Cara Membangun Tim yang Efektif di Tempat Kerja

Jika suatu saat Anda beruntung bisa merekrut orang, pastikan Anda merekrut orang yang tidak hanya bisa Anda ajari, tetapi pastikan juga Anda merekrut orang yang juga akan mengajarkan hal-hal kepada Anda.

Jika suatu saat Anda beruntung bisa merekrut orang, pastikan Anda merekrut orang yang tidak hanya bisa Anda ajari, tetapi pastikan juga Anda merekrut orang yang juga akan mengajarkan hal-hal kepada Anda.

Seperti Bezos, setiap pemimpin memiliki gambaran ideal tentang bagaimana tim impian mereka seharusnya. Ada yang mencari keahlian teknis, ada yang percaya bahwa keterampilan lunak lebih penting, ada yang memprioritaskan pendidikan formal, ada yang mencari kandidat yang mudah diajak bekerja sama, sementara ada yang lebih menyukai orang-orang yang mempertanyakan status quo—kriteria-kriteria tersebut bersifat subjektif.

Setelah Anda menemukan orang yang tepat untuk organisasi Anda, Anda harus berupaya ekstra untuk membantu mereka beradaptasi dengan tim dan mempertahankan mereka dalam jangka panjang. Di sinilah proses pembentukan tim dimulai.

⏰ TL;DR: Cara Membangun Tim yang Efektif 1. Apa itu pembentukan tim, dan mengapa hal itu penting?Pembentukan tim menciptakan ikatan yang lebih kuat, kepercayaan, dan kolaborasi, menyelaraskan individu dengan tujuan bersama, serta meningkatkan semangat dan kinerja. 2. Apa saja manfaat utama dari kegiatan membangun tim?Manfaatnya meliputi peningkatan komunikasi, hubungan yang lebih erat, kemampuan pemecahan masalah yang lebih baik, empati, dan kekompakan tim. 3. Bagaimana cara membangun tim yang efektif?Selaraskan tim dengan tujuan yang jelas, pilih anggota yang beragam dan saling melengkapi, dorong kolaborasi, tangani tantangan dengan cepat, dan prioritaskan kesejahteraan karyawan. 4. Apa saja praktik terbaik dalam membangun tim?Hargai prestasi, bangun rasa memiliki, manfaatkan kekuatan individu, dan investasikan dalam pengembangan profesional. 5. Apa saja kegiatan membangun tim yang efektif?Kegiatan seperti Ruang Pelarian Virtual, Dua Kebenaran dan Satu Kebohongan, Perburuan Harta Karun, All Tied Up, dan Pertunjukan Bakat dapat meningkatkan kerja sama tim dan keterlibatan. 6. Alat dan sumber daya apa yang direkomendasikan?ClickUp menyediakan templat, fitur kolaborasi, dan alat manajemen untuk mempermudah pembentukan tim dan alur kerja.

Apa Itu Pembentukan Tim dan Mengapa Hal Ini Penting di Tempat Kerja?

📌 Ringkasan Singkat Pembentukan tim adalah proses untuk memperkuat hubungan antar karyawan guna meningkatkan kolaborasi, kepercayaan, dan kinerja secara keseluruhan. Hal ini membantu individu menyelaraskan diri dengan tujuan bersama, berkomunikasi secara terbuka, dan merasa dihargai sebagai bagian dari unit yang solid — hal yang esensial bagi setiap tim berkinerja tinggi di lingkungan kerja hybrid saat ini.

Pembentukan tim merupakan bagian penting dari kesuksesan sebuah perusahaan. Hal ini mengacu pada pembentukan kelompok yang solid di mana setiap individu bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.

Tujuan utamanya adalah meningkatkan kinerja tim, meningkatkan semangat, dan menciptakan lingkungan kerja yang positif. Ketika Anda fokus pada strategi pembentukan tim, Anda:

Memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi di tempat kerja

Tingkatkan keterampilan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan

Bangun kepercayaan dan saling menghormati di antara anggota tim

Jelaskan peran dan tanggung jawab

Tumbuhkan rasa memiliki

Pembentukan tim yang sukses sangat bergantung pada sistem perekrutan, budaya tim internal, kepemimpinan, dan proses manajemen tim. Tapi tahukah Anda? Ada sisi yang menyenangkan dari strategi ini—latihan membangun tim.

