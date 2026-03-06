Alat AI Terbaik untuk Tim yang Peduli Privasi

88% organisasi kini melaporkan penggunaan AI secara rutin dalam setidaknya satu fungsi bisnis, naik dari 78% hanya setahun yang lalu.

Seiring dengan percepatan adopsi AI, penggunaannya tidak lagi terbatas pada eksperimen atau kasus penggunaan khusus. AI kini terlibat dalam pekerjaan sehari-hari seperti dokumen, analisis, rapat, data pelanggan, dan komunikasi internal.

Adopsi yang cepat ini juga menimbulkan pertanyaan kritis bagi tim yang peduli dengan perlindungan data: ke mana data Anda pergi saat menggunakan AI? Banyak alat AI mengutamakan kecepatan dan kenyamanan, tetapi mengabaikan privasi dan kendali data jangka panjang.

Bagi tim yang menangani informasi sensitif atau yang diatur, celah-celah ini menimbulkan risiko secara besar-besaran.

Dalam posting blog ini, kami akan membahas alat AI yang dirancang untuk tim yang peduli privasi, dengan fokus pada cara mereka menerapkan kontrol akses dan mendukung penggunaan AI yang bertanggung jawab.

Untuk membantu Anda membandingkan opsi dengan cepat, berikut ini adalah gambaran umum tentang alat privasi data terbaik dan bagaimana perbandingannya secara sekilas.

Adopsi AI dapat terhenti dengan cepat jika tim tidak yakin ke mana data mereka pergi atau bagaimana data tersebut mungkin digunakan. Bagi organisasi yang menyimpan informasi klien atau data sensitif yang diatur , AI yang mengutamakan privasi adalah wajib untuk penggunaan yang aman dan skalabel.

Inilah alasan mengapa Anda harus memprioritaskan solusi privasi data yang tepat:

Kepemilikan dan isolasi data yang jelas: Memastikan prompt, file, dan output Anda tetap terisolasi di ruang kerja Anda dan tidak pernah dicampur dengan aset data publik atau lingkungan pelanggan lain.

Kontrol eksplisit atas pelatihan model: Memungkinkan Anda menonaktifkan penggunaan data untuk pelatihan secara default dan mengharuskan persetujuan aktif saat pelatihan diizinkan.

Kontrol akses yang diterapkan dan auditabilitas: Menerapkan izin berdasarkan peran, catatan aktivitas, dan visibilitas penggunaan sehingga akses AI sesuai dengan kebijakan Menerapkan izin berdasarkan peran, catatan aktivitas, dan visibilitas penggunaan sehingga akses AI sesuai dengan kebijakan tata kelola data dan keamanan internal Anda.

Kesiapan regulasi yang terintegrasi: Mendukung persyaratan Mendukung persyaratan kepatuhan proyek seperti GDPR, HIPAA, SOC 2, atau standar ISO untuk mengintegrasikan langkah-langkah keamanan data langsung ke dalam alur kerja harian.

Privasi yang konsisten di seluruh model dan fitur: Menerapkan aturan keamanan dan tata kelola data yang sama bahkan ketika menggunakan beberapa model AI atau fitur di balik layar.

Kelangsungan operasional dan kesiapan masa depan: Melindungi alur kerja Anda saat regulasi industri semakin ketat dan pengawasan terhadap AI meningkat, menghindari pekerjaan ulang atau migrasi terburu-buru di kemudian hari.

Mari kita tinjau alat privasi data terbaik dengan membandingkan kelebihan, kekurangan, fitur, dan harganya.

1. ClickUp (Pilihan terbaik untuk produktivitas berbasis AI dengan keamanan dan kepatuhan tingkat perusahaan)

Adopsi AI seringkali menimbulkan risiko tersembunyi. Anda menghasilkan output di alat-alat yang terpisah, sehingga kehilangan visibilitas tentang siapa yang dapat menggunakan atau mengakses informasi sensitif. Bagi tim yang peduli privasi, fragmentasi ini membuat tata kelola AI dan kepatuhan regulasi lebih sulit untuk diterapkan.

ClickUp mengubah hal ini dengan beroperasi sebagai ruang kerja AI terintegrasi yang didukung oleh AI kontekstual. AI tertanam langsung ke dalam platform tempat Anda sudah bekerja, mengurangi risiko berbagi informasi sensitif dengan alat yang tidak dikenal. Platform ini juga menawarkan fitur keamanan yang kuat, termasuk kontrol akses yang ketat dan izin yang terstruktur untuk melindungi data Anda.

Mari kita lihat lebih dekat bagaimana ClickUp memprioritaskan keamanan dan didukung oleh kemampuan tingkat perusahaan untuk membantu Anda menghindari tantangan dalam adopsi AI.

Dapatkan privasi dan keamanan tingkat perusahaan secara default.

ClickUp menganggap privasi dan keamanan sebagai landasan untuk setiap fitur yang Anda andalkan di platform ini. Data Anda dijalankan pada infrastruktur tingkat perusahaan yang dihosting di Amazon Web Services (AWS), dilengkapi dengan pemantauan berkelanjutan dan kontrol akses yang terbatas.

ClickUp juga mematuhi GDPR, SOC 2, PCI DSS, ISO 27001, ISO 27017, dan ISO 27018, yang secara independen memverifikasi praktik keamanannya. Data dienkripsi baik saat ditransmisikan maupun saat disimpan, memastikan informasi yang Anda simpan di ClickUp tetap terlindungi dari akses yang tidak sah.

🎖️ Keuntungan Strategis: ClickUp memantau keamanan secara terus-menerus. Platform ini memantau keamanan dan kinerja 24/7/365 dan menjalankan penilaian risiko otomatis secara berkelanjutan. Selain itu, ClickUp bekerja sama dengan pihak ketiga independen untuk melakukan pengujian penetrasi secara rutin.

