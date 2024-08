Lunedì vs. lavoro di squadra: Quale strumento di gestione dei progetti è il migliore?

Scegliere tra

spesso si riduce a trovare la soluzione giusta per le esigenze del team. Così come lo spazio perfetto per l'ufficio o la configurazione dell'area di lavoro personale possono avere un impatto significativo sulla produttività, la selezione della piattaforma giusta, come Monday o Teamwork, ha la stessa importanza.

Nella ricerca del software di project management perfetto, non basta un elenco dei programmi migliori e delle alternative. Le guide dirette al confronto forniscono un'analisi approfondita e dettagliata dei motivi per cui uno dei due programmi può essere migliore o meno dell'altro. La nostra guida Monday vs. Teamwork approfondisce le funzionalità/funzione, i pro e i contro e i vantaggi comparativi.

Parleremo poi di una terza opzione: il sistema di project management che incarna la configurazione perfetta della scrivania con la giusta sensazione di Goldilocks.

Che cos'è Monday?

Monday.com, chiamato anche Monday, è una popolare soluzione di project management. Gli utenti possono essere invitati a progetti diversi e gli amministratori possono personalizzare i loro progetti

dashboard per i progetti

o utilizzare modelli standard per far lavorare tutti.

Monday.com facilita la comunicazione e la collaborazione tra team interni, team client-vendor e team con vari freelance. Offre robusti livelli di accesso, visualizzazioni multiple e strumenti complessi per la creazione di flussi di lavoro che incorporano la massima automazione possibile per ottimizzare i progetti ricorrenti.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/monday.com-board.png Confronto tra Monday e Teamwork che mostra l'iterazione del team su una bacheca di monday.com. Monday.com consente di organizzare i flussi di lavoro in base alle proprie esigenze, incorporando diverse visualizzazioni del progetto e numerosi modelli.

Presentato come un "sistema operativo per il lavoro" completo, piuttosto che come una semplice piattaforma di project management, Monday.com è molto più di un semplice sistema di gestione del lavoro

alternativa al lavoro di squadra

Dispone di bacheche, viste, dashboard e strumenti per l'amministratore, in modo che ogni azienda possa gestire i progetti secondo lo stile che preferisce. La piattaforma basata su cloud supporta anche opzioni di automazione completamente personalizzabili e centinaia di integrazioni con strumenti di livello aziendale come Trello, Shopify e Mailchimp.

Funzionalità/funzione Monday

Monday è una piattaforma più robusta di molte altre. Offre personalizzazioni sfumate, più funzionalità/funzione, visualizzazioni migliorate e maggiore complessità. Sebbene la padronanza di tutte le funzionalità di Monday sia spesso un percorso lungo, Monday offre abbastanza funzionalità/funzione da consentire agli utenti di accedere immediatamente a vantaggi significativi. Alcune delle sue funzionalità/funzione principali includono la gestione delle attività, un'interfaccia user-friendly e l'automazione.

Gestione delle attività

Teams e individui possono impostare attività ricorrenti che si attivano automaticamente come parte di un flusso di lavoro pre-pianificato. La visualizzazione iniziale a griglia permette agli amministratori e ai project manager di aggiungere colonne di dettagli, campi, date di scadenza e altre funzioni. I campi possono poi essere impostati per essere aggiornati automaticamente man mano che le attività si completano.

I singoli utenti possono disporre i campi in modo da ottenere le informazioni di cui hanno bisogno a colpo d'occhio e non c'è più bisogno di operare attraverso schede e finestre multiple per terminare il lavoro.

Ogni attività è un record distinto che può contenere tutte le risorse e i dettagli di cui i lavoratori hanno bisogno. Ma le attività possono anche essere utilizzate come modello per progetti futuri o come dati per reportistica di alto livello.

Interfaccia facile da usare

Monday è incredibilmente complesso e allo stesso tempo facile da usare, e riesce a gestire entrambe le cose perché l'interfaccia è molto intuitiva. I nuovi dipendenti che non hanno mai usato la piattaforma possono non avere tutte le risposte, ma possono navigare rapidamente tra gli strumenti e le nuove attività. Gli utenti più esperti o più curiosi possono approfondire la piattaforma per lavorare meglio secondo il loro stile.

Praticamente tutti possono lavorare. Con alcuni tutorial, i nuovi utenti possono anche acquisire un livello intermedio di confidenza con il programma.

