10 Perangkat Lunak Pelacakan Pelatihan Terbaik untuk Tim pada Tahun 2025

Anda telah meluncurkan pelatihan. Mengirim pengingat. Bahkan menawarkan kartu hadiah kopi. Namun, setengah tim masih "dalam proses," sementara Anda terjebak menganalisis spreadsheet. 😵‍💫

Itulah biaya tersembunyi dari operasional pelatihan: pelacakan tanpa henti daripada pembelajaran yang sebenarnya. Jika Anda memimpin tim, memastikan kepatuhan, atau mengelola program L&D, Anda membutuhkan sistem yang memberi tahu Anda secara tepat siapa yang sedang berkembang, siapa yang terlambat, dan apa yang harus dilakukan selanjutnya.

Dalam blog ini, kita akan menjelajahi 10 alat perangkat lunak pelacakan pelatihan yang mempermudah pengawasan dan memberi Anda waktu untuk fokus pada hasil, bukan administrasi.

Perangkat Lunak Pelacakan Pelatihan Terbaik Sekilas

Berikut adalah 10 perangkat lunak pelacakan pelatihan terbaik:

Alat Fitur Terbaik Kasus Penggunaan Utama Harga ClickUp Dokumen terpusat + Pelacakan AI + dasbor Pelacakan pelatihan end-to-end dengan penyelesaian tugas, pengingat, dan wawasan kepatuhan Gratis selamanya; Kustomisasi tersedia untuk perusahaan Arlo Penjadwalan kursus + sinkronisasi situs web + alat untuk instruktur Menjalankan pelatihan langsung, tatap muka, atau gabungan secara besar-besaran Harga khusus Connecteam Pengiriman pelatihan berbasis mobile + badge + survei Pelatihan dan pelacakan yang fleksibel untuk tim tanpa meja dan tim garis depan Gratis; Paket berbayar mulai dari $35/bulan PurelyHR Pelacakan cuti + pemberitahuan sertifikasi pelatihan Tim HR kecil yang memantau kesiapan bersama dengan cuti dan kepatuhan Mulai dari $34,50 per bulan Trainual Pembuat SOP + pelacakan kuis + gamifikasi Mengotomatisasi proses onboarding, SOP, dan pengetahuan tim di seluruh departemen Harga khusus Whatfix Pembelajaran terintegrasi + panduan langkah demi langkah + tips cerdas Pelatihan pengguna dalam aplikasi untuk platform SaaS dan adopsi digital Harga khusus Training Tracker Pelatihan berulang + CEU + Dukungan SCORM Industri yang memerlukan jejak audit dan catatan cetak yang dapat diandalkan Mulai dari $34 per pengguna per bulan Quickbase Pembuat alur kerja kustom + aplikasi pelatihan seluler Alat internal tanpa kode dengan visibilitas pelatihan secara real-time Mulai dari $35 per pengguna per bulan WorkRamp Portal L&D internal + pelanggan + pembuat kursus AI Melatih tim penjualan, dukungan, dan tim internal dengan jalur pembelajaran yang dapat diskalakan Harga khusus Ethena Konten kepatuhan modern + pelacakan modular Pelatihan keragaman, pelecehan, dan kepatuhan untuk tim modern Mulai dari $20 per pengguna per tahun

Apa yang Harus Anda Cari dalam Perangkat Lunak Pelacakan Pelatihan?

Memilih perangkat lunak pelacakan pelatihan yang tepat memberikan visibilitas real-time terhadap kemajuan pembelajaran, status kepatuhan, dan pengembangan keterampilan di seluruh organisasi Anda.

Berikut adalah beberapa fitur yang harus dimiliki oleh perangkat lunak tersebut. ⛏️

Penugasan pelatihan otomatis: Menugaskan kursus berdasarkan peran, departemen, atau lokasi tanpa upaya manual

Dukungan konten kustom: Unggah catatan pelatihan karyawan, materi, kebijakan, atau modul pihak ketiga untuk menyesuaikan pembelajaran dengan organisasi Anda

Dashboard kemajuan untuk manajer: Memberikan pemimpin tim pandangan yang jelas tentang penyelesaian, keterlambatan, dan transkrip peserta didik

Laporan dan analisis real-time: Mengekspor laporan detail dan log audit untuk memantau status kepatuhan dan tingkat keterlibatan

Pengiriman pelatihan yang disesuaikan: Menyesuaikan konten untuk tim yang berbeda, tingkat senioritas, atau wilayah untuk relevansi dan hasil yang lebih baik

Kemudahan skalabilitas: Mendukung pertumbuhan tanpa perlu mengonfigurasi ulang sistem Anda setiap kali tim berkembang

Perawatan minimal: Pilih perangkat lunak yang mudah diluncurkan, dikelola, dan diperbarui tanpa pengawasan terus-menerus

🔍 Tahukah Anda? Karyawan sering merasa terjebak tanpa akses ke pengembangan keterampilan, mobilitas internal, jalur karier yang jelas, dan bimbingan. Meskipun pemberi kerja mengatakan mereka menawarkan hal-hal ini, hanya 36% karyawan yang melihat ada jalan ke depan.

