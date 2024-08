Come calcolare il lead time per ottimizzare i flussi di lavoro

"Quanto tempo ci vorrà?" e "quanto costerà?" sono le due domande che ogni acquirente si pone, che si tratti di un abito su misura o di un'implementazione software.

In questo post esploriamo cosa serve per rispondere alla prima domanda, utilizzando un concetto chiamato lead time.

Che cos'è il Lead time?

Il lead time si riferisce al tempo totale necessario per completare un processo, dall'inizio alla fine. È la latenza tra l'ordine del cliente e la ricezione del prodotto o del servizio.

Il concetto di lead time affonda le sue radici nella prima età industriale e ha acquisito importanza con l'affermarsi delle pratiche di gestione della produzione e della supply chain. Nel settore manifatturiero, si tratta del tempo impiegato dall'unità produttiva per realizzare un prodotto. Questo tempo può estendersi per alcune settimane.

Dalla produzione, oggi è una metrica popolare in vari settori. Quando si va al ristorante e si ordina la cena, si potrebbe dire: "Ci dia 20 minuti per preparare il cibo" Quei 20 minuti sono il lead time.

Nello sviluppo agile del software, i project manager utilizzano il lead time per pianificare gli sprint, programmare il deployment, allocare le risorse, gestire le aspettative degli stakeholder e altro ancora.

Diversi tipi di Lead time

A seconda degli obiettivi, è possibile misurare i lead time per l'intero processo o solo per alcune parti. Alcuni dei diversi tipi di lead time sono i seguenti.

Lead time di produzione

Il tempo totale necessario per fabbricare un prodotto dall'inizio del processo di produzione fisica al suo completamento è chiamato lead time di produzione.

Si consideri un'azienda produttrice di mobili che produce tabelle personalizzate. Se ci vuole:

2 giorni per ricevere i materiali

3 giorni per il taglio e l'assemblaggio

1 giorno per la levigatura

2 giorni per la verniciatura e la finitura

1 giorno per l'ispezione

Il tempo totale di produzione è di nove giorni. Se ci sono lacune o tempi di attesa dovuti alla mancata disponibilità di membri della linea di assemblaggio o del team, anche questo deve essere incluso.

Tempi di consegna dei materiali

Il tempo che intercorre tra l'ordine dei materiali e la loro ricezione, pronti per essere utilizzati in produttività, si chiama lead time dei materiali.

Include il tempo necessario al fornitore per elaborare l'ordine, preparare/produrre la materia prima, imballarla e spedirla alla linea di assemblaggio.

Il lead time dei materiali è spesso la prima parte del lead time della produttività. Che si tratti di un produttore di automobili che acquista alluminio o di un panettiere che acquista zucchero, il lead time dei materiali definisce quando è possibile iniziare il lavoro.

Lead time di produzione

Il tempo totale necessario per fabbricare un prodotto, dall'inizio della produzione al completamento del prodotto finale, è chiamato lead time di produzione. Comprende tutte le fasi del processo di produzione, compresa la configurazione,

l'esecuzione del progetto

e l'assemblaggio.

Mentre il lead time di produzione comprende i tempi di ricezione dei materiali, di ispezione, ecc.

In base all'esempio precedente, il lead time di produzione sarebbe di sei giorni, senza contare i due giorni per ricevere i materiali e il giorno per l'ispezione.

Tempo di approvvigionamento

La durata della richiesta di acquisto di beni o servizi fino alla loro consegna si chiama lead time di approvvigionamento.

Comprende l'elaborazione della richiesta, la creazione dell'ordine di acquisto, la selezione del fornitore, la produzione e la consegna. Il lead time di approvvigionamento inizia prima del lead time dei materiali, ma comprende anche quest'ultimo.

Il lead time di approvvigionamento aiuta i team di progetto a valutare la latenza risultante da processi che non sono di loro immediata competenza.

Lead time del cliente

La durata del periodo che intercorre tra l'ordine del cliente e la ricezione del prodotto o del servizio si chiama lead time del cliente.

In un fast-food come McDonald's, il lead time è ridotto al minimo grazie alla pre-elaborazione degli elementi prima dell'ordine, possibile grazie alla standardizzazione dei servizi. Questo vale anche per gli strumenti SaaS. Un cliente può accedere immediatamente a un software perché il prodotto è già creato e pronto per essere spedito.

Tuttavia, se si tratta di un logo personalizzato per il proprio marchio, i tempi di consegna al cliente includono l'intero processo di produzione.

Tempi di spedizione

Il tempo che intercorre tra il momento in cui un prodotto è pronto per la spedizione presso lo stabilimento e quello in cui viene consegnato alla destinazione finale si chiama lead time di spedizione. Questo periodo comprende la preparazione del prodotto per la spedizione, la movimentazione, il transito e la consegna al cliente o alla sede del progetto.

