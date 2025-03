Bagaimana Menetapkan dan Menerapkan Tujuan Rekrutmen

Rekrutmen telah bertransformasi dari fungsi transaksional menjadi fungsi strategis. Masa-masa mengisi lowongan kerja sudah berakhir. Perekrut sekarang adalah arsitek dari jalur talenta, yang membentuk masa depan organisasi.

Menetapkan tujuan perekrutan dan akuisisi talenta yang jelas dan terukur sangat penting untuk menavigasi kompleksitas ini. Tujuan-tujuan ini berfungsi sebagai kompas, memandu para perekrut dalam menghadapi tantangan untuk menemukan, menarik, dan mempertahankan talenta terbaik di pasar yang kompetitif.

A laporan oleh Gartner menyatakan bahwa metode pencarian dan kumpulan kandidat tradisional kurang efektif, dan organisasi tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan talenta mereka dengan cara ini. Kita juga perlu menyelaraskan tujuan rekrutmen dengan masa depan untuk merekrut talenta yang sesuai kebutuhan, memprioritaskan kesehatan mental karyawan, dan menjunjung tinggi etika data dalam teknologi SDM.

Dalam artikel blog ini, kita akan membahas alat rekrutmen untuk membantu tim SDM Anda menetapkan tujuan dan proses rekrutmen dengan lebih cepat.

Apa itu Sasaran Rekrutmen?

Sasaran rekrutmen adalah tujuan strategis yang memandu upaya akuisisi talenta perusahaan. Tujuan ini berfungsi sebagai peta jalan untuk menarik, memilih, dan orientasi talenta terbaik yang selaras dengan tujuan bisnis organisasi secara keseluruhan.

Sasaran rekrutmen yang cerdas mendefinisikan hasil yang diinginkan dari proses perekrutan dan perekrutan serta menyediakan kerangka kerja untuk mengukur keberhasilan.

Jenis-jenis sasaran rekrutmen

sasaran rekrutmen dapat dikategorikan ke dalam berbagai jenis sasaran cerdas, masing-masing dengan fokus yang berbeda:* * Sasaran rekrutmen dapat dikategorikan ke dalam

Sasaran kuantitatif: Sasaran ini merupakan target terukur yang terkait dengan proses rekrutmen, seperti waktu yang dibutuhkan untuk mengisi posisi, biaya per perekrutan, dan tingkat penerimaan tawaran

Sasaran ini merupakan target terukur yang terkait dengan proses rekrutmen, seperti waktu yang dibutuhkan untuk mengisi posisi, biaya per perekrutan, dan tingkat penerimaan tawaran Sasaran kualitatif: Sasaran ini berfokus pada kualitas proses perekrutan dan hasilnya, termasuk pengalaman kandidat, deskripsi pekerjaan yang lebih baik, kualitas perekrutan, dan retensi karyawan

Sasaran ini berfokus pada kualitas proses perekrutan dan hasilnya, termasuk pengalaman kandidat, deskripsi pekerjaan yang lebih baik, kualitas perekrutan, dan retensi karyawan Sasaran strategis: Menyelaraskan rekrutmen dengan sasaran bisnis perusahaan yang lebih luas, seperti meningkatkan pangsa pasar, meluncurkan produk baru, atau berekspansi ke wilayah baru

Manfaat menetapkan tujuan rekrutmen

Menetapkan tujuan rekrutmen yang jelas dan terukur sangat penting untuk kesuksesan rekrutmen organisasi mana pun. Manfaatnya meliputi:

Peningkatan efisiensi: Membantu memfokuskan upaya rekrutmen pada area yang paling penting, mengurangi pemborosan waktu dan sumber daya

Membantu memfokuskan upaya rekrutmen pada area yang paling penting, mengurangi pemborosan waktu dan sumber daya Pengambilan keputusan yang lebih baik: Memberikan wawasan untuk mengoptimalkan strategi dan proses perekrutan

Memberikan wawasan untuk mengoptimalkan strategi dan proses perekrutan Peningkatan akuntabilitas: Menciptakan rasa tanggung jawab di antara tim rekrutmen

