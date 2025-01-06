10 modelli gratis di buoni propositi per il 2025

Quante volte hai detto "Anno nuovo, vita nuova", per poi ricadere nelle vecchie abitudini poche settimane (o giorni) dopo il 1° gennaio? Non preoccuparti, non sei l'unico! Le ricerche dimostrano che in genere le persone non ottengono un esito positivo nel mantenere i propri propositi.

Che tu decida di tornare in palestra o di dire no al cibo spazzatura, i buoni propositi per l'anno nuovo possono portare cambiamenti positivi nella tua vita, a patto che tu li mantenga. Ovviamente, questa è la parte difficile.

I modelli di buoni propositi per l'anno nuovo possono aiutarti a prepararti all'esito positivo e a realizzare tutto ciò che hai nell'elenco. Sono dotati di sezioni predefinite che ti consentono di impostare e di monitorare obiettivi a breve e lungo termine, creare elenchi di cose da fare, dare priorità a specifiche attività e assumerti la responsabilità di ogni proposito.

Qui discuteremo 10 modelli di risoluzioni per l'anno nuovo di prim'ordine per aiutarti a trasformare i tuoi sogni in realtà. 🧑‍🎄

⏰ Riepilogo/riassunto in 60 secondi Ecco 10 efficaci modelli di buoni propositi per l'anno nuovo che ti aiuteranno a pianificare, a monitorare e a raggiungere i tuoi obiettivi: Modello di buoni propositi per l'anno nuovo di ClickUp

Modello ClickUp "Riepilogo dell'anno"

Modello ClickUp per gli obiettivi annuali

Modello di calendario e elenco da fare di ClickUp

Modello per gli obiettivi annuali di ClickUp

Modello di elenco attività ClickUp

Modello di elenco delle vacanze ClickUp

Modello ClickUp Bucket List

Modello Excel per i buoni propositi per l'anno nuovo di Chandoo

Modello di elenco dei buoni propositi per l'anno nuovo di Canva

Che cos'è un modello di buoni propositi per l'anno nuovo?

I buoni propositi per l'anno nuovo servono a dare il via a cambiamenti positivi, migliorare le abitudini personali e aumentare il benessere generale. Secondo alcune ricerche, in genere riguardano il miglioramento della salute mentale e fisica.

I modelli di buoni propositi per l'anno nuovo possono aiutarti a mettere per iscritto le tue promesse, monitorare il tuo stato e rimanere sulla strada giusta per raggiungere i tuoi obiettivi. Sono dotati di sezioni predefinite che puoi adattare ai tuoi obiettivi e che ti aiutano a renderti responsabile.

Questi modelli offrono chiarezza e concentrazione, ti aiutano a organizzarti e a rimanere motivato, ti assistono nella gestione del tempo e ti consentono di riflettere su te stesso e visualizzare i tuoi obiettivi.

Inizia con ClickUp Obiettivi Stabilisci obiettivi misurabili per attività e progetti con progressione automatica per raggiungere in modo più efficace gli obiettivi con Sequenza definita e traguardi quantificabili

I modelli di buoni propositi per l'anno nuovo sono disponibili in molte forme e moduli. Alcuni ti consentono di suddividere i tuoi propositi in piani giornalieri o obiettivi settimanali, mentre altri si concentrano su un aspetto particolare della tua vita e ti consentono di annotare obiettivi e aspirazioni private e di lavoro. Sta a te scegliere un modello che sia in linea con i tuoi piani per l'anno a venire.

Cosa rende efficace un modello di buoni propositi per l'anno nuovo?

Cerca su Google "modelli di buoni propositi per l'anno nuovo" e otterrai centinaia di risultati, il che rende un po' difficile trovare quello giusto. Se desideri un modello che ti aiuti a fissare degli obiettivi e a rispettarli, assicurati che contenga i seguenti elementi:

Sezioni per definire gli obiettivi: dovrebbe avere aree chiaramente organizzate in cui è possibile scrivere diversi obiettivi e delineare i modi per : dovrebbe avere aree chiaramente organizzate in cui è possibile scrivere diversi obiettivi e delineare i modi per il monitoraggio degli obiettivi nel tempo Piano d'azione: il modello dovrebbe offrire spazio sufficiente per descrivere in dettaglio come raggiungerai i tuoi obiettivi. Dovresti essere in grado di creare e classificare le attività e fissare scadenze per mantenere la responsabilità funzionalità di monitoraggio/funzione*: dovrebbe consentirti di configurare metriche per monitorare lo stato Personalizzazione: cerca le funzionalità/funzioni che ti consentono di personalizzare le sezioni in modo che siano in linea con le tue preferenze Spazio per note aggiuntive: il modello dovrebbe avere uno spazio dedicato per annotare i tuoi pensieri e sentimenti, affermazioni, citazioni o sfide che potresti incontrare lungo il percorso verso il raggiungimento dei tuoi obiettivi

