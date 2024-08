10 Migliori software per la gestione dei progetti di interior design nel 2024

Le aziende di interior design hanno esigenze specifiche che vanno oltre il generico project management. Per rispettare con successo le scadenze del progetto di interior design e impressionare i vostri client, è essenziale rimanere organizzati durante tutto il processo.

Ciò comporta attività quali l'ottenimento dell'approvazione da parte dei client per la proposta di design per la casa o l'ufficio e la gestione efficace delle fatture e delle consegne da parte di più fornitori.

Un software di project management per l'interior design può aiutare a gestire tutte queste parti in movimento. Ecco cosa cercare quando si confronta un software di progettazione d'interni strumento di project management e le 10 migliori opzioni per gli interior designer e i team di interior design nel 2024.

Cos'è il software di project management per l'interior design?

Il software per la gestione dei progetti di interior design è uno strumento di project management per interior designer. Include funzioni di base software di project management di base funzioni, oltre a strumenti che aiutano specificamente nella gestione della progettazione di interni.

Il software aiuta a gestire più progetti di design, mantenendo tutti i team di interior design dell'agenzia o dello studio sulla stessa pagina. Le migliori piattaforme di project management per l'interior design consentono di visualizzare un intero progetto a volo d'uccello, ma anche di effettuare uno zoom sulle chiavi di lettura risultati per assicurarsi che le cose vengano fatte in tempo e nel giusto ordine.

Gli strumenti con le migliori valutazioni nel 2024 includono anche modelli pronti all'uso e visualizzazioni di progetti mirati a attività cardine e requisiti nel design degli interni, compreso il design bacheche creazione di proposte e lavori con fornitori esterni. Se volete il miglior software di project management, cercate uno sportello unico per progetti di interior design complessi.

Cosa cercare in un software di project management per l'interior design?

La scelta del giusto software di project management per l'interior design migliorerà il risultato del progetto. Oltre a gestire le attività di base, questi strumenti dovrebbero integrarsi con l'intera azienda, a vantaggio non solo degli aspetti di progettazione rivolti al cliente, ma anche della collaborazione interna del team, del monitoraggio e delle scadenze:

Un'interfaccia user-friendly: Cercate una piattaforma con la quale il vostro team possa facilmente familiarizzare, in modo da potersi concentrare sul proprio lavoro di progettazione invece di lottare per capire un nuovo sistema software

Cercate una piattaforma con la quale il vostro team possa facilmente familiarizzare, in modo da potersi concentrare sul proprio lavoro di progettazione invece di lottare per capire un nuovo sistema software Una piattaforma basata sul cloud: Con i dati nel cloud, è possibile accedere ai risultati della progettazione, ai programmi del progetto e ad altro ancora, anche durante le visite in cantiere a casa o in ufficio del cliente

Con i dati nel cloud, è possibile accedere ai risultati della progettazione, ai programmi del progetto e ad altro ancora, anche durante le visite in cantiere a casa o in ufficio del cliente Integrazione con il software di contabilità: Le integrazioni contabili senza soluzione di continuità consentono di monitorare i costi senza utilizzare più strumenti, mantenendo tutte le fatture e i contratti di clienti e fornitori in un unico punto

Le integrazioni contabili senza soluzione di continuità consentono di monitorare i costi senza utilizzare più strumenti, mantenendo tutte le fatture e i contratti di clienti e fornitori in un unico punto Assistenza per utenti esterni: La possibilità di invitare utenti esterni, come i client di progettazione e i fornitori esterni, garantisce la sincronizzazione di tutti

La possibilità di invitare utenti esterni, come i client di progettazione e i fornitori esterni, garantisce la sincronizzazione di tutti Prezzi flessibili: I diversi piani tariffari, compresi quelli personalizzati e il piano gratuito, offrono flessibilità agli studi e alle agenzie di interior design in crescita

I diversi piani tariffari, compresi quelli personalizzati e il piano gratuito, offrono flessibilità agli studi e alle agenzie di interior design in crescita Modelli di progetto: Questi modelli, come quelli per l'inserimento di nuovi clienti e per le fatture, velocizzano l'avvio di nuovi progetti e garantiscono la coerenza tra più progetti

Questi modelli, come quelli per l'inserimento di nuovi clienti e per le fatture, velocizzano l'avvio di nuovi progetti e garantiscono la coerenza tra più progetti **Questi strumenti aiutano a visualizzare e presentare le idee ai client

I 10 migliori software di interior design da utilizzare nel 2024

Per aiutarvi a trovare il giusto strumento di project management per la vostra azienda di interior design, abbiamo stilato questo elenco dei migliori software per interior designer da utilizzare nel 2024.

