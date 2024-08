10 Migliori software di segnalazione delle funzionalità per i team di sviluppo nel 2024

Il software di interruttori di funzionalità consente agli sviluppatori di dotare gli utenti di funzioni all'avanguardia, pur mantenendo stabilità e controllo. 👩‍💻

È uno strumento essenziale per scaglionare il rilascio delle funzionalità/funzione, sperimentare diverse funzioni e controllare l'esperienza dell'utente.

**Che cos'è il software per la gestione delle funzionalità?

Il Feature Flagging o interruttori di funzionalità è una tecnica di sviluppo software che consente agli sviluppatori di abilitare o disabilitare una funzionalità per gli utenti senza modificare il codice esistente o distribuirne di nuovo.

Al momento di scegliere lo strumento giusto per rendere operativo il feature flagging, la moltitudine di funzionalità presenti nei software di feature-flagging può spesso sopraffare l'utente. Questa guida si propone di semplificare il vostro percorso evidenziando le 10 principali soluzioni software di feature-flagging oggi disponibili.

**Cosa cercare in un software per l'identificazione delle funzionalità?

Per guidarvi nella giusta direzione, abbiamo elencato alcuni fattori chiave da valutare durante la verifica degli strumenti di feature flagging:

**Il software deve avere una dashboard o un'interfaccia di facile utilizzo che permetta a sviluppatori e product manager di creare, gestire e monitorare facilmente gli interruttori di funzionalità

Opzioni di traguardo robuste: Cercate un software che offra diverse opzioni di traguardo in base agli attributi dell'utente, al comportamento e alle caratteristiche del dispositivo

Cercate un software che offra diverse opzioni di traguardo in base agli attributi dell'utente, al comportamento e alle caratteristiche del dispositivo Configurazione dei flag: Scegliete uno strumento che vi permetta di impostare i flag delle funzionalità con un controllo a grana fine, comprese le opzioni per abilitare/disabilitare le funzionalità, puntare a specifici segmenti di utenti e configurare le percentuali di rollout

Scegliete uno strumento che vi permetta di impostare i flag delle funzionalità con un controllo a grana fine, comprese le opzioni per abilitare/disabilitare le funzionalità, puntare a specifici segmenti di utenti e configurare le percentuali di rollout Integrazione di test A/B: Cercate uno strumento che fornisca funzionalità di test A/B integrate o che si integri con le piattaforme più diffuse

Cercate uno strumento che fornisca funzionalità di test A/B integrate o che si integri con le piattaforme più diffuse Funzione di auditing e rollback: Scegliete un software che offra una funzione di auditing completa e che vi permetta di tornare facilmente alle configurazioni precedenti, se necessario

Scegliete un software che offra una funzione di auditing completa e che vi permetta di tornare facilmente alle configurazioni precedenti, se necessario Integrazioni ed ecosistema: Considerate la compatibilità del software con gli strumenti e le piattaforme di sviluppo esistenti. La perfetta integrazione con altri strumenti semplifica i flussi di lavoro e migliora l'efficienza

I 10 migliori software di interruttori di funzionalità da usare nel 2024

Ecco l'elenco dei migliori strumenti per l'identificazione delle funzionalità nel 2024, con le loro caratteristiche, limiti di frequenza, prezzi e valutazioni.

1. Scatenati

via Liberare Questa piattaforma open-source di segnalazione delle funzionalità ha una comunità vivace e una documentazione estesa, che la rendono ideale per gli sviluppatori in cerca di flessibilità e personalizzazione.

L'opzione di distribuzione self-hosted offre grande controllo e sicurezza.

Le migliori funzionalità/funzione di Unleash

Create interruttori di funzionalità con un controllo a grana fine, consentendo agli sviluppatori di attivare/disattivare facilmente le funzionalità

Mantenete il controllo delle valutazioni e delle modifiche ai flag delle funzionalità grazie alle autorizzazioni integrate e ai principi di revisione a quattro occhi per soddisfare le esigenze di conformità

Rilasciare le funzionalità agli utenti scelti non appena si è pronti, con cicli di feedback iterativi e test A/B dell'utente

Mantenere i dati degli utenti al sicuro grazie a privacy by design, residenza dei dati, istanze private e opzioni di hosting flessibili

Ottenere l'accesso a un facile test dell'end-point e alla generazione automatizzata di client per gli amministratori, grazie alla compatibilità con le API aperte

Monitorare le prestazioni di diverse varianti di funzionalità/funzione e monitorare il coinvolgimento degli utenti

Limiti di Unleash

Sfide durante l'implementazione

Limitate funzioni offline

Mancanza di funzionalità in tempo reale

Prezzi di Unleash

Open source: Free

Free Pro: $80/mese

$80/mese Azienda: Prezzo personalizzato

Unleash valutazioni e recensioni

G2: 4.7/5 (81+ recensioni)

4.7/5 (81+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (5+ recensioni)

2. FeatBit

via Featbit FeatBit è la soluzione completa per gestire gli interruttori di funzionalità con velocità, scalabilità e facilità.