Menciptakan rasa tanggung jawab di antara tim rekrutmen Alokasi sumber daya yang lebih baik: Membantu mengalokasikan sumber daya secara efektif untuk mencapai hasil yang diinginkan

Membantu mengalokasikan sumber daya secara efektif untuk mencapai hasil yang diinginkan Selaras dengan tujuan bisnis: Tujuan rekrutmen yang selaras dengan strategi perusahaan secara keseluruhan berkontribusi pada kesuksesan perusahaan

Pentingnya Penetapan Tujuan dalam Rekrutmen

Penetapan tujuan yang efektif melibatkan lebih dari sekadar menetapkan target; ini juga melibatkan penyelarasan tujuan rekrutmen dengan strategi organisasi yang lebih luas.

**Dengan menetapkan hubungan yang jelas antara hasil rekrutmen dan tujuan bisnis, pemimpin SDM dapat menunjukkan nilai departemen dan mendapatkan dukungan untuk sumber daya dan inisiatif yang diperlukan. Penetapan tujuan juga menyediakan kerangka kerja untuk perencanaan sumber daya manusia .

Manajemen strategis dalam penetapan tujuan

Manajemen strategis adalah ujung tombak yang menghubungkan rekrutmen dengan visi organisasi yang lebih luas, lebih dari sekadar menyelaraskan tujuan; manajemen strategis adalah tentang menanamkan rekrutmen sebagai sebuah fungsi bisnis yang strategis.

Untuk benar-benar memaksimalkan dampak rekrutmen, para pemimpin SDM harus mengubah pola pikir mereka dan fokus pada membangun fungsi akuisisi talenta yang selaras dengan tujuan strategis organisasi.

Inovasi dan motivasi dalam mencapai tujuan rekrutmen

Inovasi adalah tentang menata ulang pengalaman kandidat, mengeksplorasi saluran sumber baru, dan memanfaatkan teknologi untuk merampingkan proses Masa depan rekrutmen terletak pada alat bantu yang didukung oleh AI, pengalaman virtual reality, dan wawasan berbasis data.

Memotivasi tim rekrutmen juga sama pentingnya. Ini adalah tentang menciptakan budaya berkinerja tinggi, mengakui pencapaian, dan memberikan peluang pertumbuhan. Memberdayakan perekrut untuk berpikir kreatif dan bertanggung jawab atas pekerjaan mereka sangat penting.

Banyak pemimpin SDM meremehkan kekuatan tim rekrutmen yang termotivasi. Dengan berinvestasi dalam pengembangan karyawan, menyediakan jalur karier yang jelas, dan mengakui kontribusi mereka, organisasi dapat menggunakan potensi penuh dari fungsi akuisisi talenta mereka.

Sasaran Perekrutan Utama untuk Sukses di Tahun 2024

Rekrutmen yang cerdas bukan hanya tentang mengisi posisi; ini tentang membangun tim impian. Mari kita bahas tujuan rekrutmen yang tidak hanya akan membantu Anda saat ini, namun juga akan tetap relevan di masa depan:

1. Meningkatkan kualitas perekrutan melalui perekrutan yang mengutamakan keterampilan

Pendekatan tradisional yang berpusat pada resume tidak lagi memadai. Untuk membangun tim yang berkinerja tinggi, organisasi harus mengalihkan fokus mereka ke perekrutan berbasis keterampilan.

Dengan memprioritaskan kemampuan dan kompetensi kandidat daripada jabatan dan kualifikasi akademis, perusahaan dapat mengidentifikasi individu yang sesuai dengan persyaratan peran.

Ini berarti memanfaatkan alat yang menilai keterampilan secara langsung, seperti tantangan coding, tinjauan portofolio, atau penilaian berbasis keterampilan.

