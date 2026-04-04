Asisten Rapat Berbasis AI untuk Usaha Kecil pada [tahun]

Bagi pemilik usaha kecil dan tim mereka, waktu adalah sumber daya yang paling berharga—dan seringkali paling langka. Anda harus mengemban berbagai peran, menangani banyak tanggung jawab, dan terus mencari cara untuk melakukan lebih banyak dengan sumber daya yang terbatas.

Namun, meskipun kita telah berusaha semaksimal mungkin untuk mengoptimalkan hari-hari kita, ada satu hal yang selalu menghabiskan waktu dan memengaruhi hampir setiap organisasi: rapat. Pekerjaan manual yang menyertai rapat (seperti mencatat dengan terburu-buru, atau menghabiskan berjam-jam menyusun email tindak lanjut) mengalihkan fokus dari percakapan itu sendiri.

Asisten rapat berbasis AI dapat mengambil alih sebagian besar pekerjaan berat di sini.

Dalam artikel ini, kami akan membahas asisten rapat AI terbaik yang dapat meningkatkan produktivitas tim Anda dan sesuai dengan anggaran bisnis kecil Anda.

Sekilas tentang Asisten Rapat Berbasis AI untuk Usaha Kecil

Berikut ini adalah perbandingan singkat dari setiap alat dalam daftar ini. Gulir ke bawah untuk melihat uraian lengkap masing-masing alat guna menemukan alat AI terbaik untuk rapat yang efektif.

Alat Pilihan terbaik untuk Fitur terbaik Harga* ClickUp Mengubah catatan rapat menjadi tugas dan alur kerja yang terintegrasi AI Notetaker, ClickUp Brain, Converged Super Agents, Automations, Docs-to-tasks Gratis selamanya; Tersedia penyesuaian untuk perusahaan Fireflies. ai Transkrip rapat yang dapat dicari dengan sinkronisasi CRM Obrolan AI AskFred, transkrip pembicara, pelacakan topik, pencatatan otomatis CRM Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $18 per pengguna per bulan Otter.ai Transkripsi langsung dan ringkasan rapat yang cepat Transkripsi real-time, penangkapan slide, agen AI berbasis peran, pencarian/ekspor lanjutan Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $16,99 per pengguna per bulan Fathom Ringkasan AI yang sederhana dan komprehensif Perekaman tanpa batas di paket gratis, klip sorotan, sinkronisasi CRM, Tanya Jawab Ask Fathom Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $19 per pengguna per bulan tl;dv Sorotan yang direkam dan kecerdasan multi-rapat Rekaman berbabak, klip sorotan, wawasan lintas rapat, lebih dari 30 bahasa Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $29,30 per pengguna per bulan Granola Catatan rapat tanpa bot Perekaman lokal (tanpa bot), catatan terstruktur + daftar tindakan, pemformatan ulang AI/obrolan Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $14 per pengguna per bulan Krisp Penghilang kebisingan plus catatan rapat berbasis AI Penghilang kebisingan dan gema, perekaman yang kompatibel dengan semua platform, ringkasan AI, sinkronisasi alur kerja Paket berbayar mulai dari $16 per pengguna per bulan Avoma Tim pendapatan yang membutuhkan kecerdasan percakapan Deteksi topik, kartu penilaian pelatihan, sinkronisasi otomatis CRM, momen/cuplikan panggilan Paket berbayar mulai dari $29 per pengguna perekam per bulan Fellow Agenda kolaboratif dan tindak lanjut Kolaborasi agenda, ringkasan yang terintegrasi dengan agenda, pelacakan tindakan, pengingat Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $11 per pengguna per bulan Notion AI Catatan rapat di dalam basis pengetahuan yang fleksibel Blok Catatan Rapat AI, Pencarian AI di seluruh catatan, basis data relasional, tautan Kalender Notion Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $12 per pengguna per bulan

Bagaimana kami meninjau perangkat lunak di ClickUp Tim editorial kami mengikuti proses yang transparan, didukung oleh riset, dan netral terhadap vendor, sehingga Anda dapat yakin bahwa rekomendasi kami didasarkan pada nilai produk yang sesungguhnya. Berikut ini adalah uraian terperinci tentang cara kami meninjau perangkat lunak di ClickUp.

📚 Baca Juga: Aplikasi Terbaik untuk Usaha Kecil yang Memudahkan Pekerjaan Anda

Apa Itu Asisten Rapat Berbasis AI

Dapatkan transkrip rapat otomatis dan daftar tindakan menggunakan ClickUp AI Notetaker

Asisten rapat berbasis AI adalah aplikasi perangkat lunak yang menggunakan kecerdasan buatan untuk bergabung, merekam, mentranskrip, dan menganalisis rapat. Tujuan utamanya adalah mengotomatiskan tugas-tugas administratif—khususnya pencatatan dan pelacakan tugas—sehingga peserta manusia dapat fokus pada diskusi daripada dokumentasi.

Ada tiga pilar utama:

Capture: Aplikasi ini “mendengarkan” audio melalui bot virtual atau plugin untuk Aplikasi ini “mendengarkan” audio melalui bot virtual atau plugin untuk membuat transkrip kata demi kata

Synthesis: Aplikasi ini menggunakan Model Bahasa Besar (LLM) untuk meringkas pembicaraan berjam-jam menjadi Aplikasi ini menggunakan Model Bahasa Besar (LLM) untuk meringkas pembicaraan berjam-jam menjadi ringkasan berpoin dan poin-poin penting

Tindakan: Asisten ini mengidentifikasi komitmen dan tenggat waktu tertentu, lalu secara otomatis mengubahnya menjadi Asisten ini mengidentifikasi komitmen dan tenggat waktu tertentu, lalu secara otomatis mengubahnya menjadi “Tindakan ” atau menyinkronkannya dengan alat manajemen proyek

📮ClickUp Insight: Berdasarkan survei efektivitas rapat kami, hampir 40% responden menghadiri antara 4 hingga 8+ rapat per minggu, dengan setiap rapat berlangsung hingga satu jam. Hal ini berarti jumlah waktu kolektif yang luar biasa besar yang dihabiskan untuk rapat di seluruh organisasi Anda. Bagaimana jika Anda bisa menghemat waktu tersebut? AI Notetaker terintegrasi dari ClickUp dapat membantu Anda meningkatkan produktivitas hingga 30% melalui ringkasan rapat instan—sementara ClickUp Brain membantu dalam pembuatan tugas otomatis dan alur kerja yang efisien—sehingga mengubah jam-jam rapat menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti.

