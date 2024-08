10 strumenti di Instagram per far crescere la vostra presenza online nel 2024

Vi siete mai chiesti come facciano alcuni professionisti di Instagram a decifrare senza sforzo l'algoritmo di Instagram? Attirano like e follower come calamite.

Nel frattempo, altri continuano a fare un lavoro richiesto e aspettano la loro svolta. Tuttavia, la loro presenza online rimane bloccata e i numeri non si muovono.

Frustrante, vero? Da fare per emulare l'esito positivo di Instagram dei professionisti?

Se volete un genio di Instagram che elevi il vostro marchio, che vi aiuti a creare una presenza online duratura e che colpisca quei numeri di Instagram, allora non potete fare a meno di chiedere a tutti voi obiettivi di marketing siete nel posto giusto.

Ecco i 10 principali strumenti di Instagram che trasformeranno il vostro gioco di marketing su Instagram nel 2024 e oltre.

**Cosa bisogna cercare negli strumenti di Instagram?

Programmazione e automazione: Cercate strumenti che vi permettano di programmare i post di Instagram in anticipo e di automatizzare attività specifiche per mantenere un programma di pubblicazione coerente

Cercate strumenti che vi permettano di programmare i post di Instagram in anticipo e di automatizzare attività specifiche per mantenere un programma di pubblicazione coerente Analitica e reportistica: Scegliete strumenti Instagram che forniscano informazioni dettagliate sul vostro account Instagram e sulle prestazioni, comprese le metriche di coinvolgimento, la crescita dei follower e l'efficacia dei contenuti

Facilità d'uso: Assicuratevi che gli strumenti di Instagram abbiano un'interfaccia di facile utilizzo. Che siate utenti principianti o esperti, lo strumento deve essere facile da navigare e da utilizzare insieme all'app di Instagram

Assicuratevi che gli strumenti di Instagram abbiano un'interfaccia di facile utilizzo. Che siate utenti principianti o esperti, lo strumento deve essere facile da navigare e da utilizzare insieme all'app di Instagram Opzioni di prova o demo: Optate per strumenti che offrono una versione di prova gratuita o un periodo demo. In questo modo è possibile testare le funzionalità/funzione dello strumento e determinare se soddisfa i propri requisiti prima di impegnarsi

Accessibilità e scalabilità: Valutate la struttura dei prezzi dello strumento Instagram e assicuratevi che rientri nel vostro budget. Inoltre, considerate se lo strumentosarà scalabile con le crescenti esigenze della vostra azienda Instagram

I 10 migliori strumenti Instagram da utilizzare nel 2024

1. Agorapulse

via Agorapulse Agorapulse è uno strumento per Instagram progettato per gestire i social media, offrendo strumenti per la gestione della finestra In arrivo, la pubblicazione, la reportistica, il monitoraggio e la collaborazione tra team.

Questo strumento di marketing per Instagram offre funzionalità/funzione come una finestra In arrivo unificata che consolida tutti i messaggi, i commenti e le recensioni dei media in un unico posto. Pianificate e programmate i contenuti in anticipo, scoprite le tendenze, le intuizioni e le analisi e monitorate facilmente i contenuti kPI di marketing come i tassi di conversione.

Funzionalità/funzione migliori di Agorapulse

**Ottimizza la tua casella di posta con l'assistente di posta per organizzare e collaborare in modo efficiente assegnando le conversazioni al tuo team. Gestione dei commenti su Instagram e Facebook

ROI dei social media: Identificare i post e le conversazioni che generano vendite, contatti e traffico. Integrazione con Google Analytics per raccogliere e unire i dati e creare report sulle campagne di social media e sull'attività di Instagram

Identificare i post e le conversazioni che generano vendite, contatti e traffico. Integrazione con Google Analytics per raccogliere e unire i dati e creare report sulle campagne di social media e sull'attività di Instagram Pubblicazione sui social: Calendario, pubblicazione e organizzazione dei post su Instagram con un calendario editoriale e coinvolgimento del pubblico su più piattaforme, tra cui Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, LinkedIn e altro ancora

