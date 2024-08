Slack vs. Monday: quale strumento di collaborazione è il migliore?

La collaborazione tra più team e la gestione di scadenze e sprint in avvicinamento sono una sfida.

Sebbene siano disponibili centinaia di strumenti di collaborazione, Slack e Monday (monday.com) sono due che si distinguono.

Slack è facile da usare e rende la collaborazione un gioco da ragazzi. Allo stesso tempo, Monday si distingue per project management e piano.

È un eccesso di collaborazione usarli insieme? Uno può sostituire l'altro? C'è un altro strumento che può sostituire entrambi?

Preparatevi al confronto definitivo tra Slack e Monday.com. Una panoramica di ciò che offrono in termini di funzionalità/funzione, prezzi, supporto e altro ancora. E qual è il migliore per la collaborazione.

Per cominciare, facciamo una panoramica di Slack.

Cos'è Slack?

via Slack Slack è un'app per la comunicazione di gruppo basata su cloud che consente di collaborare con il team quando, dove e come è meglio per voi. Si integra con migliaia di altre app, rendendola un'applicazione versatile per la collaborazione in team.

Slack semplifica la comunicazione del team . Utilizzatelo per:

Chattare in tempo reale tramite canali ad invito o messaggi diretti

Inviare Clip audio/video

Condividere file

Parlare in videochiamate o audio in diretta (tramite riunioni giornaliere) e altro ancora

Di seguito è riportata una panoramica completa delle funzionalità/funzione principali di Slack e di come vi aiutano a raggiungere i vostri obiettivi obiettivi di comunicazione .

Funzionalità/funzione di Slack

1. Comunicazione in tempo reale

Slack offre diverse opzioni di condivisione, tra cui la chat diretta, i canali dedicati ai progetti, i canali condivisi e le videochiamate in diretta. Utilizzate elementi interattivi come le reazioni, le emoji, le GIF e le @menzioni per rendere più vivace la comunicazione conversazioni .

via Slack

2. Canvas per la collaborazione e l'automazione del flusso di lavoro

Canvas aiuta i project manager a organizzare, raccogliere, collaborare e condividere le informazioni da un'unica postazione.

Slack funge anche da strumento di collaborazione strumento per il project management con Canva. Create un canvas personalizzato per qualsiasi cosa stiate lavorando, note di riunioni, progetti o liste di controllo, e poi condividetelo nel canale Slack appropriato per collaborare con i vostri colleghi.

Ad esempio, Canvas è adatto per creare in anticipo i programmi delle riunioni. Si può usare per aggiungere/modificare argomenti di discussione, creare elementi di azione , usare le menzioni @ per aggiungere i partecipanti o assegnare loro direttamente le attività.

via Slack

La cosa migliore è che i canvas di Slack sono dotati di una galleria di modelli preimpostati. Scegliete tra i modelli per l'onboarding dei dipendenti, i briefing sui prodotti e la sincronizzazione settimanale, così non dovrete mai ricominciare da zero.

via Slack

3. App e integrazioni

Slack si integra ulteriormente con le app di collaborazione e produttività preferite. Nell'elenco delle app di Slack troverete oltre 2600 applicazioni, tra cui la maggior parte degli strumenti vitali come Google Drive, Microsoft Teams, HubSpot, Gmail e altri ancora.

Inoltre, è possibile creare app personalizzate utilizzando le API di Slack.

Ad esempio, utilizzate app come Polly per lanciare un sondaggio o un quiz divertente su tutti i canali. Premere [/] per triggerare l'app in qualsiasi momento tra una conversazione e l'altra.

via Slack

4. Costruttore di flussi di lavoro (Automazioni)

Se pensavate che Slack fosse solo un altro strumento di messaggistica, tenetemi la birra! 🍺

Slack dispone di moduli di automazione che funzionano con semplici funzioni di trascinamento (senza bisogno di codice). Utilizzateli per trasformare rapidamente i processi quotidiani in flussi di lavoro automatizzati.

via Slack

L'uso di Slack Canvas per uno standup asincrono rende più fluida la comunicazione tra i team, soprattutto se i collaboratori lavorano in margini di flessibilità diversi o hanno orari molto fitti. Ecco come funziona.