Generate output AI tanpa mengekspor data sensitif.

ClickUp Brain bukanlah chatbot terpisah atau plugin. Ini adalah asisten AI bawaan yang memahami Tugas, Dokumen, Percakapan, dan data proyek Anda sebagai pekerjaan yang sudah Anda miliki dan kendalikan.

Alih-alih mengekspor data ke alat AI eksternal dan menduplikasi informasi sensitif, ClickUp Brain menggunakan struktur dan konten sebenarnya dari ruang kerja Anda untuk menghasilkan output.

Anda juga dapat menggunakan ClickUp Brain dengan cara berikut:

Buat laporan terstruktur, pesan singkat, email, dan bahkan posting blog dengan nada yang jelas dan format yang rapi.

Buat deskripsi tugas, subtugas, dan ringkasan rapat dari prompt bahasa biasa.

Ajukan pertanyaan dalam bahasa alami untuk mendapatkan wawasan kerja yang akurat dari berbagai tugas, Dokumen, dan percakapan sebelumnya.

Anda dapat mengubah output AI langsung menjadi Tugas ClickUp, menugaskan pemilik, batas waktu, dan ketergantungan, serta mengubah wawasan yang didorong AI menjadi pekerjaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, gunakan Bidang Kustom untuk mencatat detail seperti status, tingkat risiko, atau informasi klien, dan tetapkan prioritas untuk menyoroti apa yang perlu diperhatikan terlebih dahulu.

Ubah output AI menjadi tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan mengorganisir dan memprioritaskan pekerjaan menggunakan ClickUp Tasks.

Untuk konten berformat panjang, simpan output AI di ClickUp Docs dan jadikan mereka dapat dicari atau tautkan langsung ke pekerjaan yang mereka dukung.

💡 Tips Pro: Saat membagikan ClickUp Docs, Anda dapat mengontrol secara tepat siapa yang dapat melihat dan mengeditnya. Anda dapat menjaga Doc tetap pribadi dan membagikannya hanya kepada orang atau tim tertentu, membukanya untuk semua orang di ruang kerja Anda, atau mengundang kolaborator eksternal melalui email atau tautan. Anda juga dapat menggabungkan izin khusus dengan tombol Protect Doc untuk mencegah pengeditan yang tidak sengaja atau tidak sah, membantu menjaga kebijakan perusahaan dan SOP tetap aman dan tidak berubah.

Cegah penyebaran AI yang tidak terkendali dengan ClickUp BrainGPT

ClickUp Brain MAX memperluas kemampuan AI kontekstual ClickUp menjadi teman desktop yang kuat, mengurangi penyebaran AI, dan mengonsolidasikan pekerjaan cerdas. Alih-alih berpindah antar alat AI yang terpisah, Anda dapat mencari dan menghasilkan konten dari satu lingkungan terkontrol yang terintegrasi dengan ruang kerja ClickUp Anda.

Buat draf konten dan analisis informasi langsung di dalam alur kerja Anda dengan ClickUp BrainMAX

Anda juga mendapatkan:

Pencarian AI untuk perusahaan: Cari di seluruh ClickUp, web, dan aplikasi terhubung seperti Google Drive, Figma, GitHub, dan SharePoint dari satu tempat untuk segera menemukan tugas, dokumen, file, dan detail kritis.

Aksi yang didukung AI: Gunakan pertanyaan dalam bahasa alami untuk merangkum dokumen, membuat tugas, menjadwalkan pertemuan, menghasilkan konten, atau memposting pembaruan langsung di dalam ClickUp.

Ubah Suara Menjadi Teks : Diktekan tugas, pesan, dan kueri pencarian tanpa menggunakan tangan sementara BrainMAX menerjemahkan dan mengeksekusinya secara real-time. Diktekan tugas, pesan, dan kueri pencarian tanpa menggunakan tangan sementara BrainMAX menerjemahkan dan mengeksekusinya secara real-time.

Berbagai model AI: Akses dan pilih dari berbagai model bahasa besar (LLM) seperti ClickUp Brain, ChatGPT, Claude, DeepSeek, dan Gemini sesuai dengan kebutuhan spesifik Anda.

ClickUp mendukung kemampuan AI-nya dengan tata kelola data yang jelas dan langkah-langkah perlindungan yang dapat ditegakkan. Platform ini bersertifikat ISO 42001, standar global untuk pengelolaan AI secara bertanggung jawab dan aman. Selain itu, ClickUp AI tidak dilatih menggunakan data dari ruang kerja Anda, dan perjanjian lisensi dengan mitra AI secara eksplisit melarang penggunaan data pelanggan untuk pelatihan model.

Otomatiskan pekerjaan dengan Super Agents, tanpa kehilangan kendali.

ClickUp AI Super Agents adalah rekan kerja yang didukung AI yang beroperasi langsung di dalam ruang kerja Anda, menggunakan konteks proyek yang sebenarnya untuk membantu mempercepat pekerjaan.

Anda dapat berinteraksi dengan Super Agents seperti berinteraksi dengan rekan tim. Berikan tugas kepada mereka, sebutkan mereka dalam percakapan, atau minta mereka untuk mengompilasi dokumen dan mengikuti perkembangan pekerjaan secara otomatis.

Otomatiskan pekerjaan rutin dan kolaborasikan dengan rekan kerja AI sambil tetap memegang kendali penuh atas izin dan pengawasan.

Super Agents beroperasi di bawah kendali langsung manusia dengan batas-batas yang jelas. Saat Anda membuatnya, Anda dapat mengonfigurasi secara tepat bagaimana ia dapat berinteraksi dengan ruang kerja Anda (termasuk alat-alat apa yang dapat digunakannya).

