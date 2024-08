La top 10 delle alternative al latte da tenere d'occhio

Non è un segreto che la padronanza capacità di gestione dei compiti è il segreto della produttività. Proprio come un sito web ben ottimizzato è essenziale per acquisire contatti, software di gestione delle attività è fondamentale per aiutare le organizzazioni a completare i progetti e a raggiungere l'efficienza operativa.

Lo strumento giusto può aiutarvi a a tenere traccia dei compiti e snellire il flusso di lavoro.

Chi ha già familiarità con Remember The Milk, l'applicazione per la gestione delle attività e del tempo basata sul web, conosce il valore di un sistema affidabile per la gestione dei propri impegni quotidiani.

Tuttavia, con l'evolversi delle nostre esigenze, cresce anche la nostra ricerca di un software che soddisfi i requisiti di base dei modelli di elenchi di attività e che ci permetta di gestire con precisione i carichi di lavoro.

La ricerca di alternative a Remember The Milk non implica la sostituzione di uno strumento affidabile. Al contrario, il nostro obiettivo è quello di migliorare il vostro kit di strumenti con funzionalità aggiuntive, opzioni di personalizzazione e migliori capacità di integrazione.

Cosa cercare nelle alternative a Remember The Milk?

Quando si cercano alternative a Remember The Milk, è essenziale considerare diverse caratteristiche chiave che migliorano le capacità di gestione delle attività. Lo strumento giusto dovrebbe aiutare a organizzare le attività quotidiane e a migliorare la produttività complessiva. E per gli utenti che cercano Strumenti di produttività ADHD , trovando applicazioni con una grande lista di cose da fare è un ottimo punto di partenza.

Funzioni di gestione delle attività: Cercate alternative che offrano solide funzionalità di gestione delle attività e dei progetti, come la creazione, l'organizzazione, la definizione delle priorità e la pianificazione delle attività

Cercate alternative che offrano solide funzionalità di gestione delle attività e dei progetti, come la creazione, l'organizzazione, la definizione delle priorità e la pianificazione delle attività Compatibilità multipiattaforma: Scegliete opzioni che funzionino senza problemi su vari dispositivi e sistemi operativi, compresi computer desktop, smartphone e tablet

Scegliete opzioni che funzionino senza problemi su vari dispositivi e sistemi operativi, compresi computer desktop, smartphone e tablet Opzioni di personalizzazione: Cercate uno strumento che vi permetta di personalizzare gli elenchi di attività, i tag, le priorità, le date di scadenza e altri aspetti in base alle vostre preferenze di flusso di lavoro

Cercate uno strumento che vi permetta di personalizzare gli elenchi di attività, i tag, le priorità, le date di scadenza e altri aspetti in base alle vostre preferenze di flusso di lavoro Funzioni di integrazione: Considerate alternative che si integrino con altri strumenti di produttività e piattaforme che utilizzate, come calendari, client di posta elettronica, software di gestione dei progetti o strumenti di collaborazione

Considerate alternative che si integrino con altri strumenti di produttività e piattaforme che utilizzate, come calendari, client di posta elettronica, software di gestione dei progetti o strumenti di collaborazione Interfaccia utente ed esperienza utente (UI/UX): Scegliete alternative con interfacce intuitive ed esperienze user-friendly per rendere il lavoro efficiente e piacevole

Scegliete alternative con interfacce intuitive ed esperienze user-friendly per rendere il lavoro efficiente e piacevole Accesso offline: Se lavorate spesso offline o in aree con connettività limitata, prendete in considerazione piattaforme di project management che offrano accesso offline e funzionalità di sincronizzazione

Se lavorate spesso offline o in aree con connettività limitata, prendete in considerazione piattaforme di project management che offrano accesso offline e funzionalità di sincronizzazione Sicurezza e privacy: Cercate le alternative di Remember the Milk che danno priorità alla sicurezza e alla riservatezza dei vostri compiti e dei dati personali. Devono offrire crittografia, misure di protezione dei dati e politiche di privacy trasparenti

Le 10 migliori alternative a Remember the Milk da utilizzare nel 2024

Semplificate la vostra ricerca con il nostro elenco curato delle 10 migliori alternative a Remember The Milk, adattate alle diverse esigenze e preferenze degli utenti.

Immergetevi e scoprite quella che fa davvero al caso vostro!

