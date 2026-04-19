10 Template Pelacak Pembelajaran Keterampilan Gratis

Menurut Laporan Masa Depan Pekerjaan dari Forum Ekonomi Dunia, 63% pemberi kerja mengidentifikasi kesenjangan keterampilan sebagai hambatan utama dalam transformasi bisnis. Namun, sangat sedikit yang memiliki gambaran yang jelas dan terkini mengenai keterampilan yang tersedia di seluruh tenaga kerja mereka.

Di situlah pelacak pembelajaran keterampilan dapat membantu.

Artikel ini akan memandu Anda melalui 10 templat pelacak pembelajaran keterampilan gratis yang siap digunakan. Templat-templat ini mencakup segala hal, mulai dari rencana pengembangan individu hingga matriks keterampilan dan kompetensi tim. Kami juga akan menunjukkan cara menggunakannya agar kemampuan tim Anda selalu terlihat dan dapat ditindaklanjuti.

Templat Pelacak Pembelajaran Keterampilan Gratis Sekilas

📚 Baca Juga: Perangkat Lunak Pelacakan Pelatihan Terbaik untuk Tim

Apa Itu Template Pelacak Pembelajaran Keterampilan?

Template pelacak pembelajaran keterampilan adalah kerangka kerja siap pakai yang membantu individu dan tim mendokumentasikan, memantau, dan mengukur kemajuan dalam memperoleh keterampilan baru.

Sebagian besar organisasi kesulitan mengelola data yang tersebar mengenai keterampilan dan kemampuan karyawan mereka. Informasi tersebar di berbagai lembar kerja dan folder, sehingga manajer kehilangan jejak siapa yang telah dilatih untuk apa.

Fragmentasi ini menciptakan titik buta yang besar saat Anda merencanakan proyek, memutuskan promosi, atau melakukan investasi dalam pelatihan. Tim akhirnya mengulangi upaya pelatihan dan melewatkan kesenjangan keterampilan yang kritis karena kurangnya data.

Dengan templat yang terstruktur, Anda tidak perlu menebak-nebak siapa yang menguasai apa. Dengan menggunakan matriks keterampilan ini, Anda dapat melihat kompetensi saat ini, melacak tonggak pembelajaran, dan mengidentifikasi area yang memerlukan pengembangan. 👀

💡 Tips Pro: Hilangkan kerumitan penggunaan banyak alat dan konsolidasikan data pengembangan tenaga kerja Anda dengan Bidang Kustom ClickUp. Anda dapat memformat, mengatur, dan menambahkan konteks ke tugas dengan membuat menu tarik-turun untuk tingkat keahlian atau menambahkan bidang tanggal untuk melacak sertifikasi.

📮Wawasan ClickUp: 33% responden kami menyebutkan pengembangan keterampilan sebagai salah satu kasus penggunaan AI yang paling mereka minati. Misalnya, pekerja non-teknis mungkin ingin belajar membuat potongan kode untuk halaman web menggunakan alat AI. Dalam kasus seperti itu, semakin banyak konteks yang dimiliki AI tentang pekerjaan Anda, semakin baik pula responsnya. Sebagai aplikasi serba guna untuk pekerjaan, AI ClickUp unggul dalam hal ini. Ia mengetahui proyek apa yang sedang Anda kerjakan dan dapat merekomendasikan langkah-langkah spesifik atau bahkan melakukan tugas seperti membuat potongan kode dengan mudah.

🎥 Membangun kebiasaan belajar yang konsisten sangat penting untuk pengembangan keterampilan, dan alat pelacak berbasis AI dapat membantu mengotomatiskan proses ini. Tonton video ini untuk mengetahui bagaimana pelacak kebiasaan berbasis AI melengkapi sistem pembelajaran keterampilan dengan memantau kemajuan harian Anda dan memastikan Anda tetap bertanggung jawab.

10 Template Pelacak Pembelajaran Keterampilan Gratis untuk Tim

Membangun sistem pelacakan dari awal biasanya membutuhkan waktu 4–8 jam untuk pengaturan, ditambah pemeliharaan berkelanjutan. Dan sebagian besar spreadsheet buatan sendiri ditinggalkan dalam waktu tiga bulan.