Limiti di Agorapulse

I prezzi sono più alti

Frequenti logout automatici

Prezzi di Agorapulse

**Versione di prova gratuita: disponibile

Standard: $49 per utente/mese

$49 per utente/mese Professionale: $79 per utente/mese

$79 per utente/mese Avanzato: $119 per utente/mese

Valutazioni e recensioni di Agorapulse

G2: 4.5/5 (910+ recensioni)

4.5/5 (910+ recensioni) Capterra: Valutazioni insufficienti

2. Iconosquare

via Iconosquare Iconosquare è una piattaforma di gestione e analisi dei social media progettata per Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn e TikTok. Fornisce strumenti di marketing su Instagram per la programmazione dei post, l'analisi delle metriche delle prestazioni, la gestione delle interazioni e la comprensione delle attività sui social media per migliorare il coinvolgimento e ottimizzare le strategie.

La funzionalità di conversazione sui social media di Iconosquare semplifica la gestione dei commenti, consentendo di contrassegnare i commenti come letti o non letti sul desktop. Identifica le menzioni di Instagram nei commenti, nelle didascalie e nei tag per aumentare il coinvolgimento della comunità.

Le migliori funzionalità/funzione di Iconosquare

**Gestione di più profili: consente di gestire più profili social e account Instagram in una dashboard unificata e di creare dashboard personalizzate per una panoramica completa di metriche importanti

Monitoraggio dei concorrenti e del settore: Monitoraggio dei concorrenti selezionati e valutazione delle prestazioni rispetto ai benchmark del settore

Monitoraggio dei concorrenti selezionati e valutazione delle prestazioni rispetto ai benchmark del settore **Creare, automatizzare e scaricare reportistica in formato PDF o CSV per le presentazioni al team, ai manager o ai client. Iconosquare fornisce anche informazioni dettagliate sugli account dei social media

Limiti di Iconosquare

La funzione di pubblicazione automatica si disconnette occasionalmente e i post non vengono pubblicati senza notifiche

La funzionalità/funzione delle conversazioni manca di supporto per altri social network come Twitter

Prezzi di Iconosquare

**Versione di prova gratuita: disponibile

Singolo: 10 dollari al mese (fatturati annualmente)

10 dollari al mese (fatturati annualmente) Teams: $16/per 10 utenti al mese (fatturati annualmente)

Valutazioni e recensioni di Iconosquare

G2: 4,5/5 (115+ recensioni)

4,5/5 (115+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (50+ recensioni)

3. Hootsuite

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/hootsuite-1.png

/$$$img/

via Hootsuite Hootsuite è una piattaforma completa per la gestione dei social media che include funzionalità/funzione come la programmazione dei contenuti, la generazione di contenuti IA per creare contenuti degni di clic sui social media. L'esclusiva funzionalità di ascolto sociale che consente di monitorare ciò che le persone dicono del vostro marchio.

Hootsuite espande inoltre la portata dei social attirando nuovo pubblico e potenziali clienti grazie alla funzionalità di employee advocacy che semplifica la condivisione dei contenuti da parte dei dipendenti.

Le migliori funzionalità di Hootsuite

OwlyWriter IA: Genera didascalie, crea contenuti Instagram accattivanti e idee per post Instagram basati su semplici prompt per il tuo target con il suo assistente di scrittura IA

Genera didascalie, crea contenuti Instagram accattivanti e idee per post Instagram basati su semplici prompt per il tuo target con il suo assistente di scrittura IA Generatore di hashtag: Aumenta la visibilità dei post di Instagram per il tuo pubblico di riferimento con hashtag e parole chiave pertinenti di Instagram

Aumenta la visibilità dei post di Instagram per il tuo pubblico di riferimento con hashtag e parole chiave pertinenti di Instagram Modelli di Canva: Accessomodelli per i social media dalla finestra Composer o Pianificatore per creare design attraenti con Canva e semplificare il processo di creazione dei contenuti

Limiti di Hootsuite

Il prezzo è molto alto

Mancano le funzionalità/funzione per pubblicare storie su Facebook e Instagram

Prezzi di Hootsuite

**Versione di prova gratuita: disponibile

Professionale: $23 al mese (un utente e 10 account social)

$23 al mese (un utente e 10 account social) Teams: $90 al mese (tre utenti e 20 account social)

$90 al mese (tre utenti e 20 account social) Enterprise: Prezzo personalizzato (a partire da cinque utenti e 50 account social)

Valutazioni e recensioni di Hootsuite

G2: 4.1/5 (4100+ recensioni)

4.1/5 (4100+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (3600+ recensioni)

4. Sked

via Sked Sked è uno strumento di gestione dei social media supportato dall'IA. È possibile pianificare, programmare e postare automaticamente sulle principali piattaforme come Instagram, Facebook e Twitter. La collaborazione con utenti illimitati e l'utilizzo dell'IA per la creazione di contenuti creativi è facile.

