11 Asisten Penjualan AI Terbaik untuk Mengotomatisasi dan Memperluas Proses Penjualan Anda

Mengapa Anda membutuhkan Asisten Penjualan AI? Mari kita jelaskan.

Proses penjualan melibatkan banyak hal yang harus dikelola setiap hari. Pemeliharaan CRM, tindak lanjut, ringkasan panggilan, pemeliharaan pipeline, dan daftar prospek yang terus bertambah yang seharusnya Anda hubungi minggu lalu? Itu banyak sekali.

Dan inilah poin pentingnya: meskipun menggunakan sistem teknologi yang lebih besar, pencapaian target penjualan justru menurun. Menurut laporan State of Sales dari Salesforce, hanya 28% waktu seorang sales rep dihabiskan untuk menjual. Sisanya terbuang untuk entri data dan manajemen prospek.

Bayangkan memiliki asisten (atau lima) yang bekerja 24/7, mengingat setiap tindak lanjut, mempersonalisasi setiap pesan, dan bahkan memberi tahu Anda tentang transaksi yang hampir gagal, bahkan sebelum hal itu terjadi.

Perangkat lunak asisten penjualan AI membawa kecerdasan ke setiap tahap proses penjualan. Bayangkan penilaian prospek, pemasaran cerdas, wawasan panggilan real-time, dan deteksi risiko transaksi.

Perangkat Lunak Asisten Penjualan AI Terbaik Sekilas

Berikut ini adalah perbandingan singkat antara perangkat lunak asisten penjualan AI teratas untuk membantu Anda memilih yang paling sesuai dengan tim Anda.

Apa Itu Asisten Penjualan AI?

Asisten penjualan AI adalah rekan kerja yang diidamkan oleh setiap tenaga penjualan—yang menangani bagian-bagian membosankan dari proses penjualan sehingga Anda dapat fokus pada percakapan yang benar-benar mendorong kesepakatan maju.

Bayangkan ini: Anda selesai melakukan panggilan penemuan, dan alih-alih terburu-buru mencatat catatan atau memperbarui CRM, semuanya sudah tercatat. Ringkasan sudah menunggu di ruang kerja Anda. Detail penting ditandai. Tugas tindak lanjut sudah dibuat. Anda tidak perlu repot-repot.

Atau bayangkan saat Anda sedang menangani belasan transaksi dan berusaha melacak siapa yang membutuhkan apa. Asisten penjualan AI secara diam-diam memantau semuanya. Jika prospek dengan niat tinggi tiba-tiba tidak responsif, ia akan mengingatkan Anda. Jika seseorang dalam pipeline Anda tiba-tiba kembali berinteraksi dengan penawaran harga, ia langsung menempatkan transaksi tersebut dalam radar Anda.

Perangkat lunak ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan perwakilan penjualan; sebaliknya, alat-alat ini menghilangkan gangguan sehingga perwakilan penjualan dapat fokus pada bagian pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh manusia.

💟 Contoh: Sebagai asisten desktop berbasis AI, ClickUp Brain MAX dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi pemimpin penjualan. Dengan integrasi mendalam di seluruh CRM, email, kalender, dan dokumen penjualan Anda, Brain MAX selalu memiliki konteks lengkap tentang pipeline, transaksi, dan aktivitas tim Anda. Cukup ucapkan pembaruan atau pertanyaan Anda menggunakan fitur talk-to-text, dan Brain MAX secara instan mencatat catatan, menjadwalkan tindak lanjut, dan mengakses informasi klien yang relevan. Perangkat lunak ini secara proaktif mengidentifikasi peluang, mengidentifikasi risiko, dan menyarankan langkah selanjutnya, membantu Anda menghemat waktu dan menutup transaksi lebih cepat. Dengan Brain MAX, pemimpin penjualan mendapatkan asisten yang benar-benar memahami konteks, menjaga semuanya terorganisir, dapat ditindaklanjuti, dan selalu selangkah lebih maju.

Bagaimana Asisten Penjualan AI Bekerja

Asisten penjualan AI bekerja dengan terintegrasi ke setiap aspek alur kerja penjualan Anda—panggilan telepon, email, tugas, dan CRM—serta memberikan dukungan pada saat-saat yang paling krusial.

Mereka mulai dengan mendengarkan. Setelah setiap panggilan, AI menganalisis percakapan secara detail dan menyusunnya kembali dengan rapi dan terorganisir. Seorang perwakilan tidak perlu memutar ulang percakapan atau menebak apa yang dikatakan—AI sudah mencatat timeline, masalah utama, dan langkah selanjutnya.

Kemudian AI mulai memprediksi ke depan. Ia mendeteksi ketika transaksi tidak mengikuti pola biasa Anda. Jika biasanya Anda mendapatkan balasan dalam dua hari dan salah satu prospek tiba-tiba tidak merespons, AI tidak menunggu. Ia memberi tahu Anda, “Hei, yang ini mungkin perlu diperhatikan.”

Dan seiring berjalannya hari, asisten ini mendukung momen-momen kecil yang biasanya memperlambat tim penjualan. Saat Anda menatap draf email kosong, AI menawarkan titik awal. Saat Anda memajukan suatu kesepakatan, ia memperbarui setiap tempat yang detailnya penting—CRM Anda, perkiraan Anda, pengingat Anda—tanpa meminta Anda berpindah antar tiga tab.

Hasil akhirnya adalah semua hal tetap terhubung dan terupdate. Dan tim penjualan tetap fokus pada pekerjaan yang benar-benar menghasilkan pendapatan.

Apa yang Harus Anda Cari dalam Perangkat Lunak Asisten Penjualan AI?

Jika Anda sedang mencari cara efektif untuk menggunakan AI dalam proses penjualan, perhatikan fitur-fitur wajib berikut ini dari alat penjualan AI:

Penilaian prospek AI prediktif: Membantu tim Anda fokus pada transaksi yang paling mungkin berhasil dengan menganalisis sinyal perilaku, data historis, dan tren pipeline, mengurangi waktu yang terbuang untuk prospek yang tidak potensial, dan meningkatkan akurasi perkiraan.

