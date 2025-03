ClickUp Vs. Gagasan: Alat Bantu Dokumen Terbaik untuk Dipilih di Tahun 2025

Bisnis modern-mereka yang memiliki kantor besar, mereka yang bekerja dari jarak jauh, dan semua bisnis lainnya-dijalankan di atas awan. Banyak perangkat lunak yang digunakan dalam proses ini, tetapi tidak ada yang lebih banyak digunakan daripada perangkat lunak pencatat atau pengedit teks. ✍🏼

Baik untuk membuat wiki internal dan dokumen kebijakan atau materi pemasaran dan presentasi penjualan, semua orang menggunakan alat bantu dokumen setiap hari-dan beberapa orang sepanjang hari.

Karena itu, penting untuk memilih alat yang mudah digunakan dan sesuai dengan berbagai kasus penggunaan dari semua tim - SDM, pemasaran, produk, penjualan, dan lainnya. Jika menyederhanakan kolaborasi dan memaksimalkan produktivitas adalah prioritas Anda, editor dokumen berbasis cloud harus menjadi pilihan utama.

Dan jika gen-AI asisten penulis mendukungnya, itu adalah lapisan gula pada kue. 😉

Dalam artikel ini, kita akan membandingkan dua opsi hebat dalam ruang dokumen dan manajemen proyek, ClickUp dan Notion sehingga Anda dapat menentukan pilihan terbaik untuk bisnis Anda.

Apa itu ClickUp?

clickUp menyediakan satu alat manajemen proyek dan kolaborasi untuk menggantikan semua aplikasi Anda yang terputus_

ClickUp adalah platform produktivitas all-in-one berbasis cloud yang membantu pengguna mencapai banyak hal: curah pendapat, membuat dokumen, dan presentasi, melacak kemajuan proyek dalam satu ruang kerja, dan masih banyak lagi.

Anda dapat menggunakannya sebagai alat produktivitas pribadi, serta untuk berkolaborasi dengan dan di seluruh tim dalam organisasi, baik besar maupun kecil.

Platform ini menyeimbangkan struktur dan fleksibilitas. Baik itu banyak templat, kustomisasi alur kerja manajemen dokumen fitur otomatisasi bawaan, berbagai macam integrasi, atau asisten penulisan ai- -ClickUp dirancang untuk meningkatkan produktivitas sekaligus mempermudah pekerjaan.

Dengan ClickUp Docs, Anda juga mendapatkan editor teks yang mumpuni untuk melengkapi paket. 🙌🏼

Selain solusi manajemen dokumen yang solid, ClickUp menyediakan alat kolaborasi proyek fitur manajemen tugas yang gesit, dukungan email, pemetaan pikiran, pelacakan waktu, dan banyak lagi.

Ketika digabungkan dengan alat Docs ClickUp, semua solusi ini memberikan tim Anda ruang kerja terpusat untuk berkolaborasi, berkomunikasi, dan bekerja dengan lebih baik.

Fitur-fitur ClickUp

Mari kita lihat lebih dalam beberapa fitur terbaik di ClickUp dan bagaimana fitur-fitur tersebut membuat pembuatan dan pengelolaan dokumen menjadi mudah bagi Anda dan tim Anda.

Documents

Baik membuat dokumen sederhana atau membangun halaman bersarang dan wiki yang rumit, ClickUp Docs adalah editor teks yang dapat melakukan semuanya.

Selain kemampuan pengeditan dokumen biasa seperti penataan dan pemformatan teks, dengan Docs, Anda juga dapat menambahkan berbagai blok konten (header, gambar, cuplikan kode) dan menggunakan tag untuk mengkategorikan dokumen Anda.

gunakan ClickUp Docs untuk mencatat ide dan kemudian menghubungkannya ke alur kerja untuk eksekusi yang lebih cepat_

Docs juga dilengkapi templat yang sudah dibuat sebelumnya, arsip untuk dokumen yang tidak terpakai atau ketinggalan zaman, dan pengaturan lanjutan seperti hierarki pengguna, opsi untuk menyukai dokumen, dan kemampuan untuk mengubah teks menjadi tugas yang dapat dilacak.

