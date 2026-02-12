35 esempi essenziali di prompt Midjourney per artisti e designer

Creare immagini straordinarie non è mai stato così semplice. Con generatori di arte basati sull'IA come Midjourney, praticamente chiunque può realizzare splendide opere d'arte digitale in pochi secondi. Come artista, avrai probabilmente notato il potenziale dell'IA anche per migliorare il tuo lavoro.

Ma per sfruttare appieno il potenziale di questi strumenti di IA, devi padroneggiare un'altra arte: creare il prompt perfetto.

Midjourney (e altri autori di arte IA) funziona tramite prompt, brevi frasi di testo che guidano l'IA nella generazione dell'immagine desiderata. Questi prompt di Midjourney fungono da istruzioni, alimentando il vasto database di informazioni visive dell'IA per tradurre le tue parole in un'illustrazione dettagliata.

Padroneggiando l'arte di creare un prompt per immagini, potrai evocare una vasta gamma di immagini, da paesaggi fotorealistici estremamente dettagliati a creature fantastiche ultrarealistiche.

Questa guida ti aiuterà a muovere i primi passi nell'arte digitale basata sull'IA con i migliori prompt di Midjourney.

Nozioni di base sui prompt di Midjourney

L'IA generativa, la tecnologia alla base di Midjourney, eccelle nella creazione di contenuti originali basati su dati esistenti. Quando inserisci un prompt, l'IA analizza le parole che lo compongono, setaccia una vasta libreria di stili artistici, forme, colori e texture, e assembla questi elementi in un'immagine coerente che rispecchia la tua visione creativa.

Più preciso è il tuo prompt, più mirata sarà la ricerca dell'IA, con il risultato di un'immagine finale che riflette davvero la tua intenzione artistica.

Come si creano prompt di alta qualità? Il nostro elenco di 35 esempi di prompt può servirti da ispirazione.

35 esempi di prompt Midjourney

tramite Midjourney

Imparerai a scrivere e perfezionare i prompt di Midjourney grazie a questa variegata selezione di esempi suddivisi per stile artistico. Esploriamoli:

Cubismo: alla scoperta delle forme geometriche

Il cubismo è uno stile artistico caratterizzato da forme astratte e frammentate.

Questo approccio rivoluzionario fu introdotto da artisti del calibro di Pablo Picasso e Georges Braque nel 1907-1908 ed è rappresentato al meglio nelle loro opere Les Demoiselles d’Avignon, Ragazza con mandolino, Bottiglia e pesci e Uomo con chitarra.

I seguenti esempi di prompt Midjourney possono aiutarti a creare la tua arte digitale cubista:

Un salotto moderno reso nello stile frammentato del cubismo, con forme geometriche e piani sovrapposti dai colori vivaci Un dipinto cubista monocromatico di natura morta raffigurante una ciotola di frutta, con particolare attenzione alle prospettive distorte e ai dettagli precisi delle linee piatte Un maestoso paesaggio urbano raffigurato in stile cubista, che cattura il dinamismo della vita urbana in un ambiente suggestivo e nebbioso

tramite Midjourney

Raffigura un ritratto in stile cubista di una donna in una luce drammatica, ispirato al lavoro di Georges Braque Dipinto a olio iperrealistico di una natura morta raffigurante uno strumento musicale, scomposta in forme geometriche dai colori vivaci, che ricorda il cubismo sintetico

Art Déco: catturare il fascino del passato

In netto contrasto con i moduli frammentati del cubismo, l'Art Déco abbracciò un'estetica affascinante e lineare. Questo influente stile artistico emerse negli anni '20, fiorì negli anni '30 e celebrò la modernità.

L'Art Déco non temeva il lusso e abbracciava ricche texture e motivi ispirati a culture antiche come quella egizia e agli zigzag dell'era delle macchine. Si trattava essenzialmente di un movimento negli stili dell'arte decorativa e di un concetto architettonico in Europa e negli Stati Uniti.

