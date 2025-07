Come creare una mappa del percorso dei dipendenti

L'obiettivo principale di ogni dipendente è dare il meglio di sé sul lavoro. Tuttavia, solo il 41% dei dipendenti oggi ritiene di lavorare in modo ottimale.

Colmare questo divario tra competenze e prestazioni e usufruire della crescita dei dipendenti è responsabilità dell'organizzazione. Un modo efficace per farlo è mappare il percorso del team utilizzando una mappa del percorso dei dipendenti. Se fatto correttamente, aumenta la fidelizzazione dei dipendenti, aumenta il loro coinvolgimento e migliora l'esperienza complessiva.

In questa guida esploreremo la mappatura del percorso dei dipendenti, compresa la sua definizione, i vantaggi per la tua organizzazione e come crearne una in sei semplici passaggi.

Che cos'è la mappatura del percorso dei dipendenti?

Il percorso dei dipendenti include tutto ciò che una persona fa, prova e interiorizza dal momento in cui vede la descrizione del lavoro su un portale dedicato fino a quando lascia l'organizzazione.

Questo framework, uno dei preferiti dai responsabili delle risorse umane, consente ai manager di valutare tutti gli aspetti dell'esperienza dei dipendenti durante il loro percorso all'interno dell'organizzazione.

La mappatura del percorso dei dipendenti consente di visualizzare l'esperienza di ciascun dipendente nella vostra azienda, dall'assunzione fino alla sua uscita. L'obiettivo è: Identifica le aree di miglioramento nell'esperienza attuale dei dipendenti

Crea opportunità per aggiungere valore al lavoro dei dipendenti e costruisci un'esperienza positiva per loro

Raccogli feedback in tempo reale dai dipendenti su ciò che funziona e ciò che non funziona per loro

Valuta il livello di soddisfazione dei dipendenti e adotta misure correttive per migliorarlo

Redigete descrizioni delle mansioni più accurate e pertinenti

Definisci il tuo budget e destinalo alle aree che aumentano il coinvolgimento dei dipendenti

Vantaggi della mappatura del percorso dell'esperienza dei dipendenti per dipendenti e manager

Dipendenti motivati e coinvolti sono la chiave per il successo della tua organizzazione. Tuttavia, non puoi creare valore per i dipendenti se non sai come stanno andando le cose o cosa ritengono essenziale. Entra nel mondo delle mappe del percorso dei dipendenti.

L'utilizzo della mappatura del percorso dell'esperienza dei dipendenti offre numerosi vantaggi sia ai dipendenti che ai manager.

In che modo la mappatura dell'esperienza dei dipendenti aiuta i dipendenti

Le informazioni ricavate dalla mappa del percorso dei dipendenti aiutano le organizzazioni a trovare modi per aumentare la soddisfazione dei dipendenti.

Man mano che l'azienda intraprende azioni per colmare le lacune nell'esperienza dei dipendenti, questi ultimi inizieranno a sentirsi più felici sul posto di lavoro.

Saranno più motivati a fornire un lavoro di alta qualità.

In che modo la mappatura dell'esperienza dei dipendenti aiuta i manager

Una mappa del percorso dei dipendenti è una porta d'accesso alle prestazioni dei tuoi dipendenti e agli ostacoli che impediscono loro di raggiungere un esito positivo. Considerala come la somma delle esperienze dei tuoi dipendenti espressa in modo altamente visivo e di facile comprensione.

Una mappa visiva, come una mappa del percorso dei dipendenti, consente alle parti interessate e alla leadership di comprendere molto meglio l'esperienza dei dipendenti all'interno dell'organizzazione. Permette loro di sapere cosa funziona nella loro attuale esperienza dei dipendenti e cosa non funziona.

I manager sfruttano la mappatura del percorso dei dipendenti per migliorare l'esperienza di ogni dipendente all'interno dell'azienda e ottenere un vantaggio competitivo in termini di talenti.

Quando i dipendenti scelgono volontariamente di rimanere, i manager possono utilizzare il loro tempo per creare un bacino di talenti ad alte prestazioni invece di dover affrontare alti tassi di turnover. Questo li aiuta anche a stabilire le priorità in termini di risorse, budget, ecc. e a chiarire i ruoli dei dipendenti.