Business con .NET e progettato per ambienti self-hosted, consente di rilasciare funzionalità/funzione, sperimentare e ottimizzare, scalare senza problemi e stimolare la crescita aziendale.

Le migliori funzionalità/funzioni di FeatBit

Monitoraggio dell'utilizzo delle funzionalità/funzione, creazione di report di sperimentazione on-demand ed esportazione dei dati in strumenti come DataDog e Amplitude per le diverse esigenze aziendali

Scalabilità orizzontale e verticale grazie a un'architettura meticolosamente progettata

Limiti di FeatBit

Rispetto alle piattaforme di interruttori di funzionalità consolidate, la comunità di FeatBit è ancora relativamente piccola e in via di sviluppo. Questo può significare una minore disponibilità di risorse e di supporto per la risoluzione dei problemi, soprattutto per i casi d'uso più complessi

Prezzi di FeatBit

Comunità: Free

Free Azienda Standard: $399/mese

$399/mese Enterprise Premium: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni su FeatBit

non ci sono ancora recensioni

3. Flagsmith

via Flagsmith Flagsmith è un servizio open source di facile utilizzo per la segnalazione di funzionalità e la configurazione remota, che consente ai team di sviluppo di rilasciare le funzionalità in modo più sicuro ed efficiente.

È noto per essere una piattaforma centralizzata per la gestione degli interruttori di funzionalità, che consente agli sviluppatori di attivare/disattivare le funzionalità per utenti o segmenti specifici senza la necessità di distribuire nuovamente il codice.

Funzionalità/funzione migliori di Flagsmith

Crea e gestisce facilmente funzionalità/funzioni in applicazioni web, mobili e lato server

Gestione degli interruttori di funzionalità in base all'ambiente di sviluppo

Integrazione con lo stack esistente e invio dei dati dei flag alla propria piattaforma di analisi

Combinare il valore delle funzionalità/funzione con la flessibilità della configurazione remota per testare e distribuire nuove funzionalità in tutta sicurezza

Distribuzione come servizio o host su cloud privato o on-premises

Limiti di Flagsmith

Curva di apprendimento ripida per i nuovi membri del team

Manca un'interfaccia utente compatta

Richiede l'integrazione con Slack per avere maggiore visibilità quando gli interruttori di funzionalità vengono spostati

Prezzi di Flagsmith

**Gratis

Inizio: $45/mese

$45/mese Scale-Up: $200/mese

valutazioni e recensioni di Flagsmith

G2: 4.8/5 (22+ recensioni)

4.8/5 (22+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3+ recensioni)

4. Ciclo di sviluppo

via Ciclo di sviluppo DevCycle enfatizza la produttività degli sviluppatori integrando perfettamente gli strumenti e i framework di sviluppo più diffusi.

Gli snippet di codice integrati e le funzioni di completamento automatico semplificano l'implementazione degli interruttori di funzionalità.

Le migliori funzionalità/funzione di DevCycle

Creare, aggiornare e gestire in modo efficiente gli interruttori di funzionalità per controllare l'accesso a nuovi codici in ambienti diversi

Sfruttate i flag di funzionalità per aumentare la velocità di distribuzione e misurare le prestazioni del rollout delle funzionalità una volta che il codice è in produzione

Monitoraggio dei flag in ogni fase del processo di sviluppo grazie a una visualizzazione globale

Automazioni degli aggiornamenti degli interruttori di funzionalità in tutti i linguaggi di programmazione con la copertura completa dell'SDK

Personalizzate i flussi di lavoro e modificate istantaneamente i flag

Utilizzate l'attivazione/disattivare le funzionalità per fornire istantaneamente le modifiche al codice con la flessibilità di distribuire gradualmente le nuove funzionalità a un sottoinsieme di utenti finali

Limiti di DevCycle

Sono necessarie più integrazioni

Problemi negli URL condivisibili

Prezzi di DevCycle

**Gratuito

Starter: A partire da $20/mese

A partire da $20/mese Business: A partire da $400/mese

A partire da $400/mese Azienda: Prezzo personalizzato

DevCycle valutazioni e recensioni

G2: 4.8/5 (6+ recensioni)

4.8/5 (6+ recensioni) Product Hunt: 5/5 (9+ recensioni)

5. LaunchDarkly

via L'avvio di Darkly LaunchDarkly offre funzionalità di interruttori di funzionalità, test A/B e funzionalità di analisi.

