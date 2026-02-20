Asana vs Notion untuk Template CRM: Mana yang Lebih Baik?

Anda mengatur templat CRM di alat online, dan selama seminggu, semuanya terasa sempurna. Kemudian pekerjaan nyata dimulai.

Seorang prospek meminta penawaran revisi, dan seseorang mencatat catatan rapat di halaman yang berbeda. Langkah selanjutnya dibahas di chat, tetapi tidak pernah menjadi tugas yang ditugaskan. Tiba-tiba, pipeline Anda terlihat "hijau," tetapi langkah-langkah selanjutnya hilang, usang, atau terjebak di chat.

Kesenjangan ini lebih umum daripada yang dibayangkan kebanyakan tim.

Penelitian terbaru Salesforce tentang Kondisi Penjualan menemukan bahwa tenaga penjualan hanya menghabiskan sekitar 28% waktu mereka dalam seminggu untuk aktivitas penjualan aktif, sementara sisanya digunakan untuk tugas administratif dan pekerjaan lain. Di sinilah template CRM yang baik dapat membantu Anda memaksimalkan produktivitas dan menghemat waktu di berbagai proyek.

Dalam panduan ini, kami akan membandingkan Asana vs. Notion untuk templat CRM berdasarkan apa yang sebenarnya membuat CRM ringan dapat digunakan sehari-hari dan apa yang paling cocok untuk tim Anda.

Apa yang Anda Butuhkan dalam Sistem CRM Ringan

Sistem CRM membantu Anda mengelola interaksi dengan pelanggan saat ini dan calon pelanggan. Sistem ini menyimpan informasi pelanggan, riwayat aktivitas, dan tindak lanjut di satu tempat.

Jika Anda ingin CRM ringan di dalam perangkat lunak manajemen proyek, Anda memerlukan beberapa hal yang tidak dapat dinegosiasikan:

Catatan kontak yang tetap dapat digunakan sehingga Anda dapat menyimpan detail kontak dan catatan interaksi tanpa perlu membangun basis pengetahuan yang berantakan.

Pipeline dengan tahap yang jelas sehingga Anda dapat memproses transaksi melalui langkah-langkah sederhana dan memantau kemajuan dengan cepat.

Pengelolaan tugas untuk tindak lanjut sehingga Anda dapat menugaskan tugas, menetapkan tanggal jatuh tempo, dan membuat tugas berulang untuk pengecekan atau perpanjangan.

Tampilan proyek yang sesuai dengan cara Anda berjualan sehingga Anda dapat menggunakan papan untuk alur pipeline dan daftar atau tabel untuk pembaruan cepat.

Pelaporan sederhana dan visibilitas sehingga Anda dapat memantau kemajuan di berbagai proyek, bukan hanya daftar transaksi tunggal.

Alur kerja otomatis untuk langkah-langkah yang dapat diulang sehingga pengingat, serah terima, dan perubahan status tidak bergantung pada seseorang yang mengingatnya.

Kolaborasi dan dokumentasi dalam konteks sehingga catatan rapat dan dokumentasi internal tetap terhubung dengan catatan transaksi.

Integrasi yang sesuai dengan stack Anda sehingga file dan alat komunikasi seperti Google Workspace tidak terpisah dari alur kerja.

Kontrol admin saat Anda mengembangkan tim sehingga Anda dapat mengelola akses dan penyediaan pengguna saat tim Anda berkembang (sering kali terkait dengan paket berbayar atau paket enterprise).

Jika Anda menguasai dasar-dasar ini, Anda dapat menjalankan CRM ringan menggunakan alat yang sama yang Anda gunakan untuk mengelola proyek. Anda juga mengurangi kurva pembelajaran karena alur kerja sesuai dengan cara tim Anda sudah mengelola tugas dan melacak kemajuan proyek.

Asana vs Notion: Kriteria Perbandingan Langsung

Berikut ini adalah gambaran singkat tentang Notion dan Asana melalui lensa templat CRM. Inilah kriteria tepat yang kami bandingkan di bagian-bagian selanjutnya.

Kriteria Perbandingan Asana untuk Template CRM Notion untuk Template CRM Pelacakan pipeline yang tetap akurat dari minggu ke minggu Mengelola transaksi seperti tugas, sehingga pemilik, tanggal jatuh tempo, dan langkah selanjutnya tetap terlihat. Mengelola transaksi seperti catatan database dengan halaman, sehingga catatan dan konteks tetap dekat dengan alur kerja. Catatan kontak dan transaksi yang tidak menjadi berantakan Menyimpan informasi transaksi/akun di bidang tugas dan komentar, tetapi thread yang panjang dapat menyembunyikan konteks. Membuat basis data terstruktur untuk transaksi, kontak, dan akun dengan hubungan antar entitas. Pengikutan dan kebersihan alur kerja di dalam templat CRM Menggunakan tugas, tanggal jatuh tempo, tugas berulang, dan aturan untuk menjaga agar tindak lanjut tetap terlihat. Berfungsi dengan baik saat properti tetap terawat, tetapi dapat menjadi manual jika pembaruan terlewat. Pengelolaan prospek yang menjaga konsistensi templat CRM Anda. Menggunakan formulir untuk mengumpulkan informasi prospek yang terstruktur dan mengarahkannya ke proyek pipeline (paket berbayar) Menggunakan templat dan properti basis data, tetapi proses input seringkali lebih manual kecuali Anda membangun alur khusus. Memperluas template CRM tanpa perlu pengawasan terus-menerus. Menjaga struktur melalui kepemilikan, tenggat waktu, dan aturan saat lebih banyak anggota tim bergabung. Lebih bergantung pada disiplin tim untuk menjaga keakuratan basis data seiring waktu.

Asana untuk Template CRM

Melalui Asana

Asana adalah alat manajemen proyek yang terstruktur, sehingga templat CRM-nya paling cocok digunakan ketika "CRM" Anda sebenarnya adalah alur kerja yang dapat diulang untuk mengelola tugas tim.

Hal ini membuat Asana menjadi pilihan yang tepat ketika tim Anda paling mengutamakan tindak lanjut yang konsisten, kepemilikan yang jelas, dan pelacakan proyek saat transaksi mendekati penutupan.

Asana juga menyediakan berbagai tampilan proyek, seperti daftar, papan, kalender, dan garis waktu. Anda dapat memulai dengan rencana gratis, tetapi rencana berbayar membuka fitur-fitur lanjutan yang membantu dalam pengelolaan proyek terstruktur dan manajemen sumber daya.

Bagaimana Asana Menghadapi CRM

Asana bukanlah sistem CRM khusus, tetapi Anda dapat membangun sistem CRM ringan dengan templat proyek menggunakan model sederhana:

Satu proyek = satu alur kerja

Satu tugas = satu prospek, transaksi, atau akun

Fields kustom = detail CRM Anda

Aturan = alur kerja otomatis Anda

✅ Inilah contohnya dalam praktik:

Jalankan alur kerja dalam tampilan Papan: Atur setiap kolom sebagai tahap (Prospek Baru, Terverifikasi, Penawaran, Negosiasi, Ditutup Menang). Pindahkan tugas di seluruh papan seiring berjalannya transaksi.

Catat detail CRM dengan bidang kustom: Tambahkan bidang untuk nilai transaksi, tanggal penutupan, sumber prospek, prioritas, pemilik, dan langkah berikutnya. Bidang kustom tersedia di paket berbayar seperti Starter dan di atasnya, tidak termasuk paket gratis.

Kelola tugas untuk tindak lanjut dan serah terima: Gunakan tanggal jatuh tempo, subtugas, dan ketergantungan tugas untuk menjaga langkah selanjutnya tetap terlihat, terutama saat proyek dan pemangku kepentingan tumpang tindih.

Mengumpulkan prospek melalui Formulir (fitur berbayar): Jika Anda ingin pengumpulan prospek yang konsisten, Asana Forms dapat mengumpulkan detail terstruktur dan membuat tugas di proyek pipeline. Formulir tersedia di paket Starter, Advanced, dan paket yang lebih tinggi.

Gunakan aturan untuk mengurangi pemeliharaan manual: Aturan dapat menugaskan pemilik, memindahkan tahap, atau memperbarui bidang saat pemicu terjadi. Aturan tersedia di paket berbayar, dan pembuat aturan kustom tersedia di paket Starter dan di atasnya.

Template CRM Asana

Asana tidak dirancang sebagai CRM lengkap, jadi templat melakukan sebagian besar pekerjaan berat. Templat CRM Asana yang baik memberikan Anda:

Struktur pipeline dengan tahap dan kepemilikan

Kolom kustom untuk detail transaksi

Tampilan proyek yang memudahkan tinjauan mingguan.

Pengaturan manajer tugas yang memastikan tindak lanjut tidak terlewatkan.

Berikut adalah lima opsi kuat dari galeri templat Asana:

1. Template Saluran Penjualan oleh Asana

Melalui Asana

Template Sales Pipeline oleh Asana memberikan satu tempat untuk melacak prospek dari awal kontak hingga penutupan. Alih-alih memperbarui lembar kerja dan obrolan yang tersebar, Anda memindahkan setiap transaksi melalui tahap-tahap dan menjaga konteks terbaru untuk tugas itu sendiri.