Alih-alih, mulailah melacak kompetensi tim Anda secara instan menggunakan Template ClickUp. Telusuri kerangka kerja siap pakai untuk Ruang, Folder, dan Daftar, lalu sesuaikan dengan alur kerja Anda. ✨

1. Template Pemetaan Keterampilan oleh ClickUp

Atur dan lacak keterampilan karyawan Anda menggunakan Template Pemetaan Keterampilan ClickUp

Template Pemetaan Keterampilan dari ClickUp memberikan gambaran menyeluruh tentang keterampilan tim Anda. Anda dapat menggunakannya untuk mengelompokkan kompetensi berdasarkan departemen, peran, atau proyek guna mengidentifikasi kesenjangan secara instan.

Seorang manajer teknik dapat menggunakan ini untuk memetakan kompetensi teknis di seluruh tim yang sedang berkembang dan dengan cepat mengidentifikasi prioritas pelatihan.

🌻 Mengapa menggunakan templat ini:

Atur skala kompetensi yang dapat disesuaikan untuk melihat dengan tepat di mana tim Anda unggul

Beralih secara instan dari pelacakan tingkat individu ke tingkat tim dengan berbagai tampilan ClickUp

Saring karyawan bersertifikat atau berketerampilan tinggi saat membagikan tugas dengan bantuan Bidang Kustom

Ringkas distribusi keterampilan secara otomatis dan soroti kesenjangan menggunakan ClickUp Brain

🚀 Cocok untuk: Tim yang membutuhkan gambaran visual tentang keterampilan di seluruh departemen atau peran.

💟 Bonus: Ubah pelacak keterampilan Anda menjadi "pusat komando keterampilan" yang interaktif dengan ClickUp Brain MAX. Dengan Brain MAX, Anda dapat memperlakukan matriks keterampilan dan kompetensi Anda seperti sistem yang dapat dicari. Alih-alih menyaring secara manual, ajukan pertanyaan seperti: “Di mana saja titik kegagalan tunggal kami?”

“Siapa yang bisa bergabung dalam proyek React bulan ini?”

“Keterampilan kritis apa saja yang berada di bawah tingkat menengah di seluruh tim?” Brain MAX memindai tugas, bidang, dan dokumen Anda untuk memberikan jawaban instan. Dengan demikian, pelacak Anda menjadi alat yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan nyata seperti penempatan staf, promosi, dan prioritas pelatihan.

2. Template Matriks Pelatihan oleh ClickUp

Evaluasi keterampilan yang dimiliki tim Anda saat ini dengan Template Matriks Pelatihan ClickUp

Memantau siapa yang telah menyelesaikan pelatihan wajib mana pun seharusnya tidak memerlukan usaha yang rumit. Yang Anda butuhkan hanyalah Template Matriks Pelatihan dari ClickUp.

Template ini melacak status pelatihan per karyawan dan kursus dengan fitur akuntabilitas bawaan. Tim HR dapat menggunakannya untuk memastikan semua karyawan menyelesaikan pelatihan kepatuhan tahunan tanpa perlu tindak lanjut manual.

🌻 Mengapa menggunakan templat ini:

Pantau pelacakan sertifikasi dan pemberitahuan perpanjangan sertifikasi di satu tempat

Atur Otomatisasi ClickUp untuk memberi tahu manajer sebelum sertifikasi kedaluwarsa, sehingga mengurangi risiko ketidakpatuhan

Tambahkan Widget Dasbor ClickUp seperti kartu Diagram Lingkaran untuk melihat tingkat penyelesaian secara sekilas

Identifikasi karyawan yang terlambat atau hambatan sebelum audit menjadi masalah

Pantau semua materi dan sumber daya pelatihan dengan Tampilan Daftar Utama

🚀 Cocok untuk: Organisasi yang melacak pelatihan wajib dan kepatuhan.

