Come avviare un'agenzia di marketing digitale: Una guida completa

Ogni persona che lavora nel settore del marketing digitale sogna di avviare un'agenzia di marketing digitale. Dopo aver gestito tutti i vari aspetti del marketing digitale, il logico passaggio successivo è quello di avviare un'attività in proprio.

Ma avviare un'azienda di marketing digitale è facile o è un sogno irrealizzabile?

La risposta potrebbe sorprendervi.

Scoprite come avviare un'agenzia di marketing digitale e costruire la vostra azienda da zero, utilizzando questa guida come punto di partenza.

Allacciate le cinture!

Comprendere il business delle agenzie di marketing digitale

Il marketing online è una gatta da pelare, soprattutto se siete un imprenditore alle prime armi nel panorama del marketing digitale.

Ma è proprio questo il bello dell'imprenditoria: arrendersi non è mai nelle schede, giusto?

E i digital marketer sono sempre pronti a combattere la buona battaglia.

La prova del nove è data dall'ultimo sondaggio di Gartner, secondo cui per:

il 35% degli intervistati, trovare potenziali client è la principale sfida aziendale nel 2024

per il 32%, la formazione e l'aggiornamento dei dipendenti in materia di marketing digitale è il secondo ostacolo più grande

per il 29%, il raggiungimento degli oggetti di marketing e aziendali è difficile da raggiungere

il polso - e le sfide - dell'attuale panorama del marketing digitale_ via Gartner Nonostante la complessità, il marketing digitale non mostra segni di rallentamento. Si prevede che la spesa pubblicitaria digitale raggiungerà $667.58 miliardi di dollari entro il 2024, con un aumento dell'11% rispetto al 2023:

le aziende aumenteranno i loro lavori richiesti per il marketing digitale nel 2024_ via Informazioni Insider

Che cos'è un'agenzia di marketing digitale?

Ogni marchio, grande o piccolo, deve avere una presenza digitale.

Ma avviare una campagna di marketing digitale non è cosa da tutti: la colpa è della mancanza di risorse, di competenze olistiche di marketing digitale e di un piano aziendale poco studiato.

È qui che passa un'agenzia digitale.

Un'agenzia di marketing digitale vi aiuta a raggiungere il vostro traguardo online utilizzando:

Canali di marketing digitale

Ricerche di mercato

Email marketing

Influencer marketing

Web design

Marketing sui social media

Servizi di marketing dei contenuti

Pubblicità pay-per-click, compresi gli annunci di Google

Servizi SEO

Nel complesso, questi servizi vi aiutano a costruire una solida presenza sui social media, a generare più contatti e ad ottenere più potenziali client.

Tutto ciò di cui avete bisogno è una strategia aziendale ben concepita per l'acquisizione dei clienti.

Ma prima di entrare nel merito, affrontiamo l'elefante nella stanza.

**Avviare un'agenzia di marketing digitale ne vale la pena?

Si dice che se sopravvivi a 100 giorni da imprenditore e la tua azienda sopravvive ai primi 1000 giorni della sua esistenza, allora entrambi hanno dimostrato il loro valore reciproco.

Ma resistere e godersi il lavoro sembra più facile a dirsi che a farsi.

Il punto a cui stiamo arrivando: Il marketing digitale vale la pena?

La risposta è breve? Sì.

La domanda di servizi di marketing digitale nel 2024

il consumo medio individuale di social media nell'arco della vita è di sei anni e otto mesi_ via Finanze online Sentite questa: Le persone spendono 145 minuti sui social media ogni giorno. Riunirsi dove sono i vostri clienti ha senso dal punto di vista aziendale e finanziario.

Valutare la redditività di un'agenzia di marketing digitale

Il primo passaggio per valutare la domanda della vostra agenzia digitale è capire i diversi tipi di modelli aziendali delle agenzie digitali e quale scegliere.

I modelli più comuni di agenzia digitale includono:

Agenzia digitale a servizio completo: Questo tipo di agenzia digitale gestisce tutti i servizi di marketing digitale, tra cui l'ottimizzazione per i motori di ricerca, la gestione dei social media, il marketing dei contenuti, la ricerca di parole chiave per i motori di ricerca, la generazione di lead, l'email marketing e così via

Questo tipo di agenzia digitale gestisce tutti i servizi di marketing digitale, tra cui l'ottimizzazione per i motori di ricerca, la gestione dei social media, il marketing dei contenuti, la ricerca di parole chiave per i motori di ricerca, la generazione di lead, l'email marketing e così via Agenzie monocanale: Le agenzie monocanale hanno a bordo specialisti che si occupano di un aspetto specifico dei servizi di marketing digitale e si concentrano sul dominio di un solo canale di marketing

Le agenzie monocanale hanno a bordo specialisti che si occupano di un aspetto specifico dei servizi di marketing digitale e si concentrano sul dominio di un solo canale di marketing Agenzia digitale multicanale: Un mix di agenzie monocanale e agenzie a servizio completo, un'agenzia digitale multicanale offre servizi complementari come la gestione dei social media e gli annunci sui social media o i servizi SEO e la ricerca di parole chiave

Inoltre, la redditività dell'agenzia di marketing digitale dipende anche dall'analisi della redditività di quanto segue:

Posizione (volete creare un'agenzia remota, in loco o ibrida?)

