da un approccio top-down Impegno dei dipendenti Maggiore titolarità e scopo I dipendenti potrebbero non essere soddisfatti delle decisioni del management, con conseguente disimpegno e morale basso Più efficace grazie all'intelligenza collettiva, più individualista o autoritaria a causa del limite di possibilità per ogni membro del team di contribuire

Superare le sfide e mitigare i rischi nella leadership collaborativa

Sebbene la leadership collaborativa offra numerosi vantaggi, non è priva di sfide. Alcune delle sfide comuni che si incontrano quando si adotta un approccio collaborativo sono:

Rallentamento del processo decisionale: Tempi più lunghi per raggiungere il consenso, poiché le diverse opinioni e il brainstorming possono richiedere molto tempo, soprattutto con i team più grandi

Tempi più lunghi per raggiungere il consenso, poiché le diverse opinioni e il brainstorming possono richiedere molto tempo, soprattutto con i team più grandi Potenziale di conflitto: Le diverse prospettive possono portare a disaccordi e conflitti

Le diverse prospettive possono portare a disaccordi e conflitti Mancanza di direzione: Senza un leader chiaro, i team possono avere difficoltà a concentrarsi e ad orientarsi

Senza un leader chiaro, i team possono avere difficoltà a concentrarsi e ad orientarsi **Free riding: in alcuni casi, i membri del team possono sfuggire alle responsabilità, affidandosi ad altri per fare il lavoro

Per evitare questi problemi, consigliamo di utilizzare un mix di metodologie di leadership tradizionali e collaborative. In questo modo si ottiene il meglio di entrambe le strategie e non si creano ostacoli attenendosi a un solo approccio. Inoltre, potete affrontare queste insidie comuni utilizzando queste tattiche:

Definire come il team raggiungerà il consenso sulle decisioni chiave. Ad istanza, se una decisione richiede troppo tempo per essere finalizzata, l'amministratore delegato o il team leader possono avere l'autorità di prendere la decisione che ritengono più comoda

Impostare regole di base per una comunicazione efficace, assicurando che ogni voce venga ascoltata

Riconoscere sia i contributi individuali che gli esiti positivi collettivi, in modo che i processi partecipativi e individuali possano prosperare

Tendenze future della leadership collaborativa

La forza lavoro del futuro è destinata a essere più distribuita e collaborativa. Un approccio di leadership collaborativa può darvi un vantaggio competitivo in questo panorama nuovo e in evoluzione.

Tuttavia, non possiamo ignorare il ruolo dell'IA e dell'apprendimento automatico nel rimodellare il posto di lavoro. Combinando le tecnologie avanzate con i principi della leadership collaborativa, è possibile:

Potenziare le decisioni basate sull'IA : I membri del team possono utilizzare l'IA per contribuire con idee e raccomandazioni, prendendo decisioni più informate

: I membri del team possono utilizzare l'IA per contribuire con idee e raccomandazioni, prendendo decisioni più informate Automazioni di attività ripetitive : L'IA può liberare i membri del team da attività banali, consentendo loro di concentrarsi su lavori più strategici e creativi, ideali per un processo di leadership collaborativa

: L'IA può liberare i membri del team da attività banali, consentendo loro di concentrarsi su lavori più strategici e creativi, ideali per un processo di leadership collaborativa Migliorare la comunicazione: Alcuni membri del team hanno idee forti ma non sono in grado di comunicarle in modo efficace. Con la generazione e la modifica dei contenuti da parte dell'IA, possono fornire idee molto articolate e ben scritte, aiutandoli a collaborare con gli altri membri del team

scrivete contenuti in pochi secondi con ClickUp Brain

Consiglio professionale: Utilizzate ClickUp Brain per generare contenuti per email, documenti e molto altro in pochi secondi

Con un approccio di leadership collaborativa, il luogo di lavoro del futuro sarà:

Più agile e adattabile, in quanto ogni membro del team ha le competenze e le conoscenze necessarie per passare al proprio ruolo

Efficiente nonostante i team globali e diversificati lavorino insieme, poiché ogni membro del team ha la possibilità di contribuire e condividere idee

Miglioramento del quoziente emotivo (EQ) grazie alla creazione di uno spazio sicuro per una comunicazione aperta, che favorisca l'innovazione e la crescita collaborativa

Creare i futuri leader della vostra organizzazione con ClickUp

La leadership collaborativa può sembrare radicale, ma è necessaria nell'ambiente di lavoro dinamico e spesso remoto di oggi. Dà potere ai team, promuove l'innovazione e porta a un migliore processo decisionale.

Per implementare le pratiche di leadership collaborativa, è necessario creare una cultura aziendale che valorizzi le prestazioni individuali e le incoraggi a lavorare con gli altri.

ClickUp può aiutarvi a mettere a punto la parte di collaborazione dell'equazione con una serie di funzionalità/funzione. Utilizzatelo per collaborare in tempo reale tramite documenti condivisi, fare brainstorming su lavagne virtuali e monitorare gli aggiornamenti importanti. Questo vi aiuterà a mantenere tutti sulla stessa pagina e permetterà ai vostri dipendenti di innovare e prendere più iniziative.

Con strumenti come ClickUp, potete creare un ambiente di lavoro in cui tutti si sentano valorizzati, ascoltati e autorizzati a dare il meglio di sé. Registratevi per un account gratuito di ClickUp e costruisci un team collaborativo e dall'esito positivo!