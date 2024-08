Sviluppo low-code: Migliorare l'agilità nella creazione di app

Immaginate questo. Si sta utilizzando un sistema personalizzato di project management sviluppato su misura che consente di impostare lo stato delle attività come "da fare", "in corso" o "terminato" Per adattarsi al vostro flusso di lavoro, avete bisogno di un ulteriore stato, ad esempio "in attesa di approvazione"

Tradizionalmente, l'aggiunta di qualcosa di così semplice richiederebbe un lavoro di ingegneria che richiederebbe alcune settimane, se non mesi, a seconda della tabella di marcia.

Oggi non è più così. Lo sviluppo a codice ridotto ha cambiato il modo di lavorare dei team di ingegneria del software. In questo post vi mostriamo come.

Che cos'è il codice basso?

Il codice basso è un paradigma di sviluppo del software che prevede una codifica manuale ridotta al minimo e che si avvale di interfacce grafiche. È un'alternativa allo sviluppo tradizionale che utilizza uno sviluppo visivo invece di un approccio testuale alla creazione di app.

Permette agli sviluppatori di trascinare e rilasciare elementi per personalizzare le applicazioni. Automatizza le attività ripetitive e migliora l'efficienza, supportando la creazione di applicazioni i principi lean dello sviluppo del software .

Il codice basso non deve essere confuso con un concetto emergente chiamato "nessun codice" Vediamo le differenze.

Low-Code vs No-Code: Qual è la differenza?

Al livello più elementare, lo sviluppo di un'applicazione a basso codice richiede alcune competenze ingegneristiche che applicazioni senza codice da fare. Questo crea anche altre differenze.

Differenza tra piattaforme a basso codice e piattaforme senza codice

Perché lo sviluppo a codice ridotto sta guadagnando popolarità?

Secondo i progetti di piattaforme applicative a basso codice, quest'anno la crescita sarà del 20% e raggiungerà un valore di mercato di oltre 12 miliardi di dollari Gartner . Nel mondo dello sviluppo agile delle applicazioni, il codice ridotto aggiunge efficienza incrementale.

Grandi e piccole aziende stanno sfruttando lo sviluppo a basso codice, ottenendo diversi vantaggi. Ecco perché.

Velocità di sviluppo: Lo sviluppo di app in codice ridotto è 40-60% più veloce . Il risultato è che potete andare sul mercato più velocemente, sperimentare di più, migliorare continuamente ed evolvere con le esigenze del mercato.

Costo di sviluppo: Le piattaforme di sviluppo a basso codice lavorano creando elementi prefabbricati come modelli, che possono essere riutilizzati o riconfigurati per costruire nuove app. Questo riduce notevolmente il costo di sviluppo di nuove applicazioni.

Democratizzazione dello sviluppo di app: Tradizionalmente, solo gli sviluppatori con conoscenze di codice in un particolare linguaggio di programmazione potevano creare applicazioni. Con l'approccio visivo del codice ridotto, anche gli utenti aziendali possono creare app robuste e sicure.

Disponibilità di risorse: IDC prevede una carenza di quattro milioni di sviluppatori entro il 2025. Le organizzazioni devono affrontare sfide immense per assumere, formare e trattenere i talenti. Il codice basso aiuta a superare questa sfida, liberando gli sviluppatori che possono concentrarsi sulla risoluzione di problemi più complessi.

Capacità di collaborazione: Le piattaforme a basso codice consentono agli utenti aziendali e tecnici di lavorare insieme, creando app in modo collaborativo. Possono lavorare sui feedback e creare valore in modo incrementale.

Adattabilità: Le app costruite con piattaforme a basso codice possono integrarsi con applicazioni e dati esterni utilizzando connettori e API in sicurezza. In questo modo è anche più facile la connessione all'ecosistema tecnologico di fornitori e partner.

Mantenibilità: Le piattaforme a basso codice supportano tutte le fasi di sviluppo dell'applicazione. Ciò significa che non solo è possibile creare app, ma anche distribuirle, avere il controllo delle versioni e altro ancora.

Vantaggi dell'utilizzo della tecnologia a basso codice

La tecnologia a basso codice è uno degli strumenti più potenti per lo sviluppo di app, sia che si tratti di una piccola o grande azienda, di una società di servizi o di prodotti, di un'azienda di software o altro. Possono offrire vantaggi trasformativi come i seguenti.

