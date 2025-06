Le 10 migliori integrazioni di Help Scout per trasformare il supporto clienti

Non è un segreto che per avere successo nella tua attività devi garantire la soddisfazione dei tuoi clienti: l'esperienza del cliente è il fattore che fa davvero la differenza. Questa mentalità orientata al cliente ha reso popolari strumenti come Help Scout.

Help Scout è una piattaforma completa di supporto clienti che funge da hub per tutte le interazioni con i clienti. Sebbene offra una suite impressionante di strumenti e funzionalità, le integrazioni possono renderla ancora più potente.

Rilassati mentre ti guidiamo attraverso 10 integrazioni di app che portano Help Scout a un livello superiore.

Cosa dovresti cercare nelle integrazioni Help Scout?

Ecco alcune considerazioni da tenere a mente mentre valuti un'integrazione per Help Scout:

Integrazione perfetta : desideri una soluzione che si integri con Help Scout, ma cosa succede con l'infrastruttura digitale più ampia? Il sistema deve essere compatibile con altri strumenti, piattaforme e tecnologie che utilizzi per le attività aziendali come la gestione delle relazioni con i clienti, la fidelizzazione dei lead, il coinvolgimento e altro ancora

Facilità d'uso : non vorrai certo passare settimane a configurare la nuova integrazione o incontrare così tante difficoltà che il tuo team finirà per rinunciare. L'integrazione deve essere intuitiva e facile da usare. Un'interfaccia utente intuitiva e un'esperienza di onboarding fluida catalizzeranno i tassi di adozione

Personalizzazione : cerca integrazioni che puoi personalizzare in base alle esigenze aziendali e alle preferenze dei clienti. Adattare il flusso di lavoro ti consente di offrire un'esperienza cliente gratificante attraverso la personalizzazione e l'efficienza

Automazione : il servizio clienti e l'assistenza possono rapidamente aumentare a dismisura, sovraccaricando i tuoi team. Seleziona l'integrazione che offre automazione per semplificare le richieste in arrivo e affrontare le attività di routine e ripetitive. In questo modo sarà più facile servire meglio i clienti

Sicurezza e conformità : i tuoi team potrebbero avere a che fare con dati sensibili dei clienti. Pertanto, è necessario disporre di una sicurezza robusta e di una conformità a prova di errore per prevenire incidenti o violazioni. Le integrazioni che seguono le best practice per mantenere la sicurezza e la conformità dei dati dovrebbero essere in cima alla tua lista

Scalabilità : Help Scout cresce insieme alla tua organizzazione e alle sue mutevoli esigenze. Anche le integrazioni devono garantire lo stesso grado di scalabilità, poiché nella gestione delle richieste dei clienti ci saranno picchi e cali

Costo rispetto al valore: invece di concentrarti solo sul costo dell'integrazione, visualizza il valore che apporta al tuo servizio clienti e ai processi di assistenza. Analizza quanto si allinea con Help Scout e con gli obiettivi più ampi dell'organizzazione per giustificare l'investimento

Le 10 migliori integrazioni Help Scout da utilizzare nel 2024

Ora che hai capito come analizzare le integrazioni di Help Scout, esaminiamo quelle che meritano il tuo tempo.

1. ClickUp

A prima vista, ClickUp e Help Scout potrebbero sembrare una coppia improbabile, ma la realtà è diversa. ClickUp, uno strumento completo per il project management, è un potente componente aggiuntivo per Help Scout che consente di usufruire di un valore aggiunto. Ogni attività aziendale può essere tradotta in un progetto, e lo stesso vale per la gestione dell'esperienza dei clienti.

Uno strumento di project management può essere fondamentale per gestire le richieste dei clienti, risolvere i problemi in modo collaborativo, trasmettere il feedback dei clienti ai team di sviluppo dei prodotti e migliorare l'efficienza aziendale complessiva.

Ecco una panoramica di alcune funzionalità/funzioni di ClickUp che possono aiutarti a ottenere tali risultati:

Gestione delle attività

Converti le query in ticket utilizzando le attività di ClickUp

Le attività di ClickUp sono una vera rivoluzione nella gestione dell'assistenza clienti. Una nuova richiesta di un cliente in Help Scout attiva una nuova attività in ClickUp, eliminando la necessità per gli addetti all'assistenza clienti di passare da una piattaforma all'altra e reinserire manualmente le informazioni.

A questo punto, non resta che assegnare le attività, definire le priorità, impostare le scadenze, aggiungere commenti e monitorare le attività per risolvere ogni comunicazione in arrivo dai clienti!