I progettisti di interni possono tenere sotto controllo contatti, progetti e idee con le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp

ClickUp è un'applicazione all-in-one strumento di produttività che raggruppa i flussi di lavoro dell'azienda in un unico luogo. ClickUp project management aiutano i team a pianificare, monitorare e collaborare su qualsiasi progetto. Con funzionalità/funzione quali modelli di attività, mappe mentali e dashboard, ClickUp visualizza lo stato del progetto in modo olistico e si integra con oltre 200 strumenti, assicurando che il lavoro sia svolto in modo efficiente team di progettazione d'interni hanno a disposizione le risorse digitali di cui hanno bisogno.

Il software può essere utilizzato sia da singoli progettisti che da studi di progettazione affermati Modello di design d'interni ClickUp permetterà ai vostri team di essere rapidamente operativi.

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Genera schemi, bozze di documenti, riepilogare/riassumere le note delle riunioni e molto altro ancora con l'intelligenza artificiale di esperti(IA) di esperti* Gestite il vostro lavoro di progettazione di interni su elenchi, Gantt, Bacheca e altro ancora con una delle oltre 15 viste personalizzabili di ClickUp

Collaborare e creare allineamento sul vostro progetto di design con strumenti completi disoftware di collaborazione* Visualizzate tutto a colpo d'occhio e monitorate facilmente lo stato di avanzamento con dashboard personalizzabili

Integrazione nativa di ClickUp con oltre 1.000 strumenti, tra cui Slack, Figma e le app per l'archiviazione cloud

Limiti di ClickUp

L'interfaccia può risultare eccessiva a causa dell'esteso set di funzionalità/funzione

Alcuni utenti affermano che l'app per dispositivi mobili manca di alcune funzioni dell'app desktop

Prezzi di ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/mese per utente

Business: $12/mese per utente

Aziende: Contattare per i prezzi

ClickUp AI è disponibile per l'acquisto su tutti i piani a pagamento al prezzo di $5 per membro dell'area di lavoro e ospite interno al mese

Valutazioni e recensioni su ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 2.000 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (2.000+ recensioni)

2. Monday.com

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Example-of-creating-and-assigning-design-tasks-in-monday.com\_-1400x757.png Esempio di creazione e assegnazione di attività di progettazione in Monday.com /$$$img/

Via monday.com Monday.com è un software versatile per il project management con funzionalità/funzioni adatte agli interior designer. Che si tratti di progetti semplici o complessi, Monday.com permette di pianificarli, eseguirli e monitorarli in modo efficiente.

I progettisti d'interni possono facilmente assegnare attività, stabilire la Sequenza dei progetti e monitorare lo stato del loro team; inoltre, la piattaforma enfatizza la collaborazione, assicurando che i membri del team di interior design lavorino bene insieme. Gli aiuti alla comunicazione, come le promemoria via email e le richieste di approvazione dei progetti, fanno risparmiare tempo prezioso al team.

Funzionalità/funzione migliori di Monday.com

Monitoraggio dello stato di avanzamento del team, definizione delle Sequenze e gestione del lavoro del team in un unico luogo

Collaborazione tra team e reparti per ottenere visibilità sullo stato di avanzamento dei progetti

Utilizzare opzioni personalizzate e flessibili per qualsiasi progetto, processo, reparto o cliente

Automazioni delle attività di routine con ricette di automazione illimitate, tra cui promemoria email e richieste di approvazione del progetto

Visualizzazione chiara delle attività e dei progetti in corso, per un project management efficiente

Limiti di Monday.com

Il prezzo può essere costoso per i piccoli team e per gli utenti individuali

Alcuni utenti trovano che ci voglia del tempo per abituarsi a tutte le funzionalità/funzione

Il software è personalizzabile, ma per adattarlo alle esigenze dell'interior design sono necessarie ulteriori configurazioni

Prezzi di Monday.com

Free Forever

Basic: 8$/mese per 4 postazioni

Standard: $10/mese per 3 postazioni

Pro: $16/mese per 3 postazioni

Azienda: Contattare il settore commerciale per i prezzi

Monday.com valutazioni e recensioni

G2: 4,7/5 (oltre 8.000 recensioni)

Capterra: 4.6/5 (4.000+ recensioni)

3. Edera

Via Edera Ivy è la prima opera specializzata software per la gestione aziendale per i designer del nostro elenco. Il software è incentrato sulle esigenze degli studi di interior design e offre una suite di soluzioni di project management per snellire le attività amministrative, consentendo agli interior designer professionisti di gestire senza problemi progetti, documenti, pagamenti e interazioni con i client. Ivy facilita il reperimento dei prodotti, le proposte e le fatture con il marchio e la creazione di una lavagna.