1. ClickUp

Rimanete aggiornati su tutti i vostri progetti, persone e attività utilizzando la dashboard di ClickUp

ClickUp offre una soluzione completa per i team che desiderano gestire in modo efficace attività e progetti. Il Elenco delle cose da fare di ClickUp fornisce gli strumenti per gestire progetti personali e complessi, rendendola un'applicazione popolare tra i professionisti di diversi settori.

Gestite facilmente le attività del team e utilizzate viste personalizzate come la vista ClickUp Board per delegare il lavoro in modo più efficiente

Viste multiple

La piattaforma è stata progettata per soddisfare diversi flussi di lavoro grazie alle sue molteplici opzioni di visualizzazione, tra cui le viste Elenco, Bacheca e Calendario, che la rendono versatile per diversi progetti e preferenze del team. Ad esempio,

Vista elenco **Offre un elenco lineare di compiti, preferito da coloro che apprezzano un approccio semplice e diretto al lavoro

Vista Consiglio : Imita le lavagne Kanban, consentendo una rappresentazione visiva dei flussi di lavoro con i compiti spostati tra le varie fasi, ideale per una gestione del progetto incentrata sulla vista

Imita le lavagne Kanban, consentendo una rappresentazione visiva dei flussi di lavoro con i compiti spostati tra le varie fasi, ideale per una gestione del progetto incentrata sulla vista Vista Calendario : Utile per gestire le scadenze e la pianificazione, questa vista colloca le attività su un calendario, aiutando a visualizzare le responsabilità legate al tempo

Utile per gestire le scadenze e la pianificazione, questa vista colloca le attività su un calendario, aiutando a visualizzare le responsabilità legate al tempo Vista Grafico di Gantt : Per i progetti che richiedono una pianificazione dettagliata e il monitoraggio delle dipendenze delle attività, la vista del diagramma di Gantt fornisce una visualizzazione completa delle tempistiche

Impostare le priorità in ClickUp per distinguere meglio ciò che deve essere fatto subito da ciò che può aspettare

Impostazione delle priorità

L'enfasi posta da ClickUp sull'impostazione delle priorità e sui promemoria assicura che possiate mantenere il controllo delle vostre attività in modo efficace.

Ad esempio, le impostazioni di priorità di ClickUp consentono di classificare le attività in base alla loro urgenza, aiutandovi a concentrarvi su ciò che richiede attenzione immediata. Le priorità possono essere personalizzate, ma in genere seguono la struttura di Urgente, Alta, Normale e Bassa.

Questa funzione è fondamentale per mantenere l'efficienza, in quanto indirizza l'attenzione verso le attività più critiche, garantendo il rispetto dei tempi del progetto.

Attività di ClickUp

Sfruttare I compiti di ClickUp e la funzione Modello di gestione delle attività di ClickUp è possibile snellire il flusso di lavoro, aumentare la produttività e garantire che nulla vada perso.

Semplificate i vostri flussi di lavoro con il modello di gestione delle attività di ClickUp

Il modello si adatta a tutti i tipi di progetti e flussi di lavoro, con sei diverse viste e campi personalizzati per la personalizzazione. Per una migliore focalizzazione, divide tutti i to-dos in tre elenchi: Voci d'azione, Idee e Backlog.

I compiti sono le unità fondamentali di ClickUp e rappresentano i singoli elementi che devono essere completati. Possono andare da semplici compiti personali a parti complesse di un progetto più ampio. Ogni attività in ClickUp può essere dettagliata con descrizioni, assegnata ai membri del team, con date di scadenza e contrassegnata con priorità.

Questo livello di dettaglio consente di gestire efficacemente il carico di lavoro e garantisce che ogni membro del team sappia cosa fare.

**ClickUp consente di aggiungere campi personalizzati alle attività, in modo da poter adattare i dettagli delle attività ai requisiti specifici dei progetti, come il monitoraggio del budget, l'allocazione del tempo o altre metriche critiche

Sottocompiti e liste di controllo: I compiti complessi possono essere suddivisi in sottocompiti o liste di controllo più gestibili per facilitare il completamento e il monitoraggio dei progressi

I compiti complessi possono essere suddivisi in sottocompiti o liste di controllo più gestibili per facilitare il completamento e il monitoraggio dei progressi Commenti e allegati: Le attività supportano i commenti per la comunicazione all'interno dell'attività e l'allegato di file rilevanti, centralizzando tutte le informazioni e le discussioni necessarie

Assicuratevi che il vostro progetto inizi senza problemi con il modello di piano delle attività di Project Management di ClickUp

Modello di piano delle attività di gestione del progetto di ClickUp vi aiuta a organizzare i compiti per il vostro progetto. È possibile creare sottoattività e assegnarle ai membri del team con precisi controlli di accesso.

