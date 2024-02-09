Come evitare la trappola della parità di funzioni nello sviluppo del software

La trappola della funzionalità/funzione può allontanare i team di prodotto dai risultati aziendali che stanno cercando e sprecare risorse preziose nel processo. Ecco perché è importante sapere quando la piena parità di funzionalità è l'obiettivo giusto per il vostro prodotto SaaS, e quando non lo è.

Definiamo la funzionalità/funzione e scopriamo come si inserisce nell'universo dello sviluppo software. Esamineremo i diversi tipi di funzionalità/funzione e identificheremo i casi in cui è essenziale, oltre ad alcune insidie e sfide a cui prestare attenzione.

Quindi condivideremo alcuni software strumenti di sviluppo che semplificano il flusso di lavoro per raggiungere il giusto livello di parità per il vostro prodotto. 🙌

Che cos'è La parità di funzionalità/funzione ?

La parità di funzionalità descrive se i sistemi hanno le stesse impostazioni di funzionalità/funzione, ovvero se hanno funzioni comparabili e permettono all'utente finale di fare lo stesso tipo di cose.

Tuttavia, il significato della funzionalità/funzione dipende dal contesto in cui viene utilizzata.

Tipi di Parità di funzionalità/funzione

Esistono tre diversi tipi di funzionalità/funzione da conoscere.

Sistema di legacy parità

Supponiamo di offrire software per il marketing dei contenuti . Vi rendete conto che alcuni codici sono ormai obsoleti e che è necessaria una modernizzazione. Potreste semplicemente aggiornare il vostro software legacy, mantenendo tutte le funzionalità esistenti senza riprogettare nulla, per poi immettere sul mercato una versione più veloce con un codice aggiornato e la piena parità di funzionalità/funzione con il sistema legacy. 🐌

Se tutte le funzionalità/funzione funzionano ancora perfettamente, gli utenti potrebbero essere felici di vedere che tutto rimane esattamente lo stesso dal loro punto di vista.

Parità multipiattaforma

Il significato di funzionalità/funzione tra le piattaforme implica l'offerta della stessa struttura, delle stesse funzioni e delle stesse funzionalità su diversi sistemi operativi e piattaforme. In questo modo, sia che gli utenti accedano al vostro sistema di gestione degli eventi da un computer portatile o da un'app mobile su uno smartphone iOS o Android, la loro esperienza d'uso è coerente. 📱

Questo può essere rassicurante e rende facile per gli utenti passare da un dispositivo all'altro a seconda delle loro esigenze.

Competitivo parità di funzionalità/funzione

La parità di funzionalità/funzione si riferisce all'offerta delle stesse caratteristiche della concorrenza. Ad esempio, se i concorrenti offrono le stesse funzionalità prodotto software di marketing da fare ricerche di mercato, pianificare e gestire una campagna di marketing, impostare e monitorare il budget e vedere tutte le analisi di cui hanno bisogno, anche il vostro dovrebbe farlo. ⚖️

Ottenere approfondimenti visivi con i dashboard di ClickUp

Dopo tutto, è logico che si possa imparare molto studiando il panorama della concorrenza. Inoltre, se i loro utenti desiderano queste funzionalità/funzione, anche i vostri potrebbero desiderarle. Se questo si adatta alla vostra strategia aziendale e al modo in cui lavora il vostro sistema, allora potete competere testa a testa con i vostri concorrenti, se è questo che volete fare.

Sfide e insidie della parità di funzionalità/funzione

Sebbene la funzionalità/funzione possa sembrare l'ideale - e a volte lo è -, comporta anche delle sfide di cui è necessario essere consapevoli.

