10 migliori alternative a Gusto da controllare per le vostre esigenze di busta paga nel 2024

Le buste paga sono un'attività necessaria per qualsiasi azienda. Se i dipendenti e gli appaltatori non vengono pagati, l'attività si blocca, letteralmente. 🙅

Sebbene non si possa evitare il pagamento delle retribuzioni, è possibile evitare che questo si impossessi della vostra settimana lavorativa. Per evitare che il team delle risorse umane trascorra innumerevoli ore a calcolare i pagamenti, a inserire nuovi dipendenti o a impostare l'amministrazione dei benefit, è necessario disporre degli strumenti giusti.

Se state pensando di abbandonare Gusto, continuate a leggere. Di seguito, analizziamo le migliori alternative a Gusto per semplificare la gestione delle risorse umane. 👊

Cos'è Gusto? Come funziona? Gusto è una piattaforma di buste paga e risorse umane pensata per le piccole imprese e le startup. Con Gusto, gli appaltatori o i dipendenti a tempo pieno possono impostare i propri profili, seguire il processo di onboarding, monitorare il proprio tempo, selezionare l'assicurazione sanitaria o altri pacchetti di benefit ed essere pagati. Le aziende possono sfruttare Gusto per pagare le tasse federali e statali, effettuare depositi diretti per i dipendenti o risparmiare innumerevoli ore di reclutamento attraverso il portale di gestione dei talenti. ⏰

Utilizzate il modello di piano di progetto Payroll di ClickUp per creare un processo standardizzato per i sistemi di pagamento di grandi dimensioni

Per iniziare a utilizzare Gusto, le aziende devono intraprendere le seguenti azioni:

Inserire tutti i dati dell'azienda, come le informazioni fiscali, i documenti di assunzione, i benefit per i dipendenti o i dettagli del conto bancario

Compilare un questionario Gusto per scoprire il piano più adatto alla propria azienda

Inserire tutti i dati dei dipendenti, come le informazioni sulla sicurezza sociale, i dettagli sullo stipendio e le ritenute fiscali

Impostare le automazioni del flusso di lavoro per risparmiare innumerevoli ore di lavoro nelle risorse umane ogni settimana

Come scegliere le migliori alternative a Gusto

Siete alla ricerca di un servizio di risorse umane e buste paga che sostituisca Gusto e raggiunga i vostri obiettivi? obiettivi aziendali ? Nel valutare le varie alternative a Gusto, assicuratevi che la vostra potenziale soluzione sia dotata di queste caratteristiche:

Integrazioni software : Il miglior software per le buste paga non funzionerà in modo isolato. Dovrebbe invece integrarsi con altre applicazioni per le risorse umane per farvi risparmiare tempo ogni settimana

Il miglior software per le buste paga non funzionerà in modo isolato. Dovrebbe invece integrarsi con altre applicazioni per le risorse umane per farvi risparmiare tempo ogni settimana **La soluzione Gusto giusta deve andare oltre i servizi di base per le buste paga. Dovrebbe invece aiutare i dipendenti a presentare le note spese, a selezionare il loro pacchetto di benefit e a gestire le detrazioni

**Molti concorrenti di Gusto aiutano i professionisti delle risorse umane a risparmiare innumerevoli ore ogni settimana, semplificando le procedure di reclutamento, assunzione, tracciamento dei candidati e onboarding

Flussi di lavoro automatizzati : Software HR può richiedere innumerevoli ore per la configurazione iniziale. Tuttavia, la soluzione giusta darà i suoi frutti in seguito, grazie a flussi di lavoro automatizzati che riducono i tempi delle attività ripetitive

Software HR può richiedere innumerevoli ore per la configurazione iniziale. Tuttavia, la soluzione giusta darà i suoi frutti in seguito, grazie a flussi di lavoro automatizzati che riducono i tempi delle attività ripetitive **Le migliori piattaforme per l'elaborazione delle paghe sono dotate di un'applicazione mobile, che consente ai dipendenti di presentare le spese o di essere pagati in mobilità

10 Migliori alternative a Gusto nel 2024

Siete alla ricerca di una piattaforma di elaborazione paghe che sostituisca Gusto? Di seguito, vi presentiamo le migliori alternative a Gusto, con le loro caratteristiche principali, le limitazioni, i prezzi e le recensioni dei clienti esistenti. 🤩

1. Rippling

via Increspatura Rippling è una piattaforma di risorse umane, finanza e IT per la gestione di benefit, pagamenti e spese dei dipendenti.

