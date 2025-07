Asana vs Microsoft Planner: quale strumento di project management è il migliore?

Che tu stia coordinando un piccolo progetto di team o guidando un'iniziativa che coinvolge più reparti, non puoi fare a meno di un buon software di project management.

Gli strumenti di project management non si limitano a organizzare le attività: possono perfezionare e ottimizzare l'intero flusso di lavoro, garantendo che tutto, dalla pianificazione iniziale all'esecuzione finale, proceda senza intoppi.

Con così tanti strumenti di project management disponibili sul mercato, scegliere tra colossi come Microsoft Planner e Asana può sembrare difficile. Ognuno offre una combinazione unica di funzionalità/funzioni progettate per semplificare la gestione dei progetti, ma quale si adatta davvero alle esigenze del tuo team e semplifica la tua giornata di project manager?

Questo articolo analizzerà questi strumenti, illustrandone le funzionalità/funzioni, i punti di forza e i limiti, aiutandoti a prendere una decisione informata che consentirà al tuo team di lavorare in modo più intelligente, non più difficile.

Che cos'è Asana?

Asana è uno strumento di project management che può semplificare la vita del tuo team nell'organizzazione, nel monitoraggio e nel completamento delle attività. Asana va oltre i semplici elenchi di cose da fare, utilizzando descrizioni dettagliate, allegati e commenti per mantenere tutti sulla stessa pagina. Questo lo rende la scelta preferita tra le opzioni gratuite di software per la gestione dei progetti .

Asana è nota per massimizzare l'impatto aumentando l'efficienza tra i reparti e gli strumenti, favorendo la chiarezza e la responsabilità collegando il lavoro agli obiettivi aziendali e scalando con sicurezza grazie a sicurezza e controllo di livello aziendale, garantendo che tutti comprendano come il proprio lavoro contribuisca al quadro generale.

Utilizza le funzionalità/funzioni di gestione del portfolio per assegnare priorità e allocare le risorse su più progetti.

Questo strumento è comodo per tutti i team e gli utenti, dai marketer che pianificano più campagne ai product manager che coordinano il lancio di funzionalità/funzioni. Aiuta tutti a rispettare le scadenze e a consegnare i risultati.

Funzionalità/funzioni di Asana

Diamo un'occhiata a cosa offre Asana:

1. Visualizzazione dei progetti

Immagina di vedere la sequenza del tuo progetto, sapendo esattamente dove ogni attività si inserisce nel quadro generale e di poter riorganizzare le cose secondo necessità: Asana rende tutto questo possibile.

Per i team di sviluppo software, la vista Sequenza consente di visualizzare l'intera roadmap del progetto, le dipendenze tra le attività e i potenziali colli di bottiglia, facilitando l'adeguamento delle priorità e delle risorse.

I team di marketing possono utilizzare la vista Bacheca per gestire i calendari dei contenuti, con colonne dedicate all'ideazione, alla bozza, alla revisione e alla pubblicazione.

Asana offre anche modelli di project management che forniscono strutture organizzate che consentono di risparmiare tempo e aiutano a standardizzare le pratiche all'interno dell'organizzazione. I suoi modelli di pianificazione strategica sono molto apprezzati dai team che hanno regolarmente bisogno di fare brainstorming e mappare gli obiettivi strategici per allineare il lavoro richiesto agli obiettivi a lungo termine.

2. Flussi di lavoro personalizzabili

Ogni team ha il proprio ritmo e Asana lo capisce. Puoi personalizzare i flussi di lavoro in modo che corrispondano esattamente al modo in cui il tuo team lavora meglio, dalle semplici liste di controllo alle fasi complesse dei progetti.

Semplifica le attività ripetitive con le regole di automazione di Asana. Ad esempio, puoi inviare automaticamente un'email di notifica a un membro del team quando gli viene assegnata un'attività o spostare automaticamente un'attività alla fase "revisione" una volta completata.