Le migliori funzionalità/funzione di Ivy

Procuratevi i prodotti dai vostri fornitori preferiti e create un catalogo personalizzato utilizzando Ivy Product Clipper

Creazione di proposte e fatture con marchio professionale per i progetti di interior design

Utilizzate le Bacheche per dare vita alle vostre idee di interior design creandole, condividendo la vostra visione e creando relazioni con i vostri client

Ricerca, fatturazione, acquisto e monitoraggio in un unico luogo, semplificando il processo di project management per i designer di interni

Sfruttare le estese funzionalità/funzione per adattarsi alle esigenze uniche delle aziende di interior design

Limiti di Ivy

Gli utenti lamentano un'integrazione limite con altri strumenti

Alcuni utenti ritengono che il software sia più costoso rispetto ad altre alternative disponibili

L'interfaccia utente non è sufficientemente intuitiva per alcuni utenti

Prezzi di Ivy

Starter: 65 dollari al mese

Essential: $99/mese

Pro: 149 dollari/mese

Valutazioni e recensioni di Ivy

Capterra: 3.7/5 (20 recensioni)

4. Gestione binaria

Via Gestione binaria Binary Management (BM) è un altro strumento di gestione dei progetti per l'industria dell'interior design e consolida quattro componenti fondamentali del project management: pianificazione, calcolo dei costi, monitoraggio e reportistica. BM aiuta i designer d'interni a reperire i prodotti, a creare proposte professionali e a monitorare i costi i risultati del progetto e fornisce una soluzione completa per la gestione aziendale dell'interior design.

funzionalità/funzione migliori di #### Binary Management

Generazione di un fileprogetto con facilità e precisione, grazie alla funzionalità/funzione di calcolo dei costi

Produrre un programma dettagliato del progetto e un piano di pagamento, assicurando una gestione efficiente del progetto di interior design, con lo strumento di pianificazione

Monitorare lo stato di avanzamento delle consegne del progetto e approfittare della funzione "per consegna"monitoraggio del tempo con lo strumento di monitoraggio

Visualizzate chiaramente il progetto, il suo stato di avanzamento e le prestazioni dei membri del team grazie alle estese funzionalità di reportistica

Garantire un project management efficiente con funzionalità/funzione adatte alle esigenze specifiche delle aziende di interior design

Limiti della gestione binaria

Il software non dispone di un'app dedicata per i cellulari

La curva di apprendimento può essere ripida per gli utenti alle prime armi

Prezzi della Gestione Binaria

Professionale: $10/mese per utente

Business: $20/mese per utente

Azienda: Contattare il settore commerciale per i prezzi

valutazioni e recensioni su #### Binary Management

Capterra: 5/5 (2 recensioni)

5. Raccogliere

Via Raccogliere Questo robusto software di project management per team di interior design di dimensioni medio-grandi si concentra sulla centralizzazione delle comunicazioni, delle approvazioni dei client, del monitoraggio e della documentazione. Con Gather, i progettisti d'interni possono trarre ispirazione da fonti web, discutere idee con altri e pianificare il design delle stanze. Molti team di professionisti utilizzano Gather per gestire i progetti in modo più efficace.

Le migliori funzionalità/funzione di Gather

Centralizza le comunicazioni, le specifiche, le approvazioni dei client, il monitoraggio e la documentazione

Gestione dei costi e dei budget per i progetti di interior design, le stanze e le selezioni

Condividere e discutere con il team e i client lasciando commenti in tempo reale su idee, arredi, materiali e progetti

Contrassegnare gli oggetti come proposti, ordinati, spediti, installati e altro ancora per un facile monitoraggio durante l'intero progetto

Generare e salvare istantaneamente documenti e reportistica da condividere con client, team e appaltatori

Raccogliere limiti

Alcuni utenti ritengono che sia necessario del tempo per comprendere e utilizzare tutte le funzionalità/funzione

Il software è costoso per alcuni personalizzati

Prezzi di Gather

Free Forever

Sottoscrizione: A partire da $70/mese per 10 utenti

Raccogliere valutazioni e recensioni

G2: 4.8/5 (47 recensioni)

Capterra: 4.9/5 (27 recensioni)