Potete anche utilizzare le timeline e i diagrammi di Gantt per seguire l'avanzamento del progetto, vedere i programmi delle attività e assicurarvi che tutto sia pronto per il giorno del lancio!

Le migliori caratteristiche di ClickUp

Accesso alle visualizzazioni Elenco, Tabellone, Calendario e Grafico di Gantt per soddisfare le diverse preferenze del flusso di lavoro

Impostare le priorità per le attività, aiutando a concentrarsi su ciò che conta di più

Essere informati su scadenze e compiti importanti per garantire un completamento tempestivo

Creare stati personalizzati per adattarsi al flusso di lavoro specifico del vostro team

Lavorare in modo collaborativo con il vostro team sui progetti grazie ai commenti, alla modifica collaborativa inDocumenti ClickUpe la chat

Risparmia tempo conLa gestione dei progetti basata sull'intelligenza artificiale di ClickUp che crea sottoattività, genera riepiloghi delle note di riunione, imposta gli aggiornamenti del progetto e altro ancora

Integrazione di ClickUp con un'ampia gamma di altri strumenti, per migliorare l'efficienza del flusso di lavoro

Limitazioni di ClickUp

I nuovi utenti possono trovare l'ampia gamma di funzioni di ClickUp eccessiva e richiedere un po' di tempo per utilizzarne appieno le capacità

Alcuni utenti hanno segnalato che il sistema di notifiche può essere eccessivamente complesso o difficile da regolare in base alle proprie preferenze

Prezzi di ClickUp

**Gratuito per sempre

Unlimited: $7/mese per utente

$7/mese per utente Aziendale: $12/mese per utente

$12/mese per utente Impresa: Contattare per i prezzi

ClickUp valutazioni e recensioni

G2: 4.7/5 (9.000+ recensioni)

4.7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (4.000+ recensioni)

2. Todoist

via Todoist Todoist è una delle applicazioni per la gestione delle attività e degli elenchi di cose da fare più popolari sul mercato ed è utilizzata da milioni di persone e aziende in tutto il mondo. È tra le alternative più conosciute di Remember the Milk.

Conosciuta per la sua semplicità e le potenti funzionalità di gestione delle attività, Todoist offre un approccio semplificato all'organizzazione di attività e progetti.

Grazie alla sua interfaccia intuitiva, all'organizzazione flessibile delle attività e al robusto sistema di promemoria, supporta i singoli e i team nella gestione dei carichi di lavoro con facilità.

Purtroppo, la versione gratuita non supporta molte di queste funzionalità.

Le migliori caratteristiche di Todoist

Organizzate le attività per progetti, date di scadenza e livelli di priorità e personalizzate il vostro flusso di lavoro

Rimanere in linea con le scadenze e le priorità grazie a promemoria e notifiche tempestive

Collaborate con il vostro team assegnando compiti, condividendo progetti e commentando i compiti

Gestire le attività da qualsiasi luogo e su qualsiasi dispositivo

Limitazioni di Todoist

La versione gratuita di Todoist è piuttosto limitata, con limitazioni sul numero di progetti, attività e promemoria

Alcune delle funzioni più avanzate, tra cui etichette, promemoria e report dettagliati, sono disponibili solo nelle versioni premium

Prezzi di Todoist

**Gratuito per sempre

Pro: $5/mese per utente

$5/mese per utente Business: $8/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Todoist

G2: 4.4/5 (770+ recensioni)

4.4/5 (770+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (oltre 2.200 recensioni)

Compara_

**Notion Vs Todoist_

!

3. Volizione

via Volition su Producthunt Volition è un nuovo strumento di gestione delle attività, che si propone come una valida alternativa a Remember The Milk.

