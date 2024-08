Come assumere un ingegnere software: Una guida completa passo-passo per i responsabili delle assunzioni

Il successo di qualsiasi azienda tecnologica oggi dipende dalla presenza di un team di talento e di capacità per l'ingegneria del software. Tuttavia, la creazione di un team di alto livello richiede un approccio strategico all'assunzione di sviluppatori software. È necessario avere un occhio di riguardo per i talenti, scegliendo ruoli di nicchia. Allo stesso tempo, è necessario mantenere l'obiettivo di sviluppo del software in una prospettiva più ampia.

Per sviluppare un software di alta qualità, è necessario costruire un team con competenze tecniche complementari, concentrandosi al tempo stesso sulle competenze trasversali e interpersonali.

Questa guida su come assumere un ingegnere informatico può farvi fare un passo avanti verso questo obiettivo.

**Perché assumere un ingegnere del software?

Partiamo dalle basi: a cosa serve un ingegnere software?

Sebbene ciò dipenda dalla natura della vostra azienda e dei vostri progetti, ecco una panoramica di alto livello di ciò che gli ingegneri del software apportano al tavolo:

Competenza tecnica : Gli ingegneri del software sono professionisti qualificati con una profonda conoscenza dei linguaggi di programmazione, delle metodologie di sviluppo del software, dei framework digitali e delle tecnologie più recenti. Queste conoscenze sono fondamentali per costruire, mantenere e migliorare l'ecosistema digitale di un'organizzazione

L'elenco di cui sopra è indicativo e non è assolutamente esaustivo, in quanto i risultati possono cambiare a seconda delle esigenze del cliente obiettivi fissati per gli ingegneri del software .

Segnali della necessità di assumere un ingegnere software

Certo, gli sviluppatori di software hanno molto da offrire. Ma come si allineano le loro competenze con gli obiettivi organizzativi generali? Come si fa a sapere quando è necessario assumere un ingegnere software?

Per aiutarvi a rispondere a queste domande, abbiamo raccolto i segnali che indicano che è giunto il momento di assumere uno sviluppatore software:

Il team esistente è costantemente sovraccarico di lavoro e mostra segni di burnout

Ritardi nelle tempistiche del progetto a causa di problemi quali l'indisponibilità delle risorse o altri vincoli

Frequenti bug, errori o problemi di prestazioni che indicano un gap di competenze

Soluzioni software poco flessibili che non sono in grado di scalare in base alle richieste del business

Utilizzo di sistemi legacy o di tecnologie obsolete che ostacolano le prestazioni o la sicurezza

Team non tecnologici che sopportano il carico di lavoro per problemi tecnici

Elevati tassi di turnover nel team di sviluppo seguiti da un lungo processo di reclutamento

Mancanza di innovazione che mette a rischio il business in termini di prodotto, funzionalità o prestazioni

I sintomi di cui sopra devono attivare la ricerca di talenti per lo sviluppo di software, sia a livello individuale che di team, per affrontare queste sfide prima che si aggravino.

Competenze e qualifiche comuni da ricercare in un ingegnere software

Una volta riconosciuta la necessità di assumere ingegneri software, è necessario identificare le lacune di competenze o qualsiasi altro requisito. Questa analisi fornirà la visibilità delle competenze e delle qualifiche che possono essere aggiunte alla descrizione del lavoro durante il processo di selezione.

Per avere un'idea dei vari parametri richiesti, utilizzate il seguente elenco di competenze e qualifiche comuni per l'ingegneria del software come riferimento:

Competenze tecniche

Le competenze tecniche dello sviluppatore di software possono variare a seconda dell'ambiente di sviluppo. Tuttavia, in genere si considerano:

Linguaggi di programmazione : Competenza tecnica in uno o più linguaggi di programmazione, come Java, JavaScript, C++, Python, Scala, ecc. Dovrebbe essere in linea con i linguaggi di programmazione utilizzati nella vostra aziendastack tecnologico *Progettazione orientata agli oggetti (OOD): Conoscenza di concetti OOD come incapsulamento, astrazione, ereditarietà, generalizzazione e decomposizione

: Competenza tecnica in uno o più linguaggi di programmazione, come Java, JavaScript, C++, Python, Scala, ecc. Dovrebbe essere in linea con i linguaggi di programmazione utilizzati nella vostra aziendastack tecnologico *Progettazione orientata agli oggetti (OOD): Conoscenza di concetti OOD come incapsulamento, astrazione, ereditarietà, generalizzazione e decomposizione Sviluppo web : Conoscenza delle tecnologie di sviluppo web front-end, back-end o full-stack, dei framework e delle librerie

: Conoscenza delle tecnologie di sviluppo web front-end, back-end o full-stack, dei framework e delle librerie Gestione e amministrazione di database : Familiarità con sistemi di gestione di database come MongoDB, PostgreSQL, MySQL, ecc.