Impostate un canvas dedicato in Slack specificamente per le riunioni standup. Condivisione degli aggiornamenti, per tenere tutti sulla stessa pagina

Create un formato standard per gli aggiornamenti: coprite gli stati chiave, le vittorie, le sfide e i piani. Siate concisi ma esaurienti

Pubblicate gli aggiornamenti ogni volta che i membri del team lo desiderano. Aggiungete punti elenco o brevi descrizioni, contribuendo ogni volta che si adatta ai loro impegni

Controllare e commentare gli aggiornamenti degli altri nel canvas, favorendo la collaborazione nonostante i diversi orari di lavoro

Il canvas diventa un registro degli stati di avanzamento di tutti, una risorsa utile per monitorare gli aggiornamenti passati e mantenere una condivisione dei lavori in corso (WIP)

Impostare delle promemorie per controllare regolarmente il canvas, in modo che gli aggiornamenti vengano visualizzati e si risponda in tempo

Adattare il formato o la struttura del canvas in base al feedback del team per garantire che sia efficace nel catturare le informazioni e promuovere il lavoro di squadra

Comunicare in modo efficace, collaborare meglio e rimanere informati sulle attività in corso, il tutto adattandosi a diversi orari e fusi orari.

via Slack

Il costruttore di flussi di lavoro senza codice di Slack consente di automatizzare i processi utilizzando funzioni, condizioni e trigger. Create app personalizzate di dimensioni ridotte (bot di Slack) utilizzando le API di Slack.

Punti di merito per gli strumenti di Slack per gli sviluppatori! Semplificano i processi di sviluppo con risorse e documenti online.

I prezzi di Slack

**Free Forever

Pro : $8,75/mese per utente

: $8,75/mese per utente Business+ : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Griglia aziendale: Prezzo personalizzato

Che cos'è Monday?

Monday.com, noto anche come Monday, è un sito completo per la gestione del traffico project management e strumento di collaborazione . La sua personalizzazione lo rende uno strumento essenziale per il project management e la semplificazione dei flussi di lavoro aziendali.

A differenza di Slack, la piattaforma è orientata alla gestione piuttosto che alla sola collaborazione. Lavora con dashboard intuitivi, gestione delle attività bacheca e flussi di lavoro personalizzabili.

via Monday Monday dispone anche di un marketplace dedicato per widget e app di terze parti. Utilizzatelo per espandere e migliorare le funzionalità di Monday WorkOS.

Funzionalità/funzione di Monday

1. Facile da usare

Troviamo che il WorkOS di Monday.com sia visivamente attraente e intuitivo da usare. La gestione dei progetti è semplice grazie agli strumenti drag-and-drop e click-and-done, senza l'utilizzo di codice.

Ad esempio, è possibile trascinare e rilasciare facilmente elementi, widget, immagini e membri del team sulla dashboard per aggiungerli in un attimo.

Modificate la stessa dashboard con widget per la gestione delle risorse, come il monitoraggio del tempo, gli indicatori del carico di lavoro, ecc.

via Monday

Facile, vero?

Inoltre, scegliete dall'estesa galleria di Monday 200+ modelli precostruiti per non partire da zero.

via Monday

2. Collaborazione

WorkDocs di Monday.com eccelle nella collaborazione grazie alle sue funzionalità/funzione intuitive come gli aggiornamenti in tempo reale, la condivisione dei file e la comunicazione continua.

Modifiche in tempo reale, condivisione di commenti istantanei e coinvolgere i dipendenti -tutto in un unico documento. Andate oltre la collaborazione e trasformate i vostri testi in elementi d'azione su qualsiasi bacheca Monday.com per far sì che le cose procedano senza intoppi.

via Monday

3. Gestione

Lavorate con dashboard e schede personalizzabili che offrono varie viste come Kanban, Calendario, Sequenza, Grafico di Gantt e altro ancora. Indipendentemente dalle esigenze del team, del progetto o dell'azienda, Monday ha qualcosa per voi.

via Monday

Aggiungete oltre 30 widget personalizzati per visualizzare una visione olistica del progetto, compresi widget per il monitoraggio del tempo, il flusso di lavoro e la misurazione delle prestazioni.

via Monday

4. App e integrazioni

Monday.com vanta una solida directory di app con oltre 200 strumenti di terze parti, tra cui comunicazione, marketing, ERP, CRM e altro ancora. Trovate integrazioni con app popolari come Slack, Google Calendar, MailChimp, HubSpot e altri strumenti.