Nella moderna gestione della supply chain, il lead time di spedizione è una metrica importante. Per istanza, se il vostro smartphone viene assemblato in Cina o in India, la vostra capacità di venderlo negli Stati Uniti dipende dal tempo necessario al vostro fornitore per spedirlo. Pertanto, i vostri piani di go-to-market devono tenere conto dei tempi di spedizione.

Tempi di consegna cumulativi

La somma dei tempi di consegna dei vari processi è chiamata lead time cumulativo o lead time della supply chain. Include i tempi di consegna di tutti i suoi componenti e processi, dall'ordine iniziale delle materie prime alla consegna del prodotto finito al cliente finale.

Con tanti tipi di lead time applicabili a situazioni e ambienti diversi, il calcolo del lead time può essere una sfida. Per questo motivo, vi abbiamo portato un aiuto. Ecco la formula del lead time e un processo di calcolo passo dopo passo.

Come calcolare il Lead time?

Il modo più semplice per calcolare il lead time consiste nell'esaminare i dati passati e calcolare il tempo trascorso dalla data di inizio alla data di fine.

Ad esempio, se il processo inizia il 01/01/2024 e termina il 31/01/2024, il lead time è di 31 giorni. In uno strumento di project management come ClickUp, è possibile calcolare automaticamente i tempi medi di esecuzione in base ai dati storici.

sequenza di ClickUp per il calcolo dei tempi di consegna

Pur offrendo un'ottima visualizzazione consolidata, questa formula per il calcolo dei tempi di consegna non fornisce gli input granulari necessari per migliorare l'efficienza. Quindi, un altro modo di affrontare la questione è quello di lavorare in avanti. Ecco come fare.

1. Identificare i componenti del lead time

Iniziate a suddividere il processo nei suoi componenti principali, quali:

Approvvigionamento di materie prime

Prelavorazione

Produzione/manifattura

Eventuale periodo di raffreddamento

Tempi di latenza/attesa

Controllo qualità e ispezione

Montaggio

Imballaggio

Elaborazione dell'ordine

Spedizione e logistica

Non tutti i processi influiscono sul lead time. In alcuni casi, potrebbero essere chiamati o eseguiti in modo diverso.

Per istanza, nell'ingegneria del software, il confezionamento potrebbe includere la containerizzazione e la spedizione il deployment. Per questi progetti,

Il monitoraggio del tempo dei progetti di ClickUp

è uno strumento fantastico per misurare con precisione. Per monitorare il tempo su ClickUp, i membri del team possono avviare e fermare il timer, aggiungere un intervallo o semplicemente inserire il tempo impiegato in ore/minuti in modo retroattivo!

Monitoraggio del tempo, impostazione di stime, aggiunta di note e visualizzazione di reportistica da qualsiasi punto di ClickUp

Scegliete tutti i componenti applicabili alla vostra azienda.

2. Misurare i singoli lead time

In base ai componenti che vi interessano, calcolate i tempi di consegna individuali.

Formula del lead time di approvvigionamento: Data di ricezione dell'ordine - data di richiesta da parte del team del progetto.

Se si utilizza

Moduli ClickUp

per raccogliere le richieste, sarà molto più facile inserire la data di ricezione e visualizzare il lead time sul dashboard.

Modulo ClickUp per la raccolta delle richieste dei clienti senza problemi

Sebbene il team del progetto abbia poco controllo sulla velocità con cui lavora l'ufficio acquisti, il tempo di consegna è fondamentale per l'efficienza complessiva del processo.

Formula del lead time di produzione/manifattura: Data di produzione finale - data di ricevimento delle materie prime. Utilizzare questa metrica per determinare il tempo necessario per trasformare le materie prime o i componenti nel prodotto finale, compresi i tempi di configurazione, lavorazione, assemblaggio, assicurazione qualità o ispezione.

Formula del Lead Time di spedizione: Tempo di consegna al cliente - tempo di spedizione dal magazzino. Alcune aziende includono l'imballaggio nel lead time di produzione, mentre altre lo considerano un processo legato alla spedizione. Scegliete quello che fa al caso vostro.

3. Aggiungeteli!

Sommate i singoli tempi di consegna (approvvigionamento, produzione e spedizione) per ottenere il tempo di consegna totale o il tempo di consegna effettivo dell'ordine.

Campi della formula ClickUp

possono semplificare le cose con funzioni di data e ora, funzioni di stringa, funzioni logiche e funzioni matematiche.

I campi formula di ClickUp per eseguire facilmente calcoli avanzati

Da fare, ecco alcune cose da ricordare.

