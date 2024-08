Le 10 migliori alternative a Notepad++ per massimizzare la produttività di codifica

Che siate un carpentiere o un ingegnere nucleare, avere gli strumenti giusti è un prerequisito per Da fare correttamente. E se siete codificatori, non c'è strumento più importante di un editor di codice: uno di qualità può farvi risparmiare ore di lavoro manuale e ridurre al minimo gli errori umani.

Blocco note++ è un nome che compare spesso quando si parla di editor di codice, e a ragione. È uno degli strumenti più popolari, amato per il suo design leggero e l'interfaccia user-friendly. Tuttavia, nonostante le sue versatili capacità, Blocco note++ non è perfetto e alcuni codificatori vorranno rivolgersi altrove per ottenere maggiore personalizzazione, funzionalità/funzione avanzate o opportunità di integrazione.

Vi presenteremo 10 fantastiche alternative a Notepad++ per darvi un vantaggio nella vostra ricerca. Discuteremo le loro funzionalità/funzioni chiave, i difetti e le opzioni di prezzo per aiutarvi a scegliere il vostro prossimo editor di testo con fiducia! 🙌

Cosa cercare nelle alternative a Blocco Note++?

Gli editor di codice sorgente si sono evoluti dalle loro umili origini per offrire molto di più della modifica di base del codice, includendo funzionalità/funzione come il debug, la gestione dei file e persino il gioco. Tuttavia, perché un editor di testo possa essere un'alternativa rispettabile al blocco note++, non ha bisogno di campane e fischietti. Si veda che eccelle nelle seguenti categorie:

Evidenziazione e colore della sintassi: La modifica del codice differisce damodifica del testo normale. Qualsiasi cosa si stia lavorando non funzionerà se si sbaglia un elemento. Ecco perché l'alternativa al blocco note++ dovrebbe includere funzionalità di colorazione ed evidenziazione della sintassi per una rapida identificazione dei vari elementi del codice Completamento automatico del codice Tutti i moderni sorgenticodice, tutti i moderni editor di codicecompresi quelli del blocco note++, forniscono suggerimenti per il completamento automatico del codice, in modo da semplificare la codifica Design leggero: Un editor di testo deve essere leggero, non deve consumare risorse e potenza di calcolo significative Funzionalità multipiattaforma: Potreste avere più dispositivi con sistemi operativi diversi (ad esempio, Windows, iOS, Linux), e il vostro editor di codice dovrebbe permettervi di lavorare su tutti loro Estensibilità: Le funzioni dell'editor di testo devono poter essere estese da terze partiplugin ed estensioni di terze parti ## Le 10 migliori alternative al blocco note++ da utilizzare nel 2024 e oltre

Abbiamo analizzato decine di editor di testo in base ai criteri di cui sopra per compilare questo elenco delle 10 migliori alternative al blocco note++. Vediamo i pro, i contro, i prezzi e le recensioni degli utenti per aiutarvi a trovare quella che fa al caso vostro. ✅

1. Testo sublime

Via: Testo sublime Sublime Text è una delle più popolari alternative al blocco note++ con molte funzionalità/funzioni uniche. Per istanza, la funzione GoTo Anything permette di saltare rapidamente a qualsiasi riga di codice sorgente, file o scheda. E grazie alla modifica multi-carrello, è possibile apportare le stesse modifiche a più righe di codice contemporaneamente. 🔂

Trovare ed eseguire i comandi è un gioco da ragazzi grazie alla Command Palette dello strumento, che suggerisce i comandi in base alla corrispondenza adattativa durante la digitazione.

L'ultima versione di Sublime Text ha introdotto la possibilità di modificare più file affiancati in una visualizzazione a schede separate. Anche la funzione di completamento automatico è stata migliorata per fornire suggerimenti più pertinenti e consapevoli del contesto, basati non solo sul linguaggio di programmazione del file ma anche sul codice che si sta modificando.

Le migliori funzionalità/funzione di Sublime Text

Modifica a più tasti

Autocompletamento del codice consapevole del contesto

Tavolozza dei comandi

Evidenziazione della sintassi

Altamente personalizzabile con temi, legami di chiave, ecc.

