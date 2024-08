i 10 migliori libri sulla gestione dei prodotti per i responsabili dei prodotti nel 2024

Creare un prodotto che aiuti davvero le persone e che si venda praticamente da solo è difficile da realizzare.

Indipendentemente dal livello di competenza, c'è sempre spazio per migliorare. Anche per i più esperti produttività ogni giorno si presentano nuove opportunità di apprendimento.

Nonostante tutte le informazioni disponibili online, nulla è paragonabile alla saggezza che si trova in un grande libro. Imparare dalle esperienze di chi ci è già passato.

Abbiamo stilato un elenco di libri fantastici che vi aiuteranno a migliorare il vostro produttività competenze al livello successivo. Questi libri forniscono approfondimenti, strategie e consigli sostanziali per il mondo reale e duro della gestione dei prodotti.

Vediamoli.

I 10 migliori libri sulla gestione dei prodotti per i responsabili della produttività

Libri sulla gestione dei prodotti

1. Agganciato: Come costruire moduli di produttività che generano abitudini di Nir Eyal

Informazioni sul libro

Autore: Nir Eyal

Nir Eyal Anno di pubblicazione: 2013

2013 Durata stimata di lettura: 7,1 ore

7,1 ore Livello consigliato: Principiante

Principiante Numero di pagine: 256

256 Valutazioni: 4.1/5 (Goodreads) 4.5/5 (Amazon)



Secondo Nir Eyal, il marketing da solo non è sufficiente per creare un'azienda di successo come Google o Facebook. Per questo è necessario assicurarsi che i propri moduli facciano parte della vita quotidiana delle persone.

L'idea è quella di appassionarli a tal punto che l'uso del vostro prodotto sia la prima cosa che desiderano in determinate circostanze.

Esiste un modello di aggancio in 4 passaggi che funziona a ciclo continuo.

Trigger Azione Premio variabile Investimento

Nir spiega attentamente come un'emozione crei un'azione quando viene triggerata esternamente o internamente. Questo è il caso in cui si desidera che le persone utilizzino la propria produttività. Il modello Hook aiuta le aziende a incoraggiare il comportamento dei clienti senza costose campagne di marketing.

In seguito, deve indurre la produzione di dopamina, facendo sì che gli utenti amino ciò che usano. Quando ciò accade, gli utenti investono volentieri il loro tempo, denaro, lavoro richiesto o capitale sociale nella vostra azienda, aumentando automaticamente il valore aziendale.

Nir ha utilizzato strutture come la Matrice di manipolazione e il Processo di test dell'abitudine per la gestione dei prodotti e lo sviluppo di idee che aiutano ad attirare le persone verso il prodotto.

Per cambiare il comportamento, i prodotti devono garantire che l'utente si senta in controllo. Le persone devono voler usare il servizio, non sentirsi obbligate"

Nir Eyal

I punti chiave di Hooked

Una volta che il vostro prodotto è pronto, usate l'Habit Testing per rivelare gli utenti dedicati e identificare quali funzionalità/funzione del prodotto potrebbero creare abitudini

Prestare molta attenzione alle proprie azioni può far scaturire nuove intuizioni e opportunità per costruire moduli che creano abitudini e creare un valore reale

Rompere le abitudini indesiderate dei vostri clienti modificando i trigger, le azioni, i premi o gli investimenti per una crescita sostenibile della vostra azienda

Cosa dicono i lettori

questo libro è stato un'eccellente lettura per lo sviluppo della carriera. Molte informazioni importanti sul ruolo del Product Manager nell'industria tecnologica. L'autore è un chiaro esperto degli argomenti presentati nel libro. Facile da leggere, con esempi reali di produttività e aziende tecnologiche di alto livello. Lo consiglio vivamente a chiunque aspiri a far parte di un team di prodotto"_

2. Ispirato: Come creare prodotti tecnologici che i clienti amano di Marty Cagan

Informazioni sul libro

Autore: Marty Cagan

Marty Cagan Numero di pagine: 368

368 Anno di pubblicazione: 2008

2008 Durata stimata di lettura: 10,2 ore

10,2 ore Livello consigliato: Principiante

Principiante Valutazioni :

4.24/5 (Goodreads) 4.6/5 (Amazon)

:

Marty Cagan è partner del Silicon Valley Product Group ed ex dirigente di eBay, AOL e Netscape. Il suo libro Inspired offre spunti per la creazione di prodotti incentrati sul cliente, con consigli pratici ed esempi reali per i leader di prodotto.

