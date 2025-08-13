Modelli gratuiti di previsione commerciale per prevedere i ricavi e stimolare la crescita

Il commerciale è sia un'arte che una scienza, guidato dai numeri ma intrinsecamente imprevedibile.

Tuttavia, l'esito positivo nelle vendite richiede una struttura. Senza una strategia chiara, il ciclo di vendita può essere turbolento, portando a proiezioni di vendita inaccurate e traguardi mancati. È qui che entrano in gioco i modelli di previsione delle vendite.

Abbiamo creato un elenco dei migliori modelli di previsione delle vendite per aiutarti a creare previsioni accurate, migliorare le proiezioni dei ricavi e prepararti per le riunioni cruciali del consiglio di amministrazione.

📊 Verifica dei fatti: le previsioni di vendita stanno diventando sempre più difficili. Quasi 7 responsabili delle operazioni commerciali su 10 affermano che ora è più difficile rispetto a qualche anno fa. Solo il 7% dei team commerciali raggiunge un'accuratezza della previsione pari o superiore al 90%, mentre la maggior parte si attesta tra il 70% e il 79%. Il risultato? Informazioni con limite, decisioni più lente e opportunità perse.

Cosa sono i modelli di previsione commerciale?

I modelli di previsione delle vendite sono strumenti strutturati, spesso sotto forma di fogli di calcolo o software, che aiutano a prevedere le vendite future sulla base dei dati storici, della pipeline attuale e delle tendenze di mercato. Semplificano il monitoraggio, l'analisi e la precisione nel piano dei ricavi.

Il modello ideale ti consente di:

✅ Monitora le vendite mensili, le proiezioni dei ricavi e le unità vendute per valutare le tendenze e la crescita aziendale.

✅ Incorporare i dati storici commerciali per migliorare la precisione e perfezionare i metodi di previsione.

✅ Consenti la personalizzazione per adattarsi a diversi settori, modelli commerciali ed esigenze di previsione.

💡 Suggerimento professionale: Best practice per la previsione commerciale: Fai il monitoraggio dei traguardi settimanali e trimestrali.

Valuta l'accuratezza della previsione passata da parte dei rappresentanti commerciali.

Assicurati che le pipeline abbiano sufficienti opportunità attive.

Utilizza KPI come la copertura della pipeline e le categorie di previsione.

Segmenta le previsioni per regione o unità aziendale.

14 modelli di previsione commerciale

Cominciamo con l'elenco. Ecco i 14 modelli di previsione delle vendite che ti aiuteranno a monitorare, analizzare e prevedere le vendite future.

1. Modello di previsione delle vendite ClickUp

Il modello di previsione delle vendite ClickUp offre un modo personalizzabile e collaborativo per il monitoraggio delle prestazioni di vendita, l'impostazione di obiettivi raggiungibili e la visualizzazione dello stato.

Sono disponibili funzionalità/funzioni come gli stati delle attività personalizzati, che aiutano i responsabili delle vendite a monitorare i progressi in tempo reale. I 17 campi personalizzati di ClickUp consentono di analizzare con precisione le vendite mensili, le unità vendute e le proiezioni dei ricavi.

🧠 Ideale per: Responsabili commerciali e titolari di aziende che necessitano di uno strumento personalizzabile e collaborativo per il monitoraggio delle vendite mensili.

⭐ Utilizzo dell'IA per la previsione commerciale Come primo spazio di lavoro AI convergente al mondo, ClickUp consente ai team commerciali di ottenere previsioni più accurate e prendere decisioni più intelligenti grazie all'intelligenza artificiale, estraendo dati da database, app e Internet in connessione. Ottieni immediatamente informazioni e risposte utili con ClickUp Brain , che ti aiuta a comprendere la tua pipeline di vendita e a ottenere una previsione delle tendenze.

Usaufruire analisi avanzate e modellazione di scenari per previsioni commerciali più approfondite e affidabili.

Automatizza le attività ripetitive di previsione e follow-up utilizzando gli agenti ClickUp AI , così il tuo team potrà concentrarsi sulla conclusione delle trattative.

Integrazione perfetta con il tuo CRM per mantenere i dati commerciali aggiornati e consolidati in un unico posto. Ecco un campione di come puoi usufruire immediatamente potenti informazioni sulle previsioni di vendita con ClickUp Brain👇

2. Modello di reportistica commerciale ClickUp

I rappresentanti commerciali dedicano quasi un'ora al giorno alle attività amministrative. E se fosse possibile automatizzarle e risparmiare tempo?