Gestione dei documenti

Collega i documenti ClickUp ai tuoi flussi di lavoro

ClickUp Docs è un repository centralizzato di documenti. Utilizzalo per creare knowledge base per i clienti o collaborare internamente per raccogliere best practice, suggerimenti e trucchi: le possibilità sono infinite. Oltre a rendere disponibili le informazioni, imposta flussi di lavoro automatizzati che si attivano quando vengono soddisfatte determinate condizioni aziendali.

Ricerca universale

Cerca in tutte le tue risorse con la Ricerca universale di ClickUp

Trova qualsiasi cosa con la Ricerca universale su ClickUp. Questa funzionalità sfrutta la coesione dell'infrastruttura digitale per rendere ogni risorsa ricercabile e navigabile. Puoi trovare qualsiasi cosa con il giusto set di parole chiave, dai file di documenti su ClickUp Docs alle finestre In arrivo condivise create tramite integrazioni.

ClickUp Brain

Genera post per il blog in pochi secondi con ClickUp Brain

ClickUp Brain è un assistente IA all-in-one. Può svolgere varie funzioni, dal riepilogare/riassumere lo stato dei progetti alla stesura di risposte immediate alle domande. Puoi persino utilizzarlo per compilare e popolare FAQ e articoli di istruzioni per soddisfare le esigenze di self-service.

Funzionalità/funzioni migliori di ClickUp

Limiti di ClickUp

Il lungo elenco di funzionalità/funzioni potrebbe darti l'impressione di non essere in grado di utilizzare la piattaforma al massimo delle sue potenzialità

La funzionalità di chat integrata potrebbe non essere così intuitiva come le piattaforme di comunicazione dedicate

Prezzi ClickUp

Free Forever

Unlimited: 7 $ al mese per utente

Business: 10 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

ClickUp Brain è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di 5 $ al mese per ogni membro dell'area di lavoro

Valutazioni e recensioni ClickUp

G2 : 4,7/5,0 (9.392 recensioni)

Capterra: 4,6/5,0 (4.009 voti)

2. Freshbooks

tramite Freshbooks

Sebbene Freshbooks sia nato come strumento di fatturazione, ora è un software di contabilità completo, a doppia entrata e basato su cloud. Progettato per le piccole e medie imprese, semplifica varie attività come la fatturazione, l'accettazione dei pagamenti, il monitoraggio delle spese, il monitoraggio delle ore fatturabili, la reportistica finanziaria e altro ancora.

Se integrato con un software di helpdesk, questo strumento di contabilità consentirà al team del supporto di visualizzare le informazioni di fatturazione direttamente dai ticket.

Le migliori funzionalità/funzioni di Freshbooks

Utilizzalo per la fatturazione, la contabilità, i pagamenti, le spese, il monitoraggio del tempo, la fattibilità dei progetti, la reportistica e molto altro ancora

Compila le informazioni sui client, le fatture, i dettagli dei progetti, le conversazioni, i report, ecc. in un unico posto

Personalizza i preventivi e ottieni approvazioni autorizzate con un solo clic utilizzando le firme elettroniche

Converti i preventivi in fatture e accetta depositi o pagamenti secondo la modalità di pagamento preferita dal client

Misura la redditività dei progetti utilizzando informazioni basate sui dati e riduci i costi generali per aumentare i margini di profitto

Limiti di Freshbooks

L'aggiunta di membri al team può aumentare il costo totale di Freshbooks

Mancanza di funzionalità/funzioni di reportistica personalizzate con modelli non sufficientemente flessibili

L'app mobile è debole

Prezzi Freshbooks

Lite: 19 $ al mese

In più: 33 $ al mese

Premium: 60 $/mese

Seleziona: Prezzi personalizzati

È possibile aggiungere membri del team al costo di 11 $ al mese per utente.

Valutazioni e recensioni di Freshbooks

G2 : 4,5/5,0 (705 recensioni)

Capterra: 4,5/5,0 (4.382 voti)

3. Shopify

tramite Shopify

Shopify è una popolare piattaforma di e-commerce che consente alle aziende di gestire la propria presenza online. Dalla creazione di negozi online professionali alla gestione di punti vendita phygital (fisici + digitali), Shopify è un ottimo modo per digitalizzare la tua attività e centralizzare le vendite commerciali. La sua interfaccia intuitiva consente ai proprietari dei negozi di creare elenchi di prodotti, gestire l'inventario ed elaborare rapidamente gli ordini.

Dispone di strumenti di marketing integrati che aiutano le aziende a svolgere attività di outreach organiche o a pagamento. È possibile utilizzare strumenti di trasmissione nativi o canali di comunicazione con i clienti di terze parti per coinvolgere i clienti e mantenere attive le vendite.

Le migliori funzionalità/funzioni di Shopify

Crea negozi online completi in pochi clic con Online Store Editor o gli strumenti per la creazione di negozi Hydrogen & Oxygen

Promuovi il tuo negozio e vendi i tuoi prodotti su più canali commerciali, come i mercati online e i social media

Accetta pagamenti utilizzando Shopify Checkout (online) e Shopify POS (offline)

Sfrutta oltre 60 report per il monitoraggio delle prestazioni del negozio, l'ottimizzazione e la capitalizzazione delle opportunità

Collega il tuo negozio online con i punti vendita fisici utilizzando Shopify POS

Limiti di Shopify

Mancanza di flessibilità nella personalizzazione dei negozi e dell'esperienza utente di un negozio

Potrebbe non essere adatto alle aziende con cataloghi di prodotti di grandi dimensioni, integrazioni di app di grandi dimensioni e modelli di sottoscrizione

Può diventare rapidamente costoso

Prezzi Shopify

Base: 29 $/mese

Shopify: 79 $ al mese

Avanzato: 299 $/mese

In più: 2.300 $ al mese

Valutazioni e recensioni Shopify

G2 : 4,4/5,0 (4.520 recensioni)

Capterra: 4,5/5,0 (6.286 voti)

4. CircleLoop

tramite CircleLoop

CircleLoop è un sistema di telefonia cloud aziendale con sede nel Regno Unito. Utilizzalo con Help Scout per semplificare la comunicazione ed espandere la disponibilità e l'accessibilità della tua azienda su chiamata. Integrando CircleLoop nel flusso di lavoro aziendale, puoi effettuare o ricevere chiamate da qualsiasi dispositivo, che si tratti di un desktop, uno smartphone o un tablet.

Inoltre, facilitano una gestione efficace delle chiamate per aziende di tutte le dimensioni. Grazie a funzionalità/funzioni quali l'instradamento intelligente delle chiamate e la trascrizione dei messaggi vocali, i tuoi agenti possono sempre fare il possibile per soddisfare i clienti!

Funzionalità/funzioni migliori di CircleLoop

Utilizza un numero locale nel Regno Unito per effettuare o ricevere chiamate

Approfitta di funzionalità di chiamata complete come chiamate in entrata/in uscita, trasferimenti, inoltro, reindirizzamento, segreteria telefonica, ecc.

Registra le chiamate e analizza il numero, il team o le prestazioni individuali utilizzando analisi basate sui dati

Incorpora pulsanti "clicca per chiamare" sul tuo sito web aziendale

Limiti di CircleLoop

La qualità delle chiamate può essere scadente a causa del blocco delle chiamate in entrata, dei ritardi intermittenti e dei problemi durante i trasferimenti di chiamata

Configurare i sistemi IVR e l'instradamento delle chiamate è complicato, soprattutto quando si utilizzano numeri speculari

Prezzi CircleLoop

Paghi in base al consumo: £5 + IVA/mese per utente

Unlimited: £15 + IVA/mese per utente

I numeri aggiuntivi e VIP sono disponibili al costo di £ 2 (+ IVA) e £ 3 (+ IVA) per utente al mese.

Valutazioni e recensioni CircleLoop

G2 : 4,3/5,0 (12 recensioni)

Capterra: 4,6/5,0 (11 voti)

5. Pipedrive

tramite Pipedrive

Pipedrive è una piattaforma di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) e uno strumento di gestione della pipeline di vendita che consente di visualizzare il percorso del cliente. Tiene traccia di come i lead si muovono attraverso le varie fasi del ciclo di vendita per rendere la gestione delle attività commerciali più strategica e semplice. La sua semplice interfaccia drag-and-drop rende facile progettare pipeline di vendita con fasi personalizzabili che indicano i diversi passaggi o attività coinvolti nel processo di vendita.

Funzionalità/funzioni migliori di Pipedrive

Mantieni un registro di tutti i lead e le trattative, insieme al loro stato più recente, e ricevi notifiche sulle trattative in fase di stallo

Crea cataloghi personalizzabili dei prodotti e dei servizi della tua azienda

Centralizza le comunicazioni aziendali creando un database di contatti e accedi alle attività, alle comunicazioni e alla cronologia

Esamina le prestazioni passate e ricevi suggerimenti per migliorare il ciclo commerciale

Integra oltre 400 applicazioni con un solo clic per espandere la gestione commerciale

Limiti di Pipedrive

Ha un layout molto confuso e le dashboard non sono intuitive

Diverse funzionalità utili sono nascoste dietro paywall

Può essere difficile da usare

Prezzi Pipedrive

Essenziale: 14 $ al mese per postazione

Avanzato: 29 $ al mese per postazione

Professional: 59 $ al mese per postazione

Potenza: 69 $ al mese per postazione

Enterprise: 99 $ al mese per postazione

Valutazioni e recensioni Pipedrive

G2 : 4,2/5,0 (1.800 recensioni)

Capterra: 4,6/5,0 (2.949 voti)

6. Census

tramite Census

Census è una piattaforma di dati dei clienti (CDP) e una soluzione ETL inversa che centralizza le informazioni dei clienti ottenute da varie fonti, le pulisce e le inserisce nelle applicazioni aziendali.

Che si tratti di social media, siti web, software di assistenza tecnica o piattaforme di marketing, Census unifica tutti i dati dispersi e li riunisce per sviluppare un unico profilo cliente. Ciò consente alle aziende di ottenere una visione a 360 gradi dei propri clienti, comprendendone le esigenze, le preferenze e i comportamenti.

Migliori funzionalità/funzioni di Census

Unisci i dati in streaming in tempo reale con i dati storici utilizzando Census Live Sync per migliorare il coinvolgimento dei clienti

Sfrutta il tuo data warehouse esistente per eliminare eventuali silos e sincronizzarti rapidamente con aggiornamenti incrementali in batch

Goditi un'immensa flessibilità e scalabilità grazie alla sincronizzazione automatica dei dati tra strumenti aziendali e magazzini offerta da Census

Imposta notifiche automatiche che si attivano quando un cliente esegue un'attività specifica per sfruttare ogni opportunità

Garantite una solida sicurezza dei dati grazie a Census, che avvisa gli utenti in caso di perdita della connessione alle app o ai database e riprende la sincronizzazione solo dopo la riconnessione

Limiti del censimento

Ha una curva di apprendimento ripida poiché è incentrato sull'ingegneria e richiede competenze tecniche

Ha uno strano modello di prezzo in cui gli utenti vengono addebitati in base al numero di colonne, il che lo rende costoso

Ancora agli inizi

Prezzi censiti

Free

Professional: 350 $/mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Integrato: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni Census

G2 : 4,5/5,0 (326 recensioni)

Capterra: N/A

7. Cordless

tramite LinkedIn

Cordless è un contact center basato su cloud che consente ai team di supporto clienti di fornire un servizio eccezionale. Si integra con strumenti supplementari come CRM e soluzioni di help desk come Help Scout, consentendo agli agenti dell'assistenza di accedere in modo esperto alle informazioni necessarie per risolvere i problemi dei clienti. È inoltre dotato di funzionalità di IA che aiutano ad analizzare le conversazioni, identificare i punti di forza e le aree di miglioramento e generare approfondimenti per migliorare le prestazioni degli agenti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Cordless

Usa Ask IA per accedere alle informazioni pertinenti e rispondere automaticamente alle richieste dei clienti

Monitora le prestazioni del team del supporto clienti con dashboard incentrate sulle metriche che si aggiornano in tempo reale

Identifica e cancella automaticamente le informazioni sensibili dei clienti dalle trascrizioni e dalle registrazioni delle chiamate

Esegui analisi del sentiment per migliorare la qualità dell'assistenza e infondere empatia in ogni interazione

Limiti della versione cordless

Le integrazioni limitate possono restringere l'uso e l'applicabilità del prodotto

Occasionalmente, alcuni bug potrebbero impedire alle chiamate di arrivare ai team di assistenza online e reindirizzarle ai team offline

Il dashboard potrebbe risultare meno intuitivo e macchinoso

Prezzi senza vincoli

Professional: 45 € al mese per utente

Personalizzato: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni Cordless

G2 : 4,6/5,0 (11 recensioni)

Capterra: N/A

8. Olark

tramite Olark

Olark è un software di chat live che consente alle aziende di interagire con i visitatori del sito web in tempo reale. Che si tratti di rispondere a domande o di fornire assistenza nel processo commerciale, Olark offre un intervallo di funzionalità/funzioni quali inviti proattivi alla chat, sessioni di co-browsing e trascrizioni delle chat, consentendo alle aziende di fare una prima impressione duratura. Si integra perfettamente con le piattaforme di help desk e CRM per incorporare valore in ogni nuova interazione e offrire un'esperienza di supporto personalizzata.