Kecerdasan Buatan (AI) ClickUp AI adalah asisten penulisan AI yang sangat mumpuni yang menyesuaikan diri dengan peran dan kasus penggunaan Anda. Gunakan ClickUp AI untuk menulis atau mengedit konten, meringkas konten (dan obrolan Anda), membuat tugas, dan menerjemahkan konten. Ini terintegrasi dengan mulus dengan fitur ClickUp

alat manajemen proyek fitur-fiturnya juga.

cobalah ClickUp AI untuk membantu Anda menulis, mengedit, dan memformat konten dengan lebih baik dan dalam waktu yang lebih singkat

Kolaborasi

ClickUp dibuat untuk meningkatkan kolaborasi di dalam dan di seluruh tim. Dengan Docs juga, Kolaborasi langsung ClickUp sangat menonjol. Anggota tim bisa bekerja bersama pada sebuah dokumen secara real-time menggunakan fitur-fitur seperti indikator pengetikan, komentar, dan pelacakan revisi.

Gunakan ClickUp Docs untuk mengelola dokumen penting dan mendorong kolaborasi tim

Anggota juga bisa memilih notifikasi seluler dan email-ketika seseorang mengomentari dokumen atau memberikan tugas; platform ini akan memberi tahu para kolaborator.

Harga ClickUp

**Gratis Selamanya

Tak Terbatas : $7/bulan per pengguna

: $7/bulan per pengguna Bisnis : $12/bulan per pengguna

: $12/bulan per pengguna Perusahaan : Hubungi untuk harga

: Hubungi untuk harga ClickUp AI tersedia di semua paket berbayar dengan harga $5/bulan per anggota Workspace

Apa itu Notion?

Mengelola Ruang Kerja dan Wiki di Gagasan Notion adalah ruang kerja terkoneksi yang menyediakan satu platform tunggal bagi individu dan tim untuk mengelola alur kerja mereka.

Pada intinya, pengguna Notion bisa melakukan tiga hal: membuat dokumen, membuat wiki, dan mengelola proyek. Awalnya merupakan aplikasi pencatatan, Notion dikembangkan untuk menggantikan aplikasi seperti Google Docs dan Dropbox.

Notion hadir dengan koleksi 'blok bangunan' yang bisa digunakan perusahaan untuk membangun ruang kerja yang sepenuhnya disesuaikan, tetapi kinerjanya paling baik sebagai editor teks yang fungsional.

Fitur-fitur Notion

Notion memiliki beberapa fitur yang digabungkan untuk menjadikannya alat dokumen serbaguna. Mari kita lihat tiga fitur yang paling menonjol.

Docs

Notion Docs sudah siap pakai dengan serangkaian blok bangunan: teks, potongan kode, sakelar, gambar dan video, daftar tugas, persamaan matematika, dan banyak lagi. Pengguna dapat membuat hampir semua jenis dokumen dengan Notion.

via Notion

Ruang kerja Notion juga memiliki bilah sisi yang menyediakan tampilan terorganisir dari semua halaman untuk memudahkan pelacakan.

Kecerdasan Buatan

via Notion AI Gagasan AI telah menjadi populer di antara para penggunanya-dengan alasan yang bagus. Ini dapat membantu pengguna melakukan brainstorming dan mengembangkan ide, menyederhanakan jargon teknis, menerjemahkan teks, dan meringkas informasi.

Kolaborasi

via Notion

Notion menyediakan beberapa fitur yang membuat berkolaborasi di dalam ruang kerja menjadi pengalaman yang luar biasa: beberapa di antaranya adalah komentar, pengingat, dan kursor untuk menunjukkan tindakan pengguna lain pada halaman.

Alat ini juga memungkinkan Anda untuk mengunci bagian tertentu dari dokumen sehingga orang lain tidak dapat mengeditnya.