La sua interfaccia intuitiva e le potenti funzionalità/funzione di targeting lo rendono una scelta popolare per le implementazioni più grandi e complesse.

Le migliori funzionalità/funzione di LaunchDarkly

Utilizzate l'automazione e la gestione delle funzionalità per massimizzare il valore di ogni funzionalità/funzione del software

Aumentare la velocità e la stabilità dei rilasci di software per i personalizzati

Fornire esperienze mirate e personalizzate senza un lavoro pesante e manuale di sviluppo

Eseguire esperimenti e ottimizzare le funzionalità/funzione del prodotto per favorire il coinvolgimento dei clienti e migliorare in modo misurabile l'azienda

Gestire, controllare e ottimizzare le esperienze mobili in-app, riducendo la complessità dei processi di approvazione degli app store

Limiti di LaunchDarkly

Stati confusi dei flag

Problemi di integrazione

Richiede la correzione dei bug

Prezzi di LaunchDarkly

Starter: $8,33/postazione al mese

$8,33/postazione al mese Pro: $16,67/seduta al mese

$16,67/seduta al mese Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni su LaunchDarkly

G2: 4.7/5 (134+ recensioni)

4.7/5 (134+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (20+ recensioni)

6. Dividere

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Split-Dashboard.png

/$$$img/

via Dividere Rinomato per la sua interfaccia utente e le potenti opzioni di traguardo, Split è ideale per i team che cercano una soluzione semplice per la gestione degli interruttori di funzionalità e la conduzione di A/B test.

Le migliori funzionalità/funzione di Split

Lancio di rilasci di più componenti con interruttori di funzionalità a traguardo

Utilizzate la percentuale di rollout per progettare un rilascio in più fasi che si adatti alla vostra tolleranza al rischio

Identificare e disattivare istantaneamente le funzionalità/funzione difettose, eliminando la necessità di rollback e hotfix

Gestite gli interruttori di funzionalità in tutto il frontend, il backend e le app mobili utilizzando oltre 14 SDK open-source

Limiti della divisione

La procedura di configurazione è un po' complessa all'inizio

Metriche di reportistica insufficienti

Prezzi di Split

Sviluppatore: Free

Free Team: $33/postazione al mese

$33/postazione al mese Business: $60/seduta al mese

$60/seduta al mese Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni su Split

G2: 4.7/5 (122+ recensioni)

7. Taplytics

via Taplytics Taplytics aiuta a gestire e controllare il rilascio di nuove funzionalità/funzione agli utenti. Consente di creare facilmente interruttori di funzionalità per traguardare specifici segmenti di utenti e monitorare le prestazioni delle funzionalità.

È utile per sperimentare nuove funzionalità/funzione senza impattare sull'intera base di utenti e per rilasciare gradualmente le funzionalità per assicurarsi che siano stabili e ben accolte.

Le migliori funzionalità/funzione di Taplytics

Implementazione di produttività e gestione di funzionalità/funzione su applicazioni web, mobili, OTT e lato server

Distribuzione del codice e regolare con precisione chi riceve la funzionalità/funzione, sia che si tratti di voi stessi, di utenti interni o di un pubblico di produttività chiaramente definito

Introdurre o nascondere funzionalità su mobile, web e TV con un solo clic, senza aggiornamenti dell'app store

Lanciare immediatamente le funzionalità/funzione o rilasciarle lentamente nel tempo a segmenti specifici del pubblico di produzione

Distribuire le funzionalità/funzione internamente o in produttività con fiducia, in qualsiasi momento

Limiti di Taplytics

Sono necessarie più integrazioni

Occasionalmente, gli interruttori di funzionalità richiedono un po' di tempo per essere propagati agli utenti

Prezzi di Taplytics

Piano Pro: A partire da $500/mese

A partire da $500/mese Piano Enterprise: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato Piano personalizzato: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Taplytics

G2: 4.4/5 (15+ recensioni)

4.4/5 (15+ recensioni) Caccia al prodotto: 4.9/5 (100+ recensioni)

8. Optimizely

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Optimizely-Dashboard-1400x841.gif

/$$$img/

via Ottimizzare Questa piattaforma ricca di funzionalità offre una suite completa di strumenti per l'individuazione delle funzionalità, la personalizzazione e l'ottimizzazione.