: Familiarità con sistemi di gestione di database come MongoDB, PostgreSQL, MySQL, ecc. Controllo delle versioni : Esperienza di lavoro con sistemi di controllo di versione come Git per la codifica collaborativa

: Esperienza di lavoro con sistemi di controllo di versione come Git per la codifica collaborativa Metodologie di sviluppo software : Comprensione di Agile, Scrum, DevOps o di qualsiasi altra metodologia di sviluppo software

: Comprensione di Agile, Scrum, DevOps o di qualsiasi altra metodologia di sviluppo software Test e debug : Capacità di scrivere test unitari, pen-testing delle applicazioni, revisione del codice e debug

: Capacità di scrivere test unitari, pen-testing delle applicazioni, revisione del codice e debug Cloud computing : Conoscenza pratica di piattaforme cloud come Google Cloud, AWS e Azure

: Conoscenza pratica di piattaforme cloud come Google Cloud, AWS e Azure Sviluppo mobile: Capacità di sviluppare applicazioni mobili per diversi sistemi operativi come iOS o Android utilizzando rispettivamente Swift e Kotlin o Java

Sentitevi liberi di scegliere le competenze tecniche e gli strumenti di sviluppo software che corrispondono ai requisiti del progetto.

Ad esempio, lo sviluppo di app per dispositivi mobili richiede la conoscenza di linguaggi di programmazione come Swift, Kotlin o Java, insieme alla conoscenza di framework di sviluppo mobile come React Native, Flutter o Xamarin.

Al contrario, le competenze tecniche necessarie per personalizzare una piattaforma CRM basata sul cloud implicano la familiarità con l'ambiente cloud, la personalizzazione delle API, i linguaggi di scripting, le integrazioni e i webhook e altro ancora.

Soft skills

Gli ingegneri del software raramente operano nel vuoto. Considerando che possono lavorare con un team o confrontarsi con stakeholder interni o esterni, ci si aspetta che possiedano le seguenti competenze trasversali e interpersonali:

Risoluzione dei problemi : Mentalità analitica e pensiero creativo per risolvere problemi complessi

: Mentalità analitica e pensiero creativo per risolvere problemi complessi Attenzione ai dettagli : Accuratezza nella documentazione, nella codifica e nelle pratiche di test per garantire la qualità del prodotto

: Accuratezza nella documentazione, nella codifica e nelle pratiche di test per garantire la qualità del prodotto Comunicazione : Capacità di comunicazione e collaborazione per comprendere e articolare le specifiche del progetto software, lavorare con i membri del team e coinvolgere le parti interessate

: Capacità di comunicazione e collaborazione per comprendere e articolare le specifiche del progetto software, lavorare con i membri del team e coinvolgere le parti interessate Spirito di squadra : Capacità di inserirsi in modo coeso in un contesto di squadra e di collaborare con gli altri per contribuire agli obiettivi condivisi

: Capacità di inserirsi in modo coeso in un contesto di squadra e di collaborare con gli altri per contribuire agli obiettivi condivisi Gestione del tempo : Gestire il tempo in modo efficace per rispettare le tappe e le scadenze del progetto secondo un programma prestabilito

: Gestire il tempo in modo efficace per rispettare le tappe e le scadenze del progetto secondo un programma prestabilito Volontà di imparare: Capacità di adattare e modificare le strategie o incorporare le tecnologie emergenti, come ad esempio l'uso diStrumenti di intelligenza artificiale per sviluppatori per migliorare la qualità del software

Qualifiche

Qui è dove si cercheranno qualifiche specifiche come:

Istruzione : Un diploma superiore o una laurea in informatica, ingegneria del software o un campo correlato, anche se non obbligatorio, è preferibile

: Un diploma superiore o una laurea in informatica, ingegneria del software o un campo correlato, anche se non obbligatorio, è preferibile Certificazione : Sviluppo software pertinente ecertificazioni di programmazione come AWS-certified DevOps Engineer, Certified Kubernetes Application Developer (CKAD), ecc. per dimostrare competenze specialistiche

: Sviluppo software pertinente ecertificazioni di programmazione come AWS-certified DevOps Engineer, Certified Kubernetes Application Developer (CKAD), ecc. per dimostrare competenze specialistiche Esperienza lavorativa : Portfolio per mostrare l'esperienza precedente di lavoro su più progetti, in particolare quelli simili al presente requisito

: Portfolio per mostrare l'esperienza precedente di lavoro su più progetti, in particolare quelli simili al presente requisito Coinvolgimento nella comunità: Partecipazione a forum online per ingegneri del software o a workshop, eventi e conferenze di sviluppo professionale

Mappando attentamente le competenze tecniche, le soft skill e le qualifiche sopra descritte, è possibile sviluppare un profilo completo o una descrizione del lavoro per un ingegnere del software ideale che corrisponda ai requisiti aziendali.