I servizi offerti (Da fare per concentrarsi su una nicchia o per andare a tutto campo?)

Il modo in cui generate i lead (volete avvalervi dei servizi di un esperto di lead gen o seguire la strada del fai-da-te)?

Costi (di quali attrezzature, strumenti, software e risorse avrete bisogno?)

Allocazione e ottimizzazione delle risorse (come si intende gestire le risorse in modo ottimale?)

Mercato di riferimento, progetti e potenziali client (cosa vuole il vostro target ideale?)

Approccio per la creazione di relazioni (come farete a costruire le relazioni con i clienti?)

Livello di utilizzo degli insight di marketing (come estrarrete preziosi insight di marketing per i vostri client?)

Valutazione delle prestazioni (come misurerete l'esito positivo della vostra agenzia?)

Una volta acquisita una conoscenza approfondita di tutti questi elementi, sarete più sicuri di iniziare il vostro viaggio nel marketing digitale.

Passi per l'avvio di un'agenzia di marketing digitale

Il più grande vantaggio per i titolari di un'agenzia di marketing digitale indipendente è la libertà di fare le cose come vogliono, sia che si tratti di decidere:

Chi deve essere il loro target ideale e i loro potenziali clienti

Che tipo di strategia di marketing utilizzare

Che tipo di servizi offrire come consulente di marketing digitale

Come impostare un team di marketing digitale da sogno

Quale sarà il modello di prezzo e il modello aziendale da adottare

In che tipo di spazio investire per l'ufficio?

Anche in questo caso, utilizzate queste strategie di marketing per impostare un'azienda di pubblicità digitale a servizio completo che le altre agenzie ammireranno.

1. Definire la nicchia della vostra agenzia di marketing digitale

La decisione di selezionare una nicchia specifica dovrebbe derivare dall'esistenza o meno di una domanda per tale nicchia.

Una volta identificata una vera e propria domanda, seguite questi suggerimenti per trovare idee su una nicchia popolare:

Valutate i vostri punti di forza

Iniziate a considerare su cosa si concentrerà la vostra attività di marketing digitale: SEO, social media marketing, email marketing, marketing dei contenuti, ricerca di parole chiave, annunci su Google e così via? L'idea è quella di identificare le vostre competenze principali e creare un elenco di punti di forza modello di roadmap di marketing per i team, da consultare quando le cose si fanno caotiche (come accadrà col tempo)

Ricerca di mercato

Scoprite cosa c'è di richiesto cercando le lacune in cui le vostre competenze soddisfano un bisogno. Per capire meglio, controllate cosa fa la concorrenza e valutate dove potete distinguervi.

Conoscere il proprio traguardo

Scoprite chi sono i vostri client ideali considerando fattori come il settore del marketing digitale, la dimensione e la posizione.

Definire il vostro punto di vendita unico (USP)

Pensate a lungo a ciò che vi rende diversi. Forse si tratta del vostro approccio, di un'abilità unica o di una focalizzazione laser su un particolare settore: il vostro USP sarà la personalità del vostro marchio.

Riforma i tuoi servizi

Sulla base dei vostri punti di forza e delle ricerche di mercato, mettete a punto i vostri servizi per concentrarvi su ciò di cui la vostra nicchia di pubblico ha più bisogno e costruite la vostra offerta su questo punto

2. Costruire il team giusto per la vostra agenzia di marketing digitale

Non si può negare che la costruzione del team giusto sia la base di un'agenzia di esito positivo.

I lavori richiesti devono iniziare con la creazione di un team competente e motivato, allineato con gli obiettivi dell'agenzia.

Sfruttate questi suggerimenti per creare un team forte e capace partendo da zero:

Identificare le vostre esigenze

Determinate i ruoli e le competenze specifiche di cui avete bisogno nel vostro team e aggiungeteli al vostro piano aziendale. Considerate aree come il marketing dei contenuti, la generazione di lead, il web design, la pubblicità PPC, l'analisi e il project management.

Definire i membri ideali del team

Create profili basati sulle competenze, l'esperienza e le caratteristiche della personalità necessarie per ogni ruolo. Considerate come ogni membro del team si inserirà nella cultura e nell'ambiente di lavoro della vostra agenzia.