Mulai dari permainan pemecah kebekuan yang sederhana hingga tugas pemecahan masalah yang lebih kompleks, kegiatan membangun tim dapat berupa berbagai jenis: Permainan pemecah kebekuan untuk membantu anggota tim saling mengenal (dan merasa nyaman) satu sama lain. Misalnya, bermain Two Truths and a Lie atau Human Bingo

Latihan kepercayaan untuk membangun kepercayaan diri, rasa percaya, dan kekompakan di antara anggota tim. Aktivitas seperti Human Knot atau Trust Fall termasuk dalam kategori ini

Tantangan pemecahan masalah yang mengharuskan anggota tim bertindak sebagai satu kesatuan. Misalnya, tantangan Escape Room atau Scavenger Hunt

Kegiatan kreatif untuk menghilangkan kebosanan dari rutinitas sehari-hari dan membiarkan kreativitas mengalir. Misalnya, menyelenggarakan lokakarya seni atau kelas memasak

Latihan komunikasi untuk meningkatkan keterampilan komunikasi verbal dan non-verbal. Beberapa contoh populer antara lain Back-to-Back Drawing atau tantangan dengan mata tertutup

Tergantung pada model kerja Anda (hibrida, jarak jauh, atau di kantor), Anda dapat mengatur kegiatan membangun tim yang menyenangkan dalam bentuk indoor, outdoor, atau virtual.

Apa Saja Manfaat Utama dari Kegiatan Membangun Tim bagi Tim Modern?

Sebagai manajer, pemimpin tim, atau profesional HR, Anda dapat memberikan dampak yang berkelanjutan pada budaya kerja Anda dengan menyelenggarakan kegiatan membangun tim.

Berikut adalah beberapa manfaatnya:

Perkuat hubungan : Kegiatan membangun tim membantu anggota tim Anda menjalin hubungan secara pribadi, sehingga mereka merasa lebih nyaman bekerja sama

Memperlancar komunikasi : Latihan dalam suasana informal meningkatkan cara anggota tim bertukar ide dan umpan balik di tempat kerja

Kembangkan kemampuan pemecahan masalah : Mengatasi tantangan bersama-sama akan mengasah kemampuan tim Anda dalam menangani masalah-masalah kompleks di tempat kerja

Tingkatkan empati : Acara pembentukan tim (seperti Role Reversal) membantu peserta melihat hal-hal dari sudut pandang orang lain, sehingga memunculkan pemahaman yang lebih baik satu sama lain

Perkuat kekompakan tim: Pengalaman bersama mempererat ikatan di antara anggota tim, sehingga memudahkan kolaborasi dalam proyek dan penyelesaian konflik secara saling menghormati

Cara Membangun Tim yang Efektif

📌 Ringkasan Singkat Membangun tim berkinerja tinggi memerlukan perencanaan, komunikasi yang jelas, dan dukungan berkelanjutan. Berikut ini adalah pendekatan langkah demi langkah: Jelaskan tujuan dan sasaran tim Anda: Pastikan setiap anggota memahami alasan di balik pekerjaan mereka dan bagaimana hal itu berkontribusi terhadap tujuan perusahaan yang lebih luas.

Tentukan peran dan tanggung jawab: Hindari tumpang tindih dan kebingungan dengan menetapkan tugas secara jelas berdasarkan keunggulan masing-masing.

Rekrut orang-orang dengan keterampilan dan kepribadian yang saling melengkapi: Seimbangkan keahlian teknis dengan keterampilan lunak untuk menciptakan tim yang serba bisa dan tangguh.

Dorong komunikasi terbuka: Dorong pertemuan rutin, diskusi yang transparan, dan rasa aman psikologis agar ide-ide dapat dibagikan dengan bebas.

Bangun kepercayaan dan tanggung jawab: Tetapkan ekspektasi, berikan umpan balik, dan hargai pencapaian untuk memperkuat kekompakan tim.

Pantau kemajuan dan hasil: Gunakan alat untuk memantau tugas, tujuan, dan efisiensi kolaborasi, memastikan tim tetap selaras dan produktif.

Dorong pembelajaran berkelanjutan: Berikan kesempatan untuk pengembangan keterampilan dan pelatihan lintas bidang agar tim tetap adaptif. Gunakan Template Manajemen Tim ClickUp untuk memetakan peran tim, melacak kemajuan, dan menyelaraskan semua orang menuju tujuan bersama.

Berikut ini panduan langkah demi langkah untuk membentuk tim yang tetap solid dalam segala situasi:

1. Selaraskan tim Anda dengan tujuan yang jelas

Menurut sebuah studi McKinsey, mayoritas (82%) karyawan merasa bahwa memiliki tujuan itu penting, dan 72% merasa bahwa tujuan seharusnya lebih diutamakan daripada keuntungan.