Il modello di report sulle vendite di ClickUp fa proprio questo e fornisce un modo strutturato per il monitoraggio delle metriche chiave, l'analisi dei dati storici sulle vendite e l'ottenimento di informazioni utili sul comportamento dei clienti.

Questo modello si distingue per la sua visualizzazione olistica delle proiezioni dei ricavi. I grafici visivi evidenziano le tendenze e le opportunità di mercato, aiutando i responsabili commerciali a identificare le aree di miglioramento.

🧠 Ideale per: Rappresentanti di vendita e manager che desiderano automatizzare le attività amministrative.

Guarda questo video per scoprire come l'IA sta aiutando i team commerciali👇

3. Modello di monitoraggio commerciale ClickUp

Gestire una pipeline di vendita può essere complicato senza gli strumenti giusti. Quello che ti serve è il modello ClickUp Sales Tracker.

Questo modello semplifica il processo fornendo un dashboard di vendita centralizzato per il monitoraggio dei dati di vendita, le prestazioni di vendita e le proiezioni dei ricavi.

Che tu stia monitorando i singoli rappresentanti commerciali o valutando i progressi dell'intero team, questo modello garantisce che tutte le metriche chiave siano organizzate e facilmente accessibili. Ecco come:

Il modello ClickUp Sales Tracker ti consente anche di impostare e rivedere i traguardi commerciali per individuare le tendenze emergenti del mercato, adeguando al contempo le strategie sulla base dei dati storici per perfezionare le tue previsioni mensili.

🧠 Ideale per: team di vendita e titolari che desiderano un dashboard centralizzato per monitorare i dati di vendita.

📊 Verifica dei fatti: le aziende che utilizzano un sistema CRM registrano un aumento del 29% del commerciale. Ciò dimostra che nulla chiude le trattative più rapidamente dell'organizzazione e dell'utilizzo dei dati!

4. Modello di report mensile sulle vendite ClickUp

Uno dei principali fattori che contraddistingue i professionisti commerciali di successo è proprio questo: avere una chiara visibilità sulle prestazioni commerciali.

Come ottenere tutto questo? Con il modello di report mensile sul commerciale di ClickUp. Ti consente di acquisire e generare reportistica facile e rapida per le metriche commerciali essenziali in un unico posto.

Inoltre, la capacità del modello di presentare le metriche commerciali in un formato facilmente comprensibile lo rende ideale per il monitoraggio dello stato verso gli obiettivi commerciali, individuare le tendenze di mercato e garantire decisioni basate sui dati.

Confrontando le previsioni di vendita mensili con i risultati effettivi, i team possono apportare modifiche per migliorare i processi commerciali e allineare il lavoro richiesto agli obiettivi aziendali.

🧠 Ideale per: Professionisti del commerciale e analisti finanziari che necessitano di reportistica chiara e strutturata per il monitoraggio delle vendite mensili.

📖 Leggi anche: Hai difficoltà con prestazioni di vendita incostanti? La guida completa al calcolo delle previsioni di vendita analizza i metodi di previsione basati sui dati per aiutare il tuo team a prevedere i ricavi, fissare traguardi realistici e ottimizzare le risorse, in modo che ogni trimestre sia un successo!

5. Modello di pipeline di vendita ClickUp

I thread di Reddit discutono spesso dell'onere schiacciante che grava sui team di vendita per generare la loro pipeline. Se ti trovi in una situazione simile, il modello di pipeline di vendita ClickUp può aiutarti fornendo un approccio strutturato e visivo alla gestione di ogni fase del processo di vendita.

Grazie all'interfaccia drag-and-drop, i team possono organizzare in modo efficiente i dati dei clienti, classificare i lead in base all'urgenza e al valore e monitorarne lo stato in tempo reale.

Il modello aiuta anche i responsabili delle vendite a migliorare le previsioni relative alle fasi delle opportunità, rendendo più facile individuare le trattative di alto valore e farle avanzare più rapidamente nel ciclo di vendita.

🧠 Ideale per: Responsabili commerciali che desiderano ottimizzare l'allocazione delle risorse e il monitoraggio delle interazioni con i clienti.

📖 Leggi anche: Come migliorare la pianificazione della capacità della forza commerciale per stimolare la crescita dei ricavi

6. Modello di report per venditori ClickUp

I dati organizzati e le informazioni basate sui dati rendono le interazioni personalizzate meno complesse.

Il modello di report per venditori di ClickUp offre questa organizzazione semplificata.

