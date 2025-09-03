Cara Menggunakan AI dalam Panggilan Video

Pernahkah Anda meninggalkan panggilan video hanya untuk menyadari bahwa Anda tidak ingat detail pentingnya?

Atau kesulitan berkonsentrasi karena suara latar belakang membuat sulit mengikuti percakapan?

Panggilan video seharusnya memudahkan hidup, tetapi seringkali terasa seperti campuran suara buruk, keheningan canggung, dan tugas yang terlupakan.

Kecerdasan buatan (AI) memudahkan pertemuan virtual dengan mentranskrip percakapan, menghilangkan gangguan, dan bahkan merangkum poin-poin penting.

Dalam posting blog ini, kita akan membahas bagaimana AI dapat membuat panggilan video Anda lebih tajam, jelas, dan jauh lebih sedikit frustrasi. 📽️

Memahami AI untuk Panggilan Video

Panggilan video telah berkembang jauh dari layar yang buram dan bermasalah.

Dari fitur blur latar belakang Skype pada tahun 2018 hingga peningkatan AI pada Zoom dan Google Meet, teknologi terus berkembang, memastikan pertemuan virtual terasa lebih alami dan produktif.

Begini cara AI sebagai layanan membantu meningkatkan konferensi video:

Kualitas audio dan video yang lebih cerdas: AI mengoptimalkan hampir setiap aspek AI mengoptimalkan hampir setiap aspek pengaturan konferensi video , menghilangkan gangguan seperti suara ketukan keyboard, sementara teknologi penglihatan komputer meningkatkan pencahayaan, mempertajam video, dan memungkinkan latar belakang virtual tanpa layar hijau

Peningkatan komunikasi dan aksesibilitas: Pengenalan suara dan pemrosesan bahasa alami (NLP) mendukung teks terjemahan langsung, terjemahan real-time, dan ringkasan rapat otomatis, membuat percakapan lebih jelas dan inklusif

Peningkatan efisiensi dan keamanan: AI mengoptimalkan rapat, mengurangi masalah teknis, mengotomatisasi pencatatan, dan meningkatkan fitur keamanan sehingga tim dapat fokus pada pengambilan keputusan

🧠 Fakta Menarik: Panggilan video telah ada lebih lama dari yang Anda kira. Demonstrasi pertama kali dilakukan pada tahun 1927 ketika Menteri Perdagangan AS Herbert Hoover tampil dalam panggilan video satu arah dengan para jurnalis, hampir satu abad sebelum alat-alat lain mengambil alih kehidupan kita.

Cara Menggunakan AI untuk Panggilan Video

AI mengubah cara kita berkomunikasi.

Begini cara Anda dapat menggunakannya dalam panggilan berikutnya. 📲

Transkripsi dan ringkasan

Alat AI dapat secara otomatis menerjemahkan percakapan dan menghasilkan ringkasan yang ringkas, memudahkan Anda menangkap poin-poin penting tanpa perlu mencatat secara manual.

Saat membandingkan AI generatif dan AI prediktif, yang pertama menghasilkan transkrip dan ringkasan secara real-time, sementara yang kedua menganalisis data pertemuan sebelumnya untuk mengidentifikasi topik kunci dan memprediksi tindakan yang perlu diambil.

Begini cara kerjanya:

Transkripsi real-time: Mengubah ucapan menjadi teks secara instan, memastikan catatan rapat yang akurat

Ringkasan otomatis: Mengekstrak wawasan kunci, tindakan yang perlu dilakukan, dan keputusan penting

Transkrip yang dapat dicari: Membantu menemukan pembicaraan spesifik dengan cepat tanpa perlu memutar ulang seluruh pertemuan

Ketepatan fitur-fitur ini bergantung pada alat AI dan kualitas audio, tetapi jika diterapkan dengan benar, AI memastikan tidak ada yang terlewat. Hal ini juga membantu menciptakan dokumentasi rapat yang lebih baik, memudahkan tindak lanjut dan pertanggungjawaban.

Transkrip rapat yang dapat dicari mengubah permainan! Alat AI seperti ClickUp Brain memungkinkan Anda dengan mudah mencari “apa yang kita bahas dalam rapat X” dan menemukan wawasan secara instan!

🤝 Pengingat Ramah: Siapkan mikrofon atau webcam cadangan di dekat Anda. Masalah teknis bisa terjadi, tetapi Anda akan siap jika hal itu terjadi.