Si distingue dagli altri Applicazioni GTD e le alternative di Remember the Milk, concentrandosi sull'automotivazione e sulla psicologia che sta alla base della produttività, fondendo le tradizionali funzioni di gestione delle attività con approcci innovativi per aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi quotidiani e a lungo termine.

Ad esempio, Volition offre una leggera funzione di stima del Pomodoro, che consente di stimare facilmente il tempo necessario per le attività in incrementi di 25 minuti. L'elenco delle attività si integra perfettamente con le stime del tempo, fornendo una chiara comprensione di quanto tempo richiederà ogni attività.

Le migliori caratteristiche di Volition

Semplificare la stima del tempo con le stime leggere del Pomodoro di Volition

Collegare le attività alle stime temporali per una pianificazione e un'esecuzione senza soluzione di continuità

Facilita la riflessione con la funzione di diario giornaliero integrata in Volition

Limitazioni di Volition

La sfida più grande per Volition è strana: i consumatori sono disposti a pagare per avere funzioni avanzate, ma lo sviluppatore è reticente a costruirle e a farle pagare

Prezzi di Volition

Gratuito per sempre

Volition valutazioni e recensioni

G2: Non abbastanza valutazioni

Non abbastanza valutazioni Capitolare: Non abbastanza voti

4. Trello

via Trello Trello e Kanban sono diventati quasi sinonimi. È uno dei più importanti strumenti di gestione delle attività Kanban disponibili online. Famoso per il suo layout semplice e basato su schede, Trello consente di gestire visivamente attività, progetti e flussi di lavoro attraverso schede, elenchi e carte personalizzabili.

Questa flessibilità lo rende ideale per individui, team e aziende che desiderano ottimizzare la collaborazione e migliorare la produttività dei vari progetti.

La forza della piattaforma risiede nella sua capacità di adattarsi a diversi casi d'uso, da semplici elenchi di cose da fare a complessi scenari di gestione dei progetti. Grazie a una vasta gamma di Power-Up (il termine di Trello per indicare le integrazioni), è possibile collegare Trello ad altre app e servizi, come Slack, Google Drive e Dropbox.

Inoltre, lo strumento di automazione integrato in Trello, Butler, automatizza le attività e i processi quotidiani, facendo risparmiare tempo e riducendo lo sforzo manuale grazie all'impostazione di regole, comandi e operazioni programmate.

Le migliori caratteristiche di Trello

Organizza compiti e progetti in modo visivo con il sistema a schede di Trello, che fornisce una visione immediata dello stato dei progetti

Personalizzate le schede per adattarle al vostro flusso di lavoro, creando elenchi e schede per progetti diversi,

Favorisce il lavoro di squadra e la trasparenza con strumenti di collaborazione che consentono di assegnare compiti, commentare, allegare file e fissare scadenze direttamente sulle schede, in modo che i membri del team siano allineati

Migliorare la produttività e il flusso di lavoro collegando Trello ad altre applicazioni e servizi

Automatizzare le attività e i processi ricorrenti con lo strumento di automazione integrato in Trello, Butler

Limitazioni di Trello

Mentre Trello è eccellente per i progetti di piccole e medie dimensioni, i team più grandi o i progetti con esigenze complesse potrebbero trovare difficile gestire tutto in modo efficiente, data la sua vasta gamma di funzioni

Il piano base di Trello offre funzioni limitate di reportistica e analisi

Prezzi di Trello

**Gratuito per sempre

Standard: $6/mese per utente

$6/mese per utente Premium: $12,50/mese per utente

$12,50/mese per utente Piano aziendale: $17,50/mese per utente (addebitato annualmente)

Valutazioni e recensioni di Trello

G2: 4,4/5 (13.400+ recensioni)

4,4/5 (13.400+ recensioni) Capterra: 4,5/5 (23.000+ recensioni)

5. Super produttività

via Super produttività Super Productivity offre una miscela unica di funzioni di gestione delle attività, progettata per sviluppatori, freelance e chiunque voglia massimizzare la propria produttività con un'attenzione particolare alla semplicità e all'efficienza.

A differenza di uno strumento tradizionale di gestione delle attività, Super Productivity integra il tracciamento del tempo e la gestione dei progetti direttamente nel flusso di lavoro, rendendolo un'alternativa interessante a Remember The Milk nel 2024.

In primo luogo, Super Productivity integra il tracciamento del tempo nella gestione delle attività, in modo da poter monitorare efficacemente il tempo speso per ogni attività. Inoltre, fornisce un'organizzazione dettagliata delle attività con sottoattività, note e allegati, facilitando la gestione completa dei progetti.

È anche possibile rivedere la cronologia del lavoro attraverso la funzione Worklog, che aiuta ad analizzare i modelli di produttività e ad apportare le modifiche necessarie. Lo strumento si integra con servizi popolari come GitHub, GitLab e Jira.

le migliori caratteristiche di #### Super Productivity

Integrazione del tracciamento del tempo nella gestione delle attività

Organizza le attività in modo meticoloso con sottoattività, note e allegati

Rivedere comodamente la cronologia del lavoro attraverso la funzione Worklog

Semplificare il flusso di lavoro grazie all'integrazione con i servizi più diffusi

Aumenta la produttività con un timer Pomodoro integrato

Limitazioni di Super Productivity

Alcuni utenti potrebbero trovare la gamma di funzioni e opzioni di personalizzazione eccessiva all'inizio

Sebbene esista un'app per dispositivi mobili, l'esperienza e le funzionalità sono più limitate rispetto alla versione desktop

Il suo design è più incentrato sulla produttività individuale, il che potrebbe limitarne l'efficacia per le collaborazioni di gruppo più ampie

Prezzi di Super Productivity

Gratuito per sempre

Super Productivity valutazioni e recensioni

G2: Non abbastanza valutazioni

Non abbastanza valutazioni Capterra: Non abbastanza valutazioni

6. Cose

via Cose Things è una piattaforma di gestione dei progetti elegante e potente che offre una soluzione elegante per la gestione di attività, progetti e scadenze. Progettata all'insegna della semplicità e della facilità d'uso, Things offre un'interfaccia intuitiva che aiuta gli utenti a organizzare la propria vita con il minimo sforzo.

La sua miscela unica di design e funzionalità la inserisce nel nostro elenco di alternative a Remember The Milk, in particolare per gli utenti dell'ecosistema Apple. Consente di gestire le attività su tutti i dispositivi grazie alla sincronizzazione con iCloud.

Grazie a funzioni come l'input in linguaggio naturale, la pianificazione di progetti e la vista Oggi, Things vi incoraggia a concentrarvi sulle cose importanti senza essere sopraffatti dalla confusione delle attività quotidiane.

Le migliori caratteristiche di Things

Semplifica la gestione delle attività grazie a un'interfaccia pulita e intuitiva

Lavorare in modo più efficiente grazie alla possibilità di aggiungere rapidamente attività utilizzando il linguaggio naturale

Creazione di file dettagliatipiani di progetto dettagliati suddividendo i grandi obiettivi in attività gestibili e incorporando le tappe fondamentali

Concentrarsi sulle attività quotidiane con la funzione Vista Oggi

Gestione delle attività su tutti i dispositivi Apple grazie alla sincronizzazione con iCloud

Limitazioni delle cose

Things è disponibile esclusivamente per iOS, macOS e watchOS, il che ne limita l'uso agli utenti dei prodotti Apple

Rispetto ad altri strumenti di gestione delle attività, Things ha un prezzo elevato e richiede acquisti separati per ogni piattaforma (iPhone, iPad e Mac)

Prezzi di Things

iPhone e Apple Watch: $9,99, una tantum

$9,99, una tantum iPad: $19,99, una tantum

$19,99, una tantum Vision Pro: $29,99, una tantum

$29,99, una tantum Mac: $49,99, una tantum

Valutazioni e recensioni di Things

G2: 4.4/5 (25+ recensioni)

4.4/5 (25+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (140+ recensioni)

7. Quire

via Quire Quire è un programma dinamico e facile da usare per la gestione dei task e delle strumento di gestione dei progetti che offre una nuova prospettiva di organizzazione di attività e progetti. Il suo approccio innovativo alla gestione delle attività utilizza un elenco di attività annidato e consente di suddividere i progetti in sottoattività gestibili.

La piattaforma promuove il lavoro di squadra attraverso il suo spazio di lavoro collaborativo, dove i membri possono condividere compiti, partecipare a discussioni e ricevere aggiornamenti. Con un sistema integrato Kanban è possibile visualizzare l'avanzamento delle attività e il flusso di lavoro in modo dinamico, facilitando il tracciamento e la gestione efficiente delle attività.

