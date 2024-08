Pulse of Progress: La vostra guida al miglior software di gestione clinica [con recensioni e prezzi]

Come Dr. Miranda Bailey la dottoressa Miranda Bailey, della famosa serie televisiva Grey's Anatomy, una volta ha sottolineato: "I pazienti non seguono un programma"_ Abbiamo la sensazione che i responsabili delle cliniche direbbero: da fare anche per le attività amministrative"

Ma cosa succederebbe se potessimo creare un programma che si adatta alla natura imprevedibile dell'assistenza sanitaria? E se medici, infermieri e personale amministrativo potessero incanalare la loro energia lontano dalle scartoffie e verso la cura del paziente ? 🧑‍⚕️

Ecco il bello: Uno strumento software per la gestione delle cliniche che potrebbe trasformare questi "e se" in realtà! Immaginate un mondo medico in cui le attività amministrative sono semplificate, le scartoffie sono un ricordo del passato e la vostra clinica funziona come una macchina ben oliata. Siete incuriositi?

Vi offriamo 10 soluzioni software per usufruire del pieno potenziale di ogni azienda sanitaria e garantire che l'attenzione rimanga concentrata sul benessere dei pazienti.

Cosa cercare nel software di gestione delle cliniche?

Le attività amministrative si riducono un sesto delle ore di lavoro dei medici statunitensi e che incidono sulla soddisfazione della loro carriera. Il software per la gestione degli studi medici può aiutare a raggiungere questa soddisfazione migliorando l'efficienza del lavoro dei medici operazioni quotidiane e le attività amministrative.

I manager di cliniche e studi medici cercano in genere una soluzione che abbia le seguenti caratteristiche:

Interfaccia intuitiva: L'ultima cosa di cui si ha bisogno è un sistema che sembri la decodifica di un mistero medico. Un design semplice garantisce una navigazione agevole per tutti i membri del team sanitario. L'accessibilità mobile è un bonus! Gestione completa del pazienteDalla condivisione delle prescrizioni alla tenuta dei registri, verificate se supporta senza problemi tutte le attività del ciclo di vita del paziente Strumenti finanziari e di fatturazione efficienti: Cercate funzionalità/funzione che aiutino a gestire fatture, richieste di rimborso ereportistica finanziaria senza sforzo Sicurezza e conformitàAssicurarsi che il software aderisca agli standard e alle normative del settore, come ad esempio le norme di sicurezza e di sicurezza del settoreProtocolli di conformità HIPAAfornendo un ambiente sicuro per tutte le cartelle cliniche Promemoria per gli appuntamenti **e supporto per la pianificazione: Cercate un software che non solopianifica gli appuntamenti ma anche che invii promemoria tempestivi per ridurre i no-show Scalabilità: Scegliete una soluzione scalabile, che si adatti alle mutevoli esigenze e dimensioni della vostra clinica o studio medico

10 Software di gestione delle cliniche per aiutare a fornire servizi sanitari all'avanguardia!

Esplorare gli strumenti software e confrontarne le funzionalità/funzione può essere un processo estenuante. Ma ancora una volta, la dottoressa Bailey di Grey's Anatomy ha ragione quando dice: "A un certo punto, devi prendere una decisione"

Le nostre recensioni dei 10 migliori software di gestione clinica vi aiuteranno a fare la scelta giusta. Scaviamo e abbattiamo i confini amministrativi dell'assistenza sanitaria! 🩺

Automazione della programmazione degli appuntamenti, tracciamento dei record PHI con campi personalizzati e gestione di tutte le attività di ClickUp

Se pensate che il vostro tempo sia meglio speso con i pazienti piuttosto che sepolto tra le scartoffie, provate una strumento di project management come ClickUp! È il vostro strumento di riferimento per automatizzare la programmazione degli appuntamenti, gestire l'amministrazione quotidiana e semplificare le fastidiose attività amministrative che vi fanno sentire blu. 😍

ClickUp è Suite Teams per l'assistenza sanitaria è dotata di un intervallo di funzionalità/funzione per supportare le attività di cliniche e studi medici su qualsiasi scala.

Per istanza, Documenti ClickUp è il vostro maestro organizzativo per semplificare tutto, dalle cartelle cliniche dei pazienti a quelle dei medici materiali per l'inserimento dei pazienti e la montagna di documenti amministrativi che tendono ad accumularsi. Sfruttate l'assistente di scrittura IA nativo della piattaforma, ClickUp AI per creare documentazione professionale in pochi secondi.