Perangkat Lunak Pelacakan Pelatihan Terbaik

Dengan puluhan alat yang tersedia, mudah terjebak dalam membandingkan fitur yang terdengar sama. Jadi, kami telah melakukan bagian yang sulit untuk Anda.

Berikut adalah daftar terkurasi dari perangkat lunak pelacakan pelatihan terbaik. Setiap perangkat lunak dipilih berdasarkan keunggulan uniknya dalam mengelola, menyelenggarakan, dan memantau pembelajaran di tempat kerja di seluruh tim. 🎯

Bagaimana kami meninjau perangkat lunak di ClickUp Tim editorial kami mengikuti proses yang transparan, didukung oleh riset, dan netral terhadap vendor, sehingga Anda dapat mempercayai bahwa rekomendasi kami didasarkan pada nilai produk yang sebenarnya. Berikut ini adalah penjelasan rinci tentang cara kami meninjau perangkat lunak di ClickUp.

1. ClickUp (Pilihan terbaik untuk manajemen dan pelacakan pelatihan all-in-one)

Selama ini, proses pelatihan, terutama untuk onboarding dan peningkatan keterampilan teknis, tersebar di berbagai folder, spreadsheet, platform LMS, dan pengecekan manual. Satu alat menyimpan daftar periksa, sementara yang lain menyimpan SOP dan kemajuan.

ClickUp menyatukan semuanya.

Ini adalah aplikasi all-in-one untuk pekerjaan yang menggabungkan manajemen proyek, manajemen pengetahuan, dan obrolan—semua didukung oleh kecerdasan buatan (AI) yang membantu Anda bekerja lebih cepat dan lebih cerdas.

Buat Panduan Pelatihan di ClickUp Docs Buat dokumen pelatihan interaktif dengan format yang kaya menggunakan ClickUp Docs

Ubah SOP statis menjadi panduan interaktif yang dinamis

Misalkan Anda sedang meluncurkan rencana onboarding 30 hari untuk insinyur perangkat lunak baru. Anda tidak perlu mengirim PDF melalui email atau menghubungkan ke drive bersama yang menjadi usang dalam hitungan minggu.

Sebaliknya, ClickUp Docs memungkinkan Anda membuat panduan pelatihan yang kaya dan interaktif, yang terstruktur seperti wiki tetapi fleksibel seperti Google Docs. Anda dapat menyematkan tautan tugas, daftar periksa, blok kode, video, dan formulir langsung di dalam Docs, menjadikannya interaktif bagi karyawan baru dan meningkatkan adopsi produk.

Misalnya, Anda dapat membuat struktur modular dengan halaman seperti ‘Jadwal Pelatihan Pekan 1,’ ‘Prosedur Operasional Standar (SOP) Layanan Bantuan,’ dan ‘Pedoman Eskalasi,’ semua terintegrasi dalam satu dokumen yang mudah dinavigasi.

Lebih baik lagi, Anda dapat menyematkan ClickUp Tasks langsung di dalam dokumen, sehingga setelah mereka membaca panduan, mereka dapat langsung mencentang 'Selesaikan kuis' tanpa perlu meninggalkan dokumen.

Buat konten pelatihan dalam hitungan menit

Setelah materi Anda disimpan di Docs, ClickUp Brain, asisten AI terintegrasi, menghubungkan berbagai tugas, komentar, dan obrolan untuk mendukung kreativitas dan wawasan Anda.

Tapi bagaimana cara menggunakan AI untuk dokumentasi?

Buat modul pelatihan secara instan dengan ClickUp Brain di dalam Docs

Misalkan Anda sedang menambahkan modul baru untuk tim produk tentang penggunaan alat AI. Alih-alih menulis semuanya dari awal, Anda dapat menggunakan Brain untuk menghasilkan garis besar pelatihan, menulis instruksi yang menarik, dan merangkum dokumentasi teknis menjadi langkah-langkah yang mudah dipahami.

Anda juga dapat menggunakan ClickUp Brain untuk menjawab pertanyaan seperti: ‘Pengembang mana yang belum menyelesaikan pelatihan alur kerja GitHub mereka?’ Ia mengumpulkan wawasan dari ruang kerja, dokumen, tugas, dan komentar Anda untuk memberikan jawaban yang jelas dan instan.

Apakah Anda memiliki tugas berulang seperti menulis pesan tindak lanjut atau merangkum umpan balik dari survei pelatihan? ClickUp Brain mengotomatiskannya. Ini adalah asisten Anda untuk memperbarui, menyesuaikan, dan mengembangkan konten pelatihan seiring pertumbuhan perusahaan Anda.

Ketahui dengan pasti siapa yang berada di jalur yang benar—dan siapa yang terhambat

Sekarang, membuat pelatihan hanyalah langkah pertama. Pelacakan adalah di mana sebagian besar tim kehilangan visibilitas.

