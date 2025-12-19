Cara Mengotomatisasi Penggunaan Ulang Konten dengan AI untuk Pemasaran yang Skalabel

Diperlukan antara 8 hingga 50 titik sentuh untuk melakukan penjualan: yaitu, mengubah prospek atau pengguna tidak aktif menjadi pelanggan aktif.

Sebagai bagian dari tim konten, saya tahu pasti bahwa semua orang lebih sibuk dari sebelumnya. Membuat lebih banyak konten bukanlah solusinya.

Repurposing konten menjadi solusi. AI memudahkan semua orang.

Terlalu bagus untuk menjadi kenyataan? Di bawah ini, saya akan menunjukkan kepada Anda cara mengotomatisasi pengolahan ulang konten menggunakan AI, tanpa membuang-buang sumber daya atau waktu Anda.

⭐ Template Terpilih

Sulit melacak proyek pengolahan ulang konten Anda di antara anggota tim yang berbeda dan tenggat waktu? Gunakan Template Rencana Konten ClickUp untuk mengelola semua konten mulai dari pembuatan awal hingga publikasi akhir. Visualisasikan garis waktu konten Anda dalam 4+ tampilan berbeda dan lacak kemajuannya dalam satu dasbor terpusat.

Dapatkan template gratis Kelola pembuatan konten, distribusi, dan segala hal di antaranya dengan Template Rencana Konten ClickUp.

Apa Itu Repurposing Konten (dan Mengapa Hal Ini Lebih Penting dari Sebelumnya)

Repurposing konten adalah proses mengadaptasi secara strategis sebuah konten ke dalam berbagai format untuk platform yang berbeda. Misalnya, Anda mengambil sebuah blog yang berkinerja tinggi dan mengonversinya menjadi serangkaian buletin, posting media sosial, atau video interaktif, tergantung pada apa yang disukai audiens Anda untuk dikonsumsi.

Marketer cerdas menggunakan teknologi ini untuk memperpanjang umur pakai aset konten bernilai tinggi secara keseluruhan.

Keuntungan utama dari pengolahan ulang konten dengan AI adalah siapa pun dapat menggunakannya: mulai dari pemasar pemula hingga eksekutif tingkat menengah dan senior.

Inilah alasan mengapa Anda dan tim Anda harus mendaur ulang konten:

Jangkau audiens yang berbeda : Ubah konten yang sudah ada menjadi berbagai format untuk menjangkau audiens target Anda melalui metode konsumsi yang mereka sukai (video, media sosial, artikel pendek, artikel panjang) tanpa perlu mengulang penelitian dan strategi.

Mengurangi biaya pembuatan : Tim Anda dapat mengubah konten yang sudah ada menjadi berbagai format dengan biaya yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan mengembangkan materi baru.

Bangun pesan yang konsisten : Konten yang diolah ulang memperkuat nilai inti bisnis Anda di berbagai titik sentuh tanpa terdengar sama di mana-mana.

Maksimalkan ROI konten : Repurposing membantu Anda memaksimalkan nilai investasi konten Anda dengan mengubah konten yang abadi menjadi beberapa aset yang menghasilkan pendapatan.

Meningkatkan kinerja SEO: Konten yang diolah ulang menciptakan berbagai titik masuk dan peluang tautan internal yang dapat meningkatkan kehadiran digital Anda secara keseluruhan.

Hambatan Umum dalam Penggunaan Ulang Konten untuk Tim Pemasaran

Repurposing konten terdengar mudah secara teori. Saya mengerti. Tapi jika Anda melakukannya untuk pertama kalinya, mungkin akan terasa membingungkan.

Inilah area di mana saya melihat sebagian besar tim pemasaran mengalami kesulitan:

Mengidentifikasi konten yang akan diolah ulang : Tantangan dimulai dengan mengidentifikasi konten mana yang akan diolah ulang dan ke dalam format apa, yaitu, memprioritaskan satu jenis konten daripada yang lain.

Adaptasi format manual : Setiap platform memiliki persyaratan dan ekspektasi audiensnya sendiri—mengadaptasi konten secara manual untuk setiap saluran sangat memakan waktu (terkadang lebih lama daripada membuat konten baru).

Ketidakkonsistenan suara merek : Menyesuaikan konten di berbagai platform tanpa mengorbankan suara merek atau melemahkan pesan inti merupakan tantangan.

Kesenjangan kontrol kualitas : Di tengah proses transformasi, konten yang diolah ulang seringkali kehilangan dampak, konteks, atau akurasi yang seharusnya disampaikan.

Masalah koordinasi: Menerbitkan konten yang diolah ulang di berbagai platform memerlukan koordinasi saat Anda bekerja sama dengan beberapa departemen (desain, produk, dll) untuk masukan.

👀 Tahukah Anda? Rata-rata dibutuhkan 3 jam dan 48 menit untuk membuat posting blog berdurasi penuh. 🤯 Nah, butuh waktu lebih dari 12 jam untuk membuat ini, dan itu pun dengan menggunakan AI. Menurut survei yang sama, blogger yang menghabiskan 6+ jam untuk membuat posting blog cenderung mencapai hasil yang lebih baik. Artinya, bahkan dengan AI, ini bukan sekadar memasukkan teks, menyalin-tempel, dan menjadwalkan. Anda harus menyesuaikannya sesuai kebutuhan Anda.

