Raggiungere il successo con il pensiero sistemico sul posto di lavoro

Da fare, al lavoro ci si lascia prendere dalle minuzie? C'è un tempo e un luogo per concentrarsi sui piccoli dettagli, ma nel mondo del lavoro di oggi è utile poter vedere l'intero quadro. Tutto è interconnesso nel lavoro, quindi è utile vedere come tutti i reparti, le attività, i progetti e i sistemi si sincronizzano per ottenere un esito positivo.

È qui che entra in gioco il pensiero sistemico. Si tratta di una struttura di pensiero che i professionisti utilizzano per risolvere i problemi. Ma il pensiero sistemico non è una metodologia: Si tratta di cambiare radicalmente il modo in cui il cervello elabora le informazioni. Incoraggia ad andare oltre il pensiero lineare e ad apprezzare i sistemi complessi. Con un approccio sistemico, capirete meglio tutte le parti del sistema, come interagiscono e come influenzano il vostro lavoro. 🧠

Cambiare il proprio cervello non è un'impresa da poco, ma abbracciare il pensiero sistemico renderà 10 volte più facile vedere le interconnessioni complesse nel proprio lavoro e ottenere risultati. In questa guida spiegheremo il pensiero sistemico e i suoi elementi chiave. Vi mostreremo anche alcuni dei nostri strumenti e tecniche preferiti per ricablare il vostro cervello con il modello sistemico.

Che cos'è il pensiero sistemico?

Il pensiero sistemico è un modo olistico per comprendere idee complesse e trovare soluzioni. A differenza del pensiero tradizionale, che si concentra sui singoli elementi di un sistema, il pensiero sistemico considera tutto come un insieme e come le parti di un sistema interagiscono tra loro.

Peter Senge, docente del MIT e autore di "La quinta disciplina ", ha reso popolare l'idea del pensiero sistemico. Invece di guardare ai singoli componenti, egli ritiene che i leader debbano riconoscere l'intero sistema e il modo in cui tutte le parti lavorano insieme. Con il pensiero sistemico, è possibile adottare un approccio più olistico per vedere come i sottosistemi interagiscono all'interno di un sistema più ampio.

Ad esempio, se si va dal medico per un mal di testa, probabilmente non si curerà solo il mal di testa. Esaminerà il modo in cui tutti i sistemi del corpo interagiscono tra loro per capire come queste interazioni possano causare il mal di testa.

Il pensiero tradizionale e lineare direbbe di prendere un'aspirina per il mal di testa. Al contrario, un approccio sistemico potrebbe considerare la dieta, l'esercizio fisico e le condizioni di salute sottostanti per capire il motivo del mal di testa e (si spera) fermarlo definitivamente.

Questa metodologia va oltre le osservazioni superficiali per esplorare connessioni più profonde, relazioni causali e meccanismi di feedback all'interno dei sistemi. Tiene conto delle interazioni dinamiche che guidano il comportamento del sistema, rendendo il pensiero sistemico uno strumento potente per affrontare problemi complessi e sfaccettati.

Potrebbe sembrare una strategia woo-woo, ma il pensiero sistemico è potente, soprattutto nell'ambiente di lavoro odierno. Ha molti vantaggi, come ad esempio:

I modi di pensare tradizionali e lineari non sono in grado di affrontare la natura multidimensionale delle sfide odierne. Che si tratti di accesso all'assistenza sanitaria o di cambiamenti climatici, gli approcci lineari non sono in grado di affrontare il problema alla radice. Con il pensiero sistemico, si vede il quadro generale e si comprende come i diversi elementi di un sistema si influenzino a vicenda, spesso in modi inaspettati

Migliori decisioni : L'intuizione vale oro, soprattutto per i manager. Il pensiero sistemico svela il funzionamento dei sistemi, aiutando le parti interessate a riconoscere schemi, tendenze e cicli di feedback che potrebbero passare inosservati con un approccio più riduzionista

L'intuizione vale oro, soprattutto per i manager. Il pensiero sistemico svela il funzionamento dei sistemi, aiutando le parti interessate a riconoscere schemi, tendenze e cicli di feedback che potrebbero passare inosservati con un approccio più riduzionista Interventi rapidi: I pensatori sistemici non aspettano che il problema sia risoltol'esecuzione del progetto che l'esecuzione di un progetto vada a rotoli. Hanno quasi un sesto senso che permette loro di individuare le cause che potrebbero influire sull'esito finale di un progetto. Il risultato? Soluzioni più rapide che impediscono ai progetti di andare fuori rotta, con conseguente risparmio di tempo e denaro per tutti

Il pensiero sistemico è ottimo per risolvere i problemi, ma non è uno strumento di risoluzione dei problemi. Si tratta di un modello mentale essenziale per affrontare le complessità del lavoro e della vita moderna.