Risparmio sui costi

I principi chiave del codice ridotto sono riutilizzabilità, ripetibilità e automazione. Il codice ridotto consente di risparmiare il lavoro richiesto per lo sviluppo ripetendo i processi, riutilizzando i componenti e automatizzando le attività ripetitive. Ciò risulta direttamente in un risparmio sui costi. Inoltre, riduce la necessità di assumere grandi team di sviluppo, con un ulteriore risparmio sui costi.

Produttività degli sviluppatori

Le piattaforme a basso codice sono tra le più migliori strumenti di produttività per gli sviluppatori . Con un codice ridotto, gli sviluppatori possono trascinare i componenti per creare rapidamente le app. Inoltre, le applicazioni semplici possono essere sviluppate dagli utenti aziendali senza il lavoro richiesto dal team di ingegneri.

Il tempo risparmiato in questo modo può essere utilizzato per la risoluzione di problemi complessi, migliorando la produttività e l'efficacia degli sviluppatori.

Formazione e sviluppo delle competenze

Le piattaforme a basso codice sono ideali per i nuovi dipendenti, i cittadini sviluppatori e i giovani in transizione. Fornisce loro i parapetti per commettere errori e imparare. Accelera il processo di sviluppo e permette loro di crescere rapidamente senza bisogno di lavori di formazione manuali.

Collaborazione interfunzionale

visualizzazioni personalizzate per facilitare il lavoro la funzione di collaborazione interfunzionale su ClickUp

Una piattaforma di sviluppo a basso codice riunisce i team aziendali e tecnici, che di solito sono ai ferri corti tra loro. Fornisce loro un linguaggio e un vocabolario comuni per collaborare in modo più efficace. Inoltre, permette loro di costruire sopra il lavoro dell'altro.

Per istanza, l'utente aziendale può creare un'app che lo sviluppatore può aggiornare/raffinare sul software integrato codice incorporato .

Agilità organizzativa

La capacità di creare app rapidamente e a basso costo consente alle organizzazioni di creare prodotti e di immetterli sul mercato più rapidamente. Possono anche apportare modifiche e miglioramenti alle app esistenti in base al feedback del mercato.

Manutenzione e governance

Il codice ridotto consente ai team di aggiungere patch, apportare miglioramenti e seguire la conformità normativa in modo rapido. Inoltre, crea strutture per funzioni di governance quali autenticazione, autorizzazione, privacy dei dati, ecc. Aiuta DevOps e agile i team gestiscono le operazioni in corso in modo più efficiente.

Esperienza dei dipendenti

Gli strumenti a basso codice sono ampiamente utilizzati per sviluppare applicazioni interne come il sistema di gestione delle risorse umane (HRMS). In questo modo si eliminano gli attriti nei processi interni e si migliora l'esperienza dei dipendenti.

Nonostante i numerosi vantaggi, l'adozione del codice basso non è priva di sfide. Vediamo quali sono e come si possono superare.

Casi d'uso del codice basso

Progettazione dell'interfaccia utente

I team di progettazione creano interfacce utente con componenti riutilizzabili come pulsanti, sfondi, colori, forme ecc. con piattaforme a basso codice.

Portali per i dipendenti

Le applicazioni interne che offrono esperienze di self-service, come la richiesta di rimborso, la richiesta di ferie, la prenotazione di viaggi, ecc. sono casi d'uso perfetti per il codice ridotto.

Modernizzazione del legacy

Le organizzazioni con applicazioni legacy hanno già una logica aziendale e dei dati ben definiti. Una piattaforma a basso codice aiuta a modernizzare l'applicazione in modo rapido ed efficiente. Quando non è possibile sostituire le app legacy, il codice ridotto può essere utilizzato anche per le estensioni e le integrazioni.

Generazione di API

I generatori di API a basso codice possono automatizzare una delle attività più lunghe dello sviluppo software e della modernizzazione legacy.

Prototipazione

Prima di investire tempo ed energie nello sviluppo di un'applicazione di produttività, le organizzazioni utilizzano una piattaforma a basso codice per la prototipazione rapida o la creazione del prodotto minimo vitale.

Reportistica

la vista Carico di lavoro di ClickUp basata sui dati delle attività, degli utenti, delle stime di durata e dei tempi tracciati_

Le piattaforme a basso codice sono perfette per integrare le origini dati e costruire dashboard personalizzate senza ulteriori lavori richiesti.