Ricordate che questo modello è solo un punto di partenza: adattatelo ai requisiti del vostro progetto, allo stack tecnologico, agli standard del settore, agli obiettivi dell'azienda e al mondo della tecnologia in continua evoluzione.

Come assumere un ingegnere software: Una guida completa in 14 fasi

Ora che sono state gettate le basi per l'assunzione di ingegneri software, è il momento di immergersi nel processo. Quella che segue è una guida dettagliata, passo dopo passo, su come assumere ingegneri informatici.

Fase 1: Identificare le esigenze del progetto di sviluppo software

utilizzate i moduli per acquisire le richieste di requisizione di talenti utilizzando ClickUp

La valutazione dei requisiti del progetto di sviluppo software è la prima e cruciale fase del processo di assunzione. Si tratta di fare il punto sui requisiti del progetto secondo parametri quali:

Ambito

Obiettivi

Requisiti tecnici

Prodotti da consegnare

Assicurarsi che questi elementi illustrino le complessità del progetto e i rischi o le sfide, quantificando al contempo i risultati desiderati e gli standard corrispondenti.

Successivamente, coinvolgere il project manager e i membri del team esistenti per identificare:

Set di competenze richieste

Strumenti o metodologie di sviluppo software esistenti

Tecnologia critica per la missione

Confrontate la composizione e le capacità del team esistente per identificare eventuali lacune di competenze che il nuovo assunto potrebbe colmare.

In alcuni casi, potreste scoprire un'esigenza futura o un sostituto più qualificato per espandere le capacità. Ad esempio, l'assunzione di un ingegnere del software full-stack potrebbe essere più vantaggiosa, anche se l'attuale requisito del progetto ruota attorno allo sviluppo del back-end. Mantenendo la flessibilità necessaria per incorporare tali obiettivi a lungo termine, si ottiene più valore dall'assunzione attuale piuttosto che rifare l'intero ciclo.

Una valutazione così completa delle esigenze del progetto di sviluppo software consente ai responsabili delle assunzioni di individuare i candidati che soddisfano i requisiti immediati e quelli a lungo termine.

Fase 2: Creare una descrizione completa del lavoro

creare JD avvincenti e dettagliati con ClickUp Brain

Successivamente, traducete le lacune di competenze e i requisiti del progetto in una descrizione dettagliata del lavoro.

Una descrizione del lavoro ben fatta di solito include:

Panoramica dell'azienda: Alcune informazioni sulla missione, la visione e i valori dell'azienda Profilo dell'ingegnere software: Un elenco di ruoli, responsabilità, aspettative e obblighi che delineanociò che ci si aspetta che lo sviluppatore di software faccia quotidianamente3. Qualifiche tecniche: Le competenze tecniche, i linguaggi di programmazione, l'ambiente di sviluppo, gli strumenti e le tecnologie, le metodologie di sviluppo del software, i titoli di studio, le certificazioni, ecc. che si allineano alle esigenze del progetto di sviluppo del software Qualifiche non tecniche: Competenze trasversali come la comunicazione, la collaborazione, la capacità di risolvere i problemi, la gestione del tempo, l'adattabilità e così via, per garantire che lo sviluppatore sia adatto alla sua cultura Criteri di differenziazione: Motivi per cui il candidato dovrebbe candidarsi per questa posizione di sviluppatore software. Ad esempio, si possono evidenziare gli aspetti unici del lavoro (lavoro a distanza, orari flessibili, ritiri aziendali, ecc.), le certificazioni sul posto di lavoro e altri dettagli che possono attrarre i migliori talenti Retribuzione: Dichiarate la retribuzione all'inizio per consentire ai candidati di gestire le loro aspettative salariali. Condividete una ripartizione completa della retribuzione e di altre agevolazioni come bonus legati ai risultati, assicurazione sanitaria, ESOP, benefit pensionistici, ecc. Anche se non potete rivelare un importo fisso, condividete una stima approssimativa

Questa descrizione del lavoro sarà il vostro progetto durante la ricerca di talenti!

💡Pro tip: Utilizza ClickUp Brain per redigere rapidamente descrizioni di lavoro che potrete poi modificare a vostro piacimento

Fase 3: Controllare le riserve di talento

Prima di inserire la descrizione del lavoro e avviare il processo di reclutamento, potete anche verificare a fondo le riserve di talenti esistenti.