Anda dapat mencatat detail penting seperti nilai transaksi dan pemiliknya, menambahkan tugas langkah berikutnya, dan mengganti tampilan sesuai dengan cara kerja Anda. Tampilan seperti Daftar, Papan, Kalender, dan Garis Waktu membantu Anda melacak kemajuan dan melihat apa yang perlu diperhatikan minggu ini versus apa yang akan datang berikutnya.

🌻 Inilah alasan Anda akan menyukai templat ini:

Melacak peluang berdasarkan tahap dengan tampilan proyek yang fleksibel.

Menambahkan bidang kustom untuk nilai, status prospek, prioritas, dan pemilik.

Menyimpan tindak lanjut dan catatan langsung pada tugas sehingga tidak ada yang terlewat.

Otomatisasi pembaruan dengan aturan, seperti penugasan ulang dan perubahan bidang saat pemicu terjadi.

Menghubungkan alur kerja Anda dengan aplikasi seperti Salesforce, HubSpot, Zendesk, dan ServiceNow.

✨️ Ideal untuk: Tim penjualan yang ingin cara sederhana untuk melacak kemajuan pipeline dan tugas-tugas di akun tertentu di dalam Asana.

2. Template Pelacakan Akun oleh Asana

Melalui Asana

Template Pelacakan Akun oleh Asana membantu Anda mengelola akun seperti proses yang dapat diulang. Anda menyimpan detail akun, pemilik, dan langkah selanjutnya di satu tempat, sehingga perpanjangan dan percakapan penjualan tambahan tidak bergantung pada ingatan.

Anda dapat mengelompokkan akun berdasarkan tingkatan, tahap siklus hidup, atau wilayah, lalu menggunakan tugas untuk merencanakan pertemuan rutin, QBR, dan tonggak onboarding. Template ini menjaga pekerjaan pelanggan tetap terlihat oleh seluruh tim, bahkan saat Anda menangani beberapa akun sekaligus.

🌻 Inilah alasan Anda akan menyukai templat ini:

Tampilkan akun dalam tampilan Daftar, Papan, Kalender, atau Garis Waktu.

Filtrasi tampilan berdasarkan tahap, prioritas, jenis akun, atau pemilik.

Melacak tindak lanjut sebagai tugas, sehingga item tindakan tidak pernah hilang.

Menyimpan catatan tentang tugas, sehingga konteks akun mudah ditemukan.

✨️ Ideal untuk: Tim Keberhasilan Pelanggan yang ingin cara ringan untuk melacak akun dan tugas di Asana.

3. Template Dukungan Penawaran Pra-Penjualan oleh Asana

Melalui Asana

Template Dukungan Penjualan Pra-Penutupan oleh Asana membantu Anda mengorganisir semua hal yang terjadi sebelum suatu kesepakatan siap ditutup. Anda dapat mencatat permintaan seperti tinjauan keamanan, demo khusus, persetujuan harga, dan masukan proposal di satu tempat sehingga pekerjaan tidak tersebar di berbagai pesan.

Anda dapat membagi setiap permintaan menjadi tugas, menugaskan tugas tersebut kepada pemilik yang tepat, dan menetapkan tanggal jatuh tempo yang sesuai dengan jadwal kesepakatan Anda. Hal ini memberikan Anda gambaran yang jelas tentang apa yang telah selesai, apa yang sedang menunggu, dan apa yang menghalangi langkah berikutnya, terutama ketika beberapa tim mendukung kesempatan yang sama.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Menjaga setiap permintaan pra-penjualan, pemilik tugas, dan tanggal jatuh tempo tetap terlihat.

Mengalihkan pertanyaan ke pemangku kepentingan yang tepat tanpa perlu bolak-balik yang lama.

Melacak hambatan dan ketergantungan agar langkah-langkah kritis tidak terhenti.

Mengintegrasikan catatan, tautan, dan pembaruan di dalam tugas transaksi.

Menjaga akuntabilitas saat beberapa tim mendukung satu transaksi aktif.

✨️ Ideal untuk: Tim penjualan yang membutuhkan dukungan pra-penjualan terstruktur di antara semua pemangku kepentingan sambil menjaga jadwal dan tugas-tugas tetap jelas.

4. Template Serah Terima Pasca Penjualan oleh Asana

Melalui Asana

Template Serah Terima Pasca Penjualan oleh Asana dirancang untuk momen yang paling sulit bagi CRM ringan: beralih dari “kami telah memenangkan kesepakatan” ke “kami sedang memenuhi janji kami” tanpa kehilangan detail.

Ini memberikan alur kerja serah terima yang terstruktur, di mana tanggung jawab jelas, konteks penting tetap terhubung dengan pekerjaan, dan langkah-langkah onboarding tidak terlewatkan.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Mencatat ruang lingkup, pemangku kepentingan, dan komitmen sebelum pertemuan kickoff.

Menetapkan langkah-langkah onboarding sehingga setiap pemilik tahu tanggung jawab mereka.

Menyimpan catatan serah terima dan konteks yang terhubung dengan alur kerja yang sama.

Melacak garis waktu dan tindakan selanjutnya tanpa perlu mengejar pembaruan di obrolan.

Mengurangi pekerjaan ulang dengan mengklarifikasi apa yang dijual versus yang dikirimkan.

✨️ Ideal untuk: Tim penjualan dan layanan pelanggan yang ingin proses serah terima yang rapi ke tahap onboarding dengan kepemilikan yang jelas dan jadwal yang terdefinisi.

5. Template Implementasi Pelanggan oleh Asana

Melalui Asana

Template Implementasi Pelanggan oleh Asana membantu Anda menjalankan onboarding seperti peluncuran yang terstruktur. Anda dapat memetakan seluruh implementasi ke dalam tugas, sehingga setiap langkah jelas dari awal hingga peluncuran. Ini berguna saat Anda mengelola beberapa proyek dan membutuhkan proses yang dapat diulang untuk setiap pelanggan baru.

Anda dapat menugaskan tugas kepada pemilik internal, menetapkan tanggal jatuh tempo, dan melacak kemajuan saat pekerjaan melewati fase-fase. Anda juga dapat menyimpan sumber daya penting, catatan, dan pembaruan yang terkait dengan rencana yang sama sehingga tim tetap selaras dan pengalaman pelanggan tetap konsisten.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Rencanakan fase onboarding dengan tonggak pencapaian yang jelas dari awal hingga peluncuran.

Tugaskan tugas kepada pemilik, sehingga serah terima tidak tertunda.

Pantau kemajuan di seluruh langkah implementasi tanpa kehilangan visibilitas.

Sentralisasikan tautan, dokumen, dan catatan untuk pengiriman yang lebih cepat.

Pastikan semua pemangku kepentingan tetap sejalan saat jadwal berubah atau risiko muncul.

✨️ Ideal untuk: Tim keberhasilan pelanggan dan implementasi yang membutuhkan rencana onboarding yang dapat diulang untuk setiap proyek pelanggan baru.

Keunggulan Menggunakan Asana sebagai CRM

Asana dapat berfungsi dengan baik sebagai CRM ringan jika proses penjualan Anda berfokus pada eksekusi. Jika Anda ingin transaksi berperilaku seperti item tugas, model manajemen tugas Asana memudahkan untuk menerapkan tindak lanjut secara konsisten di seluruh tim.

Inilah area di mana templat CRM Asana cenderung unggul:

Pengikutan terasa alami di dalam pengelola tugas: Anda dapat menugaskan tugas, menetapkan tanggal jatuh tempo, dan menggunakan tugas berulang untuk pengecekan sehingga langkah selanjutnya tidak bergantung pada ingatan.

Tampilan proyek memudahkan tinjauan alur kerja: Anda dapat menjalankan alur kerja dalam tampilan Papan, lalu beralih ke Daftar atau Kalender untuk perencanaan mingguan. Pada paket berbayar seperti Starter, Anda juga mendapatkan Timeline dan ketergantungan untuk alur kerja manajemen proyek yang lebih terstruktur.

Fields kustom menjaga detail transaksi tetap konsisten: Saat Anda menambahkan fields seperti nilai transaksi, prioritas, tanggal penutupan, atau sumber lead, Anda dapat menyortir dan menyaring dengan cepat tanpa mengubah CRM Anda menjadi catatan bebas format. Fields Kustom termasuk dalam paket Starter dan di atasnya.

Alur kerja otomatis mengurangi pemeliharaan pipeline: Aturan memungkinkan Anda memicu tindakan saat terjadi perubahan, seperti menugaskan pemilik atau memperbarui bidang. Aturan termasuk dalam paket Starter dan di atasnya.

Template membantu tim mengstandarkan proses dengan cepat: Untuk alur kerja penjualan dan pelanggan, galeri template Asana memberikan struktur awal yang dapat Anda sesuaikan hanya dengan beberapa klik.