Bagaimana AI Memecahkan Masalah Repurposing

Saat menjalankan aktivitas pengolahan ulang, saya membiarkan AI menangani tugas-tugas yang memakan waktu dan berulang dalam proses tersebut. Misalnya,

Adaptasi format

Tujuan utama dari repurposing adalah menyesuaikan konten dengan setiap saluran. Sebuah carousel LinkedIn mungkin membantu saya menyajikan lebih banyak informasi untuk pembeli yang tertarik. Atau ringkasan singkat mendapatkan respons yang lebih baik di Twitter (saya masih belum bisa menyebutnya X).

Namun, melakukan ini secara manual, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, seringkali terlalu melelahkan.

Saya mengoutsourcing adaptasi konten yang spesifik platform ke alat pembuatan konten berbasis AI.

📮 ClickUp Insight: 62% responden kami mengandalkan alat AI percakapan seperti ChatGPT dan Claude. Antarmuka chatbot yang familiar dan kemampuan serbaguna mereka—untuk menghasilkan konten, menganalisis data, dan lainnya—mungkin menjadi alasan mengapa mereka begitu populer di berbagai peran dan industri. Namun, jika pengguna harus beralih ke tab lain setiap kali ingin bertanya kepada AI, biaya toggle dan biaya peralihan konteks yang terkait akan terus bertambah seiring waktu. Namun, tidak dengan ClickUp Brain. Ia berada langsung di Workspace Anda, mengetahui apa yang sedang Anda kerjakan, dapat memahami perintah teks biasa, dan memberikan jawaban yang sangat relevan dengan tugas Anda! Rasakan peningkatan produktivitas 2x lipat dengan ClickUp!

Menjaga konsistensi suara merek

Ketika beberapa anggota tim terlibat dalam pembuatan dan pengolahan ulang konten, menjaga konsistensi nada dan gaya merek menjadi tantangan terbesar.

Sebuah posting blog yang ditulis oleh penulis konten senior Anda tidak boleh terdengar sangat berbeda dari sebuah tweet yang ditulis oleh asisten media sosial baru Anda.

Di sinilah AI menjadi penyeimbang untuk kesenjangan keterampilan.

Saya telah menyelesaikan masalah ini dengan membangun perpustakaan prompt AI yang mencakup nada merek, kosakata, dan sebagainya. Siapa pun dapat meniru ini atau mengikutinya untuk hasil yang konsisten.

Begini penerapannya dalam praktik: Mulailah dengan contoh pedoman merek : Buat perpustakaan singkat referensi nada yang disetujui—seperti judul, pengantar blog, keterangan media sosial, atau salinan iklan yang mencerminkan suara merek Anda. Referensi ini dapat diambil dari konten yang sudah ada dan berkinerja tinggi.

Tambahkan konteks, bukan perintah : Alih-alih meminta AI untuk “menulis caption yang ramah,” berikan referensi nada merek Anda—misalnya, “Tulis caption dengan nada dan ritme yang sama seperti postingan pengumuman produk kami.”

Gunakan contoh di dalam ruang kerja: Baik itu dokumen, ringkasan konten, atau papan kreatif, tempelkan 2–3 contoh gaya terbaik Anda agar AI memahami energi, struktur, dan cara penyampaian yang diinginkan sebelum menghasilkan output.

Prioritas konten

Ketika konten Anda tersimpan dalam spreadsheet, menemukan kandidat terbaik untuk pengolahan ulang menjadi tugas yang sulit.

Mengapa demikian? Karena mereka tidak menampilkan wawasan.

Tanpa penandaan, pengelompokan, atau penilaian yang didorong oleh AI, mengidentifikasi peluang pengulangan konten terbaik Anda menjadi pekerjaan detektif manual.

Ketika perpustakaan konten besar, ada kemungkinan tanpa disadari mengulang topik yang sama. AI dapat mengelompokkan konten serupa, membantu Anda menggabungkan atau memperbarui konten tersebut daripada memulai dari awal.

AI dalam pemasaran konten merupakan berkah dalam hal ini. Ia dapat menganalisis seluruh perpustakaan konten Anda untuk menyoroti:

Manakah konten yang bersifat evergreen (masih relevan berbulan-bulan kemudian)?

Manakah yang kurang dimanfaatkan (konten bagus yang tidak pernah mendapatkan jangkauan yang cukup)

Dan mana yang layak untuk diperbarui atau dimodifikasi (tinggi impresi, rendah konversi)

Dalam hal ini, Anda juga harus tahu cara menghumanisasi konten yang dihasilkan oleh AI. Tanpa itu, konten akan terdengar kaku dan tidak berjiwa. Masukkan analogi dan pengalaman pribadi Anda dalam teks. Bisa berupa humor, kecerdasan, atau apa pun yang menambahkan sentuhan pribadi. Selain itu, AI dapat menghasilkan informasi yang tidak akurat. Pastikan untuk memeriksa semua informasi sebelum dipublikasikan. Hal ini mencakup data, laporan, kutipan, dan bias yang diketahui dapat dihasilkan oleh AI.