Hal-hal yang Perlu Diperhatikan dalam Memilih Asisten Rapat Berbasis AI untuk Usaha Kecil

Tidak seperti tim perusahaan yang memiliki departemen TI khusus, usaha kecil membutuhkan alat yang dapat langsung digunakan. Hal ini karena perangkat lunak yang salah justru akan menambah beban pekerjaan administratif, bukan menguranginya.

Pertimbangkan kriteria-kriteria berikut ini sebelum memilih alat untuk menyederhanakan alur kerja rapat Anda:

Akurasi transkripsi dan identifikasi pembicara: Apakah asisten ini dapat secara andal mengidentifikasi siapa yang berbicara apa selama panggilan yang berlangsung cepat dengan banyak pembicara?

Kualitas ringkasan rapat AI: Apakah asisten ini menghasilkan Apakah asisten ini menghasilkan ringkasan yang ringkas , bukan sekadar teks panjang yang masih harus Anda analisis?

Ekstraksi poin tindakan: Apakah asisten ini mendeteksi komitmen dan tenggat waktu, bukan hanya menyoroti kata kunci?

Integrasi dengan sistem yang sudah ada: Apakah asisten ini terintegrasi secara native dengan alat manajemen proyek dan komunikasi Anda?

Privasi dan pengelolaan data: Di mana rekaman audio rapat Anda disimpan, dan apakah data tersebut digunakan untuk melatih model AI?

Kemudahan pengaturan untuk tim non-teknis: Apakah tim Anda dapat mulai menggunakannya hari ini tanpa perlu panggilan orientasi?

Bagi asisten eksekutif dan profesional administrasi yang mengelola jadwal kompleks dan berbagai pemangku kepentingan, memilih alat AI yang tepat dapat sangat memperlancar alur kerja. Tonton video ikhtisar ini untuk melihat bagaimana alat AI terkemuka dapat mendukung asisten eksekutif tidak hanya dalam pengelolaan rapat.

10 Asisten Rapat AI Terbaik untuk Usaha Kecil

Mari hindari agar ringkasan rapat penting tidak tersebar di berbagai alat.

Mari kita mulai:

1. ClickUp (Pilihan terbaik untuk mengubah catatan rapat menjadi tugas dan alur kerja yang terintegrasi)

Coba ClickUp AI Notetaker Dapatkan catatan rapat, transkrip, ringkasan, label, dan daftar tindakan yang tepat sasaran dengan ClickUp AI Notetaker

Berapa banyak waktu yang terbuang oleh tim Anda hanya untuk memindahkan poin-poin penting dari satu alat ke alat lainnya? Bagi sebagian besar usaha kecil, masalah ini dimulai tepat setelah rapat. Anda akhirnya memiliki catatan di satu aplikasi, daftar tindakan di aplikasi lain, dan keputusan penting yang tersembunyi di dalam obrolan yang tidak akan pernah Anda temukan lagi.

Kami menyebutnya “penyebaran pekerjaan, ” dan inilah yang diselesaikan oleh ClickUp. Sebagai Ruang Kerja AI Terintegrasi pertama di dunia, ClickUp menyatukan rapat, catatan, dokumen, dan tugas Anda dalam satu tempat, dengan AI yang memantau semuanya dari atas.

Mari kita lihat beberapa fitur konvergensi AI utamanya:

Catatan rapat yang tetap terhubung dengan pekerjaan

Pertama-tama, ada ClickUp AI Notetaker. Aplikasi ini dapat bergabung dalam rapat terjadwal atau dikirim ke tautan Zoom, Google Meet, dan Microsoft Teams yang dibuat secara ad hoc. Setelah panggilan selesai, aplikasi ini membuat dokumen ClickUp pribadi, menandai Anda dengan @mention, dan memudahkan Anda membuka kembali catatan tersebut dari Planner atau Docs Hub.

Ubah setiap panggilan menjadi tugas dan keputusan menggunakan ClickUp AI Meeting Notetaker

Dan bagian terbaiknya? Hasilnya tidak tersimpan di perekam terpisah. Tugas-tugas selanjutnya langsung dialokasikan kepada orang yang tepat setelah rapat berakhir, sehingga tim yang ramping memiliki alur kerja yang jauh lebih efisien dari ringkasan hingga pelaksanaan.

AI kontekstual yang dapat mempersiapkan rapat sebelum dimulai

AI kerja kontekstual ClickUp, ClickUp Brain, mulai bekerja jauh sebelum panggilan dimulai. Ia dapat mencari acara kalender menggunakan bahasa alami, memeriksa ketersediaan satu atau lebih orang, serta membuat atau memperbarui acara kalender.

Periksa ketersediaan dan perbarui rapat lebih cepat dengan ClickUp Brain

Selain itu, fitur ini memungkinkan Anda membuat agenda rapat berdasarkan rapat sebelumnya, status proyek, dan prioritas tim.

Fitur ini sama berguna setelah rapat selesai. Karena Brain dapat menjawab pertanyaan terkait tugas, Dokumen, Obrolan, dan catatan rapat, Anda dapat bertanya:

Apa saja tindakan yang harus dilakukan yang dihasilkan dari panggilan klien terakhir?

Keputusan apa saja yang diambil dalam rapat sinkronisasi tim sebelumnya?

Apa yang berubah sejak pembaruan terakhir?

Ingat kembali keputusan rapat dan tindakan yang harus dilakukan dengan lebih cepat menggunakan ClickUp Brain

Asisten siap pakai yang terintegrasi di dalam ruang kerja Anda

ClickUp Super Agents adalah agen AI bawaan yang dapat Anda tambahkan ke ruang kerja Anda untuk tugas-tugas tertentu. Dan salah satu alasan mengapa mereka sangat efektif untuk usaha kecil adalah karena katalog agennya yang sangat lengkap.