Batasan Asana untuk Template CRM

Asana tetap merupakan perangkat lunak manajemen proyek terlebih dahulu. Meskipun dapat mendukung pekerjaan gaya CRM, beberapa bagian dari pengalaman "CRM sejati" memerlukan pengaturan tambahan, kebiasaan yang lebih ketat, atau upgrade ke paket berbayar.

Batasan utama yang perlu diperhatikan:

Blok bangunan inti CRM seringkali memerlukan paket berbayar: Paket Starter mencakup fitur-fitur kunci yang memfasilitasi CRM seperti Formulir, bidang kustom, aturan, dan ketergantungan. Jika tim Anda membutuhkan fitur-fitur tersebut untuk menjaga alur kerja yang andal, paket gratis dapat terasa terbatas.

Aturan membantu, tetapi Anda dapat menemui batasan otomatisasi: Dokumen bantuan Asana mencatat batas maksimum 50 aturan per proyek, terlepas dari tingkatan paket. Jika Anda mengandalkan alur kerja otomatis yang sangat detail, Anda mungkin perlu menyederhanakan logika atau membagi proses ke beberapa proyek.

Catatan transaksi dan kontak tidak secara default merupakan "objek CRM": Dalam sebagian besar pengaturan, transaksi adalah tugas, dan pelanggan adalah tugas atau proyek. Hal ini bisa berfungsi, tetapi bergantung pada kebersihan proses, bidang kustom yang konsisten, dan penamaan yang bersih agar konteks tidak tersembunyi.

Alur kerja email bukanlah kotak masuk CRM bawaan: Anda dapat menghubungkan aplikasi pihak ketiga dan alat email untuk membuat tugas dan menjaga konteks tetap dekat, tetapi Anda tetap mengelola komunikasi pemasaran di sistem email Anda daripada di dalam kotak masuk penjualan yang khusus.

Skalabilitas dapat mendorong Anda ke tingkat kontrol yang lebih tinggi: Jika Anda membutuhkan kontrol tata kelola yang lebih kuat seperti admin tingkat lanjut, penyediaan pengguna, atau kontrol rencana perusahaan, Anda mungkin akan berakhir di rencana harga yang lebih tinggi daripada yang diharapkan oleh tim kecil.

Notion untuk Template CRM

Melalui Notion

Notion adalah ruang kerja manajemen pengetahuan yang berpusat pada basis data. Hal ini penting untuk templat CRM karena "CRM" Anda tidak perlu berperilaku seperti proyek yang penuh dengan tugas. Sebaliknya, ia dapat berperilaku seperti kumpulan catatan yang terhubung.

Dalam templat CRM Notion, setiap transaksi biasanya merupakan item basis data. Anda dapat melihat item-item tersebut sebagai tabel untuk pengeditan cepat, papan untuk tahap-tahap pipeline, atau garis waktu saat tanggal menjadi fokus utama dalam seminggu.

Pendekatan ini cocok untuk usaha kecil, startup, agensi, dan tim penjualan atau operasional yang ingin konteks transaksi dekat dengan pipeline. Catatan rapat, dokumen, tautan, dan dokumentasi internal Anda akan terpusat di halaman transaksi yang sama, bukan tersebar di templat proyek terpisah.

Bagaimana Notion mengimplementasikan CRM

Notion bukanlah CRM tradisional. Anda membangun templat CRM dengan mengubah alur kerja Anda menjadi basis data, lalu menentukan seperti apa "data yang baik" bagi tim Anda.

Berikut pola pengaturan umum:

Gunakan tampilan papan sebagai alur kerja Anda: Kelompokkan item basis data berdasarkan properti seperti Tahap, lalu pindahkan kartu ke kolom lain seiring perkembangan transaksi.

Simpan detail CRM sebagai properti database: Lacak pemilik, tanggal penutupan, nilai transaksi, langkah berikutnya, dan sumber prospek sebagai bidang terstruktur sehingga Anda dapat menyaring dan mengurutkan dengan cepat.

Ganti tampilan sesuai dengan tugas: Gunakan tampilan tabel untuk pengeditan cepat dan pembersihan data, tampilan papan untuk tinjauan alur kerja, dan tampilan garis waktu saat Anda perlu melihat jadwal transaksi selama seminggu atau sebulan.

Standarkan catatan dengan templat basis data: Buat tata letak yang dapat diulang untuk catatan penemuan, keberatan, pemangku kepentingan, dan detail serah terima sehingga setiap halaman transaksi tetap konsisten.

Tambahkan otomatisasi saat Anda ingin mengurangi pembaruan manual: Otomatisasi basis data Notion tersedia di paket berbayar. Pengguna Paket Gratis dapat membuat otomatisasi pemberitahuan Slack, tetapi tidak jenis otomatisasi lainnya.

Jika Anda sudah menggunakan Notion dan ingin ruang kerja all-in-one untuk dokumentasi dan pelacakan transaksi ringan, pendekatan berbasis database ini bisa menjadi pilihan yang tepat. Namun, kelemahannya adalah pipeline Anda hanya akan tetap akurat jika tim terus memperbarui properti.

Template CRM Notion

Melalui Notion

Template Notion melakukan sebagian besar pekerjaan berat, asalkan kasus penggunaannya sesuai dengan kebutuhan Anda. Template CRM Notion yang solid memberikan Anda:

Database transaksi dengan properti yang tepat

Tampilan siap pakai seperti papan dan tabel

Struktur yang konsisten untuk halaman transaksi dan catatan

Otomatisasi opsional, tergantung pada templat dan paket Anda.

Jika Anda tidak ingin membangun dari awal, Anda dapat melihat templat CRM yang dapat disesuaikan berikut ini dari Notion:

1. Template CRM Penjualan oleh Notion

Melalui Notion

Jika pelacakan penjualan Anda saat ini tersebar di spreadsheet, beberapa halaman catatan yang berantakan, dan ingatan seseorang, templat ini memberikan titik awal yang lebih rapi. Templat CRM Penjualan oleh Notion menempatkannya sebagai cara untuk mengelola funnel penjualan tanpa rasa "SaaS yang berat" sambil tetap menjaga dasar-dasarnya dalam satu tempat.

Anda mendapatkan struktur sederhana untuk melacak prospek dengan hanya bidang yang Anda butuhkan, dan setiap catatan dapat menjadi halaman Notion tersendiri untuk catatan dan konteks transaksi. Ini juga merupakan pilihan populer di pasar Notion, yang memberikan rasa aman saat Anda ingin template yang dapat diadopsi dengan cepat dan disesuaikan nanti.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Atur alur kerja ringan tanpa perlu membangun database dari awal.

Simpan setiap transaksi sebagai halaman untuk catatan, pembaruan, dan konteks.

Lacak hanya properti yang Anda butuhkan, lalu tambahkan lebih banyak nanti.

Standarkan tindak lanjut dengan mengubah langkah selanjutnya menjadi tugas yang terlihat.

Jadikan CRM Anda mudah disesuaikan saat proses penjualan Anda berubah.

✨️ Ideal untuk: Tim kecil yang ingin CRM berbasis Notion yang sederhana tanpa alat tambahan.

2. Template Semua Akun Notion

Melalui Notion

Template Semua Akun Notion memberikan cara sederhana untuk menyimpan semua akun pelanggan di satu tempat. Alih-alih berpindah-pindah antara halaman dan tab untuk mencari konteks terbaru, Anda dapat mengonsolidasikan detail akun penting sehingga lebih mudah untuk tetap konsisten.

Bagi usaha kecil, startup, dan agensi, ini merupakan alternatif praktis untuk alat CRM lengkap saat Anda hanya membutuhkan visibilitas. Anda dapat melacak kepemilikan, status, dan pekerjaan yang sedang berlangsung, lalu mencatat catatan dan pembaruan yang terhubung dengan catatan akun yang sama saat situasi berubah.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Simpan setiap akun pelanggan dalam tampilan ruang kerja yang terorganisir.

Lacak pemilik akun agar tanggung jawab tetap jelas di seluruh tim.

Catat detail penting sekali, lalu gunakan kembali di seluruh alur kerja.

Simpan pembaruan dan catatan di dalam setiap halaman catatan akun.

Periksa kesehatan akun dengan cepat tanpa perlu mengatur ulang pengaturan setiap minggu.

✨️ Ideal untuk: Tim kecil, startup, dan agensi yang mengelola beberapa akun pelanggan dan hubungan yang berkelanjutan.

3. Alur Penjualan dengan Otomatisasi oleh Notion

Melalui Notion

Sales Pipeline dengan Otomatisasi oleh Notion adalah templat untuk minggu-minggu ketika pipeline penjualan Anda terlihat baik-baik saja, tetapi tindak lanjut terlewat karena tidak ada yang mau melakukan pembaruan manual. Templat ini menyediakan pipeline penjualan siap pakai di dalam Notion, dengan otomatisasi basis data yang terintegrasi dalam pengaturan sehingga langkah-langkah rutin terasa kurang "berat administrasi".