È facile passare da una visualizzazione all'altra (come le sequenze temporali, i grafici di Gantt, le tavole a Kanban e altro ancora), comunicare attraverso gli strumenti della piattaforma e cercare documenti o attività nel database Software Kanban .

Automazioni per team non tecnici

I team non tecnici di marketer, account, addetti alle risorse umane e tutti gli altri possono impostare rapidamente automazioni "se questo, allora quello" senza bisogno di codice o di accesso come amministratore.

Molti ecosistemi di lavoro solidi richiedono il coinvolgimento di uno sviluppatore o di un esperto IT per personalizzare la piattaforma. Monday.com, invece, è costruito in modo che chiunque possa fare clic, trascinare e riorganizzare i trigger per creare flussi di lavoro automatizzati.

Gli utenti possono accedere a un elenco di automazioni preconfigurate, che assomigliano a comandi di frase con campi vuoti. Digitando periodi di tempo, elementi, nomi di programmi integrati e persino colleghi nei campi giusti, gli utenti creano trigger automatici e possono portare avanti il lavoro senza pensarci due volte.

In combinazione con le integrazioni stesse, questo può trasformare Monday.com in un potente hub per l'automazione di ampie porzioni di ogni progetto. Anche coloro che sono alla ricerca di maggiori capacità possono accedere a funzionalità/funzioni avanzate e ad automazioni su scala aziendale all'interno della piattaforma.

Prezzi di Monday

Free

Basic: $6/mese per postazione

$6/mese per postazione Standard: $10/mese per postazione

$10/mese per postazione Pro: $22/mese per postazione

$22/mese per postazione Azienda: Contattare per i dettagli

Cos'è il lavoro di squadra?

Teams è una soluzione per il project management che offre ai team di professionisti collaborazione in tempo reale e strumenti di gestione delle attività. Gli utenti possono lavorare nel modo che preferiscono, con visualizzazioni personalizzabili come schede Kanban, grafici Gantt, tabelle ed elenchi. Attraverso le diverse visualizzazioni del dashboard, i professionisti possono:

Gestire le persone coordinando e assegnando le attività, automatizzando la gestione del carico di lavoro e monitorando la disponibilità

Gestire i progetti assegnando attività e sottoattività, visualizzando lo stato di avanzamento e utilizzando le attività cardine

Teamwork è stato creato principalmente per le organizzazioni di servizio al cliente. Pertanto, la gestione dei client fa parte di Teamwork tanto quanto la gestione dei progetti.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Teamwork.png Confronto tra Monday e Teamwork che mostra il dashboard del lancio del libro in Teamwork. Utilizzate Teamwork per comunicare facilmente con il vostro team e gestire le vostre attività attraverso dashboard, grafici Gantt e numerose integrazioni.

/$$$img/

I membri del team, i capisquadra e i team di leadership possono interagire con l'ecosistema di project management basato sul cloud di Teamwork nei modi che meglio soddisfano i loro ruoli e responsabilità.

Avete bisogno di una vista Elenco attività per le attività quotidiane da fare, o avete bisogno di visualizzare i maggiori colli di bottiglia nel vostro reparto alla fine del trimestre? Potete generare reportistica e utilizzare visualizzazioni che vi diano le chiavi di lettura che state cercando.

Funzionalità/funzione del lavoro di squadra

Teamwork è un project management facile da usare che copre tutte le basi della gestione dei lavori dei client. Ma in un mercato online che pullula di diverse soluzioni di project management, è importante conoscere le funzionalità/funzione di ogni piattaforma. Scoprite se queste tre funzionalità/funzione soddisfano un'esigenza unica della vostra organizzazione.

Funzionalità di monitoraggio del tempo

Quando il vostro provider fornisce servizi ai clienti, il monitoraggio del tempo non fa solo parte dei KPI di efficienza, ma è un elemento aziendale essenziale. Teamwork offre una matrice robusta di strumenti per il monitoraggio del tempo, in modo da tenere conto di ogni minuto.

È possibile monitorare facilmente le ore fatturabili e non fatturabili e vedere quanto rimane del budget. Potete anche analizzare i dati per scoprire i colli di bottiglia e le inefficienze.

Oltre ai fogli di presenza standardizzati e al monitoraggio nativo del tempo, Teamwork fornisce agli utenti i budget di tempo per ogni progetto, in modo che il lavoro richiesto parta sempre con il piede giusto.