Evaluasi kemajuan pelatihan karyawan dengan Dashboard ClickUp

Dashboard ClickUp memberikan pusat kendali visual. Misalnya, jika Anda telah meluncurkan jalur sertifikasi AWS untuk tim insinyur cloud Anda, Anda dapat membuat dashboard yang menampilkan kemajuan dari tugas individu, penyelesaian kuis, dan tenggat waktu:

Gunakan progress bar untuk melihat sejauh mana setiap insinyur telah menyelesaikan modul-modul mereka 📊

Tambahkan kartu perhitungan yang secara otomatis menyoroti siapa yang berada di jalur yang benar, tertinggal, atau berisiko melewatkan tenggat waktu 🔢

Tambahkan widget garis waktu untuk memvisualisasikan penilaian mendatang atau tanggal perpanjangan sertifikasi ⏰

🎥 Dalam video ini, Anda akan belajar cara membuat dashboard manajemen proyek di ClickUp—tempat tunggal untuk memantau kemajuan, tenggat waktu, dan kinerja tim. Untuk program pelatihan, ini berarti Anda dapat memantau sesi, kehadiran, dan hasil dengan sekali pandang, tanpa perlu berpindah antar alat.

Ingin mempercepat proses pengaturan?

Dapatkan Template Gratis Kelola program pelatihan sepanjang siklus hidupnya dengan Template Kerangka Kerja Pelatihan ClickUp

Template Kerangka Kerja Pelatihan ClickUp menawarkan sistem komprehensif untuk mendefinisikan tujuan pelatihan, mengorganisir materi kursus, dan memantau kemajuan karyawan di satu lokasi terpusat. Template ini membantu manajer memberikan pelatihan yang konsisten, memantau kemajuan setiap karyawan, dan dengan cepat mengidentifikasi celah pengetahuan atau keterampilan.

Dapatkan Template Gratis Identifikasi kesenjangan keterampilan dengan Template Matriks Pelatihan ClickUp

Selanjutnya, Template Matriks Pelatihan ClickUp membantu Anda melacak pelatihan karyawan, termasuk keterampilan setiap anggota tim, memantau kemajuan, dan mengidentifikasi celah pelatihan. Peran yang diwarnai, tingkat keterampilan yang diurutkan, dan tampilan kustom memudahkan penilaian kinerja dan perencanaan upaya pengembangan.

Fitur terbaik ClickUp

Batasan ClickUp

Rentang fitur yang luas dapat terasa membingungkan pada awalnya

Harga ClickUp

Ulasan dan peringkat ClickUp

G2: 4.7/5 (10.200+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Ulasan G2 ini benar-benar menggambarkan semuanya:

Yang paling saya sukai dari ClickUp adalah betapa mudahnya platform ini menyatukan tim dan klien kami dalam satu platform. Platform ini menyediakan semua yang kami butuhkan—mulai dari papan Kanban dan diagram Gantt hingga dokumen dan papan tulis—dalam satu tempat, sehingga kami dapat brainstorming, merencanakan, dan melaksanakan tanpa perlu berpindah-pindah antar alat. Komentar real-time, mention yang mudah, dan izin yang detail memastikan klien dapat melihat tepat apa yang mereka butuhkan (dan tidak melihat apa yang tidak mereka butuhkan) sambil tetap berkolaborasi langsung di tugas atau dokumen…

Yang paling saya sukai dari ClickUp adalah betapa mudahnya platform ini menyatukan tim dan klien kami dalam satu platform. Platform ini menyediakan semua yang kami butuhkan—mulai dari papan Kanban dan diagram Gantt hingga dokumen dan papan tulis—dalam satu tempat, sehingga kami dapat brainstorming, merencanakan, dan melaksanakan tanpa perlu berpindah-pindah antar alat. Komentar real-time, mention yang mudah, dan izin yang detail memastikan klien dapat melihat tepat apa yang mereka butuhkan (dan tidak melihat apa yang tidak mereka butuhkan) sambil tetap berkolaborasi langsung di tugas atau dokumen…

📮 ClickUp Insight: Sekitar 43% pekerja mengirim 0-10 pesan per hari. Meskipun hal ini menunjukkan percakapan yang lebih terfokus atau terencana, hal ini juga dapat mengindikasikan kurangnya kolaborasi yang lancar, dengan diskusi penting terjadi di tempat lain (seperti email). Untuk menghindari perpindahan platform yang tidak perlu dan pergantian konteks, Anda membutuhkan aplikasi all-in-one untuk kerja, seperti ClickUp, yang menggabungkan proyek, pengetahuan, dan obrolan dalam satu tempat—semua didukung oleh AI yang membantu Anda bekerja lebih efisien.

2. Arlo (Terbaik untuk mengelola pelatihan yang dipimpin instruktur secara besar-besaran)

melalui Arlo

Arlo adalah perangkat lunak pelacakan pelatihan karyawan yang tangguh, yang memudahkan perencanaan, penyampaian, dan pemantauan program pembelajaran dalam berbagai format. Anda dapat dengan mudah membuat kursus pelatihan baru, mengelola acara berulang, dan mengotomatisasi komunikasi dengan baik pemateri maupun peserta.