💡 Tips Pro: Bangun tim rekan kerja AI yang mendukung tujuan L&D Anda. Buat Super Agents Anda sendiri di ClickUp untuk: Rekomendasikan jalur pembelajaran kepada karyawan

Otomatiskan penilaian keterampilan

Rancang agenda pelatihan yang terstruktur

Tandai kebutuhan pelatihan yang belum terpenuhi dari anggota tim

Dan masih banyak lagi

Lihat cara memulai membangun Super Agents Anda sendiri hari ini:

📚 Baca Juga: Perangkat Lunak Manajemen Karyawan untuk Tim HR

3. Template Matriks Keterampilan Teknis oleh ClickUp

Pantau keahlian teknis tim Anda dengan Template Matriks Keterampilan Teknis ClickUp

Saat Anda perlu mengetahui apakah tim Anda mampu menangani migrasi ke cloud, Template Matriks Keterampilan Teknis dari ClickUp memberikan jawaban dengan cepat. Template ini mengevaluasi kompetensi teknis spesifik di seluruh departemen teknik atau produk Anda. 🛠️

Hal ini dapat membantu seorang CTO mengevaluasi apakah tim memiliki keahlian cloud yang cukup sebelum memulai inisiatif migrasi.

🌻 Mengapa menggunakan templat ini:

Buat kolom untuk bahasa pemrograman, alat, dan kerangka kerja

Beri peringkat anggota tim mulai dari pemula hingga ahli, dan kelompokkan mereka berdasarkan tingkat keahlian

Gunakan Fitur Ketergantungan ClickUp untuk menghubungkan kesenjangan keterampilan secara langsung dengan aktivitas pembelajaran atau kursus tertentu

Biarkan ClickUp Brain membuat ringkasan keterampilan dan menyarankan anggota tim yang paling sesuai untuk proyek

🚀 Cocok untuk: Tim IT, teknik, atau produk yang mengevaluasi kompetensi teknis.

📚 Baca Juga: Cara Menyusun Tim Produk Anda untuk Kinerja Optimal

4. Template Matriks Keterampilan TI oleh ClickUp

Dapatkan wawasan tentang siapa yang memiliki keterampilan apa di tim IT Anda dengan Template Matriks Keterampilan IT ClickUp

Departemen TI menangani keterampilan khusus seperti keamanan siber dan jaringan yang berubah dengan cepat, dan di sinilah Template Matriks Keterampilan TI dari ClickUp berperan. Template ini mengorganisir spesialisasi tersebut, sehingga Anda selalu mengetahui kemampuan tim Anda saat ini.

Gunakan templat ini untuk merencanakan pelatihan silang guna mengurangi titik kegagalan tunggal pada sistem kritis.

🌻 Mengapa menggunakan templat ini:

Kelompokkan kompetensi TI berdasarkan fungsi dan peran tertentu, seperti jaringan dan keamanan

Gunakan bidang Status Kustom ClickUp untuk melacak apakah suatu kemampuan berstatus Aktif, Selesai, atau Ditutup

Sinkronkan langsung dengan sistem HR yang sudah ada dari tugas Anda menggunakan Integrasi ClickUp

Temukan ahli bersertifikat secara instan atau deteksi keterampilan yang tumpang tindih yang menyebabkan inefisiensi

🚀 Cocok untuk: Tim TI yang mengelola kompetensi khusus seperti keamanan siber atau administrasi sistem.

5. Template Matriks Keterampilan Tim oleh ClickUp

Buat ringkasan terperinci mengenai keterampilan anggota dewan menggunakan Template Matriks Keterampilan Dewan ClickUp

Komposisi dewan direksi sangat penting bagi tim tata kelola dan organisasi nirlaba, dan itulah tepatnya alasan mengapa Template Matriks Keterampilan Dewan Direksi dari ClickUp dibuat.

Template ini membantu Anda mengevaluasi keahlian apa saja yang sudah dimiliki oleh dewan direksi Anda dan apa saja yang masih kurang untuk siklus perekrutan berikutnya.

🌻 Mengapa menggunakan templat ini:

Lacak keahlian di bidang keuangan, hukum, industri, dan kemampuan DEI

Identifikasi kompetensi yang kurang untuk memfokuskan upaya perekrutan Anda

Jadikan Ruang, Folder, Daftar, dan Tugas ClickUp menjadi pribadi menggunakan Kontrol Privasi ClickUp sehingga hanya orang-orang tertentu yang dapat mengakses informasi sensitif

Ringkas komposisi tim dan tandai kesenjangan prioritas dengan ClickUp Brain

🚀 Cocok untuk: Tim tata kelola dan organisasi nirlaba yang mengevaluasi komposisi dewan.