Marty tratta argomenti quali la comprensione delle esigenze dei clienti, la visione del prodotto, il lavoro di squadra efficace e i principi del successo gestione del prodotto . Discute anche di metodologie agili come lo sviluppo iterativo e la reattività al cambiamento per un migliore sviluppo del prodotto.

La prima edizione di Inspired è stata pubblicata più di dieci anni fa.

L'autore evidenzia i problemi legati al modo in cui la maggior parte dei team lavora allo sviluppo dei prodotti.

Dice che le vere produttività riguardano i risultati. Spiega come i team di gestione dei prodotti efficaci affrontano i rischi, definiscono il prodotto in modo collaborativo e forniscono soluzioni ai problemi sottostanti per ottenere risultati migliori.

Inoltre, il vostro settore è in continuo movimento e dobbiamo creare prodotti per il mercato di domani, non per quello di ieri"

Marty Cagan

Chiavi d'accesso ispirate

I dati devono informare, non imporre. Usate i dati per guidare le decisioni, ma bilanciateli con l'intuizione e le intuizioni qualitative

Assicuratevi che le vostre idee funzionino provandole con clienti reali nel mondo del project management.

È una guida pratica che incoraggia una mentalità di continua scoperta, sperimentazione e apprendimento durante tutto il processo di sviluppo del prodotto

Cosa dicono i lettori

_"Mi è piaciuto molto! Il contenuto, la consegna e la verità che c'è dietro. Assolutamente da comprare per tutti coloro che si occupano di prodotti!

3. Sfuggire alla trappola della costruzione: come una gestione efficace dei prodotti crea valore reale di Melissa Perri

Informazioni sul libro

Autore: Melissa Perri

Melissa Perri Numero di pagine : 197

: 197 Anno di pubblicazione: 2018

2018 Durata stimata di lettura: 5,5 ore

5,5 ore Livello consigliato: Principiante-intermedio

Principiante-intermedio Valutazioni: 4.31/5 (Goodreads) 4.6/5 (Amazon)



Melissa Perri spiega come creare prodotti incentrati sul cliente impedisca alle aziende di cadere nella "trappola della costruzione".

Dice che non servono più funzionalità/funzione o un programma migliore per spuntare l'elenco delle cose da fare. Bisogna invece concentrarsi sulla creazione di solide fondamenta, comprendendo come comunicare e collaborare all'interno di una struttura aziendale.

Secondo Melissa, i product manager sono responsabili della comprensione dei problemi, dei desideri e delle esigenze dei clienti. Sottolinea i ruoli e le responsabilità di un product manager.

Per dare forma a un buon product manager, Melissa lo contrappone alle caratteristiche di un cattivo manager.

Come sfuggire alla trappola della costruzione: i punti chiave

I team di produttività devono bilanciare la velocità con il pensiero strategico per evitare la "trappola della costruzione"

Dare priorità alla creazione di prodotti che apportino un reale valore aggiunto

Creare un ciclo di feedback costante con i clienti per garantire che il prodotto rimanga rilevante

Cosa dicono i lettori

in qualità di product manager in scadenza, che attualmente lavora in un'azienda di produzione Gestione del programma questo libro mi ha dato una grande prospettiva, aiutandomi a cambiare la mia mentalità di output vs. outcome"

4. Crescita guidata dal prodotto: Come costruire un prodotto che si vende da solo di Wes Bush

Informazioni sul libro

Autore: Wes Bush

Wes Bush Numero di pagine : 278

: 278 Anno di pubblicazione: 2019

2019 Durata stimata di lettura: 7,8 ore

7,8 ore Livello consigliato: Intermedio

Intermedio Valutazioni: 4.12/5 (Goodreads) 4.4/5 (Amazon)



Wes Bush si concentra sulla creazione di strategie di prodotto che rimodellano i tradizionali approcci commerciali e di sviluppo dei prodotti delle aziende.

