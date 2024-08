le 10 migliori app per prendere appunti per Mac nel 2024

Le app per prendere appunti possono rendere i vostri flussi di lavoro molto più efficienti. Queste app migliorano il noioso compito di prendere appunti, in modo che possiate facilmente annotare i punti salienti delle riunioni, mettere su carta le vostre idee creative per i nuovi prodotti e tenere traccia dei progressi del vostro team.

Ma non tutte le app per prendere appunti funzionano perfettamente sui vostri prodotti Apple. Per sfruttare al meglio questi strumenti, sono necessarie le app per prendere appunti per MacOS. (Pensate alle scorciatoie da tastiera e alle numerose integrazioni utili)

In questa sede esamineremo le app per prendere appunti per Mac e gli elementi chiave da ricercare. Inoltre, vi sveleremo le 10 migliori app per prendere appunti per Mac con un'analisi di ciò che le rende così eccezionali.

Cosa sono le app per prendere appunti per Mac?

Le app per prendere appunti per Mac sono native del sistema operativo Mac. Ciò significa che sono progettate per integrarsi con il software Mac. Come scrivere applicazioni per Mac sono diverse dagli strumenti che si aprono in una finestra del browser. Si sincronizzano su tutti i dispositivi Apple, funzionano nel cloud e sono costruite per integrarsi direttamente nel sistema operativo Mac.

Questi applicazioni per prendere appunti sono migliori per la produttività perché sono state create appositamente per i flussi di lavoro del Mac. Ciò significa che non riceverete notifiche dall'esterno del vostro spazio di lavoro. Inoltre, è più facile cercare i propri appunti senza aprire finestre del browser e distrarsi.

Esistono diversi tipi di app per prendere appunti per Mac. Si va da semplici strumenti per annotare qualche idea a ecosistemi software completi che funzionano come centri di gestione dei progetti. 🌻

Cosa cercare nelle app per prendere appunti per Mac?

Esiste un'ampia gamma di app per prendere appunti per Mac, che offre decine di opzioni a portata di mano. Sia che vogliate un'interfaccia tradizionale o uno strumento potente in grado di gestire tutto, c'è un'app adatta alle vostre esigenze. 👀

Ecco cosa cercare nelle app per prendere appunti per Mac:

Organizzazione perfetta : È facile perdersi nei propri pensieri e perderli in una cartella mal organizzata. Cercate un'app per prendere appunti che vi permetta di organizzare le cose in modo sensato

: È facile perdersi nei propri pensieri e perderli in una cartella mal organizzata. Cercate un'app per prendere appunti che vi permetta di organizzare le cose in modo sensato Ricerca utile : Non ha senso prendere appunti se poi non si riesce a trovarli. Scegliete un'app per prendere appunti che offra strumenti di ricerca efficaci

: Non ha senso prendere appunti se poi non si riesce a trovarli. Scegliete un'app per prendere appunti che offra strumenti di ricerca efficaci Veloce da usare : Scegliete un'app per prendere appunti che abbia un'interfaccia intuitiva e strumenti che vi permettano di iniziare rapidamente

: Scegliete un'app per prendere appunti che abbia un'interfaccia intuitiva e strumenti che vi permettano di iniziare rapidamente Tempo di caricamento rapido: Assicuratevi che l'app si carichi rapidamente e che vi permetta di prendere appunti velocemente - punti di bonus per le scorciatoie da tastiera e gli strumenti che velocizzano ulteriormente le cose

Le 10 migliori app per prendere appunti per Mac da usare nel 2024

Ecco le migliori app per prendere appunti su Mac. Dalle semplici app con strumenti di editor di testo progettate per prendere appunti memo agli strumenti di gestione del software, c'è qualcosa per ogni esigenza aziendale. ✨

Scoprite le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp per personalizzare il flusso di lavoro in base alle vostre esigenze

ClickUp è un software di gestione dei progetti che funziona perfettamente su Mac e altri sistemi operativi. Le sue caratteristiche sono perfette per le vostre esigenze di annotazione. 🤩 Blocco note di ClickUp è uno strumento personalizzabile per prendere appunti. Utilizzatelo per annotare le proposte di progetto, per scrivere liste di controllo o per prendere appunti veloci dopo una riunione. È dotato di numerosi strumenti di editing e di trascinamento per rendere l'organizzazione un gioco da ragazzi.