Berikut adalah panduan untuk menghubungkan kinerja tim Anda dengan tujuan organisasi yang lebih luas:

Tentukan visi dan tujuan: Jelaskan visi dan tujuan tim secara jelas dan sampaikan secara rutin. Misalnya, Anda dapat memulai rapat tim bulanan dengan mengingatkan kembali misi organisasi dan alasan di balik apa yang Anda lakukan

Tetapkan tujuan SMART: Buatlah tujuan yang Spesifik, Terukur, Dapat Dicapai, Relevan, dan Berbatas Waktu yang selaras dengan misi tim

Hubungkan tugas dengan misi: Tunjukkan bagaimana tugas dan proyek individu berkontribusi terhadap misi atau tujuan yang lebih luas

Alat manajemen proyek dan tujuan seperti ClickUp dapat menjadi sumber daya yang sangat berguna di sini. Selain membantu mengatur tugas-tugas Anda, alat ini juga membangun hubungan yang jelas antara upaya individu dan hasil proyek. Alat ini membantu karyawan memvisualisasikan bagaimana pekerjaan mereka berkontribusi pada tujuan besar.

Mari kita pahami hal ini dengan sebuah contoh.

Misalkan Anda mengelola perusahaan SaaS, dan misi Anda adalah meningkatkan kesadaran merek serta mendorong keterlibatan melalui konten berkualitas tinggi. Tujuan SMART Anda bisa berupa peningkatan lalu lintas organik ke blog sebesar 20% dalam enam bulan ke depan.

Kini, Anda dapat membagi tujuan menjadi target-target yang lebih kecil, seperti riset kata kunci, analisis pesaing, pembuatan brief konten, penulisan blog, penyuntingan, penerbitan, dan pendistribusiannya di berbagai saluran media sosial. Tambahkan penanggung jawab untuk setiap target. Semua penanggung jawab dapat memantau kemajuan mereka melalui indikator visual.

Tetapkan tujuan, pecah menjadi target-target, dan biarkan karyawan memantau kemajuan mereka dengan ClickUp Goals

2. Pilih orang yang tepat

Pertimbangkan tiga faktor berikut ini untuk memilih orang-orang yang tepat untuk tim Anda:

Keterampilan dan keahlian

Tentukan dengan jelas keterampilan teknis atau profesional yang menjadi syarat mutlak bagi calon anggota tim. Kemudian, evaluasi kandidat berdasarkan kriteria tersebut. Misalnya, jika Anda membutuhkan seorang desainer grafis, idealnya Anda mencari seseorang yang memiliki portofolio yang kuat, mahir dalam perangkat lunak desain, dan memiliki pemahaman yang baik tentang branding dan estetika.

Sikap dan temperamen

Keterampilan dapat dipelajari, tetapi sikap dan kepribadian seringkali merupakan sifat bawaan. Carilah individu yang kolaboratif, terbuka terhadap masukan, dan fleksibel. Kualitas-kualitas ini memastikan bahwa anggota tim Anda dapat bekerja sama dengan baik, menangani kritik secara konstruktif, dan beradaptasi dengan perubahan atau tantangan tak terduga.

Selama proses rekrutmen, Anda dapat mengajukan pertanyaan perilaku untuk menilai sifat-sifat ini. Misalnya, Anda dapat menanyakan kepada calon karyawan bagaimana mereka menangani situasi tertentu, seperti: ‘Ceritakan tentang suatu saat ketika Anda bekerja dengan anggota tim yang tidak berkontribusi secara efektif. Bagaimana Anda menangani situasi tersebut, dan apa hasilnya?’

Kesesuaian budaya

Analisis sejauh mana nilai, keyakinan, dan perilaku seorang kandidat selaras dengan budaya tim Anda. Hal ini penting karena kesesuaian budaya dapat berdampak besar pada kepuasan kerja, kinerja, dan kekompakan tim secara keseluruhan.

Misalnya, jika perusahaan Anda mengutamakan inovasi dan perbaikan berkelanjutan, Anda akan membutuhkan anggota tim yang memiliki rasa ingin tahu, proaktif, dan nyaman dengan perubahan.

Keberagaman

Keragaman dalam keterampilan, latar belakang, dan perspektif merupakan ciri khas tim yang seimbang. Tim yang beragam membawa sudut pandang dan pengalaman yang berbeda, mendorong kreativitas berpikir, dan menawarkan solusi inovatif untuk masalah-masalah kritis.

Untuk menciptakan lingkungan yang benar-benar inklusif, sertakan individu dari berbagai latar belakang demografis, budaya, pendidikan, dan pengalaman profesional.

