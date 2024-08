Come facilitare un forte processo decisionale di gruppo

La vita di un leader aziendale si può riepilogare in tre parole: decisioni, decisioni, decisioni. Il numero di decisioni di alta qualità da prendere ogni giorno può essere sconcertante. Ma potete trarre conforto dal fatto che non dovete fare tutto da soli.

L'assunzione delle persone giuste, l'espansione dell'azienda in un nuovo mercato o l'aggiunta di una nuova linea di prodotti: le decisioni aziendali importanti sono in genere il risultato di un lavoro richiesto da un team concentrato e di un'efficace valutazione aziendale . 💪

Tuttavia, un team può prendere buone decisioni solo se la leadership facilita efficacemente le discussioni aperte e la collaborazione. Ci sono processi in atto per sintetizzare le diverse prospettive e c'è una cultura della responsabilità per attuare le decisioni.

Per questo i team leader devono assicurarsi di avere i dati, gli strumenti e le persone giuste per aiutarli a prendere decisioni rapide e oggettive.

In questo post, spiegheremo come è possibile creare le condizioni per un processo decisionale ottimale del team. Esploreremo inoltre il processo, i suoi vantaggi e le sue sfide, i diversi modelli utilizzati e offriremo alcuni suggerimenti professionali.

Perché il processo decisionale del team è importante?

Secondo un'indagine di studio di Zippia il 90% dei dipendenti ritiene che i responsabili delle decisioni non dovrebbero prendere una decisione definitiva senza consultare i loro team, ma il 40% ritiene che i loro leader e responsabili delle decisioni non riescano costantemente a farlo.

In molti luoghi di lavoro, i manager e i leader ritengono che sia più rapido ed efficiente prendere una decisione da soli o con pochi collaboratori selezionati. Per loro, coinvolgere troppe persone è un'attività inutilmente complessa che fa perdere tempo, aggiunge un valore minimo e ritarda la soluzione dei problemi.

Ma questo approccio potrebbe fare più male che bene alla vostra azienda.

Ecco perché il team decisionale è importante per la vostra organizzazione:

Idee nuove

Quando l'intero team, composto da persone di cui ci si fida, lavora per raggiungere un obiettivo condiviso, è possibile visualizzare un problema da più angolazioni.

Ogni membro del team ha un background, un'esperienza e un bagaglio di competenze diverse. Possono apportare alla tabella prospettive uniche che voi, da soli, potreste non aver considerato. Le prospettive e i punti di vista multipli consentono di affrontare una sfida in modo collettivo e da tutti i punti di vista. E la soluzione finale risulta olistica e inclusiva.

Le idee che emergono da collaborazione del team e la creazione di consenso potrebbero essere proprio ciò di cui la vostra azienda ha bisogno: una soluzione creativa, originale e sfaccettata. Gli studi dimostrano che la diversità porta a un migliore processo decisionale e alimenta l'innovazione organizzativa.

Esperienza dei dipendenti

Oggi più che mai, i dipendenti vogliono sentire che le loro opinioni e i loro ruoli contano nel quadro generale dell'organizzazione.

Lo stesso studio di Zippia rivela che le aziende che promuovono la collaborazione e la comunicazione di gruppo vedono diminuire il tasso di turnover dei dipendenti di un incredibile 50%.

Coinvolgere il team nel processo decisionale aumenta la soddisfazione dei dipendenti e l'accettazione della decisione. Inoltre, fa capire loro che li valorizzate. I dipendenti sono in media il 17% più soddisfatti del loro lavoro quando collaborano attivamente.

Quando si valorizza il punto di vista dei dipendenti, questi provano un maggiore senso di lealtà e responsabilità nei confronti dell'azienda. Il processo decisionale collaborativo può quindi contribuire a migliorare la vostra efficacia come manager e leader.

Condivisione delle informazioni

Le conversazioni e le discussioni di gruppo possono fornire ai dipendenti informazioni importanti sulla direzione dell'organizzazione.

Inoltre, consentono ai provider di identificare le aree di incomprensione o confusione e di fare rapidamente chiarezza. Il risultato è un maggiore allineamento tra la roadmap strategica dell'azienda e il consenso dei dipendenti. Questo crea un ambiente di lavoro più armonioso.

