Bagaimana Tim Konten Menggunakan AI? Alat, Alur Kerja & Contoh

Bagi tim pemasaran di mana pun, kecerdasan buatan telah melampaui tahap eksperimen dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari.

Sebagai bagian dari tim konten, Anda tahu bahwa AI dalam pemasaran konten adalah game-changer.

Dengan AI, tugas-tugas yang memakan waktu seperti riset topik, pembuatan outline, pengolahan ulang konten, dan pengaturan alur kerja operasional untuk tim dapat dijalankan secara otomatis. Hal ini memberi Anda waktu untuk fokus pada strategi bernilai tinggi, storytelling, dan kepemimpinan pemikiran, di antara banyak hal lainnya.

Jika Anda masih ragu-ragu dan bertanya-tanya bagaimana tim konten menggunakan AI, kami telah menulis ini untuk Anda.

Kami juga akan membahas apa yang dapat diotomatisasi oleh AI versus di mana pengawasan dan keterampilan manusia diperlukan.

Peran Apa yang Dimainkan AI dalam Alur Kerja Konten?

Strategis Anda mengirimkan brief yang tidak jelas. Penulis membuat konten menggunakan outline yang belum matang. Dan editor harus mengedit sebagian besar konten tersebut agar sesuai dengan topik yang dibahas. Kemudian, tim SEO menambahkan daftar kata kunci pada menit-menit terakhir.

Anda terjebak dalam lingkaran tak berujung, dan hasilnya kurang memuaskan karena tidak ada yang jelas tentang strategi konten dan topik yang dibahas.

Begini cara AI dalam pemasaran konten membantu Anda menghindari masalah-masalah ini:

Strategis mendapatkan kejelasan : Alat AI membantu Anda mengubah topik kasar menjadi garis besar yang jelas dengan wawasan audiens, topik yang sedang tren, dan sudut pandang yang berbeda untuk dibahas. Anda kemudian dapat menambahkan detail seperti tujuan, pilar pesan utama, dan hasil yang ingin Anda capai

Penulis tidak mengalami sindrom halaman kosong: Dengan brief yang komprehensif, penulis memiliki semua yang dibutuhkan untuk memulai. AI dapat membantu mengatasi blok penulis, menghasilkan berbagai variasi judul atau ajakan bertindak, dan menyesuaikan konten untuk audiens atau platform yang berbeda

Editor memiliki lebih banyak opsi: Jika tim Anda membuat konten dalam skala besar, model AI generatif dan LLM dapat memberikan draf awal. AI juga dapat memeriksa konsistensi tata bahasa dan nada. Anda kemudian dapat mengedit dan memperbaiki draf tersebut untuk mencerminkan keahlian subjek

SEO terintegrasi secara mendalam: Alat AI generatif mendukung Alat AI generatif mendukung proses manajemen SEO Anda dengan menyarankan kata kunci berdasarkan niat pengguna, tautan internal, dan celah konten yang dapat meningkatkan kinerja pencarian Anda. Dengan SEO programatik, Anda bahkan dapat membuat konten yang dipersonalisasi secara massal

Suara merek Anda tetap konsisten: Tim pemasaran, tim pembuatan konten, manajer media sosial, dan strategis SEO semua bekerja berdasarkan nada, identitas merek, dan kerangka gaya yang dipandu AI. Pesan yang disampaikan tetap konsisten di semua saluran dan aset

Manajemen proyek menjadi lebih lancar: Alat yang didukung AI dapat melacak tenggat waktu, mengidentifikasi hambatan, dan Alat yang didukung AI dapat melacak tenggat waktu, mengidentifikasi hambatan, dan mengotomatiskan penugasan tugas , sehingga semua pihak tetap sejalan tanpa perlu pembaruan kemajuan atau pengingat secara terus-menerus

🚀 AI dalam Praktik: Lane Scott Jones, CMO Zapier, mengamati: Dengan mengintegrasikan AI ke dalam tahap pra-produksi, kami mengubah mesin yang menghasilkan 70 posting per bulan menjadi mesin yang menghasilkan hampir 30% lebih banyak output tanpa mesin menulis satu artikel panjang pun. Dengan mengintegrasikan AI ke dalam tahap pra-produksi, kami mengubah mesin yang menghasilkan 70 posting per bulan menjadi mesin yang menghasilkan hampir 30% lebih banyak output tanpa mesin menulis satu artikel panjang pun. Lalu, bagaimana mereka menggunakan AI dalam konten? Untuk riset, kerangka kerja, dan otomatisasi alur kerja, tetapi tidak untuk menulis artikel panjang.