Sederhananya, alih-alih membangun semuanya sendiri, Anda dapat memulai dengan agen yang aman dan siap pakai, lalu menyesuaikannya dengan alur kerja Anda. Misalnya, Agen Pembuat Agenda Rapat ClickUp dapat menyusun agenda bersama berdasarkan pekerjaan yang sedang berjalan, hasil sebelumnya, dan masukan peserta.

Buat agenda rapat berdasarkan pekerjaan yang sedang berlangsung dan hasil sebelumnya dengan ClickUp Meeting Agenda Builder Agent

Singkatnya:

Berbasis pekerjaan aktif: Mengambil poin agenda dari pekerjaan aktif Anda

Menampilkan item yang belum diselesaikan: Menggunakan item tindakan yang belum diselesaikan dari sesi sebelumnya

Mengumpulkan masukan peserta: Mengirimkan pesan sebelum rapat agar peserta dapat menambahkan topik

Menyusun agenda: Mengatur topik dan menetapkan alokasi waktu berdasarkan durasi rapat dan jumlah agenda

Dan sementara itu, ClickUp Meeting Prep Agent membuat ringkasan pribadi dengan konteks yang Anda butuhkan sebelum panggilan. Bersama-sama, keduanya membantu Anda memasuki rapat dengan latar belakang yang tepat sudah tersedia di hadapan Anda.

Persiapkan rapat dengan konteks penting menggunakan ClickUp Meeting Prep Agent

🎥 Tonton video ini untuk melihat bagaimana Anda dapat mengintegrasikan AI ke dalam bisnis kecil Anda tanpa perlu keahlian teknis

Otomatisasi untuk mengurangi pekerjaan rutin

Setelah AI ClickUp menghasilkan tugas dari transkrip rapat, ClickUp Automations akan menangani pengaliran tugas tanpa Anda perlu repot. Artinya, Anda dapat menetapkan aturan dasar untuk ruang kerja Anda, dan Automations akan menangani sisa alur kerja.

Atur Otomatisasi ClickUp tanpa kode untuk menangani tugas-tugas berat bagi Anda

Misalnya, jika transkrip rapat menghasilkan tugas baru yang mengandung kata kunci “Pembaruan Desain”, otomatisasi yang telah diatur sebelumnya akan mengenali frasa tersebut dan langsung memberi tahu desainer utama, serta memindahkan tugas yang baru dibuat ke kolom “To Do” pada papan alur kerja khusus tim desain.

Fitur terbaik ClickUp

Kelebihan dan kekurangan ClickUp

Kelebihan:

Catatan rapat dan pekerjaan proyek disimpan di satu tempat untuk mengurangi pergantian konteks

ClickUp Brain mengumpulkan semua informasi di ruang kerja Anda untuk menampilkan jawaban yang lengkap

Otomatisasi mengurangi pekerjaan administratif pasca-rapat hingga hampir nol

Kekurangan:

Pengguna baru mungkin memerlukan waktu untuk menjelajahi seluruh fitur yang tersedia

Otomatisasi tingkat lanjut memerlukan waktu konfigurasi awal

Harga ClickUp

Peringkat dan ulasan ClickUp

G2 : 4,7/5 (lebih dari 11.000 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 4.400 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Seorang pengguna G2 mengatakan:

Saya senang bisa mengelola pelacakan waktu dan catatan rapat dalam satu tempat dengan ClickUp. Agen AI-nya sangat membantu, dan mereka membantu menjaga pekerjaan saya tetap terorganisir. Sangat bagus bahwa saya bisa mengganti banyak alat dengan hanya satu. Saya menghargai kemampuan untuk melihat semua pekerjaan departemen dalam satu tempat, yang membuat tugas-tugas tetap teratur. Selain itu, proses impor yang mudah membuat proses penyiapan berjalan lancar.

✅ Panduan AI untuk Usaha Kecil kami menjelaskan cara menggunakan AI di seluruh bisnis Anda tanpa perlu mengelola aplikasi tambahan.

🧠 Fakta Menarik: Thomas Edison awalnya tidak membayangkan fonograf sebagai pemutar musik. Ia awalnya mempresentasikannya lebih sebagai alat produktivitas abad ke-19 untuk mendikte dan komunikasi bisnis, sementara musik berada di urutan bawah dalam daftar kegunaan masa depannya. Dengan kata lain, salah satu perangkat hiburan paling ikonik dalam sejarah awalnya lebih mirip mesin catatan suara.

2. Fireflies.ai (Pilihan terbaik untuk transkrip rapat yang dapat dicari dengan sinkronisasi CRM)

Fireflies.ai adalah asisten rapat berbasis AI yang merekam, mentranskrip, dan mengatur rapat di berbagai platform konferensi seperti Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Webex, dan lainnya.

Fungsinya juga melampaui sekadar mencatat secara pasif. AskFred, asisten AI bawaan Fireflies, dapat merangkum panggilan, membuat email tindak lanjut, mengekstrak poin-poin tindakan, dan menghasilkan output lain yang berkaitan dengan rapat.

Fitur ini juga dilengkapi dengan “Topic Tracker” yang mencari kata kunci tertentu, seperti “penetapan harga” atau “penolakan,” selama panggilan Anda. Fitur ini kemudian secara otomatis mencatat detail tersebut langsung ke CRM atau perangkat lunak manajemen proyek Anda, sehingga tim Anda tidak perlu lagi melakukan entri data secara manual.