Kita dapat menyimpulkan potensi keberhasilan dalam suatu pekerjaan dari keterampilan yang ada dan keterampilan potensial: keterampilan masa depan yang dapat dipelajari dengan mudah oleh kandidat berdasarkan keterampilan yang telah mereka miliki saat ini... Perusahaan yang ingin mulai menerapkan perekrutan berbasis keterampilan perlu menantang asumsi yang telah lama dipegang tentang seperti apa kandidat 'terbaik' itu, berdasarkan praktik perekrutan standar dan kriteria tradisional Autumn Krauss kepala Ilmuwan di SAP SuccessFactors

2. Mempercepat proses perekrutan

Agar tetap kompetitif, organisasi harus menyederhanakan proses perekrutan. Hal ini melibatkan penggunaan teknologi untuk mengotomatiskan tugas-tugas rutin, seperti pelacakan dan penjadwalan pelamar.

Menerapkan proses wawancara yang efisien, termasuk wawancara yang direkam sebelumnya dan wawancara panel, dapat secara signifikan mengurangi waktu perekrutan. Google Cloud telah menggunakan AI untuk meningkatkan pencocokan kandidat dan proses orientasi. Alih-alih memilah-milah resume yang tak terhitung jumlahnya, AI dengan cepat mengidentifikasi kandidat terbaik untuk peran tertentu. Lompatan teknologi ini telah memangkas waktu berjam-jam dalam proses perekrutan, sehingga para perekrut dapat fokus untuk membangun hubungan dan menilai kandidat secara lebih mendalam.

Kami terus memikirkan desain organisasi untuk Google secara luas dalam perekrutan... AI menjadi pusat dari setiap diskusi yang kami lakukan, dan hal ini mengubah cara kami berpikir tentang topik SDM tradisional untuk selamanya... Kami dapat menghabiskan lebih sedikit waktu untuk hal administratif-yang sayangnya, merupakan bagian terbesar dari beban SDM-ke lebih banyak interaksi antarmanusia, pemikiran yang strategis, kreatif, dan inovatif

Tracey Arnish, Kepala SDM untuk Google Cloud

3. Membangun program rujukan karyawan yang efektif

Program rujukan karyawan secara konsisten menghasilkan karyawan berkualitas tinggi dan waktu perekrutan yang lebih singkat.

Untuk membangun program rujukan yang efektif, organisasi harus memberikan insentif kepada karyawan untuk merujuk kandidat yang memenuhi syarat Hal ini dapat dicapai dengan menawarkan bonus rujukan yang menarik, memberikan penghargaan kepada pemberi rujukan terbaik, dan menciptakan proses rujukan yang lancar. Jefferson Healthcare yang berbasis di Washington, A.S., mengaitkan peningkatan yang signifikan dalam kandidat pekerjaan yang memenuhi syarat dengan perombakan baru-baru ini pada program rujukan karyawannya. Sejak dimulainya program ini pada tahun 2008, sistem perawatan kesehatan telah mengalami kesuksesan yang stabil, tetapi penyegaran kebijakan pada bulan April 2023 telah memperkuat dampaknya. Dengan meningkatkan bonus rujukan, Jefferson Healthcare telah memberikan insentif kepada karyawan yang ada untuk secara aktif melihat lowongan pekerjaan dan berpartisipasi dalam proses perekrutan, sehingga menghasilkan volume dan kualitas pelamar yang lebih tinggi.

4. Meningkatkan pencitraan perusahaan melalui jaringan strategis

Merek perusahaan yang kuat adalah magnet yang kuat untuk talenta terbaik. Jaringan strategis sangat penting untuk membangun reputasi perusahaan yang menarik. Dengan membina hubungan dengan para pemberi pengaruh di industri, pencari kerja, dan pemangku kepentingan lainnya, perusahaan dapat meningkatkan visibilitas mereka dan menarik banyak pelamar yang memenuhi syarat.

Menghadiri acara industri, konferensi, dan pameran karier memberikan kesempatan untuk membangun jaringan dengan kandidat potensial, menampilkan budaya perusahaan, dan mengumpulkan wawasan tentang tren industri. AEG Eropa, raksasa hiburan global, mengukuhkan reputasinya sebagai perusahaan terkemuka dengan meraih tempat yang didambakan dalam daftar The Sunday Times Best Companies to Work For. Komitmen perusahaan untuk menciptakan budaya keunggulan dan inklusivitas telah berperan penting dalam mencapai pengakuan ini. Survei internal baru-baru ini mengungkapkan skor keterlibatan karyawan sebesar 86% yang mengesankan, melampaui tolok ukur industri dengan selisih yang signifikan.