Pemblokiran suara latar belakang

Suara latar belakang dapat membuat pertemuan virtual menjadi menjengkelkan. Teknologi penekanan suara berbasis AI menghilangkan gangguan, memastikan audio yang jernih dan profesional. Berikut cara kerjanya:

Menghilangkan suara yang tidak diinginkan: Menyaring suara ketikan, anjing menggonggong, lalu lintas, dan gangguan lainnya

Meningkatkan kejernihan suara: Memisahkan dan memperkuat suara pembicara, sehingga peserta dapat mengikuti percakapan dengan mudah

Mengurangi gema dan pantulan suara: Menciptakan pengalaman mendengarkan yang lebih alami dengan pemrosesan audio canggih, meminimalkan gema dan pantulan suara, bahkan di ruangan dengan akustik yang buruk

Ini sangat berguna bagi pekerja hybrid dan jarak jauh. Misalnya, manajer tim dapat menggunakan fitur pembatalan suara AI untuk memastikan pertemuan profesional, terlepas dari lokasi anggota tim.

Kualitas video yang ditingkatkan oleh AI dan efek latar belakang

Kita semua pernah mengalami rapat yang terasa tak berujung.

Meskipun teleportasi belum menjadi pilihan, AI setidaknya dapat mengganti latar belakang Anda, sehingga terlihat seolah-olah Anda berada di tempat yang lebih menarik.

Ingin lebih? Berikut ini yang ditawarkannya:

Penyesuaian pencahayaan otomatis: Mempercerah lingkungan gelap, menyeimbangkan warna, dan memperbaiki bayangan untuk tampilan profesional

Efek buram: Menyembunyikan latar belakang yang berantakan atau tidak profesional, sehingga fokus tetap pada pembicara

Latar Belakang: Mengganti latar belakang dunia nyata dengan lingkungan kantor virtual dan latar belakang bermerk

Namun, peningkatan ini bergantung pada kemampuan AI untuk mendeteksi fitur wajah dan memisahkannya dengan akurat dari latar belakang.

Asisten rapat bertenaga AI

Kecerdasan buatan dapat mengotomatisasi tugas administratif dalam rapat, memungkinkan peserta untuk fokus pada diskusi daripada urusan logistik.

Chatbot dan AI percakapan memainkan peran yang berbeda dalam proses ini. Chatbot menangani penjadwalan dasar dan pengingat, sementara AI percakapan menawarkan interaksi yang lebih mendalam.

Asisten AI dapat:

Rekam dan ringkas rapat dengan dengan penyusun ringkasan video AI , memberikan poin-poin penting dan tindakan yang perlu dilakukan

Lacak tindak lanjut dan tenggat waktu , membuat pengingat dan daftar tugas*

Jadwalkan dan optimalkan rapat sambil menyarankan waktu yang ideal berdasarkan ketersediaan tim

Asisten rapat AI membantu pemimpin untuk memastikan tim bertanggung jawab dengan secara otomatis mendokumentasikan tindakan yang harus dilakukan. Misalnya, profesional IT dapat mengandalkan AI untuk mencatat diskusi teknis penting, memprioritaskan perbaikan bug, dan menghasilkan laporan, sehingga menghilangkan kebutuhan untuk pelacakan manual.

AI untuk terjemahan bahasa secara real-time

Mengkomunikasikan ide-ide kompleks dalam bahasa yang bukan bahasa ibu dapat menjadi tantangan, tetapi alat terjemahan AI yang berorientasi pada manusia memudahkan hal tersebut. Solusi ini memastikan tim global dapat berkolaborasi dengan lancar, menghilangkan hambatan bahasa tanpa upaya tambahan.

Misalnya, pemimpin bisnis dapat mengandalkan alat-alat ini selama peluncuran produk global untuk memastikan tim dari New York hingga Berlin tetap sejalan.

Alat-alat ini menawarkan:

Teks terjemahan langsung: Membantu peserta internasional mengikuti percakapan dengan teks terjemahan real-time dalam berbagai bahasa

Terjemahan otomatis: Mengubah ucapan dan pesan obrolan tim menjadi berbagai bahasa, memungkinkan anggota tim berkomunikasi dengan mudah

Transkripsi multibahasa: Membuat catatan rapat dalam bahasa pilihan peserta, memudahkan untuk meninjau pembahasan dan tindakan yang perlu dilakukan

AI untuk pelatihan dan kolaborasi jarak jauh

Pelatihan jarak jauh seringkali terasa seperti jalan satu arah tanpa tahu apakah informasi yang disampaikan benar-benar terserap.