Inoltre, grazie alle informazioni fornite dalla mappa del percorso dei dipendenti, i leader e i manager possono trovare modi per progettare lavori e benefit in grado di attrarre talenti di alto livello e disporre di un pool di candidati interessati per le loro esigenze di assunzione.

5 fasi del percorso dei dipendenti da conoscere

Ogni dipendente attraversa una serie di fasi, dal momento in cui si candida per un lavoro fino a quando lascia l'azienda. Questo percorso attraversa cinque fasi del ciclo di vita dei dipendenti:

Fase 1: Reclutamento

La fase di reclutamento comprende tutti i passaggi che accompagnano l'assunzione di un dipendente, incluse considerazioni importanti quali:

Quanto tempo occorre e quanto costa assumere un potenziale candidato?

Il tasso di accettazione delle offerte di lavoro

La qualità dei nuovi assunti

L'attrattiva delle offerte di lavoro aziendali

Livelli di coinvolgimento dei candidati durante il processo di selezione.

I team di reclutamento utilizzano spesso modelli HR per migliorare questa fase del processo di assunzione.

Migliora la tua comprensione dei tipi di personale di cui la tua organizzazione ha bisogno per raggiungere gli obiettivi con questo modello

Ad esempio, il modello di piano di assegnazione del personale di ClickUp consente al team delle risorse umane di creare un piano completo che:

Visualizza la disponibilità di ciascun membro del team

Facilita l'assegnazione delle attività in base alla disponibilità

Fornisce una panoramica completa di tutti i membri del team e delle loro competenze

I responsabili delle assunzioni possono utilizzare il piano come base per assumere dipendenti in base alle competenze, all'esperienza e ai fondi disponibili.

Fase 2: Onboarding

La fase di inserimento si riferisce alle prime settimane di lavoro, durante le quali i nuovi assunti acquisiscono familiarità con i processi e le persone dell'azienda.

I team delle risorse umane solitamente creano manuali per i dipendenti per aiutare i nuovi assunti a integrarsi più rapidamente e chiarire i loro ruoli e le loro responsabilità. Questo può essere fatto anche con l'aiuto di un software di onboarding.

Un processo di onboarding dei dipendenti ben progettato e implementato aiuta i dipendenti a diventare più produttivi nei loro ruoli e a costruire connessioni a lungo termine con l'organizzazione.

Fase 3: Sviluppo

La fase di sviluppo si concentra sull'aiutare i dipendenti a sviluppare le loro competenze e conoscenze a ritmi diversi.

Ciò comporta la revisione delle prestazioni dei dipendenti per misurare la produttività e i risultati, valutare le competenze trasversali come il lavoro di squadra e comprendere le aspirazioni di carriera. Questo aiuta i manager a offrire opportunità per ampliare le competenze dei dipendenti. Inoltre, crea opportunità per avanzamenti incrementali come transizioni di ruolo, promozioni, ecc.

I team delle risorse umane possono utilizzare una varietà di software di gestione dei talenti per promuovere iniziative. Alcune aziende aiutano anche i dipendenti a migliorare le proprie competenze o le prestazioni lavorative attraverso programmi di formazione che utilizzano software di formazione specializzati.

Fase 4: Fidelizzazione

La fase di fidelizzazione comporta il mantenimento delle prestazioni dei dipendenti, la promozione del loro sviluppo e l'incoraggiamento al loro contributo continuo al successo dell'azienda.

In questa fase, l'azienda deve garantire che i dipendenti si sentano connessi alla sua missione e motivati a dare il meglio di sé.

Le organizzazioni adottano strategie per trattenere i talenti, quali:

Politiche inclusive in materia di congedo parentale

Opzioni per congedi prolungati e sabbatici

Programmi di ricompense e riconoscimenti

Piani ESOP e incentivi in denaro per i dipendenti più performanti

Opportunità di lavoro da remoto o ibrido

Festeggiare anniversari di lavoro, compleanni, ecc.