Harga gagasan

**Gratis Selamanya

Plus : $10/bulan per pengguna

: $10/bulan per pengguna Bisnis : $18/bulan per pengguna

: $18/bulan per pengguna Perusahaan : Harga khusus

: Harga khusus Notion AI tersedia di semua paket berbayar dengan harga $10 per anggota per bulan

ClickUp Vs. Gagasan: Fitur Dibandingkan

Sebelum masuk ke seluk-beluk tentang bagaimana setiap alat bekerja dalam kategori yang berbeda, berikut ini adalah gambaran singkat tentang fitur-fitur terbaik ClickUp dan Notion.

ClickUp terkenal karena

Pemformatan dan kustomisasi tingkat lanjut: Menambahkan berbagai blok konten, memformat teks, dan membuat templat khusus

Menambahkan berbagai blok konten, memformat teks, dan membuat templat khusus Tindakan massal : Pilih beberapa dokumen dan lakukan tindakan seperti pengarsipan, penandaan, atau penggandaan

: Pilih beberapa dokumen dan lakukan tindakan seperti pengarsipan, penandaan, atau penggandaan Manajemen dokumen: Buat dan atur dokumen Anda di ruang kerja pribadi atau bersama dan arsipkan dokumen yang tidak lagi Anda gunakan

Buat dan atur dokumen Anda di ruang kerja pribadi atau bersama dan arsipkan dokumen yang tidak lagi Anda gunakan Kolaborasi waktu nyata: Tambahkan komentar, tandai orang, dan mengobrol dengan mereka dari dalam dokumen

Tambahkan komentar, tandai orang, dan mengobrol dengan mereka dari dalam dokumen Kecerdasan buatan: Gunakan AI untuk menulis dan mengedit konten, bertukar pikiran, dan menautkan dokumen ke proyek tertentu

Jelajahi ClickUp untuk mengelola proyek Anda dengan kekuatan AI, 15+ tampilan, dan otomatisasi tugas

Manajemen proyek: Lacak semua tugas dan proyek Anda dengan sprint, bidang khusus, status khusus, dan tampilan khusus seperti papan Kanban dan bagan Gantt

Lacak semua tugas dan proyek Anda dengan sprint, bidang khusus, status khusus, dan tampilan khusus seperti papan Kanban dan bagan Gantt Otomatisasi: Buat alur kerja otomatis untuk berbagai tugas dan subtugas dengan lebih dari 50 pemicu dan tindakan

Buat alur kerja otomatis untuk berbagai tugas dan subtugas dengan lebih dari 50 pemicu dan tindakan Ekstensi Chrome: Gunakan ekstensi Ekstensi browser ClickUp untuk menyimpan situs web sebagai tugas, mengambil dan mengedit tangkapan layar, dan banyak lagi

Gunakan ekstensi Ekstensi browser ClickUp untuk menyimpan situs web sebagai tugas, mengambil dan mengedit tangkapan layar, dan banyak lagi Integrasi: Sinkronisasi data di semua alat bisnis Anda dengan lebih dari 1000 integrasi

Peringkat dan ulasan ClickUp

G2: 4.7/5 (9200+ ulasan)

4.7/5 (9200+ ulasan) Capterra: 4.6/5 (3900+ ulasan)

Gagasan terkenal untuk

Blok konten: Membuat berbagai dokumen menggunakan lebih dari 50 blok konten, seperti kebijakan perusahaan, repositori desain, pelacak proyek dan banyak lagi

Membuat berbagai dokumen menggunakan lebih dari 50 blok konten, seperti kebijakan perusahaan, repositori desain, pelacak proyek dan banyak lagi Pemotong web: Simpan artikel atau halaman web apa pun ke ruang kerja Notion untuk dibaca atau diedit nanti

Simpan artikel atau halaman web apa pun ke ruang kerja Notion untuk dibaca atau diedit nanti Kecerdasan buatan : Tulis konten, buat ringkasan, dan edit tulisan untuk tata bahasa dan gaya dengan kemampuan AI Notion