Con questo modello, i team possono registrare facilmente le interazioni con i clienti, centralizzare i dati dei lead e generare reportistica commerciale in tempo reale.

Fornendo una chiara panoramica degli obiettivi di vendita, questo strumento aiuta le aziende e i responsabili commerciali a prendere decisioni basate sui dati per migliorare le previsioni di vendita mensili e ottimizzare il processo di vendita.

🧠 Ideale per: Responsabili commerciali che desiderano ottimizzare l'allocazione delle risorse e valutare le prestazioni individuali e del team in un unico posto.

7. Modello CRM di vendita ClickUp

Il 13% delle aziende dà la priorità agli investimenti in una piattaforma CRM. È quindi facile immaginare quanto sia fondamentale un CRM per un processo commerciale efficiente.

Ecco perché il modello CRM di vendita ClickUp offre un database centralizzato e senza codice che semplifica il monitoraggio delle vendite. Questo modello è progettato per garantire alle aziende la possibilità di monitorare in tempo reale i potenziali clienti, i dati dei clienti e le tendenze di vendita.

Con il modello CRM di vendita ClickUp, i team di vendita possono organizzare le informazioni sui lead, ottenere piena visibilità sulle comunicazioni con i clienti e automatizzare i flussi di lavoro per migliorare l'efficienza.

Inoltre, questo modello elimina l'inserimento manuale dei dati, aumenta la produttività del team commerciale e garantisce che le aziende rimangano competitive.

🧠 Ideale per: Responsabili commerciali e team che necessitano di un sistema CRM strutturato per gestire i dati dei clienti.

👀 Lo sapevi?: oltre il 52% dei professionisti del commerciale considera già l'IA essenziale per il proprio flusso di lavoro. Scopri come ottenere un vantaggio competitivo nel blog Come utilizzare l'IA nelle vendite.

8. Modello di piano di vendita ClickUp

Ogni azienda aziendale di successo opera meglio con un piano, in particolare un modello di piano commerciale ben strutturato.

Il modello di piano di vendita ClickUp fornisce un quadro semplificato per aiutare i team di vendita a fissare obiettivi SMART, sviluppare strategie vincenti e rimanere organizzati durante tutto il ciclo di vendita.

Questo modello consente alle aziende di monitorare le metriche di vendita chiave, controllare le proiezioni dei ricavi e perfezionare i metodi di previsione delle vendite in un unico luogo accessibile.

I responsabili commerciali possono utilizzarlo per valutare i dati di vendita incollati, identificare le opportunità di crescita futura delle vendite e adeguare le strategie in tempo reale.

🧠 Ideale per: titolari di aziende e strateghi di vendita che desiderano impostare obiettivi SMART, effettuare il monitoraggio dei KPI e sviluppare un piano strutturato di previsione delle vendite.

✨ Curiosità: secondo McKinsey, oltre l'80% delle aziende B2B ha modificato gli incentivi del team commerciale dopo il COVID, ma non tutte allo stesso modo. Mentre il 30% ha abbassato le quote di vendita, il 20% le ha effettivamente aumentate.

9. Modello di piano di commercio e marketing ClickUp

Il modello di piano di vendita e marketing di ClickUp fornisce un quadro chiaro per definire obiettivi, KPI e traguardi di vendita.

Ciò consente ai team commerciali e marketing di lavorare verso un obiettivo comune: un fattore sottovalutato ma significativo per il successo delle vendite.

Questo modello ClickUp aiuta le aziende a visualizzare le attività e monitorare i risultati in tempo reale. I responsabili commerciali possono utilizzarlo per valutare i dati storici, monitorare le campagne di marketing e migliorare la precisione della previsione commerciale.

🧠 Ideale per: team di marketing e commerciali che hanno bisogno di allineare gli sforzi, effettuare il monitoraggio delle campagne di marketing e integrare metodi di previsione commerciale.

📮 ClickUp Insight: il 24% dei lavoratori afferma che le attività ripetitive impediscono loro di svolgere un lavoro più significativo, mentre un altro 24% ritiene che le proprie competenze siano sottoutilizzate. Si tratta di quasi la metà della forza lavoro che si sente in blocco creativo e sottovalutata. 💔 ClickUp aiuta a riportare l'attenzione sul lavoro ad alto impatto con agenti AI facili da impostare, automatizzando le attività ricorrenti in base a determinati trigger. Esempio, quando un'attività viene contrassegnata come completata, l'agente AI di ClickUp può assegnare automaticamente il passaggio successivo, inviare promemoria o aggiornare lo stato dei progetti, liberandoti dal follow-up manuale. 💫 Risultati reali: STANLEY Security ha ridotto del 50% o più il tempo dedicato a formattare i report grazie agli strumenti di reportistica personalizzabili di ClickUp, consentendo ai propri team di concentrarsi meno a formattare e più a fare previsioni.