5. Automazioni e flussi di lavoro

Monday's WorkOS offre un costruttore di flussi di lavoro senza codice, facile da usare, con un bonus di oltre 200 modelli di automazione precostituiti. Utilizzateli o create automazioni personalizzate per triggerare i flussi di lavoro in base a eventi, azioni o funzioni.

via Monday

Prezzi di Monday

free Forever : Sempre gratis

Sempre gratis Basic : $8/mese per utente

: $8/mese per utente Standard: $10/mese per utente

$10/mese per utente Pro: $16/mese per utente

$16/mese per utente Azienda: prezzo personalizzato

Slack vs Monday.com: Funzionalità/funzione a confronto

Se siete qui, sapete che sia Slack che Monday offrono notevoli funzionalità/funzione di collaborazione.

Tuttavia, Monday si distingue per i suoi strumenti personalizzati e di gestione, mentre Slack si mantiene semplice ed eccelle nella comunicazione tra team.

Consultate questa tabella per un rapido riepilogo delle principali differenze tra i due.

Analizziamo le loro funzionalità/funzione principali per trovare il software di collaborazione migliore.

Funzionalità/funzione #1. Comunicazione con il team

Ammettiamolo: i project manager faticano a tenere i team sulla stessa pagina. Le email sono ottime, ma la maggior parte delle piattaforme di posta elettronica non ha quasi nessuna integrazione.

Vediamo come Monday.com e Slack si posizionano per favorire la comunicazione del team.

Slack

Slack si qualifica meglio come piattaforma di messaggistica avanzata. Questo strumento consente di parlare con diversi team su tutti i fronti: chat, audio e videochiamate.

Create canali per trasmettere informazioni o inviare messaggi diretti alle persone. Inoltre, gli spazi privati funzionano come tavoli di discussione protetti per comunicare messaggi e follower a livello di reparto.

via Slack

Lunedì

Monday WorkOS, tuttavia, non dispone di una funzionalità di chat integrata (per ora).

Tuttavia, è possibile comunicare pubblicamente sulle Bacheche. Ciò significa che non è possibile inviare messaggi individuali a un utente.

Tuttavia, Monday ha l'opzione di comunicare pubblicamente attraverso le bacheche. Trovate elementi interattivi come menzioni @, emoji, annotazioni e altro ancora per commentare e comunicare in modo efficiente all'interno del bucket delle attività.

Vincitore: _Slack è un chiaro vincitore per noi per quanto riguarda la messaggistica in tempo reale e le funzionalità/funzione di comunicazione

Funzionalità/funzione #2. Collaborazione

Quando si parla di Monday e Slack, entrambi hanno una serie di funzionalità/funzione uniche per collaborare ai progetti.

Vediamo chi ha la migliore.

Slack

Slack, essendo più che altro un'app di messaggistica, fornisce Canvases per la collaborazione tra team.

Non c'è dubbio che i Canvases siano ottimi! Ma necessitano di personalizzazioni e funzionalità/funzione chiave.

Più o meno, si tratta di uno strumento per prendere appunti in cui inserire informazioni importanti, condividere file, incorporare video e modificare insieme alle parti interessate.

Create flussi di lavoro automatizzati per richiedere assistenza, inviare approvazioni o segnalare problemi all'interno del canvas.

Per istanza, utilizzate il modello Canvas "Riepilogo/riassunto" di Slack per evidenziare problemi, richiedere azioni di priorità e porre domande menzionando le persone giuste nel Canvas.

via Slack

Lunedì

Monday, invece, offre Workdocs per collaborare ed eseguire idee da un unico foglio. Trascrivete le riunioni, evidenziate i punti chiave e taggate i membri del team per assegnare i programmi delle riunioni sul posto.

via Monday

Incorpora Bacheca, dashboard, immagini, video e altro ancora direttamente nei documenti di lavoro. La cosa migliore è che ogni componente viene sincronizzato e aggiornato automaticamente durante il lavoro.