Personalizzazione a livello aziendale

Quando gli utenti aziendali hanno bisogno di una personalizzazione specifica, le piattaforme a basso codice possono aiutare. Gli utenti aziendali possono aggiungere o modificare ciò di cui hanno bisogno senza coinvolgere il team di ingegneri.

Sfide dell'integrazione di sviluppo e tecnologia a basso codice

In quanto metodologia emergente di sviluppo rapido di applicazioni, il codice basso è ancora in fase di valutazione nelle organizzazioni perché pone sfide nuove e uniche.

Libertà limitata : Il codice personalizzato offre una libertà infinita di costruire qualsiasi cosa che le app a basso codice non possono fare

: Il codice personalizzato offre una libertà infinita di costruire qualsiasi cosa che le app a basso codice non possono fare Vincoli della piattaforma : Qualunque piattaforma a codice ridotto si scelga, si è limitati dalle sue funzioni. Ciò significa che si può fare solo tutto ciò che la piattaforma consente di fare

: Qualunque piattaforma a codice ridotto si scelga, si è limitati dalle sue funzioni. Ciò significa che si può fare solo tutto ciò che la piattaforma consente di fare Lock-in del fornitore : La maggior parte delle piattaforme a basso codice non sono interoperabili con altre piattaforme, il che rende il costo del passaggio troppo alto

: La maggior parte delle piattaforme a basso codice non sono interoperabili con altre piattaforme, il che rende il costo del passaggio troppo alto Limiti di integrazione : Le moderne piattaforme a basso codice potrebbero non lavorare bene con il software legacy, creando complessità che gli sviluppatori devono gestire

: Le moderne piattaforme a basso codice potrebbero non lavorare bene con il software legacy, creando complessità che gli sviluppatori devono gestire Scalabilità : Le app costruite con piattaforme a basso codice potrebbero non essere scalabili per i requisiti delle aziende

: Le app costruite con piattaforme a basso codice potrebbero non essere scalabili per i requisiti delle aziende Costo: Le piattaforme a basso codice potrebbero avere strutture di costo complesse, che richiedono il pagamento di un extra per le funzionalità/funzioni aggiuntive necessarie

Date queste sfide, la scelta dello strumento a basso codice più adatto alle vostre esigenze diventa estremamente critica. Ecco alcuni preziosi suggerimenti.

Come scegliere uno strumento a basso codice?

Prima di cercare uno strumento a basso codice, delineate chiaramente i vostri requisiti. Chiedetevi:

Da fare, per cosa si intende utilizzare lo strumento?

Chi sono gli utenti di questo strumento?

Da fare quali applicazioni?

A quali casi d'uso dovrebbe servire?

Quanto siete disposti a spendere?

Quali sono le vostre misure di esito positivo per lo strumento a basso codice?

Supponiamo che vogliate che i vostri utenti aziendali costruiscano semplici personalizzazioni e miglioramenti nel vostro sistema informatico strumento di project management . Sono necessarie le seguenti funzionalità/funzione.

Automazione del flusso di lavoro

automazioni personalizzate su ClickUp

Ogni team ha i propri processi aziendali e flussi di lavoro. Molti di questi possono essere automatizzati con semplici trigger "se-questo-quello". Scegliete una piattaforma a basso codice che vi permetta di impostare questi flussi di lavoro da eseguire automaticamente.

ClickUp Automazioni è uno strumento privo di codice che consente di impostare trigger per automatizzare i flussi di lavoro per vari casi d'uso.

Per istanza, è possibile impostare ClickUp per cambiare lo stato dell'attività ogni volta che viene completata una sottoattività. Oppure assegnare automaticamente un'attività a un utente in base al cambiamento di stato. Oppure creare un'attività quando qualcuno compila una richiesta modulo per i team software .

Relazioni complesse

dipendenze e Relazioni che si possono gestire su ClickUp_

I progetti di oggi prevedono attività complesse e interconnesse che si influenzano a vicenda. Il vostro strumento per il project management deve tenere conto di queste relazioni. Deve consentire di collegare attività o documenti, aggiungere dipendenze alle attività, collegare risorse e incorporare strumenti esterni.

ClickUp non offre la gestione delle relazioni di codice tra tutti gli artefatti. Con ClickUp è possibile creare collegamenti tra attività, documenti e dipendenze per accedere a tutto ciò che serve in un'unica posizione.