Comprendere il processo decisionale del team

Ora che abbiamo stabilito l'importanza di prendere decisioni come team, come facciamo? Per definire un processo veloce e orientato ai risultati, ecco i passaggi da seguire:

1. Identificare il problema

Innanzitutto, riconoscere e accettare l'esistenza di un'anomalia aziendale o di un oggetto da raggiungere. Valutare l'azienda per determinare cosa sta andando storto o che richiede una decisione.

I membri del team devono poter discutere liberamente e concordare sul problema che stanno cercando di risolvere. In questo modo si evita che tutti siano spinti in direzioni diverse e si risparmia tempo prezioso.

2. Definire il problema

Successivamente, è necessario costruire un quadro chiaro del problema. Iniziate quindi a raccogliere tutte le informazioni pertinenti e incoraggiate il team a contribuire.

In questo passaggio, dovreste porre domande specifiche quali: Chi nell'organizzazione è maggiormente interessato dalla sfida? Chi sarà maggiormente colpito da un cambiamento pianificato? Da dove nasce il problema? Qual è la portata del problema?

Approfondite il più possibile la comprensione della situazione. Procuratevi dati per ottenere chiarezza e dare un senso al problema. Quanto più si sa, tanto meglio si possono pianificare i prossimi passaggi. Questo vi aiuterà anche a non sbagliare la diagnosi del problema.

3. Costruire soluzioni

Una volta completato il quadro, riunite il team per fare un brainstorming di tutte le soluzioni plausibili. Da fare, però, per stabilire parametri chiari su come misurare l'efficacia di una soluzione.

Questi parametri possono essere una lista di controllo, un elenco di domande sì/no o un aumento/diminuzione tangibile di specifiche metriche aziendali. Assicuratevi di specificare le condizioni che devono essere soddisfatte dalla soluzione o dalla decisione.

Accogliete quindi le idee che emergono dal vostro team.

4. Valutare tutte le opzioni

Ora che avete esposto in dettaglio tutte le possibili soluzioni, è il momento di scegliere la migliore.

Cercate di annotare i risultati reali di ogni opzione. Valutate i possibili effetti della soluzione sulla vostra azienda, sui dipendenti, sui clienti e sugli altri stakeholder, nonché sull'ambiente esterno. Potete anche creare una serie di criteri reciprocamente accettabili e un meccanismo di punteggio per guidare la vostra valutazione.

Naturalmente, non tutti saranno d'accordo su tutto. Alcuni membri del team dovranno scendere a compromessi. Ecco perché è essenziale promemoria per ricordare che si sta cercando di arrivare alla decisione "giusta", non a quella più "popolare".

5. Implementate la soluzione e rivedete i risultati

Una volta raggiunto il consenso del gruppo, è possibile finalizzare il piano. E poi, naturalmente, implementarlo.

Ma il processo non finisce qui. Una volta che la vostra soluzione è in azione, dovete monitorarla e vedere se produce i risultati desiderati.

Se la soluzione non ha avuto un esito positivo, comunicatelo chiaramente al team e cercate di apportare modifiche per migliorarla. Inoltre, valutate se c'è stata una deviazione dal piano.

Se la soluzione non funziona, rivedete l'elenco delle opzioni e implementate la soluzione migliore successiva. Questo passaggio è fondamentale per migliorare i processi decisionali futuri.

6. Provider di feedback

Ogni fallimento o vittoria è un'opportunità per imparare. Dopo aver valutato le prestazioni della vostra soluzione, assicuratevi di condividere il feedback con i membri del team. Includete dettagli su quanto la vostra soluzione abbia affrontato il problema, quanto abbia avuto un impatto positivo e quanto tempo o lavoro richiesto abbia risparmiato.

Valutate anche il processo decisionale del gruppo stesso. Cosa ha funzionato bene e cosa potrebbe essere migliorato?

Incoraggiate il feedback onesto dei membri del team, in modo che rimangano coinvolti nel processo quanto voi.

Utilizzate le intuizioni acquisite attraverso il feedback per perfezionare i processi decisionali del team per affrontare le sfide future.