Opzioni di reportistica integrate

Teamwork semplifica la reportistica e l'analisi con i suoi report integrati. Sebbene offra anche molti campi personalizzati e opzioni di reportistica, le sue opzioni standard aiutano i team impegnati a contatto con i clienti ad avere un buon punto di partenza per comprendere la gestione operativa e del carico di lavoro.

È possibile accedere a reportistica per i bilanci, l'utilizzo del personale, le metriche dei client e il completamento delle attività. Oltre a report dettagliati su prestazioni, produttività e carico di lavoro, è possibile generare report sullo stato di salute del progetto e sull'utilizzo con un solo tocco.

Strumenti di gestione delle risorse umane

La gestione delle risorse umane è un modo importante di pensare alla disponibilità del team. Considerando le ore di lavoro e la produttività del team come risorse, è possibile regolare i carichi di lavoro, assegnare attività e monitorare l'efficienza con maggiore precisione.

Carico di lavoro vi offre gli strumenti per fare questo, monitorando del tempo trascorso su diversi tipi di attività e fornendovi informazioni sul carico di lavoro o sulla disponibilità di ciascun dipendente. Potete anche determinare quando il vostro team deve crescere, chi è adatto alle diverse attività e quanto tempo i vari progetti richiederanno ai diversi team.

Prezzi del lavoro di squadra

Free per un massimo di cinque utenti

Starter: $8,99/mese per utente

$8,99/mese per utente Deliver: $13,99/mese per utente

$13,99/mese per utente Crescere: $25,99/mese per utente

$25,99/mese per utente Scala: Contattare per i dettagli

Monday vs. Teamwork: Funzionalità/funzione a confronto

Sia Teamwork che Monday condividono molte similitudini. Entrambi offrono aree di lavoro personalizzabili per il project management e la gestione delle attività che si integrano con altri strumenti aziendali popolari. Offrono diverse visualizzazioni, facilitano la comunicazione e hanno comunità fiorenti che amano lavorare all'interno delle piattaforme.

Ma nonostante le funzionalità/funzione condivise, Teamwork e Monday.com hanno punti di forza e di debolezza unici per quanto riguarda gli strumenti di project management. Considerate queste tre funzionalità/funzione e ciò che ciascuna piattaforma porta in tabella in questa ripartizione di Monday vs. Teamwork.

Visualizzazioni

Grafici di Gantt, Sequenze, Elenchi e altre viste offrono agli utenti un modo unico per visualizzare molte informazioni in un unico colpo d'occhio. Alcuni professionisti preferiscono lavorare sempre e solo con una sola visualizzazione, mentre altri preferiscono viste particolari per attività o progetti specifici. Monday.com offre più visualizzazioni, il che porta a risultati migliori per un maggior numero di lavoratori.

Monday

Monday offre più opzioni di visualizzazione. Le visualizzazioni della Bacheca su questa piattaforma includono le seguenti:

Calendario

Grafico

File

Sequenza

Mappa

Bacheca Kanban

Questa matrice più completa di visualizzazioni e le maggiori opzioni di personalizzazione si adattano a una maggiore varietà di stili di lavoro.

Lavoro di squadra

Teamwork offre quattro diverse visualizzazioni per creare attività e gestire progetti:

Elenchi Bacheca Kanban Tabelle Grafici Gantt

Offre anche visualizzazioni filtrate per attività personali, panoramiche specifiche per i client e "tutto", ma queste visualizzazioni aggiuntive funzionano più come panoramiche sottocategorizzate.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Example-Gantt-chart-in-Monday.com\_.png Esempio di grafico Gantt in Monday.com /$$$img/

Supporto clienti

Le aziende che si rivolgono ai clienti devono essere sempre all'erta per mantenere le relazioni in ottima forma, e questo significa che avete bisogno di soluzioni software su cui poter contare 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Un sistema perfettamente funzionante con il 100% di uptime e zero possibilità di errore è impossibile, quindi è importante valutare le piattaforme in base alle risorse disponibili quando le cose vanno male. Entrambi gli strumenti offrono supporto, ma nel confronto tra Monday e Teamwork c'è un chiaro vincitore: Monday.

Monday

Monday.com dispone anche di una vasta libreria di guide, esercitazioni e risorse utili. La comunità che circonda Monday.com è ampia, quindi è possibile che la vostra domanda o sfida online trovi una risposta.