Integrazioni

Se utilizzate più strumenti per le vostre esigenze aziendali, non potete permettervi di ricorrere all'aiuto di ingegneri ogni volta che avete bisogno di lavorare insieme. Il vostro strumento di project management ha bisogno di un modo a basso codice per integrarsi con applicazioni esterne.

ClickUp si integra con oltre 1000 applicazioni senza bisogno di scrivere alcun codice. Dagli strumenti di comunicazione come Gmail e Slack alle applicazioni per la gestione dei progetti app per la produttività come Harvest e strumenti aziendali come HubSpot e GitHub, ClickUp è in grado di collegarsi a quasi tutto ciò che vi viene in mente.

esempi di automazione tra ClickUp e HubSpot

Molte di queste integrazioni sono bidirezionali. Ciò significa che è possibile impostare trigger di automazione per aggiornare lo strumento esterno da ClickUp o viceversa.

Dashboard

Il software per il project management è valido solo in base alla visibilità che offre ai vari stakeholder. Per visualizzare a 360 gradi il progetto, i manager hanno bisogno di dashboard personalizzabili che presentino le informazioni essenziali per loro.

dashboard di ClickUp con grafici personalizzati

I grafici personalizzati di ClickUp vi permettono di visualizzare il vostro lavoro nel modo che preferite, senza bisogno di ulteriori lavori richiesti.

Con ClickUp, potete scegliere tra oltre 50 widget che monitorano tempo, attività, stato di avanzamento, carico di lavoro, sprint e altro ancora. Potete anche convertire il vostro dashboard in una calcolatrice per ottenere somme, medie e altro per qualsiasi attività.

Utilizzate questi modelli agili come ispirazione per i dashboard che si desidera costruire.

Potenziatori delle prestazioni

La qualità del lavoro dipende dagli standard che i team si impongono. Nonostante il lavoro richiesto e una lista di controllo ben fatta, alcuni elementi vengono trascurati. Un buon sistema di project management può evitarlo grazie a un'intelligente automazione. ClickApps -Le app precostituite senza codice di ClickUp consentono di ottenere proprio questo. Ecco alcuni esempi.

Ilavviso di dipendenza consente di essere avvisati prima di chiudere attività che sono in attesa di altre

Ilavviso incompleto impedisce di chiudere le attività che hanno sottoattività, commenti o liste di controllo non risolti

L'app Chi è online? consente di vedere chi è online per un rapido aggiornamento in tempo reale

Personalizzabilità

Ogni app che si utilizza è dotata di una serie di funzionalità/funzione integrate. E se aveste bisogno di quelle funzionalità, ma anche di qualcosa in più? Ad esempio, un'agenzia potrebbe volere un ID attività personalizzato per ogni client.

campi personalizzati su ClickUp

ClickApp consente di creare ID attività personalizzati. Cosa c'è di più? Potete aggiungere campi personalizzati in vari formati, come date, informazioni di contatto, drop-down, caselle di controllo, collegamenti, formule, tag e altro ancora.

Intelligenza artificiale

L'IA generativa è una delle tecnologie più trasformative di questo decennio. Non è necessario assumere una grande azienda team di ingegneri per far sì che lavori per voi.

iA per la generazione di idee ClickUp ClickUp AI aiuta a velocizzare i piani di sviluppo e la documentazione. Con pochi prompt, è possibile generare idee di prodotto, roadmap e molto altro ancora, grazie a una documentazione realizzata da esperti Strumenti di IA per i team software all'interno di ClickUp.

Aumenta il project management senza codice con ClickUp

Gran parte della nostra vita e del nostro lavoro oggi è mediata dalla tecnologia. Anche le aziende che consideriamo non tecnologiche, come i servizi artistici o di bellezza, utilizzano strumenti digitali per prendere ordini, gestire le operazioni, il marketing, ecc.

Gli strumenti di base per il project management non funzionano per tutti gli scopi. Possono essere poco flessibili per le peculiarità del progetto. È qui che entra in gioco lo sviluppo di software senza codice!

Le funzionalità/funzione no code di ClickUp consentono di potenziare il project management, la collaborazione, la gestione delle risorse e lo sviluppo dei prodotti.

Grazie alle funzionalità di personalizzazione, automazione e trascinamento basate sull'interfaccia grafica di ClickUp, è possibile ottimizzare le operazioni e aumentare la produttività. Provatelo voi stessi. Iscrivetevi gratuitamente a ClickUp .