Vantaggi e sfide del processo decisionale in team

Se siete ancora indecisi sulla collaborazione per la risoluzione dei problemi, è comprensibile. Per aiutarvi ad assimilare i vostri pensieri, ecco una panoramica dei suoi pro e contro:

Vantaggi

**Il processo decisionale collaborativo favorisce l'innovazione perché permette a ogni membro del team di basarsi sulle idee degli altri, esponendoli a stili di pensiero e modelli mentali diversi dai propri. Ecco perché i team altamente creativi sono spesso composti da un mix di individui eclettici

Miglioramento della risoluzione dei problemi : Quando i team mettono in comune le loro capacità collettive di risoluzione dei problemi, possono analizzarli in modo completo e hanno maggiori probabilità di trovare soluzioni efficaci. Inoltre, se le decisioni sono complesse, permettere ai membri del team di condividere le loro prospettive e idee può aumentare la valutazione critica necessaria per prendere decisioni di alta qualità

: Quando i team mettono in comune le loro capacità collettive di risoluzione dei problemi, possono analizzarli in modo completo e hanno maggiori probabilità di trovare soluzioni efficaci. Inoltre, se le decisioni sono complesse, permettere ai membri del team di condividere le loro prospettive e idee può aumentare la valutazione critica necessaria per prendere decisioni di alta qualità **I membri del team coinvolti nel processo decisionale provano un maggiore senso di connessione, appartenenza e lealtà nei confronti dell'organizzazione. Ciò indica anche che l'organizzazione si fida del fatto che i suoi dipendenti abbiano a cuore l'interesse dell'azienda.

Ciò risulta in un livello più elevato di commit, titolarità e account tra i membri del team

Sfide

**Il processo decisionale di gruppo può richiedere molto tempo. Un esempio recente diMcKinsey Global sondaggio ha rivelato che solo il 20% degli intervistati ritiene che le proprie organizzazioni eccellano nel processo decisionale. La maggioranza ha dichiarato che la maggior parte del tempo dedicato al processo decisionale è inefficace. La creazione del consenso e la considerazione di più punti di vista richiede tempo, ma potrebbe non essere adatta alle decisioni urgenti

**Conflitto e disaccordo: le opinioni divergenti all'interno di un team possono portare a conflitti, rallentando il processo e creando potenzialmente tensioni interpersonali tra i membri del team

Pensiero di gruppo: Il desiderio di armonia all'interno di un team può portare al pensiero di gruppo, in cui i membri si conformano a una decisione unanime senza valutare criticamente le alternative. Questo potrebbe risultare in scelte non ottimali

Il desiderio di armonia all'interno di un team può portare al pensiero di gruppo, in cui i membri si conformano a una decisione unanime senza valutare criticamente le alternative. Questo potrebbe risultare in scelte non ottimali Problemi di coordinamento e comunicazione: Una comunicazione e un coordinamento efficaci tra i membri del team possono essere una sfida, soprattutto nei team di grandi dimensioni o in quelli distribuiti in diverse aree geografiche. Anche le differenze culturali possono entrare in gioco. Tutti questi fattori possono portare a incomprensioni o a opportunità mancate

Tipi di modelli decisionali del team

In qualità di leader di un team, si possono avere diversi stili decisionali . Allo stesso modo, esistono diversi modelli o approcci per prendere decisioni in team. Ecco i sei più diffusi.

**In questo approccio, tutti possono esprimere le proprie idee e opinioni su un problema. Poi, il team lavora insieme per scegliere l'idea più appropriata. Tutti devono votare l'idea preferita e raggiungere un consenso sulla soluzione prima di prendere la decisione finale Tecnica Delphi: In questo metodo, un team di esperti riceve una serie di domande a cui rispondere. Le loro risposte scritte vengono condivise con il team, fornendo un feedback scritto. Sulla base del feedback, il team di esperti può cambiare o modificare le proprie risposte attraverso molteplici cicli di tira e molla, fino a raggiungere un consenso Processo decisionale autocratico: In questa tecnica, di solito il leader del gruppo è il decisore finale, indipendentemente dal fatto che il gruppo supporti la sua decisione. In genere, il leader ha l'autorevolezza e gli strumenti per decidere da solo. Questo tipo di processo decisionale può essere utilizzato per prendere provvedimenti su questioni urgenti ma a basso impatto Regole di maggioranza: Questo è il metodo più comune utilizzato nel processo decisionale di gruppo, in cui ogni membro del team vota per la propria scelta. L'opzione che ottiene il maggior numero di voti vince. Sebbene questa tecnica sembri equa, potrebbe lasciare insoddisfatto un gruppo di minoranza Tecnica del gruppo nominale: Si tratta di una tecnica strutturatametodo di brainstorming utilizzato per generare idee o soluzioni da un gruppo. I partecipanti generano idee in modo indipendente, che vengono poi condivise e valutate collettivamente. Classificando e valutando le idee, il gruppo lavora insieme per identificare un elenco delle soluzioni più promettenti, portando a un processo decisionale informato **Votazione multipla: ogni membro del team vota per più opzioni da un elenco di scelte. Le idee con il maggior numero di voti vengono quindi selezionate. Questo metodo aiuta a stabilire le priorità delle idee assegnando più voti a ciascun partecipante, consentendo una distribuzione equa delle preferenze e l'identificazione delle opzioni più favorite sulla base dei contributi collettivi

6 Consigli per un esito positivo del processo decisionale del team

Abbiamo definito il processo e i pro e i contro del processo decisionale basato sul lavoro di squadra. Ecco alcuni consigli professionali per farlo bene.