Asana ti consente anche di personalizzare campi avanzati per acquisire informazioni specifiche del progetto rilevanti per il tuo lavoro. Ad esempio, un team di marketing potrebbe creare un campo personalizzato per il "pubblico di destinazione" nelle attività relative alle campagne di marketing, mentre un team di sviluppo software potrebbe creare un campo personalizzato per la "gravità dei bug" nelle attività di sviluppo.

Per flussi di lavoro complessi, Asana ti consente di impostare regole avanzate e dipendenze tra le attività. Immagina che un'attività di progettazione non possa essere avviata fino a quando non viene completata un'attività di approvazione da parte del client. Le regole di Asana possono garantire che le attività vengano completate nell'ordine corretto e che le dipendenze vengano applicate automaticamente.

Insieme, queste funzionalità sono un vero salvagente, soprattutto per i team con attività ripetitive, liberando tempo e riducendo la possibilità di errori umani.

3. Integrazione con app di terze parti

Asana non ti chiede di lavorare in isolamento. Si integra con la maggior parte delle app di terze parti che usi ogni giorno, come Google Calendar, Slack e persino Microsoft Office.

Integrazione con Google Calendar per creare automaticamente attività dagli eventi del calendario o viceversa

Connettiti a Slack per ricevere notifiche e aggiornamenti all'interno dei canali di comunicazione del tuo team

Allega file da Microsoft Office o Google Drive direttamente alle attività, conservando tutte le risorse del progetto in un unico posto

Non dovrai più passare da una scheda all'altra per trovare le informazioni: tutto è connesso proprio dove ti serve.

Prezzi di Asana

Personale: Free Forever

Starter: 13,49 $ al mese

Avanzato: 30,49 $ al mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Enterprise+: prezzi personalizzati

Che cos'è Microsoft Planner?

Microsoft Planner è la soluzione ideale per gestire le attività in modo fluido all'interno dell'ecosistema Microsoft. Se il tuo team utilizza già Microsoft Office o Microsoft Teams, l'integrazione di Planner potrebbe semplificare la gestione dei progetti.

È progettato per fornire un modo semplice e visivo per organizzare il lavoro di squadra. Gli utenti possono creare piani, assegnare attività, impostare scadenze e collaborare con i colleghi. Planner utilizza un'interfaccia basata su schede che semplifica la gestione delle attività personali e di team.

Funzionalità/funzioni di Microsoft Planner

Ecco una breve panoramica di ciò che rende Microsoft Planner utile per la collaborazione in team e il project management:

1. Organizzazione delle attività

Se hai più progetti da portare avanti contemporaneamente, Microsoft Planner può aiutarti a suddividerli. Le sue intuitive bacheche Kanban facilitano il processo di assegnazione delle attività, l'impostazione delle date di scadenza e l'organizzazione in categorie.

Sfrutta le funzionalità di automazione di Planner per semplificare l'assegnazione delle attività di routine, gli aggiornamenti e gli avvisi. È perfetto per tenere sotto controllo tutto, dalle campagne di marketing alle versioni software.

2. Collaborazione in team

La sua integrazione con Microsoft Teams rende Microsoft Planner un punto centrale per tutte le comunicazioni relative ai progetti.

Assegna attività ai singoli individui, imposta scadenze e monitora lo stato di avanzamento per garantire che tutti siano sempre aggiornati. Collabora in modo efficace condividendo file e discutendo i dettagli direttamente all'interno delle attività.

Hai bisogno di aggiornare un file o condividere un messaggio veloce? È tutto lì, proprio dove l'hai lasciato, rendendo semplicissimo per tutti rimanere sulla stessa pagina.

3. Gestione visiva delle attività

Per i team che prosperano grazie a segnali visivi, Microsoft Planner offre una configurazione della bacheca in stile Kanban in cui le attività possono essere spostate da "Pianificate" a "In corso" a "Completate". Questo non solo rende facile vedere lo stato di ogni attività, ma aiuta anche a gestire efficacemente le dipendenze e le sequenze delle attività.

I grafici Gantt di Planner sono strumenti utili anche per visualizzare le sequenze e le dipendenze dei progetti. Ad esempio, un team di sviluppo software può visualizzare le attività degli sprint, monitorare la correzione dei bug e gestire le versioni senza perdere di vista il quadro generale.

