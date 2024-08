10 Migliori software per campagne SMS nel 2024 (recensioni e prezzi)

Studi mostrano che il 90% dei destinatari degli SMS apre i messaggi entro 3 secondi. Questo rende il marketing via SMS uno strumento di vitale importanza.

Molte aziende si dotano di un software per campagne SMS per sfruttare il potenziale del marketing via SMS. Il software aiuta a semplificare i flussi di lavoro del marketing e fornire ai vostri clienti messaggi personalizzati e ad alto coinvolgimento. 📱

Abbiamo elencato i 10 migliori software per campagne SMS per aiutarvi a scegliere quello giusto. Prima di esaminare le opzioni software, vediamo quali sono i requisiti indispensabili per un software di marketing via SMS.

**Cosa si deve cercare in un software per campagne SMS?

Ecco alcune funzionalità/funzione cruciali da considerare nella selezione di un software di marketing via SMS:

Scalabilità e recapito internazionale: Scegliete una piattaforma che offra una portata globale e un supporto di carattere internazionale. Assicuratevi inoltre che il software sia in grado di gestire un volume crescente di messaggi, account utente e future integrazioni personalizzate

Scegliete una piattaforma che offra una portata globale e un supporto di carattere internazionale. Assicuratevi inoltre che il software sia in grado di gestire un volume crescente di messaggi, account utente e future integrazioni personalizzate Gestione delle campagne: Cercate funzionalità/funzioni come la programmazione, la segmentazione e le Automazioni per ottimizzare le campagne e raggiungere un pubblico specifico

Cercate funzionalità/funzioni come la programmazione, la segmentazione e le Automazioni per ottimizzare le campagne e raggiungere un pubblico specifico Reportistica e analisi: Lo strumento deve tenere traccia di metriche chiave come tassi di apertura, tassi di clic e tassi di conversione per misurare le prestazioni della campagna e identificare le aree di miglioramento

Lo strumento deve tenere traccia di metriche chiave come tassi di apertura, tassi di clic e tassi di conversione per misurare le prestazioni della campagna e identificare le aree di miglioramento Integrazioni: Assicurarsi che il software si integri con il CRM esistente, la piattaforma di email marketing e altri strumenti per un flusso di lavoro unificato

Assicurarsi che il software si integri con il CRM esistente, la piattaforma di email marketing e altri strumenti per un flusso di lavoro unificato Conformità e sicurezza: Scegliete una piattaforma che aderisca alle normative pertinenti, come TCPA e GDPR, e che offra solide funzionalità/funzione per proteggere i vostri dati e le informazioni dei clienti

Scegliete una piattaforma che aderisca alle normative pertinenti, come TCPA e GDPR, e che offra solide funzionalità/funzione per proteggere i vostri dati e le informazioni dei clienti Facilità d'uso: Scegliete un'interfaccia intuitiva con una navigazione chiara e funzionalità/funzione facili da usare per massimizzare l'efficienza e ridurre al minimo la curva di apprendimento

Scegliete un'interfaccia intuitiva con una navigazione chiara e funzionalità/funzione facili da usare per massimizzare l'efficienza e ridurre al minimo la curva di apprendimento Comunicazione bidirezionale: Scegliete un software che permetta conversazioni bidirezionali con i clienti, favorendo il coinvolgimento e la costruzione di relazioni

I 10 migliori software di SMS Marketing da utilizzare nel 2024

Ecco l'elenco dei software di SMS marketing che vi aiuteranno a iniziare e a scalare la vostra attività di SMS campagne di marketing . Studiate le migliori funzionalità/funzioni e i limiti per scoprire cosa funziona per voi.

1. Klaviyo

via Klaviyo Con oltre 300 integrazioni native, Klaviyo è noto per la raccolta dei dati dei clienti e per la fornitura di informazioni di impatto.

La piattaforma Klaviyo sfrutta algoritmi intelligenti di apprendimento automatico e un'integrazione più stretta con software per carrelli della spesa come Facebook e Shopify per segmentare i clienti e aumentare il coinvolgimento. In questo modo si aumentano le entrate e si riducono i tassi di abbandono dei carrelli.