3. Sediakan ruang kolaboratif

Fondasi tim yang kuat terletak pada seberapa efektif anggota tim bertukar ide, menyelesaikan konflik, dan menggabungkan upaya mereka untuk menciptakan sesuatu yang bermakna.

Sebagai seorang manajer, Anda harus menyediakan ruang kerja kolaboratif yang menyatukan tim lintas fungsi. Hal ini sangat berguna bagi tim hybrid dan jarak jauh di mana jarak fisik dapat menyebabkan ketidakharmonisan.

Fitur kolaborasi real-time, komunikasi asinkron, berbagi umpan balik, dan sentralisasi informasi proyek yang penting dapat menjembatani potensi kesenjangan komunikasi dan membantu membangun tim yang unggul.

Berikut cara tim Anda dapat memanfaatkan fitur kolaborasi ClickUp:

Bekerja sama dengan anggota tim secara real-time, berbagi/menerima umpan balik secara asinkron melalui komentar, menugaskan tindakan, mengubah teks menjadi tugas yang dapat dilacak, dan buat pusat informasi terpusat (untuk menyimpan peta jalan proyek, wiki perusahaan, dan basis pengetahuan) dengan , berbagi/menerima umpan balik secara asinkron melalui komentar, menugaskan tindakan, mengubah teks menjadi tugas yang dapat dilacak, dan buat pusat informasi terpusat (untuk menyimpan peta jalan proyek, wiki perusahaan, dan basis pengetahuan) dengan ClickUp Docs

Bekerja sama dengan rekan tim baik dalam mode sinkron maupun asinkron menggunakan ClickUp Docs

Hindari panggilan yang tidak perlu dan utas komentar yang berbelit-belit yang hanya menimbulkan kebingungan. Buat rekaman layar singkat menggunakan ClickUp Clips , rekam narasi suara, dan bagikan kepada anggota tim yang hanya menimbulkan kebingungan. Buatrekam narasi suara, dan bagikan kepada anggota tim

Berikan/mintalah umpan balik yang spesifik, dapatkan transkrip otomatis dari catatan suara, dan atasi keraguan dengan lebih cepat menggunakan ClickUp Clips

Berikan umpan balik desain yang jelas dan cepat pada gambar menggunakan fitur pada gambar menggunakan fitur Proofing ClickUp —tambahkan, tetapkan, dan selesaikan komentar pada file PNG, GIF, JPEG, WEBP, video, atau PDF apa pun

Berikan umpan balik yang jelas mengenai gambar dengan fitur Proofing dari ClickUp

Setelah mengunggah file sebagai lampiran tugas, klik file tersebut untuk membukanya. Di pojok kanan atas, pilih ‘Tambahkan komentar’. Anda kemudian dapat mengklik di mana saja pada lampiran untuk menambahkan komentar. Fitur ini membantu menghilangkan kebingungan saat memberikan umpan balik desain di dalam ClickUp

Lakukan brainstorming, rencanakan proyek, susun fase-fase proyek, buat diagram, dan biarkan ide-ide Anda mengalir bebas di kanvas interaktif dengan ClickUp Whiteboards

Bekerja sama dalam mengembangkan ide menggunakan kanvas virtual ClickUp Whiteboards

Atur ide dan tugas dalam format non-linear, visualisasikan hubungan antar konsep, uraikan proyek menjadi tugas dan subtugas individu, serta buat struktur hierarkis dengan ClickUp Mind Maps , yang sangat cocok untuk kegiatan membangun tim

Kembangkan ide/proyek yang kompleks dan berikan struktur yang tepat dengan ClickUp Mind Maps

Selain alat-alat ini, Anda dapat mengakses perpustakaan template gratis ClickUp yang sangat lengkap. Anda dapat menyesuaikan kerangka kerja yang sudah jadi untuk menyederhanakan komunikasi dan manajemen tim:

Template Matriks Komunikasi dan Rapat Tim ClickUp

Pantau dengan cermat siapa yang bertanggung jawab atas tugas apa, atur saluran komunikasi (seperti rapat virtual, email, atau kolaborasi papan tulis), jadwalkan rapat, dan tetapkan tujuan rapat dengan Template Matriks Komunikasi dan Rapat Tim dari ClickUp.

Ini membantu Anda:

Optimalkan cara anggota tim berbagi informasi di antara mereka

Tetapkan prosedur standar untuk pertemuan rutin

Prioritaskan tugas-tugas penting dengan menetapkan tujuan komunikasi

Hal ini bermanfaat bagi tim berukuran menengah hingga besar, di mana memantau berbagai saluran komunikasi, pemangku kepentingan, dan prioritas yang saling bersaing dari satu titik kontak saja merupakan tantangan tersendiri.

