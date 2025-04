10 Migliori strumenti software RFP nel 2025 (Recensioni e prezzi)

Scrivere e gestire una richiesta di offerta (RFP) può essere una sfida. I processi aziendali sono molto estesi, sia che stiate cercando di lavorare con un nuovo fornitore e dobbiate assicurarvi di trovare la giusta offerta competitiva, sia che siate un potenziale offerente che vuole trasformare la sua proposta vincente in un contratto vantaggioso per la vostra azienda.

Fortunatamente, il processo non deve essere necessariamente manuale. Infatti, il software RFP giusto può fare la differenza.

Naturalmente, bisogna prima trovare il software giusto. Esistono molte opzioni che promettono di aiutarvi a ottimizzare i flussi di lavoro delle vostre proposte. Tuttavia, non tutti gli strumenti di automazione sono uguali, e questo è certamente vero per il software di automazione delle proposte. Ecco perché in questa guida ci concentreremo sulle migliori opzioni di software di gestione RFP per le vostre esigenze aziendali.

Che cos'è il software per le richieste di offerta?

Per software RFP si intende qualsiasi strumento che aiuti a sviluppare, classificare e inviare proposte a potenziali clienti e che aiuti anche nel processo di valutazione, presentazione e risposta di tali documenti da parte del fornitore.

In altre parole, il software RFP aiuta voi e i vostri team che si occupano delle proposte a sollecitare e gestire le risposte alle RFP.

I dettagli, al di là di queste nozioni di base, possono variare a seconda della piattaforma in questione. Potreste trovare uno strumento all-in-one che aiuta i team di approvvigionamento a gestire ogni parte della risposta alle RFP. In alternativa, potreste trovare una soluzione di gestione che mira principalmente a costruire e personalizzare i modelli di proposta.

Naturalmente, tra le opzioni disponibili c'è anche il software di analisi dei documenti, il cui scopo è, più specificamente, quello di analizzare e monitorare le proposte per facilitare la scelta del fornitore.

Il risultato è che la soluzione ideale dipende dalle vostre esigenze attuali e future di snellimento e automazione del processo. Indipendentemente da queste sfumature, il software RFP può diventare una parte cruciale del processo di selezione dei fornitori gestione delle risorse per qualsiasi organizzazione.

Cosa cercare in un software RFP?

Il software RFP giusto può aiutarvi a sollecitare, raccogliere e gestire proposte affidabili e conformi. A tal fine, i migliori strumenti tendono a condividere alcune caratteristiche comuni:

Facilità d'uso: Il processo RFP è complesso e qualsiasi software deve contribuire a semplificarlo e a snellirlo in ordine alla rapida presentazione di proposte di qualità

Il processo RFP è complesso e qualsiasi software deve contribuire a semplificarlo e a snellirlo in ordine alla rapida presentazione di proposte di qualità Libreria di modelli: Più si può fare affidamento sui modelli esistentiModelli RFPe meglio è. Lo stesso vale per le fasi precedenti del processo commerciale, come ad esempio l'uso diRichiesta di informazioni (RFI) eproposta di progetto modelli

Più si può fare affidamento sui modelli esistentiModelli RFPe meglio è. Lo stesso vale per le fasi precedenti del processo commerciale, come ad esempio l'uso diRichiesta di informazioni (RFI) eproposta di progetto modelli Capacità di automazione: Il vostro software per la proposta è anchesoftware per l'automazione dei documentiuna potente soluzione di automazione che può farvi risparmiare ore di lavoro sul processo

Il vostro software per la proposta è anchesoftware per l'automazione dei documentiuna potente soluzione di automazione che può farvi risparmiare ore di lavoro sul processo Accesso per più utenti: La gestione delle risposte RFP non avviene in automazione. L'accesso multiutente consente a team di offerta più numerosi di collaborare senza sforzo per chiudere offerte migliori e più numerose

La gestione delle risposte RFP non avviene in automazione. L'accesso multiutente consente a team di offerta più numerosi di collaborare senza sforzo per chiudere offerte migliori e più numerose Connessione con processi più ampi: Il processo RFP raggiunge tutte le parti di un'azienda. Nel migliore dei casi, lo farà anche il vostro software, in connessione con le offerte,proposte di progettoe il processo di revisione del contratto