6. Indema

Via Indema Molti studi di progettazione di esito positivo utilizzano Indema per risolvere problemi quali la dispersione delle risorse e la cattiva comunicazione. La piattaforma unificata fornisce strumenti per mantenere l'organizzazione, la produttività e la sincronizzazione dei progettisti d'interni, tra cui gestione delle attività automazione delle email, sourcing dei prodotti e vision board all'avanguardia. Grazie all'accessibilità del cloud, gli studi di interior design possono gestire le loro aziende da qualsiasi luogo.

le migliori funzionalità/funzioni di #### Indema

Rendi il tuo studio di design più produttivo, organizzato e sincronizzato con una piattaforma unificata

Visualizzate una panoramica completa della vostra azienda, comprese le attività, i progetti di design in corso, le panoramiche finanziarie e le fatture, utilizzando il dashboard

Creare preventivi che si convertono automaticamente in fatture e ordini di acquisto per velocizzare i flussi di lavoro

Importazione di qualsiasi prodotto dal web in Indema per un'esperienza più snella grazie al clipper basato sul browser del software

Sfruttare l'efficace generazione di lead el'inserimento dei clienti con flussi di lavoro automatizzati per le email

Limiti di Indema

Le capacità di integrazione con altri strumenti popolari sono limitate

Alcuni utenti hanno menzionato che vorrebbero un migliore accesso mobile

Le opzioni di personalizzazione per le esigenze di progetti specifici sono limitate

Prezzi di Indema

Solo: $19/mese

Pro: $39/mese

VIP: $49/mese

Valutazioni e recensioni di Indema

Capterra: 4.4/5 (5 recensioni)

7. Studio Mydoma

Via Studio Mydoma Questo software di project management per l'interior design mira a semplificare l'attività aziendale dei designer d'interni attraverso strumenti che aiutano gli utenti a organizzare i progetti e a gestire le attività. La creazione di moodboard e l'automazione dei processi di account aiutano a snellire il processo di progettazione. Mydoma Visualizer permette ai designer di renderizzare rapidamente i progetti e di impressionare i client con visualizzazioni in 3D, mentre l'app mobile è comoda per gli interior designer in movimento.

Le migliori funzionalità/funzione di Mydoma Studio

Gestione efficiente dei progetti di design con una suite completa di strumenti che consentono di risparmiare tempo per i designer di interni

Rendering dei progetti di interior design in pochi minuti e presentazione dei progetti in 3D

Centralizza tutti i dati del progetto, consentendo a client e designer di accedere a tutti i dettagli del progetto

Consente ai progettisti di interni di gestire le loro aziende su dispositivi iOS e Android tramite l'app mobile

Suddivisione dei progetti in attività grazie all'intuitivo strumento di gestione delle attività, che semplifica il processo di project management dei progetti

Limiti di Mydoma Studio

Alcuni utenti ritengono l'interfaccia obsoleta

La struttura dei prezzi potrebbe non essere adatta a tutti gli aziendali

Il set di funzionalità/funzione non è robusto come alcuni clienti vorrebbero

Prezzi di Mydoma Studio

Starter: $49/mese

Professionale: $69/mese

Professional Teams: $99/mese

Azienda: Contattare il reparto commerciale per i prezzi

Ogni piano può includere altri utenti con un supplemento di 20 dollari ciascuno

Mydoma Studio valutazioni e recensioni

Capterra: 4.2/5 (79 recensioni)

8. Studio Designer

Via Studio Designer Studio Designer è un'altra piattaforma digitale specifica per il settore dell'interior design. La completa funzionalità/funzione del software consente agli interior designer di gestire i progetti dall'inizio alla fine. Strumenti per il project management permettono ai progettisti di proporre, ordinare e fatturare tutti gli elementi del progetto, mentre Studio Capture offre un servizio di approvvigionamento digitale da vari provider. La piattaforma offre strumenti di fatturazione e di account specializzati per gli interior designer.