Cara Mengotomatisasi Penggunaan Ulang Konten dengan AI (dan Bagaimana ClickUp Membantu)

Jauh dari menjadi solusi ajaib, AI bekerja paling baik ketika menjadi bagian dari sistem pengolahan ulang yang terstruktur.

Gunakan kerangka kerja ini jika Anda baru memulai dalam mengotomatisasi pengolahan ulang konten menggunakan AI.

1. Lakukan audit konten

Fokus pada topik dasar yang abadi. Pertimbangkan panduan langkah demi langkah atau konten pemecahan masalah yang dapat diterapkan di berbagai format dan platform. Konten-konten ini akan memberikan nilai yang konsisten terlepas dari kapan mereka ditemukan.

Saya menggunakan tabel di bawah ini untuk melacak sejauh mana kandidat pengalihan konten terbaik selaras dengan metrik yang relevan:

Jenis konten Metrik kunci yang perlu Anda pantau Postingan Blog Tampilan halaman, waktu di halaman, tautan balik, bagikan di media sosial, tingkat konversi Posting media sosial Suka, bagikan, komentar, simpan, tingkat klik-melalui Buletin email Tingkat pembukaan, tingkat klik, dan tingkat penerusan Whitepapers dan Ebook Jumlah unduhan, generasi prospek, waktu interaksi

Pada tahap ini, Anda juga harus mempertimbangkan kesesuaian strategis. Misalnya, apakah konten tersebut sesuai dengan posisi saat ini? Apakah mendukung kampanye yang sedang berjalan? Apakah dapat dihubungkan dengan peluncuran atau acara yang akan datang?

Bagaimana ClickUp membantu

ClickUp Docs mengumpulkan semua aset konten, catatan analitik, dan temuan audit Anda dalam satu ruang bersama. Semua orang, mulai dari desainer, penulis, hingga strategis, merujuk pada satu sumber kebenaran yang sama.

Gunakan Clickup Docs yang dapat diedit dan dibagikan untuk melakukan audit konten sebelum memulai strategi daur ulang konten Anda.

Setiap konten dapat diberi label berdasarkan kampanye, tahap funnel, atau persona, sehingga tim Anda dapat melihat bagaimana setiap aset cocok dengan ekosistem pemasaran yang lebih besar.

Pengeditan real-time dan komentar langsung memudahkan tim konten, desain, dan SEO untuk berkolaborasi dalam mengolah ulang ide langsung di dalam dokumen. Selamat tinggal kekacauan versi.

💡 Manfaat ClickUp: Saya dapat mengubah audit konten dari tugas yang dilakukan sendiri setiap kuartal menjadi proses lintas fungsi yang secara terus-menerus mengidentifikasi peluang baru untuk pengolahan ulang konten.

2. Tentukan strategi dan tujuan pengolahan ulang konten

Tentukan tujuan pengolahan ulang konten Anda, yaitu, apa yang ingin Anda capai dengan konten yang diolah ulang?

Apakah Anda ingin meningkatkan lalu lintas ke halaman arahan tertentu?

Apakah Anda mencoba menghasilkan prospek berkualitas dari saluran baru?

Apakah Anda perlu membangun otoritas di platform di mana Anda tidak aktif?

Apakah Anda menargetkan segmen audiens tertentu yang mengonsumsi konten secara berbeda?

Apakah Anda ingin memperpanjang umur konten yang berkinerja tinggi?

Jawaban Anda terhadap pertanyaan-pertanyaan ini akan membentuk setiap keputusan dalam alur kerja pengolahan ulang konten Anda. Secara umum, dua hal penting ini:

Prioritas transformasi: Sebuah whitepaper dapat diolah kembali menjadi seri blog, seri video, seri infografis, atau posting media sosial—mana yang harus Anda prioritaskan terlebih dahulu berdasarkan prioritas Anda?

Alokasi sumber daya: Mengubah whitepaper menjadi buletin mungkin membutuhkan waktu lebih sedikit daripada membuat infografis interaktif—berapa banyak waktu yang harus Anda investasikan, tergantung pada tujuan Anda dengan konten tertentu?

Bagaimana ClickUp membantu

ClickUp Whiteboards mengubah dokumen statis menjadi ruang kolaboratif dan visual. Tim Anda dapat berkreasi, merencanakan, dan menghubungkan ide-ide di atas kanvas digital real-time.

Gambarlah, buatlah, dan wujudkan visi Anda dengan mudah menggunakan ClickUp Whiteboards.

Hubungkan strategi dengan eksekusi melalui papan tulis. Ubah catatan tempel atau ide menjadi tugas ClickUp yang dapat dieksekusi dengan satu klik, sehingga rencana pengulangan konten Anda tetap terhubung dengan kalender konten Anda.