Limiti di Sublime Testo

La versione Free continua a mostrare pop-up che invitano ad acquistare la versione a pagamento del software

La ricerca tra più file non è facile

Prezzi di Sublime Text

**Gratis

Licenza: $99

Valutazioni e recensioni di Sublime Text

G2: 4.5/5 (1.700+ recensioni)

4.5/5 (1.700+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (1.300+ recensioni)

2. GNU Emacs

Tramite: GNU Emacs GNU Emacs non è il solito editor di codice: è anche un debugger, un file manager, un project manager e un client IRC, tutto in uno. Ecco perché alcuni programmatori lo definiscono un sistema operativo piuttosto che un editor di testo. 🤩

La sua funzione di modifica del codice ha una documentazione integrata per aiutare i nuovi utenti a iniziare rapidamente e modalità separate per la modifica del testo e del codice. È anche altamente personalizzabile, grazie al suo interprete Emacs Lisp, che permette agli utenti di scrivere script per automatizzare varie attività o modificarne la funzione.

GNU Emacs si integra con GNU Debugger per fungere da ambiente di sviluppo integrato (IDE), offrendo funzionalità/funzione come il completamento automatico del codice, l'evidenziazione della sintassi e il confronto dei file.

Le migliori funzionalità/funzioni di GNU Emacs

Documentazione integrata per i principianti

Capacità di personalizzazione basata su Emacs Lisp

Pianificatore di progetti integrato

Modalità separate per la modifica del testo e del codice

Supporto multipiattaforma

Limiti di GNU Emacs

La curva di apprendimento è ripida, specialmente per gli utenti di editor basati su GUI

La documentazione non è del tutto completa

Prezzi di GNU Emacs

**Gratis

Valutazioni e recensioni di GNU Emacs

G2: 4.5/5 (80+ recensioni)

4.5/5 (80+ recensioni) TrustRadius: 8.0/10 (10+ recensioni)

3. Codice di Visual Studio

Via: VisualStudio.com Visual Studio Code, o VS Code, è probabilmente l'editor di testo più sofisticato e l'alternativa al blocco note++ del nostro elenco. La sua funzionalità IntelliSense porta il concetto di completamento automatico del codice un passo avanti, suggerendo codice basato su variabili, funzioni, metodi e moduli importati.

Il secondo punto di forza è la integrazione Git integrata, che permette il controllo della versione all'interno dell'editor. Dispone anche di un terminale integrato per eseguire strumenti e script a riga di comando.

Infine, è possibile estendere le funzioni di VS Code con decine di estensioni disponibili nel Visual Studio Marketplace (compresa l'aggiunta del supporto per vari linguaggi di programmazione). Le estensioni vengono eseguite come processi separati, in modo che l'editor non subisca rallentamenti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Visual Studio Code

Funzionalità/funzione di completamento automatico di IntelliSense

Tavolozza dei comandi per suggerimenti sui comandi

Integrazione con Git

Integrazione con il terminale

Decine di estensioni

Limiti di Visual Studio Code

Può consumare molta RAM

La configurazione iniziale può essere eccessiva

Prezzi di Visual Studio Code

**Gratis

Visual Studio Code valutazioni e recensioni

G2: 4.7/5 (2.100+ recensioni)

4.7/5 (2.100+ recensioni) Capterra: 4,8/5 (oltre 1.500 recensioni)

4. Apache NetBeans

Tramite: Apache NetBeans Anche se Apache NetBeans si concentra principalmente sullo sviluppo Java, si guadagna un posto nel nostro elenco perché può essere esteso per supportare altri linguaggi.

Oltre a tutte le funzionalità/funzione standard di un editor moderno, come l'evidenziazione della sintassi, il debug e il completamento del codice, il suo Swing GUI Builder permette agli utenti di costruire un'interfaccia grafica per le applicazioni Java senza alcuno sforzo.

Questo editor di testo è anche dotato di integrazione Git per un facile controllo della versione. Si collega perfettamente con Apache Maven per fornire un solido project management che possono facilitare in modo significativo l'applicazione Java il processo di sviluppo delle applicazioni .