10. Modello di rendiconto proforma ClickUp

Ricavi futuri, spese previste e salute finanziaria complessiva: questi sono tutti i parametri di cui si occupa un rendiconto pro forma.

Tuttavia, per non complicare il processo, il modello di rendiconto pro forma di ClickUp semplifica il processo di previsione di profitti, perdite e flusso di cassa.

Questo modello consente ai titolari d'azienda e agli analisti finanziari di valutare la loro attuale situazione finanziaria, anticipare i ricavi futuri delle vendite e pianificare le fluttuazioni del mercato.

Ciò è terminato incorporando i dati storici di vendita e le proiezioni dei ricavi. Che tu stia preparando riunioni con gli investitori o elaborando strategie per le prestazioni di vendita future, il modello di rendiconto pro forma di ClickUp fornisce un quadro chiaro della stabilità finanziaria.

🧠 Ideale per: Analisti finanziari e titolari di aziende che hanno bisogno di una previsione delle entrate, di un piano per le spese e di valutare la salute finanziaria.

11. Modello Excel per la previsione commerciale di Microsoft

Per le piccole imprese alla ricerca di un modo semplice ed efficiente per il monitoraggio delle proiezioni di vendita, vale la pena provare il modello di previsione delle vendite Excel di Microsoft.

Questo modello completamente personalizzabile consente alle aziende di inserire i dati relativi ai lead commerciali, le stime delle vendite mensili e le proiezioni dei ricavi, generando automaticamente le previsioni di vendita annuali e mensili.

Il modello di previsione delle vendite Excel include anche grafici e analisi integrati, che aiutano le aziende a visualizzare le tendenze, analizzare le prestazioni di vendita passate e prendere decisioni basate sui dati per la crescita futura.

Un'altra funzionalità utile è la sua accessibilità: gli utenti possono facilmente modificare testo, immagini e campi dati in base alle loro esigenze specifiche.

🧠 Ideale per: titolari di piccole imprese e imprenditori che preferiscono un modello di previsione commerciale semplice, basato su Excel e con calcoli automatici.

💡 Suggerimento professionale: non sei sicuro che i tuoi sforzi di supporto alle vendite stiano funzionando? Come misurare i KPI e le metriche di supporto alle vendite ti guida attraverso gli indicatori esatti da monitorare in modo da poter aumentare le prestazioni del team.

12. Modello di previsione commerciale di HubSpot

Una previsione accurata delle vendite è essenziale per la crescita aziendale, ma molti responsabili commerciali hanno difficoltà a prevedere in modo efficace i ricavi futuri.

Per risolvere questo problema, il modello di previsione commerciale di HubSpot semplifica questo processo.

Questo modello gratuito di previsione delle vendite aiuta i responsabili commerciali a determinare se i loro team raggiungeranno gli obiettivi di vendita e a prendere decisioni basate sui dati in materia di assunzioni, marketing ed espansione.

🧠 Ideale per: Responsabili commerciali e team leader alla ricerca di un modello gratis e strutturato per dare priorità alle trattative.

✨ Curiosità: i migliori rappresentanti commerciali dedicano 5 ore alla settimana alla ricerca di nuovi clienti, mentre i più performanti fanno un passaggio in più, dedicando 6 ore alla ricerca di account commerciali.

13. Modello di previsione delle vendite Excel/Fogli Google di Salesflare

In un'azienda, l'ideale sarebbe poter contare su un'allocazione accurata delle risorse. Ma ciò è impossibile senza una previsione accurata dei ricavi commerciali futuri.

Il modello di previsione delle vendite Excel/Fogli Google di Salesflare fornisce un quadro strutturato per il monitoraggio delle fasi del funnel di vendita, dei valori delle trattative e delle probabilità di chiusura.

Questo modello completamente personalizzabile consente agli utenti di aggiungere o rimuovere fasi della pipeline di vendita, assegnare probabilità, impostare date di chiusura e monitorare le previsioni di vendita mensili di ogni accordo. Inoltre, consente di aggiornare automaticamente il foglio della previsione in base ai dati storici di vendita inseriti.