AI mengubah hal ini, membuat proses onboarding dan pengembangan keterampilan menjadi lebih interaktif dan efektif. Umpan balik real-time, jalur pembelajaran yang disesuaikan, dan pemeriksaan pengetahuan otomatis memastikan sesi pelatihan tetap menarik, dinamis, dan dirancang untuk retensi.

Ini membantu:

Membuat materi pelatihan: Membuat konten pembelajaran interaktif berdasarkan diskusi untuk sumber daya yang dipersonalisasi setelah pelatihan

Tingkatkan kolaborasi: AI pada papan tulis dan peta pikiran memungkinkan anggota tim untuk berkolaborasi dan merencanakan bersama secara real-time, terlepas dari lokasi mereka

Pantau keterlibatan: Ini memantau keterlibatan peserta, mengidentifikasi siapa yang aktif terlibat dan siapa yang mungkin kehilangan fokus

🔍 Tahukah Anda? Pada tahun 1930-an, Jerman telah memiliki telepon video sirkuit tertutup yang berfungsi. Bayangkan FaceTiming… tetapi hanya jika Anda menjadi bagian dari jaringan eksklusif yang dikelola pemerintah.

Menggunakan Perangkat Lunak AI untuk Panggilan Video

Sebagian besar pertemuan terasa "sibuk" tapi tidak produktif.

Satu jam yang dihabiskan untuk berbicara tidak akan mengubah daftar tugas yang Anda miliki.

AI mengubah persamaan tersebut. Alih-alih panggilan menguras energi, mereka menjadi pengali produktivitas—menangkap wawasan kunci, menyoroti prioritas, dan mengubah percakapan menjadi kemajuan. 👀

Mari kita jelajahi bagaimana hal ini membantu menjembatani kesenjangan antara pertemuan virtual dan hasil yang dapat ditindaklanjuti.

Hapus kerumitan dalam penjadwalan

Menemukan waktu untuk rapat seringkali terasa lebih sulit daripada rapat itu sendiri.

Pesan bolak-balik yang tak berujung, mengatur kalender, dan undangan manual memperlambat tim sebelum percakapan bahkan dimulai. AI kontekstual menghilangkan gesekan tersebut dengan memahami prioritas, ketersediaan, dan beban kerja—sehingga penjadwalan tidak lagi menjadi tugas tersendiri.

Alih-alih bolak-balik memeriksa kalender atau menebak waktu terbaik, AI dapat langsung menampilkan slot waktu yang cocok untuk semua orang dan sesuai dengan jadwal proyek. Rapat menjadi lebih terencana, bukan mengganggu.

Dengan ClickUp Brain dan ClickUp Calendar, pengalaman tersebut sudah terintegrasi secara langsung.

Brain memeriksa jadwal, tugas, dan tenggat waktu untuk menyarankan waktu terbaik untuk terhubung, sementara Calendar memudahkan untuk mengonfirmasi dan berbagi. Hasilnya: lebih sedikit waktu untuk merencanakan pertemuan, lebih banyak waktu untuk membuatnya bermakna.

Jadwalkan rapat dengan bahasa alami menggunakan Kalender bertenaga AI ClickUp

Rekam dan transkrip panggilan video Anda

Transkripsi adalah hal yang menyelamatkan panggilan video. Kami tahu itu.

Dengan alat AI bawaan, Anda tidak perlu lagi menambahkan atau mengintegrasikan berbagai alat untuk melakukannya. AI dapat membuat transkripsi menjadi bagian yang lancar dari proses tersebut.

Di ClickUp, SyncUps menyediakan ruang khusus untuk pengecekan video dan audio, membantu tim melacak kemajuan, mengatasi tantangan, dan menyempurnakan rencana tanpa penundaan yang tidak perlu.

Misalkan tim IT sedang meluncurkan pembaruan perangkat lunak baru.

Alih-alih mengejar laporan status di berbagai saluran, Anda dapat langsung meluncurkan SyncUp di ClickUp Chat. Anggota tim bergabung secara instan, menggunakan fitur suara dan video bawaan untuk diskusi real-time. Setiap poin penting direkam, sementara ClickUp Brain menerjemahkan transkripnya, memudahkan pelacakan keputusan dan tindak lanjut atas item-item tersebut.

Saat tim menyempurnakan rencana, mereka dapat menghubungkan diskusi langsung ke Tugas ClickUp, baik saat menugaskan tanggung jawab baru maupun memperbarui jadwal proyek. Hal ini menghilangkan silo informasi dan menjaga pekerjaan tetap terorganisir dalam satu platform.

Bergabunglah dalam SyncUp cepat di ClickUp Chat untuk diskusi kapan saja

Catat wawasan penting dengan AI Notetaker

Menjaga setiap detail dalam rapat yang sibuk pada pagi hari Senin bukanlah skenario impian bagi siapa pun. Hal ini menjelaskan pertumbuhan pesat asisten catatan AI dalam beberapa tahun terakhir.

Misalnya, anggaplah tim eksekutif sedang meninjau kinerja kuartalan.

Alih-alih menugaskan seseorang untuk mencatat poin-poin penting, mereka menggunakan AI untuk catatan rapat guna menangkap setiap poin pembahasan. Ringkasan cerdas merangkum rapat yang panjang menjadi ringkasan yang jelas, sementara transkrip yang dapat dicari membantu menemukan pembahasan spesifik dalam hitungan detik.

Masalahnya? Kebanyakan orang menggunakan aplikasi catatan eksternal, yang berarti lebih banyak integrasi yang perlu diurus. Tidak dengan ClickUp! ClickUp AI Notetaker memastikan tidak ada wawasan penting yang terlewat, mengubah percakapan menjadi ringkasan terstruktur dan tugas yang dapat ditindaklanjuti tanpa perlu mencatat secara manual.

Biarkan ClickUp AI Notetaker menangani detailnya sehingga Anda dapat tetap fokus pada panggilan video Anda

Jadikan komunikasi asinkron lebih lancar

Ketika tim bekerja di zona waktu yang berbeda atau jadwal yang padat, tantangan sesungguhnya bukanlah melakukan percakapan.

Tugas terberat Anda adalah memastikan percakapan tersebut dapat diteruskan dengan cepat kepada orang-orang yang tidak hadir dalam pertemuan. AI memudahkan proses tersebut dengan mengubah diskusi langsung menjadi wawasan yang dapat dicari dan dibagikan, yang dapat diakses kapan saja.

Alih-alih mengulang detail atau mengulang keputusan, AI dapat secara instan mencatat apa yang dikatakan, menyoroti poin-poin penting, dan menampilkan langkah-langkah selanjutnya. Artinya, pembaruan berjalan secepat pekerjaan, bukan secepat kalender.

Dengan ClickUp Clips, semua ini terjadi secara otomatis. Rekam sekali, dan AI akan menerjemahkan, merangkum, dan bahkan dapat membuat tugas yang dapat langsung Anda tambahkan ke Docs, Tasks, atau Chat. Selain itu, Anda dapat menambahkan Clips langsung ke ClickUp Docs dan Chat untuk menjaga diskusi tetap kontekstual.

Rekam dan bagikan rekaman layar dengan tim Anda di dalam ruang kerja menggunakan ClickUp Clips

Buat pekerjaan Anda lebih bermakna

Bukan kekurangan informasi yang menghambat tim.

Sebagian besar dari kita menghadapi kenyataan bahwa hal itu tersebar di mana-mana.

Catatan rapat disimpan di satu tempat, pembaruan progres tersembunyi di dasbor, dan keputusan kritis tersembunyi di thread Slack.

Keuntungan sebenarnya dari AI? Ia menggabungkan potongan-potongan tersebut sehingga gambaran besarnya menjadi jelas.

Alih-alih membuang energi untuk mengejar konteks, AI dapat mengidentifikasi informasi penting dari kerumitan—menandai tindakan yang perlu dilakukan dari panggilan minggu lalu, menghubungkannya dengan pembaruan dashboard hari ini, dan menghubungkan tindak lanjut di obrolan. Tiba-tiba, tidak ada yang terasa terisolasi atau hilang.

ClickUp Brain melakukan hal ini. Sebagai AI kontekstual, ia menghubungkan tugas, Dokumen, Dashboard, dan percakapan menjadi satu alur makna—sehingga pekerjaan tidak hanya didokumentasikan, tetapi juga dipahami.

Bonus: Ikuti percakapan yang tak berujung

Percakapan tidak pernah berhenti—Slack, email, DM—semua menumpuk lebih cepat daripada yang bisa Anda gulir. Masalah sebenarnya bukan karena melewatkan pesan, tapi kehilangan benang merah dari hal yang sebenarnya penting. AI mengatasi hal itu dengan menyaring kebisingan, memberikan inti pesan tanpa harus repot.

Alih-alih membaca ratusan balasan, Anda mendapatkan ringkasan yang rapi—dan di ClickUp Chat, Anda dapat melangkah lebih jauh. Ubah percakapan apa pun menjadi tugas, pertahankan konteks yang terhubung, dan biarkan Autopilot Agents menyaring pertanyaan atau mengirim pembaruan sementara Anda fokus pada pekerjaan itu sendiri.

Menyusul perkembangan tidak lagi terasa seperti tugas rumah. Anda mendapatkan keputusan, permintaan, dan langkah selanjutnya—tanpa harus menyortir obrolan yang tidak relevan.

Buat tugas secara otomatis dari ClickUp Chat

Tantangan Umum dalam Panggilan Video dan Cara AI Mengatasinya

Komunikasi video asinkron memiliki tantangan tersendiri—suara yang buruk, koneksi yang lambat, dan detail yang terlewat.

Beruntungnya, AI memiliki solusi untuk masalah-masalah umum ini, membuat pertemuan virtual Anda berjalan lebih lancar dan efisien.

Mari kita lihat beberapa masalah umum yang mungkin Anda hadapi dan solusi untuk membantu Anda. ⚒️

➡️ Masalah kejernihan audio: Kualitas audio yang buruk akibat kebisingan latar belakang atau gema dapat membuat percakapan menjadi menjengkelkan. Filter pembatalan kebisingan yang didukung AI menghilangkan suara mengganggu—seperti suara ketikan keyboard, lalu lintas, atau anjing menggonggong—sehingga suara setiap peserta terdengar jelas dan mudah dipahami

➡️ Masalah kualitas video dan pencahayaan: Resolusi rendah, pencahayaan yang tidak memadai, atau latar belakang yang berantakan dapat mengganggu pesan yang disampaikan. Alat AI secara otomatis menyesuaikan kecerahan, meningkatkan resolusi, dan menerapkan blur latar belakang atau latar belakang virtual, memberikan tampilan yang rapi dan profesional terlepas dari lingkungan fisik Anda

➡️ Kesalahpahaman dan kelebihan informasi: Menjaga catatan poin-poin penting dan keputusan dalam panggilan yang panjang bisa menjadi tantangan. Alat transkripsi pertemuan AI mengubah bab-bab penting menjadi teks secara real-time, sementara fitur ringkasan menyoroti poin-poin penting, sehingga tindak lanjut dan penugasan tugas menjadi lebih mudah

➡️ Keterlibatan dan penurunan perhatian: Sulit untuk menilai apakah peserta rapat jarak jauh tetap terlibat. Analisis AI dapat membantu Anda melakukan analisis sentimen dan tingkat interaksi

➡️ Hambatan bahasa: Tim global sering menghadapi kendala komunikasi akibat perbedaan bahasa. Alat terjemahan AI menyediakan subtitle langsung dan terjemahan otomatis, memastikan semua orang memahami pembicaraan terlepas dari bahasa ibu mereka

➡️ Fluktuasi koneksi dan bandwidth: Koneksi yang tidak stabil dapat menyebabkan lag, buffering, atau panggilan terputus. Algoritma AI secara dinamis menyesuaikan kualitas video berdasarkan kinerja jaringan, memastikan pengalaman rapat yang lancar dan tanpa gangguan bagi semua peserta

Lakukan Panggilan Video yang Tepat dengan ClickUp

AI meningkatkan pengalaman Anda dalam hampir semua hal. Hal yang sama berlaku untuk panggilan video, memastikan rapat yang produktif dan terorganisir.

Meskipun perangkat lunak konferensi video seperti Microsoft Teams dan Zoom menawarkan transkripsi, pembatalan suara, dan pengelolaan rapat, ClickUp menyederhanakan semuanya dalam satu tempat dengan fitur-fitur canggih.

SyncUps memudahkan penjadwalan dan pengelolaan poin pembicaraan, sementara Clips memungkinkan tim merekam dan berbagi percakapan penting. ClickUp Brain melangkah lebih jauh dengan mentranskrip rekaman pertemuan, merangkum siaran video, dan mengubah poin tindakan menjadi tugas yang dapat dieksekusi.