Siapa pun yang memiliki izin untuk mengelola akses dapat memperbarui konfigurasi ini kapan saja dan memastikan pengawasan berkelanjutan. Meskipun Super Agents secara otomatis menerima data ruang kerja publik untuk tetap terkini, akses ke area spesifik atau sensitif harus diberikan secara eksplisit.

💡 Tips Pro: Periksa akses Super Agent melalui peran ruang kerja yang sudah ada untuk menjaga kontrol yang ketat dan dapat diprediksi. Kelola akses tingkat anggota dengan hati-hati: Anggota, admin, dan pemilik dapat membuat, memicu, dan mengelola Super Agents publik secara default, jadi periksa secara rutin siapa yang memegang peran-peran ini.

Lindungi data pribadi secara otomatis: Andalkan izin berbasis peran untuk menyembunyikan informasi profil Super Agent yang tidak diizinkan untuk dilihat oleh pengguna.

Fitur terbaik ClickUp

Catat rapat dengan mudah: Gunakan Gunakan ClickUp AI Notetaker untuk menghasilkan ringkasan dan tindakan yang terhubung dengan tugas dan Dokumen di ruang kerja Anda.

Kolaborasi visual dengan batasan: Brainstorming dan perencanaan di Brainstorming dan perencanaan di ClickUp Whiteboards yang mewarisi izin ruang kerja dan tetap terhubung dengan pekerjaan.

Jaga percakapan tetap dalam konteks: Berkomunikasilah di Berkomunikasilah di ClickUp Chat di dalam ruang kerja Anda daripada mengandalkan alat obrolan terpisah yang memecah konteks dan dapat mengancam keamanan.

Pantau pekerjaan dengan aman: Lihat wawasan real-time melalui Lihat wawasan real-time melalui Dashboard ClickUp sambil menerapkan akses berbasis peran untuk data sensitif.

Batasan ClickUp

Rentang fiturnya yang luas mungkin memerlukan waktu bagi pengguna baru untuk terbiasa dengannya.

Harga ClickUp

Ulasan dan penilaian ClickUp

G2: 4.7/5 (11.080+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.540+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Seorang pengguna G2 mengatakan:

Saya sangat menghargai inovasi berkelanjutan ClickUp dan bagaimana platform ini mengandalkan AI secara maksimal. AI Super Agent sangat powerful dan memungkinkan Anda mengonfigurasi tugas rutin dengan sangat cepat. Saya juga menemukan templat-templatnya sangat membantu selama proses pengaturan, meskipun membutuhkan banyak waktu dan usaha untuk mengaturnya dengan benar.

Saya sangat menghargai inovasi berkelanjutan ClickUp dan bagaimana platform ini mengandalkan AI secara maksimal. AI Super Agent sangat powerful dan memungkinkan Anda mengonfigurasi tugas rutin dengan sangat cepat. Saya juga menemukan templat-templatnya sangat membantu selama proses pengaturan, meskipun membutuhkan banyak waktu dan usaha untuk mengaturnya dengan benar.

👀 Tahukah Anda? Menurut laporan State of AI Security dari Acuvity, 70% organisasi masih belum memiliki tata kelola AI yang optimal. Laporan yang sama juga menemukan bahwa 38% responden menyebutkan keamanan runtime AI sebagai tantangan keamanan AI terbesar bagi perusahaan mereka.

2. Lumo (Pilihan terbaik untuk AI yang mengutamakan privasi tanpa pencatatan data atau pelatihan model)

melalui Lumo

Dikembangkan oleh tim di balik Proton Mail dan Proton Drive, Lumo adalah asisten AI yang menangani tugas-tugas seperti penulisan, ringkasan, dan analisis.

Proton merancang alat ini untuk beroperasi tanpa mengumpulkan data Anda. Alat ini tidak mencatat percakapan Anda atau menggunakan interaksi untuk personalisasi. Platform ini juga tidak dapat melihat apa yang Anda tanyakan atau apa yang dijawab oleh asisten, dan tidak pernah menggunakan data Anda untuk membangun profil atau melatih model AI.

Percakapan disimpan dengan enkripsi tanpa akses, sehingga hanya perangkat Anda yang dapat mendekripsi data tersebut. Karena alat ini sepenuhnya open source, Anda atau tim keamanan Anda dapat secara independen meninjau kode sumbernya, memperkuat keyakinan bahwa perlindungan privasi telah terintegrasi langsung ke dalam sistem.

Fitur terbaik Lumo

Mulai obrolan secara instan tanpa perlu login atau membuat akun, sehingga akses tetap cepat dan tanpa hambatan.

Sesuaikan dengan persyaratan regulasi seperti GDPR dan HIPAA, didukung oleh sertifikasi ISO 27001 dan SOC 2 dari Proton.

Jaga data tetap aman dengan mencegah percakapan dibagikan kepada pihak ketiga atau penyedia AI eksternal.

Batasan Lumo

Dapat menghasilkan hasil yang tidak konsisten untuk perhitungan yang presisi, dengan pertanyaan berulang memberikan jawaban yang berbeda untuk input yang sama.

Harga Lumo

Gratis

Plus: $12,99 per pengguna per bulan

Ulasan dan peringkat Lumo

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Lumo?

Seorang pengguna Reddit mengatakan:

Saya telah menggunakan Lumo AI untuk penelitian. Ini adalah AI yang sangat mumpuni untuk tujuan ini. Namun, saya menggunakannya bersama dengan Mistral. Saya meminta Lumo AI untuk menjelaskan topik-topik yang ingin saya pelajari lebih lanjut setelah memberikan prompt yang detail, dan menemukan bahwa responsnya langsung dan tanpa basa-basi.

Saya telah menggunakan Lumo AI untuk penelitian. Ini adalah AI yang sangat mumpuni untuk tujuan ini. Namun, saya menggunakannya bersama dengan Mistral. Saya meminta Lumo AI untuk menjelaskan topik-topik yang ingin saya pelajari lebih lanjut setelah memberikan prompt yang detail, dan menemukan bahwa responsnya langsung dan tanpa basa-basi.