💡 Manfaat ClickUp: Strategi pengulangan konten saya menjadi interaktif dan transparan. Dengan sekilas, semua orang dapat melihat bagaimana konten terhubung dengan tujuan bisnis, mengurangi tumpang tindih, ide yang terlewat, dan persetujuan bolak-balik.

3. Pilih dan atur alat otomatisasi

Sekarang Anda membutuhkan alat AI yang sesuai dengan kebutuhan pengolahan ulang konten Anda dan tingkat kenyamanan teknis Anda.

Idealnya, Anda harus mencari alat yang dapat:

Integrasikan dengan sistem manajemen konten dan platform media sosial yang sudah ada.

Memiliki kurva pembelajaran yang minimal untuk adopsi cepat oleh tim.

Membutuhkan pengaturan dan pelatihan minimal untuk memulai.

Buat adaptasi konten yang berbeda sambil tetap mempertahankan suara merek Anda.

Bagaimana ClickUp membantu

Alih-alih menggunakan berbagai alat di tahap ini, Anda dapat memilih ClickUp’s Marketing Project Management Software, yang berfungsi sebagai pusat terpusat untuk mengelola konten sepanjang siklus hidupnya.

Kelola semua upaya pemasaran Anda di satu tempat dengan perangkat lunak manajemen proyek pemasaran ClickUp.

Setelah ruang kerja Anda disiapkan, ClickUp Tasks akan menangani tugas-tugas berat. Mereka mengubah strategi pengulangan konten Anda menjadi langkah-langkah yang dapat dieksekusi, mudah dibagikan, dilacak, dan diotomatisasi.

Buat tugas langsung dari ide atau catatan Whiteboard dan tugaskan kepada anggota tim yang tepat dengan batas waktu, subtugas, dan ketergantungan.

Gunakan Bidang Kustom untuk mengkategorikan setiap tugas pengolahan ulang berdasarkan format konten, saluran target, atau tujuan kampanye. Dapatkan visibilitas instan tentang apa yang sedang berlangsung dan apa yang akan datang.

Beroperasi bersama ruang kerja komprehensif ini adalah ClickUp Brain, AI bawaan ClickUp. Gunakan Brain untuk mengubah konten Anda menjadi berbagai format sambil tetap konsisten dengan pedoman merek dan gaya bahasa Anda.

Ubah konten bernilai tinggi Anda menjadi berbagai aset yang dapat digunakan kembali dengan ClickUp Brain

ClickUp Brain memiliki pemahaman kontekstual yang lengkap tentang semua proyek dan kampanye sebelumnya Anda. Artinya, Anda tidak perlu memasukkan konteks (setiap kali) agar sistem ini berfungsi.

Jika Anda mengotomatisasi pembuatan konten menggunakan AI, video ini akan membantu Anda memaksimalkan penggunaannya.

Selain pengalihan, Brain dapat:

Identifikasi bagian-bagian paling berharga untuk diolah ulang dari konten berformat panjang.

Buat kalender konten yang merinci kapan dan di mana setiap konten yang diolah ulang harus dipublikasikan.

Pantau kemajuan pengolahan ulang konten di berbagai jenis konten dan format secara bersamaan.

4. Buat alur kerja pengolahan ulang konten

Repurposing memberikan hasil terbaik ketika menjadi sistem yang dapat diulang.

Alur kerja pengolahan ulang berfungsi sebagai panduan Anda. Mereka memastikan bahwa setiap blog, video, atau kampanye mengikuti jalur terstruktur yang sama. Misalnya, pemilihan → penyesuaian → tinjauan → publikasi.

Begini cara menyusunnya:

Tentukan tahap yang jelas: Misalnya, Ideasi → pemilihan aset → penyesuaian teks dan desain → tinjauan → persetujuan → publikasi → pengukuran kinerja

Penugasan tanggung jawab : Penulis junior bertanggung jawab untuk mengadaptasi teks. Desainer mengerjakan visual. Editor senior memberikan persetujuan akhir.

Otomatisasi langkah-langkah berulang: Gunakan AI dan otomatisasi untuk menangani bagian-bagian yang dapat diprediksi. Hal ini memungkinkan tim Anda untuk fokus pada pengeditan kreatif dan narasi.

Bagaimana ClickUp membantu

ClickUp Automations menjaga alur kerja pengulangan konten Anda berjalan di latar belakang dengan mengikuti alur sederhana namun powerful: Trigger → Condition → Action.

Jalankan tugas-tugas yang memakan waktu dan dapat diulang dalam alur kerja pengolahan ulang konten Anda secara otomatis dengan ClickUp Automations.

Trigger: Otomatisasi dimulai begitu ada perubahan—seperti saat status tugas berubah menjadi Siap untuk Ditinjau atau tanggal jatuh tempo tiba.

Kondisi: Aturan memastikan otomatisasi hanya berlaku di tempat yang relevan—misalnya, jalankan aturan ini hanya jika jenis konten adalah “Blog” atau jika tag kampanye adalah “Q4 Launch”. Hal ini menjaga alur kerja tetap presisi dan sadar konteks.

Tindakan: Setelah diaktifkan, Automations akan menangani langkah berikutnya—menugaskan anggota tim yang tepat, memperbarui status, atau mengirim notifikasi secara instan.