⚠️ Dalam hal ini, Anda juga harus tahu apa yang tidak boleh digunakan AI untuk. Hal ini termasuk:

Penelitian dan pengumpulan fakta

Draf lengkap konten berbentuk panjang

Posting media sosial terakhir

Karya seni asli atau gambar merek

Wawasan berbasis data atau pendapat

📚 Baca Juga: Cara Mengotomatisasi Pembuatan Konten dengan AI

Bagaimana Tim Konten Menggunakan AI dalam Pekerjaan Sehari-hari Mereka

Idealnya, Anda ingin mengintegrasikan AI ke dalam alur kerja harian tim konten. Ini berarti memperluas penggunaannya melampaui proses pembuatan konten saja. Di bawah ini, kami menunjukkan cara melakukannya.

Pelajari cara menskalakan alur kerja produksi konten Anda menggunakan ClickUp dan AI

1. Pengembangan ide dan perencanaan konten

Bahkan di era video, TikTok, YouTube, dan ChatGPT, orang-orang masih memiliki blog/newsletter favorit yang mereka sukai untuk dibaca. Jika Anda menyampaikan sesuatu yang menarik, bernilai, dan/atau menghibur, Anda akan dapat menonjol.

Ini dimulai pada tahap ideasi dan perencanaan. Jauh sebelum satu kata pun ditulis.

Bagaimana AI membantu pada fase ideasi dan perencanaan:

Mendeteksi sinyal permintaan: AI menganalisis tren pencarian, pertanyaan audiens, dan percakapan di media sosial untuk mengidentifikasi apa yang sebenarnya menjadi perhatian orang saat ini

Mengisi ruang kosong: Dengan menganalisis konten pesaing, AI menyoroti celah di mana merek Anda dapat menciptakan sesuatu yang orisinal daripada mengulang apa yang sudah ada

Memperluas sudut pandang: Dari satu topik utama, AI dapat menghasilkan variasi—pendekatan yang berfokus pada SEO atau cerita pelanggan, memperkuat kreativitas manusia

Menentukan prioritas ide: Model AI generatif dapat menilai atau mengelompokkan topik berdasarkan relevansi, permintaan pencarian, dan potensi ROI

Pemandu cepat kalender konten: Rancangan garis besar dan jadwal kasar pun dihasilkan sebelum Anda menulis satu baris pun, menghemat waktu persiapan

❗ Perhatian: Hindari terlalu fokus pada sinyal SEO berdasarkan kata kunci dan volume, dan mengabaikan keaslian dan posisi merek. Anda membutuhkan filter dari seorang strategis konten untuk menemukan titik optimalnya.

💡 Tips Pro: Gunakan ClickUp Brain untuk brainstorming ide, dan ubah ide tersebut menjadi brief terstruktur atau tugas yang siap dijadwalkan secara instan. Brain dapat merangkum penelitian, mengembangkan variasi topik, melakukan analisis pesaing, dan bahkan membantu Anda menyusun garis besar kasar untuk ide-ide tersebut. Gunakan ClickUp Brain untuk menghasilkan ide dan mempercepat perencanaan konten

Keunggulan ClickUp: Terkadang, satu model AI saja tidak cukup. Dengan ClickUp Brain MAX, selain ClickUp Brain, Anda dapat mengakses semua model bahasa besar (LLMs) premium eksternal seperti ChatGPT, Claude, Gemini, dan lainnya di tempat yang sama. Buat konten kreatif, brainstorm ide, atau tulis deskripsi meta tanpa perlu berganti alat! Beralih antara model AI teratas langsung dari dalam ClickUp menggunakan Brain MAX

2. Pembuatan ringkasan dan pemetaan

Dengan topik yang dibahas, bagaimana cara memaksimalkan peluang keberhasilan?

Tips: Buatlah brief konten yang hebat.

Baik penulis internal maupun eksternal, mereka perlu memahami tujuan dari konten yang direncanakan, masalah yang dihadapi audiens, posisi produk, dan detail penting lainnya.

Sebuah brief konten menyampaikan semua informasi ini dalam format yang mudah dipahami. Dengan menyediakan semua yang dibutuhkan penulis untuk memulai, brief yang baik membantu penulis menghindari bolak-balik dengan pertanyaan dan klarifikasi.