Il processo RFP raggiunge tutte le parti di un'azienda. Nel migliore dei casi, lo farà anche il vostro software, in connessione con le offerte,proposte di progettoe il processo di revisione del contratto Funzionalità/funzione avanzate: Questionari di due diligence integrati o intelligenza artificiale (IA) possono migliorare il processo, ad esempioStrumenti di scrittura IA che aiutano i team commerciali e di marketing a costruire offerte migliori e a migliorare la qualità delle risposte

I 10 migliori strumenti RFP da utilizzare nel 2024

Immergiamoci. Questi sono i nostri migliori software per le proposte per il 2024, che mirano ad aiutare chiunque, comprese le piccole aziende, gli appaltatori governativi e le organizzazioni multisocietarie, a migliorare l'efficienza e a ottenere proposte migliori per i loro progetti.

1. ClickUp

Visualizzate le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp per personalizzare il flusso di lavoro in base alle vostre esigenze

Per il marketing e team commerciali non c'è piattaforma migliore di ClickUp per monitorare lo stato delle vostre proposte e integrarle in un più ampio strumento di gestione del lavoro. Con ClickUp, potete ottenere tutto ciò che vi serve per una gestione completa delle proposte documentazione del progetto e ottimizzazione.

Si parte da un'estesa libreria di modelli, tra i quali il Modello di processo RFP di ClickUp . Vi aiuta a monitorare ogni parte del processo, compresa la stesura della richiesta di offerta originale e la gestione di ogni risposta RFP e del processo di revisione del contratto. Nel corso del processo, i team commerciale e di proposta saranno sempre informati su attività, scadenze e altre informazioni critiche.

E questo è solo l'inizio. Documenti ClickUp non è solo una potente soluzione di gestione dei documenti, ma contiene anche numerosi modelli di RFP e di richieste di preventivo (RFQ), per cui non dovrete più ripartire da zero con i contenuti approvati. Potrete comunque sollecitare offerte personalizzate, ma con un livello di coerenza che non potreste raggiungere senza i modelli.

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Esteso elenco di modelli per facilitare la creazione di proposte e la gestione dell'intero processo

Integrazione con il project management per garantire che non ci si limiti a gestire i documenti commerciali, ma si assegnino anche attività e si creino flussi di lavoro per selezionare ogni volta la proposta migliore

ClickUp AI una suite di funzionalità/funzione avanzate per trasformare la piattaforma in uno strumento di scrittura automatizzato, in un software di analisi dei documenti e altro ancora

Integrazione avanzata con Microsoft Word per spostare rapidamente i documenti da MS Word a ClickUp

Limiti di ClickUp

Non tutte le visualizzazioni sono disponibili sull'app per dispositivi mobili

ClickUp non è un software dedicato alla gestione delle proposte, il che può comportare una curva di apprendimento ripida per gli utenti che necessitano solo di funzioni specifiche

Prezzi di ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/mese per utente

Business: $12/mese per utente

Aziende: Contattare il reparto commerciale per i prezzi

ClickUp AI è disponibile per l'acquisto su tutti i piani a pagamento al prezzo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp e ospite interno al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 8.900 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 3.800 recensioni)

2. Loopio

Via Loopio Specifico per i team commerciali che presentano regolarmente proposte, Loopio utilizza una libreria di contenuti centralizzata. Per ogni proposta, lo strumento estrae i contenuti dalla libreria per creare proposte RFQ, RFP e RFI personalizzate e pertinenti che mirano ad attirare l'attenzione dei potenziali partner.

Le migliori funzionalità di Loopio

Sistema centralizzato che rende più semplice l'invio di singole proposte

Assegnazione di blocchi di contenuto a un esperto in materia, responsabile dell'aggiornamento e del personalizzato nei singoli documenti

Integrazioni avanzate con strumenti quali Salesforce, Slack e MS Word per consentire una rapida progettazione dei documenti e una maggiore efficienza

Interfaccia utente semplice che facilita notevolmente il processo di presentazione delle proposte

Limiti di Loopio

Questo strumento relativamente semplice per la gestione del team di utenti potrebbe non essere l'ideale per i team più complessi

Alcuni utenti segnalano bug ricorrenti del software, come l'impossibilità di salvare le modifiche ai blocchi di contenuto