Visualizza il tempo monitorato per attività e posizioni per avere una visione semplificata dello stato complessivo del team

10 modelli di buoni propositi per l'anno nuovo per apportare cambiamenti positivi nella tua vita

Abbiamo esaminato decine di modelli di buoni propositi per l'anno nuovo e selezionato i 10 migliori che si distinguono per funzione, facilità d'uso e estetica. Dai un'occhiata e trova quello che ti aiuta a definire e raggiungere i tuoi obiettivi! 😍

1. Modello di buoni propositi per l'anno nuovo di ClickUp

Ottieni il modello gratis Utilizza il modello di buoni propositi per l'anno nuovo di ClickUp per impostare e organizzare gli obiettivi e visualizzare lo stato

Vuoi tenere i tuoi buoni propositi per l'anno nuovo in un unico posto, fare un piano in anticipo e rendere il monitoraggio dello stato un gioco da ragazzi? Il modello per i buoni propositi per l'anno nuovo di ClickUp offre esattamente ciò di cui hai bisogno!

Con questo modello puoi personalizzare un piano su misura per i tuoi propositi, effettuare il monitoraggio delle attività cardine nel corso degli anni, visualizzare i tuoi stati e mantenere alta la motivazione. 💪

Il modello è disponibile in due visualizzazioni. La prima è una vista Elenco, in cui potrai creare un'attività per ogni proposito. Utilizza i campi personalizzati come Stato, Data di inizio e di scadenza, Tipo di proposito e Progressi verso l'obiettivo per fornire dettagli sui tuoi propositi e semplificarne il monitoraggio. Il campo personalizzato Anno rende la pianificazione un gioco da ragazzi: se ti piace pensare a lungo termine, puoi creare propositi con anni di anticipo.

La seconda visualizzazione (Anno) è una lavagna Kanban pensata per tutti i lungimiranti. Rappresenta le attività (buoni propositi) della visualizzazione precedente sotto forma di schede e le ordina in base all'anno di appartenenza. Se non vuoi fare piani a lungo termine e desideri concentrarti solo sull'anno in corso, puoi ordinare le schede delle attività utilizzando un criterio diverso (ad esempio la priorità o la data di scadenza).

2. Modello ClickUp "Riepilogo dell'anno"

Ottieni il modello gratis Il modello ClickUp Year in Review ti consente di creare una retrospettiva dell'anno appena trascorso e celebrare i tuoi successi

Pensare al futuro è un ottimo modo per migliorare le tue capacità organizzative e rimanere concentrato sui tuoi obiettivi. Ma non sottovalutare il potere di guardare indietro: ti aiuta a capire quanto sei migliorato e può essere un'ottima base per creare piani futuri. Il modello ClickUp Year in Review ti consente di riflettere sui tuoi progressi, analizzare la tua produttività e utilizzare queste informazioni come carburante per impostare nuovi obiettivi e raggiungerli a tutta velocità. 🚗

Questo modello è basato su ClickUp Docs, la funzionalità/funzione unica della piattaforma che ti consente di creare, modificare, condivisione, gestire e salvare documenti. Offre personalizzazione e supporta la collaborazione.

Il modello "L'anno in rassegna" offre 12 sezioni, una per ogni mese dell'anno. La pagina ha anche spazio per le tue informazioni personali (come nome, occupazione ed età) e gli obiettivi primari.

Quando clicchi su un mese specifico, vedrai le seguenti sottosezioni (sono le stesse per ogni mese):

Vittorie : un elenco in cui riassumi i momenti salienti del mese

Snaps : una raccolta di foto con brevi didascalie

Piani futuri: un elenco per le cose da fare prima di morire

Puoi aggiungere pagine extra se desideri creare un riepilogo/riassunto dell'intero anno o delineare obiettivi e piani futuri.

