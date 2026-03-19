Anda tahu tim Anda membuat konten yang hebat, tetapi kalender Anda tetap kosong dalam waktu dua minggu.

Dan itulah masalah dalam pengolahan ulang konten. Satu materi berkualitas, seperti webinar, laporan, atau kisah pelanggan, dapat diubah menjadi puluhan aset, tetapi hanya jika alur kerjanya cukup jelas.

Template alur kerja daur ulang konten menjembatani kesenjangan antara “seharusnya” dan “sudah selesai.” Template ini mendefinisikan proses serah terima, format, langkah-langkah peninjauan, dan jadwal sehingga setiap konten baru membentuk alur kerja yang terintegrasi.

Dalam postingan ini, kami akan mengulas templat alur kerja daur ulang konten terbaik, kegunaan masing-masing templat, serta cara memilih templat yang tepat untuk tim Anda.

Templat Penggunaan Ulang Konten Sekilas

Apa Itu Alur Kerja Penggunaan Ulang Konten?

Alur kerja daur ulang konten adalah proses berulang dan bertahap untuk mengubah satu konten "inti" (seperti webinar, blog, podcast, laporan penelitian, atau demo produk) menjadi berbagai aset baru dalam berbagai format dan saluran

Ini menjelaskan dengan tepat:

Apa yang Anda daur ulang (aset sumber dan sudut pandang utamanya)

Bagaimana Anda membaginya (klip, kutipan, bagian, tema, poin penting)

Siapa yang bertanggung jawab atas setiap langkah (penulis, editor, desainer, tim media sosial, SEO, PMM, dll)

Di mana konten tersebut dipublikasikan (LinkedIn, YouTube, email, blog, komunitas, iklan)

Kapan akan diluncurkan (jadwal, ketergantungan, tahap tinjauan)

Bagaimana kualitas tetap konsisten (suara, pesan, persetujuan, pemeriksaan)

Bagaimana keberhasilan diukur (distribusi, keterlibatan, prospek, konversi)

🧠 Fakta Menarik: Kata “weblog” diciptakan pada tahun 1997, dan “blog” lahir pada tahun 1999 ketika seseorang secara bercanda memisahkannya menjadi “we blog.”

10 Template Alur Kerja Penggunaan Ulang Konten Terbaik

Mari kita lihat templat-templat terbaik yang membantu tim mengubah satu konten menjadi berbagai format dan saluran secara sistematis:

1. Template Rencana Konten ClickUp

Rencanakan konten pilar dan aset turunan dalam satu alur kerja menggunakan Template Rencana Konten ClickUp

Jika Anda sedang membangun strategi konten dari nol, tantangan terbesar Anda adalah tidak mengetahui apa yang Anda miliki atau apa yang bisa dihasilkan darinya. Template Rencana Konten ClickUp dirancang untuk tim pemasaran konten yang membutuhkan satu sistem untuk merencanakan, meninjau, dan mempublikasikan konten di berbagai format.

Selain itu, Anda dapat menggunakan templat ini untuk menandai konten pilar dan merencanakan aset turunan di ruang kerja yang sama.

Alasan Anda akan menyukai templat ini:

Gunakan Papan Persetujuan untuk memproses konten melalui tahap-tahap peninjauan tanpa kehilangan jejak siapa yang perlu memberikan persetujuan

Tandai setiap item dengan Pilar Konten, Jenis Konten , dan Aset yang Dibutuhkan , lalu saring kalender untuk mengelompokkan format yang serupa

Rencanakan tanggal publikasi secara visual di Kalender Konten, agar konten yang didaur ulang tetap konsisten sepanjang bulan

🚀 Cocok untuk: Tim pemasaran konten yang merencanakan konten pilar dan aset turunan dalam satu alur kerja yang terorganisir.

2. Template Kalender Posting ClickUp

Jadwalkan postingan yang telah didaur ulang di berbagai saluran dengan Template Kalender Posting ClickUp

Bagi manajer media sosial, kekacauan seringkali muncul karena harus mengelola banyak platform sekaligus. Anda memiliki postingan blog yang bagus, tetapi mengubahnya menjadi konten untuk seminggu di LinkedIn, Twitter, dan Instagram adalah proses manual yang tidak terorganisir.