Fitur terbaik Fireflies.ai

Obrolan AI AskFred: Mencari di seluruh perpustakaan transkrip rapat Anda untuk menjawab pertanyaan tentang panggilan sebelumnya

Transkripsi otomatis: Merekam dan mentranskripsi rapat dengan identifikasi pembicara dan cap waktu

Analisis kecerdasan percakapan : Melacak rasio waktu bicara dan indikator sentimen di seluruh rapat Anda Melacak rasio waktu bicara dan indikator sentimen di seluruh rapat Anda

Integrasi CRM: Terhubung secara langsung dengan alat penjualan untuk mencatat ringkasan panggilan secara otomatis ke catatan transaksi

Kelebihan dan kekurangan Fireflies.ai

Kelebihan:

Keamanan yang kuat dengan opsi penyimpanan pribadi

Transkripsi tanpa batas mulai dari paket Pro

Mendukung lebih dari 100 bahasa dengan deteksi otomatis

Kekurangan:

Akurasi dapat menurun selama rapat dengan banyak percakapan bersamaan

AI menganalisis setiap rapat secara terpisah tanpa menggabungkan data antar rapat

Bot perekam muncul sebagai peserta yang terlihat

Harga Fireflies.ai

Gratis

Pro : $18 per pengguna/bulan

Bisnis : $29 per pengguna/bulan

Enterprise: $39 per pengguna/bulan

Peringkat dan ulasan Fireflies.ai

G2 : 4,7/5 (lebih dari 700 ulasan)

Capterra: 4,9/5 (lebih dari 500 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Fireflies.ai?

Seorang pengguna G2 mengatakan:

Saya bisa sepenuhnya fokus pada percakapan selama rapat karena saya tahu Fireflies sudah mencatat semuanya, dan fungsi AI-nya sangat berguna untuk mendapatkan wawasan cepat tentang apa yang terjadi dalam rapat, serta untuk email ringkasan, yang terintegrasi dengan mudah ke dalam lingkungan tim saya. Implementasinya sangat lancar, saya belum pernah perlu menggunakan layanan dukungan pelanggan, tetapi jika produknya sebagus ini, saya yakin layanan dukungan pelanggannya juga luar biasa. Saya menggunakan Fireflies setiap hari.

👀 Ingin melihat lebih banyak alternatif Fireflies? Kami punya daftarnya untuk Anda 👇.

3. Otter.ai (Pilihan terbaik untuk transkripsi langsung dan ringkasan rapat)

Jika Anda perlu mengikuti jalannya rapat secara langsung, Otter.ai menyediakan transkrip langsung di layar Anda saat orang-orang berbicara. Hal ini sangat berguna bagi tim yang membutuhkan dukungan aksesibilitas, memiliki anggota yang bukan penutur asli, atau sekadar lebih suka membaca teks untuk tetap fokus.

Mekanisme utamanya adalah pemrosesan real-time. Alih-alih menunggu rekaman diproses setelah panggilan berakhir, Otter membuat dokumen aktif dan interaktif selama rapat berlangsung.

Otter menawarkan agen AI khusus untuk alur kerja penjualan dan perekrutan. Agen-agen ini secara otomatis mengekstrak informasi yang relevan dengan kesepakatan dan mengirimkannya ke alat-alat yang terhubung.

Fitur terbaik Otter.ai

Transkripsi real-time: Menerjemahkan rapat secara langsung dengan teks yang disinkronkan dengan pemutaran audio

Perekaman slide otomatis: Menyisipkan slide presentasi yang dibagikan ke dalam transkrip pada waktu yang tepat

Agen AI khusus peran: Menyesuaikan ekstraksi data untuk fungsi pekerjaan tertentu seperti penjualan dan pendidikan

Kontrol yang siap digunakan oleh tim: Pengelompokan berdasarkan kosakata tim, penandaan pembicara, serta pencarian dan ekspor lanjutan

Kelebihan dan kekurangan Otter.ai

Kelebihan:

Tampilan langsung memastikan peserta tetap terkoordinasi tanpa mengganggu pembicara

Fitur tangkapan slide menambahkan konteks visual yang tidak dimiliki oleh alat berbasis audio saja

Validasi pasar yang kuat dengan basis pengguna yang besar

Kekurangan:

Dukungan bahasa terbatas pada bahasa Inggris, Prancis, dan Spanyol

Paket gratis membatasi durasi perekaman hingga 30 menit per rapat

Suara latar belakang dapat mengurangi akurasi transkripsi

Harga Otter.ai

Gratis

Pro : $16,99 per pengguna per bulan

Bisnis : $30 per pengguna per bulan

Perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Otter.ai

G2: 4,4/5 (lebih dari 400 ulasan)

Capterra: 4,4/5 (100 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Otter.ai?

Seorang pengguna G2 mengatakan:

Setiap kali kami memulai rapat, asisten ini secara otomatis bergabung atau setidaknya meminta izin untuk bergabung dalam sesi tersebut. Asisten ini mencatat poin-poin penting dan mengirimkan email setelah rapat berakhir. Ringkasannya bagus dan tepat sasaran.

🧠 Fakta Menarik: Banyak prosedur rapat formal yang ada karena rapat dulu sering kali berlangsung kacau. Sejarah resmi Robert’s Rules menyebutkan bahwa Henry M. Robert menghadapi apa yang ia sebut sebagai kekacauan praktis—orang-orang yang berbeda membawa gagasan prosedur yang berbeda-beda—dan menerbitkan edisi pertama Robert’s Rules of Order pada tahun 1876 untuk menertibkannya.

4. Fathom (Pilihan terbaik untuk ringkasan AI yang sederhana dan komprehensif)

melalui Fathom

Jika Anda seorang pendiri tunggal atau tim kecil yang beroperasi dengan anggaran terbatas, Fathom adalah pilihan yang tepat.

Layanan ini menawarkan perekaman, transkripsi, dan ringkasan tanpa batas secara gratis. Ini sangat cocok bagi mereka yang sering mengadakan rapat tetapi tidak ingin mengeluarkan biaya berlangganan perangkat lunak bulanan lagi.

Mekanisme utamanya adalah pemotongan yang dipicu oleh pengguna. Alih-alih hanya memberikan tumpukan teks yang sangat panjang di akhir panggilan, fitur ini memungkinkan Anda menandai momen-momen penting saat rapat berlangsung. Hal ini membantu perangkat lunak mengetahui dengan tepat apa yang harus disaring untuk Anda nanti.