I silos di comunicazione sono finiti perché ClickUp consente di collegare documenti e attività, fornendo una connessione senza soluzione di continuità tra le cartelle cliniche dei pazienti e gli assistenti o i medici dedicati. Avete bisogno di chattare con l'IT, l'ufficio legale o le risorse umane? La piattaforma comunicazione interdipartimentale strumenti, come il Visualizzazione della chat e i commenti utili, sono a portata di mano!

ClickUp offre un'ampia gamma di servizi finanziari e di assistenza alle aziende sanitarie Modelli di CRM . Il Modello di gestione del paziente ClickUp e Modello di grafico medico sono strumenti eccellenti per personalizzare i piani di cura e rendere accessibili i documenti.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/ClickUp-Patient-Management-Template.png Modello di gestione dei pazienti ClickUp /$$$img/

Il modello ClickUp per la gestione dei pazienti monitora lo stato dei pazienti, i farmaci, i medici assegnati, l'assicurazione e molto altro ancora

Non dimentichiamoci di menzionare il Picasso della visualizzazione dei progetti, il ClickUp dashboard . Vi aiuta a monitorare i dipendenti e le attività all'interno del vostro studio con 15+ visualizzazioni . Gli amministratori amano le classiche viste Elenco o Bacheca per gestire i carichi di lavoro, gli inventari medici e i dettagli dei pazienti. Tuttavia, se si preferisce supervisionare più flussi di lavoro per gestire le risorse e le nomine, il Grafico Gantt e Visualizzazioni del calendario sono le opzioni più affidabili!

Si consiglia di utilizzare Automazioni ClickUp per ridurre il peso di attività ripetitive come l'aggiornamento dello stato dei pazienti o la creazione di liste di controllo per le pulizie.

Oltre ai protocolli di sicurezza standard del settore, ClickUp consente autorizzazioni e controlli di accesso avanzati per aiutare a mantenere l'integrità delle cartelle cliniche dei pazienti.

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Uno sportello unicoPiattaforma alimentata dall'IA per archiviare gli orari del personale, le forniture mediche e le informazioni sui pazienti

Modelli gratuiti per semplificare i lavori di amministrazione, fatturazione e documentazione

Promemoria personalizzabili per la gestione degli orari

15+ visualizzazioni per tenere sotto controllo le informazioni sui pazienti, gli appuntamenti, i carichi di lavoro e le fornitureAutomazioni per le attività ricorrenti è come il vostro elenco di cose da fare, ma molto più semplice, con ciambelle di attività di colore per tenervi in carreggiata. 🍩

AdvancedMD offre un'esperienza unificata del flusso dei pazienti. Tutti i dati anamnestici e generali sono presenti in ogni schermata, riducendo il caos di un lavoro di amministratore confuso o ridondante.

Inoltre, come ciliegina sulla torta, la piattaforma consente un facile monitoraggio di Programmi di monitoraggio dei farmaci soggetti a prescrizione (PDMP) per essere in regola con la prescrizione di sostanze controllate.

All'interno del software di fatturazione AdvancedMD, le preferenze grafiche possono essere mantenute senza problemi attraverso modelli gestiti a livello centrale.

Le migliori funzionalità/funzioni di AdvancedMD

Soluzione di documentazione senza carta con un solo clic

Schede dei pazienti accessibili grazie alle schede dei pazienti

Visualizzazione dei dati PDMP

Modelli gestiti centralmente con il software di fatturazione

Limiti di AdvancedMD

Secondo alcuni utenti, l'interfaccia non è all'altezza della situazione

Le note non possono essere riaperte, modificate o cancellate

Prezzi di AdvancedMD

Contattare l'azienda

Valutazioni e recensioni su AdvancedMD

G2: 3.6/5 (50+ recensioni)

3.6/5 (50+ recensioni) Capterra: 3.6/5 (400+ recensioni)

6. Ufficio NextGen

Via: Ufficio NextGen NextGen Office è un'altra piattaforma completa di EHR, gestione della pratica e gestione del ciclo economico. Consente di creare profili cloud-based per i pazienti, con informazioni dettagliate sulla loro storia medica, allergie e farmaci, accessibili sia al personale che ai pazienti. Le sue opzioni di programmazione personalizzabili prevengono l'overbooking, mentre i modelli di programmazione con codice colore semplificano il raggruppamento dei pazienti, garantendo un'esperienza senza soluzione di continuità.