Attraverso il Cloud finanziario, le aziende possono gestire le carte di credito aziendali, pagare le bollette e rivedere le note spese dei dipendenti. Attraverso il Cloud HR, i professionisti delle risorse umane possono risparmiare tempo su approvazione delle richieste di PTO reclutamento, tracciamento delle ore di lavoro dei dipendenti e gestione dei pacchetti di benefit. Infine, la soluzione può essere personalizzata per adattarsi alla vostra azienda attraverso le automazioni del flusso di lavoro, le autorizzazioni e le analisi.

Le migliori caratteristiche di Rippling

Inserimento di nuovi dipendenti in soli 90 secondi

Pagare i dipendenti e gli appaltatori in pochi minuti con una soluzione che garantisce un'accuratezza del 100%

Pianificazione e condivisione di report finanziari tra i vari reparti

Automatizzare le attività ripetitive, come le e-mail di inserimento e i processi di approvazione, senza scrivere una sola riga di codice

Limitazioni di Rippling

Gli aumenti di prezzo dipendono dal numero di app che si utilizzano

Diverse funzionalità non sono disponibili sull'app mobile

Prezzi del Ripping

A partire da 8 dollari al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Rippling

G2: 4.8/5 (2.000+ recensioni)

4.8/5 (2.000+ recensioni) Capterra: 4.9/5 (2.000+ recensioni)

2. Buste paga QuickBooks

via Paghe di QuickBooks QuickBooks Payroll è un'alternativa a Gusto che consente ai proprietari di piccole imprese di pagare i propri dipendenti e di presentare le imposte statali e federali. Con QuickBooks Online, i proprietari delle imprese possono approvare i fogli di presenza, eseguire automaticamente le buste paga ed effettuare depositi diretti in giornata.

Inoltre, QuickBooks offre un'assistenza clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e fino a 25.000 dollari di protezione in caso di sanzioni fiscali da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Le migliori caratteristiche di QuickBooks Payroll

Compilazione, calcolo e pagamento automatico delle imposte per conto dell'azienda

Tracciamento, invio e approvazione dei timesheet ovunque dall'app QuickBooks Workforce

Deposito automatico delle buste paga lo stesso giorno in cui si esegue il libro paga

Gestione di indennità dei lavoratori, piani 401(k), assicurazione sanitaria e altri benefit in un unico luogo

Limitazioni di QuickBooks Payroll

Alcuni utenti hanno trovato la piattaforma difficile da navigare

È necessario avere un abbonamento alla contabilità di QuickBooks per poter aggiungere un abbonamento alle paghe

Prezzi di QuickBooks Payroll

Payroll Core: $45/mese più $6/mese per dipendente

$45/mese più $6/mese per dipendente Payroll Premium: $80/mese più $8/mese per dipendente

$80/mese più $8/mese per dipendente Payroll Elite: $125/mese più $10/mese per dipendente

QuickBooks Payroll valutazioni e recensioni

G2: 3.8/5 (60+ recensioni)

3.8/5 (60+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (800+ recensioni)

3. Paychex

via Paychex Payroll è una soluzione all-in-one per le risorse umane e le buste paga, pensata per le aziende in espansione. Questa alternativa di Gusto consente ai proprietari di aziende di impostare rapidamente le buste paga online, le dichiarazioni fiscali e i pacchetti di benefit per i dipendenti. Inoltre, Paychex offre una serie di pacchetti personalizzabili per adattarsi al budget delle piccole imprese.

Le migliori caratteristiche di Paychex

Invitate i nuovi dipendenti a iscriversi automaticamente al sistema di pagamento mobile tramite un account Paychex Flex

Ridurre le ore spese per l'onboarding e la formazione grazie alla piattaforma di e-learning facile da usare

Utilizzate il servizio onlineper la creazione di manuali per i dipendenti per comunicare ai dipendenti le politiche aziendali, statali e federali

Digitalizzare le comunicazioni ai dipendenti per semplificare la gestione delle prestazioni

Limitazioni di Paychex

La soluzione non ha un numero di integrazioni pari a quello di altre piattaforme di payroll

Può essere difficile gestire i pagamenti degli appaltatori (rispetto ai dipendenti stipendiati)

Prezzi di Paychex

Paychex Flex Essenziale: $39/mese più $5 per dipendente

$39/mese più $5 per dipendente Paychex Flex Seleziona: Contatta per i prezzi

Contatta per i prezzi Paychex Flex Pro: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Paychex

G2: 4,2/5 (1.400+ recensioni)

4,2/5 (1.400+ recensioni) Capterra: 4.1/5 (1.400+ recensioni)

4. Buste paga Square

via Buste paga quadrate Square Payroll è una soluzione basata sul cloud che consente ai professionisti delle risorse umane di gestire le buste paga, pagare le imposte e gestire le questioni di conformità, tutto in un unico luogo. Square Payroll semplifica il pagamento dei dipendenti a ore e a stipendio, oltre a gestire le richieste di ferie, i permessi per malattia e i congedi.