Bagi usaha kecil, startup, dan agensi, ini adalah cara praktis untuk menjaga kesepakatan tetap berjalan tanpa perlu menggunakan alat CRM penuh. Anda dapat melacak tahap-tahap dalam tampilan pipeline, menyimpan konteks kesepakatan di setiap catatan, dan mengandalkan otomatisasi untuk menjaga sistem tetap rapi seiring tim Anda semakin sibuk.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Mulailah dengan alur kerja yang siap otomatisasi daripada membangun dari nol.

Pastikan setiap catatan transaksi tetap konsisten meskipun tahap dan pemiliknya berubah.

Kurangi pembaruan manual saat tim Anda menangani beberapa transaksi.

Simpan catatan dan tautan di dalam halaman catatan transaksi yang sama.

Percepat tinjauan pipeline dengan bidang dan tampilan yang terstruktur.

✨️ Ideal untuk: Tim penjualan dan operasional yang ingin memiliki alur kerja ringan dengan otomatisasi untuk mengurangi pembaruan manual.

4. Personal CRM 2026 oleh Notion

Melalui Notion

The Personal CRM 2026 by Notion adalah templat yang berfokus pada aspek "CRM" yang sering diabaikan dalam pengaturan ringan: mengingat siapa seseorang, apa yang terakhir dibahas, dan kapan harus mengikuti perkembangan. Alih-alih mengelola catatan yang tersebar, Anda mendapatkan satu tempat untuk melacak orang dan interaksi berkelanjutan Anda dengan mereka.

Bagi usaha kecil, startup, agensi, dan tim penjualan atau operasional, ini merupakan tambahan yang berguna untuk templat pipeline. Anda dapat menggunakannya untuk mengelola mitra, prospek potensial, dan pemangku kepentingan klien saat Anda tidak memerlukan kotak masuk penjualan penuh, tetapi tetap ingin memastikan tindak lanjut tetap konsisten.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Lacak kontak dan detail penting tanpa perlu membangun database kustom.

Catat percakapan agar Anda ingat konteksnya sebelum panggilan berikutnya.

Atur momen tindak lanjut agar hubungan tidak menjadi sepi.

Simpan kontak pribadi dan profesional Anda secara terorganisir dalam satu sistem.

Tetap konsisten dalam melakukan outreach bahkan selama minggu-minggu proyek yang sibuk.

✨️ Ideal untuk: Tim yang ingin memiliki pelacak hubungan ringan untuk mitra, prospek, dan klien di dalam Notion dengan cepat.

5. Rolodex Pribadi oleh Notion

Melalui Notion

The Personal Rolodex by Notion adalah templat sederhana yang membantu Anda menghindari kehilangan jejak orang-orang yang Anda temui, bekerja sama, atau berencana untuk ajak bicara. Templat ini dirancang untuk menyimpan detail kontak dan konteks di satu tempat, sehingga Anda tidak perlu repot mencari email lama atau catatan yang tersebar sebelum melakukan tindak lanjut.

Bagi usaha kecil dan agensi, templat ini bekerja dengan baik bersama alur kerja transaksi Anda. Anda dapat menggunakannya untuk melacak pemangku kepentingan klien, kontak mitra, dan prospek potensial, lalu mencatat catatan singkat tentang status hubungan tanpa perlu menggunakan alat CRM lengkap.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Jaga detail kontak tetap terorganisir tanpa perlu membangun database yang rumit.

Simpan catatan singkat agar Anda ingat konteksnya sebelum melakukan tindak lanjut.

Lacak hubungan antar klien, mitra, dan prospek potensial dengan mudah.

Jadikan upaya pemasaran lebih konsisten selama minggu-minggu sibuk pengiriman dan penjualan.

Temukan orang yang tepat dengan cepat saat peluang muncul secara tiba-tiba.

✨️ Ideal untuk: Tim kecil yang melacak hubungan kunci dan konteks kontak di Notion tanpa menggunakan alat CRM lengkap.

Keunggulan Menggunakan Notion sebagai CRM

Notion berfungsi dengan baik sebagai CRM ringan ketika Anda ingin alur kerja dan konteks berada di tempat yang sama. Alih-alih memaksa transaksi ke dalam pengelola tugas, Anda dapat memperlakukan setiap transaksi sebagai catatan basis data, lalu membukanya seperti halaman untuk catatan rapat, tautan, file, dan dokumentasi internal.

Di mana templat CRM Notion biasanya paling unggul:

Catatan CRM tetap terstruktur, bahkan saat Anda menambahkan konteks: Rincian transaksi disimpan dalam properti basis data, sehingga Anda dapat mengurutkan, menyaring, dan melacak kemajuan tanpa mengubah semuanya menjadi catatan bebas format.

Anda dapat menyesuaikan alur kerja sesuai dengan proses penjualan Anda: Notion memungkinkan Anda mengatur beberapa tampilan basis data, sehingga Anda dapat menjalankan alur kerja dalam tampilan papan, membersihkan data dalam tampilan tabel, dan memeriksa tanggal dalam tampilan kalender atau garis waktu berdasarkan cara tim Anda mengelola proyek.

Database terhubung dapat mengurangi duplikasi: Saat Anda menghubungkan kontak, transaksi, dan akun menggunakan hubungan dan rollup, Anda dapat menggunakan kembali detail kontak di beberapa proyek tanpa perlu memasukkan informasi yang sama berulang kali.

Kolaborasi real-time cocok untuk tim yang menjual dan mendokumentasikan bersama: Notion unggul ketika alur kerja penjualan bergantung pada basis pengetahuan bersama, karena catatan transaksi juga dapat menyimpan catatan pertemuan dan konteks keputusan bersama dengan pipeline.

Integrasi membantu Anda mengimpor file ke dalam alat yang sama: Notion mendukung integrasi melalui galerinya, termasuk opsi seperti Google Drive dan Slack, yang berguna saat tim Anda bekerja di aplikasi pihak ketiga.

Batasan Notion untuk templat CRM

Notion dapat menjadi pilihan yang baik untuk templat CRM, tetapi masih bukan CRM khusus. Pengaturan Anda bergantung pada seberapa baik Anda merancang basis data, seberapa konsisten tim memperbarui basis data tersebut, dan paket harga mana yang Anda pilih.

Berikut adalah batasan utama yang perlu dipertimbangkan:

Otomatisasi terbatas pada rencana gratis: Notion mencatat bahwa otomatisasi basis data tersedia pada rencana berbayar. Pada Rencana Gratis, pengguna dapat membuat otomatisasi pemberitahuan Slack, tetapi tidak jenis otomatisasi lainnya.

Rencana gratis Notion dapat mencapai batas blok untuk tim: Pusat Bantuan Notion menjelaskan bahwa ruang kerja rencana gratis dengan 2+ pemilik ruang kerja memiliki batas 1.000 blok per ruang kerja. Setelah mencapai batas tersebut, Anda perlu melakukan upgrade untuk terus menambahkan catatan CRM dan konten baru.

Tindak lanjut dapat terasa kurang efektif dibandingkan alat berbasis tugas: Anda dapat melacak langkah selanjutnya sebagai properti dan membuat tugas dalam basis data, tetapi tim cenderung membiarkan bidang-bidang tersebut berubah tanpa pengawasan kecuali Anda membangun kebiasaan yang kuat dalam memperbarui tahap, pemilik, dan tanggal langkah selanjutnya.

Mudah untuk berlebihan dalam pengaturan: Notion menawarkan kebebasan kreatif yang besar. Hal ini berguna, tetapi dapat meningkatkan kurva pembelajaran jika orang yang berbeda mengatur tampilan, properti, atau konvensi penamaan yang berbeda di dalam templat CRM yang sama.

Kontrol admin yang lebih canggih mengarahkan Anda ke paket Business atau Enterprise: Jika Anda membutuhkan SAML SSO (Security Assertion Markup Language Single Sign-On) dan kontrol tata kelola yang lebih kuat saat tim Anda berkembang menjadi tim besar, Notion menempatkan fitur-fitur tersebut di paket Business dan Enterprise.

Asana vs Notion: Perbandingan Fitur

Sekarang, Anda telah melihat perbedaan besar dalam cara alat-alat ini "melakukan CRM."

Asana mengubah templat CRM menjadi alur kerja proyek, di mana transaksi berperilaku seperti tugas dan tindak lanjut tetap terikat pada kepemilikan dan tanggal jatuh tempo.

Notion mengubah templat CRM menjadi basis data, di mana transaksi berperilaku seperti catatan dan catatan, dokumen, serta konteks pertemuan tersimpan di dalam setiap halaman transaksi.

Selanjutnya, mari bandingkan Notion vs Asana pada aspek-aspek yang menentukan keberhasilan atau kegagalan sistem CRM ringan saat semakin banyak orang mulai menggunakannya.

Fitur #1: Pelacakan pipeline yang tetap akurat dari minggu ke minggu

Asana

Asana bekerja paling baik ketika alur kerja Anda didorong oleh tindakan. Setiap transaksi adalah tugas, sehingga Anda dapat menugaskan tugas, menetapkan tanggal jatuh tempo, dan menjaga langkah selanjutnya tetap terlihat di tampilan yang sama yang digunakan tim Anda untuk mengelola tugas dan proyek. Lebih sulit bagi tindak lanjut untuk terlewatkan ketika kepemilikan dan waktu selalu terikat pada transaksi.