Dapatkan jadwal visual yang jelas mengenai kapan dan di mana setiap konten yang didaur ulang akan dipublikasikan dengan Template Kalender Publikasi ClickUp.

Alasan Anda akan menyukai templat ini:

Seret dan lepas tugas untuk menjadwalkan ulang konten yang didaur ulang secara instan di berbagai platform menggunakan Tampilan Kalender ClickUp

Jaga agar konten evergreen Anda terus berputar secara otomatis tanpa pengaturan manual dengan ClickUp Recurring Tasks

Tambahkan Bidang Kustom ClickUp untuk “Platform,” “Format,” dan “Tautan Aset Sumber” agar setiap postingan tetap terorganisir dan terhubung

🚀 Cocok untuk: Manajer media sosial yang menjadwalkan konten daur ulang di berbagai saluran tanpa kehilangan visibilitas.

💡 Tips Pro: Gunakan ClickUp Brain MAX untuk mengubah satu postingan blog menjadi draf siap-platform untuk satu minggu penuh. Masukkan tautan blog (atau tempelkan bagian-bagian pentingnya), lalu gunakan fitur Talk-to-Text untuk dengan cepat memikirkan ide-ide menarik dan sudut pandang secara lisan. Brain MAX adalah asisten desktop berbasis AI Anda, dirancang untuk mengelola semua pekerjaan Anda di satu tempat terpusat. Aplikasi ini dapat mencari informasi di ClickUp, aplikasi kerja terhubung Anda, dan internet hanya dengan satu perintah. Anda bahkan dapat beralih ke model AI lain (seperti Claude atau ChatGPT) saat membutuhkan hasil yang berbeda untuk platform yang berbeda.

3. Template Blog Media Sosial ClickUp

Ubah postingan blog menjadi cuplikan dan visual yang siap dibagikan di media sosial dengan Template Blog Media Sosial ClickUp

Bayangkan ini: Anda baru saja menerbitkan artikel blog yang luar biasa, tetapi kalender media sosial Anda kosong untuk minggu ini. Pernah mengalami hal seperti ini?

Ubah setiap postingan blog menjadi kampanye mini dengan Template Blog Media Sosial ClickUp. Template ini menyediakan alur kerja untuk secara sistematis mengambil kutipan, poin-poin penting, dan visual untuk setiap platform media sosial. Alih-alih menganggap media sosial sebagai hal yang sekunder, Anda dapat mengintegrasikannya ke dalam proses produksi blog Anda.

Alasan Anda akan menyukai templat ini:

Hubungkan tugas posting blog dengan tugas turunan media sosialnya menggunakan Fitur Ketergantungan Tugas ClickUp , sehingga tim media sosial tahu persis kapan sebuah posting siap untuk diadaptasi

Gunakan ClickUp Docs untuk menyusun teks media sosial langsung di samping postingan blog asli, sehingga semua teks terkait tetap terpusat di satu tempat

Beritahu anggota tim secara otomatis atau ubah status tugas dengan ClickUp Automations , yang memicu alur kerja daur ulang konten media sosial

🚀 Cocok untuk: Tim konten yang mengubah setiap postingan blog menjadi kampanye mini media sosial yang terkoordinasi.

💡 Tips Pro: Manfaatkan AI ClickUp Brain sebagai asisten penulisan Anda; AI ini dapat dengan cepat menghasilkan variasi konten yang sudah ada untuk digunakan di saluran media sosial dan lainnya! Buat beberapa variasi konten berdurasi pendek dari konten panjang Anda menggunakan ClickUp Brain

👀 Tahukah Anda? HubSpot menyatakan bahwa memperbarui postingan lama dapat menjadi pendorong pertumbuhan: mereka melaporkan peningkatan rata-rata sebesar +106% pada tampilan organik bulanan untuk postingan lama yang dioptimalkan, serta peningkatan lebih dari dua kali lipat pada jumlah prospek dari pembaruan tersebut.

4. Template Manajemen Konten ClickUp

Sentralisasikan aset konten dengan pelacakan status, kepemilikan, dan kinerja menggunakan Template Manajemen Konten ClickUp

Seiring pertumbuhan perpustakaan konten Anda, strategi manajemen pengetahuan yang buruk dapat mengubahnya menjadi kuburan digital. Anda memiliki ratusan aset, tetapi tidak ada cara mudah untuk mengetahui mana yang telah didaur ulang, mana yang memiliki potensi yang belum dimanfaatkan, dan mana yang sudah usang.