Il libro parla della crescita guidata dal prodotto, in cui il prodotto diventa il principale motore commerciale. Condivide spunti pratici per costruire prodotti che soddisfino le esigenze degli utenti e si commercializzino da soli.

Si tratta di un approccio intelligente che consente di risparmiare denaro e il lavoro richiesto per commercializzare il prodotto.

Wes parla anche del quadro MOAT:

Strategia di mercato Condizioni dell'oceano Pubblico Tempo-valore

La versione di prova gratuita o freemium è un'ottima strategia aziendale per commercializzare il prodotto. Le persone possono usare il prodotto gratis; se gli piace, lo pagheranno volentieri.

Le aziende basate sul prodotto ribaltano il modello commerciale tradizionale. Invece di aiutare gli acquirenti a seguire un lungo ciclo commerciale, danno loro le "chiavi" del loro prodotto. L'azienda, a sua volta, si concentra sull'aiutare l'acquirente a migliorare la propria vita. L'upgrade a un piano a pagamento diventa un gioco da ragazzi"_

Wes Bush

Punti chiave della crescita guidata dal prodotto

Utilizzare modelli freemium per attrarre i personalizzati

Progettate il vostro prodotto per incoraggiare la condivisione e portare nuovi utenti in modo organico per l'esito aziendale

Progettare e realizzare prodotti con un'attenzione particolare ai bisogni e alle esperienze delle persone

Cosa dicono i lettori

se gestite un'azienda SaaS, sia B2C che B2B, fate un passaggio e leggete questo libro. Le tattiche sembrano così ovvie dopo averle apprese, ma sono tessute in modo tale da ispirare e indurre all'azione. Smettete di leggere le recensioni e compratelo subito"_

5. Attraversare il baratro: Marketing e vendita di progetti tecnologici ai clienti tradizionali di Geoffrey A. Moore

Informazioni sul libro

Autore : Geoffrey A. Moore

: Geoffrey A. Moore Numero di pagine : 227

: 227 Anno di pubblicazione: 2006

2006 Durata stimata di lettura: 8,1 ore

8,1 ore Livello consigliato: Intermedio

Intermedio Valutazioni: 4.01/5 (Goodreads) 4.3/5 (Amazon)



Pubblicato nel 2006, Crossing the Chasm è un libro interessante che include una guida completa sul marketing intelligente e sulla flessibilità alla luce del cambiamento.

In questo libro, Moore parla di un "baratro", il punto di transizione dei nuovi prodotti tecnologici. Si tratta di un divario che rappresenta la sfida di passare dagli early adopters (persone che amano provare una nuova tecnologia) a clienti più grandi e mainstream.

Secondo l'autore, il processo di adozione di una nuova tecnologia avviene in 5 fasi:

Appassionati di tecnologia: coloro che vogliono l'ultima tecnologia prima di tutti gli altri Visionari: Coloro che desiderano il vantaggio competitivo che le nuove tecnologie lanciate dalle aziende tecnologiche potranno fornire Pragmatici: Coloro che non sono alla ricerca di grandi cambiamenti. I pragmatici sono clienti estremamente fedeli per le aziende tecnologiche, ed è per questo che è essenziale conquistare la loro approvazione Conservatori: Coloro che sono sospettosi dell'alta tecnologia che le aziende tecnologiche forniscono e preferiscono prodotti semplici, di alta qualità, a basso costo e senza problemi Scettici: Sono costituiti da un piccolo gruppo di resistenti all'alta tecnologia. Gli scettici possono essere utilizzati per fornire un prezioso feedback su come il vostro prodotto non riesce a soddisfare le loro aspettative