Inoltre, con l'app Square Team, i professionisti delle risorse umane in remoto possono gestire il proprio team da qualsiasi luogo.

Le migliori caratteristiche di Square Payroll

Pagare i dipendenti a tempo pieno e gli appaltatori direttamente dalla dashboard di Square

Pagare i dipendenti tramite deposito diretto, assegni manuali o App Cash

Archiviazione automatica di W-2 e 1099-NEC a fine anno

Gestione di più tassi di retribuzione, commissioni, bonus, mance e altri metodi di pagamento

Limitazioni di Square Payroll

Le personalizzazioni disponibili per le detrazioni dei dipendenti sono limitate

Alcune funzioni disponibili sull'applicazione desktop non sono disponibili sull'applicazione mobile

Prezzi di Square Payroll

Pagamenti per soli appaltatori: $6/mese per dipendente

$6/mese per dipendente Pagamenti a servizio completo: $35/mese più $6 per dipendente

Square Payroll valutazioni e recensioni

G2: 4.2/5 (25+ recensioni)

4.2/5 (25+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (600+ recensioni)

5. ADP

via ADP ADP è un sistema completo per la gestione delle paghe e dei soluzione per la gestione dei dipendenti costruita per aziende di tutte le dimensioni. Con questa alternativa a Gusto, è possibile gestire il rilevamento delle presenze, impostare benefit e pacchetti assicurativi e risparmiare tempo con il reclutamento e l'assunzione. Inoltre, ADP si integra con le vostre applicazioni preferite e offre un proprio marketplace di add-on per la creazione di report personalizzati sui nuovi assunti.

Le migliori caratteristiche di ADP

Accesso a un portale self-service per i dipendenti tramite l'applicazione mobile

Integrazione perfetta del sistema paghe con i software aziendali, i software di contabilità, i sistemi HR e gli ERP preferiti

Gestione dei benefit per i dipendenti, come 401(k), IRA, assicurazione sanitaria di gruppo e assicurazione aziendale, tutto in un unico posto

Con ADP TotalSource, potete accedere a un'organizzazione professionale di datori di lavoro (PEO) per il supporto alle risorse umane

Limitazioni di ADP

Alcuni report mancano di funzionalità di personalizzazione

I nuovi utenti possono essere sopraffatti dal gran numero di strumenti HR presenti nel software

Prezzi di ADP

I prezzi variano a seconda delle esigenze aziendali

Valutazioni e recensioni di ADP

G2: 3,8/5 (oltre 200 recensioni)

3,8/5 (oltre 200 recensioni) Capterra: 4,4/5 (oltre 3.000 recensioni)

6. Patriota

via Patriota Patriot è una piattaforma di contabilità e buste paga online nota per la sua facilità d'uso. Attraverso il portale dei dipendenti, i membri del team possono accedere alle loro buste paga, alla cronologia degli stipendi, ai W-2 e alle richieste di ferie. La piattaforma gestisce automaticamente la dichiarazione dei redditi, paga i collaboratori e i professionisti dipendenti, gestisce le modifiche di stipendio al volo e si integra con Patriot HR per accedere a un numero ancora maggiore di strumenti.

Le migliori caratteristiche di Patriot

Gestione di tutte le frequenze di pagamento, compresi i pagamenti bisettimanali, semestrali o mensili

Modificare al volo le tariffe orarie dei dipendenti, senza dover uscire dalla pagina o eseguire una nuova busta paga

Impostare budget per le paghe per i diversi reparti

Aggiungere alla piattaforma un numero illimitato di utenti con diverse autorizzazioni

Limitazioni per i patrioti

Non è possibile modificare le tariffe salariali al volo

La configurazione iniziale richiede molto tempo

Prezzi di Patriot

Basic: $17/mese più $4 per dipendente

$17/mese più $4 per dipendente Servizio completo : $37/mese più $4 per dipendente

Patriot valutazioni e recensioni

G2: 4,8/5 (500+ recensioni)

4,8/5 (500+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (3.000+ recensioni)

7. SurePayroll

via SurePayroll SurePayroll è una piattaforma all-in-one che semplifica la gestione delle buste paga. Con questa alternativa a Gusto, è possibile automatizzare le buste paga, eseguire report e presentare le imposte. Inoltre, è possibile gestire i pacchetti di benefit per i dipendenti, tra cui la previdenza per i lavoratori, i piani 401(k) e i piani sanitari.