Buat repositori konten terpusat dengan Template Manajemen Konten ClickUp. Template ini memberikan Anda sumber informasi tunggal yang akurat dengan pelacakan status, kepemilikan, dan catatan kinerja untuk setiap aset.

Alasan Anda akan menyukai templat ini:

Pisahkan pekerjaan berdasarkan aliran konten (blog, media sosial, email, situs web) sambil tetap menjaga semuanya terhubung dalam satu ruang kerja

Gunakan Tampilan Kalender ClickUp untuk menjadwalkan tanggal publikasi dan mendeteksi celah dalam frekuensi posting Anda sejak dini

Lacak tujuan, saluran, tautan, anggaran, dan pengeluaran untuk setiap item, sehingga pembahasan kinerja menjadi lebih mudah di kemudian hari

🚀 Cocok untuk: Tim yang mengelola perpustakaan konten besar dan membutuhkan satu sumber informasi terpercaya untuk pengolahan ulang, kepemilikan, dan kinerja.

🚀 Bonus ClickUp: Atur ClickUp Super Agent untuk dijalankan setiap minggu dan memindai perpustakaan Anda untuk mencari aset yang belum didaur ulang, tidak memiliki catatan kinerja, atau terlihat usang. Kemudian, minta sistem mengirimkan daftar “tindakan selanjutnya” singkat melalui pesan langsung (DM) kepada Anda, dan hanya setelah Anda menyetujui, sistem akan membuat tugas daur ulang, memperbarui status, dan menandai pemilik tugas. Anda mengontrol siapa yang dapat menggunakannya, apa yang dapat diaksesnya, dan setiap tindakan dicatat dengan proses persetujuan untuk langkah-langkah kritis. Ingin melihat lebih jelas apa yang bisa dilakukan oleh Super Agents? Berikut adalah video dari Greg Swan, Manajer Konten Senior kami, yang menunjukkan bagaimana ia membangun mesin konten otonom dengan ClickUp Super Agents!

5. Template Peningkatan Skala Produksi Konten ClickUp

Tingkatkan produksi konten dalam volume besar dan integrasikan pengolahan ulang konten dengan Template Peningkatan Produksi Konten ClickUp

Bagi tim yang sedang berkembang, tekanan untuk meningkatkan produksi konten dapat menyebabkan kelelahan dan hasil kerja yang kurang rapi. Anda membutuhkan sistem yang lebih cerdas yang dapat meningkatkan efisiensi dalam proses Anda.

Dengan Template Peningkatan Produksi Konten ClickUp, Anda kini dapat meningkatkan produksi konten dalam volume besar dan menjadikan daur ulang konten sebagai standar.

Alasan Anda akan menyukai templat ini:

Lacak konten melalui tahap-tahap seperti “Pembuatan,” “Peninjauan,” “Penggunaan Ulang,” dan “Distribusi” menggunakan Tampilan Papan Kanban ClickUp

Lihat siapa yang sedang mengerjakan apa dan seimbangkan tugas di seluruh tim untuk mencegah kemacetan dengan ClickUp Workload View

Pindahkan tugas secara otomatis ke tahap berikutnya, tetapkan tugas daur ulang konten kepada orang yang tepat, dan beri tahu pemangku kepentingan saat konten sudah siap dengan ClickUp Automations

🚀 Cocok untuk: Tim konten yang sedang berkembang yang ingin meningkatkan output sambil menjadikan daur ulang konten sebagai bagian dari proses produksi standar.