Perangkat lunak ini juga mendukung format pembelajaran tatap muka, online langsung, dan format pembelajaran lainnya.

Selain itu, platform ini mempermudah proses pendaftaran dan pembayaran. Ia mengotomatiskan alur kerja pendaftaran, termasuk formulir yang dapat disesuaikan, daftar tunggu, diskon, dan opsi pembayaran yang fleksibel. Untuk pelacakan dan pelaporan, platform ini menyediakan alat yang dapat disesuaikan untuk memantau pendaftaran, kehadiran, tingkat penyelesaian kursus, dan kinerja keuangan.

Fitur terbaik Arlo

Buat konten yang kaya dan interaktif menggunakan alur kerja AI yang mengubah dokumen atau prompt menjadi modul pembelajaran terstruktur

Catat kehadiran, periksa informasi pendaftar, perbarui nilai, dan kelola sesi pelatihan karyawan langsung dari perangkat seluler

Berikan peserta didik portal self-service yang aman untuk melihat materi kursus, melacak kemajuan, mengakses sertifikasi, dan mengelola profil

Jaga agar daftar, pendaftaran, dan pembaruan tetap sinkron dengan situs web pelatihan bawaan Arlo, atau hubungkan dengan platform Anda

Batasan Arlo

Hal ini memerlukan beberapa alat pihak ketiga untuk fungsi-fungsi kunci seperti pemasaran email dan pelatihan online

Beberapa bidang dan perubahan templat berlaku secara global, sehingga membuat penyesuaian tingkat kelas menjadi sulit

Harga Arlo

Uji coba gratis 14 hari

Sederhana: $125/bulan per pengguna

Profesional: $215/bulan per pengguna

Enterprise: $285/bulan per pengguna

Skala: Harga kustom

Ulasan dan penilaian Arlo

G2: 4. 2/5 (80+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (130+ ulasan)

🧠 Fakta Menarik: Perkembangan karier adalah alasan utama perusahaan berinvestasi dalam program pembelajaran —62% mengatakan itu adalah faktor utama mereka. Apa yang berikutnya? Dorongan untuk mengembangkan keterampilan baru, yang diprioritaskan oleh 49% organisasi.

3. Connecteam (Terbaik untuk pelatihan tim garis depan dan tim mobile)

melalui Connecteam

Connecteam adalah platform manajemen tenaga kerja berbasis mobile yang dirancang untuk membantu Anda menyelenggarakan pelatihan, melacak kemajuan pengembangan, dan memastikan kepatuhan pelatihan. Platform ini memungkinkan manajer untuk membuat kursus interaktif, menugaskan kursus tersebut kepada individu yang tepat, dan melacak penyelesaiannya tanpa harus mengandalkan sesi tatap muka atau spreadsheet yang rumit.

Gunakan materi pelatihan siap pakai berdasarkan standar industri atau unggah konten yang kompatibel dengan SCORM (Sharable Content Object Reference Model). Pengingat otomatis dan notifikasi push meningkatkan tingkat penyelesaian kursus, menjaga tim tetap terkoordinasi dan terinformasi.

Fitur terbaik Connecteam

Buat kursus interaktif dengan video pelatihan , PDF, dan gambar agar karyawan dapat menyelesaikannya secara asinkron

Evaluasi retensi pengetahuan dan keselarasan dengan data kinerja real-time pada setiap upaya mengerjakan kuis

Lihat milestone pelatihan, pencapaian, dan riwayat kursus setiap karyawan dalam tata letak kronologis

Motivasi karyawan dengan badge digital dan kartu hadiah yang terkait dengan pencapaian belajar

Batasan Connecteam

Antarmuka admin di desktop terasa tidak intuitif dan tidak terorganisir

Aplikasi seluler tidak memiliki fungsi admin lengkap, seperti mengedit jadwal atau mengakses fitur lokasi

Harga Connecteam

Gratis

Basic: $35/bulan

Lanjutan: $59/bulan

Ahli: $119/bulan

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan peringkat Connecteam

G2: 4.6/5 (2.300+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (2.300+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Connecteam?

Berikut adalah ulasan dari seorang pengulas G2 tentang perangkat lunak pelacakan pelatihan ini:

Sistem cuti dapat sulit dikelola jika tidak hati-hati. Jika pengguna meminta rentang hari sebagai cuti, perangkat lunak akan secara default memasukkan akhir pekan sebagai hari cuti berbayar, yang perlu diperbaiki secara manual setelahnya.

Sistem cuti dapat sulit dikelola jika tidak hati-hati. Jika pengguna meminta rentang hari sebagai cuti, perangkat lunak akan secara default memasukkan akhir pekan sebagai hari cuti berbayar, yang perlu diperbaiki secara manual setelahnya.