L'obiettivo aziendale numero uno, quando si attraversa l'abisso, è quello di assicurarsi un canale di distribuzione nel mercato tradizionale, un canale con il quale il cliente pragmatico si troverà a suo agio. Questo oggetto viene prima dei ricavi, dei profitti, della stampa e persino della soddisfazione del cliente. Tutti questi altri fattori possono essere risolti in un secondo momento, ma solo se il canale è stato creato"_

Geoffrey A. Moore

Chiavi d'accesso per attraversare il baratro

Presentate la vostra tecnologia come leader di mercato, pronta a fare la differenza per i vostri clienti

Il vostro prodotto deve essere una soluzione completa, non solo un lavoro di rattoppo

Sviluppate messaggi chiari per comprendere le preoccupazioni specifiche dei vostri target di clientela

Cosa dicono i lettori

questo libro è stato menzionato un paio di volte da Seth Godin e ora so perché è importante. Contenendo un grande quadro comportamentale e una serie di mosse tattiche per conquistare e fidelizzare i clienti, questo libro vi permetterà di diventare dei grandi marketer"_

Libri d'ispirazione per i Product Manager

6. Il Product Manager influente di Ken Sandy

Informazioni sul libro

Autore : Ken Sandy

: Ken Sandy Numero di pagine : 384

: 384 Anno di pubblicazione: 2020

2020 Durata stimata di lettura: 10,7 ore

10,7 ore Livello consigliato: Principiante

Principiante Valutazioni: 4,17/5 (Goodreads) 4.6/5 (Amazon)



the _Influential Product Manager è una guida amichevole piena di consigli e strategie di produttività che aiutano i product manager a fare la differenza nelle loro aziende.

In questo libro, Ken sostiene che i fattori più importanti in ambito aziendale sono la concentrazione e l'impatto. Sottolinea il valore del feedback e il suo ruolo nel migliorare la qualità complessiva del prodotto.

Ken parla dell'importanza di creare solide partnership tra i product manager e gli altri reparti. Utilizza la sua esperienza pratica per aiutare i product manager a diventare leader organizzativi efficaci e a creare prodotti di esito positivo per il loro mercato di riferimento.

"I product manager sono i proprietari dei problemi (il "perché" e il "cosa"), mentre gli ingegneri sono i proprietari delle soluzioni (il "come" e il "quando") - ma è solo attraverso la collaborazione che si possono sviluppare e costruire le idee migliori"

Ken Sandy

I punti chiave dell'Influencer Product Manager

Comunicare la visione e la strategia del prodotto agli stakeholder e ai membri del team

Valorizzare il feedback dei clienti per migliorare continuamente il prodotto

Creare un piano per strutturare la propria crescita professionale

Cosa dicono i lettori

in tempo reale, nessuno riferisce direttamente ai responsabili della produttività. Solo influenzando possiamo collaborare e fornire un prodotto di alta qualità. Questo libro ha dato grandi spunti su come guidare il team di prodotto e lanciare i prodotti tecnologici"_

7. Decodificare e conquistare di Lewis C. Lin

Informazioni sul libro

Autore : Lewis C. Lin

: Lewis C. Lin Numero di pagine : 216

: 216 Anno di pubblicazione: 2022

2022 Durata stimata di lettura: 6 ore

6 ore Livello consigliato: Principiante

Principiante Valutazioni: 4.08/5 (Goodreads) 4.4/5 (Amazon)



Decode and Conquer è il libro che fa per voi se state cercando un modo per superare i colloqui con i product manager. Il libro illustra i comportamenti pratici da tenere a mente durante il colloquio.

L'autore sottolinea l'importanza di comprendere e padroneggiare il processo di intervista utilizzando alcuni scenari del mondo reale, in modo da comprendere i concetti teorici e acquisire la sicurezza e le competenze necessarie per eccellere nel competitivo mondo della gestione dei prodotti.