Le migliori funzionalità/funzione di Apache NetBeans

Funzionalità/funzione di sviluppo incentrate su Java

Costruttore di GUI Swing

Assistenza per altri linguaggi tramite estensioni

Integrazione con Git

Integrazione con Apache Maven per il project management

Limiti di Apache NetBeans

A volte può bloccarsi bruscamente

L'interfaccia può sembrare un po' obsoleta

Prezzi di Apache NetBeans

**Gratis

Valutazioni e recensioni di Apache NetBeans

TrustRadius: 7.8/10 (100+ recensioni)

7.8/10 (100+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (oltre 200 recensioni)

5. UltraEdit

Via: UltraEdit Le funzioni di UltraEdit vanno così tanto al di là dell'ambito di un editor di testo che potrebbe facilmente rinominarsi UltraEverything. 🤭

Lo strumento offre tutte le funzionalità che ci si aspetta da un editor moderno, come il completamento automatico del codice, la modifica di più caratteri, l'evidenziazione della sintassi e altre funzionalità dell'ambiente di sviluppo integrato come il debug. Tuttavia, il suo punto di forza è la capacità di gestire file di grandi dimensioni senza rallentamenti.

È anche dotato di codice folding, che permette di ridurre le parti di codice che non si stanno modificando. Inoltre, la sua potente funzione di ricerca e sostituzione aiuta a trovare rapidamente una riga di codice in qualsiasi file mentre si gestisce un progetto di grandi dimensioni.

Le migliori funzionalità/funzioni di UltraEdit

Client FTP/SFTP integrato

Piegatura del codice

Supporto per le macro

Temi, menu e layout personalizzati

Editor esadecimale nativo

Limiti di UltraEdit

Potrebbe essere eccessivo per attività di codifica minori

La navigazione può essere un po' difficile se si è alle prime armi con l'editor

Prezzi di UltraEdit

Sottoscrizione: $79,95/anno

$79,95/anno Sottoscrizione per tutti gli accessi: $99,95/anno

$99,95/anno Perpetuo: $149,95

$149,95 Perpetuo a tutti gli accessi: $249,95

UltraEdit valutazioni e recensioni

G2: 4.7/5 (oltre 1.100 recensioni)

4.7/5 (oltre 1.100 recensioni) Capterra: 4.6/5 (30+ recensioni)

6. Vim

Vim via Il nuovo stack Vim è il successore dell'editor di testo Vi, che per molti anni è stato l'editor standard dei sistemi basati su Unix. È dotato di un'esclusiva funzione di finestra modale, che fornisce diverse modalità per visualizzare, modificare e navigare nel testo. Una volta imparato a passare rapidamente da una modalità all'altra, l'efficienza del codice aumenterà notevolmente, perché quasi tutto può essere terminato con il solo aiuto della tastiera. ⌨️

L'editor di testo supporta anche le finestre divise, utili per modificare più file contemporaneamente. È dotato di un linguaggio di scripting chiamato Vimscript. È possibile utilizzarlo per creare script personalizzati, comandi e funzioni per l'automazione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Vim

Evidenziazione della sintassi

Finestra modale di modifica

Supporto per lo scripting

Modifica in finestra divisa di più file

Limiti di Vim

Può essere difficile da navigare per i nuovi utenti

Interfaccia a riga di comando (CLI) invece della moderna interfaccia grafica utente (GUI) offerta dalla maggior parte degli editor

Prezzi di Vim

**Gratuito

Valutazioni e recensioni di Vim

G2: 4.4/5 (260+ recensioni)

4.4/5 (260+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (meno di 5 recensioni)

7. Staffe

Via: Parentesi.io Brackets è un sofisticato editor di testi con funzionalità uniche che rendono particolarmente facile lo sviluppo web front-end. Si integra con il browser per vedere l'anteprima dal vivo dei codici. Supporta anche linguaggi di preprocessore come Less e Sass. Può compilare entrambi al volo, in modo da poter controllare rapidamente l'anteprima live del CSS risultante.

Un'altra funzionalità/funzione che adorerete è la funzione di modifica in linea della piattaforma! Permette di aprire il codice CSS o JS di qualsiasi file HTML all'interno della stessa finestra dell'editor, invece di aprire i file CSS o JS in schede separate. In questo modo si risparmia tempo che altrimenti verrebbe speso per cambiare scheda.

