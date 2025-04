10 integrazioni Salesforce essenziali per un esito positivo

Grazie alle sue funzionalità innovative, Salesforce occupa una posizione di leadership nel vasto mercato degli strumenti di gestione delle relazioni con i clienti. Tuttavia, ciò che lo rende davvero eccezionale non sono solo le sue solide funzionalità e l'interfaccia intuitiva, ma anche la capacità di Salesforce di integrarsi perfettamente con una vasta gamma di strumenti e piattaforme.

Ogni nuovo strumento che integri con Salesforce aggiunge un livello unico di funzionalità alla tua esperienza CRM. Dalla semplificazione dei flussi di lavoro alla possibilità di usufruire di approfondimenti dettagliati, le giuste integrazioni Salesforce possono semplificare drasticamente la tua vita lavorativa quotidiana.

In questo blog esploreremo le migliori integrazioni Salesforce.

Cosa cercare nelle integrazioni Salesforce?

Ecco cosa dovresti cercare nelle integrazioni CRM di Salesforce:

Compatibilità: i problemi di compatibilità possono causare grattacapi tecnici e rendere inefficace l'integrazione dei dati. Pertanto, assicurati che lo strumento che scegli di integrare sia compatibile con la tua istanza Salesforce e con qualsiasi altro strumento e origine dati che utilizzi attualmente per i dati dei clienti e l'email marketing

Funzionalità/funzioni: valuta l'integrazione di Salesforce e determina se soddisfa le tue esigenze specifiche e la tua strategia CRM. Alcune funzionalità da tenere in considerazione includono flussi di lavoro intuitivi, facile integrazione dei dati, accuratezza dei dati, sincronizzazione dei dati, funzionalità di reportistica avanzate, ecc.

Facilità d'uso: un'integrazione di sistemi complicata o eccessivamente tecnica può causare frustrazione e resistenza da parte degli utenti Salesforce nella tua organizzazione. Scegli quindi app intuitive e facili da usare, che richiedono una formazione minima per il tuo team

Personalizzazione: cerca l'integrazione di Salesforce con strumenti che ti consentono di adattare la soluzione alle tue esigenze specifiche. La possibilità di personalizzare campi, flussi di lavoro e interfacce utente garantisce che l'integrazione si adatti ai tuoi processi aziendali

Affidabilità e supporto: scegli integrazioni Salesforce di fornitori affidabili con una comprovata esperienza in termini di affidabilità ed eccellente supporto clienti. Cerca recensioni e testimonianze di altri utenti per determinare la reputazione del fornitore e la sua reattività alle richieste e ai problemi dei clienti

Convenienza: valuta la convenienza delle integrazioni Salesforce in termini di costo iniziale, costi di manutenzione continua e potenziale ritorno sull'investimento. Potrebbe essere necessario includere anche il costo di eventuali servizi di integrazione Salesforce che scegli di utilizzare.

Le 10 migliori integrazioni Salesforce da utilizzare nel 2024

Le migliori integrazioni Salesforce possono portare la tua esperienza e produttività a un livello superiore. Scopriamo le 10 migliori integrazioni da utilizzare nel 2024:

1. ClickUp

Integra Salesforce e ClickUp senza sforzo utilizzando Zapier

Come piattaforma all-in-one per la produttività e il project management, ClickUp mira a rendere il mondo più produttivo. Per raggiungere questo obiettivo, offre oltre 1.000 integrazioni, più di 15 visualizzazioni personalizzabili e un solido set di funzionalità collaborative per semplificare i flussi di lavoro.

L'integrazione di ClickUp con Salesforce tramite Zapier consente di sincronizzare automaticamente un'azione su entrambe le piattaforme. Quindi, se crei un'opportunità in Salesforce, ClickUp creerà automaticamente un'attività corrispondente.

Visualizza le pipeline, monitora e gestisci gli account, collabora con il tuo team e molto altro ancora con ClickUp

Le funzionalità CRM di ClickUp consentono di gestire le relazioni con i client con oltre 15 visualizzazioni personalizzabili. È possibile visualizzare, monitorare e analizzare dati come il valore del ciclo di vita dei clienti e le dimensioni medie delle transazioni in un unico posto.

Utilizzando le relazioni tra attività e i campi personalizzati in ClickUp, puoi impostare flussi di lavoro automatici per l'assegnazione delle attività, l'allocazione dei lead, i follow-up dei clienti e altro ancora.