Prezzi di Loopio

Essenziale: Contattare il reparto commerciale per i prezzi

Plus: Contattare il reparto commerciale per i prezzi

Avanzato: Contattare il reparto commerciale per i prezzi

Enterprise: Contatta il servizio commerciale per conoscere i prezzi

Loopio valutazioni e recensioni

G2: 4.7/5 (490+ recensioni)

Capterra: 4.6/5 (70+ recensioni)

3. Reattivo

Via Reattivo Precedentemente noto come RFPIO, Responsive è leader nel software di gestione delle risposte, grazie a un processo alimentato dall'IA che mira ad automatizzare le proposte. Lo stesso software crea non solo le RFP, ma anche le risposte alle RFI, i questionari sulla sicurezza e qualsiasi altro documento per aiutare lo sviluppo aziendale.

Le migliori funzionalità/funzioni di Responsive

Funzionalità di ricerca intuitiva e automatizzata per trovare contenuti precedenti e trasformare il software per le proposte in un database completo di contenuti

Motore di raccomandazione IA per suggerire i contenuti del vostro database che meglio si adattano alla RFP che state cercando di inviare

Autorizzazioni avanzate per gli utenti per garantire che i team abbiano il giusto accesso ai progetti e ai contenuti giusti, senza potenziali problemi di sicurezza o privacy

Opzioni di importazione ed esportazione per spostare le proposte da e verso il vostro sistema di gestione delle relazioni con i clienti, Microsoft Word e altri strumenti che già utilizzate

Limiti di risposta

La navigazione tra i progetti non è sempre intuitiva, soprattutto quando si accede anche alla libreria centrale per i contenuti utilizzati più frequentemente

I limiti al numero di progetti attivi possono essere difficili da gestire per le organizzazioni più grandi o con più filiali

Prezzi sensibili

Contattare il settore commerciale per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Responsive

G2: 4.6/5 (oltre 600 recensioni)

Capterra: 4.7/5 (70+ recensioni)

4. Qvidian

Via Qvidiano Qvidian si distingue per i modelli facilmente personalizzabili e i flussi di lavoro automatizzati. Ma questo software RFP basato su cloud è in grado di fare anche di più, con le sue funzionalità/funzione di collaborazione virtuale che mirano specificamente ad aiutare i team di offerte e proposte distribuiti a collaborare per creare ogni volta la migliore proposta possibile.

Le migliori funzionalità/funzione di Qvidian

Creazione di modelli con marchio per garantire che ogni proposta rappresenti positivamente la vostra azienda

Analisi avanzate per analizzare il tempo speso per ogni proposta, le percentuali di vittoria e altre metriche rilevanti

Strumenti di collaborazione integrati, come la messaggistica diretta, per ottimizzare la gestione delle risposte da parte dei team

Personale di assistenza rinomato che offre un supporto esteso e gratuito a tutti i clienti

Limiti di Qvidian

Non c'è un'opzione di ricerca avanzata, che richiede la ricerca diretta di parole chiave per trovare contenuti pertinenti

È possibile modificare un solo record alla volta, il che rallenta il lavoro su più proposte

Prezzi di Qvidian

Contattare il settore commerciale per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Qvidian

G2: 4.3/5 (oltre 60 recensioni)

Capterra: 4.5/5 (40+ recensioni)

5. RFP360

Via RFP360 Per molti versi, RFP360 è la controparte diretta di Responsive e proviene dalla stessa azienda. È un software di gestione delle risposte che consente al team di gestire qualsiasi cosa, compresa la gestione delle richieste e la negoziazione e revisione dei contratti.

Le migliori funzionalità/funzione di RFP360

Dashboard dinamici che consentono di avere una panoramica continua dei singoli processi di RFP

Messaggi e messaggi centralizzaticollaborazione in tempo reale strumenti per migliorare il processo di valutazione delle RFP

Gestione delle risposte abilitata dall'IA che scrive risposte prompt alle domande dei fornitori basandosi sulla vostra knowledgebase esistente

Un ampio intervallo di estensioni integrate, tra cui la possibilità di utilizzare il vostro RFPbase di conoscenze in MS Word o raccogliere le firme digitali per i contratti senza lasciare la piattaforma

Limiti di RFP360

L'onboarding può essere frustrante per i team che non hanno dimestichezza con il software RFP

Non è possibile scaricare le domande dalla piattaforma basata su cloud e gestire le risposte offline