3. Modello ClickUp per gli obiettivi annuali

Ottieni il modello gratis Rimani in monitoraggio con il modello per gli obiettivi annuali di ClickUp

Vuoi delineare i tuoi obiettivi personali e aziendali, ma tenerli separati per facilitarne la gestione e il monitoraggio? Il modello di obiettivi annuali di ClickUp offre proprio questo!

È diviso in due sezioni: una incentrata sui piani e gli obiettivi personali, l'altra incentrata sul lavoro. Entrambe le sezioni si concentrano su obiettivi SMART (specifici, misurabili, raggiungibili, rilevanti e limitati nel tempo). Hai spazio per includere obiettivi, metriche per il monitoraggio dei progressi e scadenze realistiche.

Le due sezioni sembrano quasi identiche: delinei le informazioni personali o aziendali e discuti gli obiettivi SMART e i passaggi necessari per raggiungerli. La sezione Obiettivi aziendali annuali ha uno spazio aggiuntivo per la gestione dei rischi, ed è qui che discuterai i potenziali problemi e ostacoli che potrebbero presentarsi lungo il percorso e impedirti di raggiungere gli obiettivi.

Poiché ClickUp supporta la collaborazione, puoi lavorare sui tuoi obiettivi aziendali annuali con i membri del tuo team per assicurarti che tutti siano sulla stessa pagina (e, letteralmente, così!)

Puoi anche aggiungere nuovi documenti ClickUp al modello, personalizzare le pagine e creare un ambiente unico in cui ti piacerà lavorare.

4. Modello di calendario e lista da fare di ClickUp

Ottieni il modello gratis Imposta, organizza e visualizza i tuoi obiettivi con il modello di lista delle cose da fare del calendario ClickUp

Gestire un'agenda fitta di riunioni può essere un vero grattacapo se non sei al massimo della forma. Poiché sappiamo tutti che saltare le riunioni dà un'impressione di scarsa professionalità, utilizza il modello della lista Da fare del calendario ClickUp per pianificare e organizzare il tuo programma nei minimi dettagli.

Questo modello offre quattro modi di visualizzare:

Richiesta di riunione Programmi Per ruolo Per categoria

La visualizza Richiesta di riunione è un modulo ClickUp: è ciò che i tuoi colleghi o stakeholder esterni utilizzano per pianificare le riunioni con te. Il modulo contiene domande sul nome del richiedente, il ruolo, la categoria, l'ordine del giorno, la data di inizio e di scadenza e la priorità.

Le informazioni fornite nel modulo vengono automaticamente tradotte nella vista Piani, un elenco con una panoramica di tutte le riunioni programmate. Ogni attività prende il nome dal richiedente ed è possibile visualizzare i campi personalizzati per categoria, ruolo, priorità e altri dettagli aggiunti al modulo.

Per ruolo e Per categoria sono visualizzazioni del calendario che mostrano le riunioni in programma contrassegnate da colori diversi a seconda del ruolo del richiedente o della categoria della riunione. Entrambe le visualizzazioni mostrano le riunioni per mese, ma è possibile modificare questa impostazione in per giorno, quattro giorni o settimana.

Puoi utilizzare il modello anche per personalizzare i tuoi programmi personali: inserisci gli appuntamenti dal dentista, gli allenamenti in palestra, i momenti di svago con gli amici, le lezioni di yoga e altre attività per mantenere la produttività e organizzare le tue giornate. 🏋️

5. Modello per gli obiettivi annuali di ClickUp

Ottieni il modello gratis Utilizza il modello ClickUp Annual Goals Template per fissare obiettivi annuali, suddividerli in attività facili da gestire e misurarne lo stato

Suddividere i tuoi obiettivi annuali in parti più facili da gestire può aiutarti a mantenere la concentrazione, stabilire le priorità e monitorare lo stato nel tempo. Il modello di obiettivi annuali di ClickUp ti permette di fare proprio questo: ti consente di suddividere gli obiettivi principali in attività mensili, riducendo il senso di sopraffazione e dando un senso di soddisfazione.

Questo modello ClickUp Doc divide l'anno in trimestri e poi in mesi, consentendoti di creare un "tema" per i tuoi obiettivi. Esempio, nel primo trimestre puoi concentrarti sul fitness e delineare gli obiettivi per migliorare la tua salute fisica (come mangiare in modo più sano, andare in palestra o camminare 30 minuti al giorno). Nel secondo trimestre, puoi continuare con le tue abitudini di fitness, ma concentrarti sull'impostazione degli obiettivi di crescita: esempio, puoi imparare a cuocere il pane o iniziare a imparare lo spagnolo.