Sviluppo tecnologico

Lo sviluppo del software è un settore in rapida evoluzione e le nuove tecnologie sono sempre disponibili. Se continuate a fare le cose come le avete sempre fatte sul vostro sistema legacy, magari un po' più velocemente, potreste sprecare risorse per funzionalità/funzioni non più rilevanti. Potreste anche perdere l'opportunità di creare nuove funzionalità/funzione che funzionino meglio, o di riprogettare interamente il vostro sistema. 🤖

**Vale sempre la pena di rivalutare il modo in cui il vostro sistema lavora nel contesto dei nuovi sviluppi, invece di ripetere le stesse cose. Rimanete aggiornati sulle ultime tendenze partecipando a corsi di sviluppo e webinar e leggendo libri sul marketing di prodotto .

Diversi casi d'uso

Gli utenti spesso utilizzano le app per dispositivi mobili in modo diverso da come utilizzano i computer portatili o desktop. Se costruite la stessa serie di funzionalità/funzione per le diverse piattaforme, potreste scoprire di aver sprecato tempo e denaro del team di sviluppo per funzionalità del prodotto che non vengono utilizzate su una determinata piattaforma. Inoltre, potreste complicare eccessivamente la vostra API mobile. 🤪

Soluzione: Eseguite alcuni sondaggi tra gli utenti finali per stabilire le esigenze degli utenti per le diverse piattaforme che offrite. Inoltre, prestate attenzione alle vostre metriche per identificare come e dove le diverse funzionalità/funzione vengono utilizzate nella vita reale su ogni piattaforma.

Potreste anche utilizzare software di interruttori di funzionalità per attivare o disattivare alcune funzionalità/funzione e vedere la risposta.

Risorse limitate

Poche aziende dispongono di risorse illimitate e questo vale anche per le start-up. Cercare di raggiungere la piena parità di funzionalità/funzione con i vostri concorrenti quando state sviluppando un nuovo prodotto da zero ritarderà il vostro lancio e vi costerà denaro che potreste non avere in anticipo. 💸

Personalizzate il vostro flusso di lavoro, visualizzate tutti i dettagli del progetto con i membri del team assegnati in un'unica piattaforma e condividete le risorse con il Project Management di ClickUp

Soluzione: Create il vostro prodotto minimo vitale (MVP), eseguendo la convalida man mano che procedete, quindi iterate in base al feedback dei clienti.

Diverse strategie aziendali

Sebbene sia chiaramente importante poter competere con i vostri concorrenti, Da fare direttamente non è sempre il modo migliore, soprattutto se non siete affermati come loro. Inoltre, non è detto che i vostri utenti vogliano o abbiano bisogno delle stesse cose che vogliono i loro. 👪

Soluzione: Valutate le esigenze dei vostri utenti e considerate se la differenziazione possa essere un punto di vendita più efficace della completa parità di funzionalità.

Feature Parity : Dove è essenziale?

Dovete quindi puntare alla funzionalità/funzione o no? Dipende. Vediamo come si comporta la funzionalità/funzione in alcuni scenari.

Parità di funzionalità/funzione nel contesto di applicazioni mobili

Quando si costruisce il sistema per includere app per dispositivi mobili iOS o Android, ci sono alcune aree in cui è importante puntare alla funzionalità/funzione. L'obiettivo dovrebbe essere quello di creare un'esperienza utente coerente tra i vari dispositivi e di ridurre l'attrito laddove possibile. 😊

Ciò significa che la struttura di base, la navigazione e le convenzioni di denominazione devono essere le stesse, in modo che gli utenti possano trovare facilmente ciò che cercano. E quando gli utenti possono passare da un dispositivo all'altro per fare la stessa cosa, come ad esempio continuare a cercare i prodotti di loro interesse una volta usciti di casa, le vostre funzionalità/funzione devono cambiare senza problemi con loro.

Tuttavia, alcune funzioni potrebbero non essere necessarie su tutte le piattaforme. Ad esempio, è probabile che gli utenti non usino uno scanner di codici QR sui loro computer portatili o eseguano report estremamente complessi e difficili da leggere sul piccolo schermo di uno smartphone. Considerate quindi l'uso che potreste fare di ogni funzionalità/funzione prima di inserirla automaticamente.