Aggiungete intestazioni per suddividere le note più lunghe e utilizzate la codifica a colori per evidenziare i fatti importanti. Inoltre, è possibile trasformare qualsiasi nota in un'attività con date di scadenza, priorità e destinatari. Inoltre, grazie all'estensione Chrome, all'applicazione desktop e all'applicazione mobile, è possibile accedere alle note da qualsiasi luogo. ClickUp Docs offre un altro modo per prendere appunti. Funzioni più avanzate come le pagine annidate, le tabelle incorporate e gli strumenti di formattazione consentono di prendere appunti semplici a nuovi livelli. Collaborate in tempo reale con i colleghi e ritrovate facilmente i vostri appunti in un secondo momento grazie alla ricerca intuitiva.

Avete bisogno di aiuto per scrivere appunti? ClickUp AI offre suggerimenti, modifica il lavoro e fa risparmiare tempo con una sintesi immediata. Questo assistente di scrittura genera anche elementi di azione e semplifica la formattazione per una migliore organizzazione.

Le migliori caratteristiche di ClickUp

Migliaia di modelli, tra cuiguide all'uso di Docs, modelli organizzativi e modelli di flusso di lavororisparmiare tempo quando si tratta di stare in cima alla lista delle cose da fare

Semplificarela gestione dei documenti grazie a wiki, dashboard e filtri personalizzati per trovare tutto in pochi secondi

Utilizzate l'app desktop su tutti i vostri dispositivi Apple, tra cui iPad, iPhone, desktop Mac e Macbook

Grazie alla collaborazione in tempo reale, potete lavorare con il vostro team per modificare le note o integrarle in un sistema di gestione delle attività più ampio

L'interfaccia utente semplice rende facile prendere appunti e organizzarli senza una curva di apprendimento eccessiva

Lo strumento di facile ricerca consente di trovare le note e le idee in pochi secondi

Limitazioni di ClickUp

ClickUp AI è attualmente disponibile solo sull'applicazione desktop, ma il lancio su mobile è imminente

Sebbene sia facile comprendere le funzioni di presa di appunti, c'è una curva di apprendimento per sfruttare l'intero strumento software

Prezzi di ClickUp

**Gratuito per sempre

Impossibile : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Impresa : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile per l'acquisto su tutti i piani a pagamento al prezzo di $5 per membro del Workspace e ospite interno al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4.7/5 (8.900+ recensioni)

: 4.7/5 (8.900+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (oltre 3.800 recensioni)

2. Note Apple iCloud

via Note di Apple iCloud Cosa c'è di meglio di uno strumento per prendere appunti progettato da Apple per Mac? Apple Notes, disponibile sull'App Store, è un'applicazione nativa per Mac che semplifica l'annotazione degli appunti appunti per le riunioni e annotare i punti chiave.

E soprattutto, i vostri appunti sono sempre aggiornati grazie all'archiviazione su cloud. Ciò significa che vedrete l'ultima versione delle vostre idee sul vostro telefono, anche se le avete scritte sul desktop del vostro Mac.

Le migliori caratteristiche di Apple iCloud

Le cartelle consentono di organizzare gli appunti in base allo scopo, agli obiettivi o a qualsiasi struttura vi sembri sensata

Le funzioni di condivisione consentono di controllare l'accesso e le autorizzazioni alle note

Usate la funzionalità di ricerca per rintracciare idee e appunti, sia che li abbiate presi stamattina sia che li abbiate presi due anni fa

Recuperare le note cancellate entro 30 giorni in due semplici passi

Utilizzate gli hashtag per etichettare le note per una migliore organizzazione e ricerca

Limitazioni di Apple iCloud

L'app Apple Notes non accede alle note archiviate su altre app, come quelle di Google o Yahoo, e non supporta il markdown

L'app non si sincronizza con Windows o Android, quindi è più adatta agli utenti che utilizzano solo il software Apple iOS