📚 Baca Juga: Cara Membangun Tim yang Efektif di Tempat Kerja

6. Template Rencana Pengembangan Karyawan oleh ClickUp

Berikan pelatihan yang terarah kepada calon penerus dengan Template Rencana Pengembangan Karyawan ClickUp

Pelacakan keterampilan tanpa rencana pengembangan hanyalah sekadar dokumentasi. Template Rencana Pengembangan Karyawan dari ClickUp menghubungkan titik-titik antara posisi karyawan saat ini dan tujuan yang ingin dicapai.

Manajer tim dapat menggunakan templat ini untuk membuat rencana pengembangan kepemimpinan bagi karyawan berpotensi tinggi.

🌻 Mengapa menggunakan templat ini:

Rencanakan tonggak perkembangan dan tenggat waktu untuk pengembangan karier

Pantau persentase penyelesaian saat karyawan menjalankan rencana mereka

Tambahkan Komentar ClickUp ke tugas untuk mengajukan pertanyaan, mendapatkan umpan balik, dan menjaga percakapan tentang kinerja tetap relevan

Gunakan ClickUp Brain untuk mendapatkan saran sumber daya pembelajaran yang relevan berdasarkan kesenjangan keterampilan

🚀 Cocok untuk: Manajer yang sedang menyusun rencana pengembangan karier yang terstruktur.

📮Wawasan ClickUp: Bagi 32% karyawan, evaluasi kinerja memicu pertumbuhan yang nyata. Namun, bagi 32% lainnya, hal itu hanyalah kebisingan latar belakang—tanda bahwa setengah dari semua evaluasi tidak membawa perubahan yang berarti. Itu berarti berjam-jam percakapan dan administrasi yang tidak membuahkan hasil yang berarti. Dengan ClickUp —aplikasi serba guna untuk pekerjaan— Anda dapat memastikan setiap evaluasi bermakna. AI Notetaker merekam panggilan evaluasi Anda, mengidentifikasi poin tindakan, dan langsung mengubahnya menjadi tugas yang terhubung dengan tujuan. Anda dapat melacak kemajuan di setiap langkah, sementara kartu yang didukung AI memberikan gambaran langsung tentang kinerja karyawan pada titik waktu tertentu.

7. Template Matriks Kemampuan oleh ClickUp

Tampilkan kumpulan keterampilan setiap anggota tim dengan Template Matriks Kemampuan ClickUp

Terkadang Anda perlu melangkah mundur dari keterampilan individu dan melihat apa yang dapat dilakukan oleh seluruh departemen. Template Matriks Kemampuan dari ClickUp menggabungkan kompetensi individu menjadi gambaran yang lebih besar.

Misalnya, panduan ini membantu Anda mengevaluasi apakah tim operasional siap mendukung peluncuran produk baru.

🌻 Mengapa menggunakan templat ini:

Menilai kemampuan strategis, operasional, dan teknis individu

Pantau bagaimana kemampuan organisasi berkembang seiring waktu

Gabungkan keterampilan individu menjadi wawasan tim menggunakan Tampilan Ringkasan

Bandingkan kemampuan antar departemen untuk melihat di mana investasi akan memberikan dampak terbesar

🚀 Cocok untuk: Organisasi yang mengevaluasi kemampuan tim atau departemen.

👀 Tahukah Anda: AI dan digitalisasi akan menghilangkan lebih dari 80 juta pekerjaan dan menciptakan hampir 70 juta pekerjaan baru dalam beberapa tahun mendatang. Hampir 44% keterampilan pekerja perlu diperbarui agar dapat mengikuti perubahan tersebut.

8. Template Matriks Keterampilan oleh HiBob

Template Matriks Keterampilan dari HiBob dirancang untuk melengkapi platform manajemen sumber daya manusia HiBob.

Tata letak bergaya spreadsheet ini berfokus pada dokumentasi keterampilan tingkat karyawan dalam ekosistem HR HiBob yang lebih luas. Tata letak ini sudah familiar bagi para profesional HR dan sangat cocok untuk pelacakan kompetensi yang sederhana.