Le migliori caratteristiche di SurePayroll

Eseguire controlli pre-assunzione per verificare la provenienza e la presenza di sostanze stupefacenti

Gestione delle detrazioni 401(k), dei fondi FSA e HSA e di altri benefit in un'unica soluzione

Elaborazione delle buste paga in mobilità con l'applicazione mobile

Utilizzare la funzione "imposta e dimentica" per eseguire automaticamente le buste paga dei dipendenti

Limitazioni di SurePayroll

La configurazione iniziale può essere confusa se non si è mai lavorato con una piattaforma di payroll

Può essere difficile impostare le buste paga per i dipendenti che vivono in stati diversi

Prezzi di SurePayroll

Contattare per un preventivo personalizzato

Valutazioni e recensioni di SurePayroll

G2: 4.4/5 (500+ recensioni)

4.4/5 (500+ recensioni) Capterra: 4.1/5 (200+ recensioni)

8. OnPay

via OnPay OnPay semplifica la gestione delle paghe e gestione della forza lavoro per organizzazioni non profit, startup e medie imprese. Questa alternativa di Gusto vi associa a un esperto per semplificare la configurazione iniziale e gestisce tutte le imposte locali, statali e federali per vostro conto. Inoltre, OnPay si integra con QuickBooks, Xero e con i più diffusi software di gestione del tempo.

Le migliori caratteristiche di OnPay

Sfruttate i Report Designers per creare report personalizzati sulle retribuzioni

Pagare i lavoratori W-2 e 1099 tramite deposito diretto, carta di debito o assegno

Richiedere, approvare e ricevere notifiche per le richieste di ferie

Creare un organigramma visivo per la vostra azienda, organizzato per posizione dei dipendenti, reparto o team

Limitazioni di OnPay

Alcuni strumenti di automazione non sono così chiari come quelli di altri fornitori di buste paga

La piattaforma non dispone di un numero di integrazioni pari a quello di altre soluzioni software per le buste paga

Prezzi di OnPay

40 dollari al mese più 6 dollari per dipendente

Valutazioni e recensioni di OnPay

G2: 4.8/5 (oltre 200 recensioni)

4.8/5 (oltre 200 recensioni) Capterra: 4.8/5 (400+ recensioni)

9. Homebase

via Homebase Homebase è un'azienda che si occupa di paghe e piattaforma per l'inserimento dei dipendenti costruita per i team a ore. Con questa alternativa a Gusto, i manager possono snellire i processi HR trasformando i fogli di presenza in buste paga, automatizzando il calcolo delle imposte ed eseguendo la reportistica sui nuovi assunti. Inoltre, Homebase imposta le pause, calcola gli straordinari, archivia i cartellini e automatizza i servizi di busta paga per più sedi.

I migliori servizi di Homebase

Calcolo automatico di ore, pause, straordinari e PTO dall'orologio incorporato di Homebase

Semplificare il processo di inserimento dei nuovi assunti facendo firmare elettronicamente i moduli per la busta paga e l'inserimento dei dipendenti

Utilizzate l'app per creare orari, pubblicare turni aperti e impostare date di black-out

Iniziare con una libreria di modelli di descrizione del lavoro pre-scritti per accelerare il processo di assunzione

Limitazioni di Homebase

Le soluzioni per le paghe e le risorse umane non sono pensate per i dipendenti stipendiati

Può essere difficile eseguire funzioni HR manuali (ad esempio, correggere un errore di clock-in o clock-out)

Prezzi di Homebase

Basic: $0

$0 Essenziale: $20/mese per sede

$20/mese per sede Plus: $48/mese per sede

$48/mese per sede Tutto in uno: $80/mese per sede

Valutazioni e recensioni su Homebase

G2: 4.3/5 (oltre 100 recensioni)

4.3/5 (oltre 100 recensioni) Capterra: 4.6/5 (oltre 900 recensioni)

10. Zenefits

via Zenefits Zenefits è una piattaforma intuitiva che aiuta le aziende a gestire in modo più efficiente l'inserimento dei dipendenti, i benefit e le buste paga. La soluzione, facile da usare, è completa di un numero illimitato di paghe, di orari e tassi di retribuzione multipli, di supporto per le trattenute e persino di reportistica sulle mance.