Il modello è personalizzabile, quindi puoi assegnare codici colore alle colonne, aggiornare gli obiettivi, aggiungere immagini, creare nuove pagine, condividere il tuo documento con un familiare, un amico o un collega, e controllare regolarmente lo stato.

Usa l'ultima sezione del modello (Note) per annotare i tuoi alti e bassi, effettuare il monitoraggio delle attività cardine del tuo sviluppo personale (anche dell'anno precedente) e delineare come sei migliorato o hai adottato nuove abitudini nel tempo.

6. Modello di elenco attività ClickUp

Ottieni il modello gratis Organizza e pianifica tutte le tue attività in un unico posto con il modello di elenco attività ClickUp

I buoni propositi più importanti spesso devono essere suddivisi in parti più piccole: in questo modo, puoi apportare cambiamenti uno passaggio alla volta, ridurre lo stress e monitorare lo stato. Il modello di elenco attività di ClickUp ti consente di creare elenchi da fare per i tuoi buoni propositi per l'anno nuovo, massimizzare la produttività e mantenerti sulla strada giusta.

Si tratta di un modello di attività, il che significa che appare in un altro modello come incarico separato. A prima vista, non è altro che un elenco da fare. Tuttavia, se lo usi nel modo giusto, può dare una spinta al tuo lavoro richiesto per raggiungere i tuoi obiettivi annuali o mensili.

Supponiamo che il tuo obiettivo sia acquistare una nuova auto. Ma di solito non è così facile come entrare in una concessionaria, scegliere un veicolo che ti piace e firmare un contratto.

Devi cercare diversi modelli, risparmiare denaro, consultare la tua famiglia, valutare le opzioni di finanziamento, ecc. Questo modello ti consente di delineare tutte queste attività sotto forma di elenco di cose da fare. Crea attività e attività secondarie, imposta le dipendenze delle attività e lascia delle note mentre compili le informazioni.

Spuntare un elemento dopo l'altro dalla tua lista ti rassicura sul fatto che sei un passaggio più vicino al tuo obiettivo e migliora il tuo morale nel perseguire i tuoi obiettivi. Quindi, inizia subito a spuntare gli elementi dalla tua lista dei desideri per quest'anno! ✔️

7. Modello di elenco delle vacanze ClickUp

Ottieni il modello gratis Modello di lista di controllo per le vacanze di ClickUp

Prepararsi per una vacanza è divertente ed emozionante, ma richiede anche un piano dettagliato e un'organizzazione se si vuole sfruttarla al meglio. Il modello di elenco per le vacanze di ClickUp può eliminare lo stress dei preparativi, semplificare i preparativi, delegare le attività ai membri della famiglia e assicurarti di essere pronto al 100% per il viaggio! ⛷️

Il modello offre tre modi per visualizzare per aiutarti a preparare i bagagli per la tua vacanza, senza dimenticare nulla di importante.

La prima visualizzazione è Elementi—un elenco che comprende tutto ciò di cui hai bisogno in vacanza, dalla crema solare ai documenti e ai farmaci. Crea una nuova attività per ogni elemento e fornisci i dettagli utilizzando i campi personalizzati di ClickUp. Per impostazione predefinita, sono disponibili campi come Stato, Viaggi di vacanza e Quantità, ma è possibile aggiungerne di nuovi, come Persone o Data.

La vista Stato degli elementi è una lavagna Kanban che mostra le attività della visualizza precedente sotto forma di schede ordinate per stato (Da imballare, Da acquistare, In fase di imballaggio e Imballato). Visualizza gli elementi che hai già imballato e ti assicura di non dimenticare di acquistare altri articoli essenziali.

La vista Da acquistare è essenzialmente una lista della spesa: ha tutte le funzionalità/funzioni degli elementi che ti servono per la tua vacanza, ordinati in base alla loro priorità. Una volta acquistato un elemento, modifica il suo stato e scomparirà dall'elenco.