Considerate questo libro come un kit di strumenti per la gestione dei prodotti. L'autore inizia con una solida introduzione alle filosofie di gestione del prodotto e agli approcci ai colloqui, utilizzando quadri personalizzati. Decodifica inoltre cosa cercano gli intervistatori, perché lo cercano e come prepararsi a fornirlo.

Decodificare e conquistare: punti chiave

Il metodo STAR (Situazione, Attività, Azione e Risultato) si adatta perfettamente al mercato per creare prodotti incentrati sul cliente

Gli aspiranti product manager dovrebbero ripassare le loro competenze tecniche (algoritmi e strutture dati) per fare bene nei colloqui tecnici

Parlare con i professionisti del settore di interesse per conoscere le aziende e le opportunità di lavoro

Cosa dicono i lettori

ho comprato questo libro per prepararmi ai colloqui per ruoli competitivi di Associate Product Manager per neolaureati. Alla fine ho ricevuto un'offerta che sicuramente non avrei ottenuto senza Decode & Conquer"_

8. Start at the End: How to Build Products That Create Change (Iniziare dalla fine: come costruire prodotti che creano cambiamento) di Matt Wallaert

via Amazon

Autore : Matt Wallaert

: Matt Wallaert Numero di pagine : 256

: 256 Anno di pubblicazione: 2019

2019 Durata stimata di lettura: 7,1 ore

7,1 ore Livello consigliato: Intermedio

Intermedio Valutazioni: 3.86/5 (Goodreads) 4.4/5 (Amazon)



Nel suo libro Start at the End, Matt Wallaert afferma che lo sviluppo di un prodotto non consiste solo nel fare più soldi, ma nel trovare il modo di cambiare il comportamento delle persone. Può sembrare un po' poetico, ma è vero.

Una delle cose che Wallaert suggerisce è di porsi domande come "Quale realtà stiamo cercando di creare?"

Egli suddivide la risposta in cinque componenti diverse:

Comportamento: Individuare il comportamento che si sta cercando di promuovere con la propria produttività Popolazione: identificare la popolazione di cui si vuole cambiare il comportamento **Motivazione: trovare la motivazione che sta dietro al comportamento che si sta cercando di promuovere Identificare limiti e condizioni preliminari: Considerare i possibili ostacoli che si possono incontrare durante la creazione del prodotto Definire i dati: Definire i dati con cui misurare i pro e i contro della promozione del vostro comportamento ideale

Quando si aggiunge questo pensiero alla propria strategia di prodotto, il risultato è destinato a creare un impatto.

Questo perché, in generale, la progettazione di un intervento migliore avviene quando si dispone del maggior numero possibile di intuizioni potenziali all'inizio del processo: un grande e ampio imbuto di opportunità di cambiamento del comportamento che si restringe lentamente man mano che ci si concentra sulle pressioni su cui siamo in grado di progettare con successo gli interventi. Più intuizioni abbiamo all'inizio e più velocemente e accuratamente possiamo convalidarle, più interventi possiamo progettare. Progettare più interventi significa eseguire più progetti pilota, e quando li convalidiamo in modo rapido e approfondito, otteniamo più gusti di Cheeto che continuano ad avvicinarci all'universo utopico, uno snack alla volta"_

Matt Wallaert

Punti chiave per iniziare dalla fine

Prima di iniziare a costruire un prodotto, cancellate la strategia e gli obiettivi che volete raggiungere

I product manager più esperti puntano a cambiamenti sostenuti e significativi costruendo prodotti con una prospettiva a lungo termine

Da fare un controllo etico sul comportamento che si sta cercando di promuovere

Cosa dicono i lettori

wallaert è abile nel suddividere un argomento complesso in concetti di dimensioni ridotte, punteggiati di umorismo e di esempi intriganti tratti da aziende famose. Un'ottima lettura per chiunque voglia saperne di più sulla scienza comportamentale. JE"_

9. Donne all'avanguardia nella gestione dei prodotti di Mira Wooten

Informazioni sul libro

Autore : Mira Wooten

: Mira Wooten Numero di pagine : 56

: 56 Anno di pubblicazione: 2021

2021 Durata stimata di lettura: 1,6 ore

1,6 ore Livello consigliato: Tutti i livelli

Tutti i livelli Valutazioni: Nessuna recensione disponibile



Come in ogni altro settore, le donne hanno dovuto dimostrare il loro valore nella gestione dei prodotti.