Prezzi di RFP360

Contattare il settore commerciale per i prezzi

Valutazioni e recensioni su RFP360

G2: 4,4/5 (280+ recensioni)

Capterra: 4,5/5 (270+ recensioni)

6. QorusDocs

Via QorusDocs QorusDocs è orgoglioso di aiutare gli utenti a creare proposte migliori in modo più rapido come un sistema cloud-based software di gestione delle proposte con ottimizzazione dell'efficienza. L'interfaccia e il flusso di lavoro semplificati consentono di creare proposte personalizzate in pochi minuti, accelerando la velocità delle trattative e riducendo il lavoro ripetitivo.

Le migliori funzionalità di QorusDocs

Approccio personalizzato di massa, con un ampio hub di modelli, da adattare rapidamente alla vostra azienda e a ogni progetto

Opzione di scrittura di proposte IA per creare bozze precoci e perfezionabili basate sulla RFP

Funzionalità complete per lo sviluppo aziendale, tra cui modelli per presentazioni e dichiarazioni di lavoro che seguono la RFP

Funzione di ricerca avanzata, molto apprezzata dagli utenti, che possono sfogliare i contenuti esistenti nella libreria e le proposte passate

Limiti di QorusDocs

Non è possibile ordinare le campagne e i documenti a causa dell'ordinamento automatico per data di scadenza della creazione

Alcuni utenti hanno segnalato dei ritardi nel caricamento delle proposte e dei blocchi di contenuti

Prezzi di QorusDocs

Contattare il settore commerciale per i prezzi

Valutazioni e recensioni di QorusDocs

G2: 4.4/5 (140+ recensioni)

Capterra: 4.7/5 (80+ recensioni)

7. PandaDoc

Via PandaDoc Più che un semplice software RFP, PandaDoc promette di aiutare le aziende con proposte, preventivi e gestione dei contratti, il che significa che attrarre nuovi affari attraverso la creazione di proposte è un processo facile e snello, così come la creazione e la firma del contratto finale per portare a casa il nuovo business.

Le migliori funzionalità di PandaDoc

Autore di documenti drag-and-drop, che consente di utilizzare modelli o di partire da zero per creare documenti snelli e firmabili

Processo di collaborazione, commento e approvazione in tempo reale per coinvolgere tutti i membri del team

Integrazioni CRM native per semplificare il processo di e-procurement per le nuove aziende

Strumento integrato per la firma digitale, che semplifica la firma elettronica dei documenti e li rende legalmente vincolanti

Limiti di PandaDoc

Struttura dei documenti controintuitiva all'interno del sistema di archiviazione basato su cloud

Funzionalità di modifica delle immagini all'interno dei documenti limitate o inesistenti

Prezzi di PandaDoc

Essentials: $19/mese per utente

Business: $49/mese per utente

Aziende: Contattare il settore commerciale per conoscere i prezzi

Valutazioni e recensioni su PandaDoc

G2: 4,7/5 (oltre 2.000 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (1.000+ recensioni)

8. Proponibile

Via Proponibile Con Proposable, le aziende di tutte le dimensioni possono creare, monitorare e firmare i documenti commerciali in modo snello e automatizzato. Lo strumento mira ad automatizzare l'intero processo di proposta, riducendo le attività manuali o ripetitive che potrebbero rallentare la preparazione e la chiusura delle trattative.

Le migliori funzionalità/funzione di Proposable

Notifiche via email e SMS al team ogni volta che un potenziale cliente visualizza una proposta

Analisi avanzate per inserire i documenti commerciali in un imbuto più ampio e ottenere informazioni sulla pipeline di vendita

Modelli di documenti avanzati per quasi tutti i settori e casi d'uso

Editor drag-and-drop che permette anche di modificare direttamente tramite HTML e Cascading Style Sheets per layout e stili avanzati

Limiti proponibili

La visualizzazione dei documenti al di fuori del software può risultare problematica a causa della mancanza di integrazione con MS Word e di problemi di formattazione nello strumento di esportazione dei PDF

Molte delle funzionalità/funzioni avanzate che fanno di Proposable una delle migliori opzioni di software RFP sono disponibili solo nel livello di prezzo più alto

Prezzi di Proposable

Solo: $19/mese per utente

Teams: $39/mese per utente

Azienda: $500+/mese

Valutazioni e recensioni di Proposable

G2: 4.3/5 (70+ recensioni)

Capterra: 4.4/5 (100+ recensioni)

9. Proporre

Via Proporre Proposify è specifico per le aziende creative e tutti i designer avranno subito familiarità con la sua interfaccia simile a quella di Adobe InDesign. Altri apprezzeranno le sue analisi avanzate, che includono dati sulle sezioni dei documenti che hanno ricevuto il maggior numero di visualizzazioni e interazioni.