5. Berinvestasi dalam otomatisasi rekrutmen dan kecerdasan buatan untuk meningkatkan efisiensi

Dengan menggunakan otomatisasi dan AI, organisasi dapat menyederhanakan proses, meningkatkan efisiensi, dan meningkatkan pengambilan keputusan.

Sistem pelacakan pelamar, chatbot, dan alat bantu pencarian kandidat yang didukung AI dapat secara signifikan mengurangi beban administratif dan membebaskan perekrut untuk fokus pada aktivitas strategis. Analisis prediktif dapat digunakan untuk mengidentifikasi kumpulan talenta dan memperkirakan kebutuhan perekrutan. Phenom merevolusi proses perekrutan dengan chatbot berbasis AI . Dengan melibatkan kandidat dalam format percakapan, chatbot dengan cepat menilai keterampilan dan preferensi mereka, mencocokkannya dengan lowongan pekerjaan yang sesuai. Sistem cerdas ini tidak hanya menyederhanakan identifikasi kandidat tetapi juga mengotomatiskan penjadwalan, sehingga membebaskan perekrut untuk fokus membangun hubungan dan mengevaluasi talenta terbaik.

6. Memanfaatkan taktik pemasaran rekrutmen

Upaya pemasaran rekrutmen melibatkan upaya menarik dan melibatkan talenta terbaik melalui kampanye pemasaran yang ditargetkan. Dengan menciptakan pesan pencitraan merek perusahaan yang menarik dan mendistribusikannya melalui berbagai saluran, organisasi dapat membangun saluran talenta yang kuat.

Memanfaatkan pemasaran konten, media sosial, dan pemasaran email dapat membantu membangkitkan minat dan menarik kandidat yang berkualifikasi tinggi. **Pengalaman kandidat yang dipersonalisasi dapat menciptakan persepsi merek yang positif dan meningkatkan konversi. Kemitraan Truro-Colchester untuk Kemakmuran Ekonomi (TCPEP) telah berhasil menarik lebih dari 300 kandidat dokter ke wilayah tersebut melalui kampanye pemasaran yang ditargetkan. Bermitra dengan Nova Scotia Health, TCPEP memanfaatkan dana dari Kantor Perekrutan Profesional Kesehatan untuk menyoroti daya tarik daerah tersebut sebagai lokasi praktik medis. Dengan menampilkan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, peluang profesional, dan komunitas yang dinamis di Nova Scotia, kampanye ini berhasil menarik minat yang signifikan dari para dokter di seluruh dunia.

7. Membangun komunitas talenta yang dinamis dan beragam

Menciptakan tempat kerja yang beragam dan inklusif sangat penting untuk kesuksesan bisnis. Organisasi harus fokus pada membangun komunitas talenta yang mencerminkan keragaman target pasar.

Hal ini melibatkan mengimplementasikan inisiatif keragaman dan inklusi bermitra dengan organisasi keberagaman, dan memanfaatkan media sosial untuk menjangkau kumpulan talenta yang beragam.

8. Meminimalkan pergantian karyawan dengan menerapkan strategi retensi

Mengurangi pergantian karyawan sama pentingnya dengan menarik talenta terbaik. Organisasi harus fokus untuk menciptakan pengalaman karyawan yang positif, menawarkan paket kompensasi dan tunjangan yang kompetitif, dan memberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang

Program orientasi, manajemen kinerja, dan keterlibatan karyawan yang efektif sangat penting untuk mempertahankan talenta terbaik. Mengumpulkan umpan balik dari karyawan melalui survei dan wawancara keluar dapat membantu mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan menerapkan strategi retensi yang ditargetkan. Griswold, sebuah perusahaan perawatan rumah tangga, mengurangi perputaran karyawan sebesar 20% menggunakan AI.