⚡ Template Arsip: Template Kebijakan dan Prosedur Perusahaan Gratis untuk Membantu Karyawan Beradaptasi di Tempat Kerja dengan Efektif

3. Duck. ai (Terbaik untuk percakapan AI anonim dan ringkasan cepat tanpa akun atau pelacakan)

Duck. ai adalah chatbot AI gratis yang berfokus pada privasi, diluncurkan oleh DuckDuckGo pada tahun 2025. Chatbot ini memungkinkan Anda berinteraksi dengan berbagai model bahasa besar seperti GPT-4o mini, Claude 3.5 Haiku, dan Llama 4, sambil memastikan bahwa prompt Anda tidak disimpan atau digunakan untuk pelatihan model.

Anda dapat menggunakan alat ini untuk menghasilkan jawaban dan merangkum teks tanpa perlu membuat akun atau menghubungkan identitas pribadi. Berbeda dengan alat tradisional yang menyimpan percakapan di server jarak jauh, Duck.ai menyimpan percakapan terbaru secara lokal di perangkat Anda, sehingga Anda dapat menghapusnya kapan saja.

Duck. ai juga dilengkapi dengan pengaturan privasi yang cermat untuk relevansi konteks. Tombol pengaturan opsional "Gunakan Lokasi Perkiraan" memungkinkan Anda berbagi data lokasi tingkat kota dengan penyedia model. Lokasi tepat dan alamat IP Anda tetap tersembunyi, dan pengaturan ini dinonaktifkan secara default untuk memberikan Anda kendali penuh atas pengelolaan data.

Fitur terbaik Duck. ai

Pin percakapan penting dengan menyimpan hingga lima obrolan di bagian atas daftar obrolan terbaru Anda untuk akses cepat dan melindunginya dari penghapusan oleh tombol Fire Button.

Perbaiki konteks respons dengan membagikan detail terbatas agar jawaban mengikuti unit, tanggal, dan zona waktu yang tepat.

Simpan data sesi secara sementara dalam cache terenkripsi selama maksimal 15 menit untuk memulihkan dari masalah koneksi, lalu hapus secara permanen.

Batasan Duck. ai

Alat ini mungkin memberikan respons yang kurang personal dan relevan, sehingga memerlukan masukan tambahan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan.

Harga Duck. ai

Gratis

Langganan: $9,99/bulan

Ulasan dan penilaian Duck. ai

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

📮 ClickUp Insight: 53% organisasi tidak memiliki tata kelola AI atau hanya memiliki pedoman informal. Dan ketika orang tidak tahu ke mana data mereka pergi—atau apakah suatu alat mungkin menimbulkan risiko kepatuhan—mereka ragu-ragu. Jika alat AI berada di luar sistem tepercaya atau memiliki praktik data yang tidak jelas, kekhawatiran "Bagaimana jika ini tidak aman?" sudah cukup untuk menghentikan adopsi alat tersebut. Hal itu tidak berlaku untuk lingkungan yang sepenuhnya terkelola dan aman dari ClickUp. ClickUp AI mematuhi GDPR, HIPAA, dan SOC 2, serta memiliki sertifikasi ISO 42001, memastikan data Anda tetap pribadi, terlindungi, dan dikelola dengan bertanggung jawab. Penyedia AI pihak ketiga dilarang melatih atau menyimpan data pelanggan ClickUp, dan dukungan multi-model beroperasi di bawah izin terpadu, kontrol privasi, dan standar keamanan yang ketat. Di sini, tata kelola AI menjadi bagian dari ruang kerja itu sendiri, sehingga tim dapat menggunakan AI dengan percaya diri, tanpa risiko tambahan.

4. Quill Meetings (Pilihan terbaik untuk transkripsi rapat pribadi yang sepenuhnya berjalan di perangkat Anda)

melalui Quill Meetings

Jika Anda mencari AI untuk rapat yang tidak mengirimkan percakapan Anda ke sistem eksternal, Quill menawarkan solusi yang mengutamakan privasi.

Alat ini menerjemahkan percakapan secara real-time dan mengubahnya menjadi ringkasan terstruktur dan daftar tindak lanjut, membantu tim Anda mencatat keputusan tanpa bergantung pada pencatatan manual.

Alih-alih bergabung dalam pertemuan sebagai bot atau mengalirkan audio melalui lingkungan multi-cloud, Quill berjalan sepenuhnya di Mac atau PC Anda. Selain itu, audio tidak pernah meninggalkan perangkat Anda, menjaga percakapan tetap pribadi dan membuat alat ini fleksibel untuk pertemuan tatap muka atau bahkan sesi brainstorming sendirian.

Alat ini juga secara otomatis menangkap konteks visual. Saat seseorang membagikan layar mereka selama pertemuan, alat ini mengambil tangkapan layar dan menambahkan informasi tersebut langsung ke catatan Anda.

Fitur terbaik Quill

Cari dan temukan wawasan kunci menggunakan antarmuka sederhana yang membantu Anda dengan cepat menemukan dan menyoroti informasi penting.

Dapatkan ringkasan mingguan dan saran perbaikan beserta daftar proyek yang memerlukan tindak lanjut.

Ekstrak metrik dari percakapan ke dalam tabel terorganisir dan buat konten untuk podcast, presentasi, atau kuliah.

Batasan Quill

Karena Quill berjalan di perangkat Anda, kinerjanya bergantung pada spesifikasi hardware Anda dan mungkin melambat pada perangkat yang lebih lama.

Harga Quill

Gratis

Lite: $7,99/bulan

Unlimited: $19,99/bulan

Tim: $15 per kursi per bulan

Ulasan dan peringkat Quill

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Quill?