Ecco alcuni prompt per l'arte generata dall'IA che puoi utilizzare per creare opere digitali ispirate a un dipinto Art Déco:

Un affascinante poster in stile Art Déco per uno spettacolo di Broadway immaginario, con una bellissima giovane donna avvolta nelle pieghe di un abito svolazzante

tramite Midjourney

Un dipinto Art Déco fotorealistico di un grattacielo immerso nella luce dorata del tramonto, con accenti geometrici e dettagli intricati

tramite Midjourney

Una lussuosa stanza minimalista in stile Art Déco con mobili eleganti, dettagli Chrome e un tappeto geometrico fotorealistico Crea un'illustrazione di moda raffigurante una donna in un abito Art Déco fluido, impreziosito da audaci motivi geometrici e dettagli intricati, in una luce drammatica

3. Giochi retrò: giocare con i pixel

I giochi retrò, a differenza della grafica all'avanguardia dei titoli moderni, possiedono un certo fascino nella loro semplicità pixelata. Suscitano nostalgia ricordandoci l'epoca d'oro dei cabinati arcade e delle console domestiche degli anni '80 e dell'era a 16 bit.

Il design e lo stile artistico sono caratterizzati da sfondi colorati, personaggi iconici come Mario, colonne sonore semplici ma accattivanti e altri elementi nostalgici. Trasmettono il valore sentimentale dei ricordi d'infanzia e rappresentano un'epoca più semplice nel mondo dei videogiochi.

Per generare immagini in questo stile artistico, prova a sperimentare con prompt Midjourney come:

Una scena di un gioco platform in pixel art che mostra un coraggioso eroe che combatte contro un drago sputafuoco Un gioco di corse in stile retrò con auto pixelate che sfrecciano attraverso un paesaggio urbano illuminato dai neon

tramite Midjourney

Un colorato ritratto in pixel art di un carattere di un videogioco classico che indossa un'armatura finemente dettagliata Un ritratto pixelato di un iconico carattere dei videogiochi retrò come Mario o Pac-Man con dettagli incredibili Poster di un gioco sportivo in stile retrò con un atleta pixelato in una posa dinamica su un terreno roccioso e sabbioso

tramite Midjourney

Raffigurazione in stile 8-bit di un famoso monumento, come la Torre Eiffel o la Grande Muraglia cinese, con una farfalla dai colori dell'arcobaleno che vola via

Cyberpunk: immaginare un futuro dominato dalla tecnologia

Il cyberpunk è un sottogenere della fantascienza che esplora un futuro cupo, caratterizzato dal progresso tecnologico e dal declino sociale.

È un genere ricco di temi. Esplora il costo umano del progresso, la lotta per l'identità in un mondo ossessionato dalla modificazione e la battaglia per mantenere un briciolo di umanità in una società sull'orlo del baratro.

Immagina i confini sfumati tra uomo e macchina mentre crei prompt Midjourney su questo tema:

Un vivace mercato di strada cyberpunk illuminato da pubblicità olografiche e insegne al neon tremolanti Un guerriero cyborg solitario che domina un vasto paesaggio urbano cyberpunk avvolto dallo smog e dalla luce artificiale in un ambiente dettagliato e intricato Ritratto high-tech di un hacker cyberpunk con impianti luminosi e un'interfaccia digitale proiettata negli occhi, intento a osservare una farfalla dai colori dell'arcobaleno in volo Un venditore ambulante potenziato ciberneticamente che vende cibi e bevande luminosi, scolpiti in intricati motivi metallici a filigrana ed esposti alla luce naturale

tramite Midjourney

Grattacielo geometrico ultra-dettagliato nello stile del Chrysler Building, con elaborati dettagli in vernice acrilica spray su Chrome e accenti metallici

Surrealismo: sfidare la realtà con paesaggi onirici

Il surrealismo è stato un movimento artistico e culturale nato dalle ceneri della Prima guerra mondiale. I surrealisti, a differenza dei loro omologhi cubisti che frammentavano la realtà, cercavano di usufruire del potere dell'inconscio.

Immagina orologi che si sciolgono distesi su paesaggi aridi, come raffigurati da Salvador Dalí, o figure con bombetta che nascondono volti enigmatici, per gentile concessione di René Magritte.

I loro lavori fondono l'illogico e il familiare, collocando spesso oggetti di uso quotidiano in impostazioni fantastiche. Pensa a un pianoforte a coda da cui spuntano piume o a un'aragosta appollaiata su un telefono: queste giustapposizioni sfidano la nostra percezione della realtà, alimentando l'immaginazione.