Coinvolgete il vostro pubblico con risposte rapide grazie alla finestra In arrivo di Sked e convertite i follower in clienti con Sked Link. Ottenete informazioni utili con analisi avanzate per un approccio basato sui dati. SKED è la chiave per una presenza sui social media snella e d'impatto.

Le migliori funzionalità/funzioni di Sked

Pubblicazione multipiattaforma: Pubblica contenuti Instagram senza soluzione di continuità su Instagram e su altre piattaforme di social media popolari come Facebook, Twitter, LinkedIn, TikTok e Pinterest per aumentare il coinvolgimento del pubblico e far crescere la vostra presenza online

Pubblica contenuti Instagram senza soluzione di continuità su Instagram e su altre piattaforme di social media popolari come Facebook, Twitter, LinkedIn, TikTok e Pinterest per aumentare il coinvolgimento del pubblico e far crescere la vostra presenza online Pianificazione assistita dall'IA: Sfrutta le potenzialità diStrumenti di IA per fare brainstorming sui contenuti e sui temi delle campagne, generare didascalie ad alta conversione e ottenere idee creative per i post

Sfrutta le potenzialità diStrumenti di IA per fare brainstorming sui contenuti e sui temi delle campagne, generare didascalie ad alta conversione e ottenere idee creative per i post **Sostituire più strumenti con Sked, che integra link-bio, social analytics, collaborazione sui contenuti e una finestra In arrivo, eliminando la necessità di sottoscrizioni separate

Limiti di Sked

Le opzioni di creazione dei post sono poco personalizzate

Non è in grado di eseguire contemporaneamente il tagging dei prodotti e dei profili

Prezzi di Sked

**Versione di prova gratuita: disponibile

Fundamental: $30 al mese (un utente)

$30 al mese (un utente) Essenziale: $89 al mese (utenti illimitati)

$89 al mese (utenti illimitati) Professionisti: $159 al mese (utenti illimitati)

$159 al mese (utenti illimitati) Aziende: Prezzi personalizzati (utenti illimitati)

Sked valutazioni e recensioni

G2: 4.1/5 (40+ recensioni)

4.1/5 (40+ recensioni) Capterra: Non abbastanza valutazioni

5. Più tardi

via Più avanti La gestione dei social media è facile con Later. Questo strumento per Instagram aiuta i titolari di aziende, gli autori, le agenzie e i team di social media a far crescere i loro marchi e le loro attività online.

Creare collegamenti personalizzabili per indirizzare il traffico da Instagram alle pagine aziendali con la funzionalità Linkin.bio di Later è semplice.

Con un intervallo di funzionalità/funzione, Later semplifica il marketing, fornendo strumenti di gestione di Instagram per programmare i post, generare suggerimenti di hashtag, determinare gli orari di pubblicazione ottimali e creare post Instagram coinvolgenti.

Le migliori funzionalità/funzione di Later

Pubblicazione automatica: Pianifica e organizza facilmente i post per varie piattaforme Instagram e altri social media, consentendo una pubblicazione coerente e tempestiva dei contenuti

Pianifica e organizza facilmente i post per varie piattaforme Instagram e altri social media, consentendo una pubblicazione coerente e tempestiva dei contenuti Strumenti per la creazione di contenuti: Esplora gli strumenti creativi per organizzare e modificare i media, trovare contenuti unici per il marchio e integrare i contenuti generati dagli utenti

Esplora gli strumenti creativi per organizzare e modificare i media, trovare contenuti unici per il marchio e integrare i contenuti generati dagli utenti **Massimizzare l'impegno, attrarre follower e aumentare il traffico con gli strumenti di Instagram Analytics di Later. Migliorate la vostra strategia e convertite i follower in clienti con precisione