🧠 Fakta Menarik: NASA menggunakan kolam raksasa bernama Neutral Buoyancy Lab untuk mensimulasikan gravitasi nol dalam pelatihan astronaut. Ini pada dasarnya adalah misi ruang angkasa di bawah air.

4. PurelyHR (Terbaik untuk pengawasan pelatihan yang terhubung dengan cuti dan kesiapan karyawan)

melalui PurelyHR

PurelyHR menyesuaikan diri dengan pertumbuhan bisnis Anda, membantu tim HR dan pemimpin bisnis menghilangkan pelacakan manual dan mengelola operasional sumber daya manusia dengan lebih baik. Ini sangat berguna saat Anda perlu melatih karyawan pada perangkat lunak baru secara efisien. Anda dapat menambahkan tanggal kedaluwarsa untuk sertifikasi atau pelatihan, dan sistem akan secara otomatis mengirimkan pemberitahuan email untuk perpanjangan dan pelatihan ulang.

Perlu melacak siapa yang telah menyelesaikan apa? Ingin memastikan semua orang mencapai tonggak pencapaian atau tetap mematuhi peraturan? PurelyHR menangani hal itu. Keamanan juga menjadi fokus utama, dengan sertifikasi SOC2 Type 2 dan ISO27001, memastikan data karyawan yang sensitif dilindungi sesuai standar tertinggi.

Fitur terbaik PurelyHR

Atur sertifikasi, lacak penyelesaian pelatihan, dan pantau perpanjangan lisensi dengan tenggat waktu, pengingat, dan unggahan dokumen di modul 'Talent Modules'

Tambahkan latar belakang pendidikan, keterampilan bahasa, atau sertifikasi khusus industri ke profil karyawan untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang kemampuan tim

Atur alur onboarding, termasuk pelatihan yang diwajibkan, bahan bacaan, dan pengiriman dokumen sejak hari pertama

Tetapkan inisiatif pelatihan perusahaan atau pembaruan sertifikasi tanpa perlu menambahkan setiap karyawan secara manual

Batasan PurelyHR

Perpustakaan video pelatihan terbatas untuk pembelajaran mandiri

Pelacakan akrual mungkin tidak berfungsi dengan baik untuk semua kasus penggunaan

Harga PurelyHR

Uji coba gratis 21 hari

Bulanan: $34,50/bulan

Ulasan dan peringkat PurelyHR

G2: 4.5/5 (280+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (390+ ulasan)

🔍 Tahukah Anda? Menurut Kurva Lupa, kebanyakan orang melupakan apa yang mereka pelajari dalam waktu singkat, dengan hingga 70% di antaranya terlupakan dalam 24 jam. Ini bukan karena kurangnya usaha; ini adalah cara kerja memori. Itulah mengapa sesi pelatihan sekali saja jarang memberikan nilai jangka panjang kecuali informasi tersebut diulang atau diterapkan segera setelahnya.

📖 Baca Juga: Cara Membuat Rencana Proyek Implementasi LMS

5. Trainual (Terbaik untuk bisnis yang berkembang pesat yang ingin mengorganisir pengetahuan internal secara sistematis)

melalui Trainual

Trainual adalah sistem pelatihan, dokumentasi, dan berbagi pengetahuan yang dirancang untuk tim yang berkembang pesat. Dengan platform ini, Anda dapat mengonsolidasikan semua materi pelatihan, prosedur operasional standar (SOP), dan pengetahuan perusahaan ke dalam satu platform yang mudah diakses.

Antarmuka seret dan lepas yang intuitif memungkinkan Anda membuat manual pelatihan terstruktur yang dilengkapi dengan file tertanam, video, dan alat pengeditan. Hal ini memastikan tim Anda memiliki akses 24/7 ke informasi terbaru. Selain itu, Trainual mengintegrasikan elemen gamifikasi seperti poin, pencapaian, dan lencana saat karyawan menyelesaikan modul pelatihan.

Fitur terbaik Trainual

Buat kuis dan tes pengetahuan yang membuka modul hanya setelah skor lulus, menambahkan titik pemeriksaan dalam proses pembelajaran

Bagikan secara instan lebih dari 380 kursus yang dibuat oleh ahli tentang DEI, keamanan siber, pencegahan pelecehan, dan topik lainnya

Lihat data pelatihan secara detail dan unduh sertifikat yang membuktikan penyelesaian dan kepatuhan

Batasan Trainual

Setelah sebuah modul selesai, sulit untuk merujuknya kecuali telah ditandai sebagai favorit sebelumnya

Mengunggah dan mengorganisir semua materi pelatihan membutuhkan waktu dan perencanaan yang signifikan di awal

Harga Trainual

Demo tersedia atas permintaan

Harga Khusus

Ulasan dan peringkat Trainual

G2: 4.7/5 (780+ ulasan)

Capterra: 4.8/5 (470+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Trainual?