Template Rencana Konten ClickUp membantu Anda memetakan proyek konten menjadi tugas-tugas yang dapat dilaksanakan dengan kepemilikan yang jelas dan batas waktu. Template ini menawarkan struktur proyek yang telah ditentukan sebelumnya yang menghubungkan strategi konten dengan pelaksanaan.

Dapatkan template gratis Mapping tugas konten Anda dengan Template Rencana Konten ClickUp

Dengan templat ini, Anda dapat:

Tambahkan Bidang Kustom untuk jenis konten, aset, kata kunci, dan tujuan agar dapat dengan mudah memvisualisasikan data konten.

Hubungkan potongan konten yang diolah ulang yang terkait agar tim dapat melihat bagaimana satu posting blog menjadi beberapa posting media sosial.

Pantau kemajuan pengolahan ulang konten di berbagai konten secara bersamaan dalam satu dasbor terpusat.

👀 Tahukah Anda? 41,9% pemasar konten kesulitan menemukan penulis yang berkualitas untuk proyek mereka. Penggunaan kembali konten yang cerdas dapat membantu Anda mengatasi kekurangan tenaga kerja ini. Sementara penulis Anda fokus pada pembuatan materi sumber berkualitas tinggi, biarkan AI menangani penyesuaian konten di berbagai saluran dan format.

5. Atur sistem ulasan

Meskipun AI menangani sebagian besar pekerjaan adaptasi, tinjauan manusia tetap tidak dapat ditawar.

AI dapat mempercepat proses pembuatan konten—tetapi masih memerlukan konteks merek, nuansa emosional, dan penilaian editorial untuk mengubah konten yang cukup baik menjadi luar biasa.

Berikut cara mengatur siklus tinjauan Anda:

Atur tahap persetujuan : Tentukan titik pemeriksaan untuk pengeditan, desain, dan kesesuaian merek sebelum konten dipublikasikan.

Standarkan kriteria : Gunakan daftar periksa untuk nada, akurasi format, dan verifikasi fakta untuk memastikan kualitas yang konsisten di seluruh format yang diolah ulang.

Integrasikan umpan balik: Komentar dan revisi harus berada dalam sistem yang sama.

Bagaimana ClickUp membantu

Template Manajemen Konten ClickUp membantu Anda mengelola semua konten yang diolah ulang dari satu dasbor. Gunakan template gratis ini untuk merencanakan, mengorganisir, dan melacak konten, serta memberikan visibilitas bersama bagi organisasi Anda.

Dapatkan template gratis Organisir dan kelola semua konten Anda dengan Template Manajemen Konten ClickUp.

Dengan templat ini, Anda dapat:

Gunakan formulir bawaan dengan kustomisasi seret dan lepas untuk mempermudah permintaan pengolahan ulang konten dari pemangku kepentingan.

Lihat semua tugas dan proyek pemasaran konten yang perlu diselesaikan atau sudah selesai dalam satu dasbor terpusat.

Visualisasikan alur kerja konten dalam 8 tampilan ClickUp yang efektif, termasuk Board, List, Timeline, dan Gantt.

Berikut ini adalah panduan lebih mendalam tentang cara menggunakan Template Manajemen Konten ClickUp.

⭐ Bonus: Tangkap ide-ide daur ulang konten Anda secara instan menggunakan fitur Talk-to-Text dari ClickUp BrainGPT. Diktekan ringkasan daur ulang, instruksi konten, atau catatan kampanye langsung ke Tasks dan Docs, dan dapatkan catatan yang rapi dan terstruktur tanpa kehilangan alur pikiran Anda.

6. Jadwalkan dan publikasikan di berbagai saluran

Idealnya, Anda ingin membagikan jenis postingan yang sama, meskipun telah diolah ulang, di berbagai kanal.

Jadwal Anda mungkin terlihat seperti:

Pada hari yang sama: X thread

Besok: Video berdurasi 20 detik

Dua hari kemudian: Posting blog

Lima hari kemudian: Buletin

Tujuh hari kemudian: Infografis atau video yang lebih panjang

7. Pantau dan analisis kinerja konten yang diolah ulang menggunakan AI.

Anda perlu memahami konten mana yang paling efektif. Kemudian buat lebih banyak konten serupa.

Awalnya, ini adalah proses coba-coba untuk menemukan jenis konten yang paling disukai oleh audiens Anda. Jadi, Anda mungkin tidak ingin terlalu kaku.

Misalkan Anda memutuskan untuk mengubah laporan menjadi seri artikel blog, tetapi Anda menemukan bahwa konten tersebut tidak resonan dengan audiens Anda karena lalu lintas situs web yang rendah.

Anda mungkin ingin membuat seri video yang dapat dipotong dan disesuaikan untuk berbagai platform media sosial.

Melacak upaya Anda akan membantu Anda merencanakan jenis konten yang paling sesuai dengan audiens Anda. Hal ini akan membantu Anda menyempurnakan strategi pengolahan ulang konten Anda untuk memaksimalkan nilainya.