Masalahnya? Tingkat pergantian perawat tahunan sekitar 80% di seluruh operasi Pennsylvania. Pergantian yang tinggi ini berdampak pada kualitas layanan dan biaya operasional.

Untuk mengatasi masalah ini, Griswold menerapkan TeamEngage, sebuah platform bertenaga AI dari WellSky. Sistem inovatif ini membuat pengalaman perawat menjadi lebih menyenangkan dengan memberikan poin kepada karyawan untuk tindakan positif seperti ketepatan waktu, penerimaan shift, dan pencapaian tujuan perawatan. Poin-poin ini dapat ditukarkan dengan kartu hadiah, sehingga menciptakan insentif yang nyata.

Baca juga: Template & Formulir SDM Gratis untuk Meningkatkan Proses SDM di Tahun 2024 Meskipun tujuan rekrutmen bisa sangat bervariasi berdasarkan tantangan dan peluang industri tertentu, daftar ini akan memberi Anda titik awal untuk menetapkan tujuan Anda sendiri dan mempekerjakan individu yang cocok untuk pekerjaan dan budaya organisasi.

Memanfaatkan Alat dan Sumber Daya dalam Mencapai Tujuan Rekrutmen

Dibutuhkan sebuah desa untuk mengikuti tren yang terus bergeser dalam fase evolusi akuisisi dan manajemen talenta. Anda tidak bisa melakukannya sendiri, dan Anda akan jauh lebih baik jika Anda melibatkan tim Anda dan berinvestasi pada alat yang tepat untuk pekerjaan tersebut. ClickUp adalah salah satu alat tersebut. ClickUp untuk Tim SDM menawarkan solusi komprehensif untuk menyederhanakan perekrutan, orientasi, offboarding, dan mengelola seluruh jalur talenta.

Perkuat dan ciptakan sistem yang relevan di masa depan untuk mengelola semua fungsi HR dari awal dengan ClickUp untuk Tim HR

Sistem ini dapat membantu Anda:

1. Merevolusi proses rekrutmen Anda

Libatkan talenta terbaik dengan sistem yang memusatkan informasi kandidat, lamaran, dan penjangkauan.

Tambahkan tahapan yang berbeda dan gunakan daftar periksa sederhana untuk menunjukkan kapan tugas selesai dengan Status Kustom ClickUp

Membuat Status Kustom ClickUp untuk melacak kemajuan kandidat melalui pipeline Anda, mulai dari kontak awal hingga penerimaan tawaran. Misalnya, buat pipeline rekrutmen dengan status seperti 'Sumber,' 'Penyaringan Telepon,' 'Wawancara di Tempat,' dan 'Tawaran Terkirim Tetapkan tugas untuk perekrut, manajer perekrutan, dan pewawancara, dan tetapkan tanggal jatuh tempo untuk memastikan kemajuan yang tepat waktu.

Buat otomatisasi untuk email antara karyawan, pelanggan, klien, vendor, dan mitra dengan ClickUp Automations

Gunakan Otomatisasi ClickUp untuk mengatur pemicu untuk mengirim email otomatis, menjadwalkan wawancara, dan memindahkan kandidat melalui tahapan-tahapan dengan mudah, misalnya, ketika kandidat menerima tawaran pekerjaan, secara otomatis membuat tugas-tugas orientasi dan menugaskannya ke departemen terkait.

2. Menerima karyawan baru dengan mudah

Berikan karyawan baru kesempatan untuk memberikan dampak lebih cepat dengan solusi orientasi terstruktur.

Buat tempat penyimpanan dokumen SDM yang rumit untuk karyawan dengan ClickUp Docs Gunakan Dokumen ClickUp untuk memusatkan informasi, kebijakan, dan prosedur penting perusahaan. Buat buku panduan karyawan digital, bagikan pesan selamat datang dari pimpinan, dan sediakan akses ke sumber daya yang relevan di satu tempat yang mudah diakses.