Limiti di Later

Limitata capacità di annullare i post una volta programmati

Frequente necessità di ricollegare gli account

Prezzi successivi

**Versione di prova gratuita: disponibile

Starter: $16,67 al mese

$16,67 al mese Crescita: $30 al mese

$30 al mese Avanzato: $53,33 al mese

Later valutazioni e recensioni

G2: 4.5/5 (300+ recensioni)

4.5/5 (300+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (375+ recensioni)

6. TINTA

via TINTA TINT è una potente piattaforma di marketing alimentata dalla community che sfrutta i contenuti reali degli utenti e le voci dei clienti per rafforzare il vostro marketing. Aiuta a stimolare la brand advocacy, a costruire la fedeltà e ad aumentare le conversazioni.

Una funzionalità/funzione degna di nota è quella che sfrutta l'IA per identificare, coinvolgere e mobilitare i consumatori e creare UGC duraturi, recensioni, fedeltà e vendite attraverso la community.

TINT aiuta a promuovere la consapevolezza, il coinvolgimento, le conversioni e la fedeltà attraverso influencer, pubblicazione, social commerce, valutazioni, recensioni, concorsi e campagne. TINT si integra perfettamente con il vostro stack di marketing, fornendo approfondimenti, analisi e reportistica per ottimizzare il ROI.

Le migliori funzionalità di TINT

**Creare una comunità online con interazioni e campagne personalizzate. Ottenete soluzioni per il coinvolgimento continuo, incorporando dati e approfondimenti per migliorare i social media wall e raccogliere feedback attraverso sondaggi e indagini

Integrazione dell'IA: Sfruttare l'IA perottimizzare il processo di trovare, curare e massimizzare l'impatto dei contenuti autentici creati da fan e personalizzati

Sfruttare l'IA perottimizzare il processo di trovare, curare e massimizzare l'impatto dei contenuti autentici creati da fan e personalizzati **Raccogliere e organizzare i contenuti generati dagli utenti (UGC) da vari canali sociali utilizzando TINT e utilizzare le metriche UGC per pubblicare contenuti pertinenti attraverso i canali di marketing, sia online che offline

Limiti di TINT

Curva di apprendimento dell'interfaccia utente un po' complessa

Occasionali malfunzionamenti e guasti della piattaforma

Prezzi di TINT

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di TINT

G2: 4.4/5 (40+ recensioni)

4.4/5 (40+ recensioni) Capterra: Valutazioni insufficienti

7. SocialInsider

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/socialinsider.png

/$$$img/

via Socialinsider Socialinsider semplifica il miglioramento della vostra strategia sui social media sfruttando funzionalità/funzione quali l'analisi della concorrenza, l'analisi dei social media e l'ascolto completo.

Utilizzate gli insight di ascolto guidati dall'IA, come gli insight su contenuti, coinvolgimento e demografia, per curare una strategia Instagram basata sui dati.

La forza di SocialInsider sta nel fornire indicatori di performance chiave e approfondimenti su Instagram per elevare il vostro approccio ai social media.

Le migliori funzionalità di SocialInsider

Analisi approfondita: Analizzare i concorrenti per scoprire le loro strategie e i loro benchmark è facile. Categorizzate e analizzate i contenuti dei social media in base a parole chiave o argomenti, identificate le lacune nella vostra strategia e comprendete gli elementi che contribuiscono all'esito positivo dei vostri post su Instagram

Analizzare i concorrenti per scoprire le loro strategie e i loro benchmark è facile. Categorizzate e analizzate i contenuti dei social media in base a parole chiave o argomenti, identificate le lacune nella vostra strategia e comprendete gli elementi che contribuiscono all'esito positivo dei vostri post su Instagram Identificazione degli influencer: Identificare gli influencer del vostro settore e utilizzare l'analisi visiva per conoscere le loro performance chiave, tra cui il numero di follower e il tasso di coinvolgimento

Identificare gli influencer del vostro settore e utilizzare l'analisi visiva per conoscere le loro performance chiave, tra cui il numero di follower e il tasso di coinvolgimento Analisi completa di Instagram, compresi gli Instagram Reels: Ottenete analisi complete per i vostri Reels, valutate le prestazioni dei vostri contenuti migliori e scoprite le strategie che portano alla diffusione virale

