13 Perangkat Lunak Pengembangan Karyawan Terbaik untuk Meningkatkan Keterampilan Tenaga Kerja Anda

Pengembangan karyawan bukan lagi hal yang "sekadar tambahan". Tim dengan program pelatihan yang kuat dapat meningkatkan produktivitas hingga 17%, namun sebagian besar perusahaan masih kesulitan untuk mengembangkan pertumbuhan di luar ulasan satu kali dan alat pembelajaran yang tersebar.

Rencana pengembangan yang disesuaikan dengan kebutuhan individu seringkali tidak efektif ketika peran, tujuan, dan keterampilan bervariasi antar tim. Manajer kehilangan konteks, karyawan kehilangan momentum, dan kemajuan terhenti.

Di situlah perangkat lunak pengembangan karyawan berperan. Platform yang tepat menghubungkan pembelajaran, umpan balik, dan tindak lanjut sehingga pengembangan benar-benar terjadi, bukan hanya didokumentasikan.

Dalam panduan ini, kami akan menguraikan contoh rencana pengembangan karyawan yang nyata dan 13 alat pengembangan karyawan terbaik untuk mendukung pertumbuhan skala besar.

13 Perangkat Lunak Pengembangan Karyawan Terbaik Sekilas

Alat Terbaik untuk Fitur Terbaik Harga* ClickUp Pelacakan pengembangan karyawan dengan manajemen kinerja terintegrasi Ukuran tim: Dari individu hingga perusahaan besar Dokumen, Dashboard, Tugas, Manajemen Pengetahuan, Ringkasan AI, templat, otomatisasi, pelacakan tujuan Gratis selamanya; Kustomisasi tersedia untuk perusahaan. Lattice Pengembangan berorientasi tujuan dan penyelarasan kinerjaUkuran tim: Sedang hingga besar OKRs, pertemuan 1:1, jalur karier, survei keterlibatan, umpan balik 360 derajat, analisis. Paket berbayar mulai dari $11/pengguna/bulan 15Five Budaya pengembangan berbasis umpan balik berkelanjutan dan bimbingan Ukuran tim: Semua ukuran Check-ins, OKRs, templat 1:1, survei keterlibatan, High Fives, dan penilaian kinerja. Paket berbayar mulai dari $4/pengguna/bulan Trainual Pelatihan standar dan dokumentasi prosesUkuran tim: Kecil hingga menengah Prosedur Operasional Standar (SOP), urutan onboarding, kuis, pelatihan video, templat, tugas berdasarkan peran. Harga khusus Docebo Personalisasi pembelajaran berbasis AI skala perusahaan Ukuran tim: Perusahaan Jalur pembelajaran AI, pasar kursus, gamifikasi, pelaporan, SSO, dukungan global Harga khusus Culture Amp Mengubah umpan balik karyawan menjadi tindakan yang berarti Ukuran tim: Menengah hingga perusahaan besar Survei keterlibatan, manajemen kinerja, ulasan 360 derajat, Pelatih Keterampilan, dan tolok ukur. Harga khusus Zavvy by Deel Pengembangan tim dan manajemen kinerja yang didukung AI Ukuran tim: UKM hingga perusahaan besar Jalur karier berbasis AI, ulasan otomatis, alur kerja Slack, jalur pembelajaran, dan analisis. Mulai dari $20/pengguna/bulan TalentLMS Pelatihan yang cepat dan skalabel dengan pengaturan minimalUkuran tim: Kecil hingga perusahaan besar Kursus seret dan lepas, otomatisasi, aplikasi seluler, multibahasa, laporan kustom. Paket mulai dari $149/bulan Mesh AI Rencana pertumbuhan yang didukung AI dan pemberdayaan kinerja berkelanjutan Ukuran tim: Semua ukuran Rencana pengembangan pribadi, pengingat, ekspektasi peran, dasbor, dan ulasan berkelanjutan. Paket mulai dari $4/pengguna/bulan iSpring Learn Penerapan kursus yang cepat dan pelatihan yang ramah selulerUkuran tim: UKM hingga perusahaan besar Pembuatan SCORM, daftar keterampilan, akses offline, templat, simulasi peran. Harga khusus LearnUpon Melatih berbagai audiens dari satu platform Ukuran tim: Menengah hingga besar LMS multi-portal, otomatisasi, pemetaan karier, analitik terpadu, sinkronisasi HRIS Harga khusus Rise 360 (Articulate) Pembuatan kursus yang cepat dan responsif tanpa memerlukan keterampilan desain Ukuran tim: Tim L&D dari semua ukuran Pembuat kursus modular, asisten AI, templat, desain responsif, kolaborasi Mulai dari $1.499 per pengguna per tahun Coursera for Business Peningkatan keterampilan skala perusahaan dengan konten akademik berkualitas tinggiUkuran tim: Kecil hingga skala perusahaan Lebih dari 9.200 kursus, sertifikat, akademi, penilaian keterampilan, dan rekomendasi AI. Paket Tim $399/pengguna/tahun; Paket Perusahaan (sesuai kebutuhan)

Tim editorial kami mengikuti proses yang transparan, didukung oleh riset, dan netral terhadap vendor, sehingga Anda dapat mempercayai bahwa rekomendasi kami didasarkan pada nilai produk yang sebenarnya.

Template Rencana Pengembangan Karyawan ClickUp memberikan tim HR cara yang konsisten untuk mendokumentasikan tujuan pengembangan karyawan, prioritas pengembangan keterampilan, dan tindakan selanjutnya tanpa perlu menulis ulang rencana pengembangan yang sama dari awal setiap kuartal.

Apa yang Harus Anda Cari dalam Perangkat Lunak Pengembangan Karyawan?

Memilih perangkat lunak pelatihan karyawan terbaik berarti menemukan platform yang mendukung baik pertumbuhan individu maupun tujuan organisasi.

Berikut ini hal-hal yang perlu diprioritaskan dalam contoh rencana pengembangan karyawan:

✅ Menyediakan jalur pembelajaran yang disesuaikan berdasarkan tujuan pengembangan karyawan, celah keterampilan, dan peran saat ini dan di masa depan✅ Memfasilitasi pembelajaran sosial dan kolaboratif melalui umpan balik sesama karyawan, forum diskusi, dan komunitas berbagi pengetahuan✅ Melacak kemajuan dengan dasbor real-time, penilaian kinerja, dan analitik yang meningkatkan keterlibatan karyawan dan program pelatihan✅ Menyediakan antarmuka intuitif dengan akses mobile, memudahkan karyawan untuk menyelesaikan pelatihan sesuai kecepatan mereka sendiri✅ Mendukung integrasi yang mulus dengan sistem HR Anda dan menawarkan opsi penyesuaian

13 Perangkat Lunak Pengembangan Karyawan Terbaik

Ketika rencana pengembangan karyawan tersebar di dokumen, spreadsheet, dan pesan chat, tim HR akhirnya harus melakukan pekerjaan yang sama dua kali: mengumpulkan pembaruan dan menulis ulang "langkah selanjutnya" setelah setiap penilaian kinerja. Itu adalah penyebaran pekerjaan, dan hal ini sangat mempengaruhi efisiensi organisasi.

Sistem yang lebih baik menghubungkan rencana pengembangan, sumber daya pembelajaran, dan tindak lanjut. Misalnya, ClickUp untuk Sumber Daya Manusia memungkinkan tim membuat dokumen pelatihan, mengubah umpan balik menjadi tugas yang ditugaskan, dan melacak kemajuan di dasbor—semua dari ruang kerja yang sama.