Bagaimana AI membantu dalam membuat brief:

Analisis SERP dan kerangka kerja: Alat AI dapat memindai halaman-halaman teratas dan melakukan riset kata kunci untuk menyarankan kerangka kerja, judul-judul potensial, pertanyaan yang perlu dijawab, dan contoh-contoh yang perlu disertakan. Alat ini juga dapat menyoroti hal-hal yang terlewatkan oleh pesaing

Pemetaan persona dan perjalanan: Ini dapat mengidentifikasi apakah suatu kueri pencarian mencerminkan seseorang pada tahap kesadaran (meneliti masalah), tahap pertimbangan (membandingkan solusi), atau tahap keputusan (siap bertindak)

Standarisasi brief secara massal: Untuk tim besar, AI memastikan konsistensi dengan menyertakan elemen inti yang sama dalam setiap brief—seperti audiens, tujuan, kata kunci, tautan, dan fitur yang perlu ditonjolkan

Menyesuaikan format: Dari satu topik, AI dapat membuat ringkasan konten yang disesuaikan untuk berbagai saluran (seperti blog panjang, carousel LinkedIn, dan email), mengurangi duplikasi usaha

Elemen meta yang disertakan: AI dapat mengusulkan judul meta, deskripsi, dan bahkan teks alternatif untuk mesin pencari saat menyusun brief

❗ Perhatian: Anda masih memerlukan seorang pemasar konten untuk memahami niat di balik setiap topik berdasarkan data pelanggan. AI dapat menyarankan kata kunci dan sudut pandang, tetapi tidak dapat secara andal menentukan apakah pencari ingin daftar periksa cepat, panduan mendalam, atau perbandingan produk.

💡 Tips Pro: Gunakan ClickUp Docs untuk membuat dan berbagi brief konten dan templat. Anda dapat dengan cepat menghasilkan draf brief menggunakan AI, menyesuaikannya dengan struktur Anda sendiri, dan berkolaborasi secara real-time dengan penulis, editor, dan tim pemasaran yang lebih luas. Sering menggunakan jenis dokumen tertentu? Ubah menjadi templat dengan satu klik! Buat templat brief Anda sendiri menggunakan ClickUp Docs

👀 Tahukah Anda? Survei Ahrefs menemukan bahwa lebih dari 87% pemasar menggunakan AI untuk membantu dalam pembuatan konten. Perusahaan yang menggunakan AI menerbitkan 42% lebih banyak konten per bulan dibandingkan dengan yang melakukannya secara manual.

3. Penulisan dan kolaborasi

AI mempercepat bagian-bagian dari proses penulisan yang tidak memerlukan penilaian mendalam Anda.

Keunggulan Anda sebagai penulis terletak pada pemahaman nuansa dan kemampuan menyisipkan emosi. Anda tahu cara mengubah nada, kapan harus berhenti sejenak untuk penekanan, dan kapan menggunakan analogi.

Anda juga membawa perspektif strategis, menghubungkan konten dengan tujuan bisnis, dan memeriksa fakta yang disajikan oleh AI.

AI, di sisi lain, unggul dalam kecepatan dan pengulangan. Anda dapat menggunakannya untuk dengan cepat menghasilkan teks atau gambar, dan banyak lagi.

Keunggulan ClickUp: Berikut adalah jenis-jenis konten yang dihasilkan AI yang dapat Anda mulai coba. Gambar ini dihasilkan menggunakan ClickUp Brain 🧠 Jenis-jenis konten yang dihasilkan oleh AI, infografis yang dibuat menggunakan ClickUp Brain Video ini menunjukkan cara menggunakan Brain untuk membuat konten Anda.

Bagaimana AI membantu dalam penulisan dan kolaborasi:

Mengatasi halaman kosong: AI membantu Anda menghasilkan draf awal pengantar, transisi, atau paragraf pendukung dalam hitungan detik

Perubahan gaya dan nada: Ia dapat dengan cepat mengedit bagian-bagian untuk menyesuaikan dengan suara merek Anda — santai, otoritatif, atau teknis

Mengembangkan poin-poin: Anda dapat menggunakan alat AI untuk mengembangkan poin-poin menjadi paragraf, menambahkan contoh, atau menyarankan FAQ

Penulisan lintas format: Alat penulisan AI dapat menyesuaikan brief yang sama menjadi blog, email, atau posting LinkedIn tanpa perlu memulai dari awal

Pengujian varian: Alat-alat ini memudahkan untuk membuat beberapa versi judul, ajakan bertindak (CTA), atau ringkasan agar tim dapat meninjau

❗ Perhatian: AI diketahui dapat menghasilkan informasi atau data yang tidak akurat. Setiap data, kutipan, atau statistik perlu diverifikasi keasliannya.

💡 Tips Pro: Gunakan ClickUp Tasks untuk mengelola alur kerja pembuatan konten Anda. Berikan tugas penulisan dengan lampiran brief, tetapkan tanggal jatuh tempo, dan gunakan subtasks untuk draf, revisi, dan persetujuan. Dengan AI yang terintegrasi dalam Tasks, Anda dapat memberikan komentar, menghasilkan atau menyempurnakan teks, atau memperbarui status tanpa meninggalkan tugas. Penulis, editor, dan pemasar dapat berkolaborasi dalam satu thread yang sama—sehingga umpan balik, versi, dan persetujuan akhir tetap terpusat alih-alih tersebar di berbagai dokumen dan email. Selain itu, ClickUp Brain selalu siap membantu menjawab pertanyaan, jadi Anda tidak perlu repot mencari jawaban di thread komentar yang panjang!