Questa fase prevede:

Rivedere i profili dei candidati selezionati nei precedenti cicli di assunzione,

Esplorare i candidati interni che hanno i requisiti per essere promossi e

Sfruttare i database interni per esplorare le opportunità di mobilità o sviluppo dei talenti interni

Attingendo a queste riserve, le organizzazioni possono ridurre i costi e le tempistiche di assunzione.

Ad esempio, valutando le candidature precedenti, troverete candidati che hanno già espresso interesse a lavorare con voi e i cui profili sono già stati verificati.

D'altra parte, i candidati interni hanno esperienza e sono adatti alla cultura e avranno solo bisogno di formazione e aggiornamento per passare dal loro ruolo attuale a quello di sviluppatore software. La crescita delle persone dall'interno crea anche una cultura di riconoscimento del potenziale e di crescita della carriera, che alimenterà, manterrà e attirerà i talenti.

Fase 4: Pubblicare sui portali di lavoro online

Ora viene la parte in cui si pubblica la descrizione del lavoro su vari portali di lavoro, in particolare quelli online, che offrono la possibilità di reclutare ingegneri software da remoto.

Iniziate con una lista ristretta di piattaforme online pertinenti, come LinkedIn, Indeed, Glassdoor, ecc. Potete anche esplorare le tech job board specializzate dove i migliori sviluppatori di software cercano opportunità.

Verificate le altre offerte di lavoro elencate su queste piattaforme e perfezionate la vostra per distinguervi. Evidenziate i vantaggi, le indennità e tutte le caratteristiche di spicco associate alla posizione, come le opportunità di lavoro da remoto, l'equilibrio tra lavoro e vita privata, le uscite in azienda, ecc. Inoltre, inserite parole chiave specifiche del settore e ottimizzate la descrizione del lavoro per ottenere maggiore visibilità.

Condividete l'annuncio sui social media e su altri gruppi per amplificarne la portata.

Fase 5: Impegnarsi con la comunità tecnologica

Potreste trovare i migliori sviluppatori di software che frequentano i forum online, le conferenze di settore e i meetup locali. Far sentire la vostra presenza qui vi aiuterà nella vostra ricerca. Potete anche sfruttare questa opportunità per presentare la vostra organizzazione come un ottimo posto di lavoro.

Allo stesso tempo, il coinvolgimento nella comunità vi aggiornerà sulle ultime tendenze del mondo della tecnologia, come le competenze più richieste e quelle in declino, e vi darà un'idea del mercato del lavoro.

L'impegno nella comunità, la condivisione di informazioni e la creazione di relazioni possono mettervi in contatto con sviluppatori di software eccezionali che potrebbero non essere attivamente alla ricerca di un lavoro, ma che possiedono le capacità e le competenze che cercate.

Questa fase è facoltativa, ma consideratela un investimento per rendere la vostra startup una calamita per talenti di alto livello.

Fase 6: Selezionare i candidati idonei

Una volta ricevute tutte le candidature, voi o il vostro team dovrete esaminarle. A seconda del volume delle candidature, potete farlo manualmente o investire in un sistema di selezione dei candidati Sistema di monitoraggio dei candidati (ATS).

Utilizzare i tag all'interno di un'attività in ClickUp per facilitare l'ordinamento e il filtraggio dei candidati

Esaminare i curriculum in base alla descrizione del lavoro. Poiché questa è la prima fase di valutazione del processo di reclutamento, concentratevi solo sull'allineamento delle competenze professionali, del percorso formativo e dell'esperienza dei candidati con le specifiche del lavoro. Ad esempio, se cercate una persona con 10 anni di esperienza, un nuovo sviluppatore con poca o nessuna esperienza sarebbe da escludere.

In questa fase, si vuole stilare una longlist di candidati che soddisfano i criteri fondamentali e che dovrebbero essere presi in considerazione. Potete anche leggere brevemente le loro lettere di presentazione per farvi un'idea generale delle loro capacità comunicative, della chiarezza di pensiero e della coerenza della comunicazione scritta.

💡Pro tip: Utilizzare campi personalizzati per creare campi come "Posizione", "Attuale retribuzione", "Esperienza pertinente" e qualsiasi altra informazione si voglia acquisire; aggiungere *[_Tags](https://clickup.com/features/task-tags)* _come "Referente dipendente", "Idoneo" e qualsiasi altro si voglia utilizzare per filtrare le candidature

Fase 7: implementare un processo di screening rigoroso

Man mano che il pool di candidati si restringe, è possibile approfondire i profili dei candidati selezionati.