Docs mendukung kolaborasi waktu nyata, sehingga memungkinkan beberapa anggota tim SDM untuk berkontribusi dan mengedit dokumen secara bersamaan. Gunakan fitur fitur komentar untuk memberikan umpan balik dan saran. Gunakan sub-dokumen dan folder untuk mengatur informasi secara efektif.

💡Tip Profesional: Siapkan karyawan baru untuk sukses dengan templat ClickUp yang memudahkan transisi mereka ke peran baru dan biarkan mereka mendokumentasikan dampak yang mereka buat, sejak awal. Coba Templat Rencana 30-60-90 Hari ClickUp untuk memulai!

3. Meningkatkan kinerja karyawan

Dengan Tampilan ClickUp hR dapat memvisualisasikan seluruh jalur talenta dengan mudah dan sangat detail. Selain itu, kesederhanaan dan kejelasan visual dapat membantu mereka tetap berada di atas manajemen kinerja dan penilaian juga.

Bantu tim SDM membuat, mengelola, dan melacak tugas dengan ClickUp Views

Berikut ini adalah cara menggunakan ClickUp Views untuk manajemen kinerja:

Tampilan tabel : Buat gambaran umum yang komprehensif tentang metrik kinerja karyawan, termasuk sasaran, KPI, dan peringkat. Sesuaikan kolom untuk menampilkan informasi yang relevan seperti nama karyawan, departemen, periode kinerja, dan peringkat keseluruhan

Buat gambaran umum yang komprehensif tentang metrik kinerja karyawan, termasuk sasaran, KPI, dan peringkat. Sesuaikan kolom untuk menampilkan informasi yang relevan seperti nama karyawan, departemen, periode kinerja, dan peringkat keseluruhan Tampilan papan : Visualisasikan kinerja karyawan menggunakan papan bergaya Kanban. Buat tahapan seperti 'Melebihi Harapan', 'Memenuhi Harapan', dan 'Perlu Peningkatan' Seret dan letakkan nama karyawan di antara tahapan berdasarkan evaluasi kinerja

Tampilan daftar : Memprioritaskan tugas dan proyek untuk setiap karyawan. Buat kolom khusus untuk melacak tenggat waktu, kemajuan, dan status penyelesaian. Gunakan filter dan opsi pengurutan untuk mengidentifikasi karyawan yang berkinerja tinggi atau mereka yang membutuhkan dukungan tambahan Dasbor ClickUp memberikan gambaran umum terpusat tentang beban kerja karyawan, * memberikan gambaran umum terpusat tentang beban kerja karyawan, memberikan gambaran umum terpusat tentang beban kerja karyawan, memberikan gambaran umum terpusat tentang beban kerja karyawan KPI SDM produktivitas, dan kinerja untuk menyederhanakan analisis bagi Anda.

Buat dasbor khusus untuk memvisualisasikan metrik utama seperti jam kerja rata-rata, tingkat penyelesaian tugas, dan jadwal proyek dengan Dasbor ClickUp

Berikut ini beberapa contoh jenis dasbor yang bisa Anda siapkan untuk karyawan:

Tampilan beban kerja: Memantau distribusi beban kerja karyawan untuk mengidentifikasi potensi kelelahan atau penggunaan yang kurang. Gunakan filter untuk menganalisis beban kerja berdasarkan departemen, tim, atau individu

Memantau distribusi beban kerja karyawan untuk mengidentifikasi potensi kelelahan atau penggunaan yang kurang. Gunakan filter untuk menganalisis beban kerja berdasarkan departemen, tim, atau individu Tampilan Pelacakan Waktu: Melacak waktu yang dihabiskan untuk berbagai tugas dan proyek untuk mengidentifikasi aktivitas yang memakan waktu dan mengoptimalkan alur kerja

Melacak waktu yang dihabiskan untuk berbagai tugas dan proyek untuk mengidentifikasi aktivitas yang memakan waktu dan mengoptimalkan alur kerja Tampilan Produktivitas Individu: Menganalisis metrik kinerja individu, seperti tingkat penyelesaian tugas, waktu yang dihabiskan untuk tugas, dan pencapaian tujuan

4. Menghemat waktu untuk proses yang tidak praktis

Templat ClickUp menawarkan fondasi terstruktur untuk menyederhanakan berbagai proses HR. Sebagai contoh, HR dapat menggunakan template Templat Kandidat Perekrutan ClickUp untuk mengelola akuisisi talenta.