Sviluppate una strategia di reclutamento che indichi dove e come troverete i potenziali candidati, compresi gli annunci di lavoro, gli account sui social media, il vostro sito web, gli eventi di networking, ecc.

Dedicate tempo alle descrizioni delle mansioni

Scrivete descrizioni delle mansioni chiare e dettagliate che illustrino le responsabilità, le qualifiche e le aspettative di ciascun ruolo. Evidenziate ciò che rende la vostra agenzia un luogo di lavoro eccellente e perché i candidati dovrebbero essere entusiasti di entrare a far parte del vostro team.

Da fare uno screening accurato

Esaminate i curriculum e i portfolio per selezionare i candidati che soddisfano i vostri criteri:

Conducendo colloqui approfonditi per valutare le competenze, l'esperienza e l'attitudine culturale dei candidati

Utilizzando domande di intervista comportamentali per capire come hanno gestito situazioni rilevanti per il ruolo

Effettuando valutazioni delle competenze per valutare le capacità pratiche di ciascun candidato

Considerando come ogni nuovo assunto si inserirà nelle dinamiche del team esistente

Sviluppare un processo di onboarding efficace

Aiutate i nuovi membri del team a integrarsi senza problemi nella vostra agenzia, fornendo loro la formazione necessaria, i corsi di marketing digitale online, le risorse e il supporto necessari per ottenere un esito positivo.

Incoraggiare il feedback e il riconoscimento

Incoraggiate l'apprendimento e lo sviluppo continuo del vostro team:

Offrendo opportunità di miglioramento delle competenze, certificazioni di settore e crescita professionale per mantenere il team al passo con i tempi

Stabilendo una cultura di feedback e riconoscimento in cui i membri del team sono incoraggiati a dare e ricevere feedback apertamente

Focalizzarsi sul team-building per dipendenti più felici

Sia che abbiate dipendenti a tempo pieno che a tempo parziale, dovete comprendere gli aspetti legali, formativi e gestionali della gestione dei dipendenti. Dovete anche promuovere iniziative per controllare regolarmente il benessere mentale ed emotivo del vostro team.

Strumenti chiave per gestire un'agenzia di marketing digitale di esito positivo

L'impostazione di un'azienda di marketing digitale solida significa preoccuparsi costantemente di far entrare nuovi client dalla porta, mantenendo alta la qualità del lavoro.

Perché non investire in software per il marketing dei contenuti , strumenti di inbound marketing , oppure software per agenzie di marketing per accelerare la produzione senza compromettere le aspettative dei vostri client?

Un altro strumento che vale la pena di esaminare è il ClickUp per il project management del marketing che consente alle agenzie di marketing digitale di lavorare sodo senza sudare.

Ecco una rapida panoramica di tutte le preziose funzionalità per aiutare i team di marketing a iniziare:

ClickUp Calendario visualizzato per una prospettiva a 360 gradi su ciò che sta accadendo dove

In qualità di agenzia di marketing, la creazione di un piano aziendale per ottenere un maggior numero di client è una parte del puzzle; mantenere il lavoro in orario è un'altra parte che richiede abilità di bilanciamento. Visualizzazione del calendario di ClickUp è un'ottima opzione per i gestori del marketing che desiderano organizzare i progetti, pianificare le sequenze temporali e visualizzare il lavoro del team.

visualizzate a volo d'uccello tutte le attività di ClickUp Calendario_

Completate le vostre attività con Modelli di calendario dei contenuti di ClickUp e pianificate i vostri blog, articoli e altri contenuti per tutto l'anno.

ClickUp Gantt Charts per una facile comprensione del carico di lavoro del team

Un'azienda redditizia ottiene nuovi client in base al traguardo ideale.

Ma un'agenzia orientata al cliente permette al team di tenere sotto controllo ciò che accade in ogni fase della strategia di marketing. È qui che Grafici Gantt di ClickUp brillare:

i team ottengono un account di prima mano di chi sta lavorando su cosa_

Tutti sono coinvolti come il team esecutivo.

Un'altra funzione che lavora molto bene per aumentare la redditività, la produttività e l'efficienza del sistema gestione del carico di lavoro in tutta la vostra agenzia è Risorse dell'agenzia ClickUp: Ottenete l'accesso immediato a guide sulla produttività, modelli e flussi di lavoro di ClickUp, webinar on-demand di esperti di agenzia, articoli su come fare e best practice a portata di mano.

Obiettivi ClickUp per l'impostazione degli oggetti in tempo reale

La vostra agenzia di marketing è buona solo quanto la vostra obiettivi di marketing .

