Ecco come si svolge una giornata nella vita di un amministratore delegato

Da cosa dipende la giornata di un amministratore delegato? La risposta a questa domanda dipende da diversi fattori, come la dimensione dell'organizzazione e il settore.

Nonostante queste differenze, tutti gli amministratori delegati condividono alcuni aspetti. In qualità di amministratore delegato, rappresentano la posizione più alta all'interno di un'organizzazione. Condividono anche alcune responsabilità comuni: guidare la crescita e l'espansione, gestire le operazioni generali e, nel caso di aziende a scopo di lucro, migliorare la redditività.

A livello quotidiano, questo significa che il lavoro è in gran parte strategico. Gli amministratori delegati trascorrono il loro tempo in riunioni con gli stakeholder, i dirigenti e altri membri della C-suite per supervisionare le operazioni. Inoltre, creano la visione e le strategie che l'organizzazione seguirà per continuare a crescere.

Anche i viaggi fanno spesso parte del lavoro. I CEO devono aspettarsi di partecipare a conferenze, riunioni con nuovi clienti e altro ancora.

Questa è una versione semplificata di ciò che accade in una giornata tipica di un amministratore delegato. Ma ora vediamo di esplorare più a fondo questo ruolo e il modo in cui lavora con l'intero team di leadership.

Comprendere il ruolo di un CEO

Quali sono le cose che l'amministratore delegato medio può aspettarsi durante una giornata tipo? Vediamo alcuni dei compiti e delle sfide più comuni che incontrerete, insieme a una panoramica su come gli amministratori delegati di successo gestiscono il loro tempo e l'intera azienda. ✨

Doveri e aspettative di un CEO

Anche se ci possono essere alcune differenze da un'organizzazione o da un settore all'altro, ci sono alcuni doveri e aspettative che la maggior parte degli amministratori delegati deve rispettare. Diamo un'occhiata.

Supervisionare e unificare la direzione strategica dell'organizzazione

Mentre i manager di livello inferiore spesso si occupano dei dettagli delle attività operative, gli amministratori delegati di maggior successo utilizzano la loro visione dall'alto dell'organizzazione nel suo complesso per mantenere tutti allineati sulla direzione strategica. ➡️

Creazione e attuazione di piani a lungo termine

Il lavoro del CEO spesso include un elemento di imprenditorialità. Deve essere in grado di lavorare con gli altri membri della C-suite per creare una visione dell'organizzazione e cercare nuove opportunità aziendali.

Monitoraggio delle prestazioni finanziarie dell'organizzazione

È semplice aggiungere valori monetari alle attività per mantenere i budget dei progetti in linea con i tempi

Mentre i singoli dipartimenti e progetti hanno un proprio budget e un proprio team di gestione, l'amministratore delegato è responsabile delle prestazioni finanziarie complessive dell'organizzazione. Ciò significa monitorare e tenere sotto controllo la salute finanziaria dell'azienda per far sì che le cose vadano bene.

Gestione delle relazioni pubbliche e degli obblighi nei confronti dei media

I CEO di esito positivo sono spesso considerati il volto dell'azienda e della sua strategia. Ciò significa che possono avere bisogno di parlare con membri dei media, partecipare a interviste, rivolgersi al pubblico, intervenire a conferenze e partecipare ad altri eventi di pubbliche relazioni.

Creare e sostenere la cultura organizzativa

Il lavoro del CEO non comprende solo la gestione, ma anche la leadership. Il suo stile di leadership influenza direttamente la cultura aziendale e l'ambiente di lavoro dei dipendenti. L'impostazione di un esempio positivo come leader vi aiuterà a migliorare la cultura organizzativa, le dinamiche del team e la produttività generale.

Mantenere la responsabilità nei confronti del consiglio di amministrazione

Sia il CEO che il consiglio di amministrazione controllano le prestazioni dell'organizzazione. Tuttavia, è responsabilità dell'amministratore delegato riferire al consiglio di amministrazione e ricevere feedback sulla direzione dell'organizzazione.

Sfide affrontate dai CEO

La giornata tipica di un CEO comporta non solo responsabilità, ma anche sfide. Gli amministratori delegati di esito positivo imparano e mettono in atto rapidamente strategie per superare alcune di queste sfide.