Berikut ini 13 platform perangkat lunak pengembangan karyawan yang membantu tim HR menyelenggarakan program pelatihan yang terarah dan mendukung pertumbuhan serta pengembangan karier.

1. ClickUp (Terbaik untuk pelacakan pengembangan karyawan dengan manajemen kinerja terintegrasi)

Berdayakan tim Anda untuk membangun, melacak, dan mengembangkan dengan alur kerja pengembangan karyawan yang berorientasi pada tujuan menggunakan ClickUp

ClickUp adalah perangkat lunak pengembangan karyawan yang lengkap yang memungkinkan tim HR untuk melacak tujuan, mengorganisir pengetahuan, mengelola tugas, dan membantu karyawan mengambil kendali atas pertumbuhan karier mereka melalui alur kerja yang terstruktur dan dapat ditindaklanjuti.

Mari kita bahas detailnya.

Sentralisasikan konten pembelajaran, kolaborasi, dan berbagi pengetahuan dengan ClickUp Docs

Buat basis pengetahuan yang dinamis untuk program pelatihan, onboarding, dan rencana pengembangan menggunakan ClickUp Docs

ClickUp Docs berfungsi sebagai basis pengetahuan yang dapat dicari secara real-time, mendukung pelatihan karyawan dan proses onboarding.

Seorang karyawan baru di bidang penjualan dapat mengakses perpustakaan demo produk, skrip penanganan keberatan, dan templat penilaian kinerja di satu tempat. Manajer dan anggota tim dapat memberikan komentar, mengedit bersama, dan bahkan mengubah wawasan menjadi tindakan konkret.

Misalnya, seorang karyawan yang tertarik untuk beralih ke analisis data dapat bekerja sama dengan manajernya untuk mengembangkan rencana pengembangan pribadi yang mencakup pelatihan keterampilan lunak dan proyek internal.

Namun, konten pelatihan hanya efektif jika orang dapat menemukannya. ClickUp Docs Hub memberikan tim HR dan L&D satu tempat untuk mengorganisir, mencari, dan membuat dokumen dan wiki, yang memudahkan pemeliharaan panduan onboarding dan dokumen untuk seluruh organisasi.

💡 Tips Pro: Jika catatan penilaian kinerja tersimpan dalam thread tugas yang panjang, tim HR kehilangan waktu untuk mengubah umpan balik menjadi sesuatu yang dapat diterapkan oleh manajer. Di ClickUp, gunakan ClickUp Brain untuk merangkum perubahan dalam tugas penilaian (termasuk komentar kunci dan bahkan subtugas), lalu tempelkan ringkasan langsung ke dokumen rencana pengembangan karyawan. Anda juga dapat mengubahnya menjadi tugas lanjutan, seperti “Selesaikan modul pelatihan” atau “Lakukan dua pembaruan untuk pemangku kepentingan bulan ini.” Ini adalah cara sederhana untuk beralih dari umpan balik karyawan yang tersebar menjadi tindak lanjut yang jelas, yang dapat Anda lacak dari minggu ke minggu. Dapatkan ringkasan detail ulasan dan pembaruan terbaru Anda dengan ClickUp Brain Namun, meskipun memiliki dokumentasi yang baik, tim masih bisa membuang waktu mencari "versi terbaru" dari suatu kebijakan atau proses. ClickUp Knowledge Management menambahkan jawaban yang didukung AI di seluruh ruang kerja Anda, sehingga orang dapat mengajukan pertanyaan tentang informasi yang disimpan di Docs, tugas, dan Chat, dan mendapatkan respons yang jelas lebih cepat. Ini sangat berguna untuk alur kerja HR, seperti FAQ onboarding dan klarifikasi kebijakan.

Pantau kemajuan dengan dasbor ClickUp yang dapat disesuaikan

Visualisasikan perkembangan keterampilan dan tren kinerja di seluruh tim secara real-time dengan Dashboard ClickUp

Dashboard ClickUp memungkinkan profesional HR dan L&D untuk memantau kemajuan peserta pelatihan dan mengidentifikasi hambatan sejak dini.

Misalnya, Anda dapat membuat dasbor yang menampilkan berapa banyak karyawan yang telah menyelesaikan program pengembangan kepemimpinan, berapa lama waktu yang dibutuhkan, dan di mana terjadi penurunan partisipasi.

Wawasan ini membantu meningkatkan program pengembangan dan menyelaraskan program tersebut dengan tujuan pengembangan karyawan dan kebutuhan bisnis.

Jika Anda ingin menambahkan laporan berbasis AI langsung di dalam Dashboard dan Ringkasan Anda, ClickUp AI Cards dapat membantu. Anda dapat menambahkan kartu seperti AI StandUp dan AI Team StandUp untuk merangkum aktivitas terbaru dalam periode waktu yang dipilih, atau gunakan AI Executive Summary dan AI Project Update untuk menghasilkan gambaran terkini tentang status dan prioritas selanjutnya.

💡 Tips Pro: Ubah catatan penilaian kinerja menjadi rencana pengembangan yang dapat dilacak dengan ClickUp BrainGPT. ClickUp BrainGPT dapat membantu Anda beralih lebih cepat dari "umpan balik yang baik" ke tujuan pengembangan karyawan yang dapat dicapai oleh anggota tim Anda. Fitur Talk to Text memungkinkan Anda mencatat catatan 1:1 atau observasi coaching melalui suara (bukan mengetiknya nanti), dan juga dapat mencari informasi di aplikasi kerja terhubung dan web saat Anda membutuhkan konteks tambahan. Catat umpan balik secara instan (tanpa kehilangan detail): Segera setelah pertemuan 1:1 atau penilaian kinerja, gunakan Talk to Text untuk mendikte poin-poin penting, langkah selanjutnya, dan celah pengembangan keterampilan, lalu ubah menjadi rencana pengembangan dan tugas.

Minta pola dari data karyawan Anda: Ajukan pertanyaan kepada BrainGPT seperti, “Apa saja kekurangan keterampilan lunak yang paling menonjol dalam ulasan untuk kuartal terakhir?” atau, “Konten pelatihan mana yang paling terkait dengan kinerja yang lebih baik dalam tim ini?”

Temukan umpan balik sebelumnya dengan cepat menggunakan Pencarian Perusahaan : Cari momen spesifik seperti “eskalasi pelanggan,” “keterampilan presentasi,” atau “pengembangan kepemimpinan” di seluruh dokumen, tugas, dan catatan Anda. Cari momen spesifik seperti “eskalasi pelanggan,” “keterampilan presentasi,” atau “pengembangan kepemimpinan” di seluruh dokumen, tugas, dan catatan Anda.

Pilih model terbaik untuk tugas ini: Gunakan berbagai model bahasa besar (LLMs) di dalam ClickUp BrainGPT, tergantung pada apakah Anda membutuhkan penulisan yang lebih jelas untuk rencana pengembangan profesional atau cara kreatif untuk membahas pertumbuhan karier.

Ubah umpan balik kinerja menjadi tindakan dengan ClickUp Tasks

Ubah umpan balik menjadi tugas yang dapat ditindaklanjuti untuk mendorong pertumbuhan karyawan secara berkelanjutan melalui ClickUp Tasks

Ketika seorang karyawan menerima umpan balik selama penilaian kinerja, seperti meningkatkan komunikasi dengan pemangku kepentingan, Anda dapat langsung membuat tugas seperti “Ikuti satu pertemuan lintas fungsi per minggu selama sebulan ke depan.”

ClickUp Tasks terintegrasi dengan kalender dan pengingat, memastikan tindakan tindak lanjut diprioritaskan. Hal ini membuat pengembangan karyawan menjadi berkelanjutan dan dapat dilacak, bukan hanya terbatas pada tinjauan sekali saja.

Berikut ini panduan visual singkat tentang cara memprioritaskan Tugas ClickUp untuk merencanakan hari kerja Anda dengan lebih baik:

Standarkan masukan dengan templat umpan balik ClickUp

Ketika umpan balik karyawan datang dalam berbagai format (dokumen, thread email, catatan obrolan), menjadi sulit untuk membandingkan ulasan kinerja atau mengidentifikasi celah pengembangan keterampilan yang umum.

Untuk skenario tersebut, templat rencana pelatihan ClickUp dapat membantu Anda membuat templat umpan balik yang dapat diulang untuk penilaian kinerja, evaluasi rekan kerja, atau penilaian diri.

Mulailah dengan menggunakan Template Survei Keterlibatan Karyawan ClickUp untuk mengumpulkan masukan keterlibatan karyawan secara konsisten, lalu jalankan siklus ulasan terstruktur dengan Template Ulasan Kinerja ClickUp sehingga penilaian diri dan umpan balik manajer mengikuti alur yang sama.

Setelah Anda memiliki masukan, Template Rencana Pengembangan Karyawan ClickUp membantu Anda mengubah wawasan tersebut menjadi rencana pengembangan yang dapat Anda lacak seiring waktu.

Template rencana pengembangan individu ini memungkinkan Anda membuat rencana pengembangan yang disesuaikan dengan menggabungkan penilaian kinerja dan umpan balik rekan kerja ke dalam perangkat lunak manajemen tugas.

Dapatkan templat gratis Bangun talenta yang siap menghadapi masa depan dan dukung pertumbuhan karir dengan Template Rencana Pengembangan Karyawan ClickUp.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Buat rencana pengembangan 30/60/90 hari untuk karyawan baru yang terhubung dengan program pelatihan dan tujuan kinerja awal pekerjaan.

Buat rencana kesiapan promosi yang mengubah umpan balik penilaian kinerja menjadi tonggak keterampilan dan hasil yang dapat diukur.

Dukung transisi peran dengan merinci pengembangan keterampilan untuk peran saat ini dan masa depan dengan garis waktu yang jelas.

Laksanakan program pengembangan kepemimpinan dengan pertemuan rutin dengan atasan, umpan balik dari rekan kerja, dan titik pemeriksaan kemajuan.

Fitur terbaik ClickUp

Atur rencana pengembangan karyawan menggunakan Bidang Kustom , Status, dan Tampilan sehingga setiap anggota tim memiliki rencana dan jadwal yang jelas.

ClickUp Knowledge Management di Docs, tugas, dan obrolan. Jawab pertanyaan HR yang berulang lebih cepat dengandi Docs, tugas, dan obrolan.

Rekam demo pelatihan asinkron dan panduan coaching dengan ClickUp Clips dan berikan komentar langsung pada rekaman.

Temukan kebijakan, materi onboarding, dan pelatihan dengan cepat dari satu tempat menggunakan ClickUp Docs Hub

Gunakan ClickUp Enterprise Search untuk mencari di seluruh pekerjaan dan alat terhubung saat Anda membutuhkan konteks dengan cepat.

Standarkan proses umpan balik dengan templat yang dapat disesuaikan menggunakan ClickUp Forms.

Batasan ClickUp

Kurva pembelajaran yang lebih curam bagi pengguna baru

Mungkin memiliki lebih banyak fitur daripada yang dibutuhkan jika Anda hanya menginginkan alat pengembangan karyawan dasar.

Harga ClickUp

Ulasan dan peringkat ClickUp

G2 : 4.7/5.0 (9.000+ ulasan)

Capterra: 4.6/5.0 (lebih dari 4.000 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang ClickUp

Ulasan G2 ini menyoroti:

ClickUp mengintegrasikan semua tugas, dokumen, tujuan, dan pelacakan waktu kami ke dalam satu ruang kerja terpadu. Kami telah menggunakannya sejak 2018, dan sangat fleksibel untuk mengelola alur kerja internal maupun proyek klien.

ClickUp mengintegrasikan semua tugas, dokumen, tujuan, dan pelacakan waktu kami ke dalam satu ruang kerja terpadu. Kami telah menggunakannya sejak 2018, dan sangat fleksibel untuk mengelola alur kerja internal maupun proyek klien.

2. Lattice (Terbaik untuk pengembangan karyawan yang berorientasi pada tujuan dan penyelarasan kinerja)

melalui Lattice

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh pemimpin HR adalah menyelaraskan pertumbuhan karyawan dengan prioritas bisnis. Karena umpan balik tersebar di berbagai alat yang terputus, percakapan pengembangan menjadi tidak konsisten.

Lattice mengatasi hal ini dengan menggabungkan manajemen kinerja dan keterlibatan karyawan ke dalam aplikasi pelacakan tujuan. Manajer dapat mengadakan pertemuan satu lawan satu yang terstruktur, membuat rencana pengembangan dengan OKR yang jelas, dan mengumpulkan umpan balik 360 derajat, semuanya dalam satu ruang terpusat.

Fitur terbaik Lattice

Buat rencana pengembangan individu yang selaras dengan tujuan karier dan tujuan perusahaan.

Tetapkan dan lacak OKR dan tujuan pribadi dengan indikator kemajuan visual dan keselarasan tingkat tim.

Aktifkan umpan balik 360 derajat dan pengakuan real-time untuk dengan mudah mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan.

Lakukan penilaian kinerja yang dapat disesuaikan dan pertemuan satu lawan satu dengan penjadwalan otomatis dan pencatatan catatan.

Gunakan survei kepuasan karyawan dan analisis keterlibatan untuk menginformasikan program pelatihan dan prioritas pengembangan.

Bagi tim berdasarkan peran atau departemen untuk menyesuaikan jalur pengembangan dan mengukur kemajuan dengan akurat.

Batasan Lattice

Opsi penyesuaian untuk templat kinerja terbatas.

Fungsi aplikasi seluler lebih terbatas dibandingkan dengan versi desktop.

Pengaturan integrasi mungkin memerlukan waktu dan usaha tambahan.

Harga Lattice

Manajemen Talenta : $11 per bulan per pengguna

Fondasi: $11 per bulan per pengguna

Ulasan dan peringkat Lattice

G2 : 4,7/5,0 (lebih dari 4.000 ulasan)

Capterra: 4.5/5.0 (190+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang Lattice

Ulasan Capterra ini mencakup:

Saya menemukan sistem ini sangat membantu. Sistem ini menyediakan struktur yang baik untuk mengelola pertemuan 1:1 dan memastikan bahwa umpan balik dari anggota tim dapat diakses oleh Anda dan atasan Anda.

Saya menemukan sistem ini sangat membantu. Sistem ini menyediakan struktur yang baik untuk mengelola pertemuan 1:1 dan memastikan bahwa umpan balik dari anggota tim dapat diakses oleh Anda dan atasan Anda.

3. 15Five (Terbaik untuk membangun budaya umpan balik berkelanjutan dan pengembangan berbasis coaching)

melalui 15Five

Bagi HR, mengubah penilaian kinerja menjadi pengembangan berkelanjutan merupakan salah satu tantangan terbesar di tempat kerja.

Ketidakkonsistenan ini terjadi karena umpan balik yang sporadis, pengakuan yang tidak teratur, dan bimbingan yang seringkali tidak efektif.

15Five mengatasi hal ini dengan mengubah manajemen kinerja menjadi proses yang berkelanjutan dan kolaboratif. Platform ini menggabungkan survei keterlibatan, alat bimbingan, pelacakan OKR, dan fitur pengakuan untuk membantu tim HR dan manajer menyelaraskan pengembangan karyawan dengan pekerjaan sehari-hari.

Platform ini juga dilengkapi dengan templat bawaan untuk pertemuan 1-on-1 dan kejelasan peran, memudahkan untuk mendefinisikan ekspektasi dan memberikan umpan balik secara teratur.

15 Fitur Terbaik 15Five

Tentukan jalur karier yang jelas dan rencana pengembangan dengan dukungan dari pertemuan 1-on-1 mingguan dan templat yang berfokus pada pertumbuhan.

Lacak OKR dan tujuan pribadi di seluruh tim, lalu hubungkan kemajuan dengan penilaian kinerja dan umpan balik.

Aktifkan bimbingan berkelanjutan dengan alat pengecekan yang membantu manajer membimbing karyawan melalui tantangan dan keberhasilan.

Gunakan survei keterlibatan karyawan dan peta panas untuk mengidentifikasi tanda-tanda awal ketidakpuasan dan bertindak berdasarkan umpan balik.

Dorong pengakuan antar rekan kerja dengan "High Fives" publik untuk merayakan prestasi dan meningkatkan semangat tim.

Lakukan penilaian kinerja yang terstruktur dan transparan dengan masukan dari diri sendiri, rekan kerja, dan atasan untuk mendukung pengembangan holistik.

Batasan 15Five

Tidak memiliki fungsi inti HRIS seperti penggajian atau pengelolaan manfaat.

Mengirim notifikasi email secara berkala, yang menurut beberapa pengguna dapat mengganggu.

Mungkin mahal bagi tim kecil yang hanya membutuhkan umpan balik dasar atau metrik keterlibatan karyawan

Harga 15Five

Engage : $4 per bulan per pengguna (Tagihan dibayarkan secara tahunan)

Perform : $11 per bulan per pengguna (Tagihan dibayarkan secara tahunan)

Total Platform: $16 per bulan per pengguna (Tagihan dibayarkan secara tahunan)

Ulasan dan peringkat 15Five

G2 : 4.6/5.0 (1.840+ ulasan)

Capterra: 4.7/5.0 (890+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang 15Five

Ulasan G2 ini berbagi:

Pertemuan mingguan adalah cara sederhana namun efektif untuk tetap terhubung dengan kondisi setiap orang, baik secara pribadi maupun profesional. Manajer mendapatkan wawasan real-time tentang moral tim dan tantangan yang dihadapi, yang telah membantu kami menjadi lebih proaktif dan mendukung.

Pertemuan mingguan adalah cara sederhana namun efektif untuk tetap terhubung dengan kondisi setiap orang, baik secara pribadi maupun profesional. Manajer mendapatkan wawasan real-time tentang moral tim dan tantangan yang dihadapi, yang telah membantu kami menjadi lebih proaktif dan mendukung.

4. Trainual (Terbaik untuk pelatihan standar dan dokumentasi proses)

melalui Trainual

Tim yang berkembang pesat seringkali menghadapi masalah dengan proses onboarding yang tidak konsisten dan prosedur operasional standar (SOP) yang tersebar, yang mengakibatkan pertanyaan yang berulang.

Keahlian berharga tetap terpendam di dalam pikiran individu daripada berkembang bersama bisnis tanpa adanya basis pengetahuan terpusat.

Trainual mengatasi hal ini dengan mengubah setiap proses, kebijakan, dan tanggung jawab peran menjadi dokumentasi yang dapat dicari dan dilacak. Mulai dari proses onboarding karyawan baru hingga penerapan protokol yang diperbarui, tim mendapatkan sistem yang dapat diulang untuk melatih secara konsisten, memastikan pertanggungjawaban, dan mengurangi ketergantungan pada bimbingan manajer.

Fitur terbaik Trainual

Buat panduan pelatihan langkah demi langkah dengan video terintegrasi, kuis, dan daftar periksa.

Tetapkan konten berdasarkan peran, departemen, atau tim untuk memastikan akses yang relevan dan pelacakan kemajuan.

Otomatiskan proses onboarding untuk karyawan baru dengan tenggat waktu dan pengingat.

Pantau retensi pengetahuan melalui penilaian dan penyelesaian kursus.

Gunakan templat untuk kebijakan, tanggung jawab peran, SOP, dan alur kerja kepatuhan.

Integrasikan dengan alat seperti Slack, BambooHR, dan Gusto untuk menyinkronkan peran dan pengguna secara mulus.

Batasan Trainual

Kustomisasi terbatas pada dasbor pelaporan

Mungkin memerlukan upaya berkelanjutan untuk menjaga dokumentasi tetap terkini.

Cocok untuk tim kecil hingga menengah; perusahaan besar mungkin memerlukan analisis canggih.

Harga Trainual

Harga khusus

Ulasan dan peringkat Trainual

G2 : 4.7/5.0 (950+ ulasan)

Capterra: 4.8/5.0 (490+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang Trainual

Ulasan G2 ini mencatat:

Dengan mengubah pengetahuan informal menjadi konten formal dan terstruktur, kami berhasil menciptakan proses yang dapat diulang untuk memastikan konsistensi dan kualitas di seluruh organisasi. Trainual kini menjadi alat harian bagi kami.

Dengan mengubah pengetahuan informal menjadi konten formal dan terstruktur, kami berhasil menciptakan proses yang dapat diulang untuk memastikan konsistensi dan kualitas di seluruh organisasi. Trainual kini menjadi alat harian bagi kami.

📮 ClickUp Insight: Meskipun 78% pengguna kami membuat rencana detail saat menetapkan tujuan, hampir setengah dari mereka mengakui bahwa mereka tidak melacaknya menggunakan alat khusus. 👀 ClickUp mengisi celah tersebut dengan mengubah tujuan Anda menjadi tugas-tugas yang dapat dilaksanakan secara bertahap. Dengan Dashboard tanpa kode, Anda mendapatkan pandangan yang jelas tentang kemajuan Anda, sehingga tidak ada yang terlewat. Karena dalam hal pertumbuhan, “berharap yang terbaik” saja tidak cukup. 💫 Hasil Nyata: Pengguna ClickUp melaporkan dapat menangani hingga 10% lebih banyak pekerjaan tanpa merasa kelelahan.

5. Docebo (Terbaik untuk skala perusahaan, personalisasi pembelajaran berbasis AI)

melalui Docebo

Ketika tim HR dan L&D berusaha memperluas pelatihan ke berbagai departemen atau tim global, mereka sering menghadapi konten yang tersebar dan keterbatasan wawasan tentang dampak program. Platform LMS tradisional tidak dilengkapi untuk pembelajaran yang dipersonalisasi dan skalabel yang terhubung dengan hasil bisnis yang nyata.

Docebo mengatasi masalah ini dengan platform modular yang didukung AI, yang beradaptasi dengan peta perjalanan masing-masing karyawan.

Dari onboarding dan kepatuhan hingga pemberdayaan penjualan dan pengembangan talenta, perangkat lunak manajemen talenta ini menggunakan otomatisasi dan analitik untuk menyediakan pembelajaran yang menarik dan terukur secara massal.

Fitur terbaik Docebo

Buat jalur pembelajaran yang didukung AI yang disesuaikan dengan peran karyawan, celah keterampilan, dan tujuan profesional untuk pekerjaan.

Sediakan konten yang dapat diskalakan menggunakan pasar Docebo, perpustakaan internal, dan sumber daya yang dibuat oleh pengguna.

Aktifkan gamifikasi dengan badge, papan peringkat, dan hadiah untuk meningkatkan keterlibatan.

Pantau dampak pembelajaran melalui pelaporan canggih, dasbor, dan pemetaan hasil bisnis.

Sediakan dukungan multibahasa dan SSO untuk memastikan aksesibilitas dan keamanan di seluruh tim global.

Integrasikan dengan alat seperti Salesforce, Microsoft Teams, dan platform HRIS untuk pengalaman belajar yang terintegrasi.

Batasan Docebo

Harga tidak transparan dan mungkin tinggi untuk tim yang lebih kecil.

Lebih dioptimalkan untuk pelatihan internal perusahaan daripada penyedia pelatihan pihak ketiga.

Beberapa fitur pelaporan dan pengaturan admin memiliki kurva pembelajaran yang lebih curam.

Harga Docebo

Harga khusus

Peringkat dan ulasan Docebo

G2 : 4.3/5.0 (730+ ulasan)

Capterra: 4.4/5.0 (230+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang Docebo

Ulasan G2 ini menampilkan:

Platform ini memungkinkan fleksibilitas dalam cara kami menyajikan pengalaman belajar, kinerjanya cukup baik tanpa bug atau crash yang sering terjadi – stabilitas sangat penting bagi kami di organisasi ini.

Platform ini memungkinkan fleksibilitas dalam cara kami menyajikan pengalaman belajar, kinerjanya cukup baik tanpa bug atau crash yang sering terjadi – stabilitas sangat penting bagi kami di organisasi ini.

🧠 Tahukah Anda: 51% organisasi melakukan restrukturisasi tim mereka pada tahun 2023. Jika Anda sedang merestrukturisasi tim Anda, blog "Cara Membangun Tim Berperforma Tinggi dalam 8 Langkah Terbukti " adalah panduan Anda untuk membangun tim yang lebih kuat dan kolaboratif yang benar-benar mencapai tujuan mereka.

6. Culture Amp (Terbaik untuk menghubungkan umpan balik karyawan dengan tindakan yang bermakna)

melalui Culture Amp

Banyak perusahaan melakukan survei keterlibatan, namun banyak yang kesulitan untuk secara efektif menutup lingkaran umpan balik. Tanpa kepemilikan yang jelas, rencana tindak lanjut, atau visibilitas real-time, hasil survei sering kali terpendam di dasbor. Hal ini merusak kepercayaan karyawan dan mengubah umpan balik menjadi sekadar formalitas daripada sebagai pendorong perubahan.

Culture Amp mengisi kekosongan ini. Ia membantu tim HR mengumpulkan umpan balik berkualitas tinggi dan bertindak berdasarkan umpan balik tersebut melalui alat bawaan untuk pengembangan, manajemen kinerja, dan penetapan tujuan.

Hasilnya: sebuah platform yang mengubah sentimen karyawan menjadi kemajuan yang dapat diukur.

Fitur terbaik Culture Amp

Luncurkan survei keterlibatan, onboarding, dan DEI (Keberagaman, Kesetaraan, dan Inklusi) yang didukung oleh ilmu pengetahuan dengan templat yang dapat disesuaikan.

Aktifkan pertemuan 1:1 yang dipimpin oleh manajer, penyelarasan tujuan, dan umpan balik berkelanjutan melalui modul kinerja.

Pantau tujuan pengembangan dengan umpan balik 360° yang terstruktur dan rencana tindakan yang disesuaikan secara individual.

Akses konten pembelajaran yang diseleksi melalui perpustakaan microlearning Skills Coach dari Culture Amp.

Bandingkan skor keterlibatan di berbagai industri dan demografi untuk mengidentifikasi kekuatan dan risiko.

Batasan Culture Amp

Kemampuan penyesuaian pelaporan terbatas dibandingkan dengan alat BI tradisional.

Implementasi dapat memakan waktu yang cukup lama bagi perusahaan besar.

Tidak ada LMS bawaan untuk pengiriman pembelajaran lanjutan (membutuhkan integrasi)

Harga Culture Amp

Harga khusus

Peringkat dan ulasan Culture Amp

G2 : 4.5/5.0 (1.510+ ulasan)

Capterra: 4.6/5.0 (150+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang Culture Amp

Ulasan Capterra ini berbagi:

Saya percaya pada tujuan Culture Amp untuk menggabungkan fungsi-fungsi seputar keterlibatan karyawan, penetapan tujuan, manajemen kinerja, dan peningkatan budaya organisasi menjadi satu zona pengembangan yang komprehensif.

Saya percaya pada tujuan Culture Amp untuk menggabungkan fungsi-fungsi seputar keterlibatan karyawan, penetapan tujuan, manajemen kinerja, dan peningkatan budaya organisasi menjadi satu zona pengembangan yang komprehensif.

👀 Fakta Menarik: Karyawan belajar lebih baik pada hari Rabu. Menurut data platform Udemy, pertengahan minggu mencatat tingkat penyelesaian kursus tertinggi, mungkin karena ini adalah "titik optimal mental" antara perencanaan dan kelelahan.

7. Zavvy by Deel (Terbaik untuk pengembangan tim dan manajemen kinerja yang didukung AI)

melalui Zavvy

Sebagian besar platform HR mengasumsikan manajer akan memimpin pengembangan. Zavvy by Deel tahu bahwa seringkali hal itu tidak terjadi.

Baik itu penilaian kinerja yang tertunda, jalur karier yang tidak jelas, atau pertemuan 1:1 yang terlewat, hambatan terbesar dalam pengembangan karyawan adalah eksekusi yang tidak terarah.

Zavvy by Deel mengatasi hal ini dengan AI bawaan yang menangani tugas-tugas berat: merancang jalur karier, mengotomatisasi siklus penilaian, mendorong umpan balik, dan menghasilkan survei tanpa perlu pengawasan HR yang terus-menerus.

Dengan menghilangkan hambatan halaman kosong dan terintegrasi langsung dengan Slack, Zavvy membantu tim mengimplementasikan pertumbuhan. Anda mendapatkan data real-time, wawasan keterlibatan, dan program pembelajaran terstruktur yang benar-benar berjalan—karena sistem yang menjalankannya.

Catatan: Saat ini, perangkat lunak tersebut telah diubah mereknya menjadi bagian dari platform HR Deel, Engage.

Fitur terbaik Zavvy by Deel

Otomatiskan penilaian kinerja, umpan balik 360°, dan pengakuan real-time.

Buat jalur karier yang dihasilkan oleh AI, modul pelatihan, dan kampanye survei.

Pantau mobilitas internal dan tentukan kerangka kerja pertumbuhan berbasis keterampilan.

Luncurkan jalur pembelajaran yang dipersonalisasi dengan pembelajaran antar rekan dan pelacakan kepatuhan.

Gunakan plugin HR Slack untuk cuti, pujian, diagram organisasi, rekomendasi, dan survei.

Batasan Zavvy by Deel

Fitur AI mungkin memerlukan pengawasan untuk memastikan relevansi konten.

Harga meningkat dengan cepat untuk tim yang memiliki kebutuhan multi-modul yang kompleks.

Beberapa fitur canggih dibatasi oleh add-on seperti Deel Compensation atau Workforce Planning.

Harga Zavvy oleh Deel

Deel Engage: $20 per bulan per pengguna

Ulasan dan peringkat Zavvy by Deel

G2 : 4.8/5 (12.340+ ulasan)

Capterra: 4.8/5 (3.890+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang Zavvy oleh Deel

Ulasan G2 ini berbagi:

Deel memudahkan Anda untuk mendapatkan informasi dan dukungan untuk menyelesaikan masalah, serta menggunakan umpan balik secara real-time dari pengguna untuk setiap kasus penggunaan.

Deel memudahkan Anda untuk mendapatkan informasi dan dukungan untuk menyelesaikan masalah, serta menggunakan umpan balik secara real-time dari pengguna untuk setiap kasus penggunaan.

8. TalentLMS (Terbaik untuk implementasi pelatihan cepat dan skalabel dengan pengaturan minimal)

melalui TalentLMS

Banyak platform LMS yang powerful namun kurang praktis. Mereka membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk konfigurasi, dukungan IT khusus, dan kurva pembelajaran yang curam bagi admin dan peserta pelatihan. Bagi tim HR dan L&D yang bergerak cepat, kompleksitas ini menyebabkan penundaan yang menghambat proses onboarding karyawan, pelatihan kepatuhan, dan pengembangan keterampilan.

TalentLMS mengatasi tantangan tersebut dengan platform yang intuitif sejak hari pertama. Anda dapat membuat, menugaskan, dan meluncurkan kursus yang menarik dalam hitungan menit tanpa memerlukan keahlian teknis.

Dengan alat konten bertenaga AI, akses mobile, dan otomatisasi yang kuat, perangkat lunak ini dirancang untuk mendukung baik tim kecil maupun perusahaan besar secara skala.

Fitur terbaik TalentLMS

Bangun dan luncurkan kursus dengan cepat menggunakan konten seret dan lepas, ujian yang dihasilkan oleh AI, dan fitur terjemahan otomatis.

Tugaskan pelatihan secara otomatis berdasarkan peran pengguna, aktivitas, atau celah keterampilan menggunakan otomatisasi bawaan.

Aktifkan pelatihan di mana saja dengan aplikasi seluler responsif untuk iOS dan Android.

Pantau kinerja peserta pelatihan menggunakan laporan kustom, filter, dan dasbor kemajuan.

Perluas jangkauan global dengan dukungan untuk lebih dari 40 bahasa, subdomain bermerek (cabang), dan integrasi SSO.

Batasan TalentLMS

Rencana gratis

Paket tingkat bawah membatasi opsi penyesuaian dan branding.

Layanan obrolan langsung dan dukungan telepon hanya tersedia di paket berlangganan tingkat atas.

Harga TalentLMS

Core : $149/bulan

Grow : $299/bulan

Pro : $579/bulan

Enterprise: Harga disesuaikan

Peringkat dan ulasan TalentLMS

G2 : 4.6/5.0 (790+ ulasan)

Capterra: 4,7/5,0 (580+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang TalentLMS

Ulasan Capterra ini mencakup:

Saya dapat memulai kursus dari awal, menyesuaikan konten melalui berbagai alat media, melacak kemajuan peserta didik, mengatur ujian, dan menetapkan aturan atau izin. Meskipun tidak familiar dengan cara penggunaannya, perangkat lunak ini sangat mudah digunakan.

Saya dapat memulai kursus dari awal, menyesuaikan konten melalui berbagai alat media, melacak kemajuan peserta didik, mengatur ujian, dan menetapkan aturan atau izin. Meskipun tidak familiar dengan cara penggunaannya, perangkat lunak ini sangat mudah digunakan.

9. Mesh AI (Terbaik untuk rencana pertumbuhan berbasis AI dan pemberdayaan kinerja berkelanjutan)

melalui Mesh AI

Rencana pengembangan sering kali disimpan dalam spreadsheet atau sistem HR yang jarang diperiksa kembali oleh manajer.

Akibatnya, tujuan pengembangan karyawan menjadi tidak jelas, percakapan tentang kinerja menjadi tidak konsisten, dan pertumbuhan karier terasa terputus dari pekerjaan sehari-hari.

Mesh AI mengatasi hal ini dengan mengintegrasikan kecerdasan buatan (AI) ke dalam inti pengembangan karyawan. Hal ini memungkinkan manajer untuk bersama-sama merancang rencana pertumbuhan yang disesuaikan, memantau kemajuan secara berkelanjutan, dan menghubungkan umpan balik sehari-hari dengan tujuan karier jangka panjang.

Dengan pengingat, pengecekan rutin, dan saran yang dihasilkan oleh AI, Mesh membantu tim HR mengembangkan karyawan tanpa menambah beban administratif.

Fitur terbaik Mesh AI

Bersama-sama buat rencana pengembangan pribadi yang selaras dengan peran saat ini dan masa depan.

Gunakan AI untuk menyarankan tujuan pembelajaran, proyek, dan ekspektasi peran berdasarkan aspirasi karier karyawan.

Integrasikan percakapan pengembangan ke dalam penilaian kinerja berkelanjutan, pertemuan 1:1, dan umpan balik dari rekan kerja.

Buat saran cerdas untuk manajer agar rencana pengembangan tetap aktif dan relevan.

Dapatkan wawasan tentang perkembangan karyawan melalui dasbor yang disegmentasikan berdasarkan tim, manajer, atau fungsi.

Batasan Mesh AI

Masih dalam tahap pengembangan dalam hal integrasi dengan ekosistem HRIS yang lebih luas.

Mungkin memerlukan bimbingan awal bagi manajer yang belum familiar dengan alur kerja kinerja berkelanjutan.

Opsi penyesuaian untuk jalur karier terus berkembang.

Harga Mesh AI

Fondasi : $4 per bulan per pengguna

Pertumbuhan : $8 per bulan per pengguna

Keunggulan: $12 per bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan Mesh AI

G2: 4.4/5.0 (350+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna tentang Mesh AI

Ulasan G2 ini menyoroti:

Fitur ini memungkinkan kita untuk melakukan evaluasi diri, membantu kita menganalisis diri sendiri, dan memungkinkan kita untuk menominasikan orang-orang yang ingin kita minta ulasan dari mereka. Hal ini membuat proses evaluasi menjadi lebih nyaman, dan Anda dapat menilai rekan kerja Anda dengan adil.

Fitur ini memungkinkan kita untuk melakukan evaluasi diri, membantu kita menganalisis diri sendiri, dan memungkinkan kita untuk menominasikan orang-orang yang ingin kita minta ulasan dari mereka. Hal ini membuat proses evaluasi menjadi lebih nyaman, dan Anda dapat menilai rekan kerja Anda dengan adil.

10. iSpring Learn (Terbaik untuk penyebaran kursus cepat dan pelatihan karyawan yang ramah seluler)

melalui iSpringLearn

Banyak tim HR kesulitan meluncurkan program pengembangan karyawan dengan cepat karena keterbatasan konten, siklus peluncuran yang lambat, atau kurangnya sumber daya desain instruksional.

Hal ini menyebabkan keterlambatan dalam proses onboarding, pengalaman pelatihan yang tidak konsisten, dan pemantauan yang buruk terhadap tujuan pengembangan karyawan.

iSpring Learn mengatasi hal ini dengan sistem manajemen pembelajaran plug-and-play yang terintegrasi secara mulus dengan alat authoring bawaan, iSpring Suite.

Tim HR dan L&D dapat mengubah presentasi PowerPoint menjadi kursus yang sesuai dengan standar SCORM, membuat kuis interaktif, dan menyebarkan konten pelatihan dalam hitungan jam.

Fitur terbaik iSpring Learn

Luncurkan program pelatihan dengan cepat menggunakan konversi PowerPoint ke SCORM dan templat bawaan.

Buat rencana pengembangan kustom dengan daftar keterampilan dan pelacakan bimbingan praktis.

Dukung akses offline melalui aplikasi seluler asli dengan sinkronisasi progres real-time.

Akses dukungan teknis 24/7 untuk pengiriman pelatihan karyawan yang lancar tanpa gangguan.

Sediakan pelatihan kepatuhan, onboarding, dan konten keterampilan lunak dengan templat siap pakai dan simulasi peran.

Batasan iSpring Learn

Fitur authoring memerlukan alat desktop iSpring Suite.

Integrasi yang terbatas dibandingkan dengan platform enterprise-grade lainnya.

Desain antarmuka pengguna (UI) bersifat fungsional, tetapi mungkin terasa ketinggalan zaman bagi pengguna modern.

iSpring Learn harga

Harga khusus

Ulasan dan peringkat iSpring Learn

G2 : 4.6/5.0 (130+ ulasan)

Capterra: 4.7/5.0 (180+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang iSpring Learn

Ulasan G2 ini mencatat:

Antarmuka yang baik, banyak kesempatan untuk membuat kursus berkualitas tinggi, mudah melacak kemajuan karyawan, dan bagus bahwa Anda dapat membeli paket Suite dan membuat materi yang luar biasa.

Antarmuka yang baik, banyak kesempatan untuk membuat kursus berkualitas tinggi, mudah melacak kemajuan karyawan, dan bagus bahwa Anda dapat membeli paket Suite dan membuat materi yang luar biasa.

👀 Fakta Menarik: Otak Anda dapat beradaptasi hanya dalam 6 jam pelatihan. Penelitian menunjukkan bahwa setelah enam jam fokus belajar keterampilan baru, pemindaian otak menunjukkan perubahan struktural pada jaringan saraf.

11. LearnUpon (Terbaik untuk melatih berbagai audiens melalui platform otomatis tunggal)

melalui LearnUpOn

Banyak perusahaan yang sedang berkembang menghadapi tantangan tersembunyi: tujuan pengembangan karyawan mereka sering terganggu oleh kebutuhan untuk mengelola sistem terpisah untuk pelatihan internal, pemberdayaan mitra, dan pendidikan pelanggan.

Pengaturan yang terfragmentasi ini membuat tim HR kewalahan.

LearnUpon memecahkan masalah ini dengan mengintegrasikan semua kebutuhan pelatihan di bawah satu platform yang intuitif. Baik Anda sedang melakukan onboarding karyawan baru, mendidik mitra, atau membangun akademi pelanggan, LearnUpon memungkinkan Anda mengelola semuanya di satu tempat.

Fitur terbaik LearnUpon

Latih karyawan, pelanggan, dan mitra melalui satu platform dengan portal pembelajaran terpisah.

Otomatiskan penugasan kursus menggunakan data departemen karyawan, atasan, atau lokasi.

Sesuaikan perjalanan belajar dan jalur karier dengan templat peta karier untuk pembuatan konten yang lebih cepat.

Pantau kemajuan peserta didik, tingkat keterlibatan, dan penilaian kinerja dengan analitik terpadu.

Integrasikan dengan alat HRIS untuk menyinkronkan data pengguna dan mengurangi beban kerja administratif.

Batasan LearnUpon

Tidak ada perpustakaan kursus bawaan; konten harus dibuat atau dibeli secara terpisah.

Harga premium mungkin tidak cocok untuk bisnis kecil dengan anggaran terbatas.

Palin efektif untuk perusahaan dengan 400+ karyawan

Harga LearnUpon

Harga khusus

Ulasan dan peringkat LearnUpon

G2 : 4.6/5.0 (200+ ulasan)

Capterra: 4.8/5.0 (130+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang LearnUpon

Ulasan Capterra ini mencatat:

LearnUpon telah memberikan kami platform untuk onboarding, pengembangan berkelanjutan, dan pendidikan kepatuhan bagi karyawan, klien, dan mitra kami. Kami telah mengurangi waktu onboarding dari bulan menjadi minggu.

LearnUpon telah memberikan kami platform untuk onboarding, pengembangan berkelanjutan, dan pendidikan kepatuhan bagi karyawan, klien, dan mitra kami. Kami telah mengurangi waktu onboarding dari bulan menjadi minggu.

12. Rise 360 oleh Articulate (Terbaik untuk pembuatan kursus cepat dan responsif tanpa keahlian desain)

melalui Rise 360

Sebagian besar tim L&D kesulitan menciptakan pelatihan yang menarik dan siap digunakan di perangkat mobile tanpa desainer khusus. Alat authoring tradisional seringkali terlalu rumit, dan outsourcing dapat memperlambat proses pengiriman.

Hasilnya seringkali adalah pelatihan yang usang dan tidak konsisten yang gagal memenuhi kebutuhan pembelajaran modern.

Rise 360 oleh Articulate mengatasi hal ini dengan menawarkan pembuat berbasis web yang sederhana dengan desain responsif yang terintegrasi. Antarmuka berbasis bloknya memudahkan untuk merancang konten interaktif dan kaya media tanpa memerlukan keterampilan teknis.

Selain itu, dengan fitur AI untuk menyusun materi pelajaran, membuat kuis, dan menghasilkan gambar, tim dapat membuat konten pelatihan yang berkualitas lebih cepat dan dengan konsistensi yang lebih baik.

Fitur terbaik Rise 360 oleh Articulate

Buat kursus responsif menggunakan blok modular untuk teks, media, dan interaktivitas.

Gunakan Asisten AI untuk menyusun konten, menghasilkan gambar, dan membuat tes pengetahuan dari file sumber Anda.

Pilih dari lebih dari 1.000 templat penetapan tujuan untuk onboarding, kepatuhan, dan pelatihan keterampilan lunak.

Sesuaikan tema dan gaya kursus agar sesuai dengan merek Anda.

Bekerja sama dengan rekan tim secara real-time dan kumpulkan umpan balik pemangku kepentingan dalam konteks.

Pastikan setiap kursus dapat diakses dengan lancar di desktop, tablet, dan perangkat seluler.

Rise 360 oleh Articulate memiliki batasan.

Kurang fleksibel untuk interaktivitas tingkat lanjut dibandingkan dengan Storyline

Kontrol terbatas atas tata letak visual di luar blok yang tersedia

Membutuhkan langganan Articulate 360 yang lengkap.

Harga Rise 360 oleh Articulate

Articulate 360 Standard : $1.499 per tahun per pengguna

Articulate 360 AI: $1.749 per tahun per pengguna

Rise 360 oleh Articulate: Peringkat dan ulasan

G2 : 4,7/5,0 (lebih dari 600 ulasan)

Capterra: 4,7/5,0 (690+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang Rise 360 oleh Articulate

Ulasan G2 ini menampilkan:

Yang paling saya sukai adalah fleksibilitas dan kemudahan penggunaannya. Baik Anda pemula maupun desainer instruksional berpengalaman, belajar menggunakan Articulate 360 sangat intuitif dan mudah.

Yang paling saya sukai adalah fleksibilitas dan kemudahan penggunaannya. Baik Anda pemula maupun desainer instruksional berpengalaman, belajar menggunakan Articulate 360 sangat intuitif dan mudah.

13. Coursera for Business (Terbaik untuk peningkatan keterampilan skala perusahaan dengan konten akademik berkualitas tinggi)

melalui Coursera for Business

Banyak program pembelajaran korporat kesulitan untuk mengikuti standar industri yang terus berkembang. Karyawan sering kali kehilangan minat saat konten pelatihan terasa generik, usang, atau tidak relevan dengan keterampilan dunia nyata.

Kesenjangan antara pelatihan dan relevansi membatasi dampak, terutama pada skala besar.

Coursera for Business menjawab hal ini dengan menyediakan akses ke lebih dari 9.200 kursus dari universitas dan perusahaan terkemuka seperti Google, Stanford, dan IBM.

Dirancang untuk tim dari berbagai ukuran, perangkat lunak ini memungkinkan perusahaan untuk menyediakan jalur pembelajaran yang disesuaikan, proyek terarah, dan sertifikat profesional.

Fitur terbaik Coursera for Business

Berikan akses ke lebih dari 9.200 kursus, lebih dari 1.500 proyek, dan lebih dari 150 sertifikat dari institusi terkemuka.

Bangun jalur pembelajaran kustom dengan alat bertenaga AI dan akademi khusus pekerjaan.

Integrasikan dengan platform LMS utama, SSO, dan alat HRIS untuk implementasi yang lancar.

Gunakan coaching berbasis AI dan penilaian keterampilan untuk mempersonalisasi pembelajaran.

Pantau kemajuan dengan dasbor yang menghubungkan keterampilan yang diperoleh dengan hasil bisnis.

Sesuaikan pembelajaran dengan konten multibahasa dan akses mobile.

Batasan Coursera for Business

Kemampuan terbatas untuk mengedit atau menyesuaikan konten kursus pihak ketiga.

Harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan solusi LMS internal.

Dashboard admin mungkin memerlukan proses onboarding untuk pengguna baru.

Harga Coursera for Business

Tim : $399/tahun per pengguna

Enterprise: Harga disesuaikan

Ulasan dan peringkat Coursera for Business

G2 : 4,5/5,0 (460+ ulasan)

Capterra: 4,5/5,0 (18+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang Coursera for Business

Ulasan G2 ini berbagi:

Yang paling saya sukai adalah kemampuan untuk mengkurasi, membranding, dan menerapkan jalur pelatihan berkualitas tinggi dengan cepat menggunakan CourseBuilder. Katalog Coursera menawarkan keahlian global pada topik-topik terbaru seperti AI, dengan sertifikat mikro yang diakui yang meningkatkan motivasi belajar dan keterserapan kerja.

Yang paling saya sukai adalah kemampuan untuk mengkurasi, membranding, dan menerapkan jalur pelatihan berkualitas tinggi dengan cepat menggunakan CourseBuilder. Katalog Coursera menawarkan keahlian global pada topik-topik terbaru seperti AI, dengan sertifikat mikro yang diakui yang meningkatkan motivasi belajar dan keterserapan kerja.

Berikut ini tiga alat pengembangan karyawan tambahan yang sesuai dengan kemampuan platform yang telah dibahas sebelumnya.

Bridge : Menggabungkan alat manajemen pembelajaran, pengembangan karier, dan penilaian kinerja menjadi satu platform tunggal.

Leapsome : Membantu tim HR mengelola OKRs, penilaian kinerja, survei keterlibatan karyawan, dan modul pembelajaran dalam satu platform.

eloomi : Menyediakan jalur pembelajaran fleksibel, alat umpan balik, dan pengecekan rutin. Aplikasi ini ramah pengguna dan dapat diskalakan, dengan fokus kuat pada peningkatan keterampilan dan pelatihan kepatuhan.

Contoh rencana pengembangan karyawan yang dapat Anda salin dan sesuaikan 1) Rencana 30/60/90 hari untuk karyawan baru Tujuan: Mencapai kemandirian dalam pelaksanaan tugas pada hari ke-90.

Keterampilan: Dasar-dasar peran, keahlian dalam penggunaan alat, dasar-dasar pemangku kepentingan

Tindakan: Daftar periksa onboarding minggu 1 → ikuti 3 panggilan → kirim 1 hasil kecil/minggu pada hari ke-30

Metrik keberhasilan: 3 hasil kerja diselesaikan + skor ulasan manajer ≥ “Memenuhi” pada hari ke-90 2) Rencana kesiapan promosi (IC → Senior IC) Tujuan: Menunjukkan cakupan + tanggung jawab di tingkat berikutnya

Keterampilan: Kepemimpinan proyek, prioritas, pengaruh lintas tim

Tindakan: Memimpin 1 proyek lintas fungsi, mengelola metrik kuartalan, dan membimbing 1 rekan tim.

Metrik keberhasilan: Proyek diselesaikan tepat waktu + dampak metrik yang dapat diukur + umpan balik rekan kerja mengonfirmasi kepemimpinan. 3) Rencana transisi peran (Dukungan → Keberhasilan Pelanggan) Tujuan: Beralih dari dukungan reaktif ke kepemilikan akun proaktif.

Keterampilan: Perencanaan akun, risiko perpanjangan, komunikasi dengan pemangku kepentingan

Tindakan: Selesaikan sertifikasi produk, kelola 5 akun bersama, dan adakan 2 QBR dengan manajer.

Metrik keberhasilan: CSAT terjaga + risiko perpanjangan terdeteksi lebih awal + persetujuan manajer atas kualitas QBR

Pertumbuhan Tidak Pernah Berhenti dengan ClickUp

Perusahaan yang berinvestasi dalam pembelajaran outperform rekan-rekan mereka dalam produktivitas, retensi, dan keterlibatan. Namun, inilah tantangannya: membangun perjalanan pengembangan yang dipersonalisasi secara besar-besaran adalah hal yang sulit.

Tujuan tersembunyi dalam dokumen, pelatihan tersebar, dan umpan balik hilang dalam spreadsheet.

Di situlah ClickUp menonjol.

ClickUp menghubungkan tujuan pengembangan dengan pekerjaan sehari-hari, mulai dari menetapkan OKR dan membangun perpustakaan pelatihan hingga melacak kemajuan di dasbor dan mengotomatisasi penilaian kinerja. Semuanya dalam satu tempat. Tidak perlu berpindah-pindah alat. Tidak perlu berganti konteks. Hanya pertumbuhan yang lebih cerdas.

Siap memberikan struktur dan dukungan yang dibutuhkan tim Anda untuk berkembang? Daftar di ClickUp hari ini!