Bangun seluruh corong perekrutan Anda dengan mudah dengan Templat Kandidat Perekrutan ClickUp yang telah dibuat sebelumnya

Menemukan kandidat yang tepat untuk sebuah posisi pekerjaan bisa jadi hal yang menakutkan. Templat ini menyederhanakan proses rekrutmen Anda dan membantu Anda menemukan kandidat yang ideal.

Hubungkan alat aplikasi pilihan Anda (Google Formulir, Typeform, dll) ke ClickUp melalui Zapier untuk mengotomatiskan pembuatan tugas baru untuk setiap pelamar Ini menghilangkan entri data secara manual dan memastikan tidak ada kandidat yang lolos.

Templat ini menawarkan:

Status khusus: Lacak kemajuan setiap kandidat dengan status khusus seperti 'Dikirim,' 'Sedang Berlangsung,' 'Wawancara Telepon,' 'Tawaran,' dan 'Ditolak'

Lacak kemajuan setiap kandidat dengan status khusus seperti 'Dikirim,' 'Sedang Berlangsung,' 'Wawancara Telepon,' 'Tawaran,' dan 'Ditolak' Bidang khusus: Mengatur dan menambahkan atribut ke tugas perekrutan Anda, sehingga memudahkan untuk memvisualisasikan data kandidat

Mengatur dan menambahkan atribut ke tugas perekrutan Anda, sehingga memudahkan untuk memvisualisasikan data kandidat Tampilan khusus: Akses informasi dengan mudah dengan lima tampilan ClickUp yang berbeda, termasuk 'Pelacakan Pelamar SDM,' 'Tampilan obrolan,' 'Galeri Lengkap,' 'Daftar Lengkap,' dan 'Tampilan Daftar'

Akses informasi dengan mudah dengan lima tampilan ClickUp yang berbeda, termasuk 'Pelacakan Pelamar SDM,' 'Tampilan obrolan,' 'Galeri Lengkap,' 'Daftar Lengkap,' dan 'Tampilan Daftar' Manajemen proyek: Tingkatkan pelacakan kandidat dengan fitur-fitur seperti pelacakan waktu, tag, peringatan ketergantungan, dan email

Templat lain yang dapat Anda gunakan adalah templat Templat Rencana Aksi Perekrutan ClickUp .

Menerapkan strategi rekrutmen yang matang dengan Rencana Aksi Rekrutmen ClickUp

Menavigasi lanskap talenta membutuhkan pendekatan strategis. Templat ini memungkinkan Anda untuk melakukannya:

Menetapkan jalur yang jelas: Menguraikan peta jalan yang terperinci untuk seluruh proses rekrutmen

Menguraikan peta jalan yang terperinci untuk seluruh proses rekrutmen Mengoptimalkan pencarian kandidat: Mengidentifikasi metode yang paling efektif dan efisien untuk menemukan kandidat potensial

Mengidentifikasi metode yang paling efektif dan efisien untuk menemukan kandidat potensial Menyederhanakan proses: Memastikan proses rekrutmen berjalan selancar dan seefisien mungkin

Memastikan proses rekrutmen berjalan selancar dan seefisien mungkin Mempertahankan jadwal: Memanfaatkan jadwal yang terstruktur untuk menjaga proses rekrutmen sesuai jadwal

Tantangan dan Solusi dalam Menetapkan Tujuan Rekrutmen

Menetapkan tujuan rekrutmen yang efektif sangat penting untuk kesuksesan organisasi, namun penuh dengan tantangan. Memahami hambatan-hambatan ini dan menerapkan solusi strategis sangat penting bagi tim HR.