Ma quando avete bisogno di aiuto per un bug, un'interruzione o un errore, potete andare direttamente alla fonte: Monday.com dispone di un supporto dal vivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Lavoro di squadra

Teamwork offre canali di supporto clienti, ma il supporto dal vivo non è disponibile 24 ore su 24. È disponibile tutti i giorni feriali dalle 7.00 alle 12.00. È disponibile tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino a mezzanotte, ora dell'India. Si tratta di oltre dieci ore in anticipo rispetto all'ora solare di New York, quindi potrebbe non coincidere con le ore di maggior lavoro o non essere disponibile per una crisi del venerdì pomeriggio.

Tuttavia, ci sono molte risorse alternative. Il team dispone di una serie di guide e di una Teamwork Academy per la formazione del team sull'uso della piattaforma. Ci sono anche abbastanza utenti che possono rivolgersi ai forum professionali online per avere una guida.

Modelli per attività e progetti

Avere un'ampia area di lavoro è una grande opportunità, ma può anche rendere difficile l'avvio di nuovi progetti. Sia Monday che Teamwork offrono molti modelli diversi. Queste risorse forniscono un punto di partenza semplice e utile, oltre a flussi di lavoro standardizzati. Da fare meglio dell'altro.

Monday

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/Teamwork-Bacheca-View-Content-Dashboard-Example.png Esempio di dashboard dei contenuti della vista Bacheca del lavoro di squadra /$$$img/

Via Lavoro di squadra Monday offre una collezione molto più ampia di modelli nel suo centro risorse, con un conteggio attuale di oltre 200. Questi modelli possono essere estremamente granulari, il che li rende una grande risorsa per i professionisti che non sanno come iniziare un'attività di nicchia o che sono alla ricerca di un processo migliore. Una volta raggiunto il centro modelli, troverete oltre 19 categorie per iniziare la vostra ricerca.

Lavoro di squadra

Teamwork offre 26 modelli gratis che gli utenti possono aprire nei loro dashboard per completare le attività. Ci sono modelli operativi per gli elenchi di cose da fare e la gestione delle attività, un'ampia varietà di modelli di marketing e persino modelli di ingegneria per il monitoraggio dei bug.

Tuttavia, sebbene i modelli siano molto facili da usare e personalizzare, questa piccola libreria non offre tutti i punti di partenza che le organizzazioni potrebbero sperare.

Monday vs. Teamwork su Reddit

Quando si vogliono opinioni oneste e critiche sul software, il titolo Reddit può fornire le risposte.

In linea di massima, la posizione di Monday.com è positiva. Gli utenti lasciano lunghe recensioni con sfumature come di u/SpecialistTale7438 dopo aver utilizzato il loro servizio per un anno, posso dire in tutta onestà che è stata un'esperienza positiva con alcuni limiti"

Ci sono lamentele riguardo alla funzionalità mobile e alla facilità d'uso di funzioni complesse. Ma la maggior parte degli utenti apprezza l'efficienza, le automazioni e le opzioni avanzate che rendono facile Da fare lavori complessi.

Teamwork, d'altra parte, ha un seguito molto più tiepido in quanto Alternativa del lunedì . Alcuni utenti la amano, altri la odiano. Tuttavia, altri se ne vanno quando entra in vigore la normale tariffazione dopo uno sconto iniziale.

Riunione ClickUp: La migliore alternativa al Monday contro il lavoro di squadra

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/ClickUp-OKR-Dashboard-1-1400x970.png Il dashboard OKR di ClickUp, parte del nostro software all-in-one per il project management, consente di personalizzare le visualizzazioni per i progetti interfunzionali, di aumentare l'efficienza attraverso l'automazione e di standardizzare le best practice per un esito positivo scalabile.

/$$$img/

Il dashboard OKR di ClickUp, parte del nostro software all-in-one per il project management, personalizza le visualizzazioni per i progetti interfunzionali, aumenta l'efficienza attraverso l'automazione e standardizza le best practice per un esito positivo scalabile

Se state valutando Monday o Teamwork ma vi accorgete che nessuno dei due è adatto al vostro modo di gestire i progetti, non accontentatevi. Prendete invece in considerazione una terza opzione ClickUp . ClickUp è gratis software di project management che ha tutto ciò che serve per terminare bene il lavoro.