🧠 Ideale per: team di vendita B2B e aziende che gestiscono cicli di vendita lunghi e necessitano di un foglio di previsione personalizzabile con proiezioni automatizzate dei ricavi.

📖 Leggi anche: Modelli gratis di pipeline commerciale per concludere più affari

14. Modello di previsione delle vendite Excel di Gong

Gli errori nella previsione commerciale, come affidarsi a supposizioni o perdere contratti all'ultimo minuto, possono spesso causare il mancato raggiungimento del traguardo di fatturato da parte dell'aziendale.

Ecco come puoi evitarli: il modello Excel per la previsione commerciale di Gong.

Questo modello consente alle aziende di elaborare le previsioni, effettuare il monitoraggio degli accordi commitment e individuare le opportunità mancanti nella pipeline.

Il modello raccoglie le previsioni di vendita mensili di ogni rappresentante, fornendo una proiezione chiara e completa dei ricavi. Inoltre, individua le trattative mancanti o a rischio prima che sfuggano e utilizza le previsioni relative alla fase di opportunità per mostrare esattamente la probabilità di chiusura di ciascuna trattativa.

🧠 Ideale per: Responsabili delle operazioni di fatturato e responsabili commerciali che desiderano eliminare le congetture dalle previsioni.

📖 Leggi anche: Se i tuoi team non sono in sincronizzazione e le operazioni sembrano reattive anziché strategiche, Commerciale e operazioni: pianificazione, vantaggi, sfide e best practice ti mostra come allineare i reparti, bilanciare la domanda con l'offerta e costruire un piano proattivo.

Cosa rende efficace un modello di previsione commerciale?

Su Reddit, gli utenti cercano spesso consigli sui metodi di previsione commerciale. Sebbene le opinioni siano diverse, un commento perspicace inizia bene:

La cosa migliore da fare, se possibile, è suddividere i dati in mesi o settimane, se si dispone delle informazioni necessarie. Il motivo per cui lo dico è che in questo modo si ottengono più punti dati e si può osservare l'andamento nel tempo. Successivamente, è possibile fare alcune cose...

La cosa migliore da fare, se possibile, è suddividere i dati in mesi o settimane, se si dispone delle informazioni necessarie. Il motivo per cui lo dico è che in questo modo si ottengono più punti dati e si può osservare l'andamento nel tempo. Successivamente, è possibile fare alcune cose...

Questo è un consiglio valido. Ma immagina quanto sarebbe più facile se fosse un modello.

Quindi, quando cerchi un buon modello di previsione delle vendite, assicurati di:

Utilizza i dati storici sulle vendite, l'analisi del ciclo commerciale e le tendenze di comportamento dei clienti per migliorare la precisione.

Consenti il commerciale mensile, ripartizioni settimanali e piani di scenario per adattarti ai cambiamenti del mercato.

Disponi una funzionalità/funzione con un layout chiaro e intuitivo , con visualizzazioni come grafici e tabelle, per facilitare l'interpretazione.

Supporta la definizione degli obiettivi, l'allocazione delle risorse e la pianificazione finanziaria fornendo informazioni utili.

📖 Leggi anche: Stanco di indovinare la tua prossima mossa? Questo articolo sulla migliore previsione ti aiuta a fare ordine tra dati disorganizzati e incertezze, mettendo in evidenza i migliori strumenti di previsione che combinano algoritmi intelligenti e intuizioni umane.

Vuoi migliorare il tuo commerciale? ClickUp per il commerciale

ClickUp ci ha aiutato a eliminare l'uso di vari canali e a semplificare la conversazione per agire più rapidamente. Un altro aspetto su cui ci stiamo concentrando è la creazione di modelli di progetto riutilizzabili per alcuni dei processi interni più complessi, come le nostre campagne globali che abbracciano più regioni.

ClickUp ci ha aiutato a eliminare l'uso di vari canali e a semplificare la conversazione per agire più rapidamente. Un altro aspetto su cui ci stiamo concentrando è la creazione di modelli di progetto riutilizzabili per alcuni dei processi interni più complessi, come le nostre campagne globali che abbracciano più regioni.

Ecco cosa ha detto Tanya Cummings, Direttore dell'esperienza digitale presso STANLEY Security, riguardo all'esperienza con ClickUp.

Dal monitoraggio delle vendite in tempo reale all'analisi dei dati storici di vendita, i modelli di ClickUp semplificano la previsione delle entrate. Quindi, se anche tu desideri prendere decisioni basate sui dati con sicurezza, registrati subito su ClickUp!