: Tulis konten, buat ringkasan, dan edit tulisan untuk tata bahasa dan gaya dengan kemampuan AI Notion Kolaborasi : Tinggalkan komentar pada dokumen, lacak pengeditan, dan bekerja secara sinkron

: Tinggalkan komentar pada dokumen, lacak pengeditan, dan bekerja secara sinkron Tombol : Gunakan tombol di halaman untuk memulai tindakan, seperti membuat tugas baru, melaporkan bug, atau membuat dokumen

: Gunakan tombol di halaman untuk memulai tindakan, seperti membuat tugas baru, melaporkan bug, atau membuat dokumen Pelacakan proyek : Gunakan blok konten dan otomatisasi untuk membuat pelacak proyek dan sistem manajemen tugas yang sepenuhnya disesuaikan

: Gunakan blok konten dan otomatisasi untuk membuat pelacak proyek dan sistem manajemen tugas yang sepenuhnya disesuaikan Organisasi basis data: Membuat database untuk menyimpan berbagai jenis data. Anda dapat mendesain skema basis data, menentukan properti atau bidang, dan mengkategorikan entri data secara kustom

Peringkat dan ulasan gagasan

G2: 4.7/5 (5000+ ulasan)

4.7/5 (5000+ ulasan) Capterra: 4.8/5 (2000+ ulasan)

Kedua perangkat ini adalah yang terbaik, dan beberapa fiturnya juga tumpang tindih. Namun, ClickUp mendapat skor lebih tinggi di beberapa bidang, sementara Notion di bidang lainnya. 👀

Mari kita lihat bagaimana kinerja keduanya dalam kategori tugas tertentu.

1. Manajemen Dokumen

kelola proyek dengan lancar dari dalam ClickUp Docs_

Baik ClickUp maupun Notion menawarkan fitur-fitur manajemen dokumen yang penting seperti blok konten, pemformatan teks, penautan, dokumen bersarang, dan pengaturan ruang kerja.

Namun, beberapa fitur unik membuat alat ini populer dan memberi Anda pengalaman dokumentasi kelas satu.

Fitur-fitur manajemen dokumen di ClickUp

ClickUp bersinar dalam dua bidang: keragaman fiturnya dan fungsi manajemen proyek bawaannya. Sebagai contoh, ClickUp memiliki alat curah pendapat khusus, termasuk Papan Tulis ClickUp dan ClickUp Peta Pikiran yang meniadakan kebutuhan untuk beralih ke aplikasi lain untuk melakukan curah pendapat saat Anda membuat dokumen.

ClickUp juga memiliki fitur terstruktur alat manajemen proyek dan templat yang terintegrasi dengan Docs-nya-ini berarti pengguna tidak perlu membuat langkah-langkah kampanye atau peta jalan produk dari awal.

Misalnya, seorang manajer produk dapat menggunakan fitur Templat Rencana Proyek ClickUp untuk Peluncuran Produk dan mengintegrasikannya dengan Dokumen ClickUp yang berisi konsep awal dan strategi promosi yang relevan.

gunakan Templat Rencana Proyek ClickUp untuk mencakup semua dasar untuk peluncuran produk Anda_

Fitur-fitur manajemen dokumen di Notion

Salah satu aspek manajemen dokumen yang menjadi keunggulan Notion adalah wikinya. Wiki mudah dibuat, diatur, dan juga dapat dibuat menjadi situs web semu yang dapat dilihat oleh siapa saja di web. Wiki juga merupakan platform yang baik untuk meng-host basis pengetahuan.

Notion juga menyediakan analisis halaman seperti tampilan, riwayat pengeditan, dan banyak lagi.

Yang merupakan alat dokumen yang lebih lengkap: ClickUp atau Notion?

Sekarang setelah Anda melihat bagaimana kedua alat ini menyediakan solusi pengeditan teks khusus, sekarang saatnya untuk menentukan pemenangnya.

Anda mungkin sudah memiliki firasat.