Comprendere il processo del Pensiero sistemico

A differenza degli approcci più riduzionistici, che considerano i risultati di ogni parte di un sistema, i pensatori sistemici considerano tutto insieme. Questo approccio trascende i metodi tradizionali di risoluzione dei problemi concentrandosi su schemi, relazioni e un contesto più ampio.

Causalità

La causalità è una parte importante del pensiero sistemico. Se si ha un occhio di riguardo per la causalità, si comprendono le relazioni di causa-effetto in un sistema. Si tratta di riconoscere come una parte di un sistema possa influenzarne un'altra, spesso in modi strani o inaspettati. La causalità è un'abilità così importante perché aiuta a identificare le cause sottostanti ai problemi. Invece di affrontare semplicemente i sintomi del problema, si può fermare il problema alla sua origine.

Ad esempio, se avete notato un calo della produttività dei dipendenti. Invece di punire tutti togliendo il venerdì casual, si analizzano problemi più ampi. Ci si rende conto che la formazione carente, i problemi di comunicazione e la bassa retribuzione sono alla base del ritardo nelle prestazioni. Questi problemi sono risolvibili, ma è difficile riconoscerli se si ha una visione manageriale a tunnel. Il pensiero sistemico aiuta a identificare la causa principale di un problema per trovare soluzioni più efficaci e sostenibili. 🪴

Dinamiche dei sistemi

La dinamica dei sistemi è un'altra componente importante del pensiero sistemico. Nella dinamica dei sistemi, si comprende come i sistemi cambino nel tempo. Dopotutto, nulla dura per sempre.

La dinamica dei sistemi studia i cicli di feedback e i ritardi temporali che influenzano l'intero sistema. Una volta che si sa come individuare queste dinamiche, è abbastanza facile capire come la modifica di una parte del sistema abbia un effetto a catena sull'intero sistema.

Ad esempio, la dinamica del sistema permette di prevedere come l'uomo possa invertire gli effetti del cambiamento climatico. Ridurre qualcosa di dannoso, come la deforestazione, ha effetti di vasta portata sui modelli meteorologici globali e sulla biodiversità, influenzando le dinamiche dell'intero sistema - e si spera in meglio.

Nel mio lavoro, potete utilizzare la dinamica dei sistemi per:

Prevedere le tendenze

Capire il comportamento dei consumatori

Correzione di bozze per il futuro della vostra catena di fornitura

Il mondo non rallenterà presto, quindi è fondamentale che i manager emergenti vedano il quadro generale. Modellando queste dinamiche prima di modificare un sistema, è possibile prendere decisioni più informate e adattarsi più rapidamente.

Elementi e caratteristiche chiave del Pensiero sistemico

Diversi elementi chiave differenziano il pensiero sistemico da altri modi di pensare. Sebbene la visione a tunnel abbia un tempo e un luogo, queste caratteristiche distinguono i pensatori sistemici dai loro colleghi più riduzionisti.

Interconnessione

Le persone che hanno imparato il pensiero sistemico sono bravissime a identificare gli elementi interconnessi. Visualizzano i problemi come parti di un insieme, invece di isolarli in componenti diversi. Si tratta di individuare le interdipendenze e il modo in cui influenzano il risultato.

Punti da sfruttare

Nel pensiero sistemico, un punto di leva è un'opportunità in cui un piccolo aggiustamento può produrre grandi cambiamenti. È un elemento chiave del pensiero sistemico perché non solo identifica la causa del problema, ma mira a risolverne le cause profonde. 🛠️

Emergenza

L'emergenza è l'idea che un sistema abbia proprietà che le sue singole parti non hanno. In altre parole, con il pensiero sistemico, il tutto è maggiore della somma delle sue parti. È importante riconoscere come questa emersione, o sinergia, tra ogni aspetto di un progetto abbia un impatto sul risultato.

Circuiti di feedback

Creare, modificare e condividere facilmente diagrammi di flusso utilizzando funzionalità come le mappe mentali di ClickUp

Un ciclo di feedback può rafforzare le cattive abitudini o rivoluzionare il comportamento di un sistema. Il pensiero sistemico richiede la comprensione di questi cicli, in modo da poter prevedere gli esiti dei diversi punti di leva.