Fino ad ora, potreste aver valutato i profili in modo quantitativo, confrontando l'esperienza in termini di numero di anni o di corrispondenza dei titoli di studio, ecc. Ora è necessario eseguire un controllo qualitativo su ciascun candidato e andare oltre quanto riportato nei loro CV. L'enfasi è ora sull'allineamento delle competenze professionali del candidato alle esigenze specifiche del ruolo di ingegnere del software.

Ad esempio, se state costruendo un team agile una persona che abbia familiarità con la pipeline di Continuous Integration/Continuous Deployment (CI/CD) e con il deployment automatizzato sarebbe una scelta migliore rispetto a chi non ha queste conoscenze.

Quindi, programmate una chiamata telefonica o un incontro online preliminare per comprendere le aspirazioni, l'esperienza e le motivazioni del candidato. Discutete del progetto per capire come il candidato si adatta ai requisiti del progetto e alla vostra organizzazione. L'obiettivo è quello di farsi un'idea delle sue esperienze pratiche, delle sue capacità di risolvere i problemi e delle sue competenze nello sviluppo del software, per capire come aggiunge valore al progetto aziendale.

Queste domande mirate aiutano a perfezionare il pool di candidati per le fasi successive, assicurando che coloro che avanzano siano qualificati sulla carta e nello spirito.

💡Pro tip: _Si sta perdendo la cognizione del proprio programma mentre si effettuano le chiamate di selezione?

{\an8}(*) https://help.clickup.com/hc/en-us/sections/6131948315799-Calendars sincronizzate ClickUp con la vostra applicazione di calendario preferita /%href/

(Google, Apple, Outlook, Calendly...) per non perdere nessuna attività o chiamata programmata!

Fase 8: Assegnare un test di competenza tecnica

I responsabili delle assunzioni spesso chiedono ai candidati selezionati di sottoporsi a una valutazione tecnica per testare le loro competenze. La valutazione fornisce una panoramica delle capacità tecniche del candidato, del ragionamento e della risoluzione dei problemi, delle abilità di codifica e di altri aspetti pratici della professione di sviluppatore di software.

Un test di competenza tecnica olistico e completo copre in genere i seguenti aspetti:

Compiti che rispecchiano i problemi del mondo reale che lo sviluppatore di software potrebbe incontrare lavorando a progetti di gruppo

Domande teoriche che valutano la comprensione concettuale dello sviluppo software

Sfide pratiche di codifica che valutano l'applicazione pratica delle conoscenze teoriche

Esercizi di debug per valutare la capacità di identificare e correggere i problemi del codice

Compiti di problem solving algoritmico per valutare il pensiero analitico e la risoluzione dei problemi durante la progettazione di algoritmi

Attività di ottimizzazione del codice per migliorare l'efficienza e la documentazione

Consapevolezza delle minacce e delle vulnerabilità di sicurezza comuni attraverso la valutazione di scenari o best practice relativi alla sicurezza

Seguite i criteri di valutazione e i benchmark stabiliti per misurare le prestazioni dei candidati durante questa fase. Tuttavia, considerate la possibilità di riconoscere o premiare l'innovazione, l'adattabilità e l'attitudine generale alla risoluzione dei problemi.

💡Pro tip: creare valutazioni condivisibili (e materiale di supporto) in_ _ClickUp Docs per condividere con un solo clic i documenti con i candidati e i responsabili delle assunzioni e collegarli ai vostri flussi di lavoro per le assunzioni

ClickUp Docs consente di scrivere, modificare, commentare e collaborare in tempo reale

Fase 9: condurre interviste formali

Dopo che i candidati hanno dimostrato le loro capacità di codifica, di risoluzione dei problemi e di competenza tecnica generale nell'ingegneria del software, è il momento di testare le loro soft skills.

I colloqui sono un ottimo modo per valutare le soft skills di un candidato.

Strutturate questi colloqui in modo che siano mirati e completi. Ecco cosa potete fare per ottenere maggiori informazioni attraverso ogni interazione:

Iniziate con una introduzione di base. Lasciate che il candidato metta in evidenza le sue capacità principali, le sue competenze, le sue esperienze passate, ecc. Utilizzate i dettagli di cui sopra come spunto per passare ad aspetti specifici del candidato che vi interessano. Per esempio, potete individuare tratti specifici della personalità o competenze di cui ha parlato e chiedergli di esemplificarli Incoraggiateli a condividere esempi del mondo reale che dimostrino le loro particolari abilità o tratti della personalità Discutere di progetti precedenti per comprendere il ruolo individuale del candidato e i suoi contributi al successo del progetto Porre domande comportamentali per comprendere gli stili di collaborazione, la capacità di lavorare in gruppo, l'adattabilità e l'atteggiamento generale Condividere scenari ipotetici per valutare le capacità decisionali o di risoluzione dei conflitti Valutare la loro comprensione delle tecnologie emergenti e delle tendenze nell'area dello sviluppo software Chiedere informazioni sulle loro aspirazioni professionali e su come le vedono allineate con l'attuale opportunità di lavoro (o viceversa)

Oltre alle risposte normali, le risposte dei candidati vi daranno un'idea delle loro soft skills specifiche per i loro stili di comunicazione: la loro capacità di articolare ed esprimere.