Le migliori funzionalità/funzioni di Brackets

Modifica in linea

Integrazione con il browser per l'anteprima dal vivo

Supporto per i preprocessori

Supporto per il linting di Javascript

Limiti di Brackets

A volte può richiedere molte risorse

Il monitoraggio e il debug dei bug possono essere difficili, poiché non mostra suggerimenti per gli errori

Prezzi di Brackets

**Gratis

Valutazioni e recensioni delle staffe

G2: 4.4/5 (250+ recensioni)

4.4/5 (250+ recensioni) TrustRadius: 8.7/10 (30+ recensioni)

8. Geany

Via: Geany Geany è un editor di testi estremamente leggero ma avanzato in oltre 40 lingue naturali con supporto integrato per oltre 50 linguaggi di programmazione. 🧞

Include tutte le funzionalità/funzione comuni di un IDE, come l'evidenziazione della sintassi e il completamento automatico del codice. Con la piegatura del codice, è possibile dare priorità a ciò su cui si sta lavorando e concentrarsi solo sul codice da modificare.

Nonostante la sua natura leggera, include un terminale nativo e un browser di file per aiutare a gestire i file di codice. Mentre il terminale aiuta a eseguire comandi di shell e script all'interno dell'editor, il file manager aiuta a sfogliare e organizzare i file di codice.

Le migliori funzionalità/funzioni di Geany

Supporta 40+ linguaggi naturali e 50+ linguaggi di programmazione

Piegatura del codice

Personalizzabile con temi ed estensioni

Terminale e browser di file integrati

Limiti di Geany

Limiti alle personalizzazioni rispetto ad altri editor

Non ci sono molte estensioni e plugin

Prezzi di Geany

**Gratis

Valutazioni e recensioni di Geany

Nessuna recensione

9. jEdit

Via: jModifica Anche se il suo nome può far pensare a jQuery e a Java, jEdit ha un supporto nativo per oltre 200 linguaggi di programmazione. 🤯

È dotato di colori ed evidenziazione della sintassi per tutti i linguaggi supportati e di funzioni di ripiegamento del codice per aiutarvi a concentrarvi solo sul codice che volete modificare. Inoltre, dispone di una visualizzazione divisa per modificare contemporaneamente più parti dello stesso file o progetto.

jEdit dispone di un interessante linguaggio macro incorporato che può essere utilizzato per impostare macro e automatizzare attività noiose e ripetitive.

Le migliori funzionalità/funzioni di jEdit

Supporto integrato per oltre 200 linguaggi di programmazione

Piegatura del codice e visualizzazione divisa

Supporto per le macro

Gestione nativa dei plugin e architettura estensibile

Eccellente supporto per Java

limiti di jEdit

Le chiavi di accesso per l'inserimento dei comandi possono creare confusione

La configurazione può essere un po' complessa

jEdit prezzi

**Gratis

valutazioni e recensioni di jEdit

G2: 4.6/5 (10+ recensioni)

4.6/5 (10+ recensioni) Capterra: Nessuna recensione

10. TextPad

Via: TextPad TextPad è l'unico editor di testo del nostro elenco senza supporto multipiattaforma. È progettato solo per Windows, ma si è guadagnato un posto nel nostro elenco grazie ad alcune funzionalità/funzioni interessanti.

Per istanza, la funzione registrazione macro dell'editor consente di creare facilmente script di automazione e macro utilizzando il linguaggio macro integrato. Nel frattempo, è possibile utilizzare le funzionalità di project management per organizzare tutti i file di codice per un rapido recupero e modifica.

D'altra parte, la funzionalità di confronto dei file può essere utile quando si cerca di capire tutte le modifiche apportate a un file confrontandolo con una versione precedente.

Le migliori funzionalità/funzioni di TextPad

Registrazione di macro

Funzionalità/funzione di project management

Funzione di ricerca e sostituzione con annullamento

Confronto dei file

Limiti di TextPad

L'interfaccia può sembrare un po' obsoleta rispetto agli editor moderni

Le macro registrate non possono essere modificate o tagliate

Prezzi di TextPad

Licenza per un singolo utente: $27

$27 5 utenti: $120

$120 10 utenti: $210

$210 15 utenti: $300

$300 20 utenti: $360

Valutazioni e recensioni di TextPad

G2: 4.4/5 (130+ recensioni)

4.4/5 (130+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (10+ recensioni)

Altri strumenti di sviluppo software

Trovare una valida alternativa a Blocco note++ è un aspetto del lavoro efficace sul web e sul software sviluppo software progetti. Per massimizzare la produttività e onorare le scadenze dei progetti, è necessaria anche un'affidabile strumento di project management affidabile che vi permetta di tenere traccia di attività, carichi di lavoro, sequenze e budget. È qui che entra in gioco ClickUp. Vediamo cosa ha da offrire a team di software !