Inoltre, puoi eliminare i silos e velocizzare la comunicazione centralizzando le informazioni sui clienti e le attività di outreach, rendendo ClickUp un'alternativa perfetta a Salesforce.

Ma se non vuoi cambiare, puoi comunque goderti tutte le fantastiche funzionalità/funzioni di ClickUp con Salesforce con il minimo lavoro richiesto.

Usa la Ricerca universale per cercare qualsiasi file nell'intero ecosistema ClickUp e nelle app connesse

La funzionalità Ricerca universale di ClickUp ti consente di cercare qualsiasi file in ClickUp, in tutte le app connesse (inclusa Salesforce) e nel tuo disco locale in modo rapido ed efficiente. Puoi aggiungere comandi di ricerca personalizzati e ottenere risultati migliori e più personalizzati con un uso continuativo.

Migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Limiti di ClickUp

Alcuni utenti hanno lamentato tempi di risposta lenti per attività complesse

All'inizio, la ricchezza delle funzionalità/funzioni può sembrare eccessiva

Prezzi ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 $ al mese per utente

Business : 12 $ al mese per utente

Enterprise : contattaci per informazioni sui prezzi

ClickUp Brain: Aggiungi a qualsiasi piano a pagamento per 5 $ al mese per ogni membro dell'area di lavoro

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 4.000 recensioni)

2. HubSpot

via HubSpot

La piattaforma HubSpot offre soluzioni software da integrare con i tuoi team commerciali, di supporto, marketing e operativi. Puoi connettere le origini dati, i team e i clienti della tua organizzazione tramite questo software CRM.

HubSpot offre strumenti per la gestione dei social media e dei contenuti, oltre a soluzioni SEO e di analisi web. La funzionalità di integrazione con Salesforce garantisce che i team di marketing, commerciale e assistenza lavorino in modo fluido. È possibile trasferire rapidamente i dati, ottenere informazioni complete sulle metriche aziendali e consentire una migliore collaborazione, sia interna che esterna.

Migliori funzionalità/funzioni di HubSpot

Migliora la collaborazione tra i team di marketing e commerciali

Sincronizzazione e trasferimento dei dati Salesforce tra le due piattaforme senza interruzioni

Inoltra e distribuisci facilmente i nuovi lead ai rappresentanti commerciali e monitora il loro stato in tempo reale

Ottieni informazioni utili sui tuoi clienti in base alle loro interazioni e preferenze

Personalizza la sincronizzazione dei record

Utilizza l'integrazione dei dati HubSpot-Salesforce per inviare email personalizzate e segmentare il tuo database

Traccia i ricavi derivanti da offerte e campagne

Limiti di HubSpot

Alcuni utenti hanno richiesto una maggiore personalizzazione tra l'hub di marketing e quello commerciale

Molti utenti hanno richiesto funzionalità/funzioni migliori, come più plugin, opzioni di backup o rollback globali, più funzionalità per l'area riservata agli iscritti, strumenti di e-commerce integrati e così via

Prezzi HubSpot

HubSpot Marketing Hub ha la seguente struttura dei prezzi:

Free

Starter: 20 $ al mese per postazione

Professional: 890 $/mese per 3 postazioni

Enterprise: 3600 $/mese per 5 postazioni

Valutazioni e recensioni HubSpot

G2: 4,4/5 (oltre 10.800 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 5.800 recensioni)

3. Slack

tramite Slack

Slack è una delle app di messaggistica più popolari per le comunicazioni interne. Riduce la necessità per i team di comunicare tramite email o riunioni grazie alle sue funzionalità/funzioni estese come messaggistica diretta, videochiamate e chiamate vocali, gruppi, condivisione di file, ecc.

L'integrazione di Slack con Salesforce favorisce una migliore collaborazione tra i team. Puoi condividere i record di Salesforce, abilitare la messaggistica in tempo reale, ricevere notifiche Slack sugli aggiornamenti in Salesforce e molto altro ancora.