Inoltre, Zenefits semplifica la gestione della forza lavoro mettendo insieme pacchetti retributivi, snellendo il processo di onboarding e creando un organigramma aziendale.

Le migliori caratteristiche di Zenefits

Creazione di politiche PTO e gestione automatica delle richieste di ferie

Sincronizzazione immediata dei nuovi assunti con le buste paga, per renderli operativi fin dal primo giorno di lavoro

Utilizzare gli strumenti di pianificazione e orario di Zenefits per sincronizzare automaticamente le pause, i permessi e le ore di lavoro con le buste paga

Eseguire automaticamente le detrazioni corrette una volta che i dipendenti hanno selezionato il loro pacchetto di benefit

Limitazioni di Zenefits

La piattaforma non offre un numero di flussi di lavoro automatizzati pari a quello di altri strumenti di gestione delle paghe

Il cruscotto può essere difficile da personalizzare

Prezzi di Zenefits

Essenziale: $8/mese per dipendente

$8/mese per dipendente Crescita: $16/mese per dipendente

$16/mese per dipendente Zen: $27/mese per dipendente

Valutazioni e recensioni di Zenefits

G2: 4/5 (oltre 400 recensioni)

4/5 (oltre 400 recensioni) Capterra: 4.2/5 (800+ recensioni)

controlla queste recensioni {\an8}Alternative ai benefici !

Altri strumenti di IA

Piattaforme come Gusto e i suoi concorrenti possono aiutare a semplificare le buste paga. Tuttavia, esistono molti altri strumenti che aiutano il team delle risorse umane a risparmiare tempo durante la giornata lavorativa, a partire da ClickUp.

Creare facilmente database e visualizzare i dati sulle risorse umane con la vista Tabella di ClickUp ClickUp per le risorse umane offre una piattaforma all-in-one per aiutare i dipartimenti delle risorse umane a reclutare, inserire nuovi membri del team e monitorare i dipendenti . Inoltre, ClickUp viene fornito con un vasta libreria di modelli HR come il modello Modello di rapporto sulle paghe per aiutare il vostro team a lavorare in modo più efficiente.

Con ClickUp AI , i professionisti delle risorse umane possono scrivere automaticamente riassunti, copiare e modificare il proprio lavoro o creare sottoattività per progetti di ampia portata. Con ClickUp Docs l'intero reparto Risorse Umane può collaborare contemporaneamente su un singolo documento.

Utilizzando Vista tabella ClickUp è possibile tenere traccia dei nuovi talenti in arrivo o delle valutazioni delle prestazioni dei dipendenti. Inoltre, Automazioni ClickUp consente ai professionisti delle risorse umane di spostare gli assegnatari, snellire i processi di approvazione e aggiornare automaticamente gli stati. ✨

Le migliori caratteristiche di ClickUp

Riduzione delle ore dedicate alla revisione delle buste paga grazie alla raccolta dei dati dei dipendenti tramitemodelli di rapporti sulle paghe* Semplificare la formazione dei dipendenti con attività e sottoattività, documenti e commenti

Raccogliere dati dai candidati nella vostra pipeline di talenti attraverso campi personalizzati

Rafforzare la comunicazione aziendale attraverso i commenti sulle attività, i tag e i canali di chat riservati

Limitazioni di ClickUp

ClickUp non si occupa di buste paga, ma offre modelli di buste paga

Il gran numero di funzioni può essere eccessivo per i nuovi utenti

Prezzi di ClickUp

**Gratuito per sempre

Unlimited: $7/mese per utente

$7/mese per utente Aziendale: $12/mese per utente

$12/mese per utente Impresa: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile in prova gratuita e su tutti i piani a pagamento per $5 per spazio di lavoro

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (9.000+ recensioni)

4,7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (3.000+ recensioni)

Semplificate il vostro dipartimento di risorse umane con ClickUp

Il giusto software per le buste paga, rispetto a Gusto, ridurrà le ore dedicate ai servizi di busta paga, all'inserimento dei dipendenti e persino alla gestione dei talenti.

Per attrezzare al meglio il vostro team HR al di là delle buste paga, scegliete ClickUp, la piattaforma AI all-in-one completa di una libreria di modelli, migliaia di integrazioni, viste personalizzabili e campi personalizzati per aiutare il vostro dipartimento HR a funzionare in modo più fluido. Per risparmiare innumerevoli ore ogni settimana, provate ClickUp oggi stesso . 🙌