📮ClickUp Insight: 30% pekerja percaya bahwa otomatisasi dapat menghemat 1–2 jam per minggu, sementara 19% memperkirakan hal itu dapat membebaskan 3–5 jam untuk pekerjaan yang mendalam dan terfokus. Bahkan penghematan waktu sekecil apa pun akan bertambah: hanya dengan menghemat dua jam setiap minggu, Anda akan menghemat lebih dari 100 jam per tahun—waktu yang dapat digunakan untuk berkreasi, berpikir strategis, atau pengembangan diri. 💯Dengan AI Agents dan ClickUp Brain, Anda dapat mengotomatiskan alur kerja, menghasilkan pembaruan proyek, dan mengubah catatan rapat menjadi langkah-langkah tindak lanjut yang dapat dilaksanakan—semuanya dalam platform yang sama. Tidak perlu alat atau integrasi tambahan—ClickUp menghadirkan semua yang Anda butuhkan untuk mengotomatiskan dan mengoptimalkan hari kerja Anda di satu tempat. 💫 Hasil Nyata: RevPartners berhasil memangkas 50% biaya SaaS mereka dengan menggabungkan tiga alat ke dalam ClickUp—mendapatkan platform terpadu dengan fitur lebih banyak, kolaborasi yang lebih erat, dan sumber data tunggal yang lebih mudah dikelola dan diskalakan.

6. Template Kalender Editorial ClickUp

Rencanakan konten turunan dalam satu kalender dengan Template Kalender Editorial ClickUp

Tim editorial sering kali kesulitan menyelaraskan rencana konten jangka panjang mereka dengan tugas harian dalam mengolah ulang konten. Kalender editorial menampilkan rencana besar, tetapi aset-aset kecil yang diolah ulang tersimpan di spreadsheet atau daftar tugas terpisah.

Solusinya, gunakan Template Kalender Editorial ClickUp. Anda dapat merencanakan konten turunan bersamaan dengan konten asli, sehingga Anda mendapatkan gambaran lengkap tentang ekosistem konten Anda dalam satu kalender.

Alasan Anda akan menyukai templat ini:

Visualisasikan peta jalan konten Anda secara keseluruhan selama beberapa minggu dan bulan, termasuk aset utama dan aset turunan

Bekerja sama dan berikan anotasi pada tinjauan untuk gambar, video, dan PDF sebelum diolah ulang dengan ClickUp Proofing

Lacak “Format Konten,” “Status Penggunaan Ulang,” dan “Saluran yang Ditugaskan” untuk melihat secara tepat bagaimana setiap konten diolah

🚀 Cocok untuk: Tim editorial yang merencanakan konten pilar dan turunan secara bersamaan dalam satu kalender bersama.

7. Template Rencana Konten Media Sosial ClickUp

Rencanakan posting media sosial berdasarkan tanggal dan tetapkan penanggung jawab dengan Template Rencana Konten Media Sosial ClickUp

Template Rencana Konten Media Sosial ClickUp dirancang untuk tim media sosial dan pemasar konten yang membutuhkan cara berbasis tanggal untuk merencanakan postingan, menetapkan penanggung jawab, dan menerbitkan sesuai jadwal. Ini adalah daftar yang ringkas dan efektif saat Anda mendaur ulang satu konten menjadi beberapa postingan media sosial sepanjang minggu atau bulan.

Setiap postingan terdaftar sebagai Tugas ClickUp tersendiri, sehingga Anda dapat melacak tenggat waktu, prioritas, dan siapa yang akan mempublikasikannya. Anda juga dapat menyertakan tautan aset sumber (blog, webinar, podcast, buletin) langsung di dalam tugas tersebut, lalu membuat variasi sebagai subtugas.

Alasan Anda akan menyukai templat ini:

Buat tampilan terpisah di ClickUp untuk Instagram, LinkedIn, TikTok, dan lainnya, sehingga Anda dapat menyesuaikan rencana Anda untuk setiap saluran

Kelompokkan konten yang telah diolah ulang yang terkait ke dalam folder kampanye agar inisiatif Anda tetap terorganisir

Gunakan ClickUp Brain untuk membuat variasi konten yang disesuaikan dengan platform tertentu, seperti mengubah postingan LinkedIn yang formal menjadi tweet yang santai

🚀 Cocok untuk: Tim media sosial yang mendaur ulang satu aset sumber menjadi beberapa postingan di berbagai saluran dan tanggal.

💡 Tips Pro: Memperluas jangkauan audiens akan meningkatkan permintaan konten dan membuat Anda kewalahan dalam mengambil keputusan. AI menyederhanakan pertumbuhan ini dengan mempercepat proses kreatif dan mengotomatiskan analisis data, sehingga membantu kreator mengubah postingan yang sukses menjadi aset yang selalu relevan tanpa menemui hambatan. Tonton video ini untuk melihat bagaimana para kreator menggunakan AI untuk merencanakan dan memperluas produksi konten.

