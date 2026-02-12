Le 25 migliori idee per prompt artistici basati sull'IA per stimolare la tua creatività

L'IA ha un credo semplice: migliore è l'input, migliore è l'output. 🎯

Nella terminologia dell'IA, l'input è il prompt e l'output è il risultato generato. Oggi, artisti e designer, sia professionisti che dilettanti, utilizzano i prompt artistici basati sull'IA per generare opere d'arte visiva mozzafiato.

I generatori di opere d'arte basati sull'IA hanno aperto nuove strade all'espressione artistica. Con l'arte generata dall'IA che sta diventando sempre più popolare in tutto il mondo, è ora che tu salti sul carrozzone.

Strumenti come Midjourney, Stable Diffusion e DALL-E 2 rendono facile per chiunque sperimentare con i generatori di arte basati sull'IA. Producono risultati impressionanti, e molto più rapidamente rispetto alla maggior parte delle applicazioni per computer destinate agli artisti.

Ma tutto inizia con la capacità di scrivere il prompt perfetto. 🎨

Cosa sono i prompt artistici basati sull'IA?

IA art prompts are the instructions inserted into an AI-powered art generator, which enables it to create artwork and images. Imagine you are giving instructions to an artist, but in this case the artist is a sophisticated computer program.

Un buon prompt artistico basato sull'IA è chiaro, specifico, dettagliato e, soprattutto, fantasioso. ! 🤖

Perché hai bisogno di un buon prompt per l'IA?

Per creare contenuti, siano essi testi o immagini, i generatori di contenuti basati sull'IA si affidano alla loro comprensione del prompt. Successivamente, confrontano le specifiche del prompt con il set di dati su cui sono stati addestrati. Pertanto, l'input o il prompt svolge un ruolo fondamentale nel processo.

Naturalmente, non esiste un processo standard per scrivere un buon prompt. Potrebbero essere necessari alcuni tentativi prima che il modello generi un'immagine che corrisponda perfettamente a ciò che hai in mente. Questo processo di tentativi ed errori ti aiuta a capire in che modo i diversi elementi del prompt influenzano l'opera d'arte generata.

I 25 migliori esempi di prompt artistici basati sull'IA per la generazione di immagini

Abbiamo selezionato una raccolta di prompt che ti consentiranno di creare immagini accattivanti praticamente con qualsiasi generatore di arte basato sull'IA.

1. Paesaggi urbani futuristici

via Gencraft

“Genera un'immagine di un paesaggio urbano che ritragga una metropoli futuristica e vivace, con grattacieli imponenti dal design unico e intricato. Cattura un ambiente urbano vivace e high-tech con cartelloni olografici che illuminano lo skyline della città e le strade sottostanti.”

2. Colori vivaci e sfumature

via Gencraft

“Genera un'immagine ricca di colori vivaci e sfumature, che formi una composizione astratta e di grande impatto visivo. I colori dovrebbero fondersi tra loro, trasmettendo un senso di movimento ed energia.”

Prova ClickUp Brain

Scegli uno dei prompt per campioni di immagine qui sotto o descrivi la tua immagine

3. Paesaggi surreali

via Gencraft

“Genera un'immagine di un paesaggio surreale con isole galleggianti, montagne capovolte e una flora non convenzionale. Includi un'atmosfera onirica, spingendo i confini della realtà. Evoca una scena che abbia elementi fantasiosi e ultraterreni.”

4. Ritratti

via Gencraft

“Genera un ritratto che metta in risalto le espressioni, i lineamenti e le emozioni di una persona in un primo piano. Mantieni lo sfondo neutro, enfatizzando la presenza del soggetto. Fai risaltare la profondità e la personalità del soggetto, creando un ritratto accattivante e ben composto.”

5. Corpi celesti

via Gencraft

“Genera un'immagine che raffiguri corpi celesti nella vastità dello spazio. Includi pianeti, stelle e galassie per creare un'affascinante scena cosmica.”

6. Foreste profonde e oscure

via Gencraft

“Genera un'immagine di una foresta fitta e oscura con alberi secolari e imponenti. Cattura l'atmosfera misteriosa con rami contorti che proiettano ombre inquietanti sul suolo della foresta. Evoca un senso di solitudine e fascino”

7. Caratteristiche geografiche

via Gencraft

“Genera un'immagine che ritragga diverse caratteristiche geografiche, tra cui montagne imponenti, fiumi sinuosi, deserti sconfinati e valli rigogliose. Il terreno su cui creare le immagini è vario e mette in mostra la bellezza naturale della Terra in tutte le sue forme.”