Funzionalità/funzioni migliori di Olark

Personalizza la tua casella di chat in base alle linee guida del tuo marchio

Automatizza la chat live per coinvolgere i visitatori del sito web su larga scala, personalizzando l'assistenza in base al comportamento dei visitatori e con messaggi personalizzati

Impara dall'analisi della chat live e scopri informazioni utili dalle trascrizioni dettagliate delle chat

Converti le finestre di chat in moduli per i clienti e raccogli informazioni di prima mano

Limiti di Olark

Non supporta la condivisione di immagini

La compatibilità mobile è limitata

Un numero inferiore di integrazioni limita le sue capacità

Prezzi Olark

A partire da 29 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni Olark

G2 : 4,3/5,0 (223 recensioni)

Capterra: 4,5/5,0 (471 voti)

9. Mixpanel

tramite Mixpanel

Mixpanel è una potente piattaforma di analisi dei dati che consente alle aziende di estrarre informazioni significative da dati strutturati e non strutturati provenienti da più fonti. Raccoglie dati completi sul tuo prodotto e sul cliente.

In questo modo, potrai ottenere informazioni dettagliate su come gli utenti interagiscono con le varie funzionalità/funzioni, monitorare le conversioni attraverso i funnel e misurare il coinvolgimento dei clienti. Utilizzale per ottimizzare il percorso commerciale e aumentare il valore del tuo prodotto.

Le migliori funzionalità/funzioni di Mixpanel

Visualizza informazioni dettagliate come linee di tendenza, percorsi degli utenti principali, fattori di conversione, frequenza di utilizzo, coinvolgimento e fidelizzazione e altro ancora

Genera tabelle di ricerca e mantieni un dizionario dei dati per gestire i dati in modo efficace

Misura le prestazioni delle campagne di marketing e analizza il traffico sui diversi canali di marketing

Crea gruppi di clienti granulari in base al comportamento, alle preferenze e ad altri dati degli utenti

Converti i dati o le domande in linguaggio naturale in report utilizzabili utilizzando l'IA generativa di Mixpanel, Spark

Limiti di Mixpanel

Ha una curva di apprendimento ripida a causa della complessità di diverse funzionalità/funzioni e di un onboarding scadente

L'esportazione dei dati è complicata e spesso causa una perdita di integrità

Costoso

Prezzi Mixpanel

Free

Crescita: 28 $ al mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni Mixpanel

G2 : 4,6/5,0 (1.096 recensioni)

Capterra: 4,5/5,0 (130 voti)

10. Highrise

tramite Highrise

Highrise è una piattaforma CRM progettata da Basecamp per supportare le piccole imprese. Aiuta a gestire attività e contatti, monitorare le interazioni, collaborare su offerte, monitorare lead e clienti e molto altro ancora. La piattaforma è altamente versatile e può essere utilizzata per gestire pipeline, reclutamenti, acquisizione di talenti, eventi, pubbliche relazioni, prodotti e servizi, supporto clienti e molto altro ancora.

Funzionalità/funzioni migliori di Highrise

Centralizza tutte le informazioni sui tuoi lead e clienti e organizzale in segmenti

Comunica con i tuoi clienti attuali e potenziali da un'unica piattaforma, che si tratti di email di massa per promozioni o promemoria personalizzati

Genera report dettagliati sulle prestazioni e lo stato della tua pipeline

Utilizza modelli di email per evitare di scrivere testi di marketing da zero

Classifica le informazioni sui lead o i dettagli delle campagne come casi e trattative per un'organizzazione granulare

Limiti di Highrise

Ha smesso di accettare nuove registrazioni dall'agosto 2018

Offre solo funzionalità di base

Prezzi Highrise

Non disponibile

Valutazioni e recensioni Highrise

G2 : N/A

Capterra: 4,5/5,0 (130 recensioni)

Migliora la tua esperienza cliente

Che utilizziate Help Scout o alternative a Help Scout, le 10 integrazioni condivise sopra sono le app preferite di ogni team a contatto con i clienti. Aggiungendole a Help Scout amplierete l'ambito, l'applicabilità e il valore della piattaforma.

Sebbene ogni opzione offra qualcosa di unico, scegliendo ClickUp avrai tutte le funzionalità/funzioni avanzate. Che si tratti di convertire i ticket in attività o di rivedere le prestazioni del team, ClickUp rende Help Scout più utile e ricco di valore.