Che cosa ci si può aspettare? Ecco alcune delle principali sfide. 👀

Bilanciare la vita personale e il benessere con il lavoro

Il ruolo di CEO può essere frenetico. È fondamentale stabilire dei confini ben precisi tra la vita lavorativa e quella personale, in modo che il lavoro non intacchi il tempo da dedicare alla famiglia, agli amici e al benessere.

Risorse organizzative limitate

Vedere i carichi di lavoro del team a colpo d'occhio per meglio delegare o riassegnare le attività e capire rapidamente chi è sotto o sopra capacità

Né le startup né le aziende Fortune 500 dispongono di risorse illimitate. Non importa quanto sia grande la vostra visione dell'organizzazione, dovrete capire come realizzarla con le risorse e gli uomini a disposizione.

Poca comunicazione

Con ClickUp Chattare la comunicazione del team in un unico spazio per condividere aggiornamenti, collegare risorse e collaborare senza sforzo

In alcune organizzazioni, le linee di comunicazione sono poco chiare. Spetta al CEO stabilire una cultura di trasparenza e di comunicazione aperta tra i team e il management.

Resistenza al cambiamento

Il cambiamento è una parte naturale dell'attività aziendale, ma fattori come la sicurezza del posto di lavoro o l'incertezza sulle nuove mansioni o condizioni di lavoro possono portare i dipendenti a esitare nell'accettare il cambiamento. In qualità di CEO, dovrete identificare la causa principale della resistenza, quindi affrontarla a titolo personale per placare paure e incertezze.

Povero rendimento della forza lavoro

Quando i membri del team o i reparti non raggiungono gli standard, è facile pensare che il problema sia una scarsa etica del lavoro. Tuttavia, i CEO devono essere in grado di affrontare questo problema con una mente aperta. Quando i membri del team non si impegnano appieno nei loro progetti, le ragioni sottostanti potrebbero avere a che fare con carichi di lavoro troppo elevati o con problemi culturali - e gli amministratori delegati devono essere in grado di identificare questi problemi e correggerli.

La tentazione di microgestire

Naturalmente, gli amministratori delegati tengono molto alle loro organizzazioni e questo può portare a preoccuparsi dell'andamento delle prestazioni o dello stato dei progetti. Per alcuni leader, diventa una tentazione quella di fare da micromanager nel tentativo di tenere tutto sotto controllo. Anche se le intenzioni possono essere buone, la microgestione porta a demotivare i lavoratori , alti livelli di stress per tutte le persone coinvolte e una minore produttività.

Come gli amministratori delegati gestiscono il loro tempo

Registra in modo accurato il tempo dedicato alle attività e ai progetti di ClickUp

Una cosa che forse non vi insegnano alla scuola aziendale è come gestire efficacemente un'agenda fitta di impegni. E in qualità di CEO, non si può fare a meno di farlo. Per stare al passo con tutto, dovrete affidarvi ad alcune strategie di gestione del tempo di provata efficacia:

Utilizzare i sistemi di monitoraggio del tempo, di produttività o disoftware di project management per creare calendari e programmi dettagliati 📆

Bloccate il vostro programma per creare spazi di tempo mirati per progetti, riunioni e comunicazioni

Separare le attività in quelle ad alto impatto e in quelle a basso valore, quindi delegare quelle a basso valore ad altri

Imparare a dire di no a nuove attività che si presentano ma che non sono già in Programma

Una giornata tipo per un amministratore delegato

Da cosa dipende la giornata di un CEO? Vi mostreremo alcune routine mattutine di amministratori delegati di successo, oltre a informazioni su come la maggior parte di essi struttura la propria routine quotidiana a lavoro e a casa. 👀

Routine mattutine di Amministratori Delegati di successo : Esempi di casi di studio

Come fanno i leader aziendali di successo a riuscire a fare tutto? Per la maggior parte degli amministratori delegati, si comincia con una routine mattutina che si concentra sulla salute e sul benessere per fornire una solida base per la giornata. Vediamo alcuni esempi.

Anna Wintour, editor in chief di Vogue

Un tema comune che noterete tra i leader di esito positivo? La maggior parte di essi cerca di inserire un allenamento mattutino. Anna Wintour non è da meno. La sua giornata inizia alle 5:45 del mattino. Dopo essersi alzata, gioca un'ora a tennis. Poi il suo parrucchiere le dà il tocco finale ai capelli e va a lavorare.