Usa questi prompt di Midjourney come base per la tua ideazione:

Un orologio che si scioglie drappeggiato su un ramo spoglio, sullo sfondo di un cielo azzurro e limpido, con una bellissima farfalla fantastica all'orizzonte di un ambiente dettagliato e intricato Una scacchiera in cui i pezzi sono creature fantastiche impegnate in una battaglia epica contro fiori di vetro iperrealistici in uno spazio elegante e moderno Un pianoforte a coda ultra-dettagliato con i tasti sostituiti da cascate che hanno un flusso in un vasto oceano di uno spettacolare mondo in miniatura Crea una scena ispirata a René Magritte, con una figura con bombetta e volto nascosto in piedi davanti alla facciata curva di un edificio Nello stile di Salvador Dalí, dipingi un paesaggio onirico con orologi che si sciolgono drappeggiati su un paesaggio brullo con intricati dettagli ultra-precisi

tramite Midjourney

Steampunk: immaginare un mondo fatto di ingranaggi e vapore

Questo sottogenere della fantascienza non è la tipica visione del futuro. Lo steampunk reinterpreta il passato, in particolare l'epoca vittoriana e il selvaggio West americano, ma con un tocco fantastico. Incorpora un'estetica retro-futuristica ispirata ai macchinari industriali a vapore del XIX secolo.

Lo steampunk, però, non è solo una questione di estetica. È un mondo ricco di avventura e innovazione, dove passato e futuro si scontrano in uno spettacolo glorioso fatto di ottone, vapore e immaginazione senza limiti.

I tuoi prompt Midjourney per l'arte digitale steampunk possono riprodurre:

Un magnifico dirigibile steampunk che solca le nuvole, alimentato da pistoni in rame ultra-dettagliati e motori a vapore con dettagli precisi e lineari Un vivace mercato steampunk pieno di marchingegni e invenzioni alimentati da ingranaggi e vapore Ritratto stoico di un inventore steampunk con braccio meccanico e occhiali protettivi, intento a osservare la sua ultima creazione

tramite Midjourney

Immagina un colossale tram a vapore che attraversa un paesaggio urbano vittoriano avvolto dallo smog Crea una vivace scena di strada in stile steampunk con automi a orologeria, carrozze senza cavalli e illuminazione a gas Crea una scena di fotografia paesaggistica in cui un gentiluomo esploratore con cilindro e occhiali protettivi si avventura in una città perduta a bordo di un gigantesco walker a vapore

Carta a strati: sperimentare con le texture

L'arte della carta a strati è una tecnica creativa affascinante che dà vita ai disegni bidimensionali. Crea profondità e dimensione, trasformando la carta piatta in lavori d'arte accattivanti.

Ritagliando strategicamente delle forme e sovrapponendole in modo leggermente sfalsato, gli artisti possono creare effetti di luce e ombra mozzafiato. Pensa a una delicata farfalla con le ali che sembrano svolazzare nella brezza, ottenuta sovrapponendo ritagli progressivamente più piccoli.

Ispirandoti a questo stile artistico e creativo adatto ai principianti, puoi usare un prompt per chiedere a Midjourney di creare immagini digitali come:

Un ritratto vivace composto da ritagli di carta sovrapposti in colori e texture contrastanti su una facciata di un edificio curva Una scena paesaggistica stravagante creata con pezzi di carta ruvida, con dolci colline e un flusso di fiume

tramite Midjourney

Un'opera d'arte su carta a strati raffigurante un fiore, con ogni petalo in una diversa tonalità di rosso, collocata in una casa in stile falegnameria Una maestosa catena montuosa realizzata con carte ruvide per rappresentare la roccia grezza e la neve liscia, ideale per uno spazio moderno

Creare prompt Midjourney efficaci

La chiave per creare prompt Midjourney efficaci sta nell'utilizzare le sue funzionalità avanzate:

URL di riferimento

Puoi inserire URL nei tuoi prompt per fare riferimento a immagini specifiche da cui trarre ispirazione. Questo aiuta a guidare l'IA verso uno stile, una composizione o un soggetto specifici.

Supponiamo che tu voglia un'immagine con l'atmosfera onirica di un dipinto di Salvador Dalí. Nel tuo prompt, puoi includere l'URL di un capolavoro di Dalí.