Otomatisasi yang mulus: Mengotomatisasi tugas rutin yang berulang seperti email tindak lanjut, pencatatan panggilan, penjadwalan pertemuan, dan pembaruan pipeline untuk mengurangi beban administratif.

Kecerdasan percakapan: Menganalisis nada, rasio percakapan, penolakan, dan mention pesaing untuk membantu manajer melatih tim penjualan dan meningkatkan pesan secara massal.

Bantuan pembuatan konten: Membuat email penjualan yang dipersonalisasi, video demo, dan skrip menggunakan AI tanpa mengorbankan kualitas pesan atau suara merek.

Integrasi mendalam dengan CRM dan stack teknologi: Terhubung secara mulus dengan CRM, alat pesan, dan alat komunikasi Anda untuk menghindari pengaturan manual atau kehilangan data prospek.

Skalabilitas & pengalaman pengguna: Bertumbuh bersama tim Anda menggunakan platform yang tetap intuitif, dapat disesuaikan, dan memberikan nilai tambah yang nyata, bahkan saat proses penjualan Anda berkembang.

1. ClickUp (Terbaik untuk otomatisasi alur kerja penjualan dan komunikasi pelanggan)

Satu-satukan semua proses penjualan Anda melalui ClickUp Brain di ruang kerja AI yang terintegrasi.

ClickUp adalah ruang kerja AI terintegrasi pertama di dunia yang menggabungkan tugas, alur kerja, komunikasi tim, dan alat AI dalam satu platform. Alih-alih berpindah-pindah antara CRM, catatan panggilan, folder presentasi penjualan, dan email tindak lanjut, Anda dapat mengelola seluruh proses penjualan langsung dari ClickUp.

Di pusat semuanya adalah ClickUp for Sales Teams, ruang kerja dengan CRM terintegrasi, yang menyederhanakan dan mengotomatisasi seluruh proses penjualan Anda. Anda dapat mengelola prospek, mengatur tindak lanjut, membuat dasbor real-time untuk memantau kinerja penjualan melalui Tugas ClickUp yang dihasilkan AI, menggunakan alur kerja yang dapat disesuaikan dan templat funnel penjualan untuk menjaga tim penjualan tetap fokus pada penjualan.

ClickUp Brain, dikombinasikan dengan Brain Agent, AI Notetaker, dan agen AI kustom, menggerakkan semua alur kerja Anda. Sebagai asisten AI bawaan dan kontekstual di dalam ClickUp, ia menghasilkan ringkasan panggilan, draf email, dan transkrip, memanfaatkan AI generatif yang sama dalam penjualan yang saat ini mengubah strategi pemasaran keluar. Dengan cara ini, ClickUp Brain membantu mengurangi gesekan antara titik kontak dengan menghubungkan setiap alur kerja, memberikan serah terima yang lebih cepat dan tindak lanjut yang lebih rapi pada setiap transaksi.

Setelah tim Anda memiliki struktur tugas yang terorganisir, ClickUp Automations dan Agents membantu mengurangi beban kerja tim, menjadikannya pilihan ideal untuk tim yang sedang menjajaki alat otomatisasi penjualan yang mengurangi pekerjaan rutin. Alih-alih memperbarui tahap transaksi secara manual atau menugaskan tindak lanjut, Anda dapat mengatur alur kerja sederhana "jika ini, maka itu" yang berjalan secara otomatis.

Tugaskan tugas saat prospek mencapai tahap baru, perbarui status setelah pertemuan, atau kirim pemberitahuan saat kesepakatan menjadi dingin. Ini adalah cara mudah untuk mengurangi pekerjaan administratif dan menjaga lebih banyak kesepakatan tetap berjalan tanpa penundaan.

Begini cara Anda dapat mengatur Agen kustom untuk mengotomatisasi alur kerja. ⬇️

ClickUp for Sales Teams tidak hanya sekadar manajemen tugas dan otomatisasi. Aplikasi ini mengintegrasikan semua fungsi ke dalam satu ruang kerja terpusat, termasuk pelacakan prospek, kolaborasi, pelaporan, dan serah terima kepemimpinan. Anda dapat membuat dasbor kinerja, menyelaraskan tujuan penjualan, dan memastikan setiap tenaga penjualan tetap bertanggung jawab di seluruh funnel.

Untuk sistem siap pakai, templat Sales Tracker dari ClickUp menyediakan kerangka kerja visual untuk memantau tahap prospek, aktivitas tim penjualan, dan tren kinerja secara real-time.

Anda dapat menjelajahi templat Sales CRM kami untuk mengelola akun dan transaksi, atau templat Sales Plan untuk merinci strategi penjualan, tujuan tim, rencana pemasaran, dan tonggak pendapatan.

Fitur terbaik ClickUp

Berbagai model AI untuk dukungan lanjutan: Beralih antara model AI seperti Claude, Gemini, dan ChatGPT untuk mendapatkan bantuan yang tepat—baik itu ringkasan cepat, analisis mendalam, penulisan email, atau persiapan percakapan.

ClickUp Clips untuk demo asinkron: Rekam panduan singkat, penjelasan produk, atau demo penjualan yang dipersonalisasi menggunakan Clips. AI akan menerjemahkan dan merangkumnya secara otomatis, memudahkan Anda berbagi pembaruan asinkron dengan prospek yang lebih suka menonton di waktu luang mereka. Rekam panduan singkat, penjelasan produk, atau demo penjualan yang dipersonalisasi menggunakan Clips. AI akan menerjemahkan dan merangkumnya secara otomatis, memudahkan Anda berbagi pembaruan asinkron dengan prospek yang lebih suka menonton di waktu luang mereka.

ClickUp Chat untuk komunikasi terintegrasi: Simpan percakapan, pembaruan transaksi, pertanyaan, dan koordinasi internal di satu tempat menggunakan Chat View. Tim penjualan tidak perlu berpindah-pindah antara Slack, email, dan komentar CRM—semua informasi tetap berada di dalam tugas yang terhubung dengan transaksi. Simpan percakapan, pembaruan transaksi, pertanyaan, dan koordinasi internal di satu tempat menggunakan Chat View. Tim penjualan tidak perlu berpindah-pindah antara Slack, email, dan komentar CRM—semua informasi tetap berada di dalam tugas yang terhubung dengan transaksi.