Salah satu ulasan Capterra mengatakannya seperti ini:

Saya suka cara Trainual mengorganisir semua materi pelatihan kami. Kami memiliki program onboarding dan pelatihan internal yang mahal, dan Trainual membantu membimbing karyawan baru melalui beberapa bulan pertama masa kerja mereka. Sepertinya karyawan kami ditugaskan ke topik yang tidak selalu harus mereka selesaikan. Jadi, menentukan cara mengorganisir peran dan konten kami sedikit membingungkan.

Saya suka cara Trainual mengorganisir semua materi pelatihan kami. Kami memiliki program onboarding dan pelatihan internal yang mahal, dan Trainual membantu membimbing karyawan baru melalui beberapa bulan pertama masa kerja mereka. Sepertinya karyawan kami ditugaskan ke topik yang tidak selalu harus mereka selesaikan. Jadi, menentukan cara mengorganisir peran dan konten kami sedikit membingungkan.

🔍 Tahukah Anda? Lebih dari 90% karyawan menganggap pembelajaran di tempat kerja bermanfaat—baik itu pelatihan keterampilan, bimbingan, atau bahkan onboarding dasar. Sedikit pembelajaran dapat memberikan dampak besar jika dilakukan dengan benar.

6. Whatfix (Terbaik untuk mengintegrasikan pembelajaran interaktif ke dalam alur kerja digital)

melalui Whatfix

Whatfix adalah platform adopsi digital (DAP) yang memudahkan pembelajaran alat dan proses baru, terutama saat memulai pekerjaan baru. Alih-alih mengganggu tugas mereka, platform ini mengintegrasikan pelatihan ke dalam perangkat lunak itu sendiri, menawarkan panduan real-time dalam aplikasi, tur interaktif, dan dukungan personal.

Panduan kontekstualnya, seperti Flows, Daftar Tugas, dan Tips Cerdas, membimbing pengguna langkah demi langkah melalui proses yang kompleks. Platform ini menyediakan editor konten tanpa kode yang memungkinkan Anda membuat dan memperbarui konten pelatihan tanpa keahlian teknis.

Fitur terbaik Whatfix

Buat versi sandbox interaktif dari aplikasi web sehingga karyawan dapat berlatih tugas dengan aman tanpa menyentuh data langsung

Pantau keterlibatan pengguna di berbagai alat tanpa perlu coding untuk mengukur bagaimana materi pelatihan digunakan

Aktifkan pengingat kontekstual dengan notifikasi beacon untuk menyelesaikan sertifikasi atau mengulang alur kerja penting

Sesuaikan panduan dan tutorial berdasarkan peran, departemen, atau riwayat penggunaan aplikasi, memastikan jalur pembelajaran yang relevan

Batasan Whatfix

Pembuatan konten awal memakan waktu, terutama saat menyesuaikan untuk peran pengguna atau platform yang berbeda

Perangkat lunak ini tidak memungkinkan Anda untuk menyaring laporan analitik berdasarkan tahun, sehingga membatasi pemantauan kinerja jangka panjang

Harga Whatfix

Demo tersedia atas permintaan

Harga khusus

Ulasan dan peringkat Whatfix

G2: 4.6/5 (360+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (70+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Whatfix?

Lihat apa yang dikatakan ulasan G2 ini:

Membutuhkan waktu untuk mengumpulkan semua konten yang kita butuhkan, tetapi hal itu wajar untuk proyek semacam ini. Selain itu, beberapa penyesuaian dan pemilihan elemen memerlukan pemahaman yang lebih mendalam tentang selektor JavaScript/CSS dan sejenisnya, yang bisa sulit dipelajari secara mandiri.

Membutuhkan waktu untuk mengumpulkan semua konten yang kita butuhkan, tetapi hal itu wajar untuk proyek semacam ini. Selain itu, beberapa penyesuaian dan pemilihan elemen memerlukan pemahaman yang lebih mendalam tentang selektor JavaScript/CSS dan sejenisnya, yang bisa sulit dipelajari secara mandiri.

🔍 Tahukah Anda? Amazon memiliki program untuk melatih karyawan untuk pekerjaan di luar perusahaan. Inisiatif Career Choice mereka membiayai biaya pendidikan karyawan untuk mempelajari keterampilan yang sangat dibutuhkan, bahkan jika itu berarti mereka meninggalkan Amazon untuk karier lain.

7. Training Tracker (Terbaik untuk industri tradisional dengan kebutuhan kepatuhan yang kompleks)

Training Tracker adalah perangkat lunak pelatihan karyawan yang ramah pengguna yang memudahkan organisasi dalam melacak persyaratan pembelajaran dan kepatuhan. Perangkat lunak ini memungkinkan Anda untuk membuat modul pelatihan kustom, melacak sertifikasi yang akan kadaluwarsa, dan mencatat aktivitas pembelajaran baik online maupun offline.

Platform ini mendukung konten SCORM, kuis bawaan, dan sumber daya multimedia seperti video dan dokumen. Dengan fitur seperti pemberitahuan email otomatis, laporan kemajuan terperinci, dan ekspor Excel, platform ini sangat bermanfaat bagi industri dengan persyaratan regulasi yang ketat.