Tim pemasaran media sosial di Cartoon Network mengoordinasikan operasi kontennya menggunakan perangkat lunak manajemen proyek pemasaran ClickUp. Platform ini berfungsi sebagai sumber informasi utama tim, membangun kepercayaan dan akuntabilitas, serta menghemat waktu. Konten sosial bergerak dari tahap ideasi ke tinjauan kreatif dan salinan, lalu siap untuk dipublikasikan, tanpa memerlukan manajer untuk terus-menerus meminta pembaruan. Pemecahan masalah juga lebih mudah karena semua orang dapat melihat siapa yang bertanggung jawab atas aspek tertentu dari proyek. Seperti yang dikatakan oleh Sarah Lively, Direktur Media Sosial di Cartoon Network: Peran saya berfokus pada strategi dan perencanaan, itulah mengapa saya sangat menyukai ClickUp. Saya harus memastikan semuanya terorganisir dan tahu siapa yang bertanggung jawab atas apa, dan saya membutuhkan ClickUp untuk membuat itu berjalan. Peran saya berfokus pada strategi dan perencanaan, itulah mengapa saya sangat menyukai ClickUp. Saya harus memastikan semuanya terorganisir dan tahu siapa yang bertanggung jawab atas apa, dan saya membutuhkan ClickUp untuk membuat itu berjalan.

4. Penyuntingan

Setelah penulis mengirimkan draf, tim konten Anda dapat menjalankan setiap draf melalui pemeriksaan tata bahasa dan kejelasan otomatis sebelum editor meninjau secara detail.

Dengan ini, peran editor berubah. Mereka tidak lagi perlu memperbaiki kesalahan ketik atau mengoreksi tata bahasa; sebaliknya, mereka akan lebih fokus pada kejelasan struktural dan nada suara, mengevaluasi argumen, serta membuat keputusan etis terkait pemilihan kata dan representasi.

Bagaimana AI mendukung proses editing:

Pembersihan awal: Alat AI dapat memeriksa draf Anda untuk masalah tata bahasa, kalimat yang berulang, dan kata-kata pengisi

Penyesuaian nada dan kejelasan: Anda dapat menjaga konsistensi suara merek di seluruh penulis dan format dengan menggunakan AI untuk secara instan mengedit bagian tertentu agar terdengar lebih percaya diri, santai, atau teknis

Penyempurnaan struktur dan alur: AI dapat menyoroti transisi yang tiba-tiba, konteks yang hilang, atau ritme yang tidak merata. Hal ini sangat berguna saat menggabungkan kontribusi dari beberapa penulis

SEO dan optimasi kinerja: Mulai dari penempatan kata kunci dan skor keterbacaan hingga deskripsi meta dan tautan internal, AI dapat merekomendasikan perubahan kecil yang membuat konten lebih mudah ditemukan

💡 Tips Pro: Gunakan fitur Proofing ClickUp untuk menyederhanakan siklus umpan balik editorial Anda. Editor dan anggota tim dapat langsung menandai gambar, video, dan PDF langsung dalam tugas. Editor dapat menyoroti kata-kata, visual, atau frame tertentu, menandai penulis atau desainer untuk klarifikasi, dan melacak setiap permintaan revisi secara real-time. Setelah revisi selesai, Anda dapat menandai komentar sebagai telah diselesaikan. Jaga setiap versi tetap bersih, transparan, dan dapat dilacak.

Agar semua orang berada di halaman yang sama mengenai operasional konten, ClickUp menyediakan templat yang sudah jadi. Templat Manajemen Konten ClickUp mengintegrasikan strategi, pelaksanaan, dan pelaporan dalam dasbor visual.

Dapatkan template gratis Jaga konten Anda tetap terorganisir dan mudah diakses dengan Template Manajemen Konten ClickUp

Template ini memberikan tim konten Anda sistem terstruktur untuk merencanakan, mengorganisir, dan mengawasi setiap konten dari awal hingga akhir. Ide, brief, draf, dan persetujuan, semuanya berada di satu tempat. Semua orang, mulai dari penulis dan pemasar hingga editor, dapat melihat setiap aset konten.

PS: Ini adalah templat yang kami gunakan di ClickUp untuk mengelola operasi konten blog kami.