Prezzi di Microsoft Planner

Microsoft 365 Business Basic : 6 $ al mese per utente

Microsoft 365 Business Standard : 12,50 $/utente al mese

Microsoft 365 Business Premium: 22 $ al mese per utente

Microsoft 365 Apps for Business: 8,25 $ al mese

Microsoft Planner vs. Asana: confronto delle funzionalità/funzioni

Quando si tratta di organizzare tutte le attività da svolgere e assicurarsi che il tuo team sia al lavoro, Microsoft Planner e Asana sono due strumenti molto efficaci. Ma lo fanno in modi diversi.

Approfondiamo e confrontiamo:

Funzionalità/funzione Asana Microsoft Planner Visualizzazione delle attività Diverse viste, tra cui bacheche Kanban, Elenchi, Calendari, Sequenza Bacheca Kanban Collaborazione in team Canali multipli Integrazione con Teams Integrazione con app di terze parti Ampie integrazioni (ad es. Slack, Google Drive, Dropbox) Integrazioni limitate (principalmente prodotti Microsoft) Collaborazione in tempo reale Aggiornamenti in tempo reale Sincronizzazione con i team App mobile Completamente funzionale Accesso in mobilità Funzionalità offline Limitato (richiede la sincronizzazione al momento della riconnessione) Limitato (richiede la sincronizzazione al momento della riconnessione) Monitoraggio del tempo Integrato (automatico e manuale) Tramite componenti aggiuntivi Campi personalizzati Altamente personalizzabile Personalizzazione limitata Strumenti di reportistica Analisi avanzate Report di base

Ora confrontiamo le funzionalità/funzioni in dettaglio:

1. Visualizzazione delle attività

Asana

Utilizzare Asana per visualizzare le attività è come entrare in una sala di controllo con monitor che mostrano tutto in tempo reale. Puoi scegliere tra elenchi che organizzano le attività come una lista di cose da fare, bacheche che offrono una panoramica in stile Kanban, sequenze in grafici Gantt e calendari per chi ha bisogno di vedere come si accumulano le attività giorno dopo giorno.

Questo strumento è perfetto per chi pensa in modo visivo e desidera pianificare e riorganizzare i progetti con una semplice interfaccia drag-and-drop.

Microsoft Planner

Planner offre un'esperienza Kanban semplice e intuitiva. Ogni progetto ha una propria bacheca e le attività sono ordinate in colonne, in modo da poter vedere il flusso da "Da fare" a "In corso" a "Terminato". Sebbene non abbia tutte le funzionalità delle viste di Asana, offre tutto il necessario per i team che già lavorano con la suite Microsoft e preferiscono la semplicità.

Vincitore: Asana, per chi desidera una varietà di opzioni visive e una maggiore flessibilità.

2. Collaborazione in team

Asana

Pensa ad Asana come all'hub di comunicazione del tuo team. Puoi commentare le attività, inviare ping ai membri del team e persino festeggiare il completamento delle attività con simpatici unicorni volanti. È progettato per mantenere tutti connessi e informati, sia in ufficio che dall'altra parte del mondo.

Microsoft Planner

Se il tuo lavoro si svolge su Microsoft Teams, Planner ti sembrerà familiare. Si integra perfettamente nelle chat e nelle riunioni, consentendoti di condividere attività e aggiornamenti senza uscire dall'ambiente del team. È come avere un canale dedicato per tutto ciò che riguarda i progetti, che mantiene il team concentrato e sincronizzato.

Vincitore: Pareggio. Planner è l'ideale per chi ha investito in Microsoft Teams, mentre Asana offre funzionalità di collaborazione più estese per flussi di lavoro diversificati.

3. Integrazioni app

Asana

Asana non è esigente in fatto di collaboratori. Si integra con molte altre app, dal monitoraggio del tempo e la reportistica alla condivisione di file e alle piattaforme di comunicazione. Questa interoperabilità rende Asana uno strumento versatile che può adattarsi a quasi tutti gli stack tecnologici che utilizzi.