8. Copy.ai: Mengolah Ulang Konten di Berbagai Saluran

Jika tim Anda ingin tetap berada dalam alur kreatif mereka, tetapi Anda membutuhkan cara untuk melacak proses mereka, maka Template Repurpose Content Across Channels dari Copy.ai adalah titik awal yang baik.

Alat ini memandu pengguna dalam mengubah satu konten menjadi berbagai format berbasis teks menggunakan prompt penulisan yang didukung AI. Alat ini sangat berguna untuk dengan cepat menghasilkan variasi konten untuk media sosial, buletin email, dan teks iklan di dalam ekosistem Copy.ai.

Alasan Anda akan menyukai templat ini:

Hasilkan berbagai sudut pandang, daya tarik, dan versi ulang dari satu sumber konten

Struktur berbasis prompt memudahkan untuk meninjau, mengedit, dan menyetujui draf

Gunakan kembali sumber konten yang sama untuk memastikan nada dan poin utama tetap konsisten saat Anda mengembangkan aset-aset baru

🚀 Cocok untuk: Tim yang ingin melakukan penulisan ulang dengan bantuan AI dan variasi saluran tanpa harus meninggalkan alur kerja penulisan mereka.

9. Template Panduan Distribusi & Penggunaan Ulang Konten SEO oleh Miro

melalui Miro

Mencoba menjelaskan strategi daur ulang konten yang rumit melalui panggilan video atau dalam dokumen panjang hanya akan menimbulkan kebingungan. Ketidakselarasan ini berujung pada pelaksanaan yang tidak optimal.

Template Panduan Distribusi & Penggunaan Ulang Konten SEO dari Miro ditujukan untuk tim yang berpikir secara visual. Template ini menyediakan papan tulis kolaboratif untuk memetakan jalur transformasi konten, sehingga sangat cocok untuk sesi strategi dan penyelarasan tim. Anda dapat memetakan secara visual bagaimana satu aset mengalir ke aset lainnya.

Alasan Anda akan menyukai templat ini:

Letakkan satu aset "pilar" di tengah, lalu kembangkan ke format-format pendukung

Rekan tim dapat menambahkan catatan tempel untuk saluran, audiens, dan menggunakan kembali sudut pandang secara real-time

Duplikat papan tersebut per kampanye atau per kuartal, lalu sesuaikan struktur yang sama

🚀 Cocok untuk: Tim yang lebih menyukai kolaborasi visual saat merencanakan bagaimana satu aset konten didistribusikan dan didaur ulang.

10. Template Alur Kerja Penggunaan Ulang Konten oleh Meegle

melalui Meegle

Template Alur Kerja Penggunaan Ulang Konten dari Meegle memberikan tim alur kerja terstruktur untuk meninjau konten yang ada, mengelompokkannya berdasarkan audiens dan platform, mengubahnya menjadi format baru, dan mendistribusikannya secara sistematis.

Ini berguna bagi tim yang menginginkan proses daur ulang konten yang dapat diulang, alih-alih harus membangun alur kerja dari awal untuk setiap kampanye.

Alasan Anda akan menyukai templat ini:

Mulailah dengan meninjau konten yang sudah ada dan mengidentifikasi aset mana yang layak untuk didaur ulang, sehingga tim Anda dapat fokus pada konten yang memiliki potensi penggunaan ulang tertinggi

Atur konten berdasarkan audiens target, format, dan saluran tujuan sebelum produksi dimulai, sehingga pelaksanaan menjadi lebih terarah

Pantau kinerja aset yang telah didaur ulang dari waktu ke waktu dan gunakan wawasan tersebut untuk menyempurnakan keputusan konten Anda selanjutnya

🚀 Cocok untuk: Tim pemasaran dan ahli strategi konten yang sedang membangun proses terstruktur dan dapat diulang untuk mengubah konten yang sudah ada menjadi aset multi-platform.

Cara Memilih Template Penggunaan Ulang Konten yang Tepat

Anda sudah melihat berbagai pilihan, tetapi kini Anda mengalami kebingungan dalam mengambil keputusan.

Memilih templat yang salah bisa lebih buruk daripada tidak menggunakan templat sama sekali. Jika terlalu rumit, tim Anda akan meninggalkannya. Jika terlalu sederhana, templat tersebut tidak akan menyelesaikan masalah inti Anda. Jangan biarkan pencarian templat yang “sempurna” menghentikan Anda untuk memulai.