Fase 5: Uscita

La fase di uscita si riferisce ai dipendenti che lasciano l'azienda (a causa di pensionamento, cambiamenti di vita, ecc. o opportunità in altre organizzazioni). In questo caso, il team delle risorse umane conduce colloqui di uscita per capire cosa è andato storto nell'esperienza del dipendente e apportare miglioramenti.

6 passaggi per creare una mappa del percorso dei dipendenti

Ascoltare i dipendenti in ogni fase del loro percorso all'interno dell'organizzazione costituisce la base per una solida mappa del percorso dell'esperienza dei dipendenti. Ma da dove iniziare?

Esaminiamo i passaggi necessari per creare una mappa del percorso dei dipendenti che ti aiuterà a comprendere le esigenze personalizzate dei tuoi dipendenti.

Utilizza questa lista di controllo in 6 passaggi per creare una mappa completa che evidenzia le attività cardine, i momenti cruciali e i fattori importanti per i tuoi dipendenti.

Passaggio 1: definisci il profilo dei tuoi dipendenti

Il primo passaggio nella mappatura del percorso dell'esperienza dei dipendenti consiste nel segmentare i dipendenti e creare un profilo dei dipendenti. Evita di basare il profilo dei tuoi dipendenti su dettagli quali i dati demografici. Segmenta invece i dipendenti in base ai ruoli lavorativi (ad esempio collaboratore individuale, team leader, ecc.), ai gruppi (ad esempio dipendenti remoti o in sede, nuovi dipendenti o manager esperti, ecc.), alle funzioni (ad esempio finanza, marketing, ecc.) e ai livelli.

Ad esempio, la mappa del percorso dell'esperienza dei dipendenti di un designer entry-level sarà diversa da quella di un responsabile marketing di livello intermedio.

Una volta definiti i profili dei dipendenti, stabilisci quali mappare per primi.

Suggerimento professionale: Quando crei il profilo del dipendente, assicurati di includere i tuoi dipendenti più fedeli e quelli che hanno lasciato l'azienda ma potrebbero essere tornati, in modo da ottenere una comprensione più completa di ciò che desiderano i tuoi dipendenti e dei punti deboli della tua organizzazione.

Passaggio 2: identificare i punti di contatto

Successivamente, è necessario documentare le interazioni durante tutto il periodo di permanenza del dipendente all'interno dell'organizzazione, dall'assunzione alla partenza. Ottieni input da team e reparti interfunzionali per un feedback più completo.

Per identificare i punti di contatto giusti, visualizza l'esperienza della tua persona in cinque fasi chiave e le attività e gli interventi che hai messo in atto per la fase corrispondente:

Reclutamento: annunci di lavoro, processi di colloquio, discussioni contrattuali e finalizzazione

Onboarding: interazioni dal primo giorno fino alla completa integrazione del dipendente all'interno dell'organizzazione

Sviluppo: valutazioni delle prestazioni, opportunità di sviluppo delle competenze, interventi formativi, opportunità di crescita

Fidelizzazione: elementi del lavoro che contribuiscono a coinvolgere e mantenere soddisfatti i dipendenti, ad esempio benefit, politica delle ferie, soddisfazione sul lavoro, riconoscimento, ecc.

Uscita: colloqui di uscita quando i dipendenti si dimettono, il processo di offboarding

In alternativa, se la tua organizzazione dispone di un sistema di avanzamento dei ruoli prestabilito, utilizza il tempo come indicatore per tracciare l'esperienza del tuo personaggio. Utilizza questo esempio e modificalo come ritieni opportuno:

Giorno zero (prima del primo giorno)

Primo giorno

30 giorni in

60 giorni in

90 giorni in

Un anno di attività

Due anni di attività

Offboarding

Passaggio 3: Comprendere le esigenze dei dipendenti

Il terzo passaggio richiede di mappare il feedback dei dipendenti e l'impatto di ogni interazione su ogni fase del ciclo di vita dei dipendenti.

A tal fine, includi tutti i possibili fattori che influiscono sull'esperienza dei tuoi dipendenti. Elenca i processi in ciascuna fase per assicurarti di coprire tutte le esperienze chiave dei dipendenti.