Fitur terbaik Fathom

Perekaman tanpa batas: Menyediakan penyimpanan rapat tanpa batasan

AI Tanya-Jawab: Ask Fathom menyediakan antarmuka mirip ChatGPT bagi pengguna untuk menanyakan pertanyaan terkait rapat guna mendapatkan jawaban, wawasan, dan tindakan

Kontrol berbagi yang mudah: Bagikan ringkasan dan rekaman secara otomatis di dalam perusahaan, dan tautan yang dibagikan dapat dibatasi berdasarkan domain atau akses eksplisit

Sinkronisasi langsung dengan CRM: Mengirimkan ringkasan panggilan dan tindakan yang perlu dilakukan langsung ke saluran penjualan Anda

Ketahui kelebihan dan kekurangannya

Kelebihan:

Menawarkan perekaman dan transkripsi tanpa batas

Buat klip video yang dapat dibagikan dari segmen tertentu

Dirancang khusus untuk alur kerja penjualan guna menjaga kebersihan CRM

Kekurangan:

Tidak dilengkapi dengan fitur kecerdasan percakapan tingkat lanjut

Bot perekam adalah peserta yang terlihat dalam panggilan

Pengalaman ini terutama difokuskan pada desktop dan tidak dilengkapi dengan aplikasi seluler yang mumpuni

Harga Fathom

Gratis

Premium ( Perorangan): $19 per pengguna per bulan

Tim: $19 per pengguna per bulan (2 pengguna atau lebih)

Bisnis: $34 per pengguna per bulan (2 pengguna atau lebih)

Peringkat dan ulasan Fathom

G2: 5,0/5 (lebih dari 6.000 ulasan)

Capterra: 5,0/5 (lebih dari 800 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Fathom?

Seorang pengguna G2 mengatakan:

Aplikasinya sangat akurat dan membantu saya merangkum rapat yang panjang tanpa perlu khawatir apakah Fathom melewatkan hal penting. Tidak, tidak ada yang terlewat. Aplikasi ini juga terintegrasi dengan agenda saya, jadi saya tidak perlu menambahkannya secara manual. Saya sangat menyukainya! Saya menggunakannya di Mac; ada pengunduh yang mudah, jadi tidak ada masalah di sana. Tim dukungan menghubungi saya untuk menanyakan apakah ada yang bisa mereka bantu. Saya menggunakannya hampir setiap hari di semua rapat Google Meet saya.

🚀 Bagaimana agensi pemasaran Hit Your Mark menggabungkan berbagai alat menjadi satu Hit Your Mark sebelumnya menggunakan berbagai platform: Slack untuk komunikasi, Loom/Vidyard untuk klip video, Miro untuk perencanaan kolaboratif, Toggl untuk pelacakan waktu dan pelaporan, serta Tango untuk dokumentasi. Mereka memutuskan untuk mengintegrasikan semuanya ke dalam ClickUp. ⚡ Hasilnya langsung terlihat: Lebih dari 5 alat digantikan di bidang komunikasi, perencanaan, dan pelaporan

Hemat $3.000 per tahun dengan menghentikan penggunaan Slack setelah beralih ke ClickUp

Dashboard real-time yang memantau poin sprint, beban kerja, dan kinerja

Pembayaran bonus yang lebih cepat berkat data produktivitas yang jelas dan terukur

📚 Baca Juga: Alternatif Terbaik Fathom AI untuk Pembuatan Catatan Berbasis AI

5. tl;dv (Terbaik untuk sorotan rapat yang direkam dan kecerdasan multi-rapat)

Ketika sebuah perusahaan ingin mengurangi kehadiran wajib dalam rapat, tl;dv mendukungnya. Aplikasi ini lebih berfokus pada rekaman video daripada sekadar transkrip teks. Aplikasi ini sangat berguna bagi karyawan yang berada di zona waktu berbeda untuk mengejar ketinggalan apa yang mereka lewatkan sesuai jadwal masing-masing.

Platform ini memperlakukan rekaman rapat layaknya video YouTube. Platform ini menganalisis percakapan yang diucapkan dan secara otomatis membagi durasi rekaman menjadi bab-bab terpisah yang diberi label.

Ini berarti seorang anggota tim dapat mengklik cap waktu berjudul “Anggaran Pemasaran Kuartal 3” dan langsung melompat ke pembaruan tersebut tanpa perlu mendengarkan sisa rekaman selama satu jam.

tl;dv fitur terbaik

Penyorotan klip: Tandai momen-momen penting untuk membuat klip video pendek yang dapat dibagikan

Kecerdasan multi-pertemuan: Menampilkan pola dan tema berulang di seluruh perpustakaan pertemuan Anda

Penyimpanan yang dihosting di UE: Menjamin kedaulatan data dan kepatuhan terhadap GDPR bagi tim yang mengutamakan privasi

Dukungan multibahasa: Mendukung transkripsi dan ringkasan dalam lebih dari 30 bahasa

tl;dv kelebihan dan kekurangan

Kelebihan:

Analisis lintas rapat mengungkap wawasan yang terlewatkan oleh alat panggilan tunggal

Akurasi transkripsi yang tinggi dalam berbagai bahasa

Evaluasi awal yang mudah tanpa kewajiban apa pun

Kekurangan:

Membutuhkan bot perekaman berbasis cloud yang terlihat

Tidak mendukung kosakata khusus untuk istilah teknis industri

Pengguna hanya dapat mengakses antarmuka web melalui perangkat seluler

tl;dv harga

Gratis

Pro: $29,30 per pengguna/bulan

Bisnis $37,10 per pengguna/bulan

Perusahaan: Harga khusus

Ringkasan dan ulasan singkat

G2 : 4,7/5 (lebih dari 400 ulasan)

Capterra: Belum cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang tl;dv?

Seorang pengguna G2 mengatakan:

Saya menggunakan tl;dv untuk merekam dan membuat catatan selama panggilan penjualan, sehingga saya bisa lebih fokus selama interaksi tersebut. Saya merasa aplikasi ini sangat mudah digunakan, sama seperti saat masuk ke perangkat lunak lainnya. AI di tl;dv memungkinkan saya mengajukan pertanyaan apa pun yang saya inginkan dan menawarkan beberapa petunjuk siap pakai yang sangat berguna, seperti menyusun draf email tindak lanjut dengan langkah-langkah selanjutnya yang terperinci. Aplikasi ini menyimpan catatan semua rapat saya, sehingga terasa seperti memiliki sekretaris yang membuat notulen untuk saya. Selain itu, integrasinya dengan email dan sistem CRM saya berfungsi dengan sangat baik.