1. Assegnare le attività

Assicuratevi di aver spiegato e assegnato chiaramente le attività a tutti coloro che partecipano al processo decisionale. Invitate a porre domande o dubbi fin dall'inizio, perché se i membri del team non capiscono bene le attività, non saranno in grado di farle bene. Un team ben organizzato è in grado di collaborare meglio e di fare progressi più velocemente.

Utilizzando uno strumento di project management come ClickUp Tasks, potete semplificare il processo di assegnazione delle attività. Vi aiuterà ad assegnare le attività, a creare attività secondarie e a verificare lo stato di ciascun membro del team.

Organizzate le vostre attività e ottenete risultati rapidi con il modello di ClickUp per la gestione delle attività

Se avete difficoltà a gestire e dare priorità alle vostre attività da soli, potete usare Modello di gestione delle attività di ClickUp per visualizzare in una dashboard in tempo reale tutte le attività a cui il team sta lavorando.

Con un modello già pronto, dovete aggiungere i dettagli delle attività e lasciare che la piattaforma faccia la sua magia.

La piattaforma ClickUp dispone di strumenti integrati che consentono di visualizzare e organizzare le attività in base allo stato, alla priorità o al reparto, di monitorare e ottimizzare i flussi di lavoro e di collaborare tra i team per portare a termine le attività.

Potete visualizzare la vostra sequenza temporale nel modo che preferite: calendario, tabellone, elenco o vista Riquadro.

E se non trovate qualcosa di vostro gradimento nel modello, potete aggiungere nuovi campi personalizzati per dettagli come budget, allegati, feedback, ecc.

Collaborate in tempo reale per gestire, monitorare e completare le attività di ClickUp

2. Priorità alle attività

Creare e dare priorità alle attività di ClickUp in base all'urgenza per rispettare tutte le scadenze

Mentre ogni membro del team lavora per un obiettivo comune, l'impostazione delle priorità può contribuire a creare un flusso di lavoro regolare. Fate in modo che i membri del team decidano quali attività affrontare per prime per ottenere il massimo impatto. Priorità delle attività di ClickUp rende questo processo un gioco da ragazzi. Utilizzate questa funzionalità per assegnare a ogni attività un livello di priorità. Sono disponibili quattro opzioni: Urgente, Alta, Normale o Bassa. È anche possibile impostare dei filtri per le date di scadenza, in modo da contrassegnare le scadenze delle attività.

Per mantenere tutti sulla stessa pagina, è possibile rilasciare le attività ad alta priorità nella barra di accesso rapido, in modo che siano sempre visualizzate. È possibile vedere quali attività in sospeso bloccano altre attività ad alta priorità e correggerle se necessario.

3. Idee di brainstorming

Con le lavagne online di ClickUp, il vostro team può discutere di idee in tempo reale

Le sessioni di brainstorming consentono ai membri del team di raccogliere i loro pensieri confusi e sparsi, di assemblarli davanti agli altri e di sfruttare le idee e le prospettive degli altri. Se terminate nel modo giusto, queste sessioni possono stimolare il pensiero critico e la creatività.

Se avete bisogno di un'area di lavoro dinamica per condividere, visualizzare e sviluppare idee collettivamente, utilizzate La lavagna online di ClickUp funzionalità/funzione. Incoraggiate i membri del team a condividere le loro idee su questa tela digitale e a collaborare visivamente con il resto del team in tempo reale.

La parte migliore? Potete anche agire su queste sessioni di brainstorming non appena si sono concluse. È sufficiente collegare la lavagna online alle attività di ClickUp per fornire a tutti il contesto completo del progetto con file, documenti e altro collegati.