Ad esempio, supponiamo che il tuo dipendente sia nella fase di reclutamento. I processi critici da esaminare e mappare nell'esperienza dei dipendenti includono:

Pubblicare l'offerta di lavoro su piattaforme pertinenti come LinkedIn, Glassdoor, ecc.

Contatta i candidati con email o messaggi personalizzati

Coordinamento delle interviste con il team di assunzione

Conduzione di interviste con un questionario personalizzato

Comunicare con i candidati lo stato della loro candidatura

Organizzazione di eventi di networking virtuali o di persona per potenziali candidati

Fornire risorse e guide pratiche sulla cultura e i valori aziendali

Offri informazioni dettagliate sulla struttura del team e sui potenziali percorsi di carriera all'interno dell'organizzazione

È possibile mappare il percorso dei dipendenti in vari formati, ad esempio un elenco o una sequenza.

Quando fai brainstorming con i dipendenti per comprendere i loro obiettivi professionali sul lavoro, utilizza un modello personalizzato e pronto all'uso come il modello di percorso professionale di ClickUp.

Visualizza il percorso professionale di ciascun membro del team con il modello di percorso professionale di ClickUp

Questo modello è ideale per:

Creare percorsi di carriera che integrino le aspirazioni personali e gli obiettivi aziendali

Dimostrare le opportunità di coinvolgimento, crescita e apprendimento dei dipendenti

Monitoraggio dello stato di avanzamento di ciascun dipendente verso gli obiettivi professionali per una gestione efficace del team

Pianificazione e impostazione delle attività cardine S.M.A.R.T. per ciascun membro del team

Suggerimento professionale: Utilizza modelli di mappe di carriera per identificare le opportunità di crescita professionale e fornire supporto ai tuoi dipendenti con una roadmap basata su attività cardine.

Passaggio 4: mappare l'esperienza attuale dei dipendenti

Tracciare l'esperienza dei dipendenti significa integrare tutti i momenti chiave che contano per loro. È qui che un modello di mappa dell'empatia aiuta a comprendere il pensiero dei dipendenti.

È necessario rendere la mappa del percorso dei dipendenti il più approfondita possibile, includendo le risorse critiche di cui i dipendenti hanno bisogno e tutti i processi che devono completare in ogni fase.

Dato che ci sono così tante parti in movimento da considerare, hai bisogno di uno strumento altamente visivo come le Mappe mentali di ClickUp per visualizzare facilmente la mappa del percorso dei dipendenti:

Disegna connessioni tra le esigenze dei dipendenti e i processi con le mappe mentali di ClickUp

Collabora con i dipendenti per mappare il percorso e aggiornare i contenuti con i nodi drag-and-drop dello strumento. Crea mappe mentali basate su attività o nodi a seconda del tipo di percorso dei dipendenti che desideri mappare.

Passaggio 5: identificare le lacune con il feedback in tempo reale dei dipendenti

Il modo migliore per identificare le lacune e le opportunità di creazione di valore nell'esperienza attuale dei tuoi dipendenti è ottenere informazioni immediate sui loro obiettivi.

È necessario conoscere le aspirazioni professionali dei propri dipendenti per garantire che la loro esperienza sia fluida e pertinente.

Tracciare gli obiettivi dei dipendenti è estremamente facile con ClickUp Obiettivi:

Crea obiettivi personalizzati e monitora lo stato con un semplice clic su un pulsante

Utilizza questa funzionalità/funzione per impostare obiettivi tracciabili lungo il percorso del dipendente. Che tu stabilisca OKR, schede di valutazione settimanali dei dipendenti, ecc., tutti i tuoi obiettivi possono essere definiti con sequenze temporali chiare e traguardi misurabili. Inoltre, i manager risparmiano tempo grazie a un processo automatizzato di monitoraggio dello stato di avanzamento.

Una volta definiti gli obiettivi, è il momento di impostare un meccanismo per raccogliere il feedback dei dipendenti in base alle fasi o al tempo. Incontra i dipendenti dove si trovano e ottieni un feedback onesto e fresco sul loro percorso.

Utilizza le seguenti domande per individuare uno schema ricorrente in ciascuna fase:

Quali fasi hanno un feedback positivo o negativo?

Esistono sentimenti comuni nelle diverse fasi? È possibile affrontarli prontamente?