Alih-alih mencari solusi yang serba bisa, fokuslah pada apa yang dibutuhkan tim Anda saat ini.

Berikut cara memilih yang tepat.

Pertimbangkan kebutuhan utama Anda: Apakah Anda berfokus pada perencanaan tingkat tinggi atau pelaksanaan sehari-hari? Untuk perencanaan, templat Kalender Editorial atau Rencana Konten memberikan gambaran besar. Untuk pelaksanaan, templat Peningkatan Produksi Konten atau Manajemen Konten memastikan tugas-tugas tetap berjalan

Sesuaikan templat dengan tahap alur kerja Anda: Jika Anda baru memulai, mulailah dengan templat Rencana Konten untuk memetakan apa yang sudah Anda miliki. Jika Anda sedang mengembangkan proses yang sudah ada, templat Peningkatan Produksi Konten akan membantu Anda mengintegrasikan daur ulang konten ke dalam alur kerja default Anda

Coba dulu sebelum memutuskan: Mulailah dengan satu templat dan sesuaikan sesuai kebutuhan. Sebagian besar tim menemukan bahwa menyesuaikan satu templat yang fleksibel dengan proses mereka jauh lebih efektif daripada mencoba mengelola beberapa kerangka kerja yang kaku

⭐️ AI dapat membuat alur kerja konten Anda lebih efisien dan efektif. Video ini membantu Anda memahami cara-cara memanfaatkan AI dalam proses pemasaran konten Anda:

📮Wawasan ClickUp: 37% responden kami menggunakan AI untuk pembuatan konten, termasuk penulisan, penyuntingan, dan email. Namun, proses ini biasanya melibatkan perpindahan antar berbagai alat, seperti alat pembuat konten dan ruang kerja Anda. Dengan ClickUp, Anda mendapatkan bantuan penulisan yang didukung AI di seluruh ruang kerja, termasuk email, komentar, obrolan, Dokumen, dan lainnya—semuanya sambil mempertahankan konteks dari seluruh ruang kerja Anda.

Sistematisasikan Mesin Konten Anda dengan ClickUp

Sebuah templat menunjukkan prosesnya, tetapi Anda tetap memerlukan alat yang tepat untuk melaksanakannya. Tantangan sesungguhnya adalah memastikan alur kerja daur ulang konten Anda berjalan lancar tanpa menghasilkan lebih banyak spreadsheet dan dokumen yang terpisah-pisah.

Template alur kerja daur ulang konten menghilangkan keraguan, menunjukkan konten apa yang ada, apa yang bisa dihasilkan darinya, dan siapa yang bertanggung jawab. Namun, agar prosesnya berjalan lancar, Anda perlu menjalankannya di ruang kerja di mana semuanya terhubung.

Kelola seluruh siklus hidup konten Anda di satu tempat dengan ClickUp. Hubungkan dokumen Anda dengan tugas untuk membuat postingan media sosial, klip video, dan infografis. Pantau kemajuan di kalender bersama, berikan umpan balik langsung pada aset kreatif melalui fitur proofing. Dengan dukungan AI, mempercepat proses Anda menjadi semudah membalikkan telapak tangan.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Kalender konten menunjukkan kapan konten akan dipublikasikan, sedangkan alur kerja daur ulang konten adalah proses pembuatan berbagai aset yang mengisi kalender tersebut.

Gunakan Bidang Kustom ClickUp khusus atau Hubungan Tugas ClickUp untuk menghubungkan konten turunan kembali ke konten aslinya. Hal ini menciptakan riwayat konten yang jelas yang dapat Anda saring dan lacak dengan mudah.

Mulailah dengan satu templat yang fleksibel dan sesuaikan sesuai kebutuhan. Menggunakan terlalu banyak templat hanya akan menimbulkan kerumitan yang tidak perlu dan membebani proses kerja tim Anda.

Pantau dua metrik utama: penghematan waktu dengan membandingkan waktu yang dibutuhkan untuk membuat konten turunan dibandingkan dengan konten asli, serta jangkauan yang diperoleh dengan menjumlahkan tingkat keterlibatan di seluruh versi yang didaur ulang.