Alexi Nazem, CEO di Nomad Health

Per Alexi Nazem la giornata inizia alle 7 del mattino, quando legge le notizie online e controlla rapidamente le email. Poi si fa la doccia, fa colazione e cammina per 20 minuti fino all'ufficio, per fare una dose di attività fisica e avere il tempo di pensare e pianificare la giornata.

Bill Gates, ex CEO di Microsoft

Bill Gates è un altro CEO che inserisce il fitness nella sua routine mattutina . Da fare ogni giorno un allenamento cardio di un'ora. Poi sfoglia le ultime notizie dei principali quotidiani per aggiornarsi sugli eventi in corso e presta particolare attenzione agli argomenti che riguardano la salute.

Comprendere la struttura del lavoro: Piano, riunioni, processo decisionale

Anche se ognuno di noi è un po' diverso per quanto riguarda il modo in cui lavora al meglio, la maggior parte degli amministratori delegati segue una routine simile su base giornaliera. Non è nulla di complicato: basta seguire il semplice schema qui sotto per il tragitto, la mattina al lavoro e il pomeriggio. 🙌

Il viaggio

Per il leader medio - non solo il CEO, ma anche il COO, il CFO e altri membri del team di leadership - la giornata inizia con il viaggio. I leader di esito positivo vedono questo momento come un'opportunità di multitasking.

Ciò non significa che si debba guidare con una mano e scrivere con l'altra! La sicurezza prima di tutto.

Da fare, però, è che molti leader usano questo tempo per aggiornarsi sui podcast o ascoltare audiolibri importanti. In un'agenda altrimenti fitta di impegni, questo può essere un momento importante per lavorare sullo sviluppo personale. Gli amministratori delegati spesso utilizzano questo tempo anche per ascoltare le notizie o per fare telefonate in vivavoce, in modo da avere un vantaggio sulle comunicazioni quotidiane.

Per gli amministratori delegati che possono prendere i mezzi pubblici, le opzioni si ampliano. Molti usano questo tempo per leggere e rispondere alle email o Da fare ricerche per progetti e presentazioni imminenti.

La mattina

Per la maggior parte delle persone, la produttività è massima al mattino. È il momento in cui si è più svegli, vigili ed energici, prima del crollo pomeridiano e prima che la forza di volontà inizi a diminuire per la giornata. Le mattine tendono anche ad avere meno distrazioni, poiché le email e i problemi che richiedono attenzione tendono ad emergere con il passare della giornata.

Impostazione rapida della priorità di un'attività per comunicare ciò che deve essere preso in considerazione per primo

Questo è il motivo per cui molti leader di successo riservano le mattine al brainstorming, al piano, al processo decisionale e al lavoro sui progetti, piuttosto che alle riunioni e alla gestione delle email. Prima si eliminano i lavori più importanti, non necessariamente i più difficili, mentre si ha ancora l'energia e la concentrazione necessarie per Da fare in modo efficiente. 🧠

Il pomeriggio

Le riunioni e le comunicazioni sono una parte importante della routine quotidiana di un CEO e per molti il pomeriggio è il momento migliore per affrontarle. In teoria, avete trascorso la mattinata completando le attività più critiche della giornata, quindi ora potete bloccare il tempo per tutto il resto.

Trascinare facilmente le attività nella visualizzazione Calendario per modificare le date di scadenza, creare nuove attività o rimuoverle in ClickUp

Per evitare che email, testi e messaggi vocali vengano ignorati per tutto il giorno, un trucco è quello di dividere il pomeriggio in tre blocchi: tempo per le comunicazioni subito dopo pranzo, tempo dedicato alle riunioni e, alla fine della giornata, un altro blocco di tempo per le comunicazioni e per pianificare le attività del giorno successivo.

Bilanciare la vita personale e il benessere con gli impegni professionali

L'equilibrio ideale tra lavoro e vita privata è diverso per tutti. Alcuni si sentono al meglio quando sono concentrati sul lavoro tutto il giorno (e la notte), tutti i giorni. Tuttavia, la maggior parte ha bisogno di almeno un po' di tempo lontano dal lavoro per evitare il burnout e concentrarsi sulla propria vita personale e sul proprio benessere.

Da fare per trovare il giusto equilibrio? Che si scelga di smettere di lavorare alle 17.00, alle 20.00 o alle 22.00, l'importante è impostare dei limiti precisi. Quando non si è impegnati nel lavoro, è il momento di spegnere la parte del cervello legata al lavoro e concentrarsi sulla famiglia, sugli amici o sui propri interessi personali. Cercate di dedicare ogni giorno almeno un po' di tempo a voi stessi, in modo da potervi rilassare e rilassare.

Per gli amministratori delegati con un'agenda particolarmente fitta di impegni o che devono affrontare una notte di lavoro potenzialmente lunga, un modo per ritagliarsi un po' di tempo per sé è quello di fare piccole pause durante la giornata. Invece di programmare una riunione per il pranzo, ad esempio, si può usare questo tempo per gustare il pasto in privato, chattare con la persona che si ha accanto o annotare alcuni pensieri sul proprio diario. 🌻

CEO in diversi contesti aziendali

Non tutti i ruoli di CEO sono uguali! Gli imprenditori che diventano CEO delle loro startup avranno un carico di lavoro diverso da quello di un CEO aziendale che ha un team di leadership completo e assistenti esecutivi per aiutare a terminare le cose. È tutta una questione di contesto, ed è per questo che stiamo evidenziando le differenze tra CEO di startup, di aziende e di organizzazioni non profit.

Il CEO di una start-up: Sfide e orari

Immaginate una startup che lotta per essere competitiva in un mercato pieno di giganti aziendali e capirete cosa significa essere un CEO di una startup. Questi CEO sono spesso ex imprenditori che hanno corso dei rischi e affrontato l'incertezza per lanciare la loro azienda. Lavorano con risorse minime e questo significa che devono essere molto più attivi quando si tratta di gestire le operazioni quotidiane della loro azienda.

Chi ricopre questo ruolo deve essere flessibile, adattabile e saper innovare riducendo al minimo i rischi. Poiché le cose possono cambiare rapidamente nel mondo delle startup, questi amministratori delegati devono anche essere agili, in grado di cambiare direzione se necessario per far crescere la loro azienda nascente in qualcosa di più grande.

Il CEO aziendale: Negoziare con le parti interessate , garantire la conformità

A livello aziendale, il lavoro del CEO può essere un po' meno frenetico, ma è comunque impegnativo. I compiti principali si spostano dalla gestione pratica alle cose più importanti, come la negoziazione con gli stakeholder e la direzione generale dell'azienda. È inoltre importante che l'amministratore delegato sorvegli la conformità per garantire che l'organizzazione sia sulla strada giusta, sia in termini di conformità normativa che di processi interni.

Questo ruolo può anche essere molto visibile al pubblico. Pensate ai CEO di grandi aziende come Apple o di alcune delle più grandi piattaforme di social media di oggi. Questi leader passano molto tempo a fare presentazioni, a parlare con la stampa e ad impegnarsi in altre attività rivolte al pubblico.

Il CEO del non-profit: Leadership orientata alla missione, gestione dei volontari

Gli amministratori delegati delle organizzazioni non profit condividono alcuni dei compiti degli altri amministratori delegati. Ad esempio, sono responsabili di mantenere e far progredire la visione, la direzione e la crescita della nonprofit. Spesso questi CEO Da fare appaiono in pubblico e parlano con i media.

Anche la finanza è un aspetto importante del lavoro. Gli amministratori delegati delle nonprofit devono supervisionare la salute finanziaria dell'organizzazione per garantire che i fondi al limite siano utilizzati con saggezza.

Tuttavia, questi amministratori delegati fanno alcune cose che i leader delle aziende profit non fanno. Per un amministratore delegato responsabile di un'organizzazione non profit, tutto ruota intorno alla missione, e questo può significare un paio di cose. In primo luogo, gli amministratori delegati delle organizzazioni non profit devono essere in grado di ispirare e motivare i loro team per garantire l'esito positivo della missione.

In secondo luogo, è indispensabile sensibilizzare la comunità e i potenziali donatori per ottenere supporto per la causa prescelta. In gran parte, è così che le organizzazioni non profit ottengono i finanziamenti e i volontari necessari per supportare la missione.