Le migliori funzionalità/funzioni di Klaviyo

Sfrutta oltre 300 integrazioni e strumenti di sottoscrizione pre-costruiti

Creazione di un unico modulo di iscrizione via SMS ottimizzato per i visitatori mobili

Supporto per immagini MMS e GIF nei messaggi SMS

Integrazione di collegamenti per l'iscrizione via SMS per aumentare le nuove iscrizioni

Limiti di Klaviyo

Manca di un solido supporto per l'assistenza successiva all'iscrizione

Gli utenti riferiscono che le funzionalità/funzione avanzate sono difficili da apprendere

Pacchetto prezzi più alto per gli SMS

Prezzi di Klaviyo

Free: 150 crediti mensili gratuiti per SMS/MMS

150 crediti mensili gratuiti per SMS/MMS Email: A partire da $45/mese

A partire da $45/mese Email e SMS: A partire da $60/mese

Valutazioni e recensioni di Klaviyo

G2: 4./5 (1000+ recensioni)

4./5 (1000+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (390+ recensioni)

2. Omnisend

via Omnisend Omnisend combina testi automatizzati con email e notifiche push in un unico flusso di lavoro automatizzato. A differenza della maggior parte degli strumenti di marketing via SMS, non richiede un indirizzo email per creare l'identità dell'utente.

Omnisend offre diversi strumenti come SMS, WhatsApp, pop-up e notifiche push per offrire una forte comunicazione inter-canale. Offre flessibilità in creazione di campagne e gestione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Omnisend

Creazione di trigger multipli per le diverse fasi del cliente

Automazioni migliori con 30 flussi di lavoro precostituiti

Lavorare con oltre 150 modelli predefiniti per diversi casi d'uso

Integrazione di moduli nelle campagne per creare elenchi di SMS

Limiti di Omnisend

Non si integra con Google Analytics e con gli altri principali software CRM

Manca della funzionalità di test A/B

Prezzi di Omnisend

Free: $0 per 60 SMS (una sola volta)

$0 per 60 SMS (una sola volta) Standard: $16/mese

$16/mese Pro: $59/mese

Omnisend valutazioni e recensioni

G2 : 4.5/5 (800+ recensioni)

: 4.5/5 (800+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (700+ recensioni)

3. Postscript.io

via Poscritto Postscript offre 60 filtri granulari che permettono all'utente di creare iper-segmentati piani e strategie di marketing . La piattaforma dà priorità alla creazione di un elenco conforme al TCPA per ridurre il coinvolgimento illegale e non etico dei clienti.

Sebbene Postscript disponga di diverse integrazioni, tra cui Zendesk, Klaviyo, Yotpo e Okendo, supporta solo Shopify e Shopify Plus.

Le migliori funzionalità/funzione di Postscript

Sfruttare gli esperti strateghi interni per progettare, lanciare e ottimizzare un programma SMS

Creazione di segmenti di abbonati e clienti con più di 45 filtri di segmentazione

Selezione di oltre 65 eventi di automazione per inviare un messaggio personalizzato in qualsiasi momento del percorso del cliente

Semplificare le campagne SMS, i follower e le esperienze personalizzate con un'intuitiva interfaccia drag-and-drop

Limiti del Postscript

L'analisi di Postscript deve essere migliorata

Capacità di integrazione limitata

Prezzi di Postscript

Starter: $0,015/SMS, $0,045/MMS + spese del vettore

$0,015/SMS, $0,045/MMS + spese del vettore Crescita: $100/mese, $0,01/SMS, $0,03/MMS + spese di vettore

$100/mese, $0,01/SMS, $0,03/MMS + spese di vettore Professional: $500/mese, $0,007/SMS, $0,024/MMS + tariffe del vettore

$500/mese, $0,007/SMS, $0,024/MMS + tariffe del vettore Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Postscript

G2: 4.9/5 (150+ recensioni)

4.9/5 (150+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza valutazioni

4. Sakari.io

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Sakari-Dashboard.png

/$$$img/

via Sakari Sakari offre servizi di SMS marketing nazionali e internazionali. Inoltre, consente la messaggistica di testo bidirezionale tra marketing, supporto clienti, vendite e altri reparti. Inoltre, fa problema il numero di telefono dedicato a facilitare la comunicazione tra le parti interessate.

Utilizzando una dashboard centralizzata, Sakari offre una ricca funzione di messaggistica di testo, consentendo agli amministratori di aggiungere media, icone, mappe e pulsanti call-to-action.