**Entrambi gli strumenti offrono funzionalità/funzione uniche di collaborazione, quindi è un pareggio! 🤝_

Funzionalità/funzione #3. Gestione

È difficile trovare funzionalità/funzione sia di collaborazione che di gestione in un unico strumento definito. Vediamo come Slack e Monday affrontano il project management.

Slack

Slack è stato progettato principalmente per la comunicazione tra team. Tuttavia, la possibilità di creare canali privati, gruppi e canvas aiuta nella gestione del team. Detto questo, non ci aspettiamo che Slack gestisca progetti complessi.

Monday

Sebbene sia inferiore a Slack per quanto riguarda le comunicazioni in tempo reale, monday.com gestisce bene attività, flussi di lavoro e progetti.

Monday ha molte funzionalità/funzione di gestione, tra cui schede e visualizzazioni personalizzabili che aiutano a centralizzare tutti i lavori. Condividete le bacheche tra i team per una migliore collaborazione!

via Monday

Da non dimenticare che le dashboard intuitive di Monday possono essere completamente personalizzate con widget, senza una sola riga di codice. Trovate widget per il monitoraggio del tempo in tempo reale, la panoramica del carico di lavoro e l'analisi delle prestazioni del team sotto un unico tetto.

via Monday

Vincitore: _Monday è il vincitore di questa categoria grazie alle sue funzionalità/funzione di gestione complete

Funzionalità/funzione #4. App e integrazioni

Quando ci si destreggia tra progetti e dipartimenti diversi, non si sa mai di quali app si possa avere bisogno in qualsiasi momento. Fortunatamente, sia monday.com che Slack sono dotati di numerose integrazioni di terze parti.

In Slack vs monday.com, chi vince in questa categoria? Scopriamolo.

Slack

Slack vanta una directory di app con oltre 2.000 applicazioni e software leader del settore.

Inoltre, lo strumento offre API personalizzate, che consentono di creare app personalizzate che si integrano con i sistemi e i processi interni.

Lunedì

Monday offre integrazioni con oltre 200 app di terze parti di varie categorie, tra cui, ma non solo, comunicazione, produttività, CRM e altro ancora.

**Entrambi gli strumenti di collaborazione offrono integrazioni potenti e illimitate. E così abbiamo un altro pareggio! 🤝_

Funzionalità/funzione #5. Automazioni e flussi di lavoro

Entrambe le piattaforme offrono automazioni facili da fare senza codice. Automazioni di qualsiasi tipo grazie a semplici blocchi trascinabili, dai flussi di lavoro più semplici a quelli più complessi.

Inoltre, entrambe dispongono di connettori plug-and-play che rendono l'integrazione di altre app una passeggiata.

allora, dov'è la differenza? Scopriamola.

Slack

Slack dispone di un robusto framework di bot che consente di creare bot personalizzati.

Utilizzateli per automatizzare attività e flussi di lavoro monotoni, come l'assegnazione automatica di compiti e l'invio di aggiornamenti e promemoria ai canali.

Monday

Monday, invece, offre modelli di automazione precostituiti per facilitare lo sviluppo dei flussi di lavoro. È possibile scegliere tra oltre 200 ricette e modelli di automazione diversi.

Vincitore:_ Grazie ai modelli di automazione preimpostati di Monday, la creazione di flussi di lavoro è un gioco da ragazzi. Per questo motivo, consideriamo Monday un vincitore in questa categoria

Slack vs. Monday.com su Reddit

Abbiamo portato il dibattito sul miglior strumento di collaborazione su Reddit. E indovinate un po'? Ci siamo imbattuti in alcune recensioni di utenti reali.

Ad esempio, quando abbiamo cercato Monday vs. Slack su Reddit molti utenti ritengono che sia difficile coinvolgere i membri chiave del team negli aggiornamenti e nel flusso di lavoro.

certo, è ottimo per il monitoraggio del tempo e del denaro speso per i progetti e per la generazione delle fatture. Ma è molto difficile includere freelance, client, partner e altre persone esterne chiave negli aggiornamenti e nel flusso di lavoro. Ahimè, nessuna soluzione API o SaaS può risolvere il fatto che Da fare non va d'accordo con i fogli di calcolo"

Slack è stato amato dalla maggior parte degli utenti per la sua interfaccia facile da usare, le integrazioni e le funzionalità/funzione di comunicazione.