Seorang pengguna G2 mengatakan:

Sebagai konsultan yang menangani panggilan dengan pendiri, eksekutif, dan wawancara riset pelanggan, Quill Meetings telah menjadi aset besar dalam mengelola semua tindak lanjut dan langkah selanjutnya. Fakta bahwa semua data diproses secara lokal memastikan privasi bagi klien saya, yang sangat penting saat menangani strategi pertumbuhan dan go-to-market yang sensitif.

Sebagai konsultan yang menangani panggilan dengan pendiri, eksekutif, dan wawancara riset pelanggan, Quill Meetings telah menjadi aset besar dalam mengelola semua tindak lanjut dan langkah selanjutnya. Fakta bahwa semua data diproses secara lokal memastikan privasi bagi klien saya, yang sangat penting saat menangani strategi pertumbuhan dan go-to-market yang sensitif.

📚 Baca Juga: Alat Pengelolaan Data Terbaik untuk Memudahkan Alur Kerja Anda dan Mengontrol Data Anda

5. Standard Notes (Pilihan terbaik untuk pencatatan aman dan terenkripsi serta penyimpanan pengetahuan jangka panjang)

melalui Standard Notes

Standard Notes adalah aplikasi pencatat catatan yang dienkripsi end-to-end, dirancang untuk penyimpanan pengetahuan yang aman dan jangka panjang. Anda dapat memulai dengan teks biasa untuk menulis tanpa gangguan dan memperluasnya ke teks kaya, spreadsheet, tugas, daftar pekerjaan, markdown, kata sandi, dan token.

Semua catatan dienkripsi di perangkat Anda sebelum disinkronkan, memastikan hanya Anda dan kolaborator yang secara eksplisit diizinkan yang dapat mengaksesnya. Riwayat revisi jangka panjang melengkapi dan berfungsi sebagai undo tak terbatas, memungkinkan Anda untuk kembali dan memulihkan versi apa pun dari sebuah catatan sejak draf pertamanya.

Untuk memperkuat tata kelola data, alat ini menyediakan cadangan email terenkripsi setiap malam untuk seluruh catatan Anda di kotak masuk. Alat ini juga mendukung otentikasi dua faktor menggunakan token berbasis waktu untuk mencegah kebocoran data dan melindungi informasi sensitif.

Fitur terbaik Standard Notes

Atur catatan dengan efisien dengan menandai catatan penting atau memindahkan catatan ke tempat sampah dengan opsi pemulihan atau penghapusan permanen.

Kunci catatan individu dengan kode sandi tambahan untuk menambahkan lapisan perlindungan ekstra pada konten sensitif.

Akses aplikasi dengan aman menggunakan kode sandi khusus atau otentikasi biometrik, seperti Face ID atau pengenalan sidik jari, untuk mencegah akses tidak sah.

Batasan Standard Notes

Sinkronisasi dan dekripsi catatan di perangkat seluler terkadang dapat lambat dan kadang-kadang dapat menyebabkan aplikasi crash.

Harga Standard Notes

Standar: Gratis

Produktivitas: $63/tahun

Profesional: $84/tahun

Ulasan dan peringkat Standard Notes

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Standard Notes?

Seorang pengguna G2 mengatakan:

Saya menyukai fakta bahwa mereka memprioritaskan privasi di atas segalanya dengan saluran terenkripsi yang sangat aman untuk sinkronisasi data dan catatan di dalam perangkat. Dan saya menyukai bahwa mereka memiliki alat pengembangan. Alat pengembangan yang sama ini juga terdapat di browser, dan juga ada di perangkat lunak ini. Artinya, saya dapat memeriksa kode dan masalah gaya pada catatan saya.

Saya menyukai fakta bahwa mereka memprioritaskan privasi di atas segalanya dengan saluran terenkripsi yang sangat aman untuk sinkronisasi data dan catatan di dalam perangkat. Dan saya menyukai bahwa mereka memiliki alat pengembangan. Alat pengembangan yang sama ini juga terdapat di browser, dan juga ada di perangkat lunak ini. Artinya, saya dapat memeriksa kode dan masalah gaya pada catatan saya.

👀 Fakta Menarik: Menurut laporan The State of AI in the Cloud oleh Wiz, AI yang dihosting sendiri sedang mengalami pertumbuhan yang signifikan, dengan adopsi BERT melonjak dari 49% menjadi 74% secara tahunan di antara jenis model terkemuka.

6. Tutanota (Pilihan terbaik untuk email dan kalender yang dienkripsi end-to-end bagi tim yang fokus pada privasi)

melalui Tutanota

Tuta adalah platform email dan kalender terenkripsi yang dirancang untuk tim dan individu yang membutuhkan keamanan kuat tanpa mengorbankan kemudahan penggunaan.

Saat Anda mengirim email ke pengguna Tuta lainnya, enkripsi end-to-end diterapkan secara otomatis menggunakan enkripsi asimetris. Untuk pesan yang dikirim di luar platform, email masih dapat diamankan dengan kata sandi bersama sekali pakai menggunakan enkripsi simetris, yang digunakan penerima untuk mendekripsi pesan.

Pada tingkat arsitektur, alat ini mengikuti model zero-knowledge dan menggunakan kriptografi pasca-kuantum. Pendekatan ini menjaga data Anda tetap aman bahkan jika server diretas dan membantu melindungi komunikasi dari ancaman siber yang muncul di masa depan.

Fitur terbaik Tutanota

Dukung beberapa alamat email alias dan domain kustom untuk mengelola identitas dan menjaga citra profesional.

Amankan akun Anda dengan otentikasi dua faktor dan pendaftaran anonim tanpa nomor telepon atau pencatatan alamat IP.

Lindungi data Anda dari serangan phishing dan pastikan kepatuhan terhadap kebijakan AI perusahaan Anda dengan filter bawaan dan pemblokir pelacakan di Tuta Mail.