La funzione ePrescribing di NextGen apporta un tocco di modernità al gioco, consentendo ai pazienti di ricevere i farmaci giusti al momento giusto. Si integra con i database PDMP di 40 Stati, facilitando la conformità. 💊

Grazie alle funzionalità di gestione e reportistica del ciclo delle entrate, NextGen supporta un processo decisionale informato. È possibile stabilire processi di fatturazione trasparenti, identificare i dinieghi e accelerare gli incassi per garantire l'efficienza finanziaria.

Le migliori funzionalità/funzioni di NextGen Office

EHR basato su cloud

Completamente conforme alla normativa HIPAA

Opzioni di pianificazione personalizzabili con modelli a colori

Gestione online degli appuntamenti per pazienti e personale

Funzione di prescrizione elettronica intelligente

Limiti di NextGen Office

Non del tutto utile per le pratiche di gestione delle cure croniche

Nessuna capacità di automazione

Prezzi di NextGen Office

Contattare l'azienda

Valutazioni e recensioni su NextGen Office

G2: 3.7/5 (100+ recensioni)

3.7/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.0/5 (1.000+ recensioni)

7. DrChrono

Via: DrChrono Sia che siate un medico solista o che facciate parte di una clinica molto frequentata, DrChrono vi copre le spalle. Questo software EMR (electronic medical records) basato su cloud enfatizza le interazioni faccia a faccia con i pazienti, consentendo diagnosi migliori.

Con pochi clic sul cellulare o sul desktop, i medici possono fare qualsiasi cosa, dall'ordine di esami di laboratorio alla prescrizione di farmaci e alla dettatura vocale di testi.

DrChrono MBS (Medical Billing Software) lavora in perfetta sintonia con il vostro sistema di fatturazione processi sanitari rendendo le attività di fatturazione più semplici ed efficienti. La sincronizzazione con l'EHR garantisce l'accuratezza dei dati e riduce al minimo i fastidiosi errori di battitura sulle fatture.

DrChrono elimina la seccatura della gestione del front-end, offrendo la programmazione online, il controllo dell'assicurazione in tempo reale, promemoria automatici per gli appuntamenti e una modalità kiosk per la reception.

Le migliori funzionalità/funzione di DrChrono

Consente interazioni faccia a faccia con i pazienti

Dettatura vocale del testo per risparmiare tempo

Si integra con l'EHR

App mobile su iPhone, iPad o Mac serie M

Limiti di DrChrono

Costoso per alcuni gruppi di professionisti

Il supporto clienti deve essere migliorato

Prezzi di DrChrono

Contattare l'azienda

Valutazioni e recensioni su DrChrono

G2: 3.6/5 (30+ recensioni)

3.6/5 (30+ recensioni) Capterra: 4.0/5 (400+ recensioni)

8. Centricity EMR

Via: Centricity EMR Progettato per tablet e dispositivi mobili, Centricity facilita la mobilità delle informazioni sui pazienti senza soluzione di continuità, consentendo a medici e personale di aggiornare le cartelle cliniche in mobilità. Sviluppato da GE Healthcare, Centricity supera i software tradizionali offrendo la compatibilità con molti dispositivi medici e sistemi di imaging. Centricity copre ogni aspetto, dalla prescrizione elettronica ai dashboard finanziari, garantendo un'assistenza completa al paziente.

L'impostazione che contraddistingue Centricity è l'integrazione con il sistema di gestione dei dati Consorzio per il miglioramento della qualità medica che offre una visualizzazione olistica dei dati del paziente in tutte le impostazioni di cura. I provider possono accedere senza problemi alle storie dei pazienti e ai risultati dei test da un hub centralizzato. 🌐

Questo sistema di gestione dello studio medico, di facile utilizzo, offre funzionalità/funzione come la ricerca predittiva e il risparmio di tempo voce dei dati metodi. Il suo Clinical Messenger aiuta a comunicare efficacemente con i pazienti e con il personale coinvolto nell'assistenza.