Le migliori funzionalità/funzioni di Studio Designer

Proporre, ordinare e fatturare tutti gli elementi del progetto; monitorare le attività del team; gestire i progetti di interior design dall'inizio alla fine

Procurare elementi da vari fornitori in modo digitale, semplificando il processo di project management del progetto

Monitoraggio e fatturazione efficiente ai client del tempo dedicato ai progetti di design

Usare il portale clienti per collaborare e accettare i pagamenti dai client di interior design

Gestire le finanze con strumenti di account integrati specifici per i designer d'interni

Generare reportistica illimitata su finanze e progetti, offrendo approfondimenti sul processo di project management dell'interior design

limiti di #### Studio Designer

La curva di apprendimento può essere complessa per i nuovi utenti

Alcuni utenti trovano la piattaforma troppo costosa

Alcuni clienti si sono lamentati dell'interfaccia goffa o non aggiornata

Studio Designer prezzi

Basic: $54/mese

Professionale: 72 dollari al mese

Studio Designer valutazioni e recensioni

Capterra: 3/5 (2 recensioni)

9. Manager del design

Via Responsabile del design Design Manager è un sofisticato software di progettazione d'interni per singoli interior designer e grandi studi di progettazione d'interni.

Il software offre una suite completa di strumenti per il project management, gli acquisti, l'account e altro ancora. Il portale client consente agli utenti di inviare proposte e fatture in formato digitale. Le funzionalità/funzione avanzate aiutano le grandi aziende a portare avanti i progetti, compresi i moduli per la gestione dell'inventario, la raccolta dei dati e gli showroom.

funzionalità/funzione migliori di #### Design Manager

Organizza i progetti di design con strumenti di specifica leader del settore e mantiene un'accurata fatturazione delle ore

Facilita la raccolta di depositi, acconti e pagamenti dai client, integrandoli perfettamente nell'account dello studio

Problemi con gli ordini di acquisto, monitoraggio del loro stato e gestione di complessi ordini di lavoro in più fasi per lavori personalizzati

Generare reportistica personalizzata per ottenere informazioni sui progetti di design e sulle metriche dello studio

Inviare proposte e fatture ai client in formato digitale e riscuotere i pagamenti all'istante, garantendo un project management senza intoppi

Funzionalità/funzione avanzate, tra cui moduli per la gestione dell'inventario, la raccolta dati, i punti vendita e gli showroom

limiti di #### Design Manager

Alcuni utenti trovano l'interfaccia obsoleta

L'impostazione e la comprensione del software possono essere difficoltose

Alcuni utenti trovano il software più costoso rispetto ad altre opzioni simili

Prezzi di Design Manager

Sottoscrizione: 65 dollari al mese per utente

valutazioni e recensioni di #### Design Manager

G2: 2.8/5 (5 recensioni)

10. Scorrevole

Via A tavoletta Plaky è un software di project management per la pianificazione visiva dei progetti. La piattaforma consente agli utenti di gestire progetti, collaborare con i membri del team e ricevere reportistica sullo stato con un solo clic. Con progetti illimitati, Plaky è anche un eccellente strumento di project management per le grandi aziende.

Le migliori funzionalità/funzione di Plaky

Tieni traccia dei compiti da svolgere, assegna i compagni di squadra e aggiungi informazioni personalizzate alle attività con le funzionalità di project management

Invita i compagni di squadra a collaborare, a discutere i lavori all'interno delle attività e a ricevere notifiche per gli aggiornamenti e le menzioni

Visualizzate lo stato di tutte le attività in un colpo d'occhio e filtrate le attività in base a vari criteri attraverso molteplici opzioni di visualizzazione

Garantite una funzione di project management continua ovunque con l'app Plaky per dispositivi mobili

Limiti di Plaky

Alcuni utenti hanno trovato le funzionalità/funzione di collaborazione troppo basilari

Opzioni di integrazione e funzionalità/funzione di automazione limitate hanno frenato alcuni personalizzati

L'app per dispositivi mobili manca di alcune funzionalità/funzione della versione per desktop

Prezzi onerosi

Free Forever

Pro: 3,99 dollari/mese per utente

Enterprise: 8,99 dollari/mese per utente

Plaky valutazioni e recensioni

Capterra: 5/5 (1 recensioni)

Gestisci tutti i tuoi progetti in ClickUp

Il miglior software di project management per l'interior design vi consentirà di destreggiarvi con facilità tra tutte le parti mobili del vostro progetto. Da fare in ambito residenziale o commerciale, queste piattaforme eliminano lo stress di dover tenere sotto controllo dozzine di attività cardine e di consegne, e possono rendere semplice ogni cosa, dai moodboard all'approvazione dei client.

Se siete alla ricerca di un project management per l'interior design che si integri con l'intera attività aziendale, provate ClickUp oggi. Il suo elenco completo di funzionalità/funzione ottimizzerà tutti gli aspetti della vostra azienda, comprese le comunicazioni interne e la collaborazione, ottimizzando i flussi di lavoro e i processi dell'intera organizzazione in un'unica piattaforma facile da usare.