📮 Wawasan ClickUp: Hampir 20% responden survei kami mengirim lebih dari 50 pesan instan setiap hari. Menurut penelitian oleh ClickUp, volume yang tinggi ini bisa menjadi tanda bahwa tim selalu sibuk dengan pertukaran pesan yang cepat—hal ini bagus untuk kecepatan, tetapi juga berisiko menimbulkan kelebihan beban komunikasi. Dengan alat kolaborasi terintegrasi ClickUp, seperti ClickUp Chat dan ClickUp Assigned Comments, percakapan Anda selalu terhubung dengan tugas yang tepat, sehingga meningkatkan visibilitas bagi semua anggota tim dan mengurangi kebutuhan akan tindak lanjut yang tidak perlu.

Template Rencana Manajemen Tim ClickUp

Dirancang untuk tim lintas fungsi, Template Rencana Manajemen Tim ClickUp membantu Anda melacak tugas yang sedang berjalan di seluruh departemen dan memantau kemajuannya secara real-time.

Berikut cara memanfaatkan kerangka kerja ini secara optimal:

Berikan tugas kepada anggota tim

Tentukan perkiraan waktu untuk setiap tugas, tetapkan tanggal jatuh tempo, dan tandai prioritas

Catat kinerja tim secara keseluruhan, pencapaian, masalah terkini, dan kemajuan dalam memenuhi komitmen

Dapatkan kejelasan tentang hambatan potensial dan atasi segera

4. Atasi tantangan dengan cepat

Setiap tim pasti menghadapi tantangan pada suatu saat, tetapi cara Anda mengatasinya dapat membuat perbedaan besar. Ciptakan lingkungan kerja di mana anggota tim merasa nyaman untuk membahas masalah dan hambatan. Dorong komunikasi terbuka agar Anda dapat menangani masalah sebelum memburuk.

Misalnya, jika seorang anggota tim kesulitan menangani tanggung jawab yang tumpang tindih, Anda dapat mengalokasikan sumber daya tambahan. Dengan cara ini, Anda dapat mengurangi beban tugas mereka dan tetap memenuhi tenggat waktu.

Ketika konflik atau masalah muncul, buatlah proses yang jelas untuk menyelesaikannya. Hal ini bisa sesederhana memberikan masukan langsung kepada manajer/pemimpin tim atau mengadakan pertemuan rutin (rapat harian/mingguan) untuk membahas hambatan yang dihadapi.

5. Perhatikan kesejahteraan karyawan Anda

Anda ingin membangun tim yang solid, tangguh, dan termotivasi untuk menghadapi tantangan apa pun.

Untuk memberikan kekuatan tersebut kepada mereka, Anda harus memprioritaskan kesejahteraan setiap anggota tim:

Dorong istirahat secara teratur untuk mencegah kelelahan dan masalah kesehatan

Berikan cuti berbayar yang memadai untuk mendorong istirahat dan pemulihan energi

Berikan akses ke program dukungan seperti layanan konseling, program kesejahteraan, atau pelatihan mindfulness, dan bantu mereka menjaga kesehatan mental mereka

Tetapkan ekspektasi yang realistis dan izinkan jadwal kerja yang fleksibel (jika memungkinkan) untuk mendorong keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi yang sehat

Apa Saja Praktik Terbaik untuk Membangun Tim yang Efektif?

📌 Ringkasan Singkat Pembentukan tim yang efektif berfokus pada pengakuan, rasa memiliki, kekuatan, dan pertumbuhan profesional: Hargai upaya dan pencapaian: Rayakan pencapaian penting dan buat program penghargaan resmi untuk meningkatkan semangat dan motivasi.

Ciptakan rasa kebersamaan: Kembangkan budaya inklusif, terapkan proses orientasi yang terencana dengan baik, dan dorong komunikasi terbuka untuk memperkuat kekompakan tim.

Identifikasi kekuatan masing-masing anggota tim: Gunakan penilaian dan inventarisasi keterampilan untuk menugaskan pekerjaan yang sesuai dengan kekuatan individu, sehingga meningkatkan kepercayaan diri dan kinerja.

Investasikan dalam pengembangan profesional: Dukung proses pembelajaran melalui rencana pengembangan, lokakarya internal, dan peluang pelatihan eksternal untuk meningkatkan keterampilan dan retensi karyawan.

1. Hargai upaya dan pencapaian

Menurut SurveyMonkey, 82% karyawan menganggap pengakuan sebagai bagian penting dari kebahagiaan di tempat kerja. Mengakui kerja keras meningkatkan semangat, memotivasi anggota tim, meningkatkan tingkat retensi, dan memperkuat tim Anda.