Microsoft Planner

Planner funziona al meglio con gli amici, in particolare con altre app Microsoft. Per i team abituati al modo di lavorare di Microsoft Office, l'integrazione di Planner significa condivisione di file e dati tra applicazioni senza alcun problema.

Vincitore: Asana, per i team che utilizzano una combinazione di strumenti e necessitano di ampie funzionalità di integrazione con terze parti.

4. Prezzi

Funzionalità/funzione Asana Microsoft Planner Ideale per Piano Free Personale: gratis Non disponibile Persone o team che hanno appena iniziato a utilizzare il project management Piano Starter Starter: 13,49 $ al mese Microsoft 365 Business Basic: 6 $/utente al mese Team di piccole e medie dimensioni che necessitano di un'integrazione di base Piano Business Avanzato: 30,49 $ al mese Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $ al mese per utente Team che richiedono funzionalità/funzioni di project management più avanzate e strumenti di collaborazione Piano Business premium Enterprise: prezzi personalizzati Microsoft 365 Business Premium: 22 $ al mese per utente Aziende alla ricerca di un software completo per il project management con sicurezza e assistenza avanzate App Non applicabile App Microsoft 365 per le aziende: 8,25 $ al mese Team alla ricerca di integrazioni di app Microsoft con funzionalità aggiuntive di project management Piano Enterprise Prezzi personalizzati Prezzi personalizzati Grandi organizzazioni o quelle con esigenze di project management complesse che richiedono soluzioni su misura

Microsoft Planner

Microsoft Planner è probabilmente la scelta più conveniente ed economica per i team già integrati nell'ecosistema Microsoft. Offre una semplice integrazione con la suite di strumenti Microsoft, rendendolo un'aggiunta perfetta al flusso di lavoro per coloro che fanno ampio uso di altre applicazioni Microsoft.

Asana

Asana, invece, è utile per i team che necessitano di uno strumento di project management autonomo con un'ampia matrice di visualizzazioni e opzioni di personalizzazione. Il suo piano gratuito lo rende accessibile per uso personale o per piccoli team, mentre i piani superiori offrono funzionalità/funzioni avanzate adatte a progetti più grandi e complessi.

Vincitore: Non esiste un unico "vincitore" valido per tutti. La scelta giusta dipende dalle circostanze e dai requisiti specifici del team.

I team dovrebbero considerare fattori quali le sottoscrizioni esistenti, l'importanza degli strumenti di pianificazione visiva dei progetti e la necessità di integrazione con altre applicazioni al momento di prendere una decisione.

Asana vs. Microsoft Planner su Reddit

Per comprendere meglio le preferenze degli utenti tra Asana e Microsoft Planner, abbiamo esplorato ciò che gli utenti avevano da dire su Reddit.

Su Asana, un utente è pieno di elogi:

Adoro il modo in cui organizza le mie cose da fare, mi fa sentire soddisfatto man mano che le porto a termine e mi permette di comunicare/delegare al mio team in modo efficiente. Ora mi sembra di pensare in termini di attività.

Adoro il modo in cui organizza le mie cose da fare, mi fa sentire soddisfatto man mano che le porto a termine e mi permette di comunicare/delegare al mio team in modo efficiente. Ora mi sembra di pensare in termini di attività.

Molti utenti preferiscono Asana per la sua capacità di creare elenchi di cose da fare e aiutare i team a delegare facilmente le attività. Se stai valutando alternative ad Asana, tieni presente che gli utenti apprezzano Asana per i suoi strumenti organizzativi superiori e l'interfaccia intuitiva, ma altri strumenti potrebbero soddisfare preferenze di flusso di lavoro o esigenze di funzionalità/funzioni diverse.

Su Microsoft Planner, un utente Reddit del subreddit r/projectmanagement ha sintetizzato il concetto in modo semplice:

Ho utilizzato Planner in molti progetti e mi ha aiutato molto a portare a termine il lavoro mio e dei team che gestivo. È lo strumento migliore in circolazione? No, ma fa quello che mi serve.

Ho utilizzato Planner in molti progetti e mi ha aiutato molto a portare a termine il lavoro mio e dei team che gestivo. È lo strumento migliore in assoluto? No, ma fa quello che mi serve.