Batasan Tutanota

Tidak mendukung subfolder untuk pengorganisasian email, yang dapat menyebabkan kotak masuk yang kurang terstruktur.

Harga Tutanota

Personal : Gratis Revolutionary: €3,60/bulan ($4,18/bulan) Legend: €9,60/bulan ($11,14/bulan)

Gratis

Revolusioner: €3,60/bulan ($4,18/bulan)

Legenda: €9,60/bulan ($11,14/bulan)

Bisnis : Essential: €7,20 per pengguna per bulan ($8,35 per pengguna per bulan) Advanced: €9,60 per pengguna per bulan ($11,14 per pengguna per bulan) Unlimited: €14,40 per pengguna per bulan ($16,70 per pengguna per bulan)

Esensial: €7,20 per pengguna per bulan ($8,35 per pengguna per bulan)

Lanjutan: €9,60 per pengguna per bulan ($11,14 per pengguna per bulan)

Unlimited: €14,40 per pengguna per bulan ($16,70 per pengguna per bulan)

Gratis

Revolusioner: €3,60/bulan ($4,18/bulan)

Legenda: €9,60/bulan ($11,14/bulan)

Esensial: €7,20 per pengguna per bulan ($8,35 per pengguna per bulan)

Lanjutan: €9,60 per pengguna per bulan ($11,14 per pengguna per bulan)

Unlimited: €14,40 per pengguna per bulan ($16,70 per pengguna per bulan)

Ulasan dan penilaian Tutanota

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Tutanota?

Seorang pengguna Capterra mengatakan:

Kami menggunakannya untuk berkomunikasi secara rahasia dengan pasien kami (terenkripsi end-to-end). Kami telah menyiapkan kotak surat bersama yang memungkinkan beberapa karyawan mengakses riwayat komunikasi lengkap dengan pasien kami. Hal ini membuat pekerjaan sehari-hari kami menjadi sangat nyaman.

Kami menggunakannya untuk berkomunikasi secara rahasia dengan pasien kami (terenkripsi end-to-end). Kami telah menyiapkan kotak surat bersama yang memungkinkan beberapa karyawan mengakses riwayat komunikasi lengkap dengan pasien kami. Hal ini membuat pekerjaan sehari-hari kami menjadi sangat nyaman.

7. Skiff (Terbaik untuk email terenkripsi dan kolaborasi dokumen dengan perlindungan identitas yang kuat)

melalui Skiff

Membagikan email dan dokumen sensitif melalui alat yang memindai konten atau melacak aktivitas menciptakan risiko yang tidak perlu. Skiff mengatasi hal ini dengan menawarkan ruang kerja aman yang dibangun berdasarkan enkripsi dan kontrol pengguna.

Secara default, Skiff Pages menerapkan enkripsi end-to-end, sehingga email dan subjek email Anda hanya terlihat oleh penerima yang dituju. Skiff Pages juga memberikan perlindungan yang sama untuk dokumen, memungkinkan Anda membuat, mengedit, dan berbagi konten secara real-time sambil menjaga semuanya tetap terenkripsi sepenuhnya.

Dengan fitur seperti domain kustom, alias email, pemblokiran pelacak, dan organisasi kotak masuk berdasarkan folder, Anda dapat berkolaborasi secara profesional sambil tetap mengontrol sepenuhnya metode pengumpulan data dan identitas.

Fitur terbaik Skiff

Sinkronisasi otomatis acara kalender dengan menambahkan undangan, konfirmasi kehadiran, dan pembaruan langsung dari kotak masuk Skiff Anda.

Bagikan file secara aman menggunakan tautan terenkripsi yang melindungi akses saat berkolaborasi dengan pihak eksternal.

Lakukan autentikasi secara pribadi dengan menggunakan opsi login berbasis dompet kripto untuk kolaborasi dan berbagi.

Batasan Skiff

Skiff saat ini menawarkan dukungan terbatas untuk integrasi dengan platform email pihak ketiga.

Harga Skiff

Gratis

Esensial: $4/bulan

Pro: $10/bulan

Bisnis: $15 per pengguna per bulan

Ulasan dan penilaian Skiff

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Skiff?

Seorang pengguna G2 mengatakan:

Enkripsi end-to-end, keamanan total, dan pengalaman pengguna (UX) yang unggul adalah fitur terbaik dari Skiff Mail. Mulai dari menambahkan alias dan memblokir pelacak hingga menambahkan filter atau domain kustom, Skiff Mail memudahkan pengelolaan email untuk tim.

Enkripsi end-to-end, keamanan total, dan pengalaman pengguna (UX) yang unggul adalah fitur terbaik dari Skiff Mail. Mulai dari menambahkan alias dan memblokir pelacak hingga menambahkan filter atau domain kustom, Skiff Mail memudahkan pengelolaan email untuk tim.

👀 Tahukah Anda? Hampir 50% organisasi memperkirakan kebocoran data yang disebabkan oleh alat AI. Sebanyak 49% lainnya mengidentifikasi Shadow AI sebagai ancaman keamanan terbesar kedua, menyoroti risiko penggunaan AI yang tidak terkelola.

8. Obsidian (Terbaik untuk manajemen pengetahuan berbasis lokal dan basis pengetahuan pribadi)

melalui Obsidian

Obsidian adalah platform manajemen pengetahuan yang berfokus pada pengguna lokal, dirancang untuk orang-orang yang ingin memiliki kendali penuh atas informasi mereka. Semua catatan disimpan sebagai file Markdown biasa di perangkat Anda, bukan di cloud yang dikendalikan oleh penyedia layanan, sehingga Anda memiliki kendali langsung atas pengelolaan data.