Le migliori funzionalità/funzione di Sakari

Invio di messaggi di testo in massa in oltre 200 Paesi

Integrazione con varie piattaforme e API di terze parti, tra cui Slack, HubSpot e Salesforce

Utilizzo di flussi di lavoro SMS basati su specifici cicli di vita dei clienti, come la compilazione di moduli e l'impostazione di appuntamenti

Fornire informazioni arricchite ai vostri contatti attraverso messaggi multimediali

Limiti di Sakari

Bisogna pagare per i messaggi in entrata

Le notifiche push spesso non funzionano.

Prezzi di Sakari

Starter: $16/mese

$16/mese Crescita: $30/mese

$30/mese Business: $90/mese

$90/mese Teams: $170/mese

$170/mese Gold: $330/mese

$330/mese Elite: $640/mese

$640/mese Prezzi personalizzati per i piani con volumi più elevati

Sakari valutazioni e recensioni

Capterra: 4.5 (90+ recensioni)

4.5 (90+ recensioni) G2: Non ci sono abbastanza valutazioni

5. SMSBump

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/SMSbump-Dashboard-Image-1400x849.png SMSbump /%img/

via SMSbump Utilizzato da oltre 90.000 aziende per i loro negozi di e-commerce, SMSBump attualmente si rivolge solo a Shopify e BigCommerce.

La piattaforma offre un approccio orientato alla conformità, seguendo le linee guida GPDR, CTIA e TCPA per la raccolta degli abbonati. SMSBump fornisce inoltre analisi in tempo reale e approfondimenti sulle azioni.

Le migliori funzionalità di SMSBump

Importazione manuale dei contatti tramite file .CSV

Creazione di ricchi elenchi con popup, social opt-in, codici QR e parole chiave

Creazione di segmenti ristretti di consumatori con oltre 40 punti di dati per il traguardo degli acquirenti

Impostazione di automazioni di testo e notifiche di promemoria personalizzate per eventi o attività specifiche che si attivano

Limiti di SMSBump

L'automazione e la segmentazione non sono all'altezza della concorrenza.

Mancanza di integrazione omnichannel con altri servizisoftware di gestione del marketing Prezzi SMSBump

Free: $0, $0,0165 per SMS (USA)

$0, $0,0165 per SMS (USA) Growth: $19/mese, $ 0,0149 per SMS (USA)

$19/mese, $ 0,0149 per SMS (USA) Prime: $49/mese, $0,0142 per SMS (USA)

$49/mese, $0,0142 per SMS (USA) Powerhouse: $199/mese, $ 0,0130 per SMS (USA)

Valutazioni e recensioni di SMSBump

Capterra: Non elencato

Non elencato G2: Non elencato

6. Textmagic

via Textmagic Disponibile in quasi 190 Paesi, Textmagic si distingue per le sue capacità di invio di testi di massa. Il software garantisce la sicurezza dei testi con il protocollo SSL/HTTPS ed esegue il backup degli account e dei messaggi dei contatti, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

L'API del gateway SMS di Textmagic si integra con i siti web per l'invio di messaggi SMS, aggiungendo la possibilità di inviare messaggi di testo ai flussi di lavoro quotidiani.

Le migliori funzionalità/funzioni di Textmagic

Rispondere alle query dei clienti con un pannello per chattare via SMS a due vie

Convertire le email in SMS e inviarli da qualsiasi email con più destinatari

Utilizzo di numeri di telefono virtuali dedicati per l'instradamento delle chiamate, le campagne di promozione e il supporto clienti

Rispondere ai testi utilizzando la funzionalità di inoltro vocale delle chiamate

Limiti di Textmagic

Difficoltà nell'aggiunta di contenuti multimediali, poiché i collegamenti lavorano più dei caricamenti diretti

Servizio clienti scadente in diverse recensioni

Prezzi di Textmagic

Piano a pagamento che varia a seconda dei paesi e dei pacchetti di servizi

Valutazioni e recensioni su Textmagic

G2: 4.4/5 (90+ recensioni)

4.4/5 (90+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (oltre 200 recensioni)

7. Emotive.io

via Emotivo Utilizzata da oltre 700 aziende, Emotive assegna a ogni cliente un responsabile onboarding, un responsabile dell'esito positivo e un copywriter dedicato. La piattaforma di marketing via SMS è inoltre dotata di un software di marketing conversazionale unico nel suo genere.