Questo utente apprezza Planner per la sua semplicità e per la sua efficacia, soprattutto se si utilizzano già altri strumenti Microsoft. Per chi è alla ricerca di alternative a Microsoft Planner, questa prospettiva evidenzia che, sebbene Planner sia efficace, altre opzioni potrebbero offrire funzionalità/funzioni diverse o aggiuntive.

Qual è il punto chiave?

Reddit è chiaro: Microsoft Planner è la scelta solida e affidabile per chi lavora nell'ambiente Microsoft. Asana, invece, eccelle per le sue superpoteri nell'organizzazione delle attività e nell'aiutare i team a comunicare meglio.

Se cerchi qualcosa che si adatti perfettamente alla tua routine Microsoft, Planner merita sicuramente un'occhiata. Ma se desideri uno strumento che semplifichi le attività e il lavoro di squadra, Asana potrebbe essere la soluzione giusta per te. Tutto dipende da cosa vuoi che il tuo strumento di project management faccia per te e per il tuo team.

Scopri ClickUp, la migliore alternativa a Microsoft Planner e Asana

Sebbene Microsoft Planner e Asana abbiano i loro punti di forza, esiste un altro concorrente che vale la pena prendere in considerazione: ClickUp. Questo versatile strumento combina funzionalità di project management, gestione delle attività e collaborazione in un'unica piattaforma.

Inoltre, offre anche il potente assistente AI ClickUp Brain e diversi modelli per semplificare il project management per team di tutte le dimensioni.

1. Piattaforma di project management ClickUp

Semplifica l'esecuzione e la consegna dei progetti con ClickUp Project Management

La suite Project Management di ClickUp è una piattaforma all-in-one che aiuta i team a lavorare in modo più intelligente e a risparmiare tempo fornendo flussi di lavoro connessi, dashboard in tempo reale e funzionalità complete di gestione delle conoscenze.

Ecco come può aiutarti nella gestione dei progetti:

Avvicina i team semplificando i flussi di lavoro e consentendo una collaborazione e una comunicazione senza soluzione di continuità

Aiuta a tenere traccia di tutti i dettagli, lo stato e le sequenze temporali dei progetti con le dashboard dinamiche di ClickUp , che offrono un'elevata visibilità

Aumenta l'efficienza automatizzando le attività ripetitive tramite le automazioni di ClickUp e generando report dettagliati per monitorare lo stato dei progetti

Personalizza oltre 15 viste ClickUp per soddisfare le esigenze di diversi team e progetti, garantendo a tutti la giusta prospettiva per contribuire in modo efficace

Ti aiuta a impostare le priorità delle attività, mappare le dipendenze, monitorare i carichi di lavoro e le capacità e allocare le risorse per ciò che è importante, allineandole agli obiettivi aziendali

Facilita la consegna più rapida dei progetti nel rispetto del budget coordinando la pianificazione dei progetti e la collaborazione tra team in un'unica piattaforma

2. ClickUp Brain

Automatizza e ottimizza le tue attività quotidiane con ClickUp Brain

ClickUp non ti aiuta solo a gestire le attività, ma utilizza l'IA per rendere il tuo lavoro più intelligente. Con ClickUp Brain, puoi automatizzare le attività ripetitive, ottenere informazioni dettagliate sulle tue abitudini di lavoro, generare riepiloghi automatici per gli aggiornamenti di stato e persino prevedere le sequenze temporali dei progetti.

È come avere un assistente personale che impara continuamente come rendere il tuo team più efficiente.

Ecco come può aiutarti:

AI Project Manager: Automatizza gli aggiornamenti dei progetti e i riepiloghi/riassunti delle riunioni quotidiane e sincronizza il lavoro richiesto al team, riducendo il carico di lavoro manuale necessario per supervisionare i progetti

AI Knowledge Manager: aiuta i team a monitorare, condividere e richiamare contenuti e contesti aziendali dall'interno della loro area di lavoro, ottimizzando l'ambiente di lavoro. È in grado di rispondere a domande relative alle attività, ai documenti e persino ai membri del team

AI Writer for Work: Migliora la comunicazione all'interno dei team fornendo funzionalità/funzioni di IA contestuali e conversazionali disponibili in tutto ClickUp. Usalo per generare risposte email, materiale di marketing, documentazione sui requisiti dei prodotti, frammenti di codice e molto altro ancora!