Berikut cara menerapkan praktik ini di tempat kerja Anda:

Rayakan pencapaian: Bisa sesederhana ucapan selamat selama rapat, bonus tunai, atau pesta besar untuk merayakan pencapaian proyek

Program pengakuan: Buat program seperti ‘Karyawan Terbaik Bulan Ini’ atau ‘Penghargaan Pemain Tim’ untuk secara resmi menghargai upaya luar biasa. Gunakan alat pengakuan karyawan untuk mempermudah proses mengidentifikasi dan menghargai anggota tim

Misalnya, Zappos, anak perusahaan Amazon yang terkenal dengan layanan pelanggan yang luar biasa, telah menguasai sistem pengakuan antar rekan kerja. Sebagai bagian dari program Zollar, anggota tim Zappos mendapatkan uang mainan dengan melakukan kegiatan sukarela, yang dapat mereka gunakan untuk membeli barang dari Zollar Store.

2. Ciptakan rasa memiliki

Penelitian BetterUp menemukan bahwa rasa memiliki di tempat kerja meningkatkan kinerja kerja sebesar 56% dan mengurangi risiko turnover sebesar 50%.

Jadi, ketika anggota tim merasa bahwa mereka adalah bagian penting dari organisasi dan bahwa kontribusi mereka berarti, mereka merasa lebih bahagia, lebih berkomitmen terhadap peran mereka, dan cenderung tidak akan keluar.

Berikut ini beberapa tips untuk menciptakan komunitas yang solid di tempat kerja Anda:

Budaya inklusif: Ciptakan lingkungan yang inklusif—selenggarakan kegiatan membangun tim seperti lokakarya kelompok, makan siang bersama tim, atau bahkan perjalanan singkat, dan dorong semua orang untuk berpartisipasi

Proses orientasi: Rancang proses orientasi yang membantu karyawan baru beradaptasi dengan lancar dan merasa diterima. Misalnya, Anda dapat menugaskan seorang mentor atau rekan kerja untuk membantu mereka menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja dan peran mereka selama beberapa minggu pertama

Komunikasi terbuka: Tetapkan Tetapkan strategi komunikasi yang transparan agar anggota tim dapat menyampaikan ide dan mengutarakan kekhawatiran mereka tanpa ragu. Gunakan alat kolaborasi jarak jauh untuk melakukan survei, menjadwalkan sesi pertemuan rutin, atau memberikan umpan balik/membahas masalah secara real-time atau asinkron

3. Identifikasi kekuatan masing-masing anggota tim

Saat menetapkan peran dan tanggung jawab, pertimbangkan keunggulan masing-masing karyawan. Memanfaatkan keunggulan mereka akan memungkinkan mereka mengasah keterampilan yang sudah dimiliki, membuat mereka lebih percaya diri, dan meningkatkan kinerja tim.

Berikut cara menerapkan praktik ini:

Penilaian kekuatan: Gunakan alat seperti Gunakan alat seperti Clifton StrengthsFinder (yang kini berganti nama menjadi StrengthsFinder 2.0) atau penilaian DISC untuk mengidentifikasi kekuatan dan preferensi anggota tim Inventarisasi keterampilan: Buatlah inventarisasi keterampilan atau matriks untuk memetakan kekuatan masing-masing anggota tim dan bagaimana hal tersebut selaras dengan kebutuhan proyek Manfaatkan kekuatan: Berikan tugas berdasarkan kekuatan masing-masing individu. Misalnya, seseorang yang mahir dalam komunikasi dapat memimpin presentasi klien, sementara Berikan tugas berdasarkan kekuatan masing-masing individu.seseorang yang mahir dalam komunikasi dapat memimpin presentasi klien, sementara seseorang yang teliti dapat menangani perencanaan proyek Pertemuan satu lawan satu: Lakukan pertemuan satu lawan satu secara rutin untuk membahas tujuan karier dan cara Anda dapat membantu mereka memanfaatkan kekuatan mereka (misalnya, dengan menawarkan pelatihan, alat bantu, atau bimbingan)

4. Investasikan dalam pengembangan profesional tim Anda

Tunjukkan minat yang besar terhadap pembelajaran dan pengembangan karyawan Anda.

Menurut Laporan Pembelajaran di Tempat Kerja LinkedIn 2024, perusahaan dengan budaya pembelajaran yang kuat memiliki tingkat retensi yang lebih tinggi (57%) dibandingkan perusahaan dengan budaya pembelajaran yang moderat (27%).