L'impostazione degli obiettivi non si limita all'individuazione del modello di prezzo.

Utilizzare app di marketing digitale per tenere traccia delle tendenze attuali del marketing digitale, consolidare le attività, ottimizzare le campagne di marketing digitale, scrivere un caso di studio e altro ancora.

sfruttate ClickUp AI per scrivere un caso di studio in pochi minuti

L'utilizzo del giusto mix di strumenti di marketing eleva la capacità della vostra agenzia di produrre risultati con un ROI maggiore.

ClickUp Documenti per avere tutto il mio lavoro in un unico posto

Il grado di aderenza al piano aziendale dipende dal livello di documentazione che il team è in grado di seguire. Per avviare le cose in modo più rapido e per mettere il team sulla stessa pagina, utilizzate Documenti ClickUp :

guidate la collaborazione con i documenti di ClickUp 3.0 per i vostri team interni ed esterni_

Aggiungete sottopagine, condividete il documento collegato, formattate il documento come necessario e collegatelo ai vostri flussi di lavoro esistenti:

collegare ClickUp Docs ai flussi di lavoro e non lasciare spazio alla confusione_

ClickUp Docs aiuta il team a tradurre in parole le idee e a eliminare i punti oscuri delle campagne di marketing.

Modelli di marketing ClickUp per il buon funzionamento della vostra azienda

I social media manager devono monitorare - e superare - le aspettative del pubblico di riferimento, dei potenziali client e del modello aziendale delineato dall'agenzia.

Con così tante parti in movimento, la creazione di un documento separato per ciascuna di esse diventa un'operazione macchinosa.

Entrate: Modello aziendale di agenzia di marketing ClickUp /$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/Marketing-Agency-Business-Template.png Creare un piano di marketing efficace senza il lavoro richiesto https://app.clickup.com/signup?template=t-90020010708&\_gl=1\*uch3db\*\_gcl\au\*MTEwNTgzNzc4NS4xNzA0MzQ3NTIx Scarica questo modello /$$$cta/

Le agenzie di social media marketing che cercano una mano per costruire una strategia di marketing devono prendere in considerazione l'utilizzo di un modello personalizzato per il marketing Modelli di piani di marketing. Questi modelli offrono una tabella di marcia per le campagne di marketing, dall'impostazione degli obiettivi alla selezione del giusto mix multicanale.

Avvia oggi la tua agenzia di marketing digitale

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Release-2.185\\_Translate\_V2.gif.gif Tradurre un'azione utilizzando ClickUp AI /$$$img/

utilizzate la funzionalità ClickUp Summarize per riepilogare/riassumere in un attimo le note di una riunione_

L'attività di agenzia di marketing digitale non deve essere trattata come un ripensamento.

Certo, ottenere più client è la stella polare di ogni agenzia. Tuttavia, amare ciò che Da fare è ancora più importante. La vostra passione si tradurrà in campagne di marketing e i profitti seguiranno.

Inoltre, il titolare di un'agenzia può contare su un'immensa soddisfazione professionale. Per sfruttare al meglio il vostro tempo, i vostri investimenti e il vostro lavoro, investite in Il software di project management per il marketing ClickUp .

Raddoppiate le vostre esigenze di marketing digitale, raggiungete potenziali client di alta qualità e costruite un'attività aziendale redditizia, grazie a ClickUp ClickUp come piattaforma di marketing digitale di fiducia.

FAQ comuni

**1. Da fare: quanto costa avviare un'agenzia di marketing digitale?

L'impostazione di un'azienda di marketing digitale può costare da 730 a 30.000 dollari (e oltre). Questo include i costi per l'assunzione dei giusti talenti, la creazione del sito web dell'agenzia di marketing digitale per la promozione, lo spazio per gli uffici, le attrezzature, gli stipendi del personale e così via.

**2. È possibile avviare un'agenzia di marketing digitale senza esperienza?

Sì, avviare agenzie digitali senza esperienza è possibile, ma sarà impegnativo. Ci sono molte cose da considerare, come la generazione di contatti, la promozione dell'agenzia sui social media, la ricerca di informazioni di marketing e tendenze del marketing digitale, la creazione di un piano aziendale con un modello di prezzi e altro ancora.

Per mettersi in una posizione più vantaggiosa, pensate di iniziare come freelance o di trovare un lavoro nel campo del marketing digitale a qualsiasi capacità. L'esperienza pratica non può essere sostituita.

**3. Quali tipi di servizi offrono le agenzie di marketing digitale?

I servizi più comuni offerti dalle agenzie di marketing digitale includono l'email marketing, il marketing dei contenuti, l'ottimizzazione per i motori di ricerca, la pubblicità digitale a pagamento, il web design, ecc.