ClickUp ClickUp non è un editor di codice, ma offre tutto ciò che serve per gestire perfettamente i progetti di codifica. Ha un'intera serie di funzionalità/funzione progettate per aiutare i team di ingegneri del software agili a tenere traccia di

roadmap di prodotto e backlog e collaborare in tempo reale. Vediamo come. 👇

ClickUp per i team agili

Il ClickUp Agile Teams la suite di funzionalità/funzione consente di riunire tutti i membri del team su un'unica piattaforma per pianificare ed eseguire i progetti di sviluppo. Il suo costruttore di flussi di lavoro consente di visualizzare e pianificare l'intero flusso di lavoro del progetto dall'inizio alla fine. Nel frattempo, il automazioni del flusso di lavoro funzionalità/funzione che consentono di rendere ripetitive le parti del processo di sviluppo web (come l'aggiornamento dello stato del progetto), gestione delle attività e il passaggio di attività tra i membri del team) con il pilota automatico.

Creare un flusso di lavoro perfetto Flusso di lavoro agile e costruisci un sistema Kanban flessibile per visualizzare il tuo lavoro e migliorare il project management con la vista Bacheca di ClickUp

Le cose migliorano ulteriormente con funzionalità/funzione di collaborazione quali Lavagne online ClickUp , assegnazione di commenti e tag delle attività . I membri del team possono fare brainstorming di idee usando note adesive e altre forme su una lavagna online e passare immediatamente all'azione trasformando questi elementi visivi in attività concrete, completate da tag e commenti per un contesto aggiuntivo.

Utilizzate le lavagne online di ClickUp per assegnare attività, taggare gli assegnatari e tutto ciò che serve per dare il via alla vostra prossima collaborazione

La ciliegina sulla torta dell'offerta di ClickUp per gli sviluppatori è ClickUp AI . Questo onnipotente Assistente di scrittura IA permette di creare tutti i contenuti necessari per i vostri progetti software. È sufficiente descrivere ciò di cui avete bisogno e in pochi secondi l'IA genererà incredibili brief di progetto, documenti sui requisiti di prodotto, piani di test e molto altro ancora.

Automazione della stesura della documentazione con l'IA, monitoraggio dello stato attraverso grafici e sprint e risoluzione rapida dei bug di codifica con ClickUp AI

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

15+ visualizzazioni per la visualizzazione dei flussi di lavoro dei progetti

Assistente di sviluppo dotato di IA

Creazione e automazione di un flusso di lavoro agile

Vari strumenti di collaborazione come le lavagne online,DocumentieMappe mentali* Modelli agili per creare rapidamente documenti e flussi di lavoro

Dashboard per il monitoraggio e l'analisi della produttività

Potentecapacità di integrazione limiti di ClickUp

I nuovi utenti hanno bisogno di tempo per capire tutte le funzioni

Nessuna funzionalità/funzione nativa di modifica del codice

Prezzi di ClickUp

free Forever : Gratuito

Gratuito Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile per l'acquisto su tutti i piani a pagamento al prezzo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp

tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni su ClickUp

G2: 4,7/5 (9.000+ recensioni)

4,7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (3.800+ recensioni)

Aumenta la produttività del codice con l'ultima piattaforma di project management

In questo nuovo panorama di sviluppo, Strumenti di IA sono diventati importanti quanto gli editor di testo per l'esito positivo dei vostri sforzi di codifica. Sarebbe meglio avere uno strumento di project management dotato di IA, come ClickUp, per integrare l'editor, massimizzare l'efficienza e la produttività e mantenere l'intero team di sviluppo sulla stessa pagina.

Quindi registrarsi gratis a ClickUp e usufruisci di nuovi livelli di produttività del codice! ⏩