8. Modello ClickUp Bucket List

Ottieni il modello gratis Usa il modello ClickUp Bucket List per organizzare le tue attività più importanti

Vuoi creare un elenco dei desideri pieno di cose nuove che vorresti provare, visitare o fare, ma non hai ancora trovato il modo giusto per farlo? Non dire altro: il modello ClickUp Bucket List è tutto ciò che ti serve per delineare i tuoi sogni e visualizzare i passaggi necessari per realizzarli. ✨

Questo modello di cartella è suddiviso in tre sezioni per organizzare gli elementi della tua lista dei desideri:

Alimenti da provare Luoghi da esplorare Attività

Ogni sezione è disponibile in due visualizzazioni. La prima visualizzazione è un elenco in cui puoi creare attività (voci della lista dei desideri) e fornire dettagli utilizzando i campi personalizzati di ClickUp come Stato, Data di scadenza, Soddisfazione, Destinazione e Persone coinvolte.

La seconda visualizzazione (Valutazione divertimento) è una lavagna Kanban con schede attività disposte in base al punteggio di soddisfazione ottenuto nella visualizzazione precedente.

Se vai al livello della cartella (premendo Bucket List sulla sinistra dello schermo), otterrai una panoramica di tutti gli elementi della lista dei desideri che hai inserito, ordinati in base al loro stato. Cambia la visualizzazione per filtrare gli elementi in base alla valutazione, al continente o alle persone e inizia il tuo obiettivo verso il miglioramento personale o verso viaggi migliori.

9. Modello Excel per i buoni propositi per l'anno nuovo di Chandoo

Utilizza il modello Excel per i buoni propositi per l'anno nuovo di Chandoo per definire i tuoi obiettivi e spuntarli uno ad uno con facilità

Se valuti la semplicità e non hai bisogno di un modello elaborato per i buoni propositi per l'anno nuovo, il modello Excel New Year's Resolution Template di Chandoo è perfetto per te: occupa un'intera pagina o un foglio di calcolo.

Questo modello di buoni propositi per l'anno nuovo in Excel è fondamentalmente un elenco da fare con 101 voci da completare in 1001 giorni. Naturalmente, non è necessario utilizzare le voci fornite dal modello: cancella il testo e crea le tue attività personali che desideri raggiungere in futuro.

Tutto è personalizzabile, quindi puoi modificare il titolo, la data di inizio e quella di fine. Nel campo preformattato "to-go" vedrai quanti giorni mancano alla data di fine, consentendoti di gestire il tuo tempo di conseguenza.

Una volta completato un compito, seleziona la casella di controllo accanto ad esso. L'attività verrà evidenziata e la barra di stato sopra la tabella si sposterà di conseguenza.

10. Modello di elenco dei buoni propositi per l'anno nuovo di Canva

Il modello di elenco dei buoni propositi per l'anno nuovo di Canva offre la base perfetta per l'impostazione degli obiettivi per l'anno a venire

Certo, puoi scrivere i tuoi buoni propositi per l'anno nuovo su un foglio di carta, ma che divertimento c'è? Il modello di elenco dei buoni propositi per l'anno nuovo di Canva ti permette di dare il massimo e di dare all'elenco il bellissimo design che merita!

Il modello presenta una pagina in cui puoi delineare i tuoi propositi. Ha un design bianco e oro e offre ampio spazio per i tuoi piani e obiettivi.

Il bello di questo modello è che puoi personalizzarlo come vuoi: ogni elemento può essere modificato a tuo piacimento! Scegli i colori da aggiungere ai preferiti, aggiungi i file, crea nuove pagine, disegna e scrivi la tua storia dei buoni propositi per l'anno nuovo. ✍️

Il nostro consiglio? Usa la prima pagina per riepilogare/riassumere i tuoi propositi e crea nuove pagine per discuterne ciascuno in modo più dettagliato. Lascia un po' di spazio per annotare i tuoi pensieri e per il monitoraggio dello stato.

Modelli di buoni propositi per l'anno nuovo: visualizza e realizza i tuoi sogni

I modelli che ti proponiamo offrono tutto ciò di cui hai bisogno per annotare, visualizzare e organizzare i tuoi buoni propositi per l'anno nuovo. Le loro funzionalità ti aiutano a rimanere sulla strada giusta e ti mantengono motivato per raggiungere tutti gli obiettivi della tua lista. 🎄

I modelli ClickUp presentati sono solo una piccola parte dell'impressionante libreria della piattaforma , che offre oltre 1.000 opzioni per vari scopi. Iscriviti a ClickUp ed esplora la selezione di modelli, oltre a decine di funzionalità/funzione per la gestione di progetti e attività, la collaborazione in team, il brainstorming e l'organizzazione.