È nota per il suo builder di sperimentazione visiva e per i dashboard di analisi che consentono ai team di prendere decisioni basate sui dati.

Le migliori funzionalità/funzioni di Optimizely

Alleggerire la pressione sugli ingegneri con sofisticati strumenti di gestione delle funzionalità/funzione

Migliora i lavori richiesti per la personalizzazione con test mirati, veloci e accurati

Innovare l'intero ciclo di vita del prodotto con rilasci di qualità superiore, test più sicuri e convalide di funzionalità/funzione più rapide

Migliorate la velocità di sperimentazione con strumenti di piano nativi o integrare gli strumenti del flusso di lavoro scelti da voi

Limiti di Optimizely

Curva di apprendimento ripida

Processo di variazione dei test macchinoso

Implementazione complessa

Prezzi di Optimizely

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Optimizely

G2: 4.3/5 (75+ recensioni)

4.3/5 (75+ recensioni) Gartner Peer Insights: 4.3/5 (111+ recensioni)

9. Flipt

via Capovolgere Flipt è una piattaforma open-source per la gestione delle funzionalità/funzione che enfatizza la velocità, la scalabilità e il self-hosting.

Permette agli sviluppatori di gestire le funzionalità/funzione, di condurre test A/B e di ottimizzare l'esperienza dell'utente con flessibilità e controllo.

Le migliori funzionalità/funzioni di Flipt

Gestione di funzionalità/funzioni, esperimenti e rollout in più team e ambienti

Memorizzate gli interruttori di funzionalità in Git e utilizzate la pipeline CI/CD esistente per distribuire le modifiche

Creazione di regole di distribuzione avanzate per traguardare entità specifiche in base a proprietà personalizzate

Limiti di Flipt

Interfaccia ingombrante per impostazioni di flag di grandi dimensioni

Assenza di opzioni di filtraggio avanzate basate sui metadati dei flag, sui segmenti di utenti o su altri criteri rilevanti

Prezzi di Flipt

Gratuito

Valutazioni e recensioni di Flipt

non ci sono ancora recensioni

10. Flipper cloud

via FlipperCloud Lo strumento di gestione degli interruttori di funzionalità di Flipper Cloud fornisce una suite completa di strumenti per gestire il rollout delle funzionalità, condurre test A/B e garantire un'esperienza utente senza soluzione di continuità.

Si distingue per ridurre al minimo le interruzioni, lasciando che siano gli utenti a decidere quando vogliono familiarizzare con una drastica riprogettazione dell'interfaccia.

Funzionalità/funzione migliori di Flipper Cloud

Abilitare le funzionalità per tutti, per attori specifici (ad esempio, utenti), per gruppi di utenti, per una percentuale di attori o per una percentuale di tempo

Impostazione di funzionalità/funzione in un ambiente non di produzione per rispecchiare semplicemente l'impostazione della produzione

Ottenere prima un feedback onesto spedendo le nuove funzionalità in produzione dietro un flag di funzionalità

Anteprima di come una modifica influisce sugli utenti reali in produttività abilitando una funzionalità/funzione sperimentale per una percentuale di utenti e misurando poi i risultati

Limiti di Flipper Cloud

Funzionalità insufficienti per la gestione di team complessi e l'accesso granulare alle funzionalità/funzione

Prezzi di Flipper Cloud

**Gratis

Standard: $20/postazione al mese

Valutazioni e recensioni di Flipper Cloud

Non è elencato sulle piattaforme di recensioni

Altri strumenti per i team di sviluppatori

Sebbene tutti gli strumenti di segnalazione delle funzionalità elencati sopra siano ottimi, non sono tutti i pezzi del puzzle.

Considerate l'aggiunta di uno strumento di strumento di project management come ClickUp al vostro arsenale per ottenere flussi di lavoro solidi e una collaborazione senza soluzione di continuità. Portate i vostri team di programmazione e di prodotto a un livello superiore.