Potete programmare colloqui multipli con team diversi per valutare le competenze del candidato in modo olistico. Risparmiate tempo utilizzando modelli di colloquio per guidare il processo di assunzione.

Massimizzate l'efficienza delle assunzioni ponendo le domande giuste nell'ordine giusto con il modello di processo di intervista di ClickUp, per esaminare facilmente i candidati e trovare la soluzione ideale

Modello di processo di intervista di ClickUp vi aiuta a creare un processo di colloquio strutturato. Utilizzate questo modello di documento per valutare i candidati in modo rapido ed equo, per offrire a tutti i candidati un'esperienza di colloquio uniforme e per collaborare con le parti interessate durante il processo.

Fase 10: Valutare l'adattamento culturale

Sia che assumiate ingegneri software a lungo termine o sviluppatori software freelance a progetto, vorrete trattenere i talenti fino al raggiungimento degli obiettivi. Per questo motivo, è necessario valutare l'idoneità culturale del candidato, per evitare che l'assunzione si trasformi in un licenziamento.

In questa fase si valuta se i valori dell'organizzazione, le dinamiche del team e l'ambiente di lavoro corrispondono alle convinzioni, alle aspettative e all'etica personale o professionale dell'individuo. Idealmente, nel corso del colloquio si faranno domande sulle preferenze lavorative o sugli stili di collaborazione del candidato, per avere un'idea generale della sua idoneità culturale.

Tuttavia, per i ruoli critici, potreste voler dedicare più tempo a questo aspetto. Alcuni responsabili delle assunzioni portano il candidato sul posto di lavoro per un incontro e un saluto o lo fanno interagire con il team in un contesto più informale. In questo modo il candidato e il team possono capire come potrebbero integrarsi. Potreste programmare un incontro online o anche invitarli a eventi aziendali, in modo che voi e il potenziale candidato possiate farvi un'idea dell'aspetto culturale del lavorare insieme.

Fase 11: Controllare le referenze

A questo punto del processo di assunzione, l'elenco dei potenziali sviluppatori di software si sarà ridotto a pochi. Tuttavia, prima di fare una scelta, negoziare i termini ed estendere un'offerta, è buona norma eseguire un rapido controllo sulle loro referenze. Questo passo vi permetterà di conoscere le loro prestazioni passate, il loro background tecnico, la loro etica lavorativa, il loro spirito di squadra e altro ancora.

Dal momento che disponete già del profilo e dell'esperienza lavorativa del candidato, potete mettervi in contatto con la sua precedente organizzazione per avere una visione qualitativa delle sue referenze:

Competenza tecnica

Affidabilità

Capacità di lavorare in gruppo

Gestione del tempo

Adattabilità

Reattività al feedback

Questa fase è soggetta alle leggi sui controlli delle referenze vigenti nel vostro Paese e Stato. Ad esempio, alcune organizzazioni negli Stati Uniti hanno l'obbligo legale di effettuare controlli sui precedenti prima di assumere il personale, per i quali è necessario anche il consenso del candidato.

Fase 12: fare un'offerta competitiva

Benvenuti alla fine del processo di assunzione: siete quasi arrivati al traguardo.

Avete fatto tutto il lavoro di ricerca, scouting e selezione dei talenti. Ora è il momento di assumere ingegneri del software offrendo condizioni reciprocamente accettabili. Affrontate le trattative con trasparenza e concentrandovi sui vantaggi reciproci.

Iniziate a capire le priorità dell'ingegnere informatico. Apprezzano gli orari flessibili o il lavoro da remoto? Danno priorità alla crescita professionale rispetto alle valutazioni finanziarie? Fatevi un'idea dei loro motivatori primari e cercate di capire come potete soddisfarli al meglio

Comunicare le aspettative dell'azienda e le risorse e opportunità disponibili. Rispondete alle esigenze di entrambe le parti in modo da iniziare il rapporto con una nota positiva.

I migliori sviluppatori di software spesso ricevono più offerte di lavoro e hanno l'imbarazzo della scelta. Per assicurarvi di attrarre i migliori talenti, mantenete i vostri benefit ragionevolmente competitivi.