6. Granola (Pilihan terbaik untuk catatan rapat tanpa bot)

via Granola

Bot rapat memicu pertanyaan canggung dari klien dan menimbulkan gesekan dalam hal persetujuan. Granola adalah aplikasi desktop yang merekam audio rapat secara langsung di perangkat Anda tanpa mengirimkan bot yang terlihat ke dalam panggilan. Tidak ada yang tahu bahwa aplikasi ini sedang berjalan.

Setelah rapat, AI akan menghasilkan catatan terstruktur yang berisi poin-poin tindakan dan ringkasan. Anda dapat mengobrol dengan AI untuk mengekstrak detail tertentu atau memformat ulang catatan untuk audiens yang berbeda. Hal ini didasarkan pada gagasan bahwa penilaian manusia masih memainkan peran penting dalam membuat catatan yang baik.

Anda mengetik catatan singkat atau pemikiran singkat selama percakapan, dan perangkat lunak tersebut menggunakan audio latar belakang untuk melengkapi detail spesifik yang terlewatkan.

Fitur terbaik Granola

Perekaman tanpa bot: Merekam audio langsung dari desktop Anda tanpa perlu bergabung sebagai peserta

Antarmuka obrolan AI: Memungkinkan Anda mengajukan pertanyaan lanjutan dan mengatur ulang format catatan

Integrasi bawaan: Terhubung langsung ke basis pengetahuan dan CRM untuk alur kerja dasar

Pemberitahuan panggilan dadakan: Mendeteksi panggilan yang tidak terjadwal saat mikrofon Anda sedang digunakan dan memberi tahu Anda untuk mulai membuat catatan

Kelebihan dan kekurangan Granola

Kelebihan:

Menghilangkan ketidaknyamanan klien dengan menyembunyikan bot perekam yang terlihat

Tersedia untuk tim kecil yang membutuhkan riwayat tak terbatas

Kontrol privasi tingkat perusahaan memungkinkan penolakan pelatihan model

Kekurangan:

Jumlah ulasan pihak ketiga yang terbatas membuat keandalan jangka panjang lebih sulit untuk dinilai

Aplikasi seluler Android belum tersedia

Membutuhkan alat otomatisasi pihak ketiga untuk mengalihkan hasil ke ruang kerja yang komprehensif

Harga Granola

Dasar: Gratis

Bisnis: $14 per pengguna per bulan

Enterprise: $35 per pengguna per bulan

Peringkat dan ulasan Granola

G2 : 4,8/5 (lebih dari 20 ulasan)

Capterra: Belum cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Granola?

Seorang pengguna G2 mengatakan:

Salah satu alat terbaik yang saya miliki dan gunakan. Saya menggunakannya setiap hari untuk semua panggilan saya. Alat ini membantu saya memahami penutur dengan aksen yang sulit dan memastikan wawancara yang jelas dan jujur. Saya juga mengonfigurasi perintah AI untuk menyaring prospek saya, yang sangat membantu dan menghemat banyak waktu!

📚 Baca Juga: Alternatif AI Granola Terbaik yang Wajib Dicoba

7. Krisp (Pilihan terbaik untuk peredam bising dan catatan rapat berbasis AI)

melalui Krisp

Tidak semua percakapan bisnis terjadi melalui tautan Zoom yang dijadwalkan. Krisp beroperasi secara berbeda dengan terhubung langsung ke sistem audio komputer Anda, bukan terintegrasi dengan kalender atau perangkat lunak rapat tertentu. Artinya, Krisp dapat digunakan dengan aplikasi suara apa pun, mulai dari obrolan dadakan di Slack hingga sistem telepon VoIP khusus yang berjalan di desktop Anda.

Dasar dari perangkat lunak ini dibangun atas kejernihan audio, bukan sekadar pencatatan AI. Sebelum mentranskrip satu kata pun, perangkat lunak ini menyaring kebisingan latar belakang baik dari mikrofon Anda maupun audio yang masuk dari orang-orang yang berbicara kepada Anda.

Karena semuanya diproses pada lapisan audio dasar ini, sistem ini menghasilkan transkrip dan ringkasan tanpa perlu mengirim asisten virtual ke ruang rapat.

Fitur terbaik Krisp

Pembatalan kebisingan AI: Menghilangkan kebisingan latar belakang dan gema dari audio masuk dan keluar

Transkripsi yang tidak bergantung pada platform: Merekam audio dari aplikasi apa pun di perangkat Anda

Ringkasan rapat AI: Membuat catatan terstruktur yang disusun berdasarkan topik dan pembicara

Sinkronisasi alur kerja: Core dilengkapi dengan integrasi dan dukungan webhook untuk alat seperti Slack, HubSpot, Affinity, dan Pipedrive

Kelebihan dan kekurangan Krisp

Kelebihan:

Menggabungkan fitur peredam bising dan catatan rapat dalam satu langganan

Berfungsi dengan konsisten di semua platform konferensi atau panggilan telepon

Berjalan secara diam-diam di latar belakang tanpa ikut serta dalam panggilan sebagai bot

Kekurangan:

Fitur transkripsi masih relatif baru dan mungkin belum sekomprehensif aplikasi pencatat khusus

Koneksi bawaan ke CRM dan alat manajemen proyek lebih sedikit

Transkripsi notulen mungkin terasa terbatas bagi pengguna dengan volume tinggi

Harga Krisp

Uji coba gratis

Core: $16 per pengguna per bulan

Tingkat Lanjut: $30 per pengguna per bulan

Perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Krisp

G2 : 4,6/5 (lebih dari 1.000 ulasan)

Capterra: Belum cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Krisp?