In questo eBook, 280 Group mette in evidenza le risposte a sette domande di intervista per aiutarvi a capire come queste pioniere sono entrate in carriera e quali lezioni preziose hanno imparato lungo il percorso.

Ognuna di queste 20 donne dà i propri consigli alle giovani donne che aspirano a diventare product manager. L'autrice incoraggia un maggior numero di donne a intraprendere questa carriera con la fiducia di poter avere successo.

Il libro contiene storie di donne dall'esito positivo da ammirare e a cui ispirarsi. Quindi, se siete donne interessate alla tecnologia o state pensando di entrare nella gestione dei prodotti, questo libro è fantastico!

Se state cercando di entrare nel Product Management e non avete mai ricoperto un ruolo a contatto con i clienti, vi consiglio vivamente di considerarlo come un passaggio. Sviluppare una forte empatia con i clienti è essenziale per essere un Product Manager forte, e il modo migliore per farlo è parlare con i clienti ogni giorno"_

Brandye Sweetnam

Chiavi d'accesso per donne all'avanguardia nella gestione del prodotto

Smettere di scusarsi e chiedere ciò che si vuole

Trovare un mentore per guadagnarecompetenze di gestione della produttività ed essere un buon ascoltatore

Siate creativi e non abbiate paura di rischiare

Cosa dicono i lettori

nessuna recensione disponibile online

10. Osare di comandare della dottoressa Brené Brown

Informazioni sul libro

Autore : Dr. Brené Brown

: Dr. Brené Brown Numero di pagine : 256

: 256 Anno di pubblicazione: 2019

2019 Durata stimata di lettura: 7,1 ore

7,1 ore Livello consigliato: Da principiante a intermedio

Da principiante a intermedio Valutazioni: 4.18/5 (Goodreads) 4.7/5 (Amazon)



osare guidare_ della dottoressa Brené Brown sfida l'immagine stereotipata di un capo, ovvero di un leader. Secondo la Brown, l'empatia è una delle più importanti qualità di leadership necessarie per gestire un'azienda o guidare un gruppo di persone. Bisogna conoscere la compassione e accettare la vulnerabilità.

Siate autorevoli, ma permettete a voi stessi di provare emozioni umane. Come capo, non dovete essere freddi e distanti.

Ricordate sempre che le emozioni non vi rendono meno efficienti o meno produttivi. Dovete abbassare la guardia per creare connessioni significative con le persone con cui lavorate.

_"Non è il critico che conta; non è l'uomo che sottolinea come l'uomo forte inciampa, o dove l'uomo che fa le cose avrebbe potuto farle meglio. Il credito appartiene all'uomo che è realmente nell'arena, il cui volto è segnato dalla polvere, dal sudore e dal sangue; che si sforza valorosamente; che sbaglia, che viene meno ancora e ancora... che nel migliore dei casi conosce alla fine il trionfo di un'alta realizzazione, e che nel peggiore, se fallisce, almeno fallisce osando molto"

Dr. Brené Brown

Osa guidare in chiave di leadership

Vedere il fallimento come un'opportunità per imparare e migliorare, non come una misura dell'autostima

Comprendere e connettersi con gli altri. L'empatia è un potente strumento di leadership

I leader responsabilizzano gli altri riconoscendo i loro punti di forza, promuovendo la creatività e incoraggiando l'innovazione

Cosa dicono i lettori

se siete tra quelli che dicono "non posso mostrare debolezza, amore o devo avere tutte le risposte", questo libro fa per voi. Se volete creare una cultura aziendale migliore, questo libro fa per voi"_