Anda dapat menghubungkan catatan antar konsep, orang, tempat, buku, dan ide untuk membangun sistem pengetahuan pribadi yang berkembang secara organik seiring waktu. Tampilan grafik interaktifnya secara visual memetakan koneksi ini, membantu Anda mengidentifikasi pola yang mungkin terlewatkan.

Bagi tim, alat ini menawarkan kontrol yang detail atas sinkronisasi dan kolaborasi. Pilih tepat file dan preferensi mana yang disinkronkan antar perangkat, sementara konten lain tetap pribadi. File yang dibagikan memungkinkan kolaborasi tanpa harus menyinkronkan semua data ke sistem pusat, sehingga menjaga batas yang jelas untuk konten sensitif.

Fitur terbaik Obsidian

Lacak perubahan seiring waktu dengan riwayat versi bawaan yang memungkinkan Anda meninjau dan memulihkan revisi untuk setiap catatan (hingga satu tahun riwayat).

Bekerja secara offline dan sinkronkan nanti dengan mengedit catatan Anda tanpa koneksi internet, lalu secara otomatis menggabungkan perubahan saat Anda kembali online.

Organisasikan ide secara visual menggunakan Canvas untuk brainstorming dan perencanaan dengan catatan tertanam, media, dan konten web.

Batasan Obsidian

Rencana gratis tidak mendukung kolaborasi real-time, dan penggunaan yang efektif memerlukan pemahaman tentang Markdown.

Harga Obsidian

Gratis

Sync: $5 per pengguna per bulan

Publish: $10 per situs per bulan

Ulasan dan peringkat Obsidian

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: 4.8/5 (40+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Obsidian?

Seorang pengguna Capterra mengatakan:

Model penyimpanan lokal menghilangkan latensi dan kekhawatiran kebocoran data, namun dengan Obsidian Sync, saya dapat melanjutkan tepat dari tempat saya berhenti di perangkat mana pun. Arsitektur berbasis lokal menyimpan setiap catatan di perangkat saya, sehingga sangat cepat dan jauh lebih aman dari ancaman keamanan.

Model penyimpanan lokal menghilangkan latensi dan kekhawatiran kebocoran data, namun dengan Obsidian Sync, saya dapat melanjutkan tepat dari tempat saya berhenti di perangkat mana pun. Arsitektur berbasis lokal menyimpan setiap catatan di perangkat saya, sehingga sangat cepat dan jauh lebih aman dari ancaman keamanan.

9. SimpleLogin (Terbaik untuk melindungi identitas email dan mengurangi pelacakan dengan alias aman)

melalui SimpleLogin

Jika Anda ingin mengurangi pelacakan email dan paparan data, SimpleLogin adalah alat aliasing email sumber terbuka yang dirancang untuk membantu melindungi kotak masuk utama Anda.

Cara kerjanya dengan menghasilkan alamat email alias yang meneruskan pesan ke alamat email asli Anda. Hal ini memungkinkan Anda mendaftar ke alat dan layanan tanpa pernah mengungkapkan identitas asli Anda.

Setiap alamat alias dapat dihentikan, dihapus, atau diaktifkan kembali secara instan, yang sangat berguna jika alamat alias mulai menerima spam atau terungkap dalam kebocoran data. Anda juga dapat membalas email langsung dari alamat alias untuk mencegah spam dan phishing sambil tetap menjaga aliran komunikasi yang lancar.

Dengan dukungan PGP yang diaktifkan, alat ini mengenkripsi email masuk menggunakan kunci PGP Anda sendiri sebelum meneruskannya ke kotak surat Anda. Hal ini memastikan bahwa hanya Anda yang dapat mendekripsi dan membaca pesan-pesan tersebut.

Fitur terbaik SimpleLogin

Aliaskan alamat email ke beberapa kotak surat dengan menambahkan kotak surat yang sudah ada dan memilih ke mana setiap alias harus meneruskan email.

Perkuat keamanan akun dengan mengaktifkan autentikasi dua faktor menggunakan TOTP dan/atau WebAuthn (FIDO) untuk melindungi dari akses yang tidak sah.

Bawa domain Anda sendiri untuk membuat alias bermerek seperti contact@your-domain.com atau hi@your-domain.com sambil tetap menyembunyikan kotak masuk utama Anda.

Batasan SimpleLogin

Domain kustom tidak dapat dibagikan dengan pengguna lain, yang membatasi pengelolaan alias di antara anggota keluarga atau tim.

Harga SimpleLogin

Open source

Gratis

Premium: $4 per pengguna per bulan

Ulasan dan penilaian SimpleLogin

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang SimpleLogin?

Seorang pengguna Reddit mengatakan:

Saya telah menggunakannya untuk segala hal selama beberapa bulan terakhir dan belum pernah mengalami masalah. Saya juga menggunakan beberapa nama domain kustom untuk alias. Ini luar biasa.

Saya telah menggunakannya untuk segala hal selama beberapa bulan terakhir dan belum pernah mengalami masalah. Saya juga menggunakan beberapa nama domain kustom untuk alias. Ini luar biasa.

10. Protecto (Pilihan terbaik untuk perlindungan dan tata kelola data perusahaan saat menggunakan model AI)

melalui Protecto

Protecto AI adalah lapisan perlindungan data tingkat perusahaan yang berada di antara sistem operasi Anda dan model AI yang Anda gunakan.

Alat ini secara otomatis mengidentifikasi PII, PHI, PCI, dan informasi bisnis rahasia lainnya di seluruh dokumen dan dataset Anda. Berdasarkan kebijakan yang Anda tentukan, alat ini dapat menyamarkan, menghapus, menokenisasi, atau memblokir elemen sensitif sesuai kebutuhan.

Tingkat kontrol tersebut diaktifkan melalui Context-Based Access Control (CBAC). Alat ini mengevaluasi siapa yang mengajukan permintaan AI dan konteks di mana data digunakan, memungkinkan Anda menerapkan aturan yang detail secara konsisten di lingkungan yang kompleks.