Chiedi un feedback immediato invece di aspettare il momento giusto?

Ad esempio, se un dipendente lamenta descrizioni delle mansioni errate rispetto alle proprie responsabilità quotidiane, è possibile modificare le descrizioni delle mansioni nella fase di assunzione.

Ecco una lista di controllo degli strumenti da utilizzare per raccogliere il feedback dei dipendenti in modo più efficace:

Sondaggi anonimi per l'onboarding

Sondaggi NPS con domande di follow-up a testo libero

Interviste private individuali

Sondaggi annuali sul coinvolgimento dei dipendenti

Colloqui di fine rapporto

Recensioni online di dipendenti attuali o ex dipendenti su siti web come Indeed, Glassdoor, ecc.

Box virtuali per suggerimenti

Passaggio 6: implementare le modifiche e misurare l'esito positivo

Sulla base del feedback ottenuto, è il momento di mettere in pratica i suggerimenti. Da dove e come iniziare?

Una volta compreso il feedback e il suo impatto sull'esperienza dei dipendenti, dovrai stabilire a quali feedback dare priorità. Dovrai anche considerare il budget e le risorse necessarie per questi cambiamenti.

Dopo aver implementato le modifiche, rivedi i percorsi dei tuoi dipendenti e valutali periodicamente per assicurarti che siano in linea con le loro attuali esigenze. Misurare l'esito positivo dei percorsi dei tuoi dipendenti è importante quanto crearli.

Utilizza ClickUp Brain per accelerare il processo di raccolta delle informazioni. Dispone di tre strumenti basati sull'IA che ti aiutano a gestire le informazioni relative ai dipendenti, automatizzare le attività, ottenere risposte a domande incentrate sui dipendenti e creare contenuti personalizzati per il tuo team, con un assistente IA come braccio destro.

Lascia che ClickUp Brain scriva le risposte alle email e perfezioni i testi per te in pochi clic

Ecco una panoramica dei tre strumenti di IA a tua disposizione:

AI Knowledge Manager: Fornisce risposte immediate, accurate e contestualizzate per qualsiasi informazione relativa ai dipendenti acquisita all'interno di ClickUp, come i loro ruoli attuali, i progetti a cui stanno lavorando, ecc.

AI Project Manager: consente di automatizzare le attività, gli aggiornamenti di stato e i report per i dipendenti, in modo da non dover perdere tempo in operazioni manuali come la creazione di report sulle prestazioni dei dipendenti, l'analisi dei dati sui tassi di completamento delle attività e così via

AI Writer for Work: Funge anche da assistente di scrittura per aiutarti a perfezionare i tuoi documenti, lo stile di scrittura, il tono e le risposte; lo strumento ti consente inoltre di creare tabelle, trascrizioni e modelli per i tuoi dipendenti. Alcune applicazioni comuni includono il controllo di errori grammaticali e ortografici all'interno delle sintesi dei progetti, la creazione di email per la comunicazione interna, ecc.

Usa ClickUp Brain per creare email efficaci in pochi secondi

Avvaletevi dell'aiuto dell'IA e implementate i cambiamenti in modo più intelligente ed efficiente.

Cosa includere in una mappa del percorso dei dipendenti

Una mappa del percorso dei dipendenti efficace ha una serie di elementi indispensabili e di parametri di riferimento da seguire. Utilizza questi suggerimenti per migliorare la qualità della mappatura del percorso:

Raccogli e analizza il feedback dei dipendenti

Incorpora il feedback dei dipendenti utilizzando il modello Feedback dei dipendenti di ClickUp per rendere l'esperienza dei tuoi dipendenti più inclusiva ed equa, colmando al contempo il divario tra le loro aspettative.

Scopri cosa pensano i dipendenti della gestione, della cultura aziendale, degli stipendi, dei benefit e dell'ambiente di lavoro con il modello di feedback dei dipendenti di ClickUp

Sfrutta questo modello per capire cosa pensano i tuoi dipendenti dell'azienda, della sua cultura aziendale, della gestione, ecc. Ti aiuta anche a raccogliere feedback significativi dai dipendenti e a monitorare il loro stato d'animo nel tempo.