Le funzionalità/funzione di Emotive sono facili da usare e personalizzabili per aiutare le aziende in espansione a soddisfare le loro esigenze obiettivi di marketing .

Funzionalità/funzione migliori di Emotive

Collaborazione con un team dedicato alla conformità per guidarvi attraverso le best practice TCPA, CCPA e CTIA

Creazione di SMS conversazionali, non di semplici trasmissioni

Riduzione dell'attrito d'acquisto con il text-to-buy

Connessione delle campagne di marketing via SMS alle transazioni commerciali

Convertire il traffico web in abbonati a SMS ed email

Limiti emozionali

Emotive non è in grado di creare campi personalizzati unici

Manca di dashboard analitiche

Prezzi di Emotive

Emotive SMS: $0,0200/MMS, $0,0100/SMS

$0,0200/MMS, $0,0100/SMS Attribuzione Emotive: $350/mese

$350/mese SMS gestiti: $2.000/mese

$2.000/mese Annunci Emotive: A partire dal 10% della spesa pubblicitaria

Valutazioni e recensioni su Emotive

G2: 4.5/5 (170+ recensioni)

4.5/5 (170+ recensioni) Capterra: 4/5 (60+ recensioni)

8. Twilio

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Twilio-Dashboard-Image.png Twilio /%img/

via Twilio Twilio offre un'API cloud disponibile a livello globale che gli sviluppatori possono sfruttare per creare app di comunicazione personalizzate. Offre tre diversi livelli per costruire queste applicazioni: con codice, con codice minimo e senza codice.

Twilio offre opzioni di connessione programmabili per numeri di telefono virtuali, trunking SIP e messaggi. È adatto ai grandi team che hanno bisogno di app proprietarie per gli SMS.

Le migliori funzionalità/funzione di Twilio

Sfrutta un'eccezionale libreria con guide, tutorial emodelli di contenuto* Creare funzioni SMS multiple con JavaScript utilizzando una libreria di campioni di codice

Costruire conversazioni attraverso i canali

Limiti di Twilio

Può essere complicato per i neofiti

Le aziende con alti volumi di traffico finiscono per pagare di più

Supporto clienti limitato

Prezzi Twilio

Versione di prova gratuita

Prezzi diversi per i vari servizi

Valutazioni e recensioni di Twilio

G2: 4.3/5 (400+ recensioni)

4.3/5 (400+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (400+ recensioni)

9. Attento

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Attentive-Dashboard-1.png

/$$$img/

via Attento Attentive offre una tecnologia brevettata a due tocchi, una funzionalità/funzione unica che accelera l'espansione dell'elenco degli abbonati. Questa funzionalità/funzione consente alle aziende di implementare una messaggistica bidirezionale personalizzata lungo tutto il percorso del cliente.

È possibile unire i dati dei clienti in tutti i sistemi di marketing e scalare 1:1 tra i canali con un singolo cliente visualizzare.

Funzionalità/funzione migliori di Attentive

sincronizzazione del catalogo dei prodotti dal sito web di e-commerce nelle campagne di messaggi

Esplorate le funzionalità/funzione di conformità, come audit trail, modelli di opt-in, termini e privacy collegati

Integrazione dei dati da altre piattaforme, tra cui Shopify e Salesforce

Entrate a far parte della comunità di utenti di Attentive per ottenere un supporto più ampio dal team di Attentive

Limiti di Attentive

Gli utenti spesso faticano a modificare le loro campagne principali

Manca una funzionalità/funzione per disattivare la messaggistica bidirezionale

Prezzi attenti

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Attentive

G2: 4.8/5 (400+ recensioni)

4.8/5 (400+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (100+ recensioni)

10. SimpleTexting

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/SimpleTexting-Dashboard-image.png Testo semplice /%img/

via Testo semplice SimpleTexting consente agli utenti di utilizzare migliaia di trigger e azioni disponibili alla fonte in oltre 1.600 app. Inoltre, è possibile scrivere codici personalizzati per integrare qualsiasi app.

Si rivolge a molti settori e ha servito oltre 10.000 aziende. È l'unica piattaforma di SMS marketing a offrire messaggi di conformità gratis.