Seorang pengguna G2 mengatakan:

Hal terbaik dari Krisp adalah cara platform ini menangani ringkasan rapat. Fitur perekaman otomatis sangat membantu saat harus melakukan panggilan berturut-turut. Saya juga menyukai fleksibilitas alat transkripsi ini; alat ini tidak hanya untuk panggilan langsung, tetapi Anda juga dapat mengunggah dan mentranskripsikan file audio apa pun langsung ke platform.

📮ClickUp Insight: Hasil survei efektivitas rapat kami menunjukkan bahwa 42% tim menggunakan klip rekaman (21%) atau alat manajemen proyek (21%) untuk pekerjaan asinkron. Namun, alat-alat ini sering kali memerlukan alat tambahan, langganan terpisah, login, dan kurva pembelajaran. Sebagai aplikasi serba guna untuk pekerjaan, ClickUp memudahkan komunikasi asinkron. Akses klip video, pesan suara, alur kerja proyek, dokumen kolaboratif, dan pencatat catatan AI bawaan — semuanya dalam satu ruang kerja. Mengapa harus mengelola banyak langganan dan informasi yang tersebar jika satu solusi saja sudah bisa menyederhanakan seluruh alur kerja Anda? 💫 Hasil Nyata: Tim yang menggunakan fitur manajemen rapat ClickUp melaporkan pengurangan hingga 50% dalam percakapan dan rapat yang tidak perlu!

8. Avoma (Pilihan terbaik untuk tim pendapatan yang membutuhkan kecerdasan percakapan)

melalui Avoma

Sementara banyak alat hanya mencatat apa yang dikatakan, Avoma mengevaluasi bagaimana hal itu dikatakan. Avoma beroperasi sebagai platform kecerdasan percakapan yang dirancang khusus untuk mengukur kualitas panggilan. Hal ini menjadikannya sangat praktis bagi seorang manajer yang ingin memahami apakah seorang perwakilan penjualan berbicara terlalu banyak atau benar-benar mendengarkan kebutuhan klien.

Perangkat lunak ini melacak metrik percakapan selama rapat, termasuk rasio bicara-mendengarkan, penggunaan kata pengisi, dan sentimen keseluruhan para pembicara. Analisis terhadap poin-poin data spesifik ini memberikan materi bimbingan yang konkret, bukan sekadar transkrip dasar.

Fitur terbaik Avoma

Deteksi topik: Membagi percakapan menjadi tema-tema seperti harga dan keberatan

Sinkronisasi otomatis CRM: Mengirimkan ringkasan panggilan terstruktur dan momen penting ke saluran penjualan

Kartu penilaian pelatihan: Memungkinkan manajer untuk menilai panggilan berdasarkan kriteria khusus dan memantau kinerja

Momen panggilan yang dapat dibagikan: Buat cuplikan dari transkrip atau rekaman, buat cuplikan secara otomatis, dan bagikan rapat lengkap, catatan, atau klip secara internal maupun eksternal

Kelebihan dan kekurangan Avoma

Kelebihan:

Dirancang khusus untuk siklus penjualan dan keberhasilan pelanggan

Data CRM yang terstruktur meningkatkan akurasi pelaporan pipeline

Alat bimbingan menyediakan kerangka kerja untuk orientasi karyawan baru

Kekurangan:

Kurva pembelajaran bisa cukup curam bagi tim yang hanya membutuhkan ringkasan dasar

Antarmuka pengguna terasa ketinggalan zaman dibandingkan dengan pesaing yang lebih baru

Tim yang lebih kecil mungkin tidak memanfaatkan fitur-fitur tersebut secara maksimal sehingga investasi tersebut tidak sepadan

Harga Avoma

Startup: $29 per pengguna perekam per bulan

Organisasi: $39 per pengguna perekam per bulan

Enterprise: $39 per pengguna perekam per bulan

Kecerdasan percakapan: $35 per pengguna per bulan

Peringkat dan ulasan Avoma

G2 : 4,6/5 (lebih dari 1.000 ulasan)

Capterra: Belum cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Avoma?

Seorang pengguna G2 mengatakan:

Saya menggunakannya terutama untuk panggilan demo dan panggilan pelanggan guna dengan mudah mengekstrak poin-poin penting serta masalah utama yang dihadapi oleh calon pelanggan dan pelanggan. Selain transkrip, saya menyukai fitur pelacakan kata kunci, pola percakapan, penilaian panggilan, dan bahkan bantuan asisten langsung dari Avoma.

9. Fellow (Terbaik untuk agenda rapat kolaboratif dan tindak lanjut)

via Fellow

Ketika seorang manajer perlu memastikan bahwa diskusi benar-benar menghasilkan pekerjaan yang selesai, Fellow berfokus pada seluruh siklus hidup rapat, bukan hanya transkripsi. Aplikasi ini dirancang untuk memperjelas siapa yang bertanggung jawab atas apa dengan menghubungkan agenda rapat awal secara langsung ke daftar tindakan akhir.

Perangkat lunak ini berfungsi sebagai alat akuntabilitas utama. Perangkat lunak ini melacak komitmen yang dibuat selama panggilan dan mengirimkannya langsung ke perangkat lunak manajemen proyek tim Anda. Hal ini membantu mencegah keputusan terlupakan setelah semua orang keluar dari panggilan.

Fitur terbaik lainnya

Agenda kolaboratif: Menjaga agar rapat tetap fokus dengan merinci topik-topik sebelum panggilan dimulai

Ringkasan yang terhubung dengan agenda: Menautkan catatan dan tindakan yang harus dilakukan ke topik diskusi tertentu

Pelacakan tugas: Menugaskan tugas kepada anggota tim tertentu dengan tanggal jatuh tempo dan pengingat

Dukungan rapat yang diunggah: Membuat ringkasan dari file audio atau video yang diunggah, termasuk deteksi pembicara otomatis

Kelebihan dan kekurangan

Kelebihan:

Mencakup seluruh siklus rapat mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban

Ekosistem integrasi yang kuat dapat dengan mudah disesuaikan dengan alur kerja yang sudah ada

Antarmuka yang sederhana memungkinkan tim untuk langsung menggunakannya

Kekurangan:

Fitur transkripsi mungkin tidak seakurat pencatat khusus

Analisis rapat memiliki keterbatasan dibandingkan dengan alat kecerdasan percakapan

Tim yang lebih kecil mendapatkan manfaat paling besar dari fitur-fitur inti

Harga Fellow

Gratis

Team: $11 per pengguna per bulan

Bisnis: $23 per pengguna per bulan

Perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan pengguna

G2 : 4,7/5 (lebih dari 2.000 ulasan)

Capterra: 4,9/5 (lebih dari 30 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Fellow?