L'idea è quella di valutare lo stato d'animo attuale dei tuoi dipendenti e valutare il loro stato emotivo in ogni passaggio del percorso, un'attività che può essere svolta da uno strumento all-in-one come la piattaforma di gestione delle risorse umane ClickUp:

Semplifica le assunzioni, l'inserimento e lo sviluppo dei dipendenti con la piattaforma di gestione delle risorse umane all-in-one di ClickUp

Sfrutta questo software per raccogliere feedback qualitativi e quantitativi e creare la migliore esperienza di onboarding. Lo strumento offre viste personalizzabili per allineare il team e creare un hub centrale per le informazioni importanti sui dipendenti.

Utilizza un software agile per migliorare la mappatura del percorso dei dipendenti

Cogliere il feedback dei dipendenti al momento giusto è fondamentale. E aspettarsi che il team lo faccia manualmente è uno spreco di risorse e tempo preziosi. È qui che sfruttare un software agile come ClickUp per implementare metodologie agili ripaga. Sarai in grado di:

Raccogli feedback dai dipendenti in vari punti di contatto in tempo reale e ottieni informazioni aggiornate sulle loro esperienze nel momento in cui si verificano

Traccia le modifiche e i miglioramenti apportati sulla base del feedback dei dipendenti e assicurati che le loro preoccupazioni vengano affrontate rapidamente

Combina diversi feedback provenienti da team, reparti e ruoli diversi per promuovere una comprensione condivisa di ciò che funziona bene e stimolare la collaborazione tra i team

Ripeti e adatta il processo di mappatura del percorso dei dipendenti e assicurati che rimanga pertinente ed efficace

Coinvolgi i dipendenti nel processo di mappatura del percorso dei dipendenti e migliora i loro livelli di coinvolgimento

Suggerimento professionale: integrate il vostro programma di employee experience nel vostro software HR e create dei trigger per inviare richieste di feedback quando un dipendente completa determinate attività, raggiunge attività cardine specifiche e altro ancora.

Analizza ogni fase da più punti di vista

Ogni fase del percorso dei dipendenti è unica e richiede un esame approfondito delle sue varie componenti.

Ad esempio, visualizzare una fase esclusivamente dal punto di vista di un dipendente potrebbe far trascurare fattori cruciali relativi alle sfide aziendali prevalenti.

Considera questo scenario: supponiamo che tu stia analizzando la fase di "sviluppo" del percorso dei dipendenti. Concentrandoti esclusivamente sull'esperienza dei dipendenti, potresti identificare la necessità di ulteriori opportunità di formazione.

Tuttavia, se si considerano fattori aggiuntivi, come i recenti cambiamenti nella tecnologia e negli standard di settore, ci si potrebbe rendere conto che la mancanza di risorse formative è dovuta a vincoli di budget e materiali didattici obsoleti: una prospettiva più approfondita e ampia con cui lavorare per il proprio team.

Valuta i tuoi obiettivi finali e presta attenzione alle persone coinvolte

Includere una combinazione di ruoli pertinenti nella valutazione ti aiuta a definire chiaramente la mappa del percorso dei dipendenti. Alcuni esempi includono il team delle risorse umane, il rappresentante L&D, i rappresentanti dei dipendenti interfunzionali, il team di comunicazione aziendale e i manager di prima linea.

In questo modo potrai comprendere:

Come dovrebbe essere la mappatura del percorso ideale

In che modo il percorso dei tuoi dipendenti influirà sugli strumenti e sui sistemi aziendali

I problemi che stai cercando di risolvere

Come misurare l'esito positivo e allinearlo agli obiettivi finali dell'organizzazione

Cosa evitare in una mappa del percorso dei dipendenti?

Vediamo ora cosa evitare in una mappa del percorso dei dipendenti.

Non optare per un approccio unico per tutti

Non esistono due dipendenti uguali, così come non lo è il loro percorso all'interno dell'organizzazione. Ogni dipendente apporta esperienze, competenze e aspirazioni uniche alla tabella. Se non personalizzi il percorso dei dipendenti in base alle loro esigenze e ai loro obiettivi individuali, non sarai in grado di aumentare il coinvolgimento, la soddisfazione e la produttività.