Notion

Notion bekerja paling baik ketika alur kerja Anda membutuhkan konteks, bukan hanya tahap. Setiap transaksi adalah catatan basis data yang dapat dibuka menjadi halaman, sehingga tim Anda dapat menyimpan catatan rapat, dokumentasi internal, dan tautan penting di dekat alur kerja. Komprominya adalah akurasi alur kerja bergantung pada konsistensi orang dalam memperbarui properti yang tepat.

🏆 Pemenang: Seri. Pilih Asana jika Anda ingin pelacakan pipeline yang terasa seperti manajemen tugas. Pilih Notion jika Anda ingin pelacakan pipeline plus halaman transaksi yang lebih kaya untuk dokumentasi.

Asana

Di Asana, "deal" atau "account" biasanya merupakan tugas. Anda dapat menyimpan detail terstruktur menggunakan bidang kustom pada paket berbayar dan menyimpan pembaruan di komentar. Sistem tetap rapi ketika tim Anda menganggap tugas sebagai sumber kebenaran, tetapi thread komentar yang panjang dapat menyembunyikan konteks penting seiring waktu.

Notion

Notion dirancang untuk catatan terstruktur. Anda dapat menyimpan transaksi, kontak, dan akun sebagai basis data terpisah, lalu menghubungkannya dengan hubungan dan ringkasan sehingga konteks kontak yang sama dapat ditampilkan di beberapa proyek. Hal ini memberikan model yang lebih mirip CRM, terutama jika tim Anda juga menggunakan Notion sebagai basis pengetahuan.

🏆 Pemenang: Notion, karena umumnya lebih baik dalam menjaga catatan CRM tetap terstruktur.

Fitur #3: Pelacakan tindak lanjut dan pengelolaan alur kerja di dalam templat CRM

Asana

Asana unggul di sini karena tindak lanjut sudah terintegrasi secara alami dalam cara kerja alat ini. Anda dapat menugaskan tugas, menambahkan subtugas, menetapkan tanggal jatuh tempo, dan menggunakan tugas berulang untuk titik kontak berulang. Pada paket berbayar, Anda juga dapat menambahkan aturan yang memicu tindakan seperti menugaskan pemilik atau memperbarui bidang saat ada perubahan.

Notion

Notion dapat mendukung tindak lanjut, tetapi sistem tetap berfungsi dengan baik hanya jika tim Anda terus memperbarui properti. Otomatisasi basis data dapat mengurangi beberapa tugas manual, tetapi fitur ini hanya tersedia di paket berbayar. Pengguna Paket Gratis dapat membuat otomatisasi pemberitahuan Slack, tetapi tidak untuk jenis otomatisasi lainnya.

🏆 Pemenang: Asana, karena tindak lanjut berbasis tugas tetap terlihat dan lebih mudah untuk diterapkan.

Fitur #4: Pengelolaan prospek yang menjaga konsistensi templat CRM Anda.

Asana

Asana lebih unggul saat Anda ingin proses pengumpulan prospek tetap terstruktur sejak awal. Dengan Asana Forms, Anda dapat mengumpulkan bidang yang sama setiap kali (nama, perusahaan, ukuran kesepakatan, sumber, urgensi) dan membuat tugas langsung di proyek pipeline Anda sehingga templat CRM tetap konsisten di antara anggota tim. Forms tersedia di paket berbayar seperti Starter dan di atasnya.

Notion

Notion dapat mengstandarkan proses penerimaan prospek, tetapi biasanya memerlukan lebih banyak pengaturan. Anda dapat membuat templat basis data "Prospek Baru" dengan properti yang diperlukan dan tata letak halaman yang konsisten. Tantangannya adalah memasukkan prospek ke dalam basis data tersebut tanpa langkah tambahan. Otomatisasi Notion dapat membantu, tetapi otomatisasi basis data terutama merupakan fitur rencana berbayar, dengan batasan pada rencana gratis.

🏆 Pemenang: Asana, karena formulir membuat proses pengumpulan prospek lebih konsisten dalam alur kerja templat CRM.

Fitur #5: Memperluas CRM berbasis templat tanpa usaha terus-menerus

Asana

Asana cenderung lebih lancar dalam skalabilitas saat lebih banyak orang terlibat dalam pipeline. Transaksi berperilaku seperti tugas, sehingga kepemilikan dan pemberitahuan kepada anggota tim sudah terintegrasi dalam alur kerja. Aturan juga dapat menerapkan praktik dasar, seperti menugaskan pemilik atau memperbarui bidang saat transaksi berpindah tahap, meskipun aturan memiliki batasan praktis per proyek.

Notion

Notion dapat berskala dengan baik jika tim Anda disiplin dalam menjaga properti database dan tampilan. Namun, seiring bertambahnya anggota tim, database lebih mudah menjadi tidak teratur, terutama jika anggota tim yang berbeda membuat tampilan, konvensi penamaan, atau pintasan mereka sendiri.

🏆 Pemenang: Asana, karena lebih mudah untuk menjaga templat CRM tetap beroperasi saat lebih banyak rekan tim terlibat.

ClickUp: Alternatif Langsung Terbaik untuk Asana dan Notion dalam Template CRM

Jika Anda mencoba menjalankan CRM dengan templat, bagian tersulit biasanya bukan templatnya; melainkan penyebaran pekerjaan. Sebuah prospek dibahas di obrolan, langkah selanjutnya tersimpan di kotak masuk seseorang, sementara catatan terbaru ada di dokumen.

Kemudian muncul penyebaran AI. Anda akhirnya membayar untuk satu alat AI untuk menulis, alat lain untuk merangkum, dan alat lain untuk mengorganisir. Namun, mereka tidak berbagi konteks, jadi Anda masih harus menghabiskan waktu untuk membersihkan data dan memasukkan detail yang sama di berbagai alat.

ClickUp, ruang kerja AI terintegrasi, dirancang untuk menjalankan alur kerja penjualan dan pengiriman di tempat yang sama. Hal ini penting ketika Anda ingin sistem CRM ringan yang tetap akurat tanpa perlu pembersihan tambahan.

Dan saat Anda ingin memulai dengan cepat, ClickUp juga menyediakan templat CRM siap pakai yang dapat Anda sesuaikan untuk pelacakan prospek, transaksi, dan akun, serta perpustakaan templat Penjualan & CRM lengkap untuk memilih templat-templat tersebut.

ClickUp’s One Up #1: ClickUp CRM untuk Tim

Simpan tugas, alur kerja, dan detail transaksi Anda dalam satu ruang kerja dengan ClickUp CRM for Teams

Template CRM Anda dapat menjadi tidak teratur jika alur kerja berada di satu tempat, sementara pekerjaan yang mendorong transaksi maju berada di tempat lain. ClickUp CRM for Teams dirancang untuk menggabungkan pelacakan alur kerja dan eksekusi, sehingga Anda tidak perlu memelihara "dunia CRM" yang terpisah dari tugas-tugas sebenarnya.

Anda juga mendapatkan lebih dari 10 tampilan fleksibel untuk kasus penggunaan CRM, termasuk Daftar, Papan Kanban, dan Tabel, yang berguna saat orang yang berbeda membutuhkan tampilan proyek yang berbeda untuk alur kerja yang sama.

💡 Tips Pro: Tangkap prospek dengan formulir ClickUp, lalu alihkan pekerjaan secara otomatis. Kumpulkan prospek dengan semua bidang yang Anda butuhkan menggunakan ClickUp Forms Gunakan ClickUp Forms untuk mengumpulkan prospek dengan bidang yang tepat yang Anda butuhkan (seperti ukuran transaksi, sumber, dan prioritas), lalu kirimkan secara otomatis ke daftar pipeline yang sesuai sehingga CRM Anda tetap rapi sejak hari pertama. Anda dapat mengombinasikannya dengan ClickUp Automations untuk menugaskan pemilik yang tepat dan membuat tugas langkah berikutnya saat suatu kesepakatan mencapai tahap tertentu, sehingga tindak lanjut tetap dilakukan bahkan selama minggu-minggu sibuk.

ClickUp’s One Up #2: Tugas ClickUp dan Otomatisasi ClickUp

Lakukan tindakan yang tepat secara otomatis dan jalankan operasi dengan lancar menggunakan ClickUp Automations

Asana dan Notion keduanya dapat menjalankan templat CRM, tetapi tim sering menghadapi masalah yang sama: tindak lanjut mudah dibahas tetapi mudah terlupakan.

ClickUp mengintegrasikan tindak lanjut ke dalam alur kerja itu sendiri:

Kemudian ClickUp Automations membantu mengurangi tugas administratif yang berulang dengan mengotomatisasi tindakan berulang seperti penugasan tugas secara otomatis, posting komentar, dan perubahan status, serta opsi seperti penugasan dinamis.