Seorang pengguna G2 mengatakan:

Ini adalah alat yang sangat berguna untuk merekam rapat, dan fitur pencatatan AI-nya juga sangat bermanfaat. Fitur ini mentranskrip semua rapat dan membuat catatan darinya, yang dapat digunakan sebagai referensi tanpa membuang waktu. Fitur ini menghemat banyak waktu dan tenaga ekstra. Mudah digunakan dan merekam semua rapat secara otomatis.

10. Notion AI (Pilihan terbaik untuk catatan rapat dalam basis pengetahuan yang fleksibel)

melalui Notion

Jika tim Anda sudah menggunakan Notion sebagai ruang kerja utama untuk mengelola proyek dan dokumen, fitur Notion AI Meeting Notes yang terintegrasi adalah pilihan paling efisien. Fitur ini menghilangkan kebutuhan untuk membayar alat transkripsi terpisah dan mencegah kerumitan menyalin dan menempelkan ringkasan dari satu aplikasi ke aplikasi lain secara terus-menerus.

Mekanisme utamanya adalah integrasi ruang kerja. Anda cukup mengetik perintah sederhana (/meet) di halaman Notion mana pun, dan fitur ini akan langsung menyisipkan blok rekaman ke dalam dokumen yang sedang Anda kerjakan.

Selain itu, fitur Pencarian AI memungkinkan Anda mencari di seluruh catatan rapat dan konten ruang kerja Anda secara bersamaan.

Fitur terbaik Notion AI

Catatan Rapat AI: Membuat ringkasan terstruktur yang disimpan langsung sebagai halaman ruang kerja

Pencarian AI: Menjawab pertanyaan dalam bahasa alami menggunakan data dari seluruh basis pengetahuan Anda

Database relasional: Menghubungkan catatan rapat dengan proyek, klien, atau anggota tim tertentu

Catatan yang terhubung dengan kalender: AI Meeting Notes dapat terhubung ke Notion Calendar

Kelebihan dan kekurangan Notion AI

Kelebihan:

Menghilangkan kebutuhan akan aplikasi pencatat terpisah jika Anda sudah menggunakan platform ini

Editor berbasis blok memungkinkan penyesuaian yang sangat fleksibel untuk templat catatan

Komunitas besar menyediakan ribuan templat siap pakai

Kekurangan:

Fitur AI tersedia sebagai add-on opsional

Kemampuan transkripsi masih kurang matang dibandingkan dengan alat audio khusus

Kinerja database dapat melambat akibat volume besar catatan rapat

Harga Notion AI

Gratis

Plus: $12 per pengguna per bulan

Bisnis: $24 per pengguna per bulan

Perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Notion AI

G2 : 4,6/5 (lebih dari 10.000 ulasan)

Capterra: 4,7/5 (lebih dari 2.000 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Notion AI?

Seorang pengguna G2 mengatakan:

Saya sangat menyukai antarmuka Notion, yang sangat mudah dipahami. AI Notion cukup membantu dan menunjukkan kepada saya di mana saya harus mengklik, sehingga memudahkan untuk menganalisis atau membuat dokumen baru. Kemudahan penggunaan alat ini sangat membantu dalam kehidupan sehari-hari. AI Notion mengoptimalkan waktu saya dan membantu saya menjadi lebih terorganisir. Contohnya adalah dalam rapat, di mana saya dapat merekam dan kemudian mendapatkan ringkasan dengan topik-topik utama. Antarmuka ini membuat kehidupan sehari-hari saya lebih mudah, mengoptimalkan waktu saya, mengisi kolom-kolom, dan menghadirkan ide-ide baru bersamaan dengan proses pembuatan.

Ubah Rapat Menjadi Momentum dengan ClickUp

Asisten rapat berbasis AI hanya berguna jika hasilnya diterapkan. Catatan tidak boleh tersimpan di aplikasi terpisah yang tidak pernah diperiksa. Tindakan yang harus dilakukan tidak boleh hilang di obrolan. Keputusan tidak boleh menghilang setelah panggilan berakhir.

ClickUp membantu bisnis kecil seperti milik Anda menjaga semua pihak tetap terhubung. Dengan AI Notetaker, ringkasan rapat, keputusan, dan tindakan yang harus dilakukan dapat langsung ditempatkan di tempat kerja berlangsung. Tambahkan AI Agents untuk memastikan tindak lanjut berjalan lancar, dan hubungkan semuanya kembali ke tugas, dokumen, dan proyek yang sudah dijalankan tim Anda.

Jika Anda ingin rapat menghasilkan kemajuan, bukan pekerjaan tambahan, adakan rapat di ClickUp.

Mulailah sekarang. ✅

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Asisten AI untuk rapat adalah perangkat lunak yang secara otomatis merekam, mentranskrip, dan merangkum panggilan video atau audio Anda. Perangkat lunak ini mengekstrak poin-poin tindakan dan momen-momen penting sehingga Anda tidak perlu membuat catatan secara manual. Sebagian besar alat ini bergabung dalam panggilan Anda sebagai peserta atau berjalan secara diam-diam di desktop Anda untuk memberikan ringkasan terstruktur dalam hitungan menit.

Pilihan alat pencatat AI terbaik bergantung pada apakah Anda membutuhkan catatan untuk terintegrasi ke dalam CRM, diubah menjadi tugas di alat manajemen proyek, atau disimpan secara terorganisir dalam basis pengetahuan. Alat seperti ClickUp menonjol karena hasil rapat terhubung langsung ke tugas dan alur kerja.