Utilizza strumenti come mappe mentali, note adesive o lavagne online ClickUp per creare una mappa personalizzata del percorso dei dipendenti che funzioni davvero:

Collabora con il team e utilizza l'unica lavagna online al mondo

Le lavagne online ClickUp ti consentono di convertire le idee del tuo team in azioni coordinate da un unico punto centralizzato.

Avere un modello è ottimo, ma non aver paura di personalizzarlo e creare una mappa del percorso dei dipendenti su misura per i vari profili dei tuoi dipendenti.

Non dimenticare di rivedere periodicamente la mappa del percorso dei dipendenti

Certo, ogni mappa del percorso dei dipendenti è diversa a seconda dei segmenti. Tuttavia, si tratta di un'entità in continua evoluzione, destinata a cambiare con la crescita dell'organizzazione e l'evoluzione delle esigenze dei dipendenti. Rivedi costantemente la tua mappa e apporta modifiche che riflettano la realtà attuale.

Creazione della mappa del percorso dei dipendenti: un riepilogo Definisci il profilo dei tuoi dipendenti

Identifica tutti i punti di contatto da misurare

Comprendere le esigenze dei dipendenti in ogni fase

Mappare l'esperienza attuale dei dipendenti da diversi punti di vista

Utilizza il feedback interno per identificare le lacune nell'esperienza

Personalizza e migliora il percorso dei dipendenti e rivalutalo a intervalli regolari

Tieni a mente l'obiettivo finale

Triplice impatto di una buona mappatura del percorso dei dipendenti

La mappatura del percorso dei dipendenti influisce sull'organizzazione in tre modi interconnessi:

Crea una cultura aziendale incentrata sui dipendenti

Considerando che stai raccogliendo il feedback dei dipendenti e intraprendendo azioni informate, capirai quali sono i momenti più importanti e come influenzano l'esperienza dei dipendenti.

Grazie a informazioni strategiche e dati su metriche chiave quali il tasso di abbandono, il coinvolgimento e la produttività, la cultura del lavoro e il processo decisionale diventano più incentrati sui dipendenti.

Migliora i tassi di soddisfazione dei clienti

Man mano che i tuoi dipendenti lavoreranno con un nuovo senso di scopo, i tuoi clienti saranno più soddisfatti grazie a una maggiore qualità del servizio. Con l'aumento dei livelli di soddisfazione dei clienti, un numero maggiore di essi diventerà fedele al tuo marchio e ne diventerà un sostenitore a lungo termine.

Aumenta la motivazione della forza lavoro

La mappatura del percorso dei dipendenti rivela aspetti nascosti della loro esperienza. Queste esperienze invisibili rappresentano un'opportunità per soddisfare e superare le esigenze dei dipendenti. Man mano che l'esperienza dei dipendenti migliora, questi ultimi saranno più felici e motivati.

Crea un percorso positivo per i dipendenti fin dal primo giorno con ClickUp

L'ottimizzazione dell'esperienza dei dipendenti inizia con la mappatura del percorso di ogni singolo dipendente e l'ascolto dei dipendenti in ogni fase. L'utilizzo di un software agile come ClickUp aiuta a comprendere gli obiettivi emotivi, mentali e di carriera dei dipendenti. Sarai in grado di entrare in contatto con i dipendenti nei momenti critici e ottenere il loro feedback su ciò che funziona e ciò che non funziona.

Le informazioni che ricavi dalla mappatura del percorso dei dipendenti ti aiuteranno a migliorare e a padroneggiare l'esperienza dei dipendenti. Con un'azione tempestiva, la tua organizzazione può consolidare una posizione solida nella mente dei dipendenti e ottenere la loro fedeltà a lungo termine.

Sfrutta al massimo questa tecnica di visualizzazione di grande impatto con ClickUp e crea una mappa significativa del percorso dei dipendenti, ricca di tutti i momenti importanti. Iscriviti ora!

Domande frequenti (FAQ)

1. Come si disegna una mappa dell'esperienza?

Per disegnare una mappa dell'esperienza dei dipendenti, segui questi passaggi: