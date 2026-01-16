Template Bubble.io Terbaik untuk Pengembangan Aplikasi Tanpa Kode

Anda tidak perlu memiliki keahlian teknis untuk membangun aplikasi yang hebat.

Namun, Anda memang membutuhkan titik awal yang cerdas.

Bagi kebanyakan pengusaha dan pembuat aplikasi tanpa kode, ide bukanlah masalahnya. Pelaksanaannya lah yang menjadi masalah. Memulai dari proyek Bubble yang kosong akan memperlambat Anda. Dan mencoba memutuskan apa yang harus dibangun terlebih dahulu, apakah autentikasi, alur kerja, peran pengguna, atau dasbor, seringkali menimbulkan gesekan yang tidak perlu.

Itulah mengapa templat penting. Templat pengembangan aplikasi tanpa kode Bubble yang tepat memberikan fondasi yang berfungsi dengan fitur inti aplikasi sejak hari pertama, sehingga Anda dapat fokus pada penyesuaian daripada pengaturan.

Panduan ini membagikan templat Bubble.io gratis yang dapat Anda mulai gunakan hari ini, ditambah templat ClickUp untuk merencanakan pembangunan, melacak pekerjaan, dan meluncurkan lebih cepat.

Mari cari templat yang membantu Anda meluncurkan aplikasi tanpa kode Anda dengan percaya diri.

Template Bubble.io Gratis Sekilas

Apa yang Membuat Template Pengembangan Aplikasi Tanpa Kode Bubble.io yang Baik?

Saat membangun aplikasi tanpa kode, kecepatan dan kejelasan sangat penting. Template Bubble.io yang baik dapat mengurangi waktu penyiapan dan memberikan jalur yang jelas dari ide hingga peluncuran.

Berikut ini hal-hal yang perlu diperhatikan saat memilih templat Bubble.io untuk aplikasi tanpa kode Anda. 👇

Struktur aplikasi yang jelas sejak hari pertama: Pilih templat dengan halaman yang diberi nama secara logis, jenis data yang masuk akal, dan alur kerja yang dapat diprediksi.

Dibuat untuk kasus penggunaan nyata: Prioritaskan templat yang dirancang untuk onboarding pengguna, pembayaran, dasbor, atau panel admin.

Mudah disesuaikan tanpa merusak struktur dasar: Pilih templat yang memungkinkan Anda mengganti nama bidang, menyesuaikan alur kerja, dan menambahkan fitur tanpa merusak struktur dasar.

Alur kerja yang bersih dan mudah dibaca: Pilih templat dengan alur kerja yang mudah diikuti dan mudah diaudit.

Dirancang untuk berkembang seiring pertumbuhan aplikasi Anda: Cari data terstruktur dan logika yang dapat digunakan kembali sehingga Anda dapat mengembangkan aplikasi Anda seiring waktu.

Desain responsif secara default: Pilih templat yang berfungsi dengan baik di berbagai ukuran layar (desktop, tablet, dan mobile)

Dokumentasi berguna atau panduan dalam aplikasi: Pilih templat yang menyediakan catatan berguna atau panduan langkah demi langkah karena hal ini dapat menghemat waktu Anda secara signifikan saat mengembangkan aplikasi, terutama jika Anda baru menggunakan platform Bubble.

Template Bubble.io Gratis untuk Pengembangan Aplikasi Tanpa Kode

Berikut adalah beberapa templat paling populer dari pasar Bubble yang akan membantu Anda memulai dengan cepat dalam meluncurkan versi dasar aplikasi Anda tanpa kerumitan yang tidak perlu.

1. Template Halaman Landing Bubble Startup

Template Halaman Landing Bubble Startup adalah halaman landing siap pakai yang dirancang untuk membantu Anda memvalidasi dan meluncurkan ide aplikasi secara pra-peluncuran. Template ini memandu pengunjung melalui cerita aplikasi Anda dengan alur yang mulus dan logis, dimulai dengan visual aplikasi yang menarik, dilanjutkan dengan penjelasan fitur, dan diakhiri dengan bagian yang meningkatkan kredibilitas seperti tangkapan layar, tim, dan harga.

Dengan panggilan tindakan yang jelas dan pratinjau visual, Anda dapat mengumpulkan pendaftaran awal dan dengan percaya diri membagikan konsep Anda kepada pengguna atau investor sebelum menghabiskan waktu atau uang yang serius untuk pengembangan penuh.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Tampilkan momentum dengan bagian angka yang fleksibel untuk menyoroti pendaftaran daftar tunggu atau pengguna beta.

Uji harga dengan mencoba berbagai paket, rentang harga, atau penawaran 'segera hadir' tanpa harus berkomitmen terlalu dini.

Gunakan kerangka kerja ini untuk berbagai konsep aplikasi, baik itu untuk aplikasi sosial, SaaS, pasar, atau utilitas.

✅ Ideal untuk: Pendiri, pembuat aplikasi tanpa kode, dan tim tahap awal yang ingin memamerkan ide aplikasi sebelum membangun produk secara keseluruhan.

👀 Tahukah Anda? Bagi 49% pembeli, demo produk langsung adalah hal yang sebenarnya meyakinkan mereka, bahkan lebih dari uji coba, ulasan, atau halaman pemasaran.

💡 Tips Pro: AI tidak lagi opsional dalam pengembangan perangkat lunak dan aplikasi tanpa kode. Ini sudah menjadi bagian dari pekerjaan sehari-hari. Menurut laporan DORA dari Google Cloud: Lebih dari 75% profesional menggunakan AI setiap hari untuk tugas-tugas seperti menulis kode, menjelaskan logika, atau merangkum pekerjaan.

Selain itu, peningkatan penggunaan AI sebesar 25% menghasilkan peningkatan kualitas dokumentasi sebesar 7,5%. Peningkatan yang sama juga meningkatkan kualitas kode sebesar 3,4% dan kecepatan tinjauan kode sebesar 3,1%. Bagi pembuat aplikasi tanpa kode, keuntungan terbesar adalah menggunakan AI untuk merencanakan dengan jelas sebelum membangun. Menggunakan alat AI seperti ClickUp Brain membantu Anda merencanakan dan mempercepat pekerjaan pengembangan aplikasi Anda. Ini berfungsi seperti asisten AI yang memahami tugas, dokumen, dan konteks proyek Anda. Anda dapat menggunakannya untuk: Buat logika alur kerja

Tulis potongan kode API atau JavaScript

Buat diagram Mermaid untuk alur aplikasi, dan

Bahkan debug logika saat hal-hal tidak berjalan sesuai harapan. Misalnya, gunakan prompt ini: ‘Buat alur pengguna untuk fitur ini (Pendaftaran Pengguna dengan Verifikasi Email) dan berikan diagram Mermaid yang dapat saya gunakan untuk dokumentasi. ’

2. Template Media Sosial Bubble Mirip Instagram

Jika Anda ingin membangun platform berbagi foto dan video seperti Instagram, templat Bubble Social Media Like Instagram adalah pilihan yang baik. Templat ini dilengkapi dengan akun pengguna, profil, posting, dan umpan yang berfungsi, yang disusun serupa dengan Instagram.

Template ini sudah terhubung dengan postingan, pengguna, dan interaksi melalui database Bubble, sehingga tindakan seperti menyukai, berkomentar, menandai, dan mengikuti langsung berfungsi. Selain itu, setiap postingan terhubung dengan pembuatnya, sehingga pembaruan interaksi ditampilkan secara real-time, dan halaman profil secara otomatis menampilkan konten dan aktivitas pengguna.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Gunakan alur pengguna yang lengkap mencakup penelusuran feed, interaksi, profil, dan pembuatan konten.

Kelola hubungan pengguna yang dinamis dengan fitur bawaan untuk mengikuti, berhenti mengikuti, dan koneksi mutual.

Publish cerita berbasis waktu yang memungkinkan pengguna berbagi pembaruan cepat dan sementara di luar posting reguler.

✅ Ideal untuk: Pendiri, startup, dan pembuat konten media sosial yang ingin meluncurkan MVP media sosial atau aplikasi bergaya Instagram.

3. Template Pasar Manajemen Acara Bubble

Template Pasar Manajemen Acara Bubble adalah kit awal lengkap tanpa kode untuk membangun platform acara bergaya Eventbrite di Bubble. Template ini memungkinkan tuan rumah untuk membuat dan mempromosikan acara, sementara pengunjung dapat dengan mudah menjelajahi daftar acara, memahami detail acara dengan cepat, dan menyimpan acara ke kalender mereka. Tata letak yang intuitif membuat penemuan acara menjadi mudah bahkan bagi pengguna baru.

Template ini juga dilengkapi dengan fitur pembelian tiket terintegrasi menggunakan Stripe dan PayPal, memungkinkan pengguna beralih dengan lancar dari penelusuran ke proses checkout, dan membantu Anda mulai menghasilkan pendapatan sejak hari pertama.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Saring acara berdasarkan kategori dan lokasi sehingga pengunjung dapat dengan cepat menemukan apa yang mereka minati tanpa harus menggulir tanpa henti.

Izinkan pengguna menambahkan acara ke kalender dengan satu klik, membantu mereka mengingat rencana dan datang tepat waktu.

Luncurkan MVP yang berfungsi dengan cepat untuk menguji ide lokal atau niche, mulailah dengan skala kecil menggunakan beberapa acara, dan skalakan setelah Anda melihat respons positif.

✅ Ideal untuk: Pencipta dan komunitas acara yang ingin meluncurkan pasar acara niche atau lokal dengan cepat.

📊 Peringatan Statistik: 65% peserta acara mengatakan bahwa aplikasi acara seluler dapat menentukan kesuksesan atau kegagalan pengalaman mereka secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pengalaman pengguna (UX) aplikasi acara bagi kepuasan pelanggan.

4. Template Aplikasi Web Responsif Bubble (Flexbox)

Template Bubble Responsive Webapp (Flexbox) adalah kerangka antarmuka pengguna (UI) dashboard SaaS modern yang dibangun menggunakan mesin responsif Flexbox baru dari Bubble. Anda akan melihat tampilan yang bersih, spasi yang lembut, dan tata letak yang mirip dengan alat seperti dashboard analitik, panel admin, atau perangkat lunak bisnis internal.

Template ini juga dibangun berdasarkan struktur Single Page App (SPA). Dalam aplikasi single-page, pengguna tidak perlu terus-menerus berpindah antara halaman yang terpisah. Sebaliknya, hal ini membuat aplikasi terasa lebih lancar karena struktur utama tetap sama sementara hanya konten yang berubah.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Tampilkan metrik kunci menggunakan komponen kartu siap pakai untuk pengguna, pendapatan, pendaftaran, atau KPI penting lainnya.

Visualisasikan tren menggunakan dua komponen grafik yang sudah dirancang dengan ruang dan tata letak yang siap untuk data nyata.

Tampilkan produk teratas dengan bagian 'produk teratas' yang dapat digunakan kembali untuk pengguna, layanan, kategori, atau peringkat kinerja.

✅ Ideal untuk: Pendiri dan tim SaaS yang ingin dengan cepat membuat antarmuka dashboard profesional di Bubble

👀 Tahukah Anda? Sebuah perusahaan rata-rata kini menggunakan sekitar 101 aplikasi perangkat lunak yang berbeda secara bersamaan. Secara praktis, hal ini menunjukkan bahwa kebanyakan organisasi tidak lagi bergantung pada beberapa alat saja, melainkan menggunakan aplikasi yang berbeda untuk CRM, pemasaran, keuangan, SDM, dukungan, analitik, dan kolaborasi internal. Karena penyebaran alat: Tim akhirnya harus berpindah-pindah antara banyak dashboard setiap hari.

Data tersebar di berbagai alat

Mengelola akses, keamanan, dan biaya menjadi lebih sulit

5. Bubble Tasky – Template Manajemen Proyek

Bubble Tasky - Template Manajemen Proyek adalah aplikasi manajemen proyek dan tugas tanpa kode yang dibangun di atas Bubble. Aplikasi ini menyediakan sistem yang sepenuhnya berfungsi, di mana pengguna dapat membuat proyek, menambahkan tugas di dalam proyek, menugaskan pekerjaan kepada anggota tim, melacak kemajuan dari dashboard, dan berkolaborasi menggunakan komentar.

Anda dapat menetapkan tenggat waktu yang jelas, seperti ‘Kirim proposal pada Jumat’ atau ‘Tinjauan klien pada Selasa,’ yang membantu tim memahami apa yang mendesak dan merencanakan beban kerja mereka dengan lebih baik. Selain itu, tugas dapat ditandai sebagai selesai saat selesai dan dibuka kembali jika diperlukan perubahan, sehingga alur kerja terasa realistis dan fleksibel.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Prioritaskan proyek penting dengan suara setuju dan urutkan untuk memutuskan apa yang harus dikerjakan terlebih dahulu.

Organisir ruang kerja yang terus berkembang menggunakan filter bawaan dan pencarian untuk menemukan proyek lebih cepat.

Pantau pengguna, proyek, dan tugas dengan visibilitas tingkat admin untuk pengawasan yang lebih baik.

✅ Ideal untuk: Tim proyek atau agensi yang mencari aplikasi manajemen proyek untuk mengatur pekerjaan dan melacak kemajuan.

📊 Peringatan Statistik: Menurut survei global oleh Project Management Institute (PMI), organisasi melaporkan bahwa sekitar 8% proyek mereka gagal dalam 12 bulan terakhir. PMI mendefinisikan kegagalan proyek sebagai proyek yang tidak mencapai tujuan atau gagal memberikan nilai yang diharapkan. Hal ini menyoroti bahwa alat dan praktik yang lebih baik dapat mengurangi kegagalan. Aplikasi manajemen proyek dan tugas membantu dengan: membuat tujuan, prioritas, dan kemajuan menjadi terlihat

Menyesuaikan tugas dengan hasil bisnis

Meningkatkan koordinasi antar tim

Mendeteksi risiko sejak dini daripada terlambat

📚 Baca Lebih Lanjut: Alat Manajemen Produk Terbaik

Batasan Penggunaan Bubble untuk Pengembangan Aplikasi Tanpa Kode

Bubble memiliki fitur-fitur kuat untuk meluncurkan aplikasi web dan seluler tanpa kode, terutama untuk MVP. Namun, umpan balik pengguna di platform ulasan dan komunitas Bubble menunjukkan beberapa keterbatasan yang menjadi lebih terlihat saat aplikasi berkembang melampaui tahap awal, seperti:

Kurva pembelajaran yang lebih curam dibandingkan dengan alat no-code yang lebih sederhana, terutama saat alur kerja dan logika basis data menjadi kompleks.

Harga dapat terasa tidak terduga saat aplikasi berkembang, dengan fitur yang harus dibayar untuk dibuka dan peningkatan biaya berdasarkan beban kerja.

Masalah kinerja dan kecepatan mungkin muncul seiring dengan peningkatan jumlah pengguna, volume data, dan kompleksitas alur kerja.

Fitur kolaborasi dapat terasa membatasi bagi tim pengembangan yang lebih besar atau lebih teknis.

📚 Baca Lebih Lanjut: Selain Bubble, Anda juga dapat menjelajahi koleksi lengkap alat AI tanpa kode ini untuk membangun alur kerja yang lebih cerdas dan menghindari batasan platform.

Alternatif untuk Template Bubble: ClickUp untuk Perencanaan dan Peluncuran

Saat Anda membangun aplikasi tanpa kode, pengembangan hanyalah salah satu bagian dari perjalanan. Anda masih perlu kejelasan tentang apa yang akan dibangun, bagaimana fitur-fitur terhubung, siapa yang bekerja pada apa, dan seberapa dekat Anda dengan peluncuran. Inilah saat banyak proyek tanpa kode Bubble.io melambat karena perencanaan dan eksekusi mulai terasa terpecah-pecah.

Itulah mengapa banyak pengembang Bubble dan pembuat aplikasi tanpa kode menggabungkan alat pembuatan aplikasi mereka dengan ClickUp. Meskipun ClickUp bukan pembuat aplikasi tanpa kode, ia memainkan peran kritis dalam alur kerja yang sama. Ia membantu Anda merancang logika aplikasi, mengelola fitur, melacak kemajuan, dan beralih dari ide ke peluncuran dengan struktur dan visibilitas yang jauh lebih baik.

Bekerja sama dengan tim Anda dan kelola jadwal serta beban kerja menggunakan ClickUp.

📝 Catatan: Jika Anda ingin panduan yang lebih mendalam, baca panduan ini tentang cara menggunakan ClickUp untuk pengembangan perangkat lunak yang menjelaskan seluruh proses pengaturan secara rinci.

Mari kita jelajahi templat pengembangan perangkat lunak ClickUp yang berfungsi sebagai alternatif kuat untuk templat Bubble dalam hal perencanaan dan pelaksanaan pengembangan tanpa kode:

1. Template Pengembangan Produk Baru ClickUp

Dapatkan templat gratis Pastikan setiap tonggak dan hasil produk tetap pada jalurnya dengan templat Pengembangan Produk Baru ClickUp.

Template Pengembangan Produk Baru ClickUp membantu Anda menggerakkan produk dari ide hingga pengembangan dengan lancar tanpa kebingungan. Dengan template ini, Anda dapat merencanakan setiap langkah proses pengembangan produk dalam urutan logis dan melacak kemajuan di berbagai tahap.

Fitur templat ini juga memberikan konteks praktis dalam perencanaan Anda dengan memungkinkan Anda menilai seberapa kompleks suatu tugas, seberapa banyak usaha yang dibutuhkan, dan seberapa besar dampaknya terhadap produk secara keseluruhan. Hal ini membuat prioritas lebih realistis dan membantu tim fokus pada pekerjaan yang benar-benar penting, daripada memperlakukan setiap tugas sebagai sama pentingnya.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Tetapkan kepemilikan dengan mengaitkan setiap tugas ke tim tertentu, seperti Produk, Teknik, Penjualan, Hukum, QA, atau Operasional.

Rencanakan jadwal dan ketergantungan menggunakan tampilan Gantt Chart ClickUp , di mana tugas-tugas ditampilkan berdasarkan tanggal dan dihubungkan satu sama lain.

Hitung durasi tugas secara otomatis menggunakan tanggal mulai dan tanggal jatuh tempo, dan jaga agar jadwal tetap akurat meskipun timeline berubah.

✅ Ideal untuk: Manajer produk, pendiri startup, dan tim lintas fungsi yang ingin merencanakan dan meluncurkan produk baru tanpa kehilangan kendali atas jadwal atau ketergantungan.

📮 Wawasan ClickUp: 1 dari 4 karyawan menggunakan empat atau lebih alat hanya untuk membangun konteks di tempat kerja. Rincian penting mungkin tersembunyi dalam email, dijelaskan dalam thread Slack, dan didokumentasikan dalam alat terpisah, memaksa tim untuk membuang waktu mencari informasi daripada menyelesaikan pekerjaan. ClickUp mengintegrasikan seluruh alur kerja Anda ke dalam satu platform terpadu. Dengan fitur seperti ClickUp Email Project Management, ClickUp Chat, ClickUp Docs, dan ClickUp Brain, semuanya tetap terhubung, sinkron, dan dapat diakses secara instan. Ucapkan selamat tinggal pada "pekerjaan tentang pekerjaan" dan rebut kembali waktu produktif Anda. 💫 Hasil Nyata: Tim dapat menghemat 5+ jam setiap minggu dengan menggunakan ClickUp—itu setara dengan lebih dari 250 jam per tahun per orang—dengan menghilangkan proses manajemen pengetahuan yang usang. Bayangkan apa yang dapat diciptakan tim Anda dengan tambahan satu minggu produktivitas setiap kuartal!

2. Template Pengembangan Perangkat Lunak ClickUp

Dapatkan templat gratis Lihat peta jalan perangkat lunak Anda dengan cepat dengan mengorganisir inisiatif, tim, dan status rilis menggunakan templat Pengembangan Perangkat Lunak ClickUp.

Jika Anda membutuhkan sistem yang mendukung seluruh siklus pengembangan perangkat lunak Anda, mulai dari perencanaan roadmap dan eksekusi sprint hingga pelacakan bug, QA, dan pemantauan pasca-rilis, templat Pengembangan Perangkat Lunak ClickUp adalah templat yang tepat untuk Anda.

Dashboard ringkasan utama menyoroti tugas yang terhambat, pekerjaan yang terlambat, dan bug prioritas tinggi, sehingga tim dapat memperbaiki masalah lebih awal daripada menemukannya selama rapat harian.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Pantau beban kerja tim dan kesehatan pengiriman untuk mendeteksi kelebihan beban sejak dini dan mencegah kelelahan.

Lacak kecepatan pengiriman dengan wawasan waktu siklus untuk memahami di mana pekerjaan melambat dan tingkatkan seberapa cepat tugas-tugas bergerak dari awal hingga selesai.

Standarkan pelaporan bug dengan formulir bawaan yang menangkap deskripsi yang jelas, tautan, tangkapan layar, dan detail pelapor untuk penyaringan yang lebih cepat.

Pisahkan masalah produksi yang mendesak ke dalam alur dukungan teknis khusus sambil tetap terhubung dengan peta jalan produk utama.

✅ Ideal untuk: Tim pengembangan perangkat lunak dan manajer produk yang ingin menggunakan satu sistem untuk merencanakan roadmap, menjalankan sprint, melacak bug, mengelola QA, dan meluncurkan rilis.

Inilah yang dikatakan oleh pengguna nyata tentang penggunaan ClickUp untuk pengembangan perangkat lunak:

ClickUp telah menjadi game-changer bagi tim kami, mengubah alur kerja yang usang dalam pelacakan bug dan pengembangan produk baru. Dengan kemampuan untuk membuat status terstruktur yang secara akurat mencerminkan kemajuan tugas, kami telah menghilangkan kebingungan dan meningkatkan visibilitas di seluruh proyek. Sistem pelacakan bug kami, yang sebelumnya berada di Redmine, terasa terputus dan tidak memiliki visibilitas. Setelah membuat sistem baru di ClickUp, kami memiliki peluncuran yang lancar dan terus memiliki alur kerja yang baik dari triage hingga resolusi, memastikan tidak ada yang terlewat. Kami dengan mudah mengimplementasikan otomatisasi untuk menghemat waktu tim dari pekerjaan manual yang memakan waktu, yang benar-benar menguntungkan kami.

ClickUp telah menjadi game-changer bagi tim kami, mengubah alur kerja yang usang dalam pelacakan bug dan pengembangan produk baru. Dengan kemampuan untuk membuat status terstruktur yang secara akurat mencerminkan kemajuan tugas, kami telah menghilangkan kebingungan dan meningkatkan visibilitas di seluruh proyek. Sistem pelacakan bug kami, yang sebelumnya berada di Redmine, terasa terputus dan tidak memiliki visibilitas. Setelah membuat sistem baru di ClickUp, kami memiliki peluncuran yang lancar dan terus memiliki alur kerja yang baik dari triage hingga resolusi, memastikan tidak ada yang terlewat. Kami dengan mudah mengimplementasikan otomatisasi untuk menghemat waktu tim dari pekerjaan manual yang memakan waktu, yang benar-benar telah menghemat waktu kami.

📚 Baca Lebih Lanjut: Untuk pandangan yang lebih luas di luar templat, lihat analisis mendalam kami tentang alat pengembangan perangkat lunak yang digunakan oleh tim produk modern.

3. Template Rencana Pengembangan Aplikasi ClickUp

Dapatkan templat gratis Organisasikan proses pengembangan aplikasi melalui tahap riset, perencanaan, desain, pengembangan, dan pengujian menggunakan templat Rencana Pengembangan Aplikasi ClickUp.

Template Rencana Pengembangan Aplikasi ClickUp memberikan daftar lengkap semua tugas yang diperlukan untuk membangun aplikasi, seperti menentukan tujuan aplikasi, melakukan riset pesaing, membuat wireframe, menjalankan pengujian QA, dan sebagainya. Anda juga dapat dengan cepat mengedit tugas, deskripsi, menugaskan pemilik, mengubah prioritas, memperbarui tanggal, dan melacak kemajuan.

Setelah tugas ditambahkan, Anda dapat mengelolanya secara visual menggunakan tampilan Status Board View, di mana tugas berpindah dengan lancar dari To Do ke Complete. Anda juga dapat merencanakan jadwal tugas secara realistis dengan tampilan Project Schedule Gantt View, yang menampilkan ketergantungan dan alur proyek secara keseluruhan.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Aktifkan kolaborasi real-time dengan membagikan tautan formulir tugas sehingga pengembang, desainer, penguji, dan tim produk dapat mengirimkan tugas masing-masing.

Visualisasikan pekerjaan secara lebih cerdas dengan menggabungkan status tugas dengan tahap proyek spesifik untuk melihat apakah tugas berada pada tahap Penelitian, Perencanaan, Desain, Pengembangan, Pengujian, atau Peluncuran.

Lacak kemajuan secara otomatis menggunakan bidang % Selesai, memberikan gambaran singkat tentang sejauh mana tugas-tugas Anda telah diselesaikan.

✅ Ideal untuk: Manajer produk dan tim pengembangan yang ingin membangun dan meluncurkan proyek aplikasi yang sukses tanpa kehilangan visibilitas atas tugas dan tanggung jawab.

📚 Baca Lebih Lanjut: Untuk memahami apa yang mendukung pengembangan aplikasi secara end-to-end, jelajahi ringkasan kami tentang alat pengembangan aplikasi modern dan di mana masing-masing alat tersebut berperan.

4. Template Peta Jalan Produk ClickUp

Dapatkan templat gratis Review inisiatif produk triwulanan dan prioritas dengan templat Peta Jalan Produk ClickUp.

Bagian tersulit dari peta jalan produk adalah mengelola prioritas yang berubah tanpa kehilangan keselarasan.

Template Peta Jalan Produk ClickUp membantu Anda memprioritaskan pekerjaan secara logis menggunakan Tampilan Kustom.

Pandang Rencana Jalan Triwulanan (Quarterly Roadmap View) ideal untuk perencanaan jangka menengah dengan fitur yang direncanakan, tonggak pencapaian, dan inisiatif yang dikelompokkan berdasarkan triwulan. Pandang Rencana Jalan Berdasarkan Inisiatif (Roadmaps by Initiatives) adalah tampilan papan Kanban di mana aktivitas proyek diwakili oleh kartu yang dapat dipindahkan antar tahap kemajuan dengan fitur seret dan lepas yang sederhana.

Pandang Product Master Backlog memiliki Daftar Ide Produk & Prioritas dan Matriks Dampak–Usaha untuk mencegah kekacauan backlog dan membuat kompromi menjadi jelas.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Kumpulkan ide produk melalui formulir permintaan produk yang secara otomatis mengubah umpan balik menjadi tugas yang dapat dilaksanakan.

Prioritaskan pekerjaan menggunakan penilaian berbasis rumus dan alat visual seperti Matriks Dampak-Usaha untuk membuat keputusan transparan dan dapat diulang.

Otomatiskan alur dari backlog hingga eksekusi menggunakan ClickUp Automations yang cerdas, yang menjaga semuanya tetap sinkron tanpa usaha manual.

✅ Ideal untuk: Manajer produk dan tim lintas fungsi yang ingin memprioritaskan ide produk dan berbagi peta jalan dengan pemangku kepentingan.

💡 Tips Pro: Dengan ClickUp Whiteboards, tim dapat secara visual mengeksplorasi visi produk dan memetakan prioritas sebelum keputusan final diambil. Hal ini sangat berguna saat meninjau atau membuat contoh peta jalan produk untuk membandingkan pendekatan yang berbeda dan menentukan mana yang paling cocok untuk produk Anda. Jadikan strategi produk Anda lebih jelas dan bentuk visi Anda secara kolaboratif dengan ClickUp Whiteboards.

5. Template Jadwal Pengembangan ClickUp

Dapatkan templat gratis Rencanakan jadwal pengembangan dan durasi tugas di berbagai tahap produk menggunakan templat Jadwal Pengembangan ClickUp.

Template Jadwal Pengembangan ClickUp membantu Anda mengelola pengembangan produk dengan menjawab tiga pertanyaan kritis secara terus-menerus: Apa yang sedang dikerjakan, tahap mana yang sedang dijalankan, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya.

Anda dapat membagi seluruh perjalanan pengembangan menjadi tugas-tugas kecil seperti mendefinisikan persyaratan, merancang fitur, membangun fungsionalitas, pengujian, atau mempersiapkan peluncuran, semuanya dikelompokkan secara rapi berdasarkan tahap sehingga Anda selalu tahu di mana posisi produk dan apa yang akan datang selanjutnya.

Selain itu, seiring berjalannya pekerjaan, templat tetap fleksibel. Anda dapat menambahkan catatan penting, mengunggah file referensi, memperbarui jadwal, dan memindahkan tugas antar tahap. Hal ini memudahkan pelacakan kemajuan dan membuat hambatan sulit terlewatkan. Jika tugas mulai menumpuk di satu tahap atau tidak ada kemajuan, Anda akan melihatnya segera dan dapat memperbaiki masalah sebelum menjadi penundaan.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Tambahkan catatan yang jelas di bidang 'Catatan' untuk menjelaskan keputusan penting atau alasan mengapa suatu tugas tertunda.

Bandingkan jadwal yang direncanakan dengan upaya aktual menggunakan bidang durasi perkiraan dan aktual untuk melihat seberapa akurat perencanaan Anda sebenarnya.

Atur Ketergantungan Tugas untuk memastikan pekerjaan dilakukan dalam urutan yang benar dan tim tidak memulai tugas sebelum prasyarat selesai.

✅ Ideal untuk: Manajer produk, pendiri, dan tim pengembangan yang ingin memiliki pandangan yang jelas dan bertahap tentang siklus hidup pengembangan mereka.

📊 Statistik Penting: Rata-rata perjalanan pengembangan produk memakan waktu sekitar 22 bulan, yaitu hampir 2 tahun dari ide hingga peluncuran. Itulah mengapa memiliki proses, templat, alat, dan titik pemeriksaan yang tepat sangat penting. Mereka membantu tim tetap sejalan dari tahap penemuan awal hingga pengiriman.

🎥 Berikut panduan singkat tentang cara mengatur pekerjaan dan kemajuan Anda sepanjang perjalanan produk.

6. Template Perencanaan Sprint Agile ClickUp

Dapatkan templat gratis Kelola tugas sprint di berbagai tahap dengan templat Perencanaan Sprint Agile ClickUp.

Template Perencanaan Sprint Agile ClickUp membantu tim merencanakan sprint dengan lebih percaya diri dengan mengubah item backlog menjadi tugas yang diperkirakan dengan baik dan memiliki pemilik yang jelas. Karena semua tugas, bug, cerita pengguna, perbaikan, dan fitur disortir berdasarkan prioritas, tim Anda selalu fokus pada pekerjaan yang memberikan nilai tertinggi selama sprint.

Keunggulan utama templat ini adalah kemampuannya menghubungkan tugas-tugas sprint harian dengan tujuan produk yang lebih besar. Tugas-tugas dikelompokkan ke dalam epik seperti Pembaruan UI/UX, Manajemen File, atau Otentikasi. Templat ini juga melacak selisih antara upaya yang direncanakan dan yang sebenarnya menggunakan rumus (Jam Perkiraan dikurangi Jam yang Dilacak), sehingga Anda dapat dengan cepat menyesuaikan cakupan dan menghindari kejutan di menit-menit terakhir.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Jelaskan setiap item backlog dengan jenis, epic, perkiraan, dan kepemilikan, sehingga tidak ada yang masuk ke sprint dalam keadaan setengah jadi.

Lacak kemajuan dengan rapi menggunakan tahap Status Pengembangan seperti To Do → Implementasi → Review → Deployed

Sesuaikan kapasitas sprint dengan tampilan beban kerja ClickUp agar Anda dapat mencegah kelebihan beban sebelum sprint dimulai.

✅ Ideal untuk: Tim produk dan teknik Agile yang ingin merencanakan sprint realistis dan menghindari overcommitment.

⚡ Arsip Template: Jika Anda ingin lebih fleksibel dalam merencanakan dan menjalankan sprint, template perencanaan sprint ClickUp menyediakan pengaturan bawaan untuk berbagai gaya Agile dan kebutuhan tim. Mulai dari penyempurnaan backlog dan perencanaan kapasitas hingga eksekusi sprint dan retrospeksi, template ini membantu tim tetap realistis dan menjaga pengiriman tetap dapat diprediksi.

7. Template Manajemen Proyek ClickUp

Dapatkan templat gratis Pantau beberapa proyek dalam tampilan portofolio tunggal menggunakan templat Manajemen Proyek ClickUp.

Dalam manajemen proyek, tim sering menghadapi masalah perluasan ruang lingkup dan beban kerja yang tidak terlihat. Template Manajemen Proyek ClickUp berfungsi sebagai sistem eksekusi proyek yang lengkap.

Semua pekerjaan terkait proyek Anda disusun rapi ke dalam folder terorganisir berdasarkan tahap proyek seperti perencanaan, penemuan, desain, pengembangan, pengujian, dan pengiriman. Setiap tugas mewakili hasil kerja, perbaikan, peningkatan, atau aktivitas terkait milestone dengan pemilik yang jelas, prioritas, tanggal jatuh tempo, dan konteks.

Yang benar-benar membuat templat ini lebih unggul daripada daftar periksa proyek dasar adalah penggunaan ClickUp Custom Fields. Fitur ini berfungsi sebagai label tambahan dan input pelacakan, sehingga setiap tugas menjadi lebih bermakna.

Misalnya, Anda dapat menambahkan bidang 'prioritas' untuk menunjukkan apa yang harus dilakukan terlebih dahulu, bidang 'usaha' untuk menunjukkan seberapa berat tugas tersebut, atau bidang 'departemen' untuk menunjukkan tim mana yang bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut. Template ini juga mendukung kolaborasi yang lebih kuat dengan mendorong dokumentasi dan konteks di dalam ruang kerja yang sama.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Visualisasikan garis waktu dan ketergantungan menggunakan tampilan Gantt, Timeline , dan Kalender untuk mengidentifikasi risiko sejak dini dan merencanakan dengan realistis.

Lacak upaya dengan akurat menggunakan perkiraan waktu dan pelacakan waktu untuk meningkatkan peramalan dan mencegah kelebihan anggaran atau tenggat waktu.

Otomatiskan tindak lanjut rutin dengan otomatisasi untuk mengurangi pengingat manual dan menjaga pekerjaan berjalan lancar.

✅ Ideal untuk: Manajer proyek dan tim lintas fungsi yang membutuhkan sistem all-in-one untuk merencanakan proyek dan menjaga semua orang tetap selaras tanpa perlu terus-menerus melakukan follow-up.

💡 Tips Pro: Kontekstualisasi dapat hilang dengan cepat dalam proyek perangkat lunak karena persyaratan berubah, bug muncul, dan keputusan diambil di tengah sprint. Dengan ClickUp Chat, tim pengembangan dapat menjaga diskusi tetap terhubung langsung dengan tugas, sprint, dan rilis. Simpan pekerjaan dan percakapan tim pengembangan Anda di satu tempat dengan ClickUp Chat.

8. Template Cerita Pengguna ClickUp

Dapatkan templat gratis Pecah kebutuhan pengguna menjadi aktivitas, tugas, dan fase rilis menggunakan templat Cerita Pengguna ClickUp.

Template Cerita Pengguna ClickUp dirancang untuk membantu tim Agile menulis cerita pengguna yang terasa langsung terhubung dengan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh pengguna.

Pertama, ini memungkinkan Anda mendefinisikan siapa pengguna dan apa yang ingin mereka capai. Misalnya, seorang pengguna mungkin ingin melacak pesanan, membuat janji temu, mengunduh laporan, atau mereset kata sandi tanpa perlu menghubungi dukungan.

Dari sana, templat tersebut memetakan tindakan yang diharapkan pengguna langkah demi langkah, membantu tim memahami bagaimana fitur tersebut seharusnya digunakan dalam kehidupan nyata. Misalnya, jika tujuan adalah 'melacak pesanan saya', maka aktivitas yang mungkin termasuk membuka aplikasi, pergi ke pesanan, memilih pesanan, melihat pembaruan pengiriman, dan menerima notifikasi.

Akhirnya, dengan kriteria penerimaan yang jelas, Anda dapat mendefinisikan apa yang dimaksud dengan 'Selesai', sehingga mengurangi pekerjaan ulang yang disebabkan oleh ekspektasi yang tidak jelas.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Tentukan fitur dan hasil yang jelas sehingga semua orang tahu persis apa yang perlu dibangun dan seperti apa kesuksesan bagi pengguna.

Prioritaskan cerita berdasarkan dampak, upaya, atau urgensi untuk menentukan apa yang harus dikerjakan sekarang dan apa yang bisa ditunda.

Rencanakan peluncuran secara bertahap untuk meluncurkan nilai awal sambil menjaga perbaikan di masa depan tetap terlihat dan selaras.

✅ Ideal untuk: Tim Produk dan Agile yang ingin mengubah kebutuhan pengguna menjadi cerita yang dapat diuji tanpa perlu revisi ulang atau perluasan ruang lingkup.

⚡ Arsip Template: Jelajahi template pemasaran produk ClickUp untuk merencanakan kampanye pemasaran.

✈️ Keunggulan ClickUp: Ide cerita pengguna terkadang muncul saat diskusi tengah berlangsung atau saat meninjau umpan balik. Pada saat itu, Anda tidak perlu menunggu untuk menuliskannya. Dengan Talk-to-Text, Anda dapat menangkap kebutuhan pengguna begitu ide tersebut muncul. Semua yang Anda katakan langsung diubah menjadi teks terstruktur di dalam ClickUp. Ini adalah cara sempurna untuk menggunakan AI dalam menulis user stories untuk tim Agile yang berpikir lebih cepat daripada mengetik.

📹 Tonton video ini untuk mengetahui lebih lanjut tentang kemampuan speech-to-text ClickUp.

9. Template Pelacakan Bug dan Masalah ClickUp

Dapatkan templat gratis Mapping seluruh alur kerja pelaporan bug, triase, dan penyelesaian menggunakan templat Pelacakan Bug dan Masalah ClickUp.

Template Pelacakan Bug dan Masalah ClickUp memberikan sistem untuk mengelola bug melalui alur penerimaan dan penyaringan yang jelas, yang membantu tim membedakan antara bug yang sebenarnya dengan duplikat atau permintaan fitur.

Setelah bug dikonfirmasi, bug tersebut masuk ke daftar utama bug pusat, di mana tingkat keparahan (seberapa parah bug tersebut) dan prioritas (apa yang harus ditangani terlebih dahulu) membantu mengambil keputusan yang lebih cerdas. Kepemilikan tetap jelas di antara tim, dan kemajuan dapat dilihat dari perbaikan hingga rilis.

Template ini juga mencakup ruang untuk mendokumentasikan batasan yang diketahui dan solusi alternatif, sehingga tim tidak membuang waktu untuk mendiskusikan kembali perilaku yang diharapkan. Proses tim yang jelas yang dijelaskan dalam ClickUp Docs menjaga semua orang tetap sejalan, terutama saat tim berkembang.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Catat laporan bug menggunakan formulir pengajuan bug khusus yang mencakup ringkasan, langkah-langkah detail, tangkapan layar, dan hasil yang diharapkan.

Identifikasi masalah duplikat sejak dini dan hubungkan dengan cacat yang sudah ada selama proses triage.

Lacak setiap bug melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, mulai dari penugasan hingga rilis, dengan visibilitas penuh.

✅ Ideal untuk: Tim Produk dan QA yang membutuhkan proses sistematis untuk melaporkan, menyaring, memprioritaskan, dan menyelesaikan bug.

📌 Tahukah Anda? 50% organisasi tidak mengukur biaya bug yang mencapai produksi. Hanya 30% yang benar-benar melacak biaya ini, sementara 20% bahkan tidak yakin apakah mereka melakukannya. Ini berarti bug diluncurkan, pengguna terpengaruh, tetapi dampak sebenarnya pada pendapatan, tingkat churn, dan waktu pengembangan tetap tersembunyi.

10. Template Permintaan Fitur ClickUp

Dapatkan templat gratis Review permintaan fitur berdasarkan tingkat kompleksitas, dan gunakan templat Permintaan Fitur Risiko ClickUp.

Template Permintaan Fitur ClickUp membantu mengumpulkan permintaan fitur di satu tempat terpusat dan mengubahnya menjadi keputusan produk yang matang. Setiap permintaan fitur menjadi Tugas di ClickUp, dan tugas tersebut mencakup semua detail penting yang dibutuhkan tim Anda.

Template ini memiliki basis data utama di mana setiap permintaan fitur disimpan dalam format yang konsisten. Bahkan jika permintaan berasal dari sumber yang berbeda, seperti email pelanggan, tiket dukungan, panggilan penjualan, atau anggota tim internal, semuanya berakhir di sistem yang sama, menggunakan bidang yang sama.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Grup permintaan fitur berdasarkan tingkat kompleksitas (Level 1 – Mudah, Level 2 – Sedang, dan Level 3 – Sulit) untuk menilai dengan jelas upaya, ketidakpastian, dan risiko pengiriman.

Organisir permintaan berdasarkan fitur produk untuk mengidentifikasi tren permintaan, celah, dan masalah kegunaan.

Prioritaskan permintaan fitur secara visual untuk membuat kompromi menjadi jelas dan menghindari urgensi palsu.

Standarkan seluruh alur kerja dengan SOP bawaan yang memastikan keputusan konsisten di seluruh tim.

✅ Ideal untuk: Tim produk dan operasional yang membutuhkan cara yang sadar risiko untuk mengevaluasi dan menyetujui permintaan fitur sebelum mengalokasikan waktu pengembangan.

11. Template Daftar Periksa Peluncuran Produk ClickUp

Dapatkan templat gratis Lacak berbagai tugas peluncuran produk dengan templat Daftar Periksa Peluncuran Produk ClickUp.

Peluncuran produk biasanya melibatkan banyak aspek yang perlu dikelola, termasuk riset, pesan pemasaran, penetapan harga, kampanye, persiapan penjualan, keselarasan internal, dan eksekusi pada hari peluncuran. Template Daftar Periksa Peluncuran Produk ClickUp membagi proses peluncuran produk menjadi tugas-tugas kecil yang dapat dikelola, lalu mengelompokkannya ke dalam kategori peluncuran yang berbeda.

Anda memulai dengan memvalidasi permintaan melalui analisis pasar, memahami pesaing, dan mengidentifikasi target pasar yang tepat menggunakan data nyata dan wawasan pelanggan. Dari sana, penetapan harga dan posisi nilai diselesaikan, diikuti dengan mendefinisikan bagaimana produk harus diposisikan dan dijelaskan di pasar.

Tugas-tugas yang berfokus pada eksekusi, seperti pemeriksaan peluncuran, pembaruan halaman web, rilis, dan peluncuran kampanye, telah direncanakan dengan jelas. Setelah peluncuran, templat ini membantu Anda melacak metrik kinerja awal dan mengumpulkan umpan balik dari tim pelanggan, penjualan, dan dukungan.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Lacak titik pemeriksaan peluncuran utama menggunakan Tampilan Milestone sehingga pimpinan dapat fokus pada hasil seperti persetujuan dan kesiapan.

Bekerja sama langsung dalam tugas dengan memberikan komentar, menandai rekan tim, dan melampirkan file, sehingga semua diskusi peluncuran tetap terpusat.

Rencanakan jadwal dengan jelas menggunakan tampilan Gantt dan Timeline untuk memahami urutan tugas, ketergantungan, dan alur peluncuran lengkap secara sekilas.

✅ Ideal untuk: Manajer produk dan tim peluncuran lintas fungsi yang ingin sistem langkah demi langkah untuk merencanakan dan melacak peluncuran produk.

⚡ Arsip Template: Jika Anda merencanakan peluncuran produk multiple atau menyempurnakan proses Anda seiring waktu, arsip template peluncuran produk ClickUp menyediakan pengaturan siap pakai untuk berbagai gaya peluncuran dan kebutuhan tim. Template ini sangat berguna saat Anda ingin proses peluncuran yang dapat diulang namun tetap fleksibel.

Ubah Aplikasi Tanpa Kode Anda Menjadi Produk yang Diluncurkan dengan ClickUp

Template Bubble memudahkan pengembangan aplikasi tanpa kode. Mereka memberikan struktur siap pakai dan dasar yang kokoh untuk mengubah ide Anda menjadi produk yang berfungsi tanpa memerlukan pengetahuan pemrograman yang mendalam. Untuk MVP dan peluncuran awal, mereka menghemat waktu dan usaha.

Namun, membangun aplikasi hanyalah setengah dari pekerjaan. Anda masih membutuhkan perencanaan yang jelas, pelacakan fitur, dan cara untuk tetap terorganisir seiring berjalannya proyek. Di sinilah templat ClickUp yang sangat dapat disesuaikan berperan. Mereka membantu Anda memetakan logika aplikasi dan menjaga eksekusi tetap pada jalurnya saat Anda mendekati peluncuran.

Digunakan bersama, Bubble dan ClickUp menciptakan alur kerja tanpa kode yang lebih lancar, dari ide hingga peluncuran.

Daftar ke ClickUp dan teruskan proyek tanpa kode Anda.