Limiti di SocialInsider

L'esportazione di PowerPoint può richiedere alcuni aggiustamenti

Il processo di reimpostazione dei profili dopo lo scambio richiede un po' di tempo

Prezzi di Socialinsider

**Versione di prova gratuita: disponibile

Adapt: $82 al mese (10 profili)

$82 al mese (10 profili) Optimize: $124 al mese (15 profili)

$124 al mese (15 profili) Predict: $199 al mese (20 profili)

$199 al mese (20 profili) Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di SocialInsider

G2: 4.6/5 (120+ recensioni)

4.6/5 (120+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza valutazioni

8. Shorttack

via Shorttack Shortstack fornisce Instagram strumenti di marketing per creare e commercializzare in pochi minuti varie campagne su Instagram e altri social media, come concorsi e omaggi virali.

Lo strumento offre oltre 80 modelli drag-and-drop tra cui scegliere e da adattare alle proprie preferenze. L'avvio di campagne che aumentano il coinvolgimento e generano contatti è semplice.

Questo strumento semplifica il processo di coinvolgimento degli utenti con concorsi interattivi rapidi, rendendolo versatile per la creazione di pagine di destinazione interattive e per la realizzazione di efficaci campagne di lead-generation.

Le migliori funzionalità/funzione di Shortstack

Generazione di lead: Aumenta il coinvolgimento del pubblico attraverso concorsi e annunci di vincitori. La piattaforma genera anche contenuti generati dagli utenti, permettendovi di creare concorsi dinamici per i vostri follower

Aumenta il coinvolgimento del pubblico attraverso concorsi e annunci di vincitori. La piattaforma genera anche contenuti generati dagli utenti, permettendovi di creare concorsi dinamici per i vostri follower Personalizzazione: Semplifica la personalizzazione delle campagne con il suo builder drag-and-drop di facile utilizzo per l'utente e personalizza i design senza HTML, utilizzando colori, font ed effetti hover. Le azioni If/Then (IFTT) ottimizzano l'esperienza dell'utente e generano più follower

Semplifica la personalizzazione delle campagne con il suo builder drag-and-drop di facile utilizzo per l'utente e personalizza i design senza HTML, utilizzando colori, font ed effetti hover. Le azioni If/Then (IFTT) ottimizzano l'esperienza dell'utente e generano più follower Lancia concorsi interattivi: Avvia rapidamente concorsi coinvolgenti utilizzando modelli come instant win, gratta e vinci, spin-the-wheel, quiz e puzzle per raccogliere migliaia di voci. Raccogliete i contenuti generati dagli utenti attraverso hashtag o concorsi che prevedono l'inserimento di commenti

Limiti di Shortstack

Non è compatibile con alcuni strumenti CRM e di email e richiede il recupero manuale dei dati

Può presentare una curva di apprendimento un po' complessa

Prezzi di Shortstack

Business: 99 dollari al mese

99 dollari al mese Pro: $249 al mese

$249 al mese Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Shortstack

G2: 4.5/5 (80+ recensioni)

4.5/5 (80+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (135+ recensioni)

9. Inviabile

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Sendible-Analytics.png

/$$$img/

via Inviabile Gestite i vostri social media con Sendible, una piattaforma di gestione di Instagram pensata per le agenzie che cercano una gestione efficiente dei social media per i loro client.

Serve come hub centralizzato, facilitando l'esecuzione di strategie vincenti sui social media per più marchi in scala. Con un'attenzione particolare alla produttività, Sendlible fa risparmiare tempo prezioso al team riunendo tutti i social network in un unico luogo.