Prezzi Apple iCloud

**Gratuito

Valutazioni e recensioni di Apple iCloud

G2 : 4.3/5 (900+ recensioni)

: 4.3/5 (900+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (oltre 1.500 recensioni)

3. Evernote

via EvernoteEvernote è una popolare applicazione multipiattaforma che ha conquistato il mondo degli appunti. Che si tratti di uno studente che la usa per prendere appunti in classe, di un professionista che la sfrutta per l'organizzazione del team o di qualcuno che la usa per la struttura personale, va oltre il tradizionale prendere appunti. ✍️

Le migliori caratteristiche di Evernote

Creare e assegnare istantaneamente compiti nelle note per spostare il lavoro lungo la catena di montaggio

Utilizzate lo strumento web clipper per scattare screenshot di pagine web e prendere appunti direttamente su di esse

Scansione di appunti scritti a mano e documenti importanti direttamente nell'app per una facile consultazione

L'integrazione con Google Calendar consente di tenere sotto controllo la situazione e di allegare le note alle riunioni, in modo da sapere sempre a che punto sono le cose

Limitazioni di Evernote

La versione gratuita è limitata e i piani a pagamento potrebbero essere costosi per chi ha bisogno solo di un semplice strumento per prendere appunti

Sebbene sia possibile condividere gli appunti, non supporta la collaborazione in tempo reale

Prezzi di Evernote

**Gratuito

Personale : $14,99/mese

: $14,99/mese Professionale : $17.99/mese

: $17.99/mese Per le squadre: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Evernote

G2 : 4.4/5 (2.000+ recensioni)

: 4.4/5 (2.000+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (oltre 8.100 recensioni)

4. Microsoft OneNote

via Microsoft OneNoteOneNote di Microsoft è uno strumento che porta i semplici appunti a un livello superiore. Condividete facilmente le note e collaborate con i vostri colleghi in un unico ecosistema. La struttura e gli strumenti di ricerca consentono di organizzarsi e di trovare le idee più facilmente che mai.

Le migliori caratteristiche di Microsoft OneNote

Lo strumento offre una sensazione simile alla carta, che piace ai tradizionalisti che desiderano i tempi della carta e della penna

Gli abbonamenti includono le funzioni di annotazione con strumenti quali Excel, PowerPoint, Word e Outline

Organizzare gli appunti in sezioni e pagine per non perdere mai più un'idea importante

Strumenti come l'evidenziazione, le annotazioni e il disegno consentono di aggiungere un contesto alle idee

Limitazioni di Microsoft OneNote

Non esiste un'archiviazione solo offline, quindi gli appunti presi offline non verranno sincronizzati finché non si dispone di una connessione a Internet e se si chiude la nota prima di allora, si perderanno le modifiche apportate

Lo strumento non ha opzioni di esportazione, quindi passare a un'altra applicazione significa trasferire manualmente gli appunti

Prezzi di Microsoft OneNote

Microsoft 365 Business Basic : $6,00/mese

: $6,00/mese Microsoft 365 Personal : $6,99/mese

: $6,99/mese Microsoft 365 Apps for Business : $8,25/mese

: $8,25/mese Microsoft 365 Family : $9,99/mese

: $9,99/mese Microsoft 365 Business Standard : $12,50/mese

: $12,50/mese Microsoft 365 Business Premium: $22,00/mese

Valutazioni e recensioni di Microsoft OneNote

G2 : 4.5/5 (1.800+ recensioni)

: 4.5/5 (1.800+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (oltre 1.300 recensioni)

5. Slite

via Slite Slite è uno strumento di gestione della conoscenza alimentato dall'intelligenza artificiale. Consente di creare e archiviare contenuti, sia che si tratti di un wiki aziendale, di appunti di riunioni di team o di processi e guide di onboarding. Le funzioni di intelligenza artificiale traducono, modificano e formattano il vostro lavoro e sono ottime per semplificare, riassumere e abbreviare i contenuti.