Bagaimana ClickUp membantu

Gunakan Dashboard ClickUp untuk membandingkan metrik kinerja di seluruh konten yang diolah ulang.

Pantau keterlibatan, konversi, atau kinerja aset di setiap saluran. Anda dapat menambahkan widget kustom yang mengambil data dari tugas, tujuan, atau integrasi (seperti Google Analytics atau HubSpot).

Visualisasikan dampak dari konten yang diolah ulang Anda dengan Dashboard ClickUp.

Berbeda dengan laporan statis, Dashboard bersifat interaktif. Anda dapat mengklik widget untuk melacak metrik kembali ke konten atau tugas asli, sehingga setiap angka tetap terhubung dengan sumber aslinya di dunia nyata.

Baik Anda seorang strategis konten, desainer, atau CMO, Anda dapat menyesuaikan Dashboard dengan widget yang relevan dengan peran Anda—mulai dari ringkasan kinerja tingkat tinggi hingga wawasan kampanye yang detail.

⭐ Bonus: Analisis kinerja dashboard menggunakan AI Cards. Dengan ClickUp AI Cards, Anda dapat secara otomatis merangkum hasil kampanye, menyoroti tren, dan menampilkan rekomendasi langkah selanjutnya langsung di Dashboard Anda. Fitur ini dapat menghasilkan ringkasan yang kemudian dapat diubah menjadi laporan eksekutif. Dapatkan wawasan cepat dan ringkas tentang dashboard ClickUp Anda dengan AI Cards yang menampilkan data kunci, tren, atau saran secara sekilas.

👀 Tahukah Anda? Jika Anda masih ragu apakah pemanfaatan ulang konten dengan AI efektif, ketahuilah bahwa hampir 38% pemasar di perusahaan terkemuka sudah mengandalkan AI untuk memanfaat ulang konten-konten mereka yang berkinerja tinggi.

8. Bonus: (Ulangi) evaluasi tumpukan teknologi Anda

Anda juga mungkin ingin mempertimbangkan stack teknologi yang Anda gunakan untuk pengolahan ulang konten dan apakah semua alat tersebut dapat berintegrasi untuk transfer data. Kit pengolahan ulang konten Anda mungkin terlihat seperti:

Kategori Alat Kasus penggunaan Keunggulan AI Kecerdasan konten AI ClickUp, BuzzSumo, Google Analytics Identifikasi konten yang berkinerja tinggi atau abadi. Menampilkan wawasan dan merekomendasikan kandidat untuk pengolahan ulang secara otomatis. Penulisan dan penyesuaian dengan AI Jasper ClickUp Brain, ChatGPT Ubah, ringkas, atau sesuaikan konten di berbagai format. Membuat variasi yang disesuaikan sambil mempertahankan nada dan kejelasan. Repurposing multimedia Canva, Figma Ubah konten tertulis atau berbentuk panjang menjadi visual atau video. Otomatisasi pembuatan visual atau klip pendek untuk memperluas jangkauan. Alur kerja dan manajemen proyek Asana ClickUp, Notion Tugaskan tugas, lacak kemajuan, dan kolaborasi Mempermudah proses serah terima dan mengotomatisasi langkah-langkah berulang. Penjadwalan dan distribusi Buffer, Later Jadwalkan dan publikasikan di berbagai platform Menyarankan waktu dan format optimal untuk setiap saluran. Memantau kinerja Sprout Social ClickUp Dashboards, Ahrefs Pantau keterlibatan dan ROI dari konten yang diolah ulang. Ubah metrik mentah menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti untuk perencanaan masa depan.

Contoh Prompt Cerdas untuk Mempercepat Repurposing

Baik Anda menggunakan AI untuk penulisan konten atau adaptasi konten, Anda memerlukan prompt yang kaya konteks untuk mendaur ulang konten yang benar-benar mendukung tujuan pemasaran Anda.

Ketika Anda kehabisan waktu, prompt ini akan membantu Anda memaksimalkan aset konten Anda. Simpan prompt ini di perpustakaan prompt Anda agar seluruh tim pemasaran dapat menggunakannya sebagai referensi.

Prompt untuk mengolah ulang blog menjadi posting media sosial

Sebuah posting blog dapat mendidik audiens yang sudah ada, tetapi calon pelanggan yang berada pada tahap kesadaran mungkin mencari wawasan yang mudah dicerna saat menjelajahi media sosial.

Keuntungan utama dari pengolahan ulang konten yang didukung AI adalah Anda dapat merangkum konten berformat panjang menggunakan alat AI dan menggunakannya di berbagai saluran.

🤖 Prompt: Ubah posting blog ini menjadi 5 posting LinkedIn, di mana setiap posting harus fokus pada satu poin utama dari blog. Mulailah dengan pertanyaan yang menarik atau statistik yang mengejutkan, sertakan saran yang dapat diterapkan dalam 2-3 poin, akhiri dengan pertanyaan yang mendorong interaksi, tetap dalam 150 kata, dan pertahankan nada profesional namun santai.

Prompt untuk mengubah whitepaper menjadi konten buletin.