Ya, itu adalah ClickUp! 🏆

Dengan ClickUp, Anda tidak perlu berpindah dari satu alat ke alat lainnya. Anda dapat melakukan brainstorming ide menggunakan papan tulis dan peta pikiran, menggunakan AI untuk menulis dan mengedit dengan lebih baik, mengubah teks menjadi tugas, menetapkan tanggung jawab, dan melacak kemajuan tugas-menikmati manajemen dokumen secara menyeluruh dalam satu platform.

2. Kecerdasan Buatan

Ubah tulisan Anda menjadi jelas, ringkas, dan menarik dengan ClickUp AI

Baik ClickUp dan Notion terkenal dengan fitur kecerdasan buatan (AI) . Namun, seberapa efektifkah mereka? Mari kita uji kemampuannya.

Kemampuan kecerdasan buatan di ClickUp ClickUp AI menjawab pertanyaan, bertukar pikiran dengan Anda, dan menulis, mengedit, serta menerjemahkan konten. AI juga bisa membuat subtugas dan item tindakan, menghasilkan laporan dari proyek Anda dan dasbor lainnya, serta meringkas dokumen panjang untuk membantu Anda mendapatkan wawasan.

Kemampuan kecerdasan buatan di Notion

Notion AI menonjol karena kemampuan menulisnya-itu dapat menulis konten, meringkas catatan Anda, menulis ulang paragraf, memberikan sinonim, dan mengekstrak item tindakan dari halaman.

Manakah yang memiliki fitur asisten AI yang lebih mumpuni: ClickUp atau Notion?

Kedua alat ini bekerja dengan sangat baik dalam tugas-tugas yang berhubungan dengan menulis dan menemukan informasi.

Namun, ClickUp AI memberikan sesuatu yang lebih dari itu: pra-definisi Perintah AI yang disesuaikan dengan peran pekerjaan dan kasus penggunaan Anda. Ini menghemat waktu semua orang-apakah Anda kesulitan menggunakan AI secara umum atau membuat permintaan yang tepat untuk mendapatkan hasil.

ClickUp juga menawarkan semua ini dengan harga $5 per pengguna per bulan, sementara Notion AI dikenakan biaya tambahan $10 per pengguna per bulan. 💸

3. Kolaborasi

jaga agar semua orang mendapatkan informasi yang sama dengan kolaborasi waktu nyata _dalam ClickUp

Notion vs ClickUp: Mari kita lakukan analisis mendalam tentang kemampuan kolaborasi di kedua alat ini.

Fitur kolaborasi di ClickUp

ClickUp menyediakan semua alat kolaborasi real-time dasar, seperti penandaan, komentar, pelacakan aktivitas, pengingat, dan banyak lagi. Namun, alat ini memiliki tiga saluran kolaborasi khusus: kotak obrolan, perekaman video dalam aplikasi, dan email-semuanya sangat berguna untuk berkomunikasi dengan orang lain dengan cepat dan dari satu platform.

Fitur kolaborasi di Notion

Notion juga menawarkan semua alat kolaborasi real-time dasar seperti penandaan, komentar, ruang tim, dan fitur-fitur baru, seperti komentar tingkat dokumen dan log aktivitas yang menunjukkan riwayat halaman.

Anda juga bisa mengundang kolaborator tamu atau mempublikasikan dokumen sebagai halaman web publik.

Mana yang merupakan alat yang lebih kolaboratif: ClickUp atau Notion?

Meskipun kedua alat ini memiliki fitur kolaborasi real-time dasar, ClickUp memiliki keunggulan di atas Notion karena menawarkan alat komunikasi ekstra yang sangat efektif seperti obrolan, email, dan perekaman video-semuanya dalam platform. Tidak ada lagi pengalihan konteks !

4. Harga

Baik ClickUp maupun Notion merupakan perangkat freemium, yang berarti mereka memiliki paket gratis dan berbayar. Kedua perangkat ini juga menawarkan fitur AI mereka sebagai add-on berbayar. Mari kita jelajahi paket berbayar mereka dan fitur-fitur yang ditawarkan di masing-masing paket.