Le migliori caratteristiche di Slite

Digitate una domanda nella funzione di ricerca e otterrete una risposta basata sui vostri appunti e documenti

Le intuizioni dell'intelligenza artificiale evidenziano le note che devono essere riviste, aggiornate o archiviate, in modo che le note siano sempre aggiornate

Unire rapidamente le note ed eliminare i duplicati

Importazione di quasi tutti i tipi di documenti da strumenti come Notion, Evernote e altre app per prendere appunti, grazie al riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) integrato

Limitazioni di Slite

Le limitate opzioni di esportazione e importazione rendono più difficile il trasferimento di appunti da altri strumenti

Non si integra bene con altre app, quindi potrebbe essere troppo limitato per le organizzazioni che hanno un mosaico di strumenti per il flusso di lavoro

Prezzi di Slite

**Gratuito

Standard : $10/utente/mese

: $10/utente/mese Premium : $15/utente/mese

: $15/utente/mese Impresa: Prezzi personalizzati

Slite valutazioni e recensioni

G2 : 4.7/5 (100+ recensioni)

: 4.7/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (40+ recensioni)

6. Quaderni per Mac

via Quaderni per Mac Notebooks per Mac è un semplice strumento per prendere appunti che aggiunge struttura e organizzazione ai vostri pensieri scritti. Archiviate i vostri appunti come libri annidati e create segmenti per tenere traccia di tutti i vostri contenuti. 📝

le migliori caratteristiche di #### Notebooks per Mac

L'interfaccia visiva rende divertente prendere appunti

L'importazione supporta un'ampia gamma di file, tra cui la formattazione markdown, l'HTML e il testo normale

Le note vengono memorizzate come file HTML, riducendo la complessità e rendendo gli strumenti più veloci da caricare

La semplice sincronizzazione consente di collegarlo ad altri strumenti per ottimizzare i flussi di lavoro

limitazioni di #### Notebooks per Mac

Alcuni utenti hanno notato che l'applicazione si blocca durante il caricamento, soprattutto se si hanno molti appunti

La nuova applicazione di Dropbox potrebbe causare il malfunzionamento della funzione di ricerca, ma è possibile risolvere il problema con pochi passaggi indicati dal team di supporto

prezzi di #### Notebooks per Mac

Prova gratuita

Abbonamento: $43.99

Notebooks for Mac valutazioni e recensioni

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

7. Orso

via OrsoOrso è un'applicazione per appunti in markdown progettata per Apple Mac, iPhone e iPad. Utilizzate questa pluripremiata applicazione per prendere appunti, aggiungere tabelle, incorporare foto e creare elenchi di cose da fare in un unico spazio.

Le migliori caratteristiche di Bear

Esportazione degli appunti in diversi formati e condivisione degli appunti nel modo che preferisci

La splendida interfaccia ha vinto l'Apple Design Award ed è intuitiva da utilizzare

Le funzioni di sicurezza, come le note crittografate, mantengono al sicuro i vostri dati e i vostri pensieri

La funzionalità di ricerca OCR consente di cercare il testo all'interno di PDF e immagini

Limitazioni dell'orso

La versione gratuita è limitata, quindi dovrete pagare per avere accesso a tutte le funzioni

Non c'è integrazione di terze parti, il che significa che si può lavorare solo all'interno dell'app

Prezzi di Bear

Prova gratuita : 7 giorni di prova

: 7 giorni di prova Bear Pro: $2.99/mese

Valutazioni e recensioni di Bear

G2 : 4.5/5 (40+ recensioni)

: 4.5/5 (40+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (10+ recensioni)

8. Ossidiana

via OssidianaOssidiana è un'applicazione per prendere appunti completamente personalizzabile che consente di accedere ai propri pensieri sia online che offline. Con centinaia di plugin e temi, è possibile creare diari, annotare note e creare database di conoscenze che si adattano al proprio stile.