ClickUp

Gestite i vostri progetti aziendali in ogni passaggio con modelli, funzionalità di collaborazione e oltre 15 visualizzazioni del progetto con ClickUp

ClickUp è uno strumento di project management basato su cloud che aiuta i team di tutte le dimensioni a organizzare il lavoro, a collaborare efficacemente e a monitorare lo stato. ClickUp per i team agili porta i vostri sviluppatori su un'unica piattaforma con tutto ciò di cui hanno bisogno per avere successo, come roadmap di prodotto, backlog e sprint. ClickUp per i team software semplifica il ciclo di sviluppo abilitando tutte le funzioni in un unico luogo, con collaborazione, monitoraggio, gestione e automazione. ClickUp è un'applicazione IA di ClickUp è utile anche durante la creazione e l'ideazione dei contenuti.

ClickUp consente anche ai team non tecnici di connettersi e lavorare sulla stessa piattaforma. Il risultato è che diventa più facile rompere i silos e colmare il divario tra sviluppatori e flussi di lavoro diversi.

I cruscotti di ClickUp 3.0 offrono ai gestori del team agile una rapida visualizzazione delle attività rimanenti e delle priorità della settimana, oltre a grafici dettagliati di burnup e burndown

Offre diversi vantaggi, quali:

Attività e sotto-attività secondarie per suddividere il lavoro in parti gestibili e monitorare il loro stato

Elenchi e lavagne online per organizzare le attività visivamente e tenere sotto controllo il flusso di lavoro

Migliore organizzazione per tenere traccia degli interruttori di funzionalità e vedere il quadro generale

Riduzione del rischio e migliore controllo susviluppo del software del ciclo di vita del software grazie a soluzioni personalizzate pre modelli personalizzati per la documentazione tecnica Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Creazione di flussi di lavoro personalizzati e affidabili per ogni progetto all'interno dell'area di lavoro

Utilizzate campi personalizzati per aggiungere un ID attività personalizzato per tenere traccia dei punti di scrum

Scegliete tra un intervallo di opzioni per il monitoraggio del tempo per aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi, comprese le integrazioni esterne e il monitoraggio del tempo nativo in app o tramite un file diEstensione per Chrome

Evitate di saltare da una piattaforma all'altra e create un ramo o una nuova richiesta di pull all'interno di un'attività utilizzando l'integrazione con GitHub

Integrazione perfetta con Github, Gitlab e Bitbucket

Tenete traccia dei vostri backlog e aggiungete le attività a Sprints specifici per una migliore organizzazione e reportistica

Condivisione delle informazioni senza sforzo sugli interruttori di funzionalità tra i vari team per semplificare la collaborazione

Controllo delle modalità di distribuzione delle funzionalità/funzione agli utenti

Testate le funzionalità/funzione con un piccolo gruppo di utenti prima di distribuirle a tutti

Automazioni per il cambio di stato dei flag delle funzionalità in base a eventi specifici, come una nuova release o un'operazione dicorrezione di un bug. Inoltre, utilizzare l'automazione per notificare ai membri del team le modifiche agli interruttori di funzionalità

Limiti di ClickUp

Alcuni nuovi utenti notano una curva di apprendimento ripida

ClickUp non è dedicato agli interruttori di funzionalità, anche se li integra

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Enterprise: Prezzi personalizzati per soddisfare le vostre esigenze organizzative

Prezzi personalizzati per soddisfare le vostre esigenze organizzative ClickUp Brain: Disponibile su tutti i piani a pagamento per $5/Area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (9.201+ recensioni)

4,7/5 (9.201+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (3.948+ recensioni)

Padroneggiare gli interruttori di funzionalità con una piattaforma completa

Sebbene esistano numerose soluzioni per gli interruttori di funzionalità, molte di esse devono concentrarsi su qualcosa di più della semplice meccanica degli interruttori di funzionalità. È necessaria l'integrazione con i flussi di lavoro esistenti e con le strumenti per il project management per alleggerire il carico di lavoro degli sviluppatori.

ClickUp è uno strumento olistico di project management che fa molto di più del semplice monitoraggio delle attività. Migliora l'organizzazione, aumenta l'efficienza e controlla il lancio di nuove funzionalità/funzione.

L'interfaccia intuitiva e le potenti opzioni di personalizzazione di ClickUp si adattano perfettamente a progetti di qualsiasi dimensione e complessità. 🙌

Inoltre, la perfetta integrazione con altre attività di ClickUp, come la gestione delle attività, gli strumenti di comunicazione e i dashboard di reportistica, crea un flusso di lavoro unificato che consente agli sviluppatori di fornire software eccezionali in modo più rapido ed efficace. Provate ClickUp oggi stesso per godere dei suoi vantaggi!