Inoltre, tenete conto delle differenze di navigazione e di flusso di lavoro tra le app Android e iOS, in modo che gli utenti si sentano a proprio agio con le funzionalità/funzione sulla piattaforma scelta.

Importanza della parità di funzionalità/funzione nelle applicazioni web e nel cloud computing

Le app web e i siti di e-commerce sono progettati per ottenere determinati risultati. Ad esempio, se i clienti pianificano l'acquisto di un particolare prodotto o servizio su un sito web, vogliono essere in grado di sfogliare le opzioni, confrontarle e quindi prendere una decisione informata su quale sia la soluzione migliore per loro. 💻

Le funzionalità/funzione da fare dipendono esclusivamente da voi e non devono necessariamente corrispondere a quelle offerte dai vostri concorrenti. Ad esempio, potreste offrire un modo diverso (si spera migliore) per cercare e filtrare i risultati o mostrare i confronti in un formato diverso. Se i clienti possono ottenere il risultato desiderato in modo intuitivo e facile da usare, saranno probabilmente soddisfatti della loro esperienza.

Detto questo, è importante rimanere al passo con le tendenze del settore per assicurarsi di soddisfare le aspettative dei clienti e rimanere competitivi.

Necessità di parità di funzionalità/funzione nella gestione dei database

Quando si migrano grandi quantità di dati su una piattaforma nuova o aggiornata, è importante assicurarsi che ci sia una sufficiente funzionalità/funzione affinché il database continui a funzionare in modo efficace. Ad esempio, è necessario disporre degli stessi campi (o di campi simili) per memorizzare i dati e di funzionalità/funzioni simili per accedervi e lavorarci. Eventuali problemi di compatibilità potrebbero influire sull'affidabilità dei dati, oltre che sulla funzione e sulle prestazioni.

**Ci sono casi in cui la parità di funzionalità è importante, ma è altrettanto importante non cadere nella trappola della parità di funzionalità. Siate consapevoli delle potenziali sfide legate alla ricerca della piena funzionalità/funzione e assicuratevi di affrontarle nel modo giusto e con gli strumenti giusti.

Bridging the Gap: 12 soluzioni e strategie per la funzionalità/funzione

Visualizzate l'intero ciclo di vita del prodotto con il software di gestione dei prodotti ClickUp

Quando si gestisce un progetto di sviluppo software, è fondamentale disporre degli strumenti giusti per raggiungere il livello di funzionalità/funzione prescelto e per rendere felici sia gli stakeholder che il team di sviluppo.

ClickUp è una piattaforma di project management e produttività all-in-one che ottimizza ogni aspetto delle responsabilità di sviluppo del software. Indipendentemente dalla complessità del progetto, questo potente strumento è in grado di gestirlo. 💪

Fin dall'inizio del progetto, La gestione dei prodotti ClickUp vi aiutano a mappare la vostra visione, progettare la produttività e coinvolgere il team. Poi, una volta entrati nel processo di sviluppo, Software ClickUp gli strumenti di ClickUp gestiscono il processo per voi, automatizzando i flussi di lavoro e monitorando lo stato di avanzamento verso la funzionalità/funzione.

Vediamo alcuni degli strumenti specifici che ClickUp offre per le diverse fasi del processo di sviluppo.

1. Esaminare le opzioni

Brainstorming, strategia o mappatura dei flussi di lavoro con le lavagne online di ClickUp, che offrono una collaborazione visiva

Scrivete le vostre idee iniziali su un foglio di Lavagna online ClickUp o Mappa mentale di ClickUp . In questa fase, è probabile che si analizzino anche le versioni esistenti del software e le produttività dei concorrenti, per decidere la parità di funzionalità/funzione che si vuole ottenere.