Berikut cara Anda dapat membangun praktik L&D yang kuat:

Buat rencana pengembangan: Bantu anggota tim menetapkan tujuan pengembangan pribadi serta keterampilan dan sumber daya yang mereka butuhkan untuk mencapainya

Sediakan pelatihan dan pendidikan: Selenggarakan lokakarya internal tentang topik-topik yang relevan dan dorong anggota tim untuk mengikuti kursus atau sertifikasi eksternal. Alokasikan waktu untuk pengembangan profesional selama jam kerja yang dapat ditagih guna mendorong pembelajaran

Contoh Aktivitas Pembentukan Tim yang Populer di Tempat Kerja

📌 Ringkasan Singkat Berikut ini adalah kegiatan praktis untuk memperkuat kolaborasi, komunikasi, dan keterlibatan: Virtual Escape Room: Selesaikan teka-teki secara daring untuk meningkatkan kerja sama tim dan komunikasi.

Dua Kebenaran dan Satu Kebohongan: Permainan pemecah kebekuan untuk membangun kedekatan dan keterlibatan.

Perburuan Harta Karun: Selesaikan tugas-tugas kreatif bersama-sama untuk mendorong kolaborasi.

All Tied Up: Tantangan fisik yang meningkatkan komunikasi dan kepemimpinan.

Pertunjukan Bakat: Tunjukkan keterampilan dan dorong kreativitas serta keseruan.

1. Ruang Pelarian Virtual

Tujuan: Meningkatkan kolaborasi tim, kemampuan pemecahan masalah, dan keterampilan komunikasi di antara anggota tim.

Persiapan: Gunakan platform online yang menawarkan ruang pelarian virtual (misalnya, The Escape Game) atau buat ruang yang disesuaikan menggunakan platform pembuatan media interaktif (misalnya, ThingLink).

Cara bermain:

1. Kelompokkan peserta (idealnya 4–6 anggota per tim)

2. Perkenalkan skenario atau tema ruang pelarian virtual (misalnya, memecahkan misteri atau melarikan diri dari rumah berhantu)

3. Berikan akses ke ruang virtual atau bagikan dokumen yang berisi petunjuk, teka-teki, dan tantangan

4. Anggota tim harus bekerja sama untuk memecahkan teka-teki, menemukan petunjuk tersembunyi, dan menyelesaikan tugas dalam batas waktu yang ditentukan (biasanya 30–60 menit)

5. Dorong mereka untuk berkomunikasi secara efektif, tentukan peran (seperti pencatat dan pemecah masalah), dan berkolaborasi untuk mengatasi tantangan

6. Selenggarakan diskusi dan evaluasi setelah pertandingan untuk membahas strategi, dinamika kelompok, dan kontribusi individu

2. Dua Kebenaran dan Satu Kebohongan

Tujuan: Membangun hubungan yang baik, mendorong percakapan di antara anggota tim, mencairkan suasana, dan meningkatkan keterlibatan karyawan.

Persiapan: Kumpulkan semua peserta di ruang rapat virtual atau ruang fisik, lalu mintalah setiap peserta untuk memikirkan dua hal yang benar dan satu hal yang tidak benar tentang diri mereka.

Cara bermain:

1. Jelaskan aturannya—setiap peserta bergiliran membagikan tiga pernyataan mereka (dalam urutan apa pun)

2. Setelah setiap anggota membagikan ketiga pernyataan tersebut, anggota tim lainnya mendiskusikan dan menebak pernyataan mana yang palsu

3. Setelah semua orang menebak, peserta mengungkapkan kebohongan dan membagikan kebenaran di balik setiap pernyataan.

4. Bergiliran sampai semua peserta telah berbagi

3. Perburuan Harta Karun

Tujuan: Mendorong kerja sama tim, pemecahan masalah, dan kreativitas.

Pengaturan:

Siapkan daftar barang atau tugas yang harus ditemukan atau diselesaikan oleh tim—jadilah kreatif!

Tentukan batas-batas atau area tempat perburuan harta karun akan berlangsung

Cara bermain:

1. Bagi peserta menjadi tim yang terdiri dari 3–5 orang

2. Bagikan daftar perburuan harta karun kepada setiap tim

3. Tetapkan batas waktu bagi tim untuk menyelesaikan perburuan (biasanya 30–60 menit)

4. Anggota tim harus bekerja sama untuk menemukan barang-barang atau menyelesaikan tugas-tugas yang tercantum dalam daftar

5. Tim dapat menggunakan alat komunikasi (seperti walkie-talkie atau aplikasi pesan) untuk berkoordinasi dan melaporkan kemajuan

6. Setelah batas waktu habis, kumpulkan semua tim dan tinjau temuan mereka. Berikan poin berdasarkan jumlah tugas yang diselesaikan atau barang yang ditemukan terbanyak

4. Semuanya Terikat

Tujuan: Mengembangkan keterampilan kerja sama tim, komunikasi, dan kepemimpinan melalui tantangan pemecahan masalah secara praktis.

Pengaturan:

Kumpulkan anggota tim di lokasi fisik

Bagi mereka menjadi kelompok-kelompok kecil beranggotakan 2-4 orang

Cara bermain:

1. Ikat tangan anggota tim satu sama lain menggunakan tali

2. Berikan mereka tujuan untuk dicapai sambil tetap menjaga interaksi fisik mereka. Bisa berupa menyelesaikan permainan papan atau teka-teki, atau melakukan tugas-tugas seperti membuat sandwich atau mengikat tali sepatu

3. Tim yang menyelesaikan tugas dalam waktu tercepatlah yang menang

5. Pertunjukan Bakat

Tujuan: Mendorong kreativitas dan ekspresi diri serta menemukan bakat-bakat tersembunyi.

Pengaturan:

Tentukan waktu dan tempat (secara daring atau luring) untuk pertunjukan bakat

Ajak peserta untuk mempersiapkan penampilan yang akan ditampilkan

Cara bermain:

1. Ajak setiap anggota tim untuk menunjukkan bakat mereka. Bisa berupa apa saja, mulai dari menari, bernyanyi, melukis, menulis puisi, menulis cerita, bercerita, rap, dan banyak lagi

2. Anda juga dapat mengubah acara ini menjadi kompetisi yang ramah dan mengundang juri untuk menilai penampilan

3. Berikan penghargaan atau suvenir kepada setiap peserta

💡 Tips pro: Saat Anda mengadakan permainan membangun tim (secara virtual atau tatap muka) berikutnya, gunakan Perangkat Lunak Manajemen Acara ClickUp . Kelola segala hal mulai dari perencanaan dan kolaborasi hingga pelaksanaan, dan kurangi beban kerja Anda!

Jaringan Anda adalah aset Anda, dan tim Anda adalah kekuatan Anda. Jaringan atau koneksi Anda mungkin mendatangkan prospek, tetapi tim Anda yang memelihara dan mempertahankan prospek tersebut dengan hasil kerja berkualitas tinggi. Oleh karena itu, menginvestasikan waktu, tenaga, dan sumber daya Anda dalam membangun tim adalah keputusan bisnis yang bijak.

Dan tahukah Anda? Membangun dinamika tim yang kuat menjadi lebih mudah jika Anda memiliki teknologi yang tepat dalam sistem Anda.

Dengan platform manajemen proyek dan kerja yang komprehensif seperti ClickUp, Anda dapat memberdayakan anggota tim untuk berkolaborasi sesuai keinginan mereka, berbagi ide, memantau kemajuan, fokus pada pertumbuhan pribadi mereka, dan masih banyak lagi.

FAQ (Pertanyaan yang Sering Diajukan)

Sebagian besar tim mulai melihat peningkatan dalam komunikasi dan kepercayaan dalam waktu 4–8 minggu jika kegiatan membangun tim dilakukan secara konsisten dan terintegrasi dengan pekerjaan nyata—bukan sekadar kegiatan sesekali. Dampak pada tingkat budaya biasanya membutuhkan waktu satu kuartal penuh.

Kesalahan yang paling umum adalah memaksa partisipasi, mengabaikan konflik yang ada, menganggap kegiatan sebagai “hanya untuk bersenang-senang” tanpa tindak lanjut, dan tidak menyelaraskan kegiatan membangun tim dengan tujuan bisnis yang sebenarnya.

Anda dapat memantau skor keterlibatan, tingkat retensi karyawan, metrik kolaborasi antar tim, partisipasi dalam rapat, dan kecepatan penyelesaian sebelum dan sesudah kegiatan untuk menilai dampak yang sesungguhnya.

Tim berkinerja tinggi biasanya mengadakan ritual keterlibatan ringan setiap minggu, kegiatan pembentukan tim yang terstruktur setiap bulan, dan kegiatan yang lebih mendalam yang berfokus pada budaya setiap kuartal untuk dampak yang berkelanjutan.

Ritual kolaborasi asinkron, permainan pemecahan masalah virtual, norma komunikasi yang terdokumentasi, dan sesi cek rutin di luar pekerjaan sangat efektif untuk tim yang tersebar—terutama jika dikelola di dalam ruang kerja terpusat seperti ClickUp untuk visibilitas tugas, pembaruan asinkron, dan pelacakan keterlibatan tim.