Dengan tokenisasi deterministik dan penyamaran yang mempertahankan format, struktur data Anda tetap utuh sehingga model AI tetap dapat menghasilkan output yang akurat dan bermakna tanpa mengakses nilai asli.

Fitur terbaik Protecto

Penuhi peraturan privasi seperti HIPAA, GDPR, DPDP, dan CPRA dengan menyamarkan PII dan mengontrol akses data sensitif.

Analisis dan model data dengan aman menggunakan dataset yang disamarkan tanpa mengekspos informasi sensitif.

Ganti PII dan PHI dengan token aman untuk mendukung analisis, pengembangan AI, berbagi, dan pelaporan dengan risiko yang lebih rendah.

Batasan Protecto

Mengelola data spesifik domain atau data eksklusif mungkin memerlukan skema khusus dan penyesuaian.

Harga Protecto

Penawaran harga khusus

Ulasan dan peringkat Protecto

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Integrasikan Eksekusi AI Berorientasi Privasi ke dalam Satu Sistem Aman dengan ClickUp

AI bekerja paling baik ketika terintegrasi secara alami dengan cara Anda bekerja dan tetap terkendali dari awal hingga akhir. Bagi tim yang peduli privasi, alat AI yang tersebar luas dapat menimbulkan risiko keamanan dan penyebaran AI yang tidak terkendali.

Namun, ClickUp menyediakan AI kontekstual yang beroperasi langsung di dalam ruang kerja Anda, di mana izin dan tata kelola data sudah ada. Mulai dari menghasilkan output dengan ClickUp Brain hingga mengimplementasikannya melalui BrainMAX dan Super Agents, setiap interaksi AI tetap terkendali dalam sistem catatan yang aman.

Data Anda tidak digunakan untuk pelatihan model dan tetap diatur oleh kontrol akses yang jelas serta mematuhi GDPR, SOC 2, dan ISO 42001.

Siap menggunakan AI tanpa kehilangan kendali atas data Anda? Mulailah menggunakan ClickUp hari ini secara gratis dan gabungkan pekerjaan Anda dengan AI dalam satu ruang kerja yang aman.

FAQ

Tidak ada LLM yang menawarkan privasi secara default. Privasi bergantung pada cara model tersebut diimplementasikan, dikelola, dan dibatasi. Pendekatan paling aman adalah menggunakan LLM melalui platform terkontrol seperti ClickUp. Platform ini tidak menggunakan data Anda untuk pelatihan, tidak menyimpan data setelah diproses, dan menerapkan akses melalui izin ruang kerja yang kuat serta standar kepatuhan regulasi.

Alat AI yang ramah privasi memiliki tata kelola data yang jelas, sehingga Anda tahu persis informasi apa yang dikumpulkan dan bagaimana penggunaannya. Data Anda tidak digunakan untuk pelatihan model kecuali Anda secara eksplisit mengizinkannya. Alat ini dilengkapi dengan kontrol keamanan yang kuat, termasuk enkripsi, kontrol akses berbasis peran, catatan audit, dan kepatuhan terhadap standar regulasi yang diakui. Alat ini juga mengikuti praktik minimisasi data dengan hanya mengumpulkan informasi yang diperlukan dan memberikan Anda kendali penuh untuk menghapus data Anda saat diperlukan.

Ya, beberapa alat AI dapat dilatih menggunakan data perusahaan Anda, tetapi apakah hal itu dilakukan sepenuhnya bergantung pada kebijakan data alat tersebut dan pengaturan Anda. Alat manajemen privasi tidak menggunakan data Anda untuk pelatihan secara default dan memerlukan persetujuan eksplisit. Jika suatu alat melatih data pelanggan secara otomatis atau menyembunyikan hal ini di balik istilah yang samar, alat tersebut tidak cocok untuk tim yang berfokus pada privasi.

Secara default, alat AI untuk perusahaan biasanya menawarkan kontrol keamanan yang lebih kuat daripada alat untuk konsumen. Alat tata kelola model ini sering kali mencakup enkripsi, kontrol akses berbasis peran, catatan audit, SSO, dan kepatuhan terhadap regulasi privasi seperti SOC 2 atau GDPR. Mereka juga menyediakan kontrol admin yang lebih baik dan isolasi data. Namun, menjadi "perusahaan" tidak secara otomatis menjamin privasi. Anda tetap harus meninjau kebijakan data dan praktik pelatihan alat tersebut sebelum menggunakannya dengan data perusahaan Anda.

Dalam beberapa kasus, ya. Jika Anda bekerja di industri yang diatur seperti kesehatan, keuangan, atau layanan hukum, alat AI publik dapat menimbulkan risiko kepatuhan dan paparan data. Hal ini karena banyak alat AI untuk konsumen mungkin menggunakan data untuk perbaikan model atau tidak memiliki kontrol akses yang ketat. Tim yang beroperasi di industri yang diatur sebaiknya menggunakan alat tata kelola AI yang menawarkan kebijakan data yang jelas, tidak ada pelatihan model default, langkah keamanan yang kuat, dan dukungan kepatuhan yang sesuai dengan persyaratan industri mereka.

Cara paling aman untuk menggunakan AI di tempat kerja adalah memperlakukannya seperti sistem apa pun yang memproses data bisnis sensitif. Pilih penyedia layanan dengan kebijakan data yang transparan, ketentuan penyimpanan yang jelas, dan tidak melakukan pelatihan model pada data Anda tanpa persetujuan eksplisit. Terapkan kontrol akses berbasis peran, ikuti prinsip hak akses minimal, dan hanya bagikan informasi yang diperlukan. Yang paling penting, tetapkan pedoman penggunaan AI internal agar semua orang memahami apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak.