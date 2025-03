10 Templat Rencana Pengembangan Tim Gratis di Excel & ClickUp

Baik Anda berada di bagian sumber daya manusia, pemimpin bisnis, atau manajer, tim Anda adalah prioritas utama. Menginvestasikan waktu dan upaya untuk memastikan kesuksesan mereka berarti karyawan yang lebih bahagia. Hal ini juga akan menghasilkan pencapaian yang lebih signifikan di tingkat perusahaan.

Namun, bagaimana Anda membangun tim yang berkembang, mencapai level baru, dan memecahkan masalah dengan kecepatan cahaya? ⚡

Salah satu cara yang efektif adalah dengan membuat rencana pengembangan. Rencana ini dapat membantu dalam berbagai hal, mulai dari mengembangkan keterampilan baru hingga perencanaan suksesi dan pengembangan bakat .

Rencana pengembangan tidak hanya untuk tim. Rencana ini sangat berguna untuk membangun keterampilan Anda sendiri dan menjadi pemimpin yang lebih baik.

Baik Anda menyukai pengembangan tim profesional atau pengembangan pribadi, daftar 10 templat rencana pengembangan gratis ini akan membantu Anda meletakkan dasar untuk meraih kesuksesan.

Apa itu Templat Rencana Pengembangan?

Rencana pengembangan adalah kerangka kerja yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan, mendukung pertumbuhan, dan meningkatkan produktivitas. Rencana ini biasanya mencakup rincian keterampilan yang harus dikerjakan, rencana tindakan untuk memandu proses, sumber daya yang dibutuhkan, dan kerangka waktu.

Rencana pengembangan dibuat bersama antara karyawan dan manajer langsung. Kedua belah pihak memberikan masukan mengenai keterampilan dan proses yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengembangan yang diinginkan. 🎯

Sebagian besar rencana pengembangan dimulai dengan diskusi tentang tujuan profesional. Selanjutnya, kekuatan dan bakat disoroti sementara kelemahan diidentifikasi. Hal ini menjadi dasar dari apa yang telah dilakukan karyawan dengan baik dan ke mana arah peningkatannya.

Berdasarkan diskusi ini, karyawan dan manajer kemudian harus mengeksplorasi peluang pengembangan. Dengan bekerja mundur dari tujuan karier, sebuah rencana aksi disusun dengan langkah-langkah spesifik. Hal ini termasuk mempertimbangkan jenis sumber daya yang diperlukan, termasuk program pelatihan dan lokakarya.

Templat rencana pengembangan menghilangkan proses menebak-nebak. Mereka mengatur ide dan langkah-langkah dalam rencana aksi. Mereka juga menyediakan kerangka kerja dan sistem pelacakan untuk mengelola kemajuan di sepanjang jalan.

Gunakan templat rencana pengembangan untuk menghemat waktu dan mulai menyusun peta jalan menuju kesuksesan untuk setiap karyawan. 🏆

Apa yang Membuat Template Rencana Pengembangan yang Baik?

Rencana pengembangan adalah komponen penting dari kesuksesan dan mencegah stagnasi bagi karyawan dalam peran yang sama untuk waktu yang lama. Rencana ini juga membentuk lingkungan yang berfokus pada pencapaian dan pembelajaran yang berkelanjutan.

Templat rencana pengembangan yang baik akan:

**Menciptakan organisasi yang jelas: Carilah templat rencana pengembangan yang menawarkan bagan dan tabel organisasi untuk melacak keterampilan dan langkah-langkah butir tindakan

**Buatlah daftar tujuan profesional dengan jelas: Untuk membangun budaya belajar, pilihlah templat yang berfokus pada kekuatan dan cara membangun keterampilan baru serta memungkinkan Anda menguraikan dengan jelas tujuan yang diinginkan

miliki rencana tindakan : Sebuah rencana hanya sebaik langkah-langkah yang dapat ditindaklanjuti. Carilah templat yang dengan mudah menjabarkan peta jalan dan langkah-langkah untuk mencapai tujuan secara keseluruhan

rencana tindakan : Sebuah rencana hanya sebaik langkah-langkah yang dapat ditindaklanjuti. Carilah templat yang dengan mudah menjabarkan peta jalan dan langkah-langkah untuk mencapai tujuan secara keseluruhan Tawarkan kustomisasi : Templat terbaik adalah templat yang dapat Anda sesuaikan untuk memenuhi kebutuhan bisnis Anda

: Templat terbaik adalah templat yang dapat Anda sesuaikan untuk memenuhi kebutuhan bisnis Anda Mengotomatiskan tugas-tugas: Templat rencana pengembangan yang bagus akan menyertakan fitur untuk mengotomatiskan tugas berdasarkan langkah-langkah yang ditetapkan dalam rencana pengembangan Anda

10 Templat Rencana Pengembangan yang Akan Digunakan pada Tahun 2024

Gunakan templat rencana pengembangan karyawan berikut ini untuk membantu karyawan mempelajari keterampilan baru, membuat rencana tindakan yang berpusat pada tujuan, dan membangun lingkungan kerja yang lebih produktif. Manfaatkan masing-masing sesuai dengan kebutuhan perusahaan Anda.

Tinjau kembali prosesnya secara teratur-termasuk sebagai bagian dari rekayasa ulang proses bisnis -untuk membangun budaya pembelajaran dan produktivitas.

1. Templat Rencana Pengembangan Pribadi ClickUp

Templat Rencana Pengembangan Pribadi ClickUp

Templat Rencana Pengembangan Pribadi (PDP) ClickUp memudahkan untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, membuat rencana tindakan, dan melacak metrik kemajuan di satu tempat.

Mulailah dengan menetapkan tujuan untuk peran Anda saat ini, mengidentifikasi kompetensi yang ada, dan menetapkan kebutuhan pengembangan. Gunakan Klik Dokumen untuk proses curah pendapat . 🧠

Selanjutnya, tetapkan pencapaian dan tugas yang dapat dicapai untuk rencana pengembangan profesional Anda. Hal ini harus dapat diukur dan sebaiknya Anda menyisihkan waktu untuk memeriksanya secara teratur. Tetaplah bertanggung jawab dengan menetapkan status khusus untuk setiap tugas, termasuk Goal Met, Not Started, On Hold, atau On Track.

Gunakan tampilan kustom yang berbeda untuk memantau kemajuan Anda. Tampilan Rencana Tindakan memungkinkan Anda melihat semua yang ada di daftar tugas dan peta jalan langkah demi langkah menuju tujuan pengembangan Anda. Tampilan PD per Kuartal dan Pelacak Kemajuan memungkinkan Anda memantau keberhasilan di sepanjang jalan.

2. Templat Rencana Pengembangan Karyawan ClickUp

Templat Rencana Pengembangan Karyawan ClickUp

Dengan Templat Rencana Pengembangan Karyawan ClickUp tim Anda akan mengembangkan keterampilan baru dan meningkatkan kinerja karyawan. Gunakan templat rencana pengembangan karier untuk membuat peta jalan yang disesuaikan dan komprehensif untuk karyawan dan seluruh tim. 🗺️

Mulailah dengan menilai keterampilan saat ini dari setiap orang dalam tim. Gunakan Sasaran ClickUp untuk membuat daftar tujuan yang terukur . Mengidentifikasi sumber daya, mengelola pengetahuan yang dibutuhkan oleh setiap anggota tim, dan menyusun rencana tindakan berdasarkan tujuan jangka panjang.

Templat ini memudahkan untuk melakukan tinjauan kinerja dan menyederhanakan proses orientasi karyawan baru. Gunakan status tugas dengan kode warna untuk melacak kemajuan. Ubah tampilan untuk melihat kemajuan seluruh departemen secara keseluruhan.

Bahkan dimungkinkan untuk masuk ke rencana individu dan tinjauan ringkasan karyawan untuk memantau kemajuan individu.

Kemampuan pelacakan waktu dan otomatisasi (seperti peringatan email) membuat semua orang tetap sesuai jadwal dan memungkinkan Anda menyesuaikan rencana tindakan sesuai kebutuhan agar program pengembangan tetap sesuai target.

Jika ada anggota tim yang tertinggal, jadwalkan check-in secara otomatis untuk mendiskusikan cara mengatasi masalah untuk mempertahankan rencana pengembangan karyawan Anda.

3. Templat Rencana Pengembangan Bisnis ClickUp

Templat Rencana Pengembangan Bisnis ClickUp

Meskipun rencana pengembangan pribadi dan karyawan memungkinkan Anda membangun keterampilan dari bawah ke atas, terkadang Anda membutuhkan pendekatan tingkat bisnis untuk pertumbuhan. Dengan Templat Rencana Pengembangan Bisnis ClickUp , buat rencana bisnis untuk perusahaan Anda secara keseluruhan.

Ideal untuk startup dan bisnis yang sedang berkembang, templat rencana pengembangan ini memungkinkan Anda untuk fokus pada pengembangan keterampilan dan tujuan perusahaan. Mulailah dengan menentukan apa tujuan bisnis Anda. Selanjutnya, buat proyek atau Ruang ClickUp untuk merepresentasikan setiap tujuan. 🏆

Pisahkan tujuan menjadi tugas-tugas yang dapat dikelola untuk setiap anggota tim. Tetapkan izin untuk mengizinkan mitra, konsultan, atau pelatih mengakses proyek tertentu. Kategorikan tugas-tugas agar tetap terorganisir dan siapkan notifikasi untuk mendapatkan peringatan ketika ada hal-hal yang bergerak di dalam pipeline.

Gunakan tampilan Papan untuk melihat kemajuan tugas atau masuk ke bagan Gantt untuk membuat jadwal tugas. Tampilan kalender memudahkan untuk melihat apakah Anda berada di jalur yang benar, sementara tampilan Tabel menjabarkan langkah apa yang sedang dilakukan setiap tugas dalam prosesnya.

4. Templat Jalur Karier ClickUp

Templat Jalur Karier ClickUp

Dorong pertumbuhan karier dan tingkatkan retensi karyawan dengan Templat Jalur Karier ClickUp .

Templat ini memudahkan untuk menetapkan tujuan yang jelas, menyoroti keterampilan saat ini, dan mengidentifikasi sertifikasi baru untuk pengembangan. Juga mudah untuk menjabarkan cakupan proses pengembangan dan menetapkan metode untuk mengukur keberhasilan.

Mulailah dengan mengidentifikasi kebutuhan pengembangan setiap karyawan dalam tim. Selanjutnya, buatlah garis besar sumber daya yang mereka perlukan untuk mencapai tujuan mereka. Ini termasuk akses ke kursus online, seminar pelatihan profesional, atau program bimbingan.

Buatlah garis waktu untuk melacak tujuan dan pertumbuhan karyawan. Kategorikan tugas berdasarkan jumlah upaya yang terlibat, tingkat dampak, dan status saat ini. Tambahkan bidang khusus untuk memanfaatkan templat untuk kebutuhan karyawan Anda yang spesifik.

5. Templat Rencana Aksi Tujuan SMART ClickUp

Templat Rencana Aksi Sasaran SMART ClickUp

Terorganisir dan bangun pendekatan langkah demi langkah untuk memenuhi tujuan pengembangan Anda dengan Templat Rencana Tindakan Sasaran SMART dari ClickUp . Templat gratis ini mengurangi kekacauan dengan membuat struktur dan jadwal sederhana untuk tujuan pengembangan Anda.

Buat tugas baru untuk setiap keterampilan atau tujuan baru yang ingin Anda taklukkan. Tetapkan prioritas sehingga Anda dapat memfokuskan waktu dan upaya di tempat yang paling dibutuhkan.

Atur tugas Anda ke dalam sprint harian atau mingguan agar tetap sesuai jadwal. Pantau kemajuan dengan menyelami berbagai tampilan mulai dari daftar tugas dan bagan Gantt hingga ikhtisar papan.

Jabarkan peta jalan Anda lebih jauh dengan bidang khusus. Beri label tugas berdasarkan departemen atau keahlian yang Anda tuju.

Tambahkan peringkat untuk kompleksitas tugas untuk melihat dengan cepat item apa yang membutuhkan penanganan berat dan apa yang mudah. Jenis tugas dan kemajuan tujuan memberikan wawasan tentang apa yang sedang Anda kerjakan dan bagaimana kemajuan Anda. 🛠️

6. Templat Rencana Pengembangan 30-60-90 Hari ClickUp

Templat Rencana 30-60-90 Hari dari ClickUp

Dukung pertumbuhan profesional dan bangun tim superstar dengan Templat 30-60-90 Hari dari ClickUp . Dirancang untuk menyederhanakan proses orientasi dan pengembangan, gunakan templat ini untuk membuat sOP pelatihan lintas departemen.

Mendefinisikan dengan jelas proses penetapan tujuan, termasuk berfokus pada Sasaran yang cerdas . Selanjutnya, buatlah prosedur langkah demi langkah bagi pelatih dan karyawan untuk melacak periode 30-60-90 hari ke depan . Terakhir, lacak kemajuan dan siapkan evaluasi untuk terus menerus meningkatkan proses .

Fitur seperti beberapa penerima tugas memudahkan untuk melacak kemajuan, bahkan ketika beberapa orang terlibat dalam satu tugas. Fitur ini juga merampingkan komunikasi tim untuk kolaborasi yang lebih baik. Ketergantungan menyoroti tugas-tugas yang perlu diselesaikan terlebih dahulu untuk membuka blokir tugas lainnya.

7. Templat Rencana Aksi Harian ClickUp

Templat Rencana Aksi Harian ClickUp

Salah satu cara untuk memastikan pertumbuhan pribadi adalah dengan membangun tujuan jangka pendek dan pelatihan ke dalam kegiatan sehari-hari. Gunakan Templat Rencana Tindakan Harian ClickUp untuk mengidentifikasi kesenjangan keterampilan dan memecah program pengembangan yang kompleks menjadi tugas-tugas harian yang mudah dilakukan.

Manfaat utama dari templat ini adalah bahwa tujuan menjadi komponen utama dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan bukan hanya sesuatu yang abstrak yang harus dicapai sesekali.

Rencana harian mendorong karyawan untuk melatih dan membangun keterampilan setiap hari untuk mencapai tujuan secara keseluruhan. 🌻

Karena tujuan utama dipecah menjadi tugas-tugas harian, gunakan alat bantu penentuan prioritas untuk menyoroti apa yang perlu diselesaikan terlebih dahulu. Ketergantungan dengan jelas mencantumkan tugas-tugas yang menghambat kemajuan di area lain sehingga karyawan tahu apa yang perlu mereka tangani.

8. Template Produktivitas Pribadi ClickUp

Template Produktivitas Pribadi ClickUp

Sebagai pemimpin tim, mudah sekali untuk terjebak dan hanya fokus pada mendukung program pengembangan mereka. Jangan lupa untuk mengembangkan diri Anda sendiri dan menyisihkan waktu untuk pengembangan diri Anda sendiri.

Gunakan Templat Produktivitas Pribadi ClickUp untuk melacak tujuan dan kemajuan bisnis Anda sendiri di sepanjang jalan.

Atur pengingat harian untuk tujuan bulanan dan buat daftar tugas harian. Sertakan tujuan untuk jalur karier Anda atau kebiasaan produktivitas harian untuk setiap aspek kehidupan Anda. Pastikan tugas-tugas terikat waktu untuk melacak kemajuan dan tetap sesuai jadwal.

9. Templat Rencana Pengembangan Profesional Individu oleh Slideteam

via Slideteam

Templat lain yang membantu menyusun jalur pengembangan untuk karyawan individu adalah Templat Rencana Pengembangan Individu dari Slideteam. Gunakan templat rencana pengembangan profesional ini untuk menetapkan kriteria untuk program pelatihan dan memantau keberhasilannya.

Ditata sebagai presentasi, template ini menawarkan gambaran umum visual dari program pelatihan. Soroti kompetensi, diskusikan keterampilan, dan tetapkan tujuan dalam beberapa slide sederhana. 👨🏽‍💻

Menyederhanakan proses pengambilan keputusan dengan membuat panduan dan kerangka kerja yang jelas untuk pelatihan di seluruh departemen. Ketika Anda siap untuk mengimplementasikan rencana aksi, gunakan perangkat lunak manajemen proyek alat seperti ClickUp .

10. Templat Rencana Pengembangan Karyawan Excel oleh PeopleGoal

via PeopleGoal

Templat Rencana Pengembangan Excel dari PeopleGoal adalah salah satu cara untuk menciptakan lingkungan yang produktif untuk karyawan yang terlibat . Alat bantu manajemen proyek ini menciptakan titik awal untuk rencana pelatihan Anda.

Bekerjalah dengan karyawan untuk mengisi kolom untuk tujuan karier keterampilan, pengetahuan, dan sifat-sifat pribadi. Selanjutnya, tentukan potensi gangguan dan uraikan setiap langkah berdasarkan detail yang lebih mendalam.

Unduh Templat Ini

Membangun Program Pelatihan untuk Pertumbuhan Pribadi dan Karyawan

Baik Anda membuat SOP untuk orientasi dan pelatihan atau bekerja dengan karyawan individu untuk mendorong pertumbuhan, ada templat rencana pengembangan untuk kebutuhan Anda. Setiap templat dapat disesuaikan dan merupakan bagian dari ruang manajemen proyek yang besar. Dengan begitu, Anda bisa menetapkan tujuan, memantau kemajuan, dan merayakan pencapaian dalam satu tempat. Daftar ke ClickUp hari ini dan ciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif untuk Anda dan karyawan Anda. Lebih mudah dari sebelumnya untuk membangun keterampilan baru dan tempat kerja yang lebih bahagia. ✨