Naturalmente, i cicli di feedback possono essere complicati, quindi non è raro che il pensatore sistemico utilizzi strumenti come

mappa mentale

e

software per lavagne online

per visualizzare i concetti chiave di problemi complessi.

Apprendimento iterativo

Uno dei maggiori ostacoli al pensiero sistemico è l'idea di essere "terminato" con un progetto. Il pensiero sistemico non è mai veramente terminato. Anche quando

iniziate un nuovo progetto

si iterano costantemente sistemi, cicli e processi per costruire qualcosa di migliore.

Invece di vederla come una strategia unica e terminata per risolvere tutti i problemi, considerate il pensiero sistemico come un processo di apprendimento iterativo. Verificate continuamente le ipotesi, imparate dai diversi risultati e cambiate rotta in base a ciò che imparate. Potrebbe sembrare una seccatura, ma la

processo infinito

è fondamentale per affrontare sistemi complessi e dinamici.

Pensiero multidimensionale

I problemi raramente si presentano in una sola dimensione. Ad esempio, problemi come la fidelizzazione dei dipendenti non riguardano solo i dipendenti che se ne vanno: di solito si intersecano con la retribuzione,

operazioni aziendali

l'ambiente di lavoro e tanti altri fattori.

I pensatori sistemici possono considerare tutte queste dimensioni per vedere tutti i lati di un problema. Questo tipo di pensiero consente di comprendere meglio il problema e di pensare a soluzioni più solide.

Strumenti e tecniche per un efficace Pensiero sistemico

Il pensiero sistemico è utile sul posto di lavoro, ma cambiare i propri pensieri non è un'impresa da poco. Fortunatamente, questo cambiamento non deve avvenire da un giorno all'altro. Inoltre, sono disponibili molte tecniche e strumenti per aiutarvi ad abbandonare il pensiero lineare e ad adottare un approccio sistemico. Provate questi strumenti e tecniche per visualizzare e analizzare le relazioni all'interno di un sistema.

Utilizzare strumenti di pensiero sistemico come ClickUp

Creare Automazioni personalizzate che si attivano in base a trigger e condizioni di vostra scelta in ClickUp

Il pensiero sistemico richiede una larghezza di banda maggiore rispetto al pensiero lineare. Fortunatamente, con una soluzione come ClickUp potete mettere tutto su un pilota automatico. La nostra piattaforma "tutto in uno" combina tutti gli elementi che preferite

project management preferiti

automazioni e funzionalità di analisi in un'unica soluzione. Vedete tutte le parti dei vostri progetti, delle persone, dei profitti e altro ancora per capire rapidamente come tutte le parti contribuiscono all'insieme. ✨

Non preoccupatevi se state lottando per implementare una mentalità basata sulla teoria dei sistemi. Semplificate tutto con le funzionalità di ClickUp come:

Automazioni: Il pensiero sistemico richiede una visione d'insieme, quindi non avete tempo per gestire attività complicate e che richiedono tempo. Utilizzo Automazioni di ClickUp per dedicare meno tempo alle minuzie come gli stati delle attività, i commenti e altro ancora

Il pensiero sistemico richiede una visione d'insieme, quindi non avete tempo per gestire attività complicate e che richiedono tempo. Utilizzo Automazioni di ClickUp per dedicare meno tempo alle minuzie come gli stati delle attività, i commenti e altro ancora **ClickUp è lo strumento perfetto per la gestione del lavoro, con aree di lavoro personalizzabili e dashboard per il project management per creare, impostare e implementare sistemi e processi, flussi di lavoro e altro ancora. Visualizzate tutte le vostre metriche più importanti in Dashboard di ClickUp per visualizzare una vista dettagliata dei vostri sistemi in tempo reale

**Chi ha il tempo di passare da una piattaforma all'altra?

ClickUp integra con tutti gli strumenti che già utilizzate, riunendo tutte le vostre soluzioni preferite in un'unica dashboard. Questa è la definizione stessa di pensiero sistemico: sintetizzare tutto per creare un insieme che sia superiore alla somma delle sue parti

Visualizzare tutto

Brainstorming, strategie o mappatura dei flussi di lavoro con le lavagne online di ClickUp, che consentono di collaborare visivamente

I sistemi possono diventare rapidamente complicati. Invece di parlare per astrazioni, chiarite il significato con semplici diagrammi,

diagrammi di flusso

e altre immagini. 📊

Lavagne online ClickUp

sono ottime per le sessioni di brainstorming a distanza con il team, ma sono anche perfette per visualizzare le grandi idee e condividerle all'interno dell'organizzazione. Create diagrammi ad anello causali per identificare i cicli di feedback, visualizzate storie comuni con gli archetipi dei sistemi o utilizzate i diagrammi a spirale Mappe mentali di ClickUp da fare in team per la mappatura dei sistemi: il limite è il cielo.