Berikut ini adalah pendapat Sid Babla, Koordinator Program Kesejahteraan di Dartmouth College – Pusat Kesejahteraan Mahasiswa, tentang penggunaan ClickUp untuk pembuatan konten:

ClickUp telah mengurangi kebutuhan akan komunikasi email dan memperlancar kolaborasi untuk tim pembuatan konten kami. Kini, kami dapat beralih dari tahap ideasi/brainstorming hingga draf pertama hingga 2-3 kali lebih cepat. Dengan melacak tugas secara efektif dan memberikan konteks (melalui bagian deskripsi dan komentar), terjadi pengurangan pergantian konteks, sehingga kami hanya menggunakan satu sistem (ClickUp) daripada beberapa sistem (GDrive, email, dan Slack).

ClickUp telah mengurangi kebutuhan akan komunikasi email dan memperlancar kolaborasi untuk tim pembuatan konten kami. Kami kini dapat beralih dari tahap ideasi/brainstorming hingga draf pertama hingga 2-3 kali lebih cepat. Dengan melacak tugas secara efektif dan memberikan konteks (melalui bagian deskripsi dan komentar), terjadi pengurangan pergantian konteks, sehingga kami hanya menggunakan satu sistem (ClickUp) daripada beberapa sistem (GDrive, email, dan Slack).

Jika Anda seorang penulis, ini akan menyentuh hati Anda… melalui Reddit Untuk menghindarinya, kami memiliki solusi: ClickUp Brain MAX’s Talk-to-Text. Catat pikiran spontan, catatan suara, atau ide konten di mana saja, dan Brain akan mengubahnya secara instan menjadi teks terstruktur yang siap diedit, diperluas, atau dikolaborasikan. Jangan pernah kehilangan ide lagi karena tidak bisa menuliskannya!

5. Kalender konten dan pelacakan produksi

Ketika konten melewati tahap penyuntingan, tantangan beralih dari penulisan ke koordinasi. Batas waktu, ketergantungan, dan rencana distribusi mudah berantakan jika tidak ada kalender pusat yang melacak setiap bagian dari alur kerja.

Bagaimana AI mendukung pelacakan dan penjadwalan produksi:

Penjadwalan otomatis: Alat AI dapat menetapkan tenggat waktu berdasarkan kapasitas beban kerja dan jadwal historis, memastikan tidak ada yang terbebani berlebihan

Pengingat prediktif: AI mendeteksi ketika suatu tugas berisiko tertunda dan memberi peringatan kepada penugas atau editor sebelum batas waktu terlewati

Dashboard visibilitas: Dashboard yang dihasilkan oleh AI memberikan wawasan instan tentang apa yang sedang dalam draf, dalam proses review, atau siap untuk dipublikasikan tanpa perlu pembaruan manual

Wawasan kalender konten: Alat AI dapat menganalisis data keterlibatan untuk menyarankan waktu publikasi terbaik, campuran konten, atau frekuensi platform

❗ Perhatian: Menambahkan setiap tugas kecil ke kalender produksi dapat membingungkan. Gunakan filter untuk fokus pada tahap yang paling penting (misalnya, siap untuk direview, dijadwalkan, diterbitkan).

Keunggulan ClickUp: Koordinasi menjadi lebih mudah dengan AI Fields ClickUp. Dengan AI Fields, Anda dapat: Buat ringkasan tugas yang ringkas secara instan

Dapatkan pembaruan kemajuan otomatis untuk kampanye Anda

Terjemahkan konten dengan satu klik

Identifikasi tindakan yang perlu dilakukan tanpa usaha manual Gunakan Bidang Kustom AI di ClickUp untuk mengotomatisasi pelacakan kemajuan dan pembaruan Fitur-fitur cerdas ini membantu tim tetap terorganisir, menghemat waktu untuk pembaruan rutin, dan memastikan semua orang sejalan—sehingga Anda dapat lebih fokus pada strategi kreatif dan kurang pada pekerjaan administratif. Gabungkan ini dengan tampilan Papan atau Kalender, dan Anda tidak perlu lagi repot melacak pekerjaan secara manual.

Untuk membuat pelacakan AI benar-benar efektif secara besar-besaran, Anda memerlukan ruang bersama di mana tim dapat menyinkronkan jadwal, tugas, dan prioritas penerbitan.

Template Kalender Konten ClickUp adalah alat perencanaan visual yang memudahkan penjadwalan publikasi Anda di seluruh tim dan platform.

Dapatkan template gratis Buat kalender editorial atau blog dengan kerangka kerja standar menggunakan Template Kalender Konten ClickUp

Anda dapat melihat apa yang akan dipublikasikan, kapan, dan di mana, dengan kartu seret-dan-lepas untuk setiap konten, yang diwarnai sesuai jenis konten atau kampanye. Klik pada kartu kalender mana pun untuk mengakses detail tugas lengkap, termasuk saluran dan kategori konten.