Dashboard kustom untuk visibilitas penjualan: Bangun Bangun dashboard penjualan real-time melalui ClickUp Dashboards untuk memvisualisasikan status pipeline, kinerja tim, kecepatan transaksi, dan metrik perkiraan tanpa menggunakan spreadsheet atau berpindah antar alat.

Dokumen terhubung dengan transaksi: Simpan catatan penemuan, proposal, atau panduan onboarding yang terhubung langsung dengan tugas-tugas relevan menggunakan Simpan catatan penemuan, proposal, atau panduan onboarding yang terhubung langsung dengan tugas-tugas relevan menggunakan ClickUp Docs sehingga tim Anda memiliki konteks lengkap di setiap tahap siklus transaksi.

Fields dan Status Kustom: Sesuaikan alur kerja penjualan Anda dengan menambahkan fields kustom seperti ukuran kesepakatan, sumber prospek, atau prioritas, dan lacak setiap peluang dengan status kemajuan yang jelas sesuai dengan tahap pipeline Anda.

Integrasi email dan kalender: Kirim dan terima email langsung dari tugas, sinkronkan pertemuan dengan kalender Google atau Outlook Anda, dan jaga komunikasi tetap terhubung dengan transaksi tanpa perlu berpindah platform melalui Kirim dan terima email langsung dari tugas, sinkronkan pertemuan dengan kalender Google atau Outlook Anda, dan jaga komunikasi tetap terhubung dengan transaksi tanpa perlu berpindah platform melalui Email Project Management

ClickUp Forms untuk pengumpulan prospek: Kumpulkan prospek berkualitas tinggi menggunakan formulir bermerk yang langsung terintegrasi ke ruang kerja Anda—otomatis buat tugas, tetapkan perwakilan, dan picu alur kerja begitu prospek mengisi formulir. Kumpulkan prospek berkualitas tinggi menggunakan formulir bermerk yang langsung terintegrasi ke ruang kerja Anda—otomatis buat tugas, tetapkan perwakilan, dan picu alur kerja begitu prospek mengisi formulir.

Batasan ClickUp

Akses ke fitur AI canggih dibatasi pada paket harga tingkat atas, yang mungkin membatasi adopsi bagi tim kecil dengan anggaran terbatas atau kasus penggunaan yang lebih sederhana.

Harga ClickUp

Ulasan dan penilaian ClickUp

G2: 4.7/5 (10.300+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.400+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Berikut ulasan G2:

Otomatisasi dan bidang kustom. Dua fungsi ini merupakan kunci dari ClickUp dan menghemat banyak waktu bagi organisasi kami. Fitur ini membantu kami membuat templat email dan mengirim email otomatis hanya dengan memperbarui bidang kustom.

Otomatisasi dan bidang kustom. Dua fungsi ini merupakan kunci dari ClickUp dan menghemat banyak waktu bagi organisasi kami. Fitur ini membantu kami membuat templat email dan mengirim email otomatis hanya dengan memperbarui bidang kustom.

2. Clari (Terbaik untuk peramalan pendapatan dan visibilitas pipeline)

melalui Clari

Clari adalah Platform Pengelolaan Pendapatan yang mengintegrasikan AI secara mendalam dalam keterlibatan penjualan, pengelolaan pipeline, pemeriksaan transaksi, peramalan, dan retensi.

Fitur peramalan berbasis AI dari alat-alat ini memberikan akurasi tingkat perusahaan dengan menganalisis tren historis, aktivitas pada tingkat transaksi, dan sinyal real-time. Transaksi berisiko ditandai sejak dini dan didukung oleh langkah-langkah perbaikan yang dipandu AI.

Selain itu, agen Pemeriksaan Kesepakatan & Analisis Tren membantu manajer penjualan mengidentifikasi kesepakatan yang berisiko gagal atau terhenti sebelum berdampak pada pendapatan.

Fitur terbaik Clari

Gunakan prediksi penjualan Clari untuk menggabungkan proyeksi dari perwakilan individu hingga eksekutif, dengan tingkat kepercayaan berdasarkan aktivitas tahap kesepakatan, multi-threading, dan tingkat penutupan historis.

Analisis pergeseran pipeline mingguan, transaksi yang terhenti, dan pola aktivitas tim penjualan, seperti kecepatan email atau frekuensi pertemuan, untuk memberikan bimbingan proaktif dan mengalokasikan upaya ke area yang paling membutuhkan.

Selaraskan tim Go-to-Market dengan jadwal pendapatan mingguan yang terstruktur, yang menggabungkan tinjauan perkiraan, pemeriksaan kesehatan pipeline, dan panggilan komitmen, memastikan akuntabilitas di seluruh tim penjualan, pemasaran, dan keberhasilan pelanggan.

Batasan Clari

Beralih antar platform dapat merepotkan, dan kurangnya struktur tim yang terintegrasi membuat pelaporan dan analisis data menjadi lebih manual dan memakan waktu.

Harga Clari

Harga kustom

Ulasan dan peringkat Clari

G2: 4.6/5 (5.400+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (300+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Clari?

Berikut ulasan G2:

Kemampuan untuk menganalisis data secara mendalam, menyaring berdasarkan perwakilan atau akun, dan membuat dasbor kustom telah sangat menyederhanakan alur kerja kami. Selain itu, proyeksi AI Clari merupakan sumber daya yang andal yang kami gunakan secara rutin, membuat proses peramalan kami lebih cerdas dan dapat diandalkan.

Kemampuan untuk menganalisis data secara mendalam, menyaring berdasarkan perwakilan atau akun, dan membuat dasbor kustom telah sangat menyederhanakan alur kerja kami. Selain itu, proyeksi AI Clari merupakan sumber daya yang andal yang kami gunakan secara rutin, membuat proses peramalan kami lebih cerdas dan dapat diandalkan.

3. Gong (Terbaik untuk wawasan mendalam tentang eksekusi transaksi dan analisis percakapan)

melalui Gong

Gong menangkap, menerjemahkan, dan menganalisis interaksi pelanggan, termasuk konferensi web, panggilan telepon, dan email, untuk mengekstrak wawasan kunci dari percakapan sebenarnya.