Considerate il tempo cuscinetto: Se utilizzate i lead time come parametro di riferimento per decidere la data di consegna promessa al cliente, aggiungete un po' di tempo cuscinetto per coprire eventuali ritardi imprevisti o variabilità nel processo.

Per istanza, un piccolo ritardo in un passaggio può avere un impatto cumulativo sui passaggi successivi. Utilizzate il

Grafico di Gantt di ClickUp

per visualizzare le dipendenze e l'impatto complessivo sulla Sequenza.

grafico Gantt di ClickUp per la pianificazione di progetti basati sul lead time_

Scomponete il lead time in modo granulare: La maggior parte delle aziende calcola i tempi di consegna per migliorare l'efficienza. In questo caso, è necessario mantenere tutti i dettagli granulari. Ad istanza, è necessario sapere se lo sdoganamento occupa la maggior parte dei tempi di consegna.

Esempi di Lead time

Il lead time è semplicemente il tempo che intercorre tra l'inizio e la fine di un processo. Nei vari settori, aziende, progetti e team, esistono centinaia di esempi di lead time.

Lead time nella produzione

Supponiamo di essere un produttore di magliette di cotone che vende al dettaglio. Il vostro lead time sarebbe il totale di:

Tempo di approvvigionamento del cotone (15 giorni)

Tempo di approvvigionamento di altri materiali come thread, bottoni, materiali di confezionamento, ecc

Tempi di produttività/lavorazione per misurare, tagliare, cucire, stirare, piegare e aggiungere tag (1 giorno)

Tempo di ispezione (1 giorno)

Tempo di imballaggio (3 giorni)

Tempo di spedizione al rivenditore (12 giorni)

Lead time totale = 35 giorni

Lead time nel project management del software

I progetti di sviluppo software potrebbero essere leggermente diversi. Le fasi di piano e di architettura possono essere molto più lunghe, ma il resto può avvenire in brevi sprint, che si sviluppano in modo incrementale.

Per questo motivo, i tempi di esecuzione sono tipicamente calcolati da quando una storia utente è pronta fino al momento in cui la funzionalità/funzione viene distribuita.

Vantaggi della riduzione del Lead time

Il lead time indica quanto tempo è necessario per Da fare. Per estensione, si può sapere quanto si può produrre in un dato momento. Per istanza, se una persona può sviluppare una funzionalità/funzione in una settimana (cioè il vostro lead time), potete pianificare l'allocazione delle risorse e la capacità in base al numero di funzionalità da sviluppare ogni settimana.

Con un lead time ridotto, ad esempio se una persona può sviluppare due funzionalità/funzione alla settimana, è possibile aumentare i ricavi, l'efficienza, la soddisfazione dei clienti, il vantaggio competitivo e molto altro ancora!

Soddisfazione del cliente: Quando si riesce a consegnare un prodotto prima ai clienti, è probabile che questi siano più soddisfatti. Per questo motivo, la riduzione dei tempi di consegna, vale a dire,

la riunione delle scadenze

-è una metrica fondamentale per operatori del commercio elettronico come Amazon, che investono molto in magazzini, logistica e automazione per l'evasione degli ordini.

Efficienza: Un lead time più breve significa poter fare di più nella stessa durata, migliorando l'efficienza dei processi. Una maggiore efficienza accelera anche la produttività e riduce i costi di spazio di archiviazione.

Agilità: La riduzione dei tempi di esecuzione dei progetti aumenta la capacità dell'azienda di rispondere rapidamente ai cambiamenti del mercato o di soddisfare la domanda dei clienti. Durante il COVID-19, le organizzazioni in grado di lavorare da remoto e di creare esperienze digitali in tempi brevi hanno ottenuto un immenso vantaggio competitivo.

Gestione dell'inventario: Tempi di consegna più brevi portano a una riduzione dei livelli di inventario, il vantaggio fondamentale che i produttori automobilistici giapponesi hanno visto per la prima volta con la produzione snella. Questo ha permesso di liberare spazio in magazzino, ridurre l'obsolescenza delle scorte e diminuire il capitale in magazzino, migliorando la salute finanziaria complessiva dell'azienda.

I vantaggi della riduzione dei tempi di consegna sono visibili in tutto il processo. Ma come si può ottenere questo risultato? Ecco alcuni suggerimenti.

Strategie per ridurre il Lead time

Per ottimizzare qualsiasi cosa, è necessario conoscere lo stato attuale. Quindi, iniziate da lì.

Utilizzare

app per la gestione del tempo

per calcolare con precisione il lead time in tutti i processi e le fasi. Quindi, identificate le opportunità di ottimizzazione. Una volta che i dati di base sono a portata di mano, la domanda successiva è:

Come risparmiare tempo

?

Automazioni

Automatizzate i processi che non richiedono l'interazione o l'intervento umano. Questo può essere semplice come l'impostazione di flussi di lavoro "se-questo-quello" nel software di project management. Per istanza, se un'attività è in ritardo, le persone ricevono automaticamente una notifica sulla matrice di escalation. Oppure, se il progettista ha completato un'attività, la assegna automaticamente allo sviluppatore.

Automazioni di ClickUp

ha oltre 100 modelli per semplificare i flussi di lavoro, le attività di routine, i passaggi di progetto e altro ancora.

automazioni ClickUp per risparmiare tempo e concentrarsi sulle cose importanti

Pianificare meglio

Pianificare le risorse

per eliminare i tempi di attesa non necessari. Usate la vista Carico di lavoro di ClickUp per vedere chi sta facendo cosa e assegnare il lavoro. Incoraggiate i membri del team a vedere i propri report di produttività per raggiungere i propri obiettivi

obiettivi di gestione del tempo

!

la vista Carico di lavoro di ClickUp per la riallocazione delle risorse_

Se non si sa da dove cominciare, ClickUp

modelli di gestione del tempo

sono qui per aiutarvi. Scegliete tra i dieci modelli e personalizzateli in base alle vostre esigenze!

Previsione accurata

Riducete i tempi di gestione dell'inventario con tecniche come le scorte di sicurezza, i punti di riordino e la quantità d'ordine economica (EOQ) per ottimizzare i livelli di inventario. Utilizzate un sistema robusto

software di gestione delle scorte

per fare il punto della situazione!

Condivisione delle conoscenze

Prevenite le lacune di conoscenza con una documentazione dettagliata e la condivisione delle conoscenze.

Documenti ClickUp

è stato progettato per aiutarvi a scrivere e condividere qualsiasi cosa all'interno dell'organizzazione. Cosa c'è di più? ClickUp AI è in grado di correggere, riepilogare e rendere più accessibili le informazioni.

clickUp IA, la prima rete neurale al mondo che connette attività, documenti, persone e tutte le conoscenze della vostra azienda con l'IA

Riduzione del Lead time e ottimizzazione del flusso di lavoro con ClickUp

Rispondere con precisione e immediatezza alla domanda: "Quanto tempo ci vorrà?" è un compito importante del project manager.

È utile in tutto il ciclo di vita del project management per pianificare, programmare, allocare le risorse, creare imprevisti, disaster recovery, gestione degli stakeholder, strategia go-to-market, ecc.

Il calcolo accurato del lead time è un modo semplice ma potente per prevedere il futuro. In un mondo in rapida evoluzione come quello odierno, ridurre al minimo i tempi di consegna può essere il principale fattore di differenziazione della vostra azienda.

Se si investe di più nella riduzione dei tempi di consegna, si aumenta anche l'efficienza e la produttività dei sistemi. Ad esempio, anche la più semplice automazione riduce i tempi di consegna non solo per quel processo, ma anche per l'intero flusso di lavoro dell'organizzazione.

L'ottimizzazione dei tempi di consegna ha effetti cumulativi, quindi ClickUp è stato progettato per darvi la possibilità di vedere, misurare e ridurre al minimo i tempi di consegna.

ClickUp è un'applicazione all-in-one

software gratuito per il project management

consente di monitorare il tempo delle attività, di controllare i lead time, di misurare le prestazioni, di ottimizzare le metriche e di automatizzare i processi in un'unica soluzione.

Dalle agenzie creative alla gestione immobiliare, le organizzazioni di tutto il mondo consegnano rapidamente prodotti e servizi con ClickUp. Scopritelo voi stessi.

Domande frequenti (FAQ)

1. Che cos'è la formula del lead time?

Lead time = tempo di completamento - tempo di avvio

Sebbene questa sia la formula più semplice per il lead time, non spiega perché il numero del lead time sia così alto. Per questo motivo, a volte le organizzazioni lavorano in anticipo. In questi casi, il calcolo del lead time è il seguente.

Lead time = Tempo di approvvigionamento + Tempo di produzione + Tempo di consegna

2. Che cos'è il lead time rispetto alla durata ciclo?

Sebbene siano in qualche modo simili, queste due metriche hanno scopi ed esigenze diverse. Ecco una panoramica su

durata ciclo vs. lead time

.

Differenza tra lead time e durata ciclo

3. Qual è il lead time di consegna?

Il lead time di consegna si riferisce al tempo totale che intercorre tra il momento in cui un cliente effettua un ordine e quello in cui viene consegnato a domicilio.