Funzionalità/funzione migliori di Centricity EMR

Gestione clinica e finanziaria

Accesso mobile alla storia del paziente

Supporta diverse impostazioni di assistenza

Comunicazione raffinata con i pazienti e il personale

Limiti di Centricity EMR

La voce dei dati può essere difficile e laggosa

L'app tende a bloccarsi e ad andare in crash, il che richiede un altro login

Prezzi di Centricity EMR

Contattare l'azienda

Valutazioni e recensioni di Centricity EMR

G2: 3.7/5 (20+ recensioni)

9. ScriviUpp

ScriviUpp , acquisito tramite Capterra La programmazione degli appuntamenti, l'elaborazione dei pagamenti e l'automazione della fatturazione diventano una seconda natura grazie all'interfaccia unificata di WriteUpp, che elimina la seccatura delle attività amministrative. Con questo software per cliniche mediche, i manager possono creare, archiviare e condividere le note dei pazienti con i colleghi senza alcuno sforzo.

La piattaforma, costruita principalmente per i professionisti del settore sanitario nel Regno Unito, dispone di una solida funzionalità/funzione di consultazione video integrata, con la possibilità di prenotare online e completare i moduli pre-trattamento.

Siete preoccupati per la sicurezza dei dati? WriteUpp vi copre. Cripta i dati raccolti secondo i protocolli GDPR, assicurando che il vostro studio sia conforme. L'integrazione con applicazioni di terze parti come Google Calendar, Gmail, Stripe e Xero aggiunge comodità.

Le migliori funzionalità/funzione di WriteUpp

Creazione, archiviazione e condivisione delle note dei pazienti con i colleghi

Modelli integrati

Applicazioni mobili per dispositivi Android e iOS

Conformità ai protocolli GDPR

Limiti di WriteUpp

Sarebbe utile l'aggiunta di reportistica riepilogo/riassunto

Le funzioni di fatturazione possono confondere il lavoro

Prezzi di WriteUpp

£14,95/mese per utente

Un supplemento di £4,95/mese per pratica per l'utilizzo delle funzionalità/funzione di prenotazione online

Valutazioni e recensioni su WriteUpp

G2: 4.6/5 (Meno di 10 recensioni)

4.6/5 (Meno di 10 recensioni) Capterra: 4.8/5 (Meno di 10 recensioni)

10. NueMD

NueMD , acquisito tramite Capterra Abbracciate il motto _"Vedere i pazienti. NueMD si occupa di tutto, dalla programmazione e promemoria degli appuntamenti alla fatturazione medica e al follow-up delle richieste di rimborso. Controlla le richieste di rimborso con un enorme database e consente di effettuare modifiche prima dell'archiviazione.

questa soluzione per la gestione dello studio professionale memorizza le informazioni sugli account nel cloud, rendendola una soluzione sicura e conveniente. Per gestire i saldi in sospeso, optate per le lettere automatiche come promemoria e migliorate le vostre riscossioni. 📨

La gestione degli orari dei pazienti è un gioco da ragazzi, grazie agli aggiornamenti in tempo reale sui cellulari del team di NueMD. La soluzione monitora tutto, dall'arrivo alla partenza, e riduce i no-show con le chiamate di promemoria per gli appuntamenti. E la parte migliore? È possibile accedere a pacchetti software personalizzabili per quasi 100 specialità sanitarie!

Le migliori funzionalità di NueMD

Accesso basato su cloud

Aggiornamenti in tempo reale su dispositivi mobili

Modelli personalizzabili per moduli e lettere

Analisi approfondite sugli account dei pazienti

Limiti di NueMD

Limitata trasparenza sulla protezione dei dati personali

Difficoltà di navigazione tra le cartelle cliniche

Prezzi di NueMD

Contatta l'azienda

Valutazioni e recensioni su NueMD

G2: 3.9/5 (20+ recensioni)

3.9/5 (20+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (oltre 400 recensioni)

Conquistare l'Everest amministrativo della sanità con ClickUp

Il software per la gestione delle cliniche arriva come un supereroe, con tanto di mantello, pronto a salvarvi dal caos delle scartoffie. Sebbene tutte le soluzioni di cui abbiamo parlato siano straordinarie, potreste esitare a scegliere una soluzione a causa della mancanza di trasparenza dei prezzi.

Se siete ancora indecisi, vi raccomandiamo di iscriversi a ClickUp !

Si distingue per la trasparenza, mostrando chiaramente le sue funzionalità/funzione, le recensioni e i prezzi, e racchiude un enorme intervallo di funzioni per semplificare le operazioni e mantenere l'attenzione sui pazienti. 💗