8. Paesaggio marino subacqueo

via Gencraft

“Genera un'immagine di un paesaggio marino sottomarino che catturi la bellezza delle profondità oceaniche. Includi barriere coralline, pesci esotici e piante acquatiche, con la luce del sole che filtra attraverso l'acqua per creare un'illuminazione suggestiva e un gioco di colori.”

9. Eventi sportivi

via Gencraft

“Genera un'immagine che catturi l'atmosfera di un evento sportivo in uno stadio gremito. Metti in risalto l'energia, l'entusiasmo e la competizione mentre gli atleti si cimentano nelle rispettive discipline. La scena è animata dall'azione e cattura l'essenza di un emozionante evento sportivo.”

10. Affari e commercio

via Gencraft

“Genera un'immagine che raffiguri la scena degli affari e del commercio di una città moderna. Metti in risalto grattacieli imponenti, strade affollate di professionisti e l'attività dinamica di un fiorente quartiere degli affari. Mostra persone impegnate in riunioni, che si affrettano nei quartieri finanziari, e tabelloni elettronici che mostrano gli aggiornamenti del mercato azionario.”

11. Eventi storici

via Gencraft

“Genera un'immagine che ritragga lo sbarco sulla Luna, con un astronauta solitario in piedi sulla superficie lunare. Mostra il modulo Eagle dell'Apollo 11 posizionato nelle vicinanze.”

12. Visualizza le note musicali

via Gencraft

“Genera un'immagine che visualizzi le note musicali in una composizione astratta e dinamica. Lascia che le note musicali danzino nell'aria, formando una sinfonia di forme e simboli che trasmettano l'essenza del suono. Mostra le note che fluttuano e si intrecciano nell'aria, creando una composizione visivamente armoniosa.”

13. Nazioni e monumenti

via Gencraft

“Genera un'immagine che racchiuda l'essenza dell'Uzbekistan. Metti in risalto la complessa architettura di città storiche come Samarcanda e Bukhara, evidenziando la ricchezza culturale della regione. Inserisci l'immagine sullo sfondo della bellezza arida del deserto del Kyzylkum.”

14. Fiori e giardini

via Gencraft

“Genera un'immagine di un giardino pittoresco adornato da fiori vari e vivaci in piena fioritura. Cattura la serenità della scena, caratterizzata da aiuole disposte meticolosamente e sentieri sinuosi. La scena dovrebbe trasudare tranquillità: una combinazione di aiuole disposte meticolosamente e sentieri sinuosi.”

15. Giardini astratti e meccanici

via Gencraft

“Genera un'immagine surreale di un giardino astratto e meccanico, dove fiori metallici adornati da ingranaggi fungono da petali e rampicanti robotici si arrampicano su strutture immaginarie.”

16. Paesaggi sereni

via Gencraft

“Genera un'immagine che catturi gli splendidi paesaggi delle Alpi. Metti in risalto le imponenti cime innevate, i prati verdeggianti e i laghi alpini cristallini. Includi pittoreschi villaggi incastonati nelle valli.”

17. Eventi mondiali

via Gencraft

“Genera un'immagine che raffiguri un'assemblea delle Nazioni Unite, con rappresentanti di nazioni di tutto il mondo riuniti per discutere e affrontare problemi globali urgenti. Cattura la diversità di culture, lingue e prospettive presenti nella sala, simboleggiando il lavoro richiesto per promuovere la pace, la cooperazione e la comprensione su scala globale.”

18. Fotografie realistiche

via Gencraft

“Genera una serie di fotografie realistiche che catturino momenti quotidiani in modo genuino e coinvolgente. Immagina scene di persone impegnate nella loro vita quotidiana, espressioni spontanee e la bellezza che si cela nei dettagli ordinari.”

19. Personaggi reali o storici

via Gencraft

“Genera una fotografia realistica di Malcolm X, l'influente leader dei diritti civili. Cattura il suo carisma, la sua determinazione e il suo impegno per la giustizia e l'uguaglianza. Immagina un momento che rifletta il suo carisma, la sua determinazione e il suo impegno nella difesa della giustizia e dell'uguaglianza.”