Whitepaper Anda dapat menjadi sumber informasi eksklusif, tetapi tidak semua orang akan mengunduh file PDF berukuran 20 halaman untuk membaca data Anda.

Anda dapat mengolah wawasan utama menjadi buletin. Lebih baik lagi, Anda dapat menyegmentasi audiens dan mengirimkan poin-poin penting yang relevan dari buletin tersebut.

Tentu saja, mereka dapat mengklik laporan tersebut untuk mengetahui detail lebih lanjut jika tertarik.

🤖 Prompt: Ubah whitepaper ini menjadi seri buletin email tiga bagian, di mana Email 1 memperkenalkan masalah dan statistik kunci, Email 2 memaparkan solusi utama dengan langkah-langkah yang dapat ditindaklanjuti, dan Email 3 membahas studi kasus dan langkah selanjutnya, masing-masing dalam 300 kata. Ringkasan akan berupa poin-poin untuk memudahkan pemahaman data. Sertakan juga CTA yang relevan untuk setiap email. ATAU 🤖 Prompt: Ubah PDF ini menjadi ringkasan buletin berdasarkan persona. Identifikasi setiap persona pembeli yang disebutkan atau disiratkan dalam laporan (misalnya, Manajer Produk, CIO, dan Pemimpin Pembelian). Untuk setiap persona: Ekstrak 3 wawasan, masalah utama, atau sorotan data yang paling relevan.

Ubah kalimat tersebut ke dalam bahasa dan prioritas persona yang bersangkutan.

Tulis ringkasan dua kalimat yang menjelaskan mengapa hal ini penting bagi peran mereka.

Sarankan judul buletin atau judul bagian yang disesuaikan dengan fokus persona tersebut.

Akhiri dengan CTA yang jelas dan spesifik untuk persona (misalnya, “Unduh analisis teknologi lengkap untuk CIO” atau “Lihat model penghematan biaya pengadaan”).

Prompt untuk mengubah fitur menjadi konten video

Fitur produk lebih menarik ketika ditampilkan daripada dijelaskan. Ubah halaman produk atau catatan rilis menjadi video singkat yang menunjukkan manfaatnya bagi pengguna.

🤖 Prompt: Ubah daftar fitur produk ini menjadi 3 skrip video singkat (masing-masing kurang dari 45 detik). Setiap video harus: Mulailah dengan pernyataan masalah atau kasus penggunaan.

Perkenalkan satu fitur sebagai solusi

Akhiri dengan ajakan bertindak yang jelas atau pernyataan manfaat.

Pertahankan nada yang sederhana, visual, dan berorientasi pada manfaat.

Prompt untuk mengubah studi kasus menjadi infografis

Studi kasus yang detail dapat membuktikan kemampuan Anda kepada prospek serius, tetapi audiens media sosial membutuhkan sinyal kredibilitas yang cepat. Konten yang diolah ulang menggunakan AI, dalam bentuk cerita sukses yang ringkas dan hasil klien, berfungsi sebagai pembangun kepercayaan yang kuat bagi orang-orang yang menemukan merek Anda di platform media sosial.

Anda dapat menganalisis data ini sesuai dengan preferensi platform dan audiens, serta memaksimalkan upaya daur ulang konten Anda.

🤖 Prompt: Ekstrak 3 hasil kunci dengan angka spesifik dari studi kasus ini dan ubah masing-masing menjadi posting media sosial terpisah atau sorotan infografis. Fokus pada satu hasil yang dapat diukur per visual (misalnya, “45% lebih cepat dalam onboarding”), dan sebutkan industri klien untuk konteks dan kredibilitas.

💡 Tips Pro: Jika Anda sudah menggunakan ruang kerja ClickUp, Anda dapat menghasilkan gambar di dalam Brain. Di bawah ini, saya menggunakan Brain untuk mengubah studi kasus ClickUp menjadi infografis yang dapat saya edit lebih lanjut atau gunakan apa adanya. Dengan fitur pembuatan konten visual, saya tidak perlu bergantung pada tim desain untuk setiap perubahan kecil. Atau gunakan Brain untuk mendapatkan inspirasi yang kemudian dapat disempurnakan oleh desainer.

Prompt untuk mengubah podcast menjadi konten buletin.

Episode podcast membangun koneksi dengan audiens melalui percakapan, tetapi tidak semua orang punya waktu untuk mendengarkan episode berdurasi 45 menit. Versi buletin memungkinkan Anda menjangkau langganan yang membutuhkan wawasan cepat atau mungkin dorongan untuk mendalami episode podcast secara penuh.

Jika Anda memiliki catatan sebagian atau tanda waktu, Anda dapat menempelkannya ke alat pengolahan ulang konten, dan alat tersebut akan mengekstrak poin-poin penting. Setelah mengidentifikasi momen-momen kunci, ringkaslah menjadi klip video pendek atau buat posting blog baru yang juga membantu SEO.

🤖 Prompt: Ubah episode podcast ini menjadi format buletin dengan subjek yang menarik, 3 poin pembahasan utama sebagai bagian terpisah, dan wawasan praktis yang dapat diterapkan oleh langganan secara langsung.