💡 Tips Pro: Otomatiskan tugas-tugas berulang, seperti pembaruan status konten dan pelacakan kemajuan, menggunakan ClickUp Automations yang didukung AI. Misalnya: Otomatiskan perpindahan tugas ke tahap berikutnya setelah hasil kerja disetujui

Secara otomatis menandai editor saat status tugas berubah menjadi ‘Siap untuk Ditinjau’

Kirim pengingat 48 jam sebelum tanggal publikasi Otomatiskan alur kerja tim dengan ClickUp Automations

🧠 Fakta Menarik: Orang lebih cenderung mengonsumsi apa yang baru saja mereka bayar, bahkan jika itu produk atau layanan yang sama. Sebuah e-book, webinar, atau buletin yang baru terasa lebih berharga (dan lebih sering dibaca) ketika dikaitkan dengan penawaran baru, kampanye terbatas waktu, atau momen pengambilan keputusan.

⚡ Arsip Template: Template Rencana Pemasaran Gratis dalam format Word dan ClickUp

6. Repurposing konten

Seperti departemen lainnya, tim konten terus-menerus dituntut untuk melakukan lebih banyak dengan sumber daya yang lebih sedikit. Pada setiap waktu, Anda sedang membuat konten untuk pertumbuhan, pemasaran produk, dukungan penjualan, dan bahkan branding perusahaan.

Bagaimana cara meningkatkan produktivitas Anda 10 kali lipat tanpa kehilangan kewarasan?

Cara tercepat adalah dengan mendaur ulang konten. Daripada mencoba menciptakan sesuatu dari nol, manfaatkan lebih banyak nilai dari apa yang sudah ada.

Misalnya, laporan penelitian dapat diubah menjadi seri blog 5 bagian, e-book, seri podcast, atau beberapa daftar periksa.

Namun, pengolahan ulang manual adalah aktivitas yang memakan waktu dan tenaga, sehingga sangat cocok untuk diotomatisasi.

Bagaimana AI membantu dalam fase repurposing:

Transformasi format otomatis: AI generatif dapat mengubah blog menjadi carousel LinkedIn, ringkasan email, atau skrip video singkat dengan penulisan ulang berdasarkan prompt

Penyesuaian nada dan audiens: Alat penulisan AI dapat menyesuaikan konten untuk segmen audiens atau saluran yang berbeda — profesional untuk LinkedIn, santai untuk Instagram, ringkas untuk X

Ekstraksi sorotan: dapat menghasilkan kutipan atau poin kunci untuk membuat aset singkat yang mengarah kembali ke konten asli Anda

Pengelompokan topik: AI dapat menganalisis perpustakaan konten yang telah diterbitkan, mendeteksi tema yang tumpang tindih, dan menyarankan paket atau seri untuk memperluas narasi

SEO repurposing: Perbarui posting lama dengan meminta AI untuk mengidentifikasi kata kunci yang hilang, data baru, atau peluang tautan internal

💡 Tips Pro: Setelah AI membantu Anda mengubah blog menjadi carousel, caption, atau video pendek, Anda dapat langsung memasukkan aset-aset tersebut ke dalam templat kalender media sosial yang siap pakai. Template ini dilengkapi dengan bidang yang sudah disiapkan untuk platform, jenis posting, keterangan, konten kreatif, dan status persetujuan. Tim Anda dapat merencanakan, menjadwalkan, dan berkolaborasi tanpa perlu berpindah antar alat.

7. Pemantauan kinerja dan analisis konten

Seperti yang diketahui oleh setiap pemasar konten, membuat konten dan kampanye siap dipublikasikan hanyalah sebagian dari proses. Anda juga harus memantau kinerjanya dan mengoptimalkannya sesuai kebutuhan.

Dengan banyak saluran dan puluhan metrik, pelacakan kinerja seringkali menjadi masalah kelebihan data. Terutama jika Anda melakukannya melalui spreadsheet atau menggunakan beberapa alat untuk setiap bagian dari proses tersebut.

AI menjadi penyelamat Anda di sini.

Bagaimana AI mendukung pelacakan dan analisis kinerja:

Pengumpulan data otomatis: AI dapat mengumpulkan data keterlibatan, lalu lintas, dan konversi dari berbagai platform (Google Analytics, LinkedIn, YouTube, dll.) ke dalam satu dasbor

Pengenalan pola: AI dapat mengidentifikasi tren kinerja seiring waktu — misalnya, panjang konten mana yang menghasilkan lebih banyak konversi atau hari posting mana yang menghasilkan keterlibatan yang lebih tinggi

Analisis sentimen dan kualitatif: Dengan menganalisis komentar, umpan balik, atau tanggapan survei, AI dapat mengukur sentimen audiens dan membantu tim Anda menyempurnakan nada, pesan, atau fokus topik