Quire ottimizza ulteriormente i flussi di lavoro integrandosi con strumenti popolari come Slack, Google Calendar e GitHub.

Le migliori caratteristiche di Quire

Gestire meglio il lavoro con compiti e sottocompiti in una struttura gerarchica

Lavorare in modo collaborativo in uno spazio di lavoro condiviso in cui i membri possono condividere le attività, discutere nei commenti e ricevere aggiornamenti

Visualizzazione dinamica dell'avanzamento delle attività e del flusso di lavoro grazie alla visualizzazione integrata della lavagna Kanban

Semplificare i flussi di lavoro e la connettività grazie all'integrazione con gli strumenti più diffusi

Mantenere la produttività in movimento con l'accessibilità mobile

Limitazioni di Quire

Curva di apprendimento lenta, data l'ampia gamma di funzionalità

Alcuni utenti potrebbero trovare le opzioni di personalizzazione per le visualizzazioni delle attività e le notifiche meno articolate rispetto ad altre piattaforme

Prezzi di Quire

**Gratuito per sempre

Professionale: $10,95/mese per utente

$10,95/mese per utente Premium: $18,95/mese per utente

$18,95/mese per utente Enterprise: $24,95/mese per utente

Quire valutazioni e recensioni

G2: 4.6/5 (70+ recensioni)

4.6/5 (70+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (220+ recensioni)

8. Tic tac

via TickTick TickTick è uno strumento di gestione delle attività versatile e ricco di funzioni. È un'alternativa convincente a Remember The Milk per i singoli e i team che desiderano aumentare la produttività. Grazie al design intuitivo e all'ampia gamma di funzioni, TickTick soddisfa un ampio spettro di esigenze di gestione delle attività, dai semplici elenchi di cose da fare al monitoraggio di progetti complessi.

Si integra perfettamente nella vita quotidiana grazie a promemoria, calendari e funzioni di monitoraggio delle abitudini.

L'adattabilità di TickTick a tutti i dispositivi e piattaforme, le opzioni di personalizzazione e gli strumenti di produttività ne fanno una soluzione solida per semplificare il processo di gestione delle attività, migliorare l'organizzazione e aumentare l'efficienza.

Le migliori caratteristiche di TickTick

Accesso alle attività da qualsiasi luogo grazie alla disponibilità multipiattaforma di TickTick

Gestione completa delle attività con supporto per attività, sottoattività, attività ricorrenti e livelli di priorità

Migliorare la produttività con l'integrazione del calendario per pianificare le attività e un timer Pomodoro per migliorare la concentrazione durante le sessioni di lavoro

Favorire le abitudini positive con l'inclusione di un tracker delle abitudini

Facilitare il lavoro di squadra e l'organizzazione familiare con la condivisione di attività ed elenchi

Limitazioni di TickTick

Alcuni utenti potrebbero trovare l'ampia gamma di funzioni eccessiva, soprattutto se sono alla ricerca di una semplice soluzione per la gestione delle attività

Le funzioni avanzate richiedono un abbonamento

Prezzi di TickTick

**Gratuito per sempre

Premium: $35.99/anno

Valutazioni e recensioni di TickTick

G2: 4.5/5 (90+ recensioni)

4.5/5 (90+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (100+ recensioni)

9. Qualsiasi.do

via Qualsiasi.do Con Any.do, essere organizzati e produttivi è più facile che mai. Con un design pulito e funzioni di facile utilizzo, Any.do offre una piattaforma intuitiva per la gestione delle attività, l'impostazione di promemoria e la pianificazione di eventi.

Le sue capacità di integrazione consentono di tenere sotto controllo le attività senza sforzo, aumentando la produttività e riducendo lo stress. Inoltre, la funzione di inserimento vocale consente di aggiungere attività in modo rapido e a mani libere. La collaborazione è facilitata dalla condivisione di attività ed elenchi, che favorisce il lavoro di squadra e il coordinamento tra amici, familiari o membri del team.

Inoltre, la funzione di pianificazione giornaliera invita a rivedere e pianificare la giornata ogni mattina, aiutando a stabilire le priorità delle attività e a gestire efficacemente il tempo.