Prompt untuk mengubah laporan teknis menjadi potongan video.

Pembaca yang sibuk mungkin tidak akan pernah membaca laporan lengkap. Repurposing konten dengan AI, dalam bentuk potongan video singkat dan bernilai tinggi, dapat menjangkau mereka lebih cepat dibandingkan dengan konten tertulis. Sebagai alternatif, Anda dapat menggunakan konten video berdurasi panjang di blog atau sebagai video YouTube.

🤖 Prompt: Ringkas laporan teknis ini menjadi serangkaian 3–4 klip video pendek (masing-masing kurang dari 60 detik). Setiap klip harus: Fokus pada satu wawasan utama atau titik data

Gunakan bahasa yang sederhana untuk menjelaskan poin utama.

Sertakan statistik, grafik, atau kutipan untuk meningkatkan kredibilitas.

Akhiri setiap cuplikan dengan ajakan bertindak (CTA) yang halus yang mengarah ke laporan lengkap.

⭐ Bonus: Agen siap pakai atau kustom untuk pengulangan konten. Jika tim pemasaran Anda sering mendaur ulang konten yang sudah ada, Agen AI Bawaan dan Kustom ClickUp dapat mengotomatisasi alur kerja ini. Agen pra-bangun dilengkapi dengan tindakan siap pakai seperti merangkum posting blog, merumuskan ulang konten untuk platform media sosial tertentu, atau mengekstrak statistik dari PDF. Mereka sempurna untuk tugas pengolahan ulang standar seperti “ubah blog menjadi posting media sosial” atau “rangkum laporan untuk buletin”.

Custom Agents , di sisi lain, memungkinkan Anda melatih asisten AI berdasarkan nada merek, templat, dan kerangka persona merek Anda. Misalnya, Anda dapat membuat “Social Media Repurposing Agent” yang memahami jumlah kata yang disukai, format, nada, dan gaya ajakan bertindak—untuk hasil yang konsisten.

Cara Memaksimalkan Penggunaan Repurposing Berbasis AI

Berikut ini beberapa tips berguna sebelum Anda mulai mengatur alur kerja pemanfaatan ulang konten AI Anda:

Latih AI atau LLM Anda : Berikan konten terbaik Anda dan pedoman spesifik merek/format untuk memberi AI pemahaman konkret tentang apa yang efektif bagi audiens dan suara merek Anda. Jika tidak, tantangan dengan konten yang dihasilkan AI adalah "sampah masuk, sampah keluar".

Buat templat prompt khusus platform : Buat templat prompt standar untuk setiap platform agar Anda tidak perlu memberikan panduan instruksional setiap kali.

Atur titik pemeriksaan persetujuan konten : Buat tahap tinjauan dan libatkan anggota tim sehingga setiap konten yang diolah ulang diedit sesuai dengan standar merek Anda yang tepat.

Pantau kinerja : Pantau konten yang telah diolah ulang dan gunakan contoh-contoh sukses dari konten tersebut untuk meningkatkan prompt dan data pelatihan Anda untuk konten di masa depan.

Mengelompokkan tugas pengolahan ulang yang serupa : Proses beberapa potongan konten dengan jenis yang sama secara bersamaan, misalnya, mengubah posting blog yang paling populer menjadi cuplikan media sosial sekaligus. Hal ini lebih efisien daripada pengolahan ulang secara individual.

Pilih platform AI yang tepat: Saat Anda membuat : Saat Anda membuat rencana manajemen pemasaran konten , pilih platform AI yang dapat dengan mudah terintegrasi dengan sistem dan alur kerja pemasaran yang sudah ada.

⚠️ Efek "Hilang di Tengah": Model bahasa besar (LLMs) cenderung mengabaikan informasi yang terletak di tengah urutan teks yang panjang—fenomena yang disebut para peneliti MIT sebagai "efek hilang di tengah". Saat mendaur ulang konten berformat panjang, wawasan kunci yang tersembunyi di tengah mungkin terabaikan kecuali Anda membaginya menjadi potongan-potongan yang lebih kecil.

Jadikan Penggunaan Ulang Konten Lebih Mudah dengan ClickUp

Memanfaatkan kembali konten yang sudah ada memberikan hasil maksimal dari investasi Anda. Untuk melakukannya secara besar-besaran, Anda memerlukan dukungan dari teknologi AI.

Repurposing konten yang didukung AI pada dasarnya melibatkan pemilihan alat yang tepat dan mengotomatisasi prosesnya.

Dengan ClickUp, Anda mendapatkan AI bawaan yang bekerja bersama semua aktivitas pemasaran Anda tanpa memerlukan pengawasan terus-menerus atau instruksi berulang. Dengan konten, pedoman merek, tugas, diskusi tim, dan data Anda di ruang kerja AI terintegrasi ClickUp, seluruh proses menjadi lancar.

Otomatiskan proses pengolahan ulang konten Anda secara besar-besaran menggunakan ClickUp. Tingkatkan kualitas konten Anda dengan mendaftar di ClickUp secara gratis.