Perangkat lunak ini menganalisis lebih dari 300 sinyal pembelian untuk menilai kesehatan transaksi dan menghasilkan perkiraan yang lebih akurat daripada hanya mengandalkan bidang CRM. Dashboard-nya menandai transaksi yang terhenti atau berisiko untuk meningkatkan visibilitas pipeline bagi tim pendapatan.

Gong terintegrasi dengan CRM seperti Salesforce, HubSpot, dan Microsoft Dynamics, serta kalender (G Suite, Office 365), Slack, dan Zoom, untuk memperkaya data CRM dengan wawasan dari interaksi pelanggan yang tersimpan.

Fitur terbaik Gong

Dapatkan tampilan eksekusi transaksi yang memetakan aktivitas tim penjualan, keterlibatan pemangku kepentingan, dan frekuensi komunikasi di setiap peluang.

Secara otomatis identifikasi momen-momen penting dalam pelatihan berdasarkan metrik seperti rasio percakapan, penanganan keberatan, mention pesaing, dan pelacak kustom yang mencerminkan metodologi penjualan Anda.

Identifikasi transaksi yang mengalami penurunan keterlibatan pembeli atau percakapan yang tidak efektif menggunakan peta panas visual, membantu pemimpin mengambil tindakan sebelum lebih banyak transaksi menjadi tidak aktif.

Batasan Gong

Nilai platform ini bergantung pada adopsi oleh pimpinan—tanpa penggunaan yang konsisten dalam pelatihan dan tinjauan pipeline, wawasan berbasis data seringkali tidak dimanfaatkan di tingkat perwakilan.

Harga Gong

Harga kustom

Ulasan dan peringkat Gong

G2: 4.8/5 (6.200+ ulasan)

Capterra: 4.8/5 (lebih dari 500 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Gong?

Berikut ulasan G2:

Gong tidak hanya merekam panggilan Anda sehingga Anda dapat mendengarkan ulang dan meninjau panggilan tersebut nanti. Gong juga menerjemahkan panggilan tersebut sehingga Anda dapat mencari kata kunci dan langsung diarahkan ke bagian yang diinginkan dalam panggilan. Anda dapat memulai alur kerja pemasaran dengan Gong Engage untuk membantu memantau prospek, dan semuanya terintegrasi dengan email, telepon, dan CRM kami.

Gong tidak hanya merekam panggilan Anda sehingga Anda dapat mendengarkan ulang dan meninjau panggilan tersebut nanti. Gong juga menerjemahkan panggilan tersebut sehingga Anda dapat mencari kata kunci dan langsung diarahkan ke bagian yang diinginkan dalam panggilan. Anda dapat memulai alur kerja pemasaran dengan Gong Engage untuk membantu memantau prospek, dan semuanya terintegrasi dengan email, telepon, dan CRM kami.

4. Salesforce Sales Cloud dengan Einstein Copilot (Terbaik untuk AI tingkat perusahaan di seluruh tumpukan pendapatan)

melalui Salesforce

Platform Salesforce Sales Cloud mengintegrasikan akun, kontak, riwayat, dan interaksi dalam profil tunggal yang terpadu untuk keterlibatan yang terinformasi, serta menampilkan perubahan real-time pada transaksi dalam hal ukuran, tahap, dan momentum untuk memfasilitasi intervensi proaktif.

Alat Agentforce AI agents & Sales Coach terintegrasi dalam alur kerja untuk menyelaraskan AI dengan keterampilan penjualan manusia, membantu penjual dengan riset real-time, saran pesan, otomatisasi pembaruan status, dan pelatihan negosiasi simulasi.

Einstein Copilot menggunakan AI untuk memprioritaskan prospek dan transaksi berpotensi tinggi berdasarkan kemungkinan konversi, serta menampilkan wawasan percakapan dan hubungan untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang prospek.

Fitur terbaik Salesforce Sales Cloud

Koordinasikan langkah selanjutnya di seluruh tim penjualan, layanan, dan pemasaran dengan Einstein Copilot, yang menghasilkan tindakan tindak lanjut cerdas berdasarkan aktivitas pelanggan yang terintegrasi.

Gunakan Einstein 1 Studio untuk membuat prompt AI yang disesuaikan dengan organisasi Anda, dilengkapi dengan kontrol kepatuhan yang memungkinkan akses aman ke data CRM tanpa paparan model bahasa besar (LLM) pihak ketiga.

Otomatiskan email, catatan rapat, dan ringkasan panggilan untuk menghilangkan beban administratif dan gunakan AI untuk analisis data guna memperbaiki prediksi tanggal penutupan dan akurasi pipeline.

Batasan Salesforce Sales Cloud

Terkadang, halaman atau laporan dapat memuat dengan lambat, terutama saat menangani dataset besar atau dashboard yang kompleks.

Harga Salesforce Sales Cloud

Paket Pemula: $25 per bulan/pengguna (dibayar secara tahunan)

Pro Suite: $100 per bulan per pengguna (dibayar secara tahunan)

Enterprise: $175 per bulan/pengguna (dibayar secara tahunan)

Unlimited: $350 per bulan/pengguna (dibayar secara tahunan)

Agentforce 1 Sales: $550 per bulan/pengguna (dibayar secara tahunan)

Ulasan dan peringkat Salesforce Sales Cloud

G2: 4.4/5 (23.300+ ulasan)

Capterra: 4.4/5 (18.800+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Salesforce Sales Cloud?

Berikut ulasan G2:

Salesforce Sales Cloud memudahkan saya untuk mengelola prospek, kontak, dan transaksi di satu tempat. Saya suka cara saya dapat melihat di mana setiap transaksi berada dalam pipeline, mendapatkan pengingat untuk tindak lanjut, dan melacak tugas dan aktivitas saya. Dashboard dan laporan juga sangat membantu.

Salesforce Sales Cloud memudahkan saya untuk mengelola prospek, kontak, dan transaksi di satu tempat. Saya suka cara saya dapat melihat di mana setiap transaksi berada dalam pipeline, mendapatkan pengingat untuk tindak lanjut, dan melacak tugas dan aktivitas saya. Dashboard dan laporan juga sangat membantu.