Inoltre, ogni piano di SimpleText è dotato di una suite completa di funzionalità e l'azienda dichiara di poter creare integrazioni personalizzate per la vostra azienda.

Le migliori funzionalità/funzioni di SimpleTexting

Integrazioni personalizzate con requisiti minimi di codice

Utilizzo di 306 caratteri per SMS rispetto al limite abituale di 160 caratteri

Lavorare con un file integrato diGeneratore di messaggi IA integrato* Nessun limite per parole chiave e contatti

Segmentazione del database degli abbonati per un marketing più mirato

Limiti di SimpleTexting

Possibilità di miglioramento nel Centro assistenza

I segmenti non possono essere raggruppati con le dichiarazioni and-or, con il limite di un marketing mirato

Poche opportunità di acquisire i dati degli abbonati

Prezzi di SimpleTexting

Costo mensile stimato: 39$ + 4$ (registrazione una tantum del vettore)

Componenti aggiuntivi personalizzati

Ulteriori compagni di squadra: $20/mese per utente

$20/mese per utente Numeri aggiuntivi: $10/mese per numero

Valutazioni e recensioni su SimpleTexting

G2: 4.7/5 (600+ recensioni)

4.7/5 (600+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (200+ recensioni)

Altri strumenti di marketing

Mentre Klaviyo, Omnisend e gli altri strumenti che abbiamo elencato offrono ottime funzioni per le campagne SMS, altre piattaforme di SMS marketing sono essenziali per i marketer per generare contenuti per le campagne SMS, gestire campagne multicanale e ottimizzare i flussi di lavoro creativi.

È qui che ClickUp eccelle!

Ecco come utilizzare ClickUp per rendere le vostre campagne SMS un esito positivo:

ClickUp AI ClickUp AI vi assiste nella creazione di contenuti SMS coinvolgenti e d'impatto. Con ClickUp AI, potrete

Creare campagne SMS convincenti

Generare messaggi personalizzati con contenuti dinamici

Test A/B di diverse strategie di messaggistica

ClickUp AI va oltre la scrittura, consentendovi di seguire le conversazioni, generare attività di ClickUp, garantire una grammatica impeccabile e persino tradurre le lingue per campagne SMS globali.

L'email marketing semplificato con ClickUp AI ClickUp per il marketing è una soluzione all-in-one per il project management che consente la collaborazione del team, la gestione delle attività, la gestione del tempo e le attività di marketing all'interno di un unico strumento.

Accedete ai vostri obiettivi e risultati chiave (OKR) creando un piano dettagliato su come il vostro team di marketing raggiungerà obiettivi, budget e altro ancora

ClickUp per i team di marketing

La piattaforma vanta diverse funzionalità/funzioni:

ClickUp Whiteboards è il vostro hub visivo centralizzato per trasformare in modo collaborativo le idee del team in azioni coordinate

ClickUp Lavagna Online : Crea lavagne online per fare brainstorming, iterare e visualizzare i flussi della tua campagna SMS

Crea lavagne online per fare brainstorming, iterare e visualizzare i flussi della tua campagna SMS Attività di ClickUp : Aumenta la visibilità, definisci il flusso di lavoro e concentrati su ciò che conta con le attività di ClickUp

Aumenta la visibilità, definisci il flusso di lavoro e concentrati su ciò che conta con le attività di ClickUp Documenti ClickUp : Centralizza la gestione dei brief creativi e facilita la revisione del design della campagna con strumenti di annotazione di immagini, video e PDF

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/image-20.png

/$$$img/

La piattaforma offre anche una libreria di modelli di marketing e modelli di scrittura dei contenuti per aiutarvi a sviluppare e ottimizzare le vostre campagne.

Scalare le campagne di SMS Marketing

Il marketing via SMS colma una lacuna cruciale nelle moderne strategie di marketing, attingendo a un pubblico altamente coinvolto in modo tempestivo.

L'utilizzo di questi strumenti per le campagne SMS semplificherà ulteriormente il traguardo dei clienti e aumenterà il ROI delle vostre campagne di marketing.

Mentre provate diversi servizi di marketing via SMS, sentitevi liberi di provare ClickUp per migliorare le vostre campagne SMS e semplificare il vostro flusso di lavoro di marketing. Iscrivetevi a ClickUp oggi stesso e avviate le vostre campagne SMS!