Le migliori caratteristiche di Obsidian

Utilizzate questa applicazione altamente personalizzabile come un mini-assistente personale che sa esattamente dove sono archiviate tutte le vostre informazioni

Collegate facilmente gli appunti per creare connessioni tra i pensieri e i progetti

Tracciate la connessione tra i vostri pensieri e le vostre note su un grafico visivamente accattivante per ottenere informazioni sul vostro modo di pensare

Utilizzate la funzione Canvas come spazio creativo per giocare con le idee

Limitazioni di Obsidian

È necessario pagare per semplici funzioni, come la sincronizzazione, che sono incluse nel prezzo di altri strumenti

Non c'è una funzione di collaborazione nativa, il che limita i team aziendali

Prezzi di Obsidian

Uso personale : Gratuito

: Gratuito Uso commerciale: $50/utente/anno

Obsidian valutazioni e recensioni

G2 : N/A

: N/A Capterra: 4.9/5 (20+ recensioni)

9. UPDF

via UPDF UPDF è un editor di PDF online dotato di funzioni AI. Carica i PDF e poi annota, modifica e riassume istantaneamente le informazioni in semplici note.

Le migliori caratteristiche di UPDF

Il supporto per decine di formati, tra cui HTML, XML e PDF, consente di caricare una varietà di documenti da trasformare in note

Utilizzo della funzionalità OCR per la ricerca di testo nei PDF

L'intelligenza artificiale integrata rende più veloce che mai la sintesi, l'evidenziazione dei punti salienti e l'annotazione di appunti

Un'ampia gamma di strumenti di annotazione come evidenziatori, forme e caselle di testo, trasformano ogni nota in un'opera d'arte

Limitazioni di UPDF

Gli utenti segnalano che a volte lo strumento è difettoso e rallenta il processo di riflessione

Lo strumento di firma del trackpad non è intuitivo e può essere difficile da usare

Prezzi di UPDF

piano annuale UPDF Pro : 59,99 dollari con fatturazione annuale

: 59,99 dollari con fatturazione annuale piano UPDF Pro Perpetuo : $109,99 pagamento unico, accesso a vita

: $109,99 pagamento unico, accesso a vita UPDF AI Add-On : $12/mese

: $12/mese UPDF Enterprise Plan: $109 una tantum

Valutazioni e recensioni di UPDF

G2 : 4,8/5 (10+ recensioni)

: 4,8/5 (10+ recensioni) Capterra: 3.8/5 (5+ recensioni)

10. Joplin

via Joplin Joplin è un'applicazione open source per prendere appunti che consente di accedere al proprio lavoro da qualsiasi luogo. Lo strumento supporta file di testo, immagini e audio, portando i vostri appunti a nuovi livelli e formati.

Le migliori caratteristiche di Joplin

Utilizzate le funzioni di collaborazione e condivisione per lavorare insieme a compagni di squadra o amici su nuove idee

L'estensione Clipper per Firefox e Chrome trasforma le pagine web in appunti modificabili

Plugin e temi consentono di personalizzare l'applicazione

Le funzioni di crittografia mantengono gli appunti al sicuro e proteggono i vostri pensieri dai concorrenti

Limitazioni di Joplin

Le funzioni di collaborazione funzionano solo su Joplin Cloud

Non dispone di funzioni avanzate come l'OCR o la scansione mobile

Prezzi di Joplin

Basic : $2.99/mese

: $2.99/mese Pro : $5.99/mese

: $5.99/mese Team: $7,99/mese

Joplin valutazioni e recensioni

G2 : 5/5 (1+ recensioni)

: 5/5 (1+ recensioni) Capterra: N/A

Migliorare la presa di appunti con ClickUp

Scegliete una delle migliori app per prendere appunti per Mac e iniziate a ottimizzare i vostri flussi di lavoro e a prendere appunti migliori. Grazie a funzioni come la collaborazione in tempo reale, la condivisione semplice e la sicurezza, potrete coinvolgere tutto il team e battere la concorrenza nel lancio di nuovi prodotti. Inoltre, questi strumenti consentono di semplificare la vita personale e di organizzare i propri pensieri. Iscrivetevi oggi stesso a ClickUp e migliorate i vostri processi di presa di appunti. Create compiti, aggiungete assegnatari e segnalate le priorità direttamente nelle vostre note. Oppure riassumete i punti chiave delle riunioni e create basi di conoscenza in pochi secondi, non ore, grazie all'intelligenza artificiale integrata. Con questi strumenti, sarete pronti a creare idee migliori, condividerle con il vostro team e passare all'azione. 🙌