Le migliori funzionalità/funzione di Proposify

Gestione avanzata dei contenuti e del marchio che garantisce che tutti i documenti corrispondano immediatamente al messaggio e alla grafica desiderati

Opzioni di sicurezza dei dati che offrono funzionalità/funzione avanzate di privacy e autorizzazioni per l'utente

Analisi che entrano nelle singole sezioni della proposta e ne monitorano le prestazioni nel tempo per ottenere informazioni sulle nuove tendenze e previsioni aziendali

Funzionalità/funzione di modifica dei client che semplificano il processo commerciale e aumentano i tempi di chiusura delle proposte vincenti

Limiti di Proposify

Alcuni utenti hanno segnalato prestazioni discontinue, con diverse istanze di downtime del software in un dato mese

Le piccole aziende potrebbero non avere un volume di affari sufficiente a giustificare il costo o a sfruttare le funzionalità/funzione più utili

Prezzi di Proposify

Piano Teams: $49/mese per utente

Piano Business: Contattare il settore commerciale per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Proposify

G2: 4,7/5 (oltre 2.000 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (2.000+ recensioni)

10. Proposte migliori

Via Proposte migliori La proposta di valore principale è contenuta nel nome dell'azienda. Il software si propone di semplificare la creazione di proposte, anche per le piccole aziende. Una volta presa confidenza con l'interfaccia, è possibile creare in pochi minuti splendidi documenti da inviare ai potenziali client, per non parlare della menzione della gestione dei contratti.

Le migliori funzionalità/funzione di Better Proposals

Mercato creativo che offre una libreria apparentemente illimitata di immagini, immagini e modelli

Editor intuitivo che semplifica la creazione di documenti commerciali, anche per i nuovi utenti

Funzionalità di firma e pagamento integrate che ottimizzano i processi di e-procurement

Integrazioni estese con strumenti CRM e di assistenza clienti,gestione delle attività piattaforme e altro ancora

Limiti delle proposte migliori

La configurazione e il processo di onboarding possono essere a volte confusi

Non ci sono opzioni di salvataggio o di recupero automatizzate durante la modifica dei documenti online

Prezzi di Better Proposals

Starter: $19/mese per utente

Premium: $29/mese per utente

Enterprise: $49/mese per utente

Migliori proposte valutazioni e recensioni

G2: 4.4/5 (40+ recensioni)

Capterra: 4.8/5 (140+ recensioni)

Elevate il vostro processo di approvvigionamento con il giusto software di gestione delle proposte

Come potete trovare lo strumento per ottimizzare il lavoro e l'efficienza dei vostri team che si occupano di proposte?

ClickUp non si limita alla gestione delle proposte, ma è uno strumento basato su cloud che può aiutarvi nell'intero processo di sviluppo aziendale. Questo include la fornitura di modelli di RFP e RFI per i vostri team commerciali e di proposta per assemblare rapidamente un modulo standardizzato, ma va anche molto oltre.

Grazie al processo di gestione integrata dei contenuti di ClickUp, i team che si occupano dei contratti di proposta possono collaborare senza problemi alla categorizzazione delle risposte e alla successiva fase importante di trasformazione dei contenuti approvati in un contratto. Nel frattempo, funzionalità chiave avanzate, come l'IA, facilitano la creazione di richieste di proposte prive di errori che saranno più facili da valutare.

E soprattutto, potete provare ClickUp attraverso il piano Free Forever, senza alcun impegno. I CFO delle piccole aziende e i team che si occupano di contratti, ad esempio, possono testare tutto ciò che questa soluzione di gestione ha da offrire prima di impegnarsi completamente in una spesa mensile.

Quindi, cosa state aspettando? Create oggi stesso il vostro account ClickUp gratuito e iniziate a ottimizzare la gestione delle vostre proposte su tutta la linea.