Le migliori funzionalità/funzioni di Slack

Ricevi notifiche Slack sulle nuove opportunità in Salesforce e visualizza i record Salesforce nei canali Slack

Comunicare tra Slack e Salesforce Chatter

Imposta avvisi nei canali Slack in base alla creazione di nuovi record Salesforce o alle modifiche apportate ai record esistenti

Collabora con tutti i team grazie agli aggiornamenti in tempo reale sui record Salesforce

Integra i record Salesforce in Slack tramite la funzionalità Slack Connect per le operazioni del team di supporto esterno

Visualizza i messaggi Slack pertinenti nei record Salesforce

– Limiti di Slack

Alcuni utenti hanno trovato la funzionalità di ricerca inadeguata

Le notifiche possono essere opprimenti

Prezzi Slack

Free

Pro: 8,75 $ al mese per utente

Business: 15 $ al mese per utente

Enterprise Grid: Prezzi personalizzati

Slack IA è disponibile a un prezzo personalizzato come componente aggiuntivo per tutti i piani

Valutazioni e recensioni Slack

G2: 4,5/5 (oltre 32.400 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 23.100 recensioni)

4. LinkedIn Ads

via LinkedIn

Parte delle soluzioni di marketing di LinkedIn, LinkedIn Ads è ideale per sviluppare relazioni con un pubblico professionale. La piattaforma offre approfondimenti dettagliati sul pubblico per monitorare il coinvolgimento, creare campagne mirate e sfruttare vari formati pubblicitari.

È possibile integrare gli annunci LinkedIn Lead Gen con Sales Cloud di Salesforce per migliorare la strategia di generazione dei lead con pochi passaggi di configurazione di base. Integrando Salesforce con LinkedIn Ads con l'aiuto di Zapier, è possibile impostare l'automazione per instradare e gestire i lead, creare nuovi lead Salesforce dalle risposte agli annunci LinkedIn e altro ancora.

Funzionalità/funzioni migliori di LinkedIn Ads

Aggiungi nuove conversioni LinkedIn Ads come lead Salesforce

Scegli tra vari formati pubblicitari, tra cui contenuti sponsorizzati, messaggi sponsorizzati, annunci dinamici e annunci di testo

Raggiungi il pubblico giusto utilizzando gli strumenti di targeting di LinkedIn Ads

Utilizza l'analisi per monitorare le metriche e migliorare la tua campagna

Aggiungi nuovi record Salesforce al pubblico di LinkedIn Ads come contatti

Crea e aggiorna i record in Salesforce in base alle risposte su LinkedIn

Aggiungi record personalizzati a Salesforce e invia persino messaggi Slack con le nuove risposte di LinkedIn Ads

Limiti di LinkedIn Ads

Non è possibile scegliere aree geografiche specifiche per gli annunci

Alcuni utenti hanno trovato la piattaforma costosa

Prezzi degli annunci LinkedIn

LinkedIn Ads offre prezzi personalizzati.

Valutazioni e recensioni di LinkedIn Ads

G2: 4/5 (oltre 250 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 10 recensioni)

5. Gmail

tramite YouTube

Essendo uno dei servizi di posta elettronica più popolari al mondo, Gmail offre ai propri utenti numerosi vantaggi, quali sicurezza, Smart Compose, risposte rapide e un'interfaccia facile da usare. La connessione di Gmail a Salesforce può aumentare la produttività e mantenere sincronizzate tutte le comunicazioni email.

Questa integrazione consente di visualizzare e gestire i dati Salesforce direttamente nella piattaforma Gmail, creare rapidamente record Salesforce e registrare le email in Salesforce senza dover inserire manualmente i dati.

Gmail migliori funzionalità/funzioni

Allega messaggi email o voci del calendario ai record di Salesforce

Crea lead Salesforce direttamente dalla finestra In arrivo

Utilizza i modelli di email di Salesforce per creare o rispondere a messaggi

Aggiungi nuovi contatti non riconosciuti da un'email direttamente ai record di Salesforce

Evita di passare da Gmail a Salesforce grazie all'accesso centralizzato alle email e ai record di Salesforce

Accedi alle attività di Salesforce e modifica il loro stato tramite Gmail

Limiti di Gmail

Il design non è stato migliorato in modo significativo da un po' di tempo

Offre uno spazio di archiviazione limitato gratis

Prezzi Gmail

Gmail è disponibile come servizio gratuito. Tuttavia, se desideri un indirizzo email professionale e opzioni di personalizzazione del marchio, puoi acquistare i piani Google Workspace, che sono i seguenti:

Business Starter: 6 $ al mese per utente

Business Standard: 12 $ al mese per utente

Business Plus: 18 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Gmail

G2: 4,6/5 (oltre 42.000 recensioni) (Area di lavoro)

Capterra: 4,8/5 (oltre 12.200 recensioni)

6. Mailchimp

tramite Salesforce

Mailchimp è una piattaforma di email marketing che ti consente di progettare, inviare e monitorare campagne email. Puoi analizzare le prestazioni delle campagne, convertire più clienti, impostare sequenze email automatizzate e fare molto altro con la piattaforma.