Midjourney analizzerà quindi i colori, le forme e l'atmosfera surreale complessiva dell'opera di Dalí e li utilizzerà come base per l'immagine generata.

Parametri

I parametri ti consentono di mettere a punto aspetti quali lo stile, la tavolozza dei colori e la composizione della tua immagine.

Aggiungendo "–" alla fine del prompt, i parametri ti consentono di specificare aspetti come le proporzioni (ad es. "–ar 16:9" per lo schermo panoramico) o lo stile artistico (ad es. "–style anime").

Stile: Questo parametro ti consente di specificare direttamente uno stile artistico per nome. Ad esempio, –style baroque indicherà a Midjourney di generare un'immagine in stile barocco. Puoi trovare un elenco degli stili artistici compatibili qui

Formato: Il parametro –ar o –aspect ti consente di controllare le proporzioni della tua immagine. Un valore di 1:1 produrrà un'immagine quadrata, mentre 2:1 creerà un'immagine orizzontale

tramite Midjourney

La chiave per creare prompt Midjourney efficaci sta nell'uso di un linguaggio preciso. Più sei specifico, meglio l'IA potrà comprendere e tradurre la tua visione in un'immagine.

Scegli aggettivi e dettagli specifici per indirizzare l'IA nella direzione desiderata. Ad esempio, invece di "un gatto", prova "un gatto rosso dal pelo soffice raggomitolato sul davanzale della finestra".

tramite Midjourney

tramite Midjourney

Modello di diffusione

Midjourney utilizza anche un modello di diffusione, una potente tecnica di IA impiegata per generare nuovi dati, spesso sotto forma di immagini o testo, che assomigliano molto ai dati del mondo reale.

Ecco una breve panoramica di come funziona:

Immagina di avere un'immagine nitida. Un modello di diffusione funziona aggiungendo gradualmente del rumore a quell'immagine fino a renderla indistinguibile dal rumore statico. Quindi, il modello impara a invertire questo processo, prendendo l'immagine rumorosa e trasformandola nuovamente in un'immagine nitida, passaggio dopo passaggio.

Puoi sperimentare con la formulazione e i dettagli per guidare il modello di diffusione verso il risultato desiderato.

Inizia con un concetto generale, poi aggiungi dettagli specifici nei prompt successivi.

Ad esempio, potresti iniziare con "un dipinto ad acquerello di un paesaggio", per poi proseguire con prompt come "con montagne innevate sullo sfondo" e "un fiume sinuoso che scorre attraverso una valle rigogliosa in un ambiente nebbioso e suggestivo".

Feedback e iterazioni

Non accontentarti del primo risultato. Affina i tuoi prompt sulla base delle immagini generate, guidando il modello verso la tua visione. Midjourney consente di variare i tuoi prompt, quindi sperimenta e divertiti

Durante il processo di generazione, usa i pulsanti di Midjourney per indicare quali variazioni ti piacciono o non ti piacciono. Questo guida il modello verso il risultato desiderato

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I prompt di Midjourney consentono ai designer di esplorare innumerevoli percorsi creativi, generare rapidamente iterazioni di design e superare i blocchi creativi.

La versatilità e la funzionalità dei prompt di Midjourney sono davvero notevoli. Che tu sia un designer esperto o un principiante assoluto, Midjourney offre una piattaforma unica per giocare con la tua creatività e dare vita alle tue idee visive.

Oltre a Midjourney, strumenti di progettazione basati sull'IA come ClickUp Brain possono migliorare ulteriormente il tuo flusso di lavoro di progettazione e consentirti di concentrarti sugli aspetti strategici del processo creativo.

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Padroneggiare l'arte dei prompt

Padroneggiando l'arte della creazione di prompt, potrai addentrarti in un mondo di esplorazione artistica e trasformare i tuoi progetti di design da buoni a eccezionali.

Ricorda, la sperimentazione è fondamentale!

Non aver paura di sperimentare con diversi esempi di prompt Midjourney, parametri e immagini di riferimento. Con la pratica, svilupperai il tuo stile unico nel creare prompt, che ti permetterà di utilizzare l'IA come un potente strumento per dare vita alle tue visioni creative.

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