Le migliori funzionalità/funzione di Sendible

Programmazione e personalizzazione dirette: La programmazione dei contenuti del mese con l'importazione in blocco e la personalizzazione della storia e dei post di Instagram con tag, posizioni e hashtag sono facili e veloci. Utilizzate l'editor di immagini integrato per migliorare i post con immagini da GIPHY, Pexels o Canva e personalizzateli sia che stiate pubblicando storie, post o reel di Instagram

La programmazione dei contenuti del mese con l'importazione in blocco e la personalizzazione della storia e dei post di Instagram con tag, posizioni e hashtag sono facili e veloci. Utilizzate l'editor di immagini integrato per migliorare i post con immagini da GIPHY, Pexels o Canva e personalizzateli sia che stiate pubblicando storie, post o reel di Instagram Idee per i post: Accedete a un'abbondanza di contenuti coinvolgenti attraverso il calendario delle vacanze della dashboard, i feed RSS automatizzati e gli avvisi di Google

Accedete a un'abbondanza di contenuti coinvolgenti attraverso il calendario delle vacanze della dashboard, i feed RSS automatizzati e gli avvisi di Google Coinvolgimento del pubblico: Rispondere rapidamente ai commenti, ai messaggi e alle menzioni del pubblico in una finestra In arrivo centralizzata per rimanere in connessione

Limiti di Sendible

Questo strumento non consente la modifica dei post programmati nel fileapp mobile* Manca di funzionalità/funzione per collegare direttamente i post di Instagram alle pagine di altri social media

Prezzi di Sendible

**Versione di prova gratuita: disponibile

Autore: $29 al mese (1 utente)

$29 al mese (1 utente) Tracktion: $89 al mese (4 utenti)

$89 al mese (4 utenti) White label: $180 al mese (10 utenti)

$180 al mese (10 utenti) White label+: $750 al mese (100 utenti)

Valutazioni e recensioni su Sendible

G2: 4.5/5 (860+ recensioni)

4.5/5 (860+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (125+ recensioni)

10. Loomly

via Loom Con Loom si ottengono idee per i post alimentate da feed RSS, tendenze di Twitter, eventi, festività e celebrazioni legate alle date. Semplifica la gestione, la collaborazione e il miglioramento della vostra presenza sui social media.

Con un'interfaccia di facile utilizzo, Loom snellisce i flussi di lavoro, facendo risparmiare tempo e ottimizzando i contenuti per ottenere risultati migliori.

Le migliori funzionalità/funzioni di Loom

**Creare post eccezionali con la guida di Loom passo dopo passo. Le integrazioni con Unsplash, Giphy e Google Drive e funzionalità/funzioni come Hashtag Manager e generatore di parametri UTM consentono di creare post e storie come un esperto

Gestione degli asset: Organizza e utilizza foto, video, note, collegamenti e modelli di post in una libreria centrale e intuitiva

Organizza e utilizza foto, video, note, collegamenti e modelli di post in una libreria centrale e intuitiva **Raggiungete il vostro traguardo con l'Audience Targeting di Facebook e LinkedIn per i post organici. Rispondete ai messaggi, ai commenti e alle reazioni su varie piattaforme con il robusto sistema di gestione della community e l'interazione con il pubblico

Limiti di Loom

Mancano le notifiche di revisione o collaborazione

Occasionali problemi di visibilità delle analisi

Prezzi di Loom

Base: $32 al mese (2 utenti)

$32 al mese (2 utenti) Standard: $64 al mese (6 utenti)

$64 al mese (6 utenti) Avanzato: $131 al mese (14 utenti)

$131 al mese (14 utenti) Premium: $277 al mese (30 utenti)

$277 al mese (30 utenti) Azienda: Prezzo personalizzato (oltre 31 utenti)

Valutazioni e recensioni di Loom

G2: 4.6/5 (1000+ recensioni)

4.6/5 (1000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (480+ recensioni)

Altri strumenti di social media

Da fare: abbiamo altro per voi? Sì! Diamo un'occhiata a ClickUp, uno strumento versatile che vi aiuterà a gestire al meglio gli annunci Instagram e vi aiuterà in altri aspetti del lavoro.

ClickUp

ClickUp è un professionista in gestione delle attività ma Da fare molto di più: è anche la vostra arma segreta per aumentare la vostra presenza online. Dal piano dei contenuti alla collaborazione, questa app versatile rende ogni post una mossa strategica per attirare più pubblico.

Il ClickUp marketing project management gestisce in modo efficiente le campagne, offrendo un'area di lavoro flessibile e funzionalità IA su misura per i team di marketing.