Fitur terbaik Training Tracker

Otomatiskan siklus pelatihan berulang dengan menetapkan aturan yang secara otomatis mengalihkan tugas pada interval reguler, seperti setiap tahun atau setiap bulan

Gunakan tag untuk mengorganisir karyawan dan tugas pelatihan di luar bidang standar seperti departemen atau lokasi, memungkinkan penyaringan yang lebih canggih

Dokumentasikan unit pendidikan berkelanjutan langsung dalam sistem untuk melacak pertumbuhan karyawan yang terkait dengan sertifikasi atau lisensi

Batasan Training Tracker

Keterbatasan aksesibilitas mobile dapat menghambat pelacakan pelatihan saat bepergian

Pilihan impor massal dan otomatisasi yang terbatas, meningkatkan beban administratif

Harga Training Tracker

Uji coba gratis 14 hari

Basic: $34/bulan per pengguna

Pro: $49/bulan per pengguna

Enterprise: $74/bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan Training Tracker

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

🧠 Fakta Menarik: Perusahaan yang menganggap tim L&D mereka sebagai kunci pertumbuhan bisnis dua kali lebih mungkin mengukur kesuksesan melalui peningkatan kinerja, bukan hanya berdasarkan tingkat penyelesaian atau skor kuis. Bagi eksekutif, yang terpenting adalah hasil yang bermakna.

8. Quickbase (Terbaik untuk membangun alur kerja pelatihan internal yang disesuaikan)

melalui Quickbase

Quickbase adalah perangkat lunak pelacakan pelatihan tanpa kode yang dirancang untuk membantu tim membangun solusi yang disesuaikan dengan proses mereka, bukan sebaliknya. Perangkat lunak ini berfungsi sebagai pusat kendali digital di mana Anda dapat melacak inisiatif kunci, memantau kemajuan, dan menangkap pembaruan real-time di seluruh alur kerja yang berbeda.

Perangkat lunak ini memberdayakan tim untuk menciptakan solusi yang disesuaikan untuk mengatasi tantangan operasional unik, meningkatkan efisiensi dan kolaborasi di berbagai industri. Anda mendapatkan visibilitas penuh atas semua inisiatif sambil menjaga akses yang terkontrol dan memastikan kepatuhan yang ketat.

Fitur terbaik Quickbase

Ubah formulir pendaftaran tradisional menjadi input cerdas dan dinamis menggunakan prompt dan otomatisasi

Biarkan tim lapangan memperbarui kemajuan atau menandai penyelesaian secara instan dari perangkat apa pun

Hubungkan dengan alat pilihan Anda untuk tampilan terpadu tanpa perlu melakukan pekerjaan manual dalam pelatihan

Batasan Quickbase

Pengguna harus menyimpan atau membatalkan saat mengedit ruang kerja, bahkan jika tidak ada perubahan yang dilakukan, yang mengganggu alur kerja

Data di tab tersembunyi mungkin masih dapat diakses oleh pengguna, yang dapat menimbulkan masalah privasi

Harga Quickbase

Uji coba gratis 30 hari

Tim: $35 per bulan per pengguna (Tagihan dibayarkan secara tahunan)

Bisnis: $55 per bulan per pengguna (Tagihan dibayarkan secara tahunan)

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan peringkat Quickbase

G2: 4. 4/5 (1.200+ ulasan)

Capterra: 4. 4/5 (300+ ulasan)

🔍 Tahukah Anda? Sebagian besar perusahaan mengaku berinvestasi dalam peningkatan keterampilan, namun kenyataannya berbeda. Laporan Pembelajaran di Tempat Kerja LinkedIn menunjukkan bahwa hampir semua upaya berskala besar terhenti pada tahap perencanaan atau aktivasi awal, dan kurang dari 5% berhasil mencapai tahap di mana mereka dapat mengukur dampaknya. Alasan utamanya? Sulit untuk melacak apa yang berhasil tanpa alat yang tepat.

9. WorkRamp (Terbaik untuk memberdayakan tim yang berinteraksi langsung dengan pelanggan melalui jalur pembelajaran)

melalui WorkRamp

WorkRamp adalah LMS generasi berikutnya yang membantu organisasi menciptakan, menyelenggarakan, dan melacak inisiatif pembelajaran di seluruh tenaga kerja mereka. Platform intuitifnya mendukung berbagai metode pembelajaran, termasuk sesi yang dipimpin instruktur, eLearning, video, kuis, dan tantangan, yang sesuai dengan preferensi pembelajaran yang beragam.

Perangkat lunak ini memandu karyawan melalui tantangan onboarding, jalur pengembangan, kursus kepatuhan, dan program pemberdayaan berkelanjutan. Dengan kecerdasan buatan (AI) terintegrasi dan dasbor terpusat untuk admin dan peserta didik, Anda dapat mendistribusikan konten pelatihan, mengotomatisasi tugas dan pengingat, serta mengelola pengalaman belajar karyawan Anda.