2. Creazione di una roadmap

Suddividete obiettivi, attività, punti agili e stati del progetto nella dashboard di ClickUp 3.0, altamente personalizzabile

Quindi, trasformate le vostre idee in una roadmap con una tabella di marcia definita Obiettivi di ClickUp , attività cardine e Sequenza. La chiave è la collaborazione del team e ClickUp la semplifica. Più membri del team possono lavorare contemporaneamente su qualsiasi documento, sia in sede che da remoto. Oppure possono assegnare commenti per i loro compagni di squadra remoti che potranno rispondere quando si collegheranno in seguito. 🤝

3. Mettere in ordine i documenti

Centralizzate tutta la documentazione dal vostro carta del progetto e sequenza al bilancio e alle note delle riunioni settimanali. Con tutto ciò che è collegato alle attività, è facile trovare ciò che serve quando serve.

4. Assegnare attività

Utilizzate le lavagne online di ClickUp per assegnare attività, taggare gli assegnatari e tutto ciò che serve per dare il via alla vostra prossima collaborazione

Una volta che avete la vostra roadmap, gli obiettivi e le attività cardine principali, è il momento di creare Attività di ClickUp . È possibile generare automaticamente attività direttamente da altri documenti di ClickUp o crearle manualmente, sempre collegate alla roadmap. Sprint di ClickUp aiuta a stimare ciò che il team è in grado di fare in un determinato periodo per progredire il più rapidamente possibile verso la funzionalità/funzione. 🏃

5. Programmare le riunioni

Impostare attività ricorrenti di riunione per standup quotidiani e riunioni settimanali sullo stato di avanzamento in Visualizzazione del calendario . Quindi impostate delle notifiche di promemoria per assicurarvi che tutti siano puntuali e preparati per la riunione.

6. Risolvere i bug

Utilizzare Moduli ClickUp per raccogliere il feedback degli utenti sui bug e convertire i dati direttamente in attività tracciabili, in modo da affrontarli con metodo e accelerare il percorso verso la funzionalità/funzione. È possibile gestire tutti gli arretrati con campi personalizzati e stati personalizzati delle attività che indicano esattamente cosa sta accadendo per ogni attività. 🐞

7. Gestisci autorizzazioni

Con Autorizzazioni per il ClickUp consente di controllare esattamente ciò a cui possono accedere tutti i membri del team del progetto. Ad esempio, si può consentire ad alcune persone di modificare gli elementi, mentre altre possono visualizzare o commentare solo elementi specifici.

8. Monitoraggio degli stati

Personalizzate la vostra visualizzazione ClickUp Dashboard per mostrare lo stato di avanzamento del progetto in un colpo d'occhio. Visualizzate una panoramica di alto livello o eseguite il drill-down sui dettagli, a vostra scelta. Generare aggiornamenti automatici sullo stato di avanzamento usando Campi personalizzati con l'IA come Target Release Group, Backend Target Release e Risk, in modo da poter riferire rapidamente al team e agli altri stakeholder come si sta procedendo rispetto all'obiettivo della feature/funzione paritaria 📊

9. Visualizzare i dati a modo vostro

Raggruppate, filtrate o nascondete le attività dei grafici Gantt di ClickUp 3.0 per monitorare e collegare i flussi di lavoro di tutti i vostri lavori

Visualizzate i dati del progetto in diversi formati. Ad esempio, è possibile scegliere Vista Gantt per vedere la Sequenza del progetto, Vista Elenco per monitorare le attività in sospeso, oppure Vista Carico di lavoro per gestire chi sta lavorando su cosa. È sufficiente cambiare visualizzazione con un pulsante per ottenere una prospettiva diversa.

10. Gestisci il tuo rilascio

Mentre vi muovete verso la parità di funzionalità/funzione, distribuite i vostri rilasci in un modo attentamente pianificato, controllato e misurato che riduce al minimo il potenziale caos dello sviluppo di un nuovo prodotto. Lavorate attraverso la codifica, la QA e la fase di staging, quindi utilizzate il feedback ottenuto per apportare le ultime modifiche prima di renderlo operativo.