Delusi dalla manciata di funzionalità di Teamwork modelli per il project management e non siete rimasti colpiti dalla raccolta di centinaia di modelli di Monday? ClickUp ne ha migliaia. Trovate modelli per sviluppo del progetto , project management , progetti Agile, reportistica sullo stato dei progetti e tutto ciò che è presente nel vostro elenco di cose da fare.

Utilizzare ClickUp AI per creare modelli di varie visualizzazioni specifiche per il team o il dipartimento

Volete tutte le diverse visualizzazioni e personalizzazioni possibili per creare il vostro ambiente di lavoro ideale, fino al colore dei tag personalizzati? ClickUp è stato costruito da zero per consentire agli utenti di regolare ogni singolo campo, trigger e dettaglio in modo da lavorare esattamente nel modo in cui vi serve e in modo che i vostri colleghi possano fare la stessa cosa per gestire i progetti a modo loro.

Se state prendendo in considerazione ClickUp per la prima volta, scoprite queste tre funzionalità/funzione:

1. Funzionalità/funzione rivale di ClickUp: Project management

Migliorate la chiarezza dei vostri progetti con tipi di attività personalizzabili e migliorate l'organizzazione delle vostre attività di project management

ClickUp è la migliore area di lavoro di project management all-in-one per singoli, piccoli team e grandi organizzazioni. Le dashboard e le visualizzazioni possono organizzare attività isolate o sequenziali in un grande progetto in pezzi di dimensioni ridotte, per facilitare la gestione delle attività e la produttività. I project manager possono creare flussi di lavoro automatici e processi di progetto che rendono il lavoro più veloce.

Ma ClickUp project management offre più di un elenco di cose da fare e di strumenti di project management per portare a termine i progetti. Include knowledge center, funzionalità di gestione delle risorse, librerie di risorse e Automazioni per far sì che tutto il lavoro venga terminato nella piattaforma.

È possibile gestire i documenti in corso mentre si avvicinano al traguardo, visualizzare progetti interdipartimentali e, una volta terminato il lavoro, esaminare i dati attraverso reportistica e strumenti di analisi per migliorarlo la prossima volta.

2. Funzionalità/funzione rivale di ClickUp: Attività

I thread dei commenti mantengono le conversazioni organizzate all'interno di un'attività, in modo che gli utenti non debbano scorrere tutti i commenti

In ClickUp troverete funzionalità/funzione di facile utilizzo per ogni membro del team. I manager possono pianificare e assegnare Attività di ClickUp e i colleghi possono collaborare e completarli. Ogni utente può visualizzare lo stato dei Teams, i propri impegni individuali e il carico di lavoro degli altri membri del proprio team.

Gli utenti possono visualizzare i loro elenchi di attività e progetti attraverso diverse viste e le attività sono personalizzabili. È possibile aggiungere descrizioni, documenti di processo, scadenze e dozzine di altri dettagli attraverso la funzione software di gestione delle attività .

3. Funzionalità/funzione rivale di ClickUp: Bacheche

Controllate le attività e i progetti con un solo sguardo e trascinate senza sforzo le attività, ordinate e filtrate con una visualizzazione della Bacheca Kanban completamente personalizzabile

Versatile Viste Bacheca di ClickUp sono una delle opzioni più popolari offerte da ClickUp, e per una buona ragione. Gli utenti possono aprire la loro dashboard con la vista Bacheca per visualizzare tutte le loro attività, lo stato dei diversi elementi del progetto e ciò a cui stanno lavorando gli altri utenti. È possibile trascinare e rilasciare le attività nella Bacheca e visualizzare i dettagli chiave nell'interfaccia intuitiva, senza dover aprire tutte le pagine separate.

Da fare più lavoro in modo semplice con ClickUp

Valutare i vantaggi e i limiti di Monday e Teams è importante per allineare le esigenze specifiche del team. Ricordate che la scelta giusta consente di ottenere flussi di lavoro efficienti e una maggiore produttività.

ClickUp offre tutti gli strumenti e le funzionalità/funzione personalizzate necessarie per organizzare l'area di lavoro virtuale in modo soddisfacente. Inoltre, il suo utilizzo è gratis quando sottoscrivendo un piano Free Forever . Impostate oggi stesso la vostra area di lavoro ed esplorate tutte le diverse opzioni, visualizzazioni e automazioni disponibili per godervi il vostro lavoro.