Fitur terbaik WorkRamp

Buat garis besar pelatihan, pertanyaan kuis, dan ringkasan modul secara instan dengan AI yang terintegrasi langsung ke dalam pembuat kursus

Terbitkan sertifikat yang dapat diverifikasi setelah penyelesaian, lacak masa berlaku, dan antisipasi batas waktu perpanjangan sertifikasi

Jaga kendali atas konten pembelajaran bermerek dengan alat seret dan lepas serta alur kerja penerbitan yang terstruktur

Perluas pembelajaran internal menjadi pemberdayaan eksternal melalui portal terpusat untuk mitra dan pelanggan

Batasan WorkRamp

Beberapa pengguna mengeluh bahwa fitur inti seperti pencabutan konten dan aturan otomatisasi lanjutan masih dasar

Mengelola platform internal dan eksternal (ELC dan CLC) dapat membingungkan

Harga WorkRamp

Demo tersedia atas permintaan

Harga khusus

Ulasan dan peringkat WorkRamp

G2: 4. 4/5 (550+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (70+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang WorkRamp?

Salah satu pandangan dari ulasan G2:

Yang paling menonjol dari WorkRamp adalah antarmuka pengguna yang ramah dan integrasi yang mulus… Meskipun WorkRamp secara keseluruhan merupakan alat yang fantastis, satu area yang dapat ditingkatkan adalah opsi penyesuaian untuk pelaporan. Akan sangat membantu jika ada fleksibilitas lebih dalam membuat laporan yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik.

Yang paling menonjol dari WorkRamp adalah antarmuka pengguna yang ramah dan integrasi yang mulus… Meskipun WorkRamp secara keseluruhan merupakan alat yang fantastis, satu area yang dapat ditingkatkan adalah opsi penyesuaian untuk pelaporan. Akan sangat membantu jika ada fleksibilitas lebih dalam membuat laporan yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik.

🧠 Fakta Menarik: Ketika karyawan memiliki peran dalam menentukan apa yang mereka pelajari, mereka hampir 8 kali lebih mungkin untuk naik pangkat di perusahaan dan lebih dari 5 kali lebih mungkin menjadi karyawan berprestasi tinggi. Pilihan memang memengaruhi kemajuan.

10. Ethena (Terbaik untuk mengembangkan pelatihan berbasis nilai di tempat kerja modern)

melalui Ethena

Ethena bukanlah alat pelatihan kepatuhan biasa; dirancang untuk membuat pembelajaran di tempat kerja terasa relevan, fleksibel, dan kurang membosankan.

Anda dapat mengunggah materi pelatihan wajib, kebijakan, atau bahkan video, dan menggabungkannya dengan konten Ethena untuk menciptakan sesuatu yang sesuai dengan tim Anda. Dengan lebih dari 150 topik pelatihan modular, platform ini menyesuaikan diri dengan budaya, kebijakan, dan dinamika tim Anda yang unik. Platform ini mengotomatiskan penugasan, menyesuaikan konten berdasarkan peran dan lokasi, serta memantau partisipasi secara real-time.

Fitur terbaik Ethena

Jalankan kampanye phishing bawaan untuk menguji kesadaran keamanan dan memperkuat pembelajaran berbasis risiko

Buat transkrip pembelajaran terperinci untuk menilai kemajuan individu atau tim, status penyelesaian, dan kesesuaian dengan kepatuhan secara cepat

Gunakan templat rencana pelatihan bawaan untuk membuat pelatihan dari awal atau memperkaya konten yang sudah ada dengan kuis, skrip, dan slide

Batasan Ethena

Mengedit konten kustom di tengah tugas memerlukan penugasan ulang pengguna secara manual, yang tidak efisien

Menambahkan pengguna individu ke pelatihan berulang seringkali memerlukan unggahan CSV, sehingga prosesnya menjadi kurang intuitif

Harga Ethena

Demo tersedia atas permintaan

Standar: $20 per peserta (per tahun)

Premium: Harga khusus

Ulasan dan peringkat Ethena

G2: 4.7/5 (80+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

📖 Baca Juga: Manajemen Proyek untuk Produksi Video

Biasakan Diri dengan Kesuksesan Bersama ClickUp

Setiap perangkat lunak pelacakan pelatihan karyawan menawarkan fitur unik. Kunci utamanya adalah memilih yang sesuai dengan alur kerja Anda dan memudahkan pekerjaan Anda.

Berita baiknya? Tidak ada kekurangan alat. Tantangannya? Menemukan yang bisa melakukan semuanya.

ClickUp mencakup semua aspek. Gunakan ClickUp Docs untuk mengelola materi pelatihan secara terpusat, Dashboards untuk wawasan pelatihan real-time, dan Brain untuk mengotomatisasi pengingat dan pencarian lanjutan.

Jangan tunggu lagi. Daftar ke ClickUp secara gratis hari ini! ✅