🌻 Mengapa menggunakan templat ini:

Kurangi kurva pembelajaran dengan tata letak bergaya spreadsheet yang mencerminkan alur kerja HR yang sudah dikenal

Simpan catatan detail karyawan di satu tempat

Pastikan data keterampilan selaras dengan proses manajemen karyawan yang lebih luas

Template ini paling efektif untuk organisasi yang sepenuhnya berkomitmen pada ekosistem HiBob, namun menawarkan fleksibilitas yang lebih terbatas jika Anda menginginkan integrasi manajemen proyek yang lebih mendalam.

🚀 Cocok untuk: Tim HR yang menggunakan HiBob untuk manajemen sumber daya manusia.

9. Template Matriks Pelatihan oleh Smartsheet

Template Matriks Pelatihan Smartsheet menggunakan tata letak kisi yang familiar dengan pemformatan bersyarat untuk indikator status visual. Template ini sangat cocok untuk melacak kepatuhan pelatihan secara sederhana.

🌻 Mengapa menggunakan templat ini:

Buatlah pelacak berbasis kisi yang sederhana dan mudah dipahami, terutama untuk tim non-teknis

Tandai pelatihan yang terlambat atau telah selesai secara visual dengan pemformatan bersyarat

Sederhanakan pelacakan kepatuhan untuk tim kecil dengan kebutuhan yang lebih sederhana

Hal ini memerlukan pembaruan manual dan tidak dilengkapi dengan wawasan berbasis AI, sehingga lebih cocok untuk tim dengan kebutuhan pelacakan sederhana daripada program pengembangan yang kompleks.

🚀 Cocok untuk: Tim yang lebih menyukai pelacakan sederhana berbasis spreadsheet.

10. Template Matriks Keterampilan AG5

Template Matriks Keterampilan AG5 dirancang khusus untuk kategori keterampilan yang spesifik sesuai industri dengan struktur dokumentasi yang siap diaudit. Jika organisasi Anda menghadapi persyaratan regulasi yang ketat, template ini dirancang khusus untuk itu.

🌻 Mengapa menggunakan templat ini:

Buat struktur dokumentasi yang siap diaudit

Buat kategori kompetensi yang spesifik untuk industri, sehingga pelacakan selaras dengan persyaratan regulasi

Lacak sertifikasi manufaktur atau kesehatan yang sangat spesifik

Meskipun sangat berguna untuk kepatuhan, templat ini mungkin terasa terlalu rumit untuk kasus penggunaan bisnis umum.

🚀 Cocok untuk: Industri yang diatur seperti manufaktur atau layanan kesehatan.

📚 Baca Juga: Kuasai Pelacakan Kepatuhan SDM dengan ClickUp

Cara Menggunakan Template Pelacak Pembelajaran Keterampilan

Sebuah templat tidak akan berguna jika Anda tidak memiliki proses standar untuk menerapkannya di seluruh tim yang beragam. Tanpa strategi implementasi yang jelas, pelacak tersebut akan menjadi dokumen statis yang jarang diperbarui.

Hal ini membuat data tersebut sama sekali tidak berguna untuk pengambilan keputusan secara real-time. Hal ini juga membuat karyawan merasa bahwa perkembangan mereka sebenarnya tidak dipantau.

Atasi hal ini dengan ruang kerja AI terintegrasi seperti ClickUp. ClickUp Brain, AI yang terintegrasi dalam platform ini, menghubungkan tugas, dokumen, orang, dan pengetahuan perusahaan Anda. Anda dapat mengajukan pertanyaan tentang konten ruang kerja Anda untuk mendapatkan wawasan tanpa harus menyaring baris-baris data secara manual.