Paket harga ClickUp

Gratis Selamanya: Akses unggahan file 100 MB, dokumen kolaboratif, papan tulis, dokumen kolaboratif, dan perekaman video dalam aplikasi

Akses unggahan file 100 MB, dokumen kolaboratif, papan tulis, dokumen kolaboratif, dan perekaman video dalam aplikasi Tak Terbatas ( $7/bulan per pengguna): Dapatkan semua yang ada dalam paket Gratis. Selain itu, nikmati penyimpanan tak terbatas, integrasi, dasbor, email, ruang tim, manajemen sumber daya, dan banyak lagi

$7/bulan per pengguna): Dapatkan semua yang ada dalam paket Gratis. Selain itu, nikmati penyimpanan tak terbatas, integrasi, dasbor, email, ruang tim, manajemen sumber daya, dan banyak lagi Business ($12/bulan per pengguna): Selain fitur-fitur pada paket Unlimited, dapatkan akses ke Mind Maps, garis waktu, kustomisasi tingkat lanjut, dan banyak lagi

($12/bulan per pengguna): Selain fitur-fitur pada paket Unlimited, dapatkan akses ke Mind Maps, garis waktu, kustomisasi tingkat lanjut, dan banyak lagi Perusahaan (Hubungi untuk harga): Gunakan API Perusahaan, SSO, pencarian universal, peran khusus tak terbatas, dan banyak lagi-di atas dan di atas paket Bisnis.

ClickUp AI tersedia di semua paket berbayar dengan biaya $5/bulan per anggota Workspace.

Paket harga gagasan

Gratis Selamanya: Akses fitur ruang kerja kolaboratif, unggahan file 5MB, riwayat aktivitas 7 hari, dan undang hingga 10 tamu

Akses fitur ruang kerja kolaboratif, unggahan file 5MB, riwayat aktivitas 7 hari, dan undang hingga 10 tamu Plus ( $10/bulan per pengguna): Buka fitur tambahan seperti database dan blok yang disinkronkan untuk tim, otomatisasi database khusus, dan riwayat halaman selama 30 hari

$10/bulan per pengguna): Buka fitur tambahan seperti database dan blok yang disinkronkan untuk tim, otomatisasi database khusus, dan riwayat halaman selama 30 hari Business ($18/bulan per pengguna): Dapatkan semua fitur paket Plus. Manfaatkan juga ruang tim pribadi, unggahan PDF massal, dan analisis halaman tingkat lanjut, dan undang hingga 250 tamu

($18/bulan per pengguna): Dapatkan semua fitur paket Plus. Manfaatkan juga ruang tim pribadi, unggahan PDF massal, dan analisis halaman tingkat lanjut, dan undang hingga 250 tamu Enterprise (Harga khusus): Selain fitur-fitur pada paket Bisnis, dapatkan log audit, riwayat halaman tak terbatas, peran admin granular, dan banyak lagi, serta undang lebih dari 250 tamu

Notion AI tersedia pada semua paket berbayar seharga $10 per anggota per bulan

Paket harga mana yang lebih baik: ClickUp atau Notion?

ClickUp adalah pemenang yang jelas di sini.

Tidak hanya paket berbayarnya mulai dari tarif lebih rendah yang lebih terjangkau yaitu $7 per pengguna, tetapi juga menawarkan penawaran yang lebih baik.

ClickUp menyediakan penyimpanan hampir 20 kali lebih besar pada paket Gratis (100MB jika dibandingkan dengan 5MB milik Notion)

Memiliki lebih banyak fitur 'Tak Terbatas' dalam hal tamu, tugas, dan dasbor

ClickUp memiliki beberapa fitur hebat, seperti papan tulis, Peta Pikiran, dan pelacakan waktu pada paket yang berbeda, yang tidak ada pada Notion

ClickUp Vs. Notion di Reddit

Kami menemukan banyak komentar menarik di Reddit - beberapa memuji ClickUp, beberapa memuji Notion, dan banyak yang memuji keduanya.