📖 Baca Juga: Contoh dan Kasus Penggunaan Otomatisasi Alur Kerja

ClickUp’s One Up #3: ClickUp Brain dan ClickUp Dashboards

Tanyakan dengan bahasa sederhana untuk membuat langkah-langkah mengelola pipeline Anda dengan ClickUp Brain

Template CRM menjadi berantakan ketika detail penting tersebar di catatan-catatan terpisah. Anda ingat ada persyaratan kunci atau batasan harga dalam panggilan telepon, tetapi tidak bisa menemukannya saat membutuhkannya. ClickUp Brain membantu dengan mengintegrasikan AI ke dalam ruang kerja Anda, sehingga Anda dapat menemukan jawaban dan mengubah informasi menjadi langkah selanjutnya tanpa harus menggali melalui halaman dan thread yang panjang.

📖 Baca Juga: Alat Produktivitas AI Terbaik untuk Digunakan

Setelah mengorganisir informasi, penting untuk memiliki tampilan cepat tentang kemajuan pipeline. Dashboard ClickUp membantu Anda memantau transaksi, tindak lanjut, dan kinerja secara sekilas, sehingga Anda tidak bergantung pada insting atau pembaruan minggu lalu.

Bagi usaha kecil, startup, agensi, dan tim penjualan atau operasional, ini berarti Anda dapat menjaga pelaporan CRM tetap ringan sambil tetap mendapatkan visibilitas tentang apa yang sedang berjalan, apa yang terhenti, dan apa yang perlu diperhatikan selanjutnya.

💡 Tips Pro: Gunakan ClickUp Brain MAX untuk menjaga templat CRM Anda tetap rapi, mudah dicari, dan siap digunakan. Tingkatkan produktivitas Anda hingga 4 kali lipat untuk memenuhi tenggat waktu dengan fitur Talk To Text dari ClickUp ClickUp Brain MAX membantu Anda tetap update dengan pembaruan CRM tanpa mengubah setiap tindak lanjut menjadi pekerjaan yang membosankan. Alih-alih menggali catatan yang tersebar atau menulis ulang konteks yang sama di beberapa tempat, Anda dapat menangkap, menemukan, dan bertindak atas informasi transaksi lebih cepat. Catat pembaruan kesepakatan lebih cepat dengan Talk to Text : Tambahkan catatan panggilan, keberatan, langkah selanjutnya, atau pembaruan pemangku kepentingan melalui suara, lalu simpan langsung ke tugas atau dokumen kesepakatan yang tepat sehingga CRM Anda tetap terkini bahkan di antara pertemuan.

Ajukan pertanyaan yang mengungkap wawasan dari konteks CRM Anda : Ajukan pertanyaan seperti “Transaksi mana yang tidak memiliki langkah berikutnya?” atau “Akun mana yang menunggu persetujuan harga?” kepada ClickUp BrainGPT untuk mengidentifikasi celah sebelum menjadi tindak lanjut yang terlewat.

Temukan bukti secara instan dengan Pencarian Perusahaan : Cari di seluruh tugas, dokumen, dan komentar untuk hal-hal seperti “peninjauan keamanan,” “perubahan hukum,” atau “perpanjangan,” sehingga Anda dapat mengakses konteks dalam hitungan detik selama serah terima dan tinjauan pipeline.

Pilih model terbaik untuk tugas tersebut: Gunakan model yang berbeda tergantung pada tugasnya, seperti menyusun email tindak lanjut yang jelas, merangkum catatan panggilan panjang menjadi tindakan, atau menguji poin-poin kunci proposal dengan sudut pandang analitis yang lebih mendalam.

Template CRM ClickUp

Jika Anda ingin pengaturan yang lebih cepat daripada membangun dari awal, templat ClickUp memberikan titik awal yang terstruktur untuk alur kerja CRM. Anda dapat memilih templat yang sesuai dengan alur kerja Anda, lalu menyesuaikannya seiring dengan semakin jelasnya alur kerja Anda.

1. Template CRM ClickUp

Dapatkan templat gratis Lacak prospek dan peluang dengan alur kerja menggunakan templat CRM ClickUp.

Template CRM ClickUp memberikan Anda folder siap pakai untuk mengelola prospek, transaksi, dan hubungan pelanggan dalam satu tempat. Alih-alih membangun CRM dari nol, Anda mendapatkan pengaturan terstruktur dengan Status Kustom, Bidang Kustom, dan tampilan multiple sehingga Anda dapat mulai mengorganisir alur kerja Anda segera.

Bagi usaha kecil, startup, agensi, dan tim penjualan atau operasional, templat ini memudahkan Anda untuk tetap konsisten. Anda dapat menyimpan detail kontak secara terpusat, memprioritaskan tindak lanjut berdasarkan tahap, dan menggunakan tampilan seperti Sales Process dan My Assignments untuk memastikan langkah selanjutnya tetap terlihat oleh seluruh tim.

📖 Baca Juga: Perangkat Lunak Ruang Kerja Terpadu Terbaik untuk Mengintegrasikan Pekerjaan Anda

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Lacak prospek dan peluang melalui tahap-tahap pipeline dengan status yang jelas.

Simpan detail kontak di Bidang Kustom untuk penyaringan dan pembaruan yang cepat.

Beralih antara tampilan Daftar, Proses Penjualan, dan Tugas Saya dengan mudah.

Gunakan pengingat dan otomatisasi untuk memastikan tindak lanjut tidak terlewat.

Pantau aktivitas CRM dengan Dashboard untuk pemeriksaan pipeline yang lebih cepat.

✨️ Ideal untuk: Tim yang ingin menggunakan CRM berbasis templat yang terstruktur dan dapat dijalankan setiap hari di dalam ClickUp.

💡 Tips Pro: Gunakan ClickUp Super Agents untuk menjaga templat CRM Anda tetap rapi tanpa perlu mengejar pembaruan. Luncurkan agen AI yang sudah disesuaikan sebelumnya untuk membantu memberikan tanggapan alami kepada pelanggan ClickUp Super Agents dirancang untuk bertindak seperti rekan kerja yang didukung AI di dalam Workspace Anda, dengan akses yang dikendalikan melalui izin dan konfigurasi ClickUp. Inilah cara yang ramah CRM untuk menggunakannya dalam ruang kerja all-in-one: Buat "Super Agent" untuk "Pipeline Hygiene" yang memeriksa transaksi yang tidak memiliki langkah berikutnya, pemilik, atau tanggal tindak lanjut, lalu menandainya untuk direview.

Tambahkan pemicu sehingga berjalan setelah tahap transaksi berubah, lalu membuat tugas tindak lanjut yang tepat dan menandai pemilik yang tepat.

Jaga pengawasan yang ketat dengan mengonfigurasi alat apa yang dapat digunakan (misalnya, izinkan pembaruan tugas tetapi blokir pengeditan dokumen). Ini berguna ketika tim Anda mengelola beberapa proyek dan Anda ingin templat CRM tetap akurat tanpa bergantung pada orang untuk mengingat setiap pembaruan.

2. Template Pelacak Penjualan ClickUp

Dapatkan templat gratis Buat keputusan berbasis data untuk mengoptimalkan alur kerja Anda dengan templat ClickUp Sales Tracker.

Template Pelacak Penjualan ClickUp membantu Anda melacak aktivitas tim penjualan tanpa membuat pelaporan menjadi beban mingguan. Anda mendapatkan daftar siap pakai untuk mencatat kemajuan penjualan, memantau target, dan menjaga data penjualan penting tetap terorganisir menggunakan Status Tugas Kustom, Bidang Kustom, dan tampilan multiple yang dirancang untuk melacak kinerja.

Bagi usaha kecil, startup, agensi, dan tim penjualan atau operasional, templat ini memudahkan pengambilan keputusan terkait pipeline. Anda dapat mengidentifikasi apa yang berhasil, melihat di mana upaya terbuang sia-sia, dan melacak kinerja individu atau tim dalam satu tempat, sehingga Anda tidak perlu mengumpulkan data dari lima alat berbeda sebelum setiap evaluasi.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Lacak kemajuan penjualan dengan status yang jelas seperti “Tujuan Terpenuhi” dan “Sedang Berlangsung”

Catat penjualan dan detail produk menggunakan Bidang Kustom untuk analisis yang lebih cepat.

Tinjau tren kinerja dengan tampilan Volume Penjualan per Bulan.

Bandingkan hasil produk dengan cepat menggunakan tampilan Status Penjualan per Produk.

Bagikan pembaruan dengan pemangku kepentingan menggunakan pelacakan dan pelaporan yang konsisten.

✨️ Ideal untuk: Tim yang ingin sistem sederhana untuk melacak kinerja penjualan dan kemajuan pipeline di dalam ClickUp.

3. Template Pelacakan Komisi ClickUp

Dapatkan templat gratis Pantau kemajuan dan tujuan untuk setiap karyawan dengan Template Pelacakan Komisi ClickUp.

Template Pelacakan Komisi ClickUp membantu Anda melacak komisi dari prospek hingga penutupan tanpa perlu membuat spreadsheet yang rumit. Anda dapat mencatat detail transaksi, menghitung komisi dengan lebih akurat, dan memastikan setiap pembayaran terhubung dengan perwakilan yang tepat dan jadwal yang sesuai.