Dengan cara ini, pelacak Anda menjadi sistem yang dinamis dan responsif. Anda dapat langsung mengakses ringkasan keterampilan, mengidentifikasi kesenjangan, dan membuat keputusan penempatan staf yang strategis dalam hitungan detik. 🤩

Berikut adalah cara untuk memaksimalkan manfaat dari matriks keterampilan dan kompetensi Anda:

Tentukan keterampilan yang perlu Anda lacak: Buat daftar kompetensi yang relevan bagi tim Anda, seperti keterampilan teknis, keterampilan lunak, atau sertifikasi Tentukan tingkat kemahiran: Tetapkan skala penilaian yang konsisten, seperti pemula hingga ahli, sehingga penilaian kemahiran dapat dibandingkan di seluruh tim Isi data keterampilan saat ini: Minta anggota tim melakukan penilaian mandiri untuk mendokumentasikan keterampilan dasar Identifikasi kesenjangan dan prioritas: Bandingkan keterampilan saat ini dengan yang dibutuhkan untuk proyek mendatang, dan soroti area yang paling mendesak untuk dikembangkan Hubungkan keterampilan dengan kegiatan pembelajaran: Hubungkan kesenjangan keterampilan dengan pelatihan, kursus, atau peluang bimbingan tertentu Tinjau dan perbarui secara berkala: Jadwalkan Jadwalkan tinjauan keterampilan triwulanan untuk mencatat sertifikasi baru dan pelatihan yang telah diselesaikan Gunakan AI untuk mengungkap wawasan: Ajukan pertanyaan kepada asisten AI Anda seperti “Siapa di tim yang memiliki pengalaman dengan Python?” untuk mendapatkan jawaban instan

Tingkatkan Visibilitas Keterampilan yang Benar-Benar Menghasilkan Hasil

Sebagian besar tim tidak mengalami kesulitan karena kurangnya pelatihan—mereka mengalami kesulitan karena kurangnya kejelasan. Tanpa gambaran yang jelas tentang siapa yang menguasai apa, pelatihan menjadi sekadar tebak-tebakan, perekrutan menjadi reaktif, dan pertumbuhan melambat.

Pelacak pembelajaran keterampilan yang terstruktur dengan baik mengubah hal itu. Template-template ini mengubah data yang tersebar menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti. Mereka membantu tim mengisi proyek dengan lebih cerdas, merencanakan investasi pelatihan, dan memberikan karyawan visibilitas yang jelas mengenai perkembangan mereka.

Dan ketika Anda mengintegrasikan AI dengan alat seperti ClickUp Brain, Anda beralih dari pelacakan statis ke wawasan real-time tanpa perlu usaha manual.

Seiring dengan semakin pentingnya keterampilan dalam perencanaan tenaga kerja, memiliki sistem untuk melacak dan mengembangkannya menjadi hal yang mendasar. Mulailah secara gratis dengan ClickUp untuk membuat pengembangan keterampilan di seluruh perusahaan Anda menjadi lebih terarah.

Pertanyaan yang Sering Diajukan tentang Pelacakan Pembelajaran Keterampilan

Apa perbedaan antara pelacak pembelajaran keterampilan dan matriks keterampilan?

Matriks keterampilan adalah gambaran singkat yang menunjukkan siapa yang memiliki keterampilan apa pada suatu saat tertentu. Pelacak pembelajaran keterampilan menambahkan dimensi waktu untuk memantau kemajuan, aktivitas pembelajaran, dan pengembangan keterampilan dari waktu ke waktu.

Pembaruan triwulanan cocok untuk sebagian besar tim, disertai dengan pembaruan ad-hoc saat seseorang menyelesaikan pelatihan. Industri yang bergerak cepat atau tim dengan inisiatif peningkatan keterampilan yang intensif sebaiknya menggunakan tinjauan bulanan agar data tetap dapat ditindaklanjuti.

Apakah template pelacak pembelajaran keterampilan dapat melacak baik keterampilan teknis maupun keterampilan lunak?

Ya, sebagian besar templat mendukung kategori keterampilan yang dapat disesuaikan. Anda dapat melacak kompetensi teknis seperti bahasa pemrograman bersamaan dengan keterampilan lunak seperti komunikasi dalam sistem yang sama.

Bagaimana penggunaan templat pelacak pembelajaran keterampilan dapat membantu mengidentifikasi kesenjangan keterampilan?

Dengan mendokumentasikan tingkat keterampilan saat ini dibandingkan dengan kompetensi yang dibutuhkan, templat ini membuat kesenjangan terlihat dengan sekilas. Hal ini menunjukkan secara tepat di mana individu masih kurang dan di mana investasi pelatihan harus difokuskan.