5. HubSpot Sales Hub (Terbaik untuk mengembangkan UKM dan tim penjualan inbound)

melalui HubSpot

HubSpot Sales Hub memberikan struktur dan visibilitas pada tahap awal funnel, menjadikannya pilihan yang tepat untuk tim yang sedang mengembangkan strategi inbound mereka. Platform ini menonjol dengan mengintegrasikan data pemasaran dan penjualan, memungkinkan interaksi prospek yang kaya konteks tanpa memaksa tim untuk berpindah antar alat yang berbeda.

Alat AI bawaan membantu dalam memprioritaskan kesepakatan, menganalisis panggilan, dan memberdayakan tim penjualan, sambil menyajikan pembaruan real-time ke CRM pusat. Bagi tim yang ingin berkembang cepat, HubSpot mengurangi kebutuhan akan alat AI penjualan tambahan dengan antarmuka all-in-one-nya.

Bagi tim penjualan yang lebih kecil, HubSpot sering menjadi pilihan pertama untuk kematangan operasional. Platform ini menyediakan alur otomatisasi yang sudah dikonfigurasi, panduan penjualan, dan templat alur transaksi untuk membantu tim bergerak cepat tanpa bergantung pada pengembang atau alat eksternal. Seiring pertumbuhan tim penjualan, fitur-fitur canggih seperti kecerdasan percakapan, bimbingan panggilan, dan atribusi pendapatan dapat ditambahkan dengan mudah.

Fitur terbaik HubSpot Sales Hub

Dapatkan akses ke kotak masuk bersama dengan konteks yang dihasilkan AI yang menghubungkan tim penjualan ke setiap percakapan dan titik kontak.

Panduan tim penjualan melalui proses penemuan terstruktur dan penanganan keberatan menggunakan templat yang disesuaikan dan prompt yang dihasilkan AI melalui modul Sales Playbooks.

Gunakan kecerdasan percakapan bawaan untuk merekam, menerjemahkan, dan menandai panggilan berdasarkan mention kata kunci dan peluang pelatihan langsung di CRM.

Batasan HubSpot Sales Hub

Database besar atau tim yang sangat aktif mungkin mengalami keterlambatan saat memuat catatan, beralih antar pipeline, atau menyinkronkan data.

Harga HubSpot Sales Hub

Alat Gratis

Sales Hub Starter: $15 per bulan/pengguna

Platform Pelanggan Pemula : $20 per bulan/pengguna

Sales Hub Professional: $100 per bulan/pengguna

Sales Hub Enterprise: $150 per bulan/pengguna

Ulasan dan peringkat HubSpot Sales Hub

G2: 4.4/5 (12.400+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (480+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang HubSpot Sales Hub?

Berikut ulasan G2:

Sebagai pemilik usaha kecil, hal yang paling saya sukai dari HubSpot Sales Hub adalah betapa mudahnya mengelola prospek dan tindak lanjut. Fitur pelacakan email, alur transaksi, dan pengingat tugas membantu saya tetap terorganisir tanpa perlu tim penjualan yang besar. Perangkat lunak ini sangat ramah pengguna, dan alat otomatisasi yang disediakan menghemat banyak waktu, terutama saat menangani beberapa klien sekaligus.

Sebagai pemilik usaha kecil, hal yang paling saya sukai dari HubSpot Sales Hub adalah betapa mudahnya mengelola prospek dan tindak lanjut. Fitur pelacakan email, alur transaksi, dan pengingat tugas membantu saya tetap terorganisir tanpa perlu tim penjualan yang besar. Perangkat lunak ini sangat ramah pengguna, dan alat otomatisasi yang disediakan menghemat banyak waktu, terutama saat menangani beberapa klien sekaligus.

6. Lavender (Terbaik untuk meningkatkan kinerja email dingin)

melalui Lavender

Sebagai alat pemasaran email berbasis AI, Lavender menyediakan bimbingan instan langsung di dalam klien email Anda (Gmail, Outlook, ekstensi Chrome, dll.), dengan saran untuk meningkatkan efektivitas baris subjek, struktur kalimat, nada, dan keterbacaan.

Saat Anda menulis, alat ini mengumpulkan data prospek, ciri kepribadian, berita, dan konteks perusahaan untuk menghasilkan saran personalisasi real-time yang membantu Anda membuat pengenalan yang lebih menarik dan nilai tambah yang disesuaikan dengan setiap penerima.

Perangkat lunak ini juga menyediakan metrik kinerja email, analisis tren, dan pelaporan KPI untuk tingkat pembukaan, tingkat respons, dan sentimen, guna meningkatkan optimasi kampanye.

Fitur terbaik Lavender

Gunakan kecerdasan email dalam browser untuk mengevaluasi nada, sentimen, dan struktur secara real-time dan memperkuat efektivitas pesan.

Dapatkan saran yang dipersonalisasi untuk pengenalan khusus kontak dengan menganalisis profil LinkedIn, interaksi pelanggan sebelumnya, dan catatan CRM.

Visualisasikan analitik tim di dasbor, seperti data respons per perwakilan, subjek email, dan tingkat personalisasi, untuk merancang strategi pelatihan yang efektif.

Batasan Lavender

Beberapa pengguna merasa bahwa umpan balik alat ini cenderung terbatas pada kritik panjang kalimat daripada memberikan perbaikan yang berarti.

Harga Lavender

Basic: Gratis Selamanya

Starter: $29 per bulan/pengguna

Individual Pro: $49 per bulan/pengguna

Paket Tim: $99 per bulan/pengguna

Ulasan dan peringkat Lavender

G2: 4.8/5 (60+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Lavender?

Berikut ulasan G2:

Sangat membantu untuk mendapatkan umpan balik (berdasarkan praktik terbaik) tentang email Anda secara real-time. Asisten personalisasi juga sangat berguna untuk dengan cepat mempersonalisasi email prospek.

Sangat membantu untuk mendapatkan umpan balik (berdasarkan praktik terbaik) tentang email Anda secara real-time. Asisten personalisasi juga sangat berguna untuk dengan cepat mempersonalisasi email prospek.

7. Regie. ai (Terbaik untuk pembuatan konten penjualan berbasis AI)

Regie adalah platform engagement penjualan berbasis AI yang mengintegrasikan pencarian prospek, pemasaran, pengayaan data, prioritas berdasarkan niat, dan panggilan paralel ke dalam satu alat. Platform ini menggunakan kerangka kerja '3 P'—Persona, Pain Point, Value Proposition—untuk menyelaraskan setiap pesan dengan wawasan pembeli yang relevan dan meningkatkan keterlibatan.

Regie’s AI Assistant dan Rapid Writer membantu menghasilkan baris subjek, pengantar, nilai tambah, skrip panggilan, pesan InMail, dan berbagai konten pendukung penjualan lainnya. Anda juga dapat menggunakan fitur Blocks untuk menyimpan pengantar dan baris subjek yang berkinerja tinggi, serta menggunakannya kembali dalam kampanye untuk konsistensi dan kecepatan.

Fitur terbaik Regie. ai

Bangun alur kerja outbound secara keseluruhan menggunakan antarmuka seret dan lepas Campaign Builder, dengan konten yang dihasilkan AI yang disesuaikan dengan setiap persona dan tahap pembelian.

Sebagai mesin penilaian konten untuk mengevaluasi draf menggunakan metrik keterlibatan dari kampanye sebelumnya guna menyarankan alternatif yang berkinerja tinggi.

Sentralisasikan skrip dan urutan yang berhasil dalam perpustakaan konten tim, memastikan konsistensi pesan di antara semua anggota tim.

Batasan Regie. ai

Beberapa pengguna melaporkan bahwa pesan yang dikirim terasa kaku dan kurang alami, sehingga memerlukan pengeditan manual untuk membuatnya lebih manusiawi.

Harga Regie. ai

Agen AI: Mulai dari $35K

Agen AI + Panggilan AI: Mulai dari $35K

RegieOne: Harga disesuaikan

Ulasan dan peringkat Regie. ai

G2: 4.4/5 (300+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Regie. ai?

Berikut ulasan G2:

Untuk pengiriman email, Regie. ai membantu saya merumuskan ulang pesan sambil tetap setia pada nilai jual kami. Ia juga membantu saya menyesuaikan konten secara massal dengan mengintegrasikan informasi spesifik perusahaan atau individu. Hal ini telah menghemat banyak waktu saya dalam menyusun konten yang dipersonalisasi.

Untuk pengiriman email, Regie. ai membantu saya merumuskan ulang pesan sambil tetap setia pada nilai jual kami. Ia juga membantu saya menyesuaikan konten secara massal dengan mengintegrasikan informasi spesifik perusahaan atau individu. Hal ini telah menghemat banyak waktu saya dalam menyusun konten yang dipersonalisasi.

8. Clay (Terbaik untuk prospek penjualan dan pengayaan prospek)

melalui Clay

Clay mengintegrasikan lebih dari 50–130 sumber data (misalnya, Clearbit, Apollo, Hunter, BuiltWith), menggunakan pendekatan waterfall dan secara otomatis beralih ke sumber data berikutnya.

Alat ini dilengkapi dengan agen riset AI, Claygent, yang mengumpulkan data dari situs web, teknologi yang digunakan, berita pendanaan, atau konten blog untuk membantu tim penjualan mendapatkan wawasan langsung dari aktivitas online prospek.

Perangkat lunak ini juga mendukung integrasi asli dengan CRM seperti Salesforce dan HubSpot, serta alat pemasaran seperti Outreach.io atau Salesloft, melalui Zapier/webhooks.

Fitur terbaik Clay

Dapatkan pembaruan real-time tentang bidang kontak dan perusahaan menggunakan sumber publik dan API untuk penargetan yang lebih akurat.

Buat potongan teks kustom seperti pembuka percakapan atau referensi masalah pelanggan secara massal.

Gunakan pembuat alur kerja visual untuk memungkinkan pengguna non-teknis mengotomatisasi pemicu prospek berdasarkan perilaku atau niat pembeli.

Batasan Clay

Impor data ke basis data yang sudah ada kurang lancar daripada yang seharusnya, dengan upaya biasa untuk menggabungkan data dan menangani duplikat.

Harga Clay

Gratis

Starter: $149 per bulan/pengguna

Explorer: $349 per bulan/pengguna

Pro: $800 per bulan/pengguna

Enterprise: Harga disesuaikan

Ulasan dan penilaian Clay

G2: 4.9/5 (150+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Clay?

Berikut ulasan G2:

Clay telah memudahkan proses pengumpulan prospek secara otomatis, pengayaan data, riset, dan pemasaran. Pengembangan teknologi penjualan kini jauh lebih mudah diakses oleh orang-orang seperti saya yang bukan programmer.

Clay telah memudahkan proses pengumpulan prospek secara otomatis, pengayaan data, riset, dan pemasaran. Pengembangan teknologi penjualan kini jauh lebih mudah diakses oleh orang-orang seperti saya yang bukan programmer.

9. Dialpad (Terbaik untuk pengelolaan panggilan penjualan berbasis AI)

melalui Dialpad

Dibangun di atas LLM (DialpadGPT) milik Dialpad yang dilatih menggunakan lebih dari 6 miliar menit percakapan bisnis, platform ini memungkinkan transkripsi suara ke teks yang akurat, analisis sentimen, pelacakan kata kunci, dan wawasan percakapan.

Dialpad’s AI Sales Centre dilengkapi dengan panduan panggilan real-time berdasarkan nada suara, kata kunci, dan pemicu penolakan. Manajer penjualan dapat mengatur pemicu pelatihan untuk prompt langsung dan menggunakan rekaman dan transkrip Dialpad untuk membangun perpustakaan onboarding. Ini adalah pilihan yang solid untuk tim yang banyak melakukan panggilan dan memprioritaskan kinerja selama panggilan serta analisis setelah panggilan.

Fitur terbaik Dialpad

Aktifkan bimbingan langsung dengan fitur bantuan panggilan real-time yang memberi tahu perwakilan saat pola penolakan atau mention pesaing muncul di tengah panggilan.

Biarkan manajer penjualan melacak percakapan berdasarkan tema, tahap, atau hasil untuk pelatihan pasca panggilan menggunakan penandaan panggilan kustom.

Buat daftar putar pelatihan untuk mengumpulkan segmen panggilan yang menonjol menjadi modul pembelajaran terstruktur guna memberdayakan tim penjualan.

Batasan Dialpad

Akurasi transkripsi langsung dapat menurun di lingkungan berisik atau dengan tim yang memiliki aksen berbeda-beda.

Harga Dialpad

Standar: $27 per bulan/pengguna

Pro: $35 per bulan/pengguna

Enterprise: Harga disesuaikan

Ulasan dan peringkat Dialpad

G2: 4.4/5 (4.300+ ulasan)

Capterra: 4.2/5 (500+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Dialpad?

Berikut ulasan G2:

Kemampuan untuk melihat transkrip panggilan, baik secara real-time maupun setelah panggilan, sangat membantu! Kemampuan untuk kembali melihat catatan/topik dari panggilan sebelumnya adalah fitur yang sangat berguna dan seringkali sangat membantu.

Kemampuan untuk melihat transkrip panggilan, baik secara real-time maupun setelah panggilan, sangat membantu! Kemampuan untuk kembali melihat catatan/topik dari panggilan sebelumnya adalah fitur yang sangat berguna dan seringkali sangat membantu.

10. Apollo. io (Terbaik untuk prospek keluar all-in-one)

Apollo.io membantu tim menerapkan strategi akuisisi klien dari penemuan prospek hingga eksekusi pemasaran. Dengan basis data eksklusif lebih dari 275 juta kontak dan alat urutan bawaan, Apollo mengurangi ketergantungan pada alat pengayaan pihak ketiga atau alat panggilan.

Asisten AI alat ini menyarankan baris subjek, konten, dan waktu yang optimal berdasarkan riwayat kinerja dan data penjualan nyata. Selain itu, otomatisasi alur kerja yang didukung AI memungkinkan otomatisasi penuh dalam membangun daftar prospek, memperkaya data, penilaian, pengiriman pesan, dan sinkronisasi CRM dalam alur kerja yang terintegrasi.

Fitur terbaik Apollo.io

Gunakan filter pencarian lanjutan untuk mengidentifikasi prospek berkualitas tinggi berdasarkan atribut detail seperti teknologi yang digunakan perusahaan, jabatan, atau sinyal perekrutan.

Otomatiskan pemasaran multi-saluran yang dipersonalisasi melalui email, suara, dan LinkedIn dengan pelacakan balasan yang terintegrasi.

Pasang ekstensi Chrome untuk mengakses detail kontak dan riwayat interaksi secara langsung dari LinkedIn atau kotak masuk email.

Batasan Apollo.io

Terkadang, pengguna melaporkan menemukan alamat email yang sudah tidak berlaku atau judul pekerjaan yang salah, yang memengaruhi efisiensi pemasaran.

Harga Apollo.io

Gratis

Basic: $59 per bulan/pengguna

Profesional: $99 per bulan/pengguna

Organisasi: $149 per bulan/pengguna

Ulasan dan peringkat Apollo.io

G2: 4.7/5 (8.900+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (300+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Apollo.io?

Berikut ulasan G2:

Apollo.io benar-benar telah mengubah cara kami mengelola saluran penjualan kami. Bagian yang paling mengesankan adalah basis data kontak yang luas dan akurat, yang memudahkan kami menemukan prospek terverifikasi di berbagai industri. Platform ini juga menawarkan filter yang sangat baik yang membantu kami menargetkan profil pelanggan ideal kami dengan presisi.

Apollo.io benar-benar telah mengubah cara kami mengelola saluran penjualan kami. Bagian yang paling mengesankan adalah basis data kontak yang luas dan akurat, yang memudahkan kami menemukan prospek terverifikasi di berbagai industri. Platform ini juga menawarkan filter yang sangat baik yang membantu kami menargetkan profil pelanggan ideal kami dengan presisi.

11. Outreach (Terbaik untuk keterlibatan penjualan perusahaan dan otomatisasi)

melalui Outreach

Outreach adalah alat yang andal untuk perusahaan yang membutuhkan tata kelola yang ketat, infrastruktur pelatihan, dan visibilitas lintas tim di seluruh funnel penjualan.

Alat ini dilengkapi dengan fitur Smart Deal Assist yang memprediksi hasil transaksi (~81% akurasi) dan secara proaktif menyarankan tindakan untuk menjaga transaksi tetap berjalan lancar. Dengan Outreach Kaia, tim penjualan mendapatkan bimbingan panggilan real-time, analisis email, dan wawasan kesehatan transaksi dalam satu platform terintegrasi.

Alat ini secara otomatis mencatat email, panggilan telepon, pertemuan, dan tugas ke CRM (Salesforce, Dynamics, HubSpot) dan memfasilitasi pembandingan kinerja serta penyempurnaan strategi pemasaran.

Fitur terbaik untuk menjangkau pelanggan

Generate skor percepatan transaksi untuk mengidentifikasi celah dalam pipeline dengan menganalisis aktivitas cadence, perilaku tim penjualan, dan tingkat respons pembeli.

Gunakan kecerdasan panggilan langsung untuk memberikan momen bimbingan, catatan otomatis, dan pengingat tindak lanjut, serta mengurangi pekerjaan manual.

Buat laporan kinerja tim penjualan untuk membandingkan aktivitas, konversi, dan tren keterlibatan, serta mengidentifikasi peluang pelatihan.

Batasan pemasaran

Batasan teknis seperti ketidakmampuan menangani catatan duplikat (prospek dan kontak dengan alamat email yang sama di Salesforce) dapat menyebabkan kesalahan tanpa pesan yang jelas, sehingga menyulitkan pemecahan masalah.

Harga pemasaran

Harga kustom

Peringkat dan ulasan pemasaran

G2: 4.3/5 (3.400+ ulasan)

Capterra: 4.4/5 (300+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Outreach?