20. Ricrea l'arte

via Gencraft

“Crea un dipinto a olio in stile impressionista raffigurante uno stagno tranquillo. Usa le pennellate per sfumare i colori, cattura i giochi di luce e colore e aggiungi un caldo bagliore di luce solare filtrata.”

21. Stagioni

via Gencraft

“Cattura la bellezza della stagione invernale in un'unica scena, sperimentando elementi stagionali e palette di colori per trasmettere l'armonia dei cicli della natura.”

22. Diagrammi lineari

via Gencraft

“Genera un grafico lineare che illustri la crescita dell'adozione dell'energia pulita negli ultimi cinque anni. Assicurati di generare due assi e punti dati con etichette per comunicare la tendenza al rialzo nell'uso dell'energia pulita.”

23. Diapositive per una presentazione

via Gencraft

“Crea una diapositiva di presentazione sulle opportunità di vendita in una determinata area geografica. Includi una mappa che evidenzi le regioni chiave e un elenco puntato conciso che descriva il potenziale di mercato, i dati demografici di riferimento e le potenziali aree di crescita.”

24. Rappresenta visivamente le emozioni

via Gencraft

“Crea un'immagine che rappresenti una gioia immensa. Usa colori vivaci, come il giallo e l'arancione, che si fondono in forme dinamiche per trasmettere gioia e festeggiamento. Cerca di catturare la gioia attraverso il colore e la forma.”

25. Crea loghi ed emblemi

via Gencraft

“Genera diverse opzioni di emblemi per un’università prestigiosa, utilizzando simboli quali uno scudo, un libro aperto e una penna. Disponi questi elementi in una combinazione di colori armoniosa, creando un senso di sapere, tradizione e illuminazione.”

Utilizzo dei prompt artistici basati sull'IA

L'utilizzo dei suggerimenti artistici basati sull'IA offre due vantaggi principali: l'uso dell'IA per generare immagini consente di risparmiare tempo e denaro. Un altro vantaggio fondamentale è che non presenta i limiti propri degli esseri umani, come competenze specifiche e una conoscenza limitata dei diversi stili artistici. 💫

Ecco alcuni dei grandi vantaggi dell'utilizzo dei prompt basati sull'IA.

Efficienza in termini di tempo

Con un buon prompt, puoi generare un'immagine in pochi secondi invece che nelle ore necessarie per crearne una originale manualmente. Modificare il prompt per ottenere un risultato personalizzato potrebbe richiedere al massimo qualche altro minuto.

Efficienza in termini di costi

Il tempo è denaro e, grazie a strumenti di IA economici e che non richiedono codice, le aziende possono aumentare significativamente la produzione di contenuti riducendo al contempo i costi di produzione. I prompt offrono agli artisti un punto di partenza con idee e indicazioni iniziali, evitando loro di sperimentare all'infinito alla ricerca di una scintilla creativa, il che consente di risparmiare tempo e materiali sprecati

Coerenza

L'uso di prompt per i generatori di immagini basati sull'IA ti permette di ottenere risultati coerenti. Poiché i generatori di immagini utilizzano istruzioni testuali e l'apprendimento automatico, puoi creare molti progetti originali senza compromettere le linee guida del marchio o gli stili preferiti

Accessibilità

Gli esperti sostengono inoltre che strumenti di IA come Midjourney, Dall-E e Stable Diffusion abbiano democratizzato la creazione di contenuti. I prompt sono accessibili a tutti. Quindi non è necessario essere esperti di arte o di intelligenza artificiale per creare immagini visivamente accattivanti 👍🏼

Versatilità

L'uso dei prompt per l'arte generata dall'IA offre inoltre una versatilità senza pari: l'IA è infatti eccellente nel comprendere e imitare vari stili artistici. Ciò può incoraggiare gli artisti a sperimentare stili e tecniche diverse

Innovazione

I generatori di immagini incoraggiano inoltre gli artisti a pensare fuori dagli schemi. Puoi esplorare territori inesplorati e creare opere d'arte straordinarie e mai viste prima utilizzando idee e combinazioni non convenzionali. Gli strumenti artistici basati sull'IA aiutano anche a generare prompt per aiutarti a fare brainstorming e creare opere d'arte innovative.