Bagi usaha kecil, startup, agensi, dan tim penjualan atau operasional, templat ini membuat pelacakan kinerja terasa lebih teratur. Anda dapat memantau kemajuan menuju tujuan, mengidentifikasi celah dalam pipeline, dan menjaga transparansi percakapan komisi, sehingga tidak ada yang perlu mengejar angka di akhir bulan.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Lacak komisi berdasarkan tahap transaksi dengan Status Kustom.

Simpan detail pembayaran menggunakan Bidang Kustom seperti Tanggal Penutupan dan Komisi.

Bandingkan prospek dengan cepat dalam Tampilan Tabel untuk pelaporan yang lebih bersih.

Rencanakan jadwal di tampilan Kalender dan Garis Waktu untuk visibilitas yang lebih baik.

Pantau kinerja individu dan tujuan tanpa spreadsheet tambahan.

✨️ Ideal untuk: Tim penjualan yang membutuhkan cara yang jelas dan dapat diulang untuk melacak komisi dan kinerja di ClickUp.

4. Template Alur Penjualan ClickUp

Dapatkan templat gratis Kelola data pelanggan dengan antarmuka seret dan lepas menggunakan Template Pipeline Penjualan ClickUp.

Template Pipeline Penjualan ClickUp memberikan Anda ruang kerja siap pakai untuk mengelola pipeline Anda seperti sistem yang sebenarnya. Anda dapat memvisualisasikan funnel Anda di satu tempat dan menjaga data pelanggan tetap dekat dengan pekerjaan menggunakan alur seret dan lepas.

Jika Anda adalah bisnis kecil, startup, atau agensi yang menangani beberapa proyek sekaligus, templat ini membantu Anda tetap konsisten tanpa beban administrasi tambahan. Anda dapat memprioritaskan prospek berdasarkan urgensi atau nilai, melihat apa yang perlu diperhatikan minggu ini, dan memastikan tindak lanjut terhubung dengan pemilik yang tepat sehingga alur kerja Anda tidak terhenti tanpa pemberitahuan.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Lacak pergerakan transaksi dengan 30 status kustom di seluruh tahap pipeline.

Simpan konteks hubungan dengan bidang kustom "Last Contacted" yang terintegrasi.

Beralih antara Tampilan Daftar, Tampilan SOP Penjualan, dan Tampilan Kotak untuk berbagai jenis pengecekan.

Prioritaskan prospek lebih cepat dengan menyortir dan menyaring transaksi berdasarkan urgensi atau potensi.

Jaga agar pekerjaan penjualan terhubung dengan tugas, konteks email, dan kolaborasi tim.

✨️ Ideal untuk: Tim yang ingin tampilan alur kerja terstruktur di dalam ClickUp, dengan tahap yang jelas dan tanggung jawab yang terdefinisi.

5. Template CRM Penjualan ClickUp

Dapatkan templat gratis Identifikasi prospek, tutup transaksi, dan temukan wawasan dengan keputusan berbasis data menggunakan Template CRM Penjualan ClickUp.

Template CRM Penjualan ClickUp dirancang untuk bagian penjualan yang seringkali rumit: melacak percakapan dan menjaga konteks transaksi agar mudah ditemukan. Template ini menawarkan pengaturan database tanpa kode, serta tampilan yang membantu Anda mengelola pergerakan pipeline dan aktivitas penjualan sehari-hari.

Jika Anda ingin menjalankan CRM ringan tanpa membeli platform CRM lengkap, templat ini membantu Anda tetap terorganisir dan menghindari pembaruan yang tersebar. Anda dapat menyimpan detail pelanggan di satu tempat, melacak kemajuan setiap penjualan dengan status terstruktur, dan menggunakan tampilan berbeda untuk tinjauan cepat pipeline atau pemeriksaan mendalam atas transaksi.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Lacak kemajuan transaksi dengan 20 status kustom, termasuk tahap seperti Dalam Pembicaraan dan Onboarding.

Catat detail percakapan pelanggan menggunakan Bidang Kustom untuk catatan yang konsisten.

Gunakan tampilan seperti Ringkasan, Papan, Daftar, dan Panduan Memulai untuk pengaturan cepat.

Kurangi entri manual dengan menghubungkan aktivitas penjualan ke tugas dan langkah proses.

Perbaiki visibilitas interaksi pelanggan dan tindakan selanjutnya di seluruh tim.

✨️ Ideal untuk: Tim penjualan dan operasional yang ingin memiliki alur kerja gaya CRM di ClickUp tanpa perlu alat tambahan.

6. Template Laporan Penjualan ClickUp

Dapatkan templat gratis Visualisasikan tren dan temukan peluang dengan grafik visual menggunakan Template Laporan Penjualan ClickUp.

Template Laporan Penjualan ClickUp membantu Anda mengubah aktivitas pipeline menjadi sesuatu yang dapat Anda tinjau dan tindak lanjuti. Alih-alih mengejar angka di berbagai tab, Anda dapat mengumpulkan metrik penjualan kunci dalam satu laporan, memvisualisasikan tren dengan grafik, dan mengidentifikasi peluang atau celah lebih cepat.

Jika Anda mengelola pekerjaan klien dan penjualan dalam minggu yang sama, pelaporan seringkali menjadi titik lemah. Template ini menjaga pelaporan tetap sederhana dan dapat diulang, sehingga Anda dapat melacak kinerja seiring waktu dan berbagi pembaruan dengan pemangku kepentingan tanpa harus membuat laporan dari awal setiap bulan.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Lacak kemajuan laporan dengan status kustom sederhana seperti Terbuka dan Selesai.

Simpan data pelaporan dengan 10 bidang kustom, termasuk Wilayah Penjualan, Tahun, dan Kuartal.

Tinjau data dalam berbagai tampilan laporan, termasuk format Bulanan, Triwulanan, dan Tahunan.

Gunakan diagram visual untuk mengidentifikasi tren dan peluang tanpa perlu format manual.

Jaga akuntabilitas tim penjualan dengan pelaporan yang konsisten dan metrik yang jelas.

✨️ Ideal untuk: Tim yang ingin laporan penjualan cepat di dalam ClickUp, tanpa harus bergantung pada spreadsheet.

7. Template Proses Penjualan ClickUp

Dapatkan templat gratis Organisir dan simpan semua data dalam basis data kolaboratif tanpa kode dengan Template Proses Penjualan ClickUp.

Template Proses Penjualan ClickUp membantu Anda mendefinisikan langkah-langkah proses penjualan Anda dan kemudian benar-benar mengikutinya. Template ini dirancang untuk melacak kemajuan melalui tahap-tahap, menyimpan data prospek dan pelanggan dalam basis data kolaboratif tanpa kode, dan menjaga proses tetap terlihat sehingga tidak ada yang terlewat.

Jika Anda adalah startup atau tim kecil yang sedang membangun konsistensi, templat ini memberikan struktur tanpa menambah hambatan. Anda dapat menggunakannya untuk mempercepat proses onboarding perwakilan baru, membuat proses serah terima lebih jelas, dan mengidentifikasi di mana transaksi melambat karena setiap tahap dilengkapi dengan tugas dan data yang terhubung.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Lacak setiap langkah proses penjualan Anda dengan status kustom per tahap.

Simpan data penjualan dengan 8 bidang kustom seperti Peluang, Email, dan Nomor Kontak.

Bangun alur kerja Anda dengan tampilan seperti Daftar, Gantt, Beban Kerja, dan Kalender.

Pastikan proses tetap konsisten agar langkah-langkah tidak terlewatkan selama minggu-minggu sibuk.

Perlancar proses onboarding dengan memberikan tim penjualan sistem yang jelas tentang "langkah selanjutnya".

✨️ Ideal untuk: Tim yang ingin memiliki templat proses penjualan yang dapat diulang dan disempurnakan seiring pertumbuhan mereka.

Video ini akan memandu Anda melalui alur kerja praktis ClickUp menggunakan ClickUp Brain, ClickUp CRM, AI Notetaker, ClickUp Docs, dan Dashboards, serta templat siap pakai seperti Laporan Penjualan Harian dan Perkiraan Penjualan, sehingga Anda dapat memantau kesehatan pipeline, tindak lanjut, dan pelaporan dalam satu tempat.

8. Template Panggilan Penjualan ClickUp

Dapatkan templat gratis Organisir semua data penjualan Anda di satu lokasi pusat dengan Template Panggilan Penjualan ClickUp.

Template Panggilan Penjualan ClickUp dirancang untuk tim yang sering melakukan pemasaran dan membutuhkan pelacakan panggilan untuk menjaga keteraturan. Template ini membantu Anda mencatat kontak, melacak panggilan, dan menghubungkan setiap percakapan dengan tugas tindak lanjut sehingga hasil panggilan tidak hilang di catatan seseorang.