Wawasan prediktif: AI dapat memprediksi topik atau jenis konten mana yang kemungkinan akan berkinerja terbaik bulan depan berdasarkan data historis, membantu Anda merencanakan kalender konten secara lebih strategis

❗ Perhatian: Pelacakan kinerja tidak akan berfungsi secara terpisah. Data kinerja harus terhubung dengan ekosistem pemasaran yang lebih besar:

Hubungkan analisis konten dengan data CRM untuk melihat postingan mana yang memengaruhi konversi

Hubungkan kinerja kampanye dengan pertumbuhan SEO dan pencarian merek

Gabungkan metrik keterlibatan dan kualitas prospek untuk memahami ROI yang sebenarnya

💡 Tips Pro: Gunakan Dashboard ClickUp untuk mengonsolidasikan dan memvisualisasikan semua metrik kinerja Anda. Anda dapat menghubungkan data dari tugas, Bidang Kustom, dan integrasi untuk melacak output, jadwal, dan keterlibatan di satu tempat. Beralih antara widget seperti diagram batang, diagram lingkaran, atau grafik garis untuk mengidentifikasi bottleneck dan mengukur kesuksesan kampanye. Tambahkan kartu AI untuk pelaporan yang lebih dinamis dan instan! Bagian terbaiknya adalah Anda dapat menyesuaikan dasbor Anda untuk jajaran eksekutif (C-Suite), artinya Anda tidak perlu membuang waktu untuk mengubah laporan menjadi ringkasan. Pantau metrik konten di Dashboard ClickUp

Keunggulan ClickUp: Integrasi ClickUp mengumpulkan seluruh ekosistem kinerja konten Anda ke dalam satu ruang kerja. Sinkronkan alat analitik: Hubungkan Google Analytics, HubSpot, atau YouTube untuk secara otomatis menarik data keterlibatan, konversi, dan lalu lintas ke dasbor ClickUp Anda

Hubungkan konten dengan pipeline: Integrasikan dengan CRM seperti Salesforce atau HubSpot untuk melacak aset konten mana yang menghasilkan leads dan pendapatan nyata

Tingkatkan kolaborasi: Hubungkan Slack atau Teams sehingga notifikasi langsung muncul saat metrik kunci berubah atau tonggak pencapaian tercapai

Hubungkan alat SEO dan penerbitan: Integrasikan dengan WordPress, SEMrush, atau Ahrefs untuk memantau peringkat dan menerbitkan langsung dari alur kerja Anda Langkah lebih jauh dengan Agen AI ClickUp yang berfungsi sebagai asisten AI bawaan yang mengotomatisasi pembaruan, laporan, dan jawaban di dalam ruang kerja Anda. Mereka dapat memposting ringkasan harian atau mingguan, mengadakan rapat tim, atau menjawab pertanyaan terkait konten secara instan—semua tanpa pengaturan manual.

Manfaat Menggunakan AI untuk Tim Konten

Mengintegrasikan AI ke setiap tahap siklus hidup konten dapat membantu Anda dalam banyak hal. Misalnya, AI:

Mengurangi beban mental dengan mengubah ide-ide yang kabur menjadi langkah-langkah konkret berikutnya

Menjaga momentum kreatif dengan saran AI langsung di tempat kerja, meminimalkan pergantian konteks dan hambatan

Menstandarkan hasil kerja dengan dengan generator outline , brief, dan templat yang sesuai dengan suara merek

Menghubungkan tim yang terpisah* dengan memberikan visibilitas real-time kepada strategi konten, penulisan, dan desain tentang pembaruan proyek dan ketergantungan

Menyesuaikan konten secara real-time dengan cepat melokalkan, menyederhanakan, atau merumuskan ulang konten untuk audiens dan platform yang berbeda

Memperkuat tata kelola konten dengan penandaan yang didukung AI, konvensi penamaan, dan pembangkitan daftar periksa secara massal

Memberikan kemudahan self-service; penulis, editor, dan pemasar dapat mendapatkan bantuan dari AI tanpa harus menunggu tim atau alat lain

Berikut ini gambaran proses produksi konten di dalam ClickUp.

📮 ClickUp Insight: 62% responden kami mengandalkan alat AI percakapan seperti ChatGPT dan Claude. Antarmuka chatbot yang familiar dan kemampuan serbaguna mereka—untuk menghasilkan konten, menganalisis data, dan lainnya—mungkin menjadi alasan mengapa mereka begitu populer di berbagai peran dan industri. Namun, jika pengguna harus beralih ke tab lain setiap kali ingin bertanya kepada AI, biaya toggle dan biaya peralihan konteks yang terkait akan terus bertambah seiring waktu. Namun, bukan dengan ClickUp Brain. Fitur ini terintegrasi langsung di Workspace Anda, memahami apa yang sedang Anda kerjakan, dapat memahami perintah teks biasa, dan memberikan jawaban yang sangat relevan dengan tugas Anda! Rasakan peningkatan produktivitas 2x lipat dengan ClickUp!