Le migliori caratteristiche di Any.do

Gestire le attività senza problemi su piattaforme iOS, Android, web e desktop

Collaborare efficacemente con i membri del team utilizzando attività ed elenchi condivisi

Ottenere una panoramica completa degli impegni quotidiani

Definire le priorità dei compiti e gestire il tempo in modo efficace

Limitazioni di Any.do

Alcuni utenti potrebbero trovare limitate le opzioni di personalizzazione per la gestione delle attività e l'interfaccia rispetto ad altri strumenti

Prezzi di Any.do

Gratuito per sempre

Premio : $5/mese per utente (fatturati annualmente)

: $5/mese per utente (fatturati annualmente) Famiglia : $8/mese per 4 utenti (fatturati annualmente)

: $8/mese per 4 utenti (fatturati annualmente) Team: $8/mese per utente (fatturati annualmente)

Valutazioni e recensioni di Any.do

G2: 4.2/5 (193 recensioni)

4.2/5 (193 recensioni) Capterra: 4.4/5 (169 recensioni)

10. Ordinato

via Ordinato Sorted si distingue come strumento innovativo per la gestione delle attività, combinando il meglio della gestione dei calendari e delle attività in un'unica esperienza semplificata. Grazie alle potenti funzioni di Sorted, la gestione delle attività e degli impegni diventa semplice e intuitiva.

Ad esempio, la funzione Hyper-scheduling organizza automaticamente le attività in base agli eventi, ottimizzando la giornata per ottenere il massimo della produttività. La funzione Timeline unificata consolida le attività, gli eventi e le note in una vista coesa, offrendo un'istantanea completa delle attività della giornata.

Allo stesso modo, Magic Select aiuta a organizzare facilmente le attività e gli eventi attraverso gesti intuitivi, migliorando l'esperienza d'uso complessiva.

Sorted offre anche visualizzazioni personalizzabili per soddisfare le diverse esigenze di pianificazione, tra cui quelle per elenco, per giorno e per 3 giorni. La funzione Seamless Syncing della piattaforma assicura inoltre che le attività e gli impegni rimangano sincronizzati su tutti i dispositivi Apple, offrendo un'esperienza di pianificazione coesa.

Le migliori caratteristiche di Sorted

Pianificazione automatica delle attività in base agli eventi con Hyper-Scheduling

Combinazione di attività, eventi e note in una timeline coesa con Unified Timeline

Organizzare e regolare facilmente attività ed eventi con semplici gesti grazie a Magic Select

Accedere a diverse visualizzazioni per soddisfare le diverse esigenze di pianificazione, tra cui elenco, giorno e 3 giorni, con Viste personalizzabili

Sincronizzate le attività e le pianificazioni su tutti i dispositivi Apple con la funzione Seamless Syncing

Limitazioni ordinate

Sorted è attualmente disponibile solo per iOS e macOS

Le caratteristiche uniche e l'interfaccia di Sorted possono richiedere un periodo di adattamento per i nuovi utenti per sfruttare appieno le sue capacità

Prezzi di Sorted

Gratuito per sempre

iOS Pro: $14,99/anno per utente

$14,99/anno per utente macOS Pro: $24,99/anno per utente

Valutazioni e recensioni ordinate

G2: Non abbastanza valutazioni

Non abbastanza valutazioni Capterra: Non abbastanza voti

Migliora le tue capacità di gestione dei compiti con la giusta alternativa a Ricorda il latte

Trovare il giusto strumento di gestione delle attività può avere un impatto significativo sul flusso di lavoro, sull'efficienza e sul successo complessivo nella gestione dei progetti e delle attività quotidiane.

Nell'esplorare le alternative a Remember The Milk, la scelta di uno strumento che si allinei con le esigenze personali o del team è fondamentale, sia che si tratti di il raggruppamento delle attività o la gestione di un elenco di priorità .

Ogni alternativa citata offre caratteristiche e funzionalità uniche, dal design intuitivo alla compatibilità multipiattaforma, fino alla gestione avanzata delle attività e agli strumenti di collaborazione. Scegliete quella più adatta alle vostre esigenze.

Grazie alle sue caratteristiche versatili e all'interfaccia intuitiva, ClickUp ha tutti gli strumenti per perfezionare il flusso di lavoro e aumentare l'efficienza della gestione dei progetti. Iscriviti a ClickUp oggi stesso, gratuitamente!