Avvia l'IA da qualsiasi luogo: ClickUp Brain funge da gateway IA self-service per cercare risposte e mantenere il team in uno stato di flusso ininterrotto, accessibile dalla barra degli strumenti in qualsiasi punto dell'area di lavoro

3. Attività di ClickUp

Trasforma la tua lista di cose da fare in qualcosa di più di una semplice lista di controllo per una maggiore produttività con le attività di ClickUp

Con le attività di ClickUp, ottieni molto più di un semplice elenco delle cose da fare. Puoi lasciare feedback dettagliati nei thread, assegnare elementi di azione tramite commenti e @menzioni direttamente nelle attività, impostare priorità e persino monitorare il tempo dedicato a ciascuna attività.

Si tratta di un software completo per la gestione delle attività che copre tutte le basi, dal quadro generale ai minimi dettagli.

Ecco come può aiutarti:

Facilita la collaborazione sulle attività con il tuo team, consentendo più assegnatari e thread di commenti su qualsiasi attività

Assegna i commenti come elementi di azione per assicurarti che nulla sfugga

Risparmia tempo nelle discussioni avanti e indietro con registrazioni dello schermo condivisibili tramite ClickUp Clips

Passa rapidamente a qualsiasi attività o attività secondaria all'interno del tuo progetto e visualizza il tuo lavoro in più viste

Personalizza la tua area di lavoro con le tue convenzioni di denominazione e definisci i tipi di attività più adatti al tuo team

Crea un database delle attività identificando le attività relative a bug, sprint, persone e altro ancora con i tipi di elemento. Raggruppa le attività per categoria per creare un database per diversi tipi di attività

Imposta attività ricorrenti per promemoria regolari come riunioni settimanali o attività quotidiane

4. Modello di pianificatore di progetto ClickUp

Scarica questo modello Semplifica la pianificazione dei tuoi progetti con il modello di pianificazione dei progetti di ClickUp

Non partire da zero. Utilizza il modello di pianificazione dei progetti ClickUp per partire subito con piani di progetto predefiniti che puoi personalizzare in base alle tue esigenze.

Ideale per coordinare il lancio di prodotti o gestire le attività del team, questo modello ti fornisce gli strumenti necessari per perfezionare il flusso di lavoro e raggiungere i tuoi obiettivi in modo efficiente.

Il modello ti consente di:

Centralizza tutti i tuoi piani di progetto per un accesso unificato

Monitora senza sforzo i progressi con le intuitive bacheche Kanban

Coordina il tuo team e le tue risorse per migliorare la produttività

È il momento cruciale. Hai Microsoft Planner, che si adatta perfettamente se sei radicato nell'ecosistema Microsoft. Poi c'è Asana, che è come avere un paio di mani in più per organizzare tutto.

Se stai cercando uno strumento che si integri bene con i prodotti Microsoft e offra strumenti semplici ed efficienti per la gestione delle attività, Microsoft Planner potrebbe essere la soluzione giusta. Tuttavia, se hai bisogno di uno strumento che supporti un'ampia personalizzazione, integrazioni di terze parti e modelli completi per la pianificazione strategica, Asana potrebbe essere la scelta migliore.

Ma ecco un'idea: e se potessi avere tutte queste funzionalità in un unico posto? È qui che entra in gioco ClickUp. È come un'auto elettrica fantastica che non solo ti porta avanti, ma lo fa con un tocco tecnologico davvero notevole: pensa a un'IA intelligente che si occupa delle attività più noiose, a un dashboard ricco di funzionalità per ogni attività immaginabile e a modelli che ti consentono di preparare i tuoi progetti in pochissimo tempo.

Vuoi vedere come funziona? Iscriviti a ClickUp oggi stesso!