Berikut ulasan G2:

Bagi seseorang seperti saya yang fokus pada generasi prospek melalui email dan panggilan telepon, Outreach adalah teman terbaik saya. Berfungsi seperti seorang guru – membimbing saya tentang apa yang berhasil dan apa yang tidak, statistik/analisisnya sangat jelas, memantau kinerja titik kontak saya, mengumpulkan data dengan baik, dan juga menyoroti tugas-tugas yang belum diselesaikan.

Bagi seseorang seperti saya yang fokus pada generasi prospek melalui email dan panggilan telepon, Outreach adalah teman terbaik saya. Berfungsi seperti seorang guru – membimbing saya tentang apa yang berhasil dan apa yang tidak, statistik/analisisnya sangat jelas, memantau kinerja titik kontak saya, mengumpulkan data dengan baik, dan juga menyoroti tugas-tugas yang belum diselesaikan.

Manfaat Asisten Penjualan AI

Asisten penjualan AI membuat tim penjualan lebih cepat, lebih efisien, dan jauh lebih sedikit terbebani oleh pekerjaan administratif. Mereka tidak secara ajaib menutup transaksi untuk Anda—tetapi mereka menghilangkan hambatan yang menghalangi perwakilan penjualan untuk melakukan pekerjaan terbaik mereka.

Inilah yang sebenarnya berubah ketika AI terlibat:

Lebih banyak waktu untuk penjualan, lebih sedikit kebingungan.

Para tenaga penjualan akhirnya mendapatkan waktu mereka kembali. Alih-alih menghabiskan 20 menit untuk membersihkan data setelah panggilan, AI telah mencatat ringkasan, mengidentifikasi langkah selanjutnya, dan memperbarui CRM. Waktu tersebut kini dapat digunakan untuk percakapan penjualan yang sebenarnya, bukan tugas administratif.

Data yang lebih bersih tanpa memaksa tim penjualan untuk "lebih disiplin".

Sebagian besar masalah CRM tidak disebabkan oleh kurangnya usaha, melainkan kurangnya waktu. AI mengisi celah dengan mencatat aktivitas, memperbarui bidang, dan menjaga konsistensi catatan di latar belakang. Manajer mendapatkan dasbor yang andal. Tim penjualan mendapatkan sistem yang tidak menghukum mereka karena sibuk.

Jangkauan yang lebih cepat dan lebih personal

Ketika AI menyusun email, itu tidak membuat pesan generik. AI menggunakan percakapan sebelumnya dari perwakilan penjualan, perilaku prospek, dan konteks transaksi. Perwakilan penjualan masih menyetujui pesan tersebut, tetapi tekanan untuk menulis dari nol telah hilang.

Peringatan lebih awal saat kesepakatan mulai terancam.

AI mendeteksi tanda-tanda kecil yang terlewatkan oleh manusia: prospek yang biasanya responsif tiba-tiba menjadi diam, kesepakatan tanpa langkah selanjutnya, atau akun yang menunjukkan minat baru di malam hari. Dorongan ini membantu tim penjualan bertindak sebelum kesepakatan menghilang.

Pipa penjualan yang lebih lancar dan dapat diprediksi

Karena AI menghubungkan aktivitas di berbagai alat, panggilan, email, tugas, pembaruan CRM, semuanya tetap sinkron. Tim penjualan bekerja berdasarkan gambaran yang akurat dan terpadu, bukan menebak-nebak. Manajer mendapatkan perkiraan yang mencerminkan apa yang sebenarnya terjadi, bukan apa yang seharusnya terjadi.

Asisten Penjualan AI vs. Perwakilan Penjualan Manusia

Apa yang mereka lakukan dengan baik Asisten penjualan AI Tenaga penjualan manusia Memahami konteks Menyimpan setiap detail dari panggilan telepon, email, dan pembaruan CRM secara instan. Mampu membaca nada, niat, dan isyarat tak terucap yang tidak dapat ditangkap oleh sistem manapun. Tugas berulang Mencatat aktivitas, memperbarui bidang data, menyusun tindak lanjut, dan menjaga data tetap rapi secara otomatis. Dapat melakukan tugas-tugas ini, tetapi hal itu menguras waktu dan tenaga dari aktivitas penjualan sebenarnya. Kecepatan & konsistensi Bekerja 24/7, tidak pernah lupa, tidak pernah kewalahan, dan menangani tugas-tugas bervolume tinggi dengan mudah. Memprioritaskan berdasarkan penilaian, tetapi kapasitasnya terbatas dan bervariasi dari hari ke hari. Kesadaran pipeline Memantau kesehatan transaksi, mendeteksi risiko sejak dini, dan mengidentifikasi pola yang tidak biasa pada set data besar. Mendeteksi perubahan hubungan, dinamika politik, dan sentimen pembeli. Personalisasi Menggunakan percakapan dan data perilaku sebelumnya untuk menghasilkan pesan yang disesuaikan dengan cepat. Menambahkan nuansa, emosi, humor, dan pemahaman manusia yang terasa autentik. Pengambilan keputusan Menyarankan langkah selanjutnya berdasarkan data dan pola. Membuat keputusan, mengatasi keberatan, dan beradaptasi secara real-time. Peran terbaik Mengotomatisasi, menganalisis, mengorganisir, dan mempercepat alur kerja. Membangun kepercayaan, bernegosiasi, bercerita, dan menutup kesepakatan.

Mulailah Berjualan dengan Lebih Cerdas bersama ClickUp

Penjualan tidak melambat, dan Anda pun tidak boleh melambat.

Dari memprediksi risiko hingga mempercepat tindak lanjut, alat yang tepat memotong kerumitan dan membantu tim penjualan Anda tetap fokus pada pendapatan.

Asisten penjualan AI ClickUp mengintegrasikan semua fitur dalam satu ruang kerja: tampilan CRM, pelacakan tugas, dasbor penjualan, otomatisasi bawaan, dan fitur AI yang dirancang untuk menghilangkan hambatan di setiap tahap siklus penjualan.

Coba ClickUp AI secara gratis hari ini dan ubah cara tim penjualan Anda berjualan, berkolaborasi, dan meraih kesuksesan.