Puoi sincronizzare i dati del tuo account Salesforce con Mailchimp integrando Salesforce con Mailchimp. Ciò ti consente di condividere rapidamente tutti i lead e i contatti commerciali, raggiungere i tuoi lead con campagne email specializzate e utilizzare i dati per creare segmenti Mailchimp. Puoi anche sincronizzare gli iscritti tra entrambe le piattaforme.

Le migliori funzionalità/funzioni di Mailchimp

Importa contatti, lead e iscritti da Salesforce

Semplifica la comunicazione utilizzando gli iscritti a Mailchimp come lead Salesforce

Personalizza l'applicazione per gestire i dati e l'accesso degli utenti

Utilizza le preziose informazioni di uno strumento per migliorare le prestazioni dell'altro

Personalizza il layout della pagina, dei contatti e dei lead

Limiti di Mailchimp

Il piano Free ha limiti molto restrittivi per le email e gli iscritti

Alcuni utenti hanno trovato limitate le funzionalità di progettazione

Prezzi Mailchimp

Free

Essentials: 9,17 $ al mese

Standard: 13,70 $ al mese

Premium: 273,92 $ al mese

*Il prezzo è per 500 contatti. La tariffa aumenta con l'aumentare del numero di contatti.

Valutazioni e recensioni di Mailchimp

G2: 4,4/5 (oltre 5.100 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 16.800 recensioni)

7. Gravity Forms

tramite Gravity Forms

Gravity Forms è un software per la creazione di moduli che aiuta a personalizzare moduli online e flussi di lavoro in WordPress. È possibile creare moduli per acquisire lead, automatizzare flussi di lavoro e raccogliere pagamenti.

Con l'integrazione Salesforce-Gravity Forms, puoi connettere il CRM Salesforce con WordPress Gravity Forms. Ciò ti consente di aggiungere e aggiornare automaticamente gli invii dei moduli Gravity Forms al tuo account Salesforce per una migliore gestione dei lead e raccolta dei dati, reportistica e analisi migliorate, scalabilità e personalizzazione.

Migliori funzionalità/funzioni di Gravity Forms

Integra il modulo Gravity Forms con Salesforce Lead, Contatti o Caso

Crea moduli in modo efficiente utilizzando il generatore di moduli drag-and-drop

Crea moduli altamente accessibili

Conduci sondaggi, raccogli feedback e registrazioni con facilità

Risolvi casi d'uso complessi con la logica condizionale

Limiti di Gravity Forms

La versione gratuita offre funzionalità/funzioni limitate

Gli utenti trovano l'interfaccia goffa e obsoleta

Prezzi di Gravity Forms

Licenza base: 59 $ (fatturata annualmente)

Licenza Pro: 159 $ (fatturata annualmente)

Licenza Elite: 259 $ (fatturata annualmente)

Licenza per organizzazioni no profit: 129 $ (fatturata annualmente)

Valutazioni e recensioni di Gravity Forms

G2: 4,7/5 (oltre 230 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 70 recensioni)

8. Typeform

tramite Typeform

Typeform è uno strumento per la creazione di sondaggi che aiuta a creare moduli accattivanti per registrazioni, feedback, ricerche e qualsiasi altro scopo tu possa immaginare. Aiuta a raccogliere dati in modo efficiente attraverso moduli incorporati e l'integrazione con le piattaforme che utilizzi regolarmente.

L'integrazione di Typeform con Salesforce ti consente di mappare automaticamente i campi Typeform ogni volta che viene inviato un modulo. Lavora con un'interfaccia facile da usare per creare moduli diversi e generare rapidamente lead.

Migliori funzionalità/funzioni di Typeform

Crea moduli, sondaggi e quiz

Sincronizza l'elenco dei moduli disponibili in Typeform e le risposte a tali moduli con i dati di Salesforce

Mappa i Typeform agli oggetti Salesforce come Lead, Opportunità, Contatto, Account e Caso

Personalizza la frequenza di sincronizzazione dei dati/risposte Salesforce con Typeform

Gestisci i ticket di supporto clienti ed esegui campagne di marketing con dati centralizzati

Limiti di Typeform

L'integrazione Salesforce è disponibile solo nel piano Business

Alcuni utenti hanno trovato lo strumento un po' costoso

Prezzi Typeform

Free

Base: 29 $/mese

In più: 59 $ al mese

Business: 99 $/mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni Typeform

G2: 4,5/5 (oltre 700 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 830 recensioni)

9. Calendly

via Calendly

Calendly è una piattaforma di automazione della pianificazione perfetta per i team che conducono riunioni frequenti. Elimina la necessità di scambi di email e fa risparmiare tempo prezioso. Non c'è da stupirsi, quindi, che questa sia tra le integrazioni Salesforce più popolari per il team commerciale di qualsiasi azienda.