Jika Anda mencoba menggunakan templat sebagai CRM ringan, pelacakan panggilan seringkali menjadi bagian yang terlewatkan. Templat ini menjaga aktivitas panggilan dan langkah selanjutnya tetap terorganisir di satu tempat sehingga Anda dapat mengikuti perkembangan lebih cepat, menjaga kesepakatan tetap berjalan, dan menjaga konsistensi di antara tim.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Lacak peluang dengan status kustom seperti Panggilan Penjualan, Kualifikasi, Prospek, dan Ditutup Menang.

Simpan informasi panggilan dan kontak menggunakan Bidang Kustom seperti tanggal tindak lanjut dan alamat email.

Gunakan tampilan seperti Ringkasan dan Saluran Penjualan untuk visibilitas cepat dari panggilan hingga transaksi.

Tugaskan tindak lanjut sebagai tugas secara langsung agar item tindakan tetap terlihat.

Jaga konsistensi pelacakan panggilan di antara tim tanpa alat tambahan.

✨️ Ideal untuk: Tim yang ingin melacak panggilan dan tindak lanjut yang terhubung dengan alur kerja CRM sederhana di ClickUp.

9. Template Pelacak Penjualan ClickUp

Dapatkan templat gratis Dapatkan kejelasan tentang di mana upaya penjualan sebaiknya difokuskan dengan Template Pelacak Penjualan ClickUp.

Template Pelacak Penjualan ClickUp membantu Anda melacak aktivitas dan kinerja penjualan dengan cara yang sederhana, tanpa menjadikannya proyek pelaporan. Template ini dirancang sebagai pelacak berbasis daftar dengan status yang jelas, bidang yang terstruktur, dan tampilan yang beragam sehingga Anda dapat memantau kemajuan dan mengidentifikasi tren dengan cepat.

Jika Anda adalah bisnis kecil, startup, atau agensi yang membutuhkan visibilitas tetapi tidak ingin setup CRM yang rumit, templat ini menjaga pelacakan Anda tetap sederhana. Anda dapat melihat di mana upaya penjualan membuahkan hasil, mengukur kinerja seiring waktu, dan membuat keputusan pipeline yang lebih baik menggunakan ruang kerja yang sama yang sudah Anda gunakan untuk mengelola pekerjaan.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Lacak kemajuan penjualan dengan status seperti Tujuan Tercapai, Tujuan Belum Tercapai, dan Berlangsung.

Simpan detail penjualan dengan 12 bidang kustom, termasuk target pengiriman dan keuntungan.

Analisis tren menggunakan tampilan Volume Penjualan per Bulan untuk pelacakan kinerja yang lebih bersih.

Bandingkan hasil menggunakan tampilan Status Penjualan per Produk untuk pengambilan keputusan yang cepat.

Jaga konsistensi pelaporan tanpa perlu membangun ulang pelacak setiap minggu.

✨️ Ideal untuk: Tim yang ingin melacak penjualan secara ringan di dalam ClickUp, dengan tampilan yang jelas dan visibilitas kinerja yang sederhana.

10. Template Manajemen Pipeline Penjualan ClickUp

Dapatkan templat gratis Lacak dan kelola peluang masuk yang ditangani oleh AEs dan BDRs dengan Template Manajemen Pipeline Penjualan ClickUp.

Lacak dan kelola peluang masuk yang ditangani oleh AEs dan BDRs dengan Template Manajemen Pipeline Penjualan ClickUp

Template Manajemen Pipeline Penjualan ClickUp dirancang untuk mengelola peluang masuk saat beberapa orang terlibat dalam pipeline. Ini adalah folder siap pakai yang membantu AEs dan BDRs tetap selaras tentang apa yang masuk, apa yang sedang dikerjakan, dan apa yang membutuhkan dorongan selanjutnya.

Jika alur kerja Anda cepat menjadi sibuk, templat ini memberikan struktur tanpa menghambat produktivitas Anda. Anda mendapatkan pengaturan yang sudah ditentukan sebelumnya dengan banyak tahap alur kerja, bidang bawaan untuk data transaksi, dan otomatisasi yang sudah termasuk, sehingga alur kerja terasa terorganisir sejak hari pertama.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Kelola peluang masuk dalam folder bersama yang dirancang untuk alur kerja AE dan BDR.

Lacak kemajuan transaksi dengan 25 status untuk tahap pipeline yang lebih rinci.

Catat data transaksi menggunakan 18 bidang kustom untuk pelacakan dan pelaporan yang konsisten.

Gunakan otomatisasi yang disertakan untuk mengurangi pembaruan berulang pada pipeline.

Pastikan kepemilikan dan serah terima tugas jelas saat beberapa perwakilan bekerja pada pipeline yang sama.

✨️ Ideal untuk: Tim penjualan yang mengelola peluang masuk antara BDR dan AE yang membutuhkan visibilitas pipeline bersama.

Selesaikan di Clickup, Bukan di Lima Tab Berbeda

Jika Anda memilih antara Asana vs Notion untuk templat CRM, keduanya dapat digunakan, tetapi keduanya bekerja untuk alasan yang berbeda.

Asana lebih unggul ketika CRM Anda sebenarnya berfungsi sebagai mesin pelacakan. Transaksi berperilaku seperti tugas, sehingga lebih mudah untuk menugaskan tugas, menetapkan tanggal jatuh tempo, dan menjaga visibilitas tugas tim saat mengelola proyek.

Notion lebih unggul ketika CRM Anda membutuhkan konteks yang lebih kaya. Transaksi berperilaku seperti catatan, sehingga alur kerja Anda dapat disimpan bersama dokumentasi internal, catatan rapat, dan basis pengetahuan ringan.

Kuncinya adalah konsistensi. Dengan pengaturan berbasis templat, alur kerja Anda hanya akan tetap akurat jika orang-orang memperbarui templat tersebut setiap minggu, di seluruh proyek. ClickUp lebih cocok jika Anda ingin alur kerja CRM terintegrasi langsung dengan eksekusi di dalam satu ruang kerja all-in-one.

Daftar di ClickUp sekarang untuk alur kerja yang lebih terorganisir!

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Asana berfungsi seperti templat CRM berbasis tugas. Sebuah kesepakatan menjadi tugas, dan tindak lanjut terdapat dalam tugas, tenggat waktu, dan tampilan proyek. Notion berfungsi seperti templat CRM berbasis database. Sebuah kesepakatan menjadi catatan, dan konteksnya terdapat di dalam halaman. Jika Anda ingin melacak tindakan dan konteks kesepakatan secara bersamaan, templat CRM ClickUp menggabungkan eksekusi tugas dan pelacakan gaya CRM dalam satu tempat.

Jika tim Anda sudah menjalankan proyek terstruktur di pengelola tugas, Asana biasanya lebih cepat untuk disiapkan dengan papan, beberapa bidang, dan tahap yang jelas. Notion membutuhkan lebih banyak pekerjaan desain karena Anda harus membangun struktur database, tampilan, dan properti. ClickUp seringkali paling cepat jika Anda ingin templat proyek yang dapat diluncurkan dan disesuaikan tanpa harus membangun sistem dari awal.

Ya. Asana menyediakan templat proyek bergaya CRM seperti Sales Pipeline dan Account Tracking. Templat ini bekerja dengan menghubungkan transaksi dan akun ke tugas di dalam proyek. Jika Anda membutuhkan perpustakaan templat penjualan dan CRM yang lebih besar untuk pelacakan pipeline, tindak lanjut, dan pelaporan, ClickUp menawarkan lebih banyak opsi dalam format tersebut.

Ya, terutama jika tim penjualan Anda menginginkan halaman transaksi dengan catatan, tautan, dan sistem manajemen pengetahuan yang terintegrasi. Kunci utamanya adalah kebersihan proses. Notion memungkinkan Anda membangun basis data yang rapi, tetapi keakuratan bergantung pada pembaruan yang konsisten terhadap properti dan tahap. ClickUp bisa menjadi pilihan yang lebih kuat jika Anda menginginkan catatan tersebut ditambah manajemen tugas yang lebih ketat untuk tindak lanjut.

Asana umumnya unggul dalam otomatisasi berbasis tugas karena aturan dibangun berdasarkan pergerakan tugas, penugasan, dan perubahan tahap. Notion menawarkan otomatisasi basis data, tetapi kedalamannya bergantung pada paket harga Anda dan cara Anda mengorganisir basis data. ClickUp merupakan alternatif yang kuat ketika Anda ingin alur kerja otomatis yang terhubung langsung dengan tugas, status, dan langkah tindak lanjut di dalam ruang kerja CRM Anda.

Jika pekerjaan klien Anda bergantung pada eksekusi, tenggat waktu, dan kepemilikan yang jelas, Asana bisa lebih mudah digunakan karena pada dasarnya merupakan alat manajemen proyek yang terstruktur. Jika pekerjaan klien Anda bergantung pada konteks yang kaya dan dokumentasi internal, Notion bisa menjadi pilihan yang lebih cocok. Jika Anda ingin mengelola klien dan pelacakan CRM dalam satu alat, ClickUp seringkali merupakan cara termudah untuk menjaga semuanya terhubung.