Se tutto va bene, fate un'offerta scritta e firmate il contratto!

Fase 13: fornire un onboarding strutturato

Naturalmente, il processo di assunzione non si conclude con l'ingresso nel vostro team. Un'esperienza di onboarding positiva può gettare le basi per un rapporto di lavoro piacevole.

Iniziate con una sessione di orientamento in modo che l'ingegnere del software conosca le politiche e le procedure aziendali. Allo stesso tempo, condividete molte utili risorse di onboarding per facilitare una transizione senza interruzioni.

Idealmente, un kit di onboarding per gli ingegneri del software dovrebbe contenere quanto segue:

Il manuale del dipendente

Un organigramma

Dettagli sullo stack tecnologico

Una panoramica del progettoObiettivi di un ingegnere del software vi permettono di risparmiare tempo durante l'intero processo di assunzione. Inviate e-mail, aggiungete tag, applicate modelli e assegnate compiti utilizzando la logica "quando" e "allora" per far sì che il vostro lavoro si svolga in modo automatico.{\i}

Fase 14: Raccogliere feedback sul processo di assunzione

utilizzare i moduli di feedback per migliorare il processo di reclutamento

La raccolta di feedback sul processo di assunzione aiuta a migliorare e ottimizzare continuamente il ciclo per le future iniziative di reclutamento.

Implementate un meccanismo di feedback strutturato che raccolga le opinioni di tutti gli stakeholder interni ed esterni coinvolti: i candidati, lo sviluppatore software selezionato, i responsabili delle assunzioni, gli intervistatori e tutti gli altri.

Incoraggiateli a discutere i punti di forza e di debolezza dell'imbuto di reclutamento e chiedete anche suggerimenti su come alcune aree possano essere semplificate o migliorate.

Una volta ottenuto tutto il materiale di feedback, potrete identificare i problemi ricorrenti e concentrarvi prima su di essi. In questo modo, migliorerete lentamente il processo di assunzione e attirerete più talenti nella vostra organizzazione

Modelli di assunzione per ingegneri software

La nostra strategia in 14 fasi deve aver chiarito come affrontare un compito così complesso come l'assunzione dei giusti ingegneri software. Ora stiamo per condividere un segreto per potenziare il vostro processo di assunzione e renderlo più efficiente. Stiamo parlando di modelli di assunzione .

Con i modelli di assunzione, non è necessario reinventare la ruota. Essi forniscono un quadro di riferimento per il processo di assunzione, con un margine di manovra sufficiente per modificarlo a seconda delle esigenze. Ecco alcuni modelli configurabili e pronti all'uso che possono essere utili:

Assunzione di candidati

Modello di assunzione di candidati di ClickUp

ClickUp sta assumendo candidati semplifica il reclutamento grazie ai suoi strumenti completi e preconfigurati. Che si tratti di tracciare le candidature o di organizzarle per ruolo e competenze, il modello contiene tutto ciò che serve per facilitare il processo. Se siete alla ricerca di una valutazione equa e coerente e di un reclutamento efficiente dei migliori ingegneri del software, questo modello fa al caso vostro!

Matrice di selezione per l'assunzione

Modello di matrice di selezione delle assunzioni di ClickUp

Matrice di selezione delle assunzioni di ClickUp elimina tutto il lavoro di selezione e valutazione dei curriculum. È sufficiente inserire i dati dei candidati e i criteri essenziali e desiderabili per la loro selezione e la matrice di selezione farà tutto il lavoro per voi! Oltre a rendere le decisioni più accurate e basate sui dati, questa matrice di selezione riduce anche il tempo necessario.

Reclutamento e assunzione

Modello di reclutamento e assunzione di ClickUp

Il Modello di reclutamento e assunzione su ClickUp è un kit di strumenti per archiviare e organizzare i dati in modo gerarchico e logico. È possibile caricare risorse per gli stakeholder interni, tenere traccia dei candidati, visualizzare le scorecard, programmare i colloqui e altro ancora. È una soluzione perfetta per le piccole imprese che vogliono individuare in modo rapido ed efficace un ingegnere software per le loro esigenze specifiche.

Lista di controllo per le assunzioni

Lista di controllo per le assunzioni di ClickUp

Il Lista di controllo per l'assunzione con ClickUp assicura che tutto fili liscio durante il processo di assunzione. Si tratta di un elenco interattivo che illustra in dettaglio tutte le attività di assunzione. Inoltre, è dotata di una sezione che è possibile personalizzare e condividere con l'ingegnere informatico appena assunto, per facilitare il processo di inserimento.