L'integrazione Calendly-Salesforce elimina la necessità di aggiornare manualmente Salesforce e ti consente di concentrarti maggiormente sui tuoi clienti. Calendly crea automaticamente un nuovo lead, contatto o opportunità in Salesforce quando pianifichi nuove riunioni. In questo modo, puoi chiudere le trattative in modo più efficiente e pianificare lead di alto valore sul posto. Con Calendly Routing, puoi qualificare, instradare e gestire riunioni, eventi, seminari e appuntamenti con l'aiuto dei tuoi moduli di marketing e direttamente dai record di Salesforce.

Migliori funzionalità/funzioni di Calendly

Aggiungi automaticamente le riunioni Calendly a un record Salesforce esistente o creane uno nuovo

Ottieni dati accurati e aggiornati da Calendly direttamente in Salesforce

Sincronizzazione dei dati Calendly per gruppi specifici per evitare confusione e mantenere i dati irrilevanti fuori da Salesforce

Visualizza le riunioni imminenti e passate da Salesforce

Monitora e misura l'attività da Calendly

Limiti di Calendly

Disponibile solo con i piani Teams ed Enterprise

Prezzi di Calendly

Free

Standard: 12 $ al mese per postazione

Teams: 20 $ al mese per postazione

Enterprise: a partire da 15.000 $/anno

Valutazioni e recensioni di Calendly

G2: 4,7/5 (oltre 2.100 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 3.400 recensioni)

10. Eventbrite

via Eventbrite

Eventbrite è una piattaforma di gestione degli eventi che consente di creare pagine personalizzabili, promuovere eventi e vendere biglietti. Aiuta anche nella registrazione degli utenti, nell'elaborazione dei pagamenti, nell'automazione e nella personalizzazione delle email e nella promozione sui social media. È tra le integrazioni Salesforce più popolari per il marketing basato sugli eventi.

L'integrazione di Eventbrite con la piattaforma Salesforce consente la sincronizzazione dei dati relativi a eventi, ordini e partecipanti tra i due strumenti. L'integrazione creerà automaticamente lead, contatti e account in base all'elenco dei partecipanti di Eventbrite.

Migliori funzionalità/funzioni di Eventbrite

Visualizza e monitora tutti i dati degli eventi su Salesforce

Crea report significativi utilizzando l'integrazione dei dati degli eventi e di Salesforce

Ricevi notifiche ogni volta che viene creato un nuovo lead Salesforce

Mappa i campi dei partecipanti da Eventbrite a Leads e Contatti da Salesforce

Limiti di Eventbrite

Alcuni utenti hanno riscontrato una scarsa reattività del supporto clienti

Mancanza di personalizzazione

Prezzi Eventbrite

Gratis: fino a 25 ticket

Flex: 9,99 $/evento per un massimo di 100 biglietti

Pro: 29 $ al mese per un massimo di 100 ticket

Premium: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Eventbrite

G2: 4,3/5 (oltre 760 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.900 recensioni)

Migliora la tua esperienza con Salesforce grazie a ClickUp!

Grazie alle sue funzionalità innovative, Salesforce è diventato uno degli strumenti preferiti dai team commerciali e di marketing di innumerevoli organizzazioni. Le integrazioni Salesforce che abbiamo incluso qui ti aiuteranno a ottenere il massimo dalla tua esperienza con Salesforce, aumentando notevolmente la tua produttività ed efficienza.

Scegli l'integrazione Salesforce più adatta alle tue esigenze. Ad esempio, se hai bisogno di un'alternativa al CRM o di uno strumento di automazione del marketing, HubSpot o LinkedIn Ads sono le soluzioni migliori. Gmail e Mailchimp sono più adatti se hai bisogno di app Salesforce per gestire le tue email.

Tuttavia, se stai cercando la migliore integrazione Salesforce che soddisfi tutte le tue esigenze e colleghi sistemi disparati, prova ClickUp. Funziona come software di collaborazione, CRM e database clienti: una soluzione all-in-one con potenti funzionalità. Provalo registrandoti gratis!