Mendukung ClickUp

"Saya telah bekerja dengan Clickup dan Notion. ClickUp menang bagi saya karena memiliki fitur yang hampir sama persis alat-alat dokumentasi yang disediakan, namun karena semuanya ada dalam satu aplikasi manajemen proyek, alat ini dapat diintegrasikan ke dalam proses Anda." ( Sumber )

"Yang saya sukai dari ClickUp adalah fleksibilitasnya. Tentu saja ini tidak akan memenuhi semua kebutuhan... Anda juga bisa mereferensikan ClickUp Docs - anggap saja ini seperti MS Word yang disederhanakan namun bisa digunakan untuk mereferensikan tugas-tugas Anda. Saya menggunakannya untuk proyek pribadi saya, untuk daftar buku yang ingin saya baca, untuk melacak ide hadiah, untuk mengelola proyek yang lebih kompleks, dll." ( Sumber )_

"Hal yang saya sukai dari ClickUp adalah mereka memiliki rilis/pembaruan produk setiap minggunya. Dan itu bukan hanya perbaikan kecil, itu adalah hal yang nyata dan substansial. Gagasan di sisi lain seperti setiap 45 hari? Dan kadang-kadang Anda bisa menahan napas dan Anda menemukan rilisnya hanya beberapa perbaikan bug dan opsi untuk mengganti mode Siang/Malam? (LOL)" () Sumber )_

Memuji Gagasan

"ClickUp berkembang dengan cepat dan terlihat indah tetapi dengan Notion, Anda bisa memiliki basis data/dokumen bersarang tanpa batas dan memiliki alur kerja khusus (ditambah lagi bidang rumusnya jauh lebih baik). ClickUp memiliki paket gratis yang bagus dan lebih banyak pengalaman genggam, sementara Notion memiliki paket yang sangat murah dan luar biasa untuk gaya Anda sendiri." ( Sumber )_

"Kasus penggunaan saya adalah kombinasi dari basis pengetahuan dan manajemen proyek dan gagasannya cocok untuk saya. Jika saya berada dalam skenario proyek yang jauh lebih serius/kolaboratif, saya pasti menginginkan clickup. Bukan berarti gagasan tidak bisa melakukannya, kemungkinan besar bisa. Tetapi ClickUp akan terstruktur untuk PM sejak awal." ( Sumber )_

Meskipun kedua perangkat ini memiliki penggemarnya masing-masing, tema umum yang kami perhatikan adalah bagaimana Notion bekerja dengan baik untuk perorangan dan pekerja lepas, sedangkan ClickUp bekerja lebih baik untuk bisnis.

Kami juga menemukan lebih banyak pengguna yang bermigrasi dari Notion ke ClickUp daripada sebaliknya. Sepertinya Reddit, untuk sebagian besar, menemukan ClickUp sebagai salah satu dari alternatif yang lebih baik daripada Notion .

ClickUp Vs Notion: Alat Dokumen Mana yang Lebih Unggul?

clickUp adalah pusat terpusat untuk mengelola dokumen, proyek, dan tim-di satu tempat_

Pada akhirnya, ClickUp dan Notion adalah alat yang hebat. Keduanya sangat bagus alat manajemen dokumen serta platform "all-in-one" untuk mengelola alur kerja dan proyek.

Meskipun demikian, kami menjanjikan Anda seorang pemenang, dan itu adalah ClickUp. 🏅

ClickUp menonjol karena dua alasan utama: menawarkan lebih banyak fitur dan 1000+ integrasi (Saat ini, Notion hanya menawarkan sekitar 80 integrasi). ClickUp juga lebih mudah dikustomisasi daripada Notion. Otomatisasi bawaan dan templat siap pakai hanyalah ceri di atasnya.

Jika Anda mencari pusat terpusat untuk mengelola dokumen dan proyek serta membawa tim Anda ke dalam satu platform yang mumpuni, pertimbangkan untuk mencobanya. Daftar untuk paket gratis ClickUp hari ini.