Condurre analisi rapide con modelli

Conducete un'analisi SWOT fattibile con il modello di analisi SWOT personale di ClickUp per prendere decisioni informate

Modelli di ClickUp

accelerano il pensiero sistemico fornendo un quadro pronto per condurre analisi in tempi record. Il nostro

Modelli di lavagna online

sono una scelta obbligata per la prospettiva dei sistemi, ma abbiamo modelli per ogni analisi di sistema sotto il sole.

Ad esempio, i punti di forza e di debolezza interni e le opportunità e le minacce esterne (SWOT) hanno un enorme impatto su qualsiasi progetto. I pensatori sistemici utilizzano le analisi SWOT per anticipare e risolvere i potenziali problemi dei loro sistemi, esaminando tutte le parti del progetto da una vista dettagliata.

Non è necessario creare la propria analisi SWOT. Utilizzate il

Modello di analisi SWOT personale di ClickUp

per creare obiettivi perseguibili basati sul pensiero sistemico.

Scarica questo modello

Pensiero Sistemico Esempi

Abbiamo capito: Il pensiero sistemico sembra ancora un po' astratto. Ecco alcuni esempi di pensiero sistemico che mostrano come questo processo di pensiero lavora nel mondo reale.

Ottimizzazione dell'assistenza sanitaria

L'assistenza sanitaria è un sistema piuttosto complesso con molte parti in movimento. Per dare un senso a tutto questo, i provider usano il pensiero sistemico per migliorare problemi come le valutazioni delle riammissioni ospedaliere. Un pensatore di sistemi non si limita a considerare i fattori clinici, ma considera anche i fattori di rischio:

Educazione del paziente

Assistenza al follower

Assistenza sociale

Processi di dimissione dall'ospedale

Capire come tutti questi fattori giochino insieme può predire gli esiti dei pazienti, aiutando i provider a creare piani più integrati che tengano i pazienti fuori dall'ospedale.

Gestione del cambiamento

Supponiamo che la vostra azienda abbia un alto tasso di turnover dei dipendenti. Il pensiero tradizionale e lineare si concentrerebbe sul miglioramento delle pratiche di assunzione e magari sull'aumento degli stipendi. Tuttavia, un approccio sistemico considera fattori più interconnessi.

Potreste scoprire che non si tratta di un problema di risorse umane, ma di uno stile di gestione, di sviluppo della carriera o di un problema di gestione del personale

utilizzo delle risorse

. Non è una soluzione facile, ma il traguardo della causa principale del turnover aiuterà la vostra azienda a mantenere più persone felici e impegnate.

Protezioni ambientali

La sostenibilità è un tema pulsante in molte comunità, ma soddisfare i requisiti di sostenibilità è tutt'altro che facile. I professionisti utilizzano il pensiero sistemico per risolvere problemi complessi come i rifiuti di plastica. La messa al bando dei sacchetti di plastica può sembrare una soluzione ovvia, ma non risolve il problema più grande. Un approccio sistemico dovrebbe prendere in considerazione anche i seguenti aspetti:

Il comportamento dei consumatori

Incentivi aziendali

Strutture di riciclaggio

Alternative ecologiche

Comprendere l'interazione tra questi fattori consentirebbe di ridurre i rifiuti di plastica da tutti i punti di vista, non solo quelli dei sacchetti di plastica.

Iniziare Pensare in sistemi Con ClickUp

Alla maggior parte delle persone viene insegnato a pensare in modo lineare. Non è una cosa negativa! Il pensiero lineare ha dei lati positivi, soprattutto se ci si deve concentrare sui piccoli dettagli. Ma chi pensa in modo sistemico vede il quadro d'insieme, con uno Zoom per capire come anche i dettagli più minuti interagiscono con gli altri elementi del progetto.

Il pensiero sistemico non è facile, ma non è necessario ricablare il cervello da un giorno all'altro. L'adozione di una piattaforma di lavoro all-in-one come ClickUp rende facile costruire il quadro del pensiero sistemico e rafforzarlo quotidianamente.

Scoprite la magia di ClickUp in prima persona: Create ora la vostra area di lavoro di ClickUp gratis .