4. Riunitevi regolarmente con il vostro team

Una comunicazione trasparente è fondamentale per l'esito positivo di qualsiasi attività di gruppo. Programmate riunioni regolari con il team, sia fisicamente che virtualmente, dal primo passaggio del processo decisionale fino all'ultimo. Questo vi aiuterà a definire le strategie, a pianificare meglio e a tenere tutti al corrente di tutti gli sviluppi.

Tuttavia, può essere difficile condurre le riunioni. Soprattutto con membri del team con cui non si è mai lavorato. In qualità di leader, spetta a voi rompere il ghiaccio. Da fare, per poi guidare la discussione in modo produttivo, rispettoso e coinvolgente.

Date un'occhiata a queste idee semplici ma efficaci per il vostro prossimo riunione di team produttiva .

5. Creare un flusso di lavoro strutturato

Impostazione degli obiettivi e creazione di flussi di lavoro efficaci con le Mappe mentali di ClickUp

Assegnare a ciascuno le proprie attività e i propri compiti è essenziale. Ma poi è necessario creare un flusso di lavoro strutturato che descriva nel dettaglio queste attività, i compiti e le interdipendenze.

Questo è particolarmente importante per visualizzare lo stato di avanzamento, identificare ed eliminare i colli di bottiglia e mantenere tutti sulla stessa pagina in un team numeroso. È inoltre possibile impostare e raggiungere obiettivi più velocemente con un flusso di lavoro sistematico e graduale.

Per chiarire la pianificazione e l'organizzazione delle attività, consultate il documento Mappe mentali di ClickUp funzionalità/funzione. È possibile utilizzarla per creare attività, creare connessioni al loro interno e organizzare i progetti con nodi da trascinare. Le mappe mentali di ClickUp sono disponibili in due modalità:

In modalità Attività, è possibile riorganizzare rapidamente l'area di lavoro disegnando e organizzando i rami in modo logico. È anche possibile creare, modificare ed eliminare attività direttamente dalla mappa mentale.

Nella modalità Vuoto, è possibile generare mappe mentali in forma libera, senza collegamenti a nessuna struttura di attività. È possibile convertirle facilmente in attività in qualsiasi elenco dell'area di lavoro.

ClickUp fornisce inoltre Strumenti di IA e modelli decisionali per accelerare il processo decisionale senza compromettere la qualità delle decisioni.

6. Verifica degli stati di avanzamento

Infine, quando una decisione è stata eseguita, prendetevi il tempo per fare un debriefing e decomprimere. Rivedere lo stato del progetto, analizzare i processi e discutere gli inconvenienti, i problemi irrisolti e le decisioni che si sono rivelate azzeccate sul piano.

Ma non dimenticate di celebrare le cose che sono andate bene. Riconoscete i lavori richiesti e i successi del vostro team e costruite una cultura lavorativa che premi i risultati.

Monitoraggio delle decisioni chiave con la tecnologia e il lavoro intelligente

Il processo decisionale del team è come l'assemblaggio di un puzzle. Ognuno aggiunge il suo pezzo unico e l'insieme diventa molto più grande della somma delle sue parti. Soluzioni collaborative per i team possono fare miracoli perché consentono di usufruire di nuove idee, di risolvere problemi creativi e di creare un forte senso di solidarietà e di lavoro di squadra.

A volte, però, le opinioni divergenti possono causare un piccolo ostacolo. La soluzione all-in-one di ClickUp per il project management vi aiuta a superare questi ostacoli, in modo che voi e il vostro team possiate unire le forze e raggiungere gli obiettivi in modo molto più efficiente. Provate ClickUp oggi stesso per favorire il processo decisionale collaborativo e migliorare le dinamiche di gruppo nella vostra organizzazione.

Frequenze comuni

1. Perché i team dovrebbero essere coinvolti nel processo decisionale?

I team apportano prospettive e idee diverse, che portano a decisioni complessivamente migliori. Il processo decisionale guidato dal team dimostra anche che avete fiducia nei vostri dipendenti, il che porta a un maggiore commit e a una maggiore lealtà.

2. Quali sono i diversi modelli di team decisionale?

Il processo decisionale basato sul consenso, la tecnica Delphi e il processo decisionale autocratico sono alcuni dei modelli più comuni di processo decisionale in team.

3. In che modo strumenti software come ClickUp possono migliorare il processo decisionale del team?

ClickUp aiuta a semplificare la comunicazione, a organizzare e dare priorità alle attività e a facilitare la collaborazione del team attraverso funzionalità/funzione come lavagne e mappe mentali. Aiuta a migliorare l'efficienza e la collaborazione nel processo decisionale.