Tantangan umum: 1

Penyelarasan dengan tujuan bisnis: Menerjemahkan tujuan bisnis secara menyeluruh ke dalam metrik rekrutmen yang spesifik dapat menjadi tantangan tersendiri

Menerjemahkan tujuan bisnis secara menyeluruh ke dalam metrik rekrutmen yang spesifik dapat menjadi tantangan tersendiri Mengukur dampak rekrutmen: Mengukur dampak upaya rekrutmen terhadap hasil bisnis sering kali sulit dilakukan

Mengukur dampak upaya rekrutmen terhadap hasil bisnis sering kali sulit dilakukan Pasar talenta yang dinamis: Perubahan yang cepat dalam hal ketersediaan talenta, keterampilan, dan ekspektasi membuat sulit untuk menetapkan tujuan yang akurat dan berjangka panjang

Perubahan yang cepat dalam hal ketersediaan talenta, keterampilan, dan ekspektasi membuat sulit untuk menetapkan tujuan yang akurat dan berjangka panjang Ketersediaan dan kualitas data: Kurangnya data dan analisis yang dapat diandalkan dapat menghambat penetapan tujuan dan pengukuran kinerja

Kurangnya data dan analisis yang dapat diandalkan dapat menghambat penetapan tujuan dan pengukuran kinerja Menyeimbangkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang: Memprioritaskan kebutuhan perekrutan segera sambil mempertimbangkan kebutuhan talenta organisasi di masa depan dapat menjadi hal yang kompleks

Solusi untuk mengatasi tantangan:

Kemitraan strategis: Berkolaborasi erat dengan para pemimpin bisnis untuk menyelaraskan tujuan rekrutmen dengan tujuan organisasi

Berkolaborasi erat dengan para pemimpin bisnis untuk menyelaraskan tujuan rekrutmen dengan tujuan organisasi Pendekatan berbasis data: Menerapkan analisis data yang kuat untuk mengukur kinerja rekrutmen dan mengidentifikasi tren

Menerapkan analisis data yang kuat untuk mengukur kinerja rekrutmen dan mengidentifikasi tren Penetapan tujuan yang lincah: Mengadopsi pendekatan yang fleksibel dalam penetapan tujuan, yang memungkinkan penyesuaian berdasarkan perubahan kondisi pasar

Mengadopsi pendekatan yang fleksibel dalam penetapan tujuan, yang memungkinkan penyesuaian berdasarkan perubahan kondisi pasar Kecerdasan talenta: Berinvestasi pada alat dan sumber daya untuk mengumpulkan wawasan tentang ketersediaan talenta, keterampilan, dan tren kompensasi

Berinvestasi pada alat dan sumber daya untuk mengumpulkan wawasan tentang ketersediaan talenta, keterampilan, dan tren kompensasi Perbaikan berkelanjutan: Meninjau dan menyempurnakan sasaran rekrutmen secara teratur untuk memastikannya tetap relevan dan efektif

Menarik Bakat Terbaik Lebih Cepat dan Meningkatkan Pengalaman Kandidat dengan ClickUp

Organisasi dapat mengoptimalkan proses perekrutan dan membangun tim berkinerja tinggi dengan menyelaraskan tujuan dengan sasaran bisnis, mengukur kinerja, dan memanfaatkan wawasan berbasis data.

Masa depan rekrutmen ditandai dengan meningkatnya kompleksitas dan persaingan untuk mendapatkan talenta terbaik. Agar tetap unggul, tim SDM harus merangkul inovasi, memanfaatkan teknologi, dan fokus membangun merek perusahaan yang kuat. Memprioritaskan pengalaman kandidat dan karyawan di seluruh siklus hidup talenta akan menjadi kunci untuk menetapkan tujuan perekrutan di masa depan.

ClickUp menawarkan platform yang komprehensif untuk mendukung tujuan rekrutmen yang terus berkembang ini. Fitur-fitur manajemen tugas, kolaborasi, dan otomatisasi yang kuat memungkinkan tim HR untuk merampingkan proses, meningkatkan efisiensi, dan membuat keputusan berdasarkan data. Daftar ke ClickUp hari ini!