Come impostare le assunzioni di nuovi sviluppatori software per il successo

Una volta terminati il training e l'onboarding, vorrete che il vostro ingegnere software si dedichi al tempo e all'impegno per fornire soluzioni innovative. Tuttavia, contrariamente all'opinione comune, un artigiano è bravo solo quanto gli strumenti che usa. È necessario dotare l'ingegnere del software degli strumenti e delle tecnologie giusti per aiutarlo a raggiungere i suoi obiettivi.

ClickUp è lo strumento di cui avete bisogno.

ClickUp riesce a dimostrare il suo valore nei progetti di ingegneria del software grazie alle seguenti caratteristiche e capacità:

Personalizzabile: Progetta il tuo spazio a modo tuo. Dadiverse viste di progetto acampi personalizzatil'ingegnere del software può modificare la piattaforma per adattarla ai propri processi e flussi di sviluppo

Gli ingegneri software possono creare cruscotti ClickUp dettagliati e aggiungere facilmente schede per visualizzare l'avanzamento dei punti di sprint, le attività per stato e i bug per vista

**Alimentato dall'IAClickUp Brain è un assistente AI di nuova generazione per gli utenti di ClickUp. È possibile utilizzarlo per creare interessanti annunci di assunzione, descrizioni dettagliate delle mansioni e riassumere i CV dei candidati. Il vostro sviluppatore di software può anche usarlo per scrivere o eseguire il debug dei codici o gestire le basi di conoscenza: le possibilità sono illimitate

Semplificare la codifica con il generatore di snippet di codice AI di ClickUp

Automazione: Automazione ClickUp consente all'ingegnere del software di scegliere da una libreria di oltre 100 automazioni preimpostate o di costruirle da zero a seconda delle esigenze dei progetti di sviluppo

automazione dei processi e dei flussi di lavoro su ClickUp_

Documentazione: Documenti ClickUp è un repository centralizzato per tutti i documenti, i wiki e altro ancora. Supportate il vostro codice con una solida documentazione con ClickUp Docs

Documenti ClickUp è un repository centralizzato per tutti i documenti, i wiki e altro ancora. Supportate il vostro codice con una solida documentazione con ClickUp Docs Collaborazione: Brainstorming di idee su lavagne bianche, chat o condivisione di risorse nei commenti. ClickUp supporta il lavoro collaborativo in più modi

utilizzate le lavagne bianche su ClickUp per coordinarvi con il vostro team_

Metodologie agili: Grazie a funzionalità come cruscotti agili personalizzati, tracciamento delle milestone, sprint, ecc. ClickUp rende lo sviluppo agile veramente agile

Ottenete informazioni rapide sugli sprint dei vostri team con la visualizzazione dell'elenco degli sprint di ClickUp

**ClickUp supporta diverse integrazioni, come GitHub o Bitbucket per il controllo di versione, Jira o Redmine per il bug tracking, Figma per la prototipazione di applicazioni web e altro ancora. La possibilità di integrare piattaforme, applicazioni e sistemi diversi con ClickUp lo rende una risorsa preziosa per gli ingegneri del software.

clickUp si integra con GitHub per facilitare lo sviluppo del software

leggi anche:_ *i modelli più utili per gli ingegneri del software*

Recap: Assumere sviluppatori software

Identificare i requisiti e le lacune di competenze

Creare una descrizione dettagliata del lavoro

Controllare le riserve di talenti esistenti

Pubblicare il piano di assunzione online e nelle comunità tecnologiche

Selezionare e vagliare i candidati idonei

Utilizzare una valutazione tecnica per qualificare i candidati per i colloqui

Condurre colloqui e valutare l'idoneità culturale

Controllate le referenze e proponete un'offerta competitiva

Offrite loro un onboarding piacevole e strutturato

Utilizzate strumenti e modelli per risparmiare tempo ogni volta che è possibile

I reclutamenti tecnologici resi più facili con ClickUp

Ci auguriamo che questi consigli su come assumere un ingegnere software siano stati utili. ClickUp è un potente strumento di strumento di produttività per gli sviluppatori ma è anche una risorsa preziosa per i selezionatori e i responsabili delle assunzioni. È possibile utilizzarlo in modo molto efficace come strumento di reclutamento anche.

Utilizzate ClickUp Brain per creare descrizioni del lavoro convincenti, moduli per acquisire informazioni sui candidati, documenti per archiviare tutti i dati interni ed esterni, un calendario per redigere un programma di colloqui, modelli per avviare il processo e l'elenco continua.

Inoltre, potete visualizzare tutte le attività in uno spazio centralizzato e ottenere aggiornamenti in tempo reale sul processo di assunzione.

Quindi, che lo usiate per assumere un ingegnere o per supportarlo nel suo lavoro, ClickUp è tutto ciò che vi serve! Iscriviti per provare!