Infine, anche la gestione dei volontari è una parte chiave di questo ruolo, soprattutto per le organizzazioni non profit più piccole che potrebbero non avere fondi sufficienti per assumere personale in grado di supervisionare direttamente i volontari.

Strumenti e risorse per un amministratore delegato

Sebbene non esistano trucchi rapidi che possano aiutarvi a diventare un CEO di successo da un giorno all'altro, esistono alcuni strumenti e risorse che potete sfruttare per accrescere le vostre competenze, migliorare il vostro stile di leadership e altro ancora.

Alcuni di questi includono:

Leggerelibri sulla gestione che presentano funzionalità/funzione di consigli pratici e attuabili per i leader

Ascoltare podcast, webinar e altri tipi di presentazioni tenute da leader del settore

Lavorare con mentori che possono usare la loro esperienza per mostrarvi cosa serve per diventare un CEO di successo

Partecipare a conferenze sulla leadership dove è possibile fare rete con i colleghi, imparare dalle loro esperienze e partecipare ad attività formative

Il know-how aziendale è indispensabile, naturalmente, ma come si può vedere gran parte di ciò di cui avrete bisogno come CEO ruota attorno allo sviluppo personale. Tuttavia, c'è un altro strumento che può aiutarvi nelle operazioni quotidiane, e ve lo sveliamo qui di seguito. ✨

ClickUp per amministratori delegati

L'unico strumento indispensabile per ogni CEO è una piattaforma progettata per aiutarli a organizzare, pianificare, monitorare le attività e gestire la loro organizzazione. ClickUp è questa piattaforma.

Le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp offrono alle organizzazioni una soluzione da parete a parete per ogni team

Con ClickUp, è possibile utilizzare una varietà di progetti e di modelli di gestione dei programmi per gestire le attività e monitorare lo stato di progetti, iniziative e altro ancora.

Con ClickUp, è possibile utilizzare una varietà di progetti e di modelli di gestione dei programmi per gestire le attività e monitorare lo stato di progetti, iniziative e altro ancora.

Stabilire obiettivi misurabili per attività e progetti con progressione automatica per raggiungere più efficacemente gli oggetti con Sequenza definita e traguardi quantificabili

Parte del ruolo del CEO consiste nel definire e portare avanti attività di ampio respiro, come il miglioramento della produttività generale o la gestione delle aspettative degli stakeholder: ClickUp può aiutarvi a delineare e monitorare lo stato di avanzamento di tali attività obiettivi di gestione come questi. Potete usare ClickUp anche per le risorse umane, le vendite, la contabilità, il marketing e la gestione delle relazioni con i clienti.

Visualizzate lo stato dei progetti e le attività rimanenti in tutto il team o il reparto con le dashboard di ClickUp 3.0

Avete bisogno di monitorare metriche e KPI specifici? ClickUp lo rende facile. Tutto quello che dovete fare è creare un dashboard esecutivo con la funzionalità/funzione di cui avete bisogno. Tutto è personalizzabile, in modo da poter creare un dashboard che non solo vi aiuti a tenere traccia delle informazioni importanti, ma che supporti anche il piano, la collaborazione e la comunicazione con i vostri team.

E soprattutto? Questa piattaforma è talmente personalizzabile da offrire un'incredibile flessibilità. Sia che preferiate una approccio di gestione top-down o bottom-up è possibile creare dashboard o passare da un approccio all'altro gestione delle attività visualizzazioni. In questo modo è possibile visualizzare l'organizzazione nel suo complesso e controllare le singole attività progetti e attività che il team sta lavorando.

Fai un giorno nella vita di un CEO più facile con ClickUp

C'è un motivo per cui la chiamiamo "l'app che le sostituisce tutte" Una giornata nella vita di un amministratore delegato è impegnativa, piena di attività piccole e grandi da fare. Inoltre, è necessario poter dedicare del tempo ai viaggi, alle conferenze e a molte altre cose, per non parlare della propria vita personale e del proprio benessere, oltre a tutto il resto.

Ecco perché ClickUp vi offre gli strumenti necessari per gestire la vostra organizzazione in modo efficace ed efficiente, il tutto in un unico spazio. Iscriviti oggi e scopri come ClickUp ti può aiutare a risparmiare tempo e Da fare.