Infine, i generatori di spunti artistici basati sull'IA possono stimolare gli artisti a superare i propri limiti. Quando gli artisti si confrontano con spunti nuovi e stimolanti, affinano le loro tecniche e ampliano le loro competenze.

Sfide e ostacoli comuni nell'uso dei prompts IA per l'arte

L'emergere dell'IA nella creazione di contenuti ha scatenato discussioni e dibattiti tra artisti e designer. Oltre alle preoccupazioni relative alla violazione del copyright, alla titolarità e allo scraping dei dati, la svalutazione dell'arte umana rimane una preoccupazione per gli artisti di lunga data.

Uno svantaggio comune dell'uso dei prompt IA è che sono limitanti. Poiché i generatori di arte IA funzionano esclusivamente sulla base di questi prompt, non c'è spazio per la sperimentazione con elementi e stili al di fuori del prompt stesso. Di conseguenza, i generatori di immagini IA potrebbero non riuscire a cogliere le sfumature e le sottigliezze che sono il segno distintivo di una buona arte. L'arte generata dall'IA tende inoltre ad essere stereotipata, priva di un tocco personale.

Un'altra sfida è rappresentata dall'eccessiva dipendenza dai prompt generati dall'IA. Gli artisti potrebbero trovarsi in difficoltà nel bilanciare il volume di produzione con una buona qualità.

Mantenere la propria voce creativa unica in primo piano mentre ci si affida ai prompt dell'IA rappresenta un ulteriore ostacolo. Nonostante queste sfide, i generatori di immagini stanno lentamente diventando strumenti fantastici per la creazione di contenuti.

Rimane solo l'ultimo ostacolo: creare prompt efficaci in grado di generare contenuti pertinenti, accattivanti e utili. 💡

Scopriamo come fare ciò.

Come scrivere prompt artistici basati sull'IA per la generazione di immagini

Per scrivere un prompt efficace, assicurati di includere questi dettagli: il formato dell'immagine, il soggetto principale, i dettagli associati al soggetto, le caratteristiche stilistiche o i riferimenti, e i dettagli relativi alla composizione nel suo complesso.

Ecco una spiegazione dettagliata, passaggio dopo passaggio.

Inizia descrivendo in dettaglio il tipo di opera che desideri. Decidi se si tratta di una fotografia, un disegno, uno schizzo, un dipinto a olio o un rendering 3D. Quindi, definisci chiaramente il soggetto principale dell'opera. Potrebbe essere una persona, un animale, un oggetto o un concetto astratto.

Successivamente, descrivi le caratteristiche specifiche degli elementi principali della tua immagine. Includi informazioni su colori, forme, dimensioni e texture per guidare lo strumento nella generazione di dettagli accurati. Fornisci dettagli sulla forma d'arte e sullo stile che hai in mente utilizzando parole chiave come "astratto", "minimalista", "espressionista" o "surreale" per descrivere l'estetica.

Infine, definisci la composizione nel modo più dettagliato possibile. Specifica la corrente artistica, lo stile di illuminazione, le proporzioni, i rapporti e le angolazioni della telecamera. In alternativa, puoi concentrarti sullo sfondo e sul contesto.

Supponiamo che ti serva l'immagine di un vichingo su uno sfondo moderno. Vediamo quali sono le fasi necessarie per scrivere il prompt giusto per questo esempio:

Specifica il formato: Genera una fotografia… Descrivi il soggetto: Genera una fotografia di un capo militare vichingo… Aggiungi dettagli: Genera una fotografia di un capo militare vichingo che impugna un'ascia… Descrivi lo stile: Genera una fotografia in stile pop art di un capo militare vichingo che impugna un'ascia in un'inquadratura panoramica in bianco e nero… Aggiungi ulteriori dettagli: Genera una fotografia in stile pop art di un capo militare vichingo che brandisce un'ascia in un'inquadratura panoramica in bianco e nero, in piedi davanti a Times Square, New York

Puoi quindi continuare ad aggiungere dettagli e sfumature, come descrizioni dettagliate, per generare spunti artistici e di design, inclusi elementi quali stili artistici specifici come la pop art, scuole o generi, riferimenti a icone della cultura pop o elementi testuali.

Più chiari e specifici sono i tuoi prompt, più dettagliata e ricca di sfumature sarà l'immagine.

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