Utilizzate gli strumenti di IA di ClickUp per la creazione rapida di campagne e la generazione di contenuti

Vediamo come sfruttare ClickUp per elevare il vostro marchio attraverso i social media senza sforzo.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp:

Gestione del team: Assegnazione di specifiche responsabilità ai membri del team con Attività di ClickUp e assicurarsi che tutti conoscano il proprio ruolo nella campagna. Mantenere un calendario coeso dei contenuti, rispettare le scadenze e migliorare la collaborazione con le attività assegnate

Creare liste di controllo con attività secondarie annidate per una semplice prioritizzazione e deprioritizzazione in ClickUp

Gestire i post con i modelli: Pianificare le campagne sui social media con Modello di campagna sui social media di ClickUp. Costruite, strategizzate e programmate i vostri post e le vostre storie su Instagram. Questo modello vi aiuta a organizzare il calendario dei contenuti, a gestire i carichi di lavoro per la coerenza dell'account Instagram, ad analizzare le metriche delle prestazioni e a monitorare le campagne

Pianificare le campagne sui social media con Modello di campagna sui social media di ClickUp. Costruite, strategizzate e programmate i vostri post e le vostre storie su Instagram. Questo modello vi aiuta a organizzare il calendario dei contenuti, a gestire i carichi di lavoro per la coerenza dell'account Instagram, ad analizzare le metriche delle prestazioni e a monitorare le campagne Organizzare i contenuti: Iniziare con Calendario dei contenuti di ClickUp e organizzate i vostri contenuti in modo ordinato su un calendario, un elenco o un foglio di calcolo. Consente di pianificare, organizzare emonitoraggio dei vostri fantastici contenuti per tutto l'anno

Con il modello di calendario editoriale per il content marketing di ClickUp, potete vedere a colpo d'occhio il vostro programma di contenuti imminente

Assistente alla scrittura IA: Usa ClickUp AI per accelerare le campagne sui social media e la creazione di contenuti, generando idee, brief, blog, case study ed email con strumenti di IA creati da esperti in pochi clic. Generare didascalie Instagram e video accattivanti in base al vostro target e alla vostra strategia

Usa ClickUp AI per accelerare le campagne sui social media e la creazione di contenuti, generando idee, brief, blog, case study ed email con strumenti di IA creati da esperti in pochi clic. Generare didascalie Instagram e video accattivanti in base al vostro target e alla vostra strategia Collabora con il tuo team: Sfrutta le potenzialità di Lavagne online di ClickUp per il brainstorming visivo dei prossimi lanci di prodotti e campagne, facilitando l'implementazione rapida delle idee con i membri del team

ClickUp Whiteboards è il vostro hub visivo centralizzato per trasformare in modo collaborativo le idee del team in azioni coordinate

**Mantenete l'intero marketing sincronizzato, dal brainstorming al lancio, e collaborate senza problemi tra le varie aree di lavoro del marketing utilizzando i seguenti strumenti Documenti di ClickUp Limiti di ClickUp

All'inizio c'è una leggera curva di apprendimento a causa delle elaborate funzionalità/funzioni e delle opzioni di personalizzazione

Prezzi di ClickUp

Versione Free: disponibile

disponibile Unlimitato : $7 al mese/utente

: $7 al mese/utente Business : $12 al mese/utente

: $12 al mese/utente Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4.7/5 (8.000+ recensioni)

4.7/5 (8.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3.000+ recensioni)

Migliora la tua presenza sui social media con gli strumenti per Instagram

È fondamentale riconoscere le piattaforme di social media come Instagram per migliorare la presenza del vostro marchio online. Speriamo che questo elenco di strumenti vi aiuti a scegliere quello più adatto alle vostre esigenze di marketing su Instagram.

Detto questo, vi invitiamo a provare ClickUp. Project management del marketing con ClickUp vi aiuta a superare gli altri grazie alle sue versatili funzionalità di project management che facilitano la creazione di contenuti con ClickUp AI e rivoluzionano la collaborazione grazie a flussi di lavoro personalizzabili e calendari condivisi.

Sfruttate l'interfaccia utente di ClickUp e le sue molteplici funzionalità per amplificare la vostra presenza online su Instagram e aumentare il coinvolgimento!

Provate gratis ClickUp oggi stesso ed esplorate le funzionalità/funzione per migliorare il vostro gioco su Instagram.