Riunione ClickUp - La migliore alternativa a (Slack vs. Monday.com)

Esplora ClickUp per gestire la collaborazione del tuo team con la potenza dell'IA, oltre 15 visualizzazioni e le automazioni delle attività

Monday e Slack hanno entrambi dei limiti. Volete uno strumento che abbia tutto? Passate a ClickUp!

ClickUp è la vostra app all-in-one per gestire attività, documenti, chat, obiettivi e altro ancora in un unico posto. Che siate studenti, titolari di piccole aziende o gestori del team che desiderano collaborare, ClickUp è stato progettato per portare le collaborazioni del team a un livello superiore.

ClickUp offre la possibilità di collaborare come Monday strumenti di project management e la comunicazione in tempo reale simile a Slack.

Non ci credete? Date un'occhiata alle funzionalità di collaborazione di ClickUp.

1. Funzionalità di chat integrata

ClickUp Chat è uno strumento indispensabile per condividere gli aggiornamenti, collegare le risorse e collaborare al volo, il tutto con una connessione internet affidabile.

Come Slack, la funzionalità/funzione di ClickUp consente di creare diversi spazi o gruppi di chat per i progetti. Abilitate l'accesso basato sui ruoli per controllare chi può visualizzare le conversazioni, mantenendo le conversazioni private per tutto il tempo che volete.

Ancora meglio, utilizzate le @menzioni e assegnate direttamente i commenti per notificare ai membri i messaggi in tempo reale.

Condividete facilmente aggiornamenti, collegamenti, reazioni e consolidate le conversazioni importanti con la funzione Chattare in ClickUp /%im/ ClickUp

2. ClickUp AI

via ClickUp AI ClickUp AI sta rivoluzionando la collaborazione tra team. Con l'IA al vostro fianco, potete concentrarvi su ciò che conta e lasciare che sia l'IA a gestire le altre attività monotone, come ad esempio:

Redazione di briefing di progetto

Creazione delle Sequenze del progetto

Generazione di riepilogare/riassumere per gli aggiornamenti delle attività

Creazione di elementi di azione e attività secondarie

Modifica e formattazione dei contenuti in pochi secondi

Ideazione di strategie di campagna di marketing per progetti

via ClickUp AI Comparabilmente, ClickUp batte Monday nell'assistenza IA.

Ecco perché:

L'IA di Monday.com è limitata al suo CRM commerciale. Al massimo utilizza l'IA per riepilogare/riassumere testi nei documenti Word.

D'altro canto, ClickUp utilizza l'AI per la pianificazione dei progetti creare elementi di azione, attività secondarie e scrivere in modo fluente. Ancora meglio, utilizzate il nostro Modelli di prompt per l'IA per migliorare il project management e l'ingegneria.

3. Project management

La funzionalità di project management di ClickUp offre oltre 10 visualizzazioni personalizzabili, che rendono la pianificazione e la gestione dei progetti più semplice e veloce.

Mantenete tutti sulla stessa pagina e allineati con gli obiettivi del progetto usando Modello di project management di ClickUp Utilizzate lavagne online e mappe mentali per pianificare progetti, idee e attività utilizzando schemi visivi. ClickUp offre un'estesa galleria di modelli di project management per la mappatura mentale e il piano.

Inoltre, l'intuitivo dashboard di ClickUp funge da centro di controllo del progetto. Da qui è possibile monitorare e gestire gli sprint di sviluppo e le risorse in tempo reale. Utilizzate grafici personalizzati, widget ed elementi di visualizzazione dei dati per personalizzare ulteriormente la dashboard in base alle esigenze del progetto.

Siamo onesti: i team amano l'interfaccia utente di Slack per comunicare. L'integrazione di ClickUp con Slack consente di collaborare ai progetti senza lasciare Slack.

Utilizzando il file Integrazione di ClickUp-Slack per creare facilmente attività di ClickUp all'interno di Slack

Passa a ClickUp: Il vostro strumento di collaborazione tutto in uno

Invece di destreggiarsi tra Slack e Alternative per il lunedì scegliete uno strumento che combini funzionalità di collaborazione, comunicazione e gestione in un'unica piattaforma.

Perché non provare ClickUp oggi? - Iniziare è gratis!