11. Risparmiare tempo con i modelli

Indipendentemente dalla fase del processo di sviluppo a cui state lavorando, c'è un modello ClickUp adatto. Da modelli per la posizione del prodotto a modelli di sviluppo del prodotto risparmiare tempo e lavoro richiesto in ogni momento. 📝

12. Fate in modo che il vostro stack tecnologico lavori insieme

Sfogliate le app e le integrazioni disponibili in ClickUp per terminare il lavoro in un'unica piattaforma centralizzata Integrazioni ClickUp aumentano la potenza di molte altre applicazioni di uso comune. Impostazione di riunioni con Google Calendar e poi eseguirli usando Zoom o Teams di Microsoft . Chattare con il proprio team su Slack e monitorare il tempo speso per le attività con Harvest . Eseguire i test cross-browser con LambdaTest e registrare e risolvere i bug su Bugsnag .

Il futuro di Parità di funzionalità/funzione

La funzionalità/funzione continuerà a essere un elemento importante da considerare per gli sviluppatori di software. Piuttosto che costruire semplicemente qualcosa di uguale, è importante guardare a ciò che esiste - sia che si tratti del proprio sito legacy, della piattaforma attuale o di quella di un concorrente - e identificare cosa mantenere (o reingegnerizzare) e cosa lasciare fuori. ✅ ❎

Per prendere le decisioni giuste, gli sviluppatori devono tenere a mente le esigenze degli utenti finali, perché la cura del cliente deve essere sempre al primo posto.

Utilizzare Feature Parity Saggiamente

Lo sviluppo di software richiede decisioni importanti sulla funzionalità/funzione. Ad esempio, quante funzionalità legacy migrerete nel nuovo sistema o nelle piattaforme ampliate, e come saranno le funzionalità/funzione che offrirete rispetto a quelle dei vostri concorrenti?

Lo sviluppo di funzionalità richiede tempo e denaro, quindi è importante assicurarsi di utilizzare tali risorse per lavorare su funzionalità effettivamente richieste dai clienti. Le funzionalità/funzione scelte devono essere tecnologicamente aggiornate e in linea con la vostra strategia aziendale.

È importante anche utilizzare i giusti strumenti di supporto per raggiungere il livello di funzionalità/funzione prescelto. ClickUp vi offre tutte le funzionalità di sviluppo e di project management che desiderate per risparmiare tempo, energia e denaro nell'ambito del vostro progetto ✨

Con opzioni di prezzo - inclusa una versione gratis - per aziende di ogni dimensione, dalle start-up alle aziende, e lingue che includono inglese, francese, spagnolo e persino portoghese brasiliano, non potete sbagliare con ClickUp. Registrati gratis con ClickUp oggi stesso per raggiungere la funzionalità/funzione più velocemente e meglio che mai. Il vostro team vi ringrazierà e anche i vostri personalizzati. 🤩

Frequenze comuni

Quando si gestisce un progetto di sviluppo software, è importante capire il significato e le implicazioni della funzionalità/funzione. Queste definizioni possono essere d'aiuto.

Che cos'è la parità nello sviluppo software ?

La feature parity nello sviluppo del software è una misura di quante funzionalità/funzioni i sistemi software hanno in comune tra versioni o piattaforme diverse, o rispetto alla concorrenza. I sistemi con un alto livello di funzionalità/funzione sono in grado di fare cose simili in modi simili.

Che cos'è la parità di funzionalità/funzione tra le piattaforme?

La funzionalità/funzione tra le piattaforme si riferisce alla capacità di svolgere attività simili su piattaforme diverse. Ad esempio, un'applicazione per desktop e per dispositivi mobili dovrebbe avere funzioni e convenzioni di denominazione simili su entrambe le piattaforme.

**Perché la funzionalità/funzione è importante?

La parità di funzionalità/funzione tra le varie piattaforme e versioni garantisce che gli utenti possano fare ciò di cui hanno bisogno, indipendentemente dal dispositivo che stanno utilizzando, e che continuino a farlo anche quando si aggiorna il sistema. La parità di funzionalità/funzione all'interno del vostro settore vi garantisce di rimanere competitivi e di evitare che gli utenti si sentano frustrati e migrino verso i vostri concorrenti.