Batasan AI dalam Pekerjaan Konten (dan Cara Mengatasinya)

Meskipun ada banyak keuntungan menggunakan AI untuk pembuatan konten dan pemasaran, ada beberapa kelemahan, seperti kesalahan konteks dan risiko hak kekayaan intelektual (IP), yang tidak boleh diabaikan. Inilah area di mana AI cenderung kurang optimal dan cara mengatasi masalah-masalah tersebut.

1. Konten yang monoton dan membosankan

Dengan efisiensi yang ditawarkan oleh AI, jutaan bisnis kini dapat memproduksi konten secara massal. Namun, platform-platform kini dibanjiri dengan konten serupa yang kurang memiliki kedalaman emosional. Pembaca semakin enggan membaca artikel yang monoton, dan merek berisiko tenggelam di tengah keramaian.

✅ Solusi yang jelas untuk ini adalah menggabungkan AI dengan editor berpengalaman yang dapat menyisipkan cerita merek, sudut pandang yang tidak terduga, dan wawasan internal.

Menurut IBM, prompt engineering juga dapat membantu Anda sambil mempertahankan tingkat efisiensi yang sama. Berikut beberapa tekniknya: Prompting zero-shot dan few-shot untuk memberikan contoh yang membimbing struktur atau nada AI

Chain-of-thought prompting , yang mendorong pemikiran bertahap untuk penjelasan

Role prompting, di mana Anda memberikan persona kepada AI untuk menambahkan kedalaman dan perspektif

Loop penyempurnaan memungkinkan Anda untuk secara berulang-ulang mengembangkan hasil daripada menerima draf pertama

⚡ Arsip Template: Template Kalender Konten Gratis

2. Titik buta konteks

Meskipun AI memproses bahasa dengan kecepatan luar biasa, ia kesulitan memahami konteks budaya, perubahan nada, implikasi hukum, dan kesalahan masa lalu suatu merek. Ketidakmampuan ini dalam memahami konteks situasional dapat menyebabkan humor yang canggung, penggunaan kata yang tidak peka, atau konten yang tidak akurat.

✅ Pengawasan editorial lebih penting dari sebelumnya. Melatih AI adalah strategi lain; Anda dapat membangun perpustakaan prompt yang terintegrasi dengan konteks kunci merek Anda. Panduan ini dapat sespesifik instruksi regional, persona audiens, dan topik yang tabu.

👀 Tahukah Anda? 60% penulis dan editor mengatakan bahwa asisten AI 'tidak memahami konteks yang relevan.' Di antara mereka yang merasa AI memengaruhi kualitas, 44% menyalahkan kurangnya konteks.

3. Hak kekayaan intelektual dan tantangan etika

Kecerdasan buatan memproses sejumlah besar data online untuk menghasilkan konten dan wawasan. Tanpa atribusi yang jelas atau transparansi sumber, bisnis berisiko secara tidak sengaja mempublikasikan konten plagiat. Mereka juga berisiko melanggar materi berlisensi dan gagal memberikan kredit kepada pencipta asli.

✅ Berikut cara mengatasi tantangan ini:

Lakukan pemeriksaan plagiarisme dan hak cipta tingkat perusahaan pada output AI sebelum mempublikasikan konten berformat panjang, berorientasi riset, atau berprofil tinggi

Pastikan lisensi saat menggunakan materi eksternal dalam prompt dan batasi penggunaan pada data yang dimiliki sendiri atau telah mendapatkan izin hak cipta

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang cara menggunakan AI untuk pemasaran, tonton video ini.

📚 Baca Lebih Lanjut: Contoh Pedoman Merek untuk Inspirasi

Tulis (dan kuasai) konten dengan ClickUp

Terlepas dari seberapa kreatif tim konten Anda, mengembangkan ide, menjaga agar brief tetap relevan, dan memenuhi tenggat waktu setiap minggu adalah tugas yang menantang.

ClickUp, ruang kerja AI terintegrasi di mana tugas, dokumen, percakapan, dan wawasan berada dalam satu tempat, menghadirkan efisiensi dan visibilitas yang belum pernah ada sebelumnya untuk operasi konten Anda. Dengan otomatisasi, dasbor real-time, AI yang terintegrasi dalam tugas dan dokumen, serta templat bawaan, Anda dapat mengubah tim konten Anda menjadi pusat produktivitas.

Yang membuat semua orang di organisasi iri. 😀

Jadi, apa yang Anda tunggu? Terapkan AI dan daftar ke ClickUp secara gratis hari ini!