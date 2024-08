10 Migliori software per lavagne bianche per Mac nel 2024

Ogni grande idea nasce da un pezzo di carta appallottolato, solo che è scomodo.

La maggior parte di noi pensa in modo visivo. Le lavagne online aiutano a mettere in pratica il principio "Show, don't tell" Vi aiutano a esprimere un'idea con diagrammi e forme invece che con grandi pezzi di testo.

Per questo motivo le lavagne online per Mac sono ideali per gli utenti Apple: offrono la tela e la praticità di un taccuino o di una lavagna fisica. Ma offrono anche i vantaggi della collaborazione moderna.

Che si tratti di un workshop a distanza con il team per risolvere un problema specifico o di aggiornamenti sullo stato di una chiamata giornaliera in standup, le lavagne digitali fanno davvero parte del moderno kit di strumenti per il lavoro da remoto.

In questo post parleremo dei 10 migliori strumenti di lavagna online per Mac per aiutare voi e il vostro team a lavorare e vincere insieme.

Che cos'è un software per lavagna online per Mac?

Un software per lavagna online per Mac è un programma che consente al team di fare brainstorming, creare mappe mentali e condividere idee di progetti su una lavagna digitale.

Ecco alcuni usi di un'app per lavagna online per Mac:

Facilita le riunioni e lecollaborazione in tempo reale tra i membri del team sui loro dispositivi Apple

Sostituisce virtualmente le lavagne online, soprattutto se il team è composto da persone che lavorano in remoto

Teams consente di pianificare e organizzare le idee dei progetti tra i membri del team

Cosa cercare in un software per lavagne online per Mac?

Ecco le cose da cercare nel top Software per la lavagna online nel 2024:

I membri del team possono prendere note su lavagne online contemporaneamente Disegnare grafici e mappe e condividere idee durante le presentazioni senza ritardi Controllo degli accessi per decidere chi può vedere e modificare cosa sulla lavagna online Connessione con altri strumenti già utilizzati dal team Chattare in tempo reale mentre si utilizza una lavagna online, molto utile per le discussioni Salvare le lavagne online dopo la riunione per riferimenti futuri La maggior parte degli strumenti per lavagne bianche offre prezzi flessibili, in modo da poterne trovare uno che si adatti al vostro budget

I 10 migliori software per lavagna online per Mac da usare nel 2024

Abbiamo curato meticolosamente dieci strumenti per lavagna online per utenti Mac nel 2024, considerando l'ampiezza delle funzionalità/funzioni offerte, le recensioni dei clienti e la loro posizione competitiva come alternativa ad altri strumenti sul mercato.

Ecco quelli che hanno fatto parte del nostro elenco:

1. ClickUp

Utilizzate le lavagne online di ClickUp per assegnare attività, taggare gli assegnatari e tutto ciò che è necessario per dare il via alla prossima collaborazione Lavagne online di ClickUp è una piattaforma di collaborazione virtuale che consente ai team moderni di trasformare le idee in azioni coordinate, il tutto in un'area di lavoro unificata.

ClickUp offre un ampio intervallo di punti di partenza per modelli di lavagna online . State disegnando i pro e i contro di un'idea? Costruire un grafico? ClickUp ha modelli per queste e altre cose.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp:

Lavagne online: Lavagne online di ClickUp permettono di esprimersi in modo creativo scarabocchiando, disegnando e ideando su una tela infinita perfettamente integrata nel flusso di lavoro

Lavagne online di ClickUp permettono di esprimersi in modo creativo scarabocchiando, disegnando e ideando su una tela infinita perfettamente integrata nel flusso di lavoro Rilevamento della collaborazione: Il rilevamento avanzato della collaborazione di ClickUp consente al vostro team remoto di lavorare da remoto in tempo reale. Vi avvisa quando i membri del team sono attivamente impegnati, ad esempio mentre digitano, visualizzano un'attività o modificano documenti

Il rilevamento avanzato della collaborazione di ClickUp consente al vostro team remoto di lavorare da remoto in tempo reale. Vi avvisa quando i membri del team sono attivamente impegnati, ad esempio mentre digitano, visualizzano un'attività o modificano documenti Opzioni di formattazione: ClickUp offre molte opzioni di formattazione, come forme, testi e immagini, per personalizzare i contenuti

ClickUp offre molte opzioni di formattazione, come forme, testi e immagini, per personalizzare i contenuti Aggiungere facilmente le attività: È possibile aggiungere facilmente attività nuove o esistenti all'area di lavoro

È possibile aggiungere facilmente attività nuove o esistenti all'area di lavoro Salvataggio automatico: Tutte le modifiche apportate al lavoro vengono salvate automaticamente

Tutte le modifiche apportate al lavoro vengono salvate automaticamente Versione per dispositivi mobili: L'app per dispositivi mobili di ClickUp aiuta a gestire le attività e a collaborare in modo più efficiente mentre si è in movimento. Il menu delle azioni rapide dell'app consente di creare attività e promemoria, commentare le attività, monitorare il tempo o cancellare le notifiche utilizzando il telefono

L'app per dispositivi mobili di ClickUp aiuta a gestire le attività e a collaborare in modo più efficiente mentre si è in movimento. Il menu delle azioni rapide dell'app consente di creare attività e promemoria, commentare le attività, monitorare il tempo o cancellare le notifiche utilizzando il telefono Integrazioni: È possibile integrare le lavagne online ClickUp con oltre 1000 servizi software

Limiti di ClickUp:

Curva di apprendimento: L'estensione delle funzionalità/funzione può confondere i principianti che potrebbero trovare il software complesso da navigare

Prezzi di ClickUp:

Free Forever : Gratuito

: Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento per $5 per area di lavoro di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp:

G2: 4.7/5 (7000+ recensioni)

4.7/5 (7000+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (3500+ recensioni)

2. Microsoft Lavagna online

via Lavagna online di Microsoft Microsoft Whiteboard è uno strumento che sfrutta le funzionalità di Microsoft 365 per aiutarvi a collaborare in modo digitale. Rendi le tue riunioni più efficaci e coinvolgenti!

Le migliori funzionalità/funzione di Microsoft Whiteboard:

Collaborazione libera: Ideare, creare e collaborare visivamente

Ideare, creare e collaborare visivamente Elementi di contenuto diversi: Esprimete le idee attraverso testi, immagini, note adesive o griglie di note che rimangono nitide a qualsiasi livello di zoom

Esprimete le idee attraverso testi, immagini, note adesive o griglie di note che rimangono nitide a qualsiasi livello di zoom Collaborazione in tempo reale: Modificate l'area di lavoro simultaneamente, indipendentemente dalla vostra posizione fisica

Modificate l'area di lavoro simultaneamente, indipendentemente dalla vostra posizione fisica Integrazioni: Integrazione della lavagna online con altri strumenti della suite Microsoft 365

Integrazione della lavagna online con altri strumenti della suite Microsoft 365 Accessibilità: Accesso alla lavagna online da qualsiasi luogo tramite un dispositivo Windows o un'applicazione web

Accesso alla lavagna online da qualsiasi luogo tramite un dispositivo Windows o un'applicazione web Compatibilità con più input: Progettata per l'input tattile, a macchina e a penna, la lavagna online si adatta a diverse preferenze

Progettata per l'input tattile, a macchina e a penna, la lavagna online si adatta a diverse preferenze Libreria di modelli e forme: Distribuzione di modelli precostituiti da una vasta libreria di modelli e forme

Limiti della lavagna online di Microsoft:

Dipendenza da Microsoft: Necessità della suite Microsoft per utilizzare le lavagne online

Necessità della suite Microsoft per utilizzare le lavagne online Poche opzioni di personalizzazione: La personalizzazione della lavagna online è complessa a causa del minor numero di opzioni visive

Prezzi della lavagna online Microsoft:

Nota:_ I seguenti piani tariffari coprono altre integrazioni, poiché Microsoft Whiteboard fa parte di Microsoft 365:_

Microsoft 365 Personal : $6,99/individuo al mese

: $6,99/individuo al mese Microsoft 365 Family : $9,99 per sei persone al mese

: $9,99 per sei persone al mese Microsoft 365 Business Basic : $6,00/utente mensile

: $6,00/utente mensile Microsoft 365 Business Standard : $12,50/utente mensile

: $12,50/utente mensile Microsoft 365 Business Premium : $22,00/utente mensile

: $22,00/utente mensile Microsoft 365 Apps for Business: $8,25/utente mensile

Valutazioni e recensioni sulla lavagna online Microsoft:

G2: 4.1/5 (40+ recensioni)

4.1/5 (40+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (oltre 100 recensioni)

3. Miro

via Miro Miro è un'applicazione per lavagna online per Mac che consente a voi e ai vostri team di connettervi, collaborare e creare, indipendentemente dall'ambiente di lavoro.

Miro offre integrazioni con applicazioni di terze parti che utilizzano la tecnologia Posto di lavoro Miro . Miro è il software per lavagne online che fa al caso vostro se volete fare brainstorming e creare presentazioni con il fascino della lavagna tradizionale.

Le migliori funzionalità/funzione di Miro:

Modalità di lavoro versatili: Si adatta a vari scenari di lavoro, offrendo un'interfaccia personalizzatasoluzioni personalizzate per il brainstormingdiagrammi, riunioni, workshop, eventi Scrum, mappare, ricercare, progettare e pianificare strategicamente

Si adatta a vari scenari di lavoro, offrendo un'interfaccia personalizzatasoluzioni personalizzate per il brainstormingdiagrammi, riunioni, workshop, eventi Scrum, mappare, ricercare, progettare e pianificare strategicamente Capacità di brainstorming: Strumenti e modelli, come note adesive, immagini, mappe mentali, video e funzionalità di disegno per aiutare voi e il vostro team a fare brainstorming insieme

Strumenti e modelli, come note adesive, immagini, mappe mentali, video e funzionalità di disegno per aiutare voi e il vostro team a fare brainstorming insieme Integrazioni di strumenti senza soluzione di continuità : oltre 100 integrazioni con i più diffusi documenti come Google Documenti, Jira e Zoom consentono di aggiungere ai preferiti app, semplificare il flusso di lavoro e ridurre il passaggio da un'applicazione all'altra

: oltre 100 integrazioni con i più diffusi documenti come Google Documenti, Jira e Zoom consentono di aggiungere ai preferiti app, semplificare il flusso di lavoro e ridurre il passaggio da un'applicazione all'altra Progettazione collaborativa: Coinvolgete le parti interessate nel processo di progettazione, assicurando un approccio collaborativo alla progettazione e al processo decisionale

Limiti di Miro:

Versione Free limitata: Opzioni limitate per gli utenti gratuiti

Opzioni limitate per gli utenti gratuiti **Non è possibile salvare i modelli: gli utenti non possono creare e salvare i loro modelli personalizzati

Prezzi di Miro:

Gratuito

Starter : $8,00 al mese

: $8,00 al mese Business: $16,00 al mese

$16,00 al mese Azienda: Prezzi personalizzati

Miro valutazioni e recensioni:

G2: 4.8/5 (5000+ recensioni)

4.8/5 (5000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (1000+ recensioni)

4. Bacheca

via Kitestack Bacheca Bacheca è un organizzatore e pianificatore Kanban adattabile progettato da Kitestack Software. Questo project management il sistema di gestione dei progetti si integra con il flusso di lavoro e aiuta a monitorare facilmente lo stato di avanzamento grazie agli strumenti di trascinamento e rilascio.

Molte funzioni lavorano offline, il che è eccellente: potete continuare a essere produttivi anche senza essere connessi a Internet.

le migliori funzionalità/funzione di #### Bacheca:

Gestione flessibile delle attività: Raccoglie pensieri, idee e attività in modo efficiente. Pianificate la vostra settimana, organizzate le attività o create bacheche per vari scopi

Raccoglie pensieri, idee e attività in modo efficiente. Pianificate la vostra settimana, organizzate le attività o create bacheche per vari scopi Flusso di lavoro a Kanban: Ogni Bacheca è composta da più elenchi, che possono essere organizzati creando schede di attività, elementi di elenchi o note al loro interno

Ogni Bacheca è composta da più elenchi, che possono essere organizzati creando schede di attività, elementi di elenchi o note al loro interno Voci di attività dettagliate: Assegnate un'immagine di copertina dedicata, un collegato e delle note per ogni scheda di attività

Assegnate un'immagine di copertina dedicata, un collegato e delle note per ogni scheda di attività Trascinamento e rilascio: Aggiunta di immagini, collegamenti e nuove voci con un'interfaccia utente facile da usare

Aggiunta di immagini, collegamenti e nuove voci con un'interfaccia utente facile da usare Modalità offline: Sicurezza dei dati e accessibilità offline per lavorare in modalità offline

limiti di #### Bacheca:

Non per utenti pesanti: Non è la soluzione migliore per l'uso aziendale o per le aziende

Non è la soluzione migliore per l'uso aziendale o per le aziende Più adatto all'uso personale: Lavora meglio per progetti personali

Prezzi di Bacheca:

Free Forever : Sempre e gratis

: Bacheca standard : $29.99

: $29.99 Bacheca a vita : $49.99

: $49.99 Bacheca estesa : $39.99

: $39.99 Aggiornamenti di funzionalità/funzione per un anno: $14.99

Valutazioni e recensioni di Bacheca:

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

5. MioCreare

via MioCreare MioCreate è una piattaforma di lavagna online che facilita il lavoro collaborativo e la la comunicazione per i Teams in diversi settori.

Creare diagrammi di flusso, diagrammi, prototipi e altro ancora; MioCreate vi aiuta a semplificare il lavoro e a promuovere la creatività all'interno del vostro team.

Le migliori funzionalità/funzione di MioCreate:

Funzionalità/funzione di facile utilizzo: Accesso a 200 modelli e disegni, linee, matita e strumenti per le forme

Accesso a 200 modelli e disegni, linee, matita e strumenti per le forme Diagrammi e diagrammi di flusso: Creazione di diagrammi di flusso, diagrammi e flussi di lavoro senza sforzo utilizzando forme, simboli ed elementi preimpostati

Creazione di diagrammi di flusso, diagrammi e flussi di lavoro senza sforzo utilizzando forme, simboli ed elementi preimpostati Riunioni vocali online: Le riunioni vocali online istantanee consentono ai membri del team di partecipare alle discussioni

Limiti di MioCreate:

Nessuno spazio di archiviazione cloud per gli utenti gratis

per gli utenti gratis Adatto solo per piccoli progetti

Prezzi di MioCreate:

Piano Free

Pro: $4.95 al mese

Valutazioni e recensioni di MioCreate:

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

6. Spiega Tutto Lavagna Online

via Spiegare Tutto Explain Tutto Lavagna online fornisce una soluzione completa per esercitazioni e compiti coinvolgenti e una perfetta integrazione con gli strumenti e i sistemi esistenti.

Le migliori funzionalità/funzione di Explain Tutto Whiteboard:

Presentazioni interattive: Create presentazioni interattive e coinvolgenti da zero o importate quelle esistenti, aggiungendo disegni e diapositive per coinvolgere il pubblico

Create presentazioni interattive e coinvolgenti da zero o importate quelle esistenti, aggiungendo disegni e diapositive per coinvolgere il pubblico Video ed esercitazioni online: Trasformate il materiale didattico in video ed esercitazioni veloci e istruttive, ideali per la condivisione immediata con il vostro team o i vostri client

Trasformate il materiale didattico in video ed esercitazioni veloci e istruttive, ideali per la condivisione immediata con il vostro team o i vostri client Progetti collaborativi: Assistenza per progetti collaborativi o compiti di gruppo

Assistenza per progetti collaborativi o compiti di gruppo Flessibilità di integrazione: Integrazione del sistema di gestione dell'apprendimento (LMS) o degli strumenti di gestione dei dispositivi mobili (MDM) preferiti

Spiega tutto Lavagna online: limiti:

Manca di opzioni per il flusso di lavoro: Manca di funzionalità di project management per la gestione di flussi di lavoro, elementi di progetto e attività

Manca di funzionalità di project management per la gestione di flussi di lavoro, elementi di progetto e attività Non è compatibile con Apple TV

Prezzi di Explain Tutto Whiteboard:

**Gratuito

Teach r: $34,99 per utente all'anno

r: $34,99 per utente all'anno Classe e scuola: $130 per insegnante e 30 studenti all'anno

Explain Tutto Lavagna online valutazioni e recensioni:

G2: 4.4/5 (10+ recensioni)

4.4/5 (10+ recensioni) Capterra: 4.9/5 (5+ recensioni)

7. Lucidspark

Via Lucidspark Lucidspark aiuta a collaborare, a fare brainstorming e a formare le idee in piani attuabili. Che si lavori da remoto o in uno spazio fisico, offre scalabilità e funzionalità/funzione di sicurezza di livello aziendale.

Le migliori funzionalità/funzione di Lucidspark:

Ideazione illimitata: Tela infinita dove i team possono fare brainstorming, creare connessioni e far emergere intuizioni

Tela infinita dove i team possono fare brainstorming, creare connessioni e far emergere intuizioni Predisposizione per l'azienda: Ben equipaggiato per l'uso aziendale, consente connessioni sicure, salvaguardia dei dati sensibili e scalabilità per soddisfare le esigenze uniche della vostra azienda

Ben equipaggiato per l'uso aziendale, consente connessioni sicure, salvaguardia dei dati sensibili e scalabilità per soddisfare le esigenze uniche della vostra azienda Teams per l'avvio rapido: Intervallo di modelli, tra cui alberi decisionali, matrici 2×2, mappe del viaggio del cliente, mappe stradali e altro ancora per dare il via alla creatività del team

Limiti di Lucidspark:

Dipendenza: È difficile condividere il proprio lavoro con qualcuno al di fuori della piattaforma

È difficile condividere il proprio lavoro con qualcuno al di fuori della piattaforma Nessuna funzionalità/funzione di chiamata: Nessuna chiamata video o audio all'interno dello strumento

Prezzi di Lucidspark:

Gratuito : **Senza bisogno di un'autorizzazione

: **Senza bisogno di un'autorizzazione Individuale : $7,95 mensili

: $7,95 mensili Team : $9/utente mensile

: $9/utente mensile Azienda: Contattare il settore commerciale per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Lucidspark:

G2: 4.5/5 (1500+ funzionalità/funzione)

4.5/5 (1500+ funzionalità/funzione) Capterra: 4.7/5 (300+ recensioni)

8. OmniGraffle

Via OmniGraffle OmniGraffle è uno strumento indispensabile per il vostro team se cercate di trasmettere in modo efficace idee complesse attraverso diagrammi, wireframe e grafica vettoriale visivamente accattivanti.

Le migliori funzionalità/funzione di OmniGraffle:

Diagrammazione versatile: Creazione di diagrammi dettagliati che rendono le informazioni complesse facilmente comprensibili

Creazione di diagrammi dettagliati che rendono le informazioni complesse facilmente comprensibili Prototipazione rapida: I wireframe vi aiutano a esplorare rapidamenteidee e concetti con precisione

I wireframe vi aiutano a esplorare rapidamenteidee e concetti con precisione Design di livello professionale: Potenti strumenti per la progettazione di grafica vettoriale di livello professionale

Potenti strumenti per la progettazione di grafica vettoriale di livello professionale Compatibilità multipiattaforma: Disponibile su Mac, iPad e iPhone, consente la collaborazione e la continuità tra i dispositivi

Limiti di OmniGraffle:

Costoso: Prezzo più elevato rispetto ad altri strumenti per lavagna online per Mac

Prezzo più elevato rispetto ad altri strumenti per lavagna online per Mac Nessuna retrocompatibilità

Prezzi di OmniGraffle:

Versione di prova gratuita

Pagamento in sottoscrizione : $12,49 mensili

: $12,49 mensili Pagamento unico :

$149,99 per la Licenza Standard $249,99 per la licenza Pro

:

Valutazioni e recensioni di OmniGraffle:

G2: 4.0/5 (100+ recensioni)

4.0/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (40+ recensioni)

9. Milanote

Via Milanote Milanote è una piattaforma per i team creativi che cercano un'area di lavoro collaborativa e organizzata per raccogliere, fare brainstorming e dare vita ai progetti creativi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Milanote:

Area di lavoro creativa completa: Luogo centrale per raccogliere e organizzare tutti gli aspetti del progetto creativo

Luogo centrale per raccogliere e organizzare tutti gli aspetti del progetto creativo Moodboard versatili: Organizzate la vostra ispirazione in moodboard, aggiungete note esplicative, ottenete il feedback dei client e mappate le attività del progetto, il tutto in un'unica area di lavoro

Organizzate la vostra ispirazione in moodboard, aggiungete note esplicative, ottenete il feedback dei client e mappate le attività del progetto, il tutto in un'unica area di lavoro Collaborazione interfunzionale: Spazio di collaborazione per designer, sviluppatori, project management e client, che possono lavorare insieme senza problemi

Spazio di collaborazione per designer, sviluppatori, project management e client, che possono lavorare insieme senza problemi Area di lavoro flessibile: Elenchi di cose da fare integrati per i clientimonitoraggio delle attività e supporta diversi formati di immagine, tra cui JPG, PNG, GIF, SVG e altri ancora

Limiti di Milanote:

Nessun accesso offline

**Mancanza di funzionalità/funzione avanzate: gli utenti segnalano la mancanza di funzionalità avanzate e di opzioni per i modelli

Prezzi di Milanote:

**Gratuito

Pagare per persona : $9,99 mensili

: $9,99 mensili Aggiornamento del team:$49,99 mensili (per due utenti - 10 utenti)

Milanote valutazioni e recensioni:

G2: 4.5/5 (40+ recensioni)

4.5/5 (40+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (50+ recensioni)

10. Notabilità

Via Notabilità Notability è un software di lavagna online per Mac OS che permette di prendere note, annotare libri e visualizzare le proprie idee.

Notability offre funzionalità per prendere appunti, fare schizzi e presentazioni, aiutandovi a rimanere organizzati e liberi dalla carta.

Le migliori funzionalità/funzione di Notability:

**Annotare pensieri, importare e annotare libri di testo, sincronizzare le note con l'audio e liberare la creatività facendo schizzi con la matita Apple

Strumenti multimediali: Prendete appunti utilizzando vari strumenti multimediali, tra cui la matita digitale, l'evidenziatore effimero, il testo e l'audio

Prendete appunti utilizzando vari strumenti multimediali, tra cui la matita digitale, l'evidenziatore effimero, il testo e l'audio Scrittura e schizzi naturali: Notability fornisce una matita digitale realistica, finemente regolata per un'esperienza di scrittura reattiva e precisa

Notability fornisce una matita digitale realistica, finemente regolata per un'esperienza di scrittura reattiva e precisa Riproduzione audio: In modalità di riproduzione, toccando un punto qualsiasi della nota il contenuto della riunione prende vita in tempo reale

In modalità di riproduzione, toccando un punto qualsiasi della nota il contenuto della riunione prende vita in tempo reale Importazione, annotazione e condivisione: Notability supporta l'importazione e l'annotazione di vari tipi di file, tra cui PDF, documenti, PPT, immagini e altro ancora

Limiti di Notability:

Non per le Enterprise: Più adatto agli hobbisti o agli studenti che alle aziende

Più adatto agli hobbisti o agli studenti che alle aziende Funzionalità/funzione di presa di note: Principalmente per prendere note

Principalmente per prendere note Nessun supporto per le modalità scure

Prezzi di Notability:

Piano Free : Piano di qualità : Piano di qualità : Piano di qualità : Piano di qualità

: : : : PianoPlus: $2,99/mese

Valutazioni e recensioni di Notability:

G2: 4.6/5 (40+ recensioni)

4.6/5 (40+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (30+ recensioni)

Scegliere il giusto software per lavagna online per Mac

Trovare il giusto software per lavagna online che vi aiuti a conciliare idee creative e flusso di lavoro produttivo è una sfida. Sebbene siano disponibili numerose app per lavagne online, il software per lavagne di ClickUp si distingue.

Con ClickUp, la vostra lavagna è team di lavoro richiesto e le idee innovative possono trasformarsi in output visivamente straordinari. Forme e oggetti prendono vita e gli elenchi di Da fare si trasformano in attività e processi in